Saint-Gall gagne enfin ++ Djokovic-Rune en finale

Super League: après sept matches, Saint-Gall gagne enfin Stillhart inscrit le but de la victoire Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Saint-Gall a mis fin à une série de sept matches sans victoire en battant Grasshopper 2-1 lors de la 15e journée de Super League. Les Brodeurs se hissent ainsi provisoirement sur le podium. L'équipe de Peter Zeidler avait vraiment besoin de retrouver le succès. Elle y est parvenue grâce à des réussites de Guillemenot (20e) et Stillhart (55e). Les visiteurs zurichois avaient égalisé par Herc (48e). Saint-Gall peut dire un grand merci à son gardien Zigi, auteur d'une parade décisive dans les arrêts de jeu après une reprise de la tête de Kawabe. L'équipe de l'est de la Suisse occupe désormais le troisième rang du classement, à dix longueurs des Young Boys.

Novak Djokovic rejoint Holger Rune en finale Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler Novak Djokovic, tenant du titre, a éliminé le Grec Stefanos Tsitsipas 6-2 3-6 7-6 (7/4) et s'est ainsi qualifié pour sa huitième finale du Masters 1000 de Paris. Il sera opposé au Danois Holger Rune. Le Serbe de 35 ans vise un septième titre dans la salle parisienne, le 39e en Masters 1000 (record), tandis que Rune, 19 ans, accède pour la première fois de sa carrière à la finale d'un tournoi de cette importance. Djokovic restait sur sept victoires consécutives contre Tsitsipas, mais ce dernier était le seul joueur à ne pas avoir encore concédé son service du tournoi. Signe de la domination du "Djoker" au premier set, il n'a commis qu'une seule faute directe (contre onze pour Tsitsipas) et inscrit neuf coups gagnants (contre six pour le Grec). Et alors que Djokovic avait remporté au cours du premier set tous les points joués sur sa première balle de service, son pourcentage est tombé à 65% dans le deuxième. Ayant commis douze fautes directes (contre 10 pour Tsitsipas), c'est cette fois le Serbe qui a cédé deux de ses jeux de service et permis à son adversaire d'égaliser à un set partout. Dans la manche décisive, par deux fois Djokovic a eu deux balles de break (à 1-1 et 4-4), mais n'ayant su concrétiser, les deux joueurs en sont arrivés au tie-break. Tsitsipas a réussi le mini-break pour mener 4/3, mais Djokovic a alors aligné une série de quatre points pour mettre un point final à la rencontre. Avec cette quatorzième victoire d'affilée à Bercy, depuis sa défaite en finale en 2018 contre le Russe Karen Khachanov, Djokovic étend également à treize sa série victorieuse depuis septembre. Djokovic et Tsitsipas sont qualifiés pour les Masters ATP qui débutent le 13 novembre à Turin et regroupent les huit meilleurs joueurs de la saison.

Championnat du monde: la Suisse accrochée pour son entrée en lice Laely signe le 4-3, mais cela ne suffira pas Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA La Suisse a connu une entrée en matière décevante dans son championnat du monde à domicile. Elle a en effet concédé le nul 4-4 à Zurich contre la Norvège dans son premier match du groupe A. Ce résultat met directement les Helvètes sous pression avant leur prochaine rencontre, prévue dimanche contre la Finlande (14h00). Celle-ci a justifié son statut de favori en l'emportant nettement 8-1 contre la Slovaquie. Les Suisses ont pourtant toujours fait la course en tête face aux Norvégiens. Ils avaient pris deux longueurs d'avance à l'issue du tiers initial grâce à des réussites de Schiess et Laely. Leurs adversaires ont répliqué lors de la période intermédiaire, revenant à 3-3. Maurer avait inscrit le 3-1 avant un doublé de Kronberg. Dans le dernier tiers, Laely a redonné l'avantage aux Suisses (52e), mais Olesen a réussi à égaliser une fois encore (54e).

Carlos Alcaraz annonce son forfait pour le Masters Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Carlos Alcaraz souffre d'une "déchirure musculaire" aux abdominaux et doit renoncer à jouer le Masters et la phase finale de la Coupe Davis. Le no 1 mondial l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Alcaraz avait abandonné au cours de son quart de finale au Masters 1000 de Paris la veille. Le jeune Espagnol souffre d'une "déchirure du muscle oblique interne de la paroi abdominale gauche, avec une période de récupération estimée à six semaines", écrit-il sur son compte Twitter. "Malheureusement, je ne pourrai pas jouer le Masters (13-20 novembre à Turin) ni la phase finale de la Coupe Davis (22-27 novembre à Malaga)."

Rune sort Auger-Aliassime en demi-finale à Paris Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Holger Rune (ATP 18) disputera sa première finale de Masters 1000 dimanche à Paris. Le Danois de 19 ans a dominé le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 8) 6-4 6-2 dans la première demi-finale. Vainqueur miraculeux de Stan Wawrinka dans un 1er tour où il avait effacé trois balles de match, Holger Rune a pris sa revanche sur la défaite subie dimanche dernier en finale des Swiss Indoors. Il a aussi mis fin à la série de 16 victoires de Félix Auger-Aliassime, sacré dans ses trois derniers tournois (Florence, Anvers et Bâle). Bien plus agressif et plus constant, le Danois a nettement dominé les débats face au Canadien pour cueillir son 18e succès dans ses 20 derniers matches. Il atteint ainsi sa quatrième finale consécutive après Sofia - où il a subi la loi du Zurichois Marc-Andrea Hüsler -, Stockholm - où il a conquis le titre - et donc Bâle. Assuré de grimper à la 12e place mondiale lundi alors qu'il était 103e début janvier, Holger Rune fera figure d'outsider dimanche en finale à Bercy. Il défiera en effet Novak Djokovic (ATP 7), qui vise un septième titre dans ce tournoi, ou Stefanos Tsitsipas (ATP 5), que le Danois vient toutefois de battre en finale à Stockholm.

MotoGP: Martin en pole, Quartararo devant Bagnaia Image: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL L'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) a décroché samedi la pole position du Grand Prix MotoGP de Valence, dernière course de la saison. Francesco Bagnaia débutera à la 8e place, derrière son dernier rival pour le titre mondial, Fabio Quartararo (4e). Avec un avantage de 23 points sur Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia (Ducati) sera titré dimanche si son rival français ne gagne pas. Dans l'éventualité où le pilote Yamaha, champion du monde en titre, l'emporterait, l'Italien serait tout de même titré s'il finit au pire 14e. Sur la première ligne, Jorge Martin s'élancera dimanche à 14h00 devant le sextuple champion du monde de MotoGP, son compatriote Marc Marquez (Honda), qu'il a battu de 0''205 lors des qualifications. L'Australien Jack Miller (Ducati) partira en 3e position sur la grille.

Angleterre: Ben Chilwell très probablement forfait Image: KEYSTONE/AP/Frank Augstein Touché aux ischio-jambiers lors du match de Ligue des champions contre Zagreb en milieu de semaine, le latéral de Chelsea Ben Chilwell "devrait rater" le Mondial. "Ben a subi un scanner des ischios-jambiers. Le résultat a montré qu'il avait subi une blessure significative et le défenseur devrait malheureusement rater la Coupe du monde", écrit le club londonien dans un communiqué. "Ben va maintenant entamer un programme de convalescence avec le secteur médical du club", a-t-il ajouté. Chilwell avait déjà raté une grande partie de la saison dernière en raison d'une blessure aux ligaments croisés, faisant son retour pour jouer une minute lors de la dernière journée de championnat. Mais il restait l'un des partants certains pour le Qatar dans un secteur défensif anglais qui est déjà très probablement privé de Reece James, qui s'est blessé mi-octobre à un genou.

Stricker évite Rune dans la phase de poules Lorenzo Musetti sera l'un des adversaires de Dominic Stricker dans les Next Gen ATP Finals Image: KEYSTONE/EPA Dominic Stricker (ATP 116) n'affrontera pas le favori Holger Rune (ATP 18) dans la phase de poules des Next Gen ATP Finals qui démarrent mardi à Milan. Le Bernois se frottera à Lorenzo Musetti (ATP 23), au Britannique Jack Draper (ATP 45) et au Taïwanais Chun-Hsin Tseng (ATP 90) dans le groupe rouge. Premier Suisse qualifié pour ce Masters réservé aux moins de 21 ans, Dominic Stricker entamera son tournoi face à Lorenzo Musetti. Il s'agira de son premier duel avec l'Italien, quart de finaliste du Masters 1000 de Paris cette semaine. Le gaucher n'a encore jamais affronté non plus Jack Draper et Chun-Hsin Tseng. Holger Rune en découdra pour sa part avec Brandon Nakashima (ATP 50), Jiri Lehecka (ATP 75) et Francesco Passaro (ATP 122) dans le groupe vert. Les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour les demi-finales. Les matches se dérouleront au meilleur des cinq sets, mais avec le premier à quatre jeux et la règle du "No Ad".

Lopetegui nommé entraîneur de Wolverhampton Julen Lopetegui est le nouveau coach de Wolverhampton Image: KEYSTONE/EPA EFE/RAUL CARO Le club anglais de Wolverhampton, actuellement 19e de Premier League, a annoncé samedi la nomination comme entraîneur de Julen Lopetegui. L'Espagnol ne prendra en charge l'entraînement qu'à partir du 14 novembre, quand le championnat s'interrompra pour le Mondial au Qatar. Ancien coach éphémère du Real Madrid, le Basque de 56 ans avait été démis de ses fonctions au Séville FC au début du mois d'octobre après plus de trois ans à la tête du club andalou, marqués notamment par une victoire en Europa League en 2020. Auparavant, il avait effectué un court passage de 14 matches sur le banc du Real au début de la saison 2018, et dirigé Porto de 2014 à 2016. Entre ces deux postes, Lopetegui avait été sélectionneur de l'Espagne, alors que son nom circulait déjà à l'époque pour signer à Wolverhampton, alors en deuxième division. Il s'était fait une réputation flatteuse comme sélectionneur dans les équipes espagnoles de moins de 19 ans et Espoirs, remportant le Championnat d'Europe dans les deux catégories en 2012 puis 2013.

Le départ reporté à "mardi ou mercredi" Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le départ de la Route du Rhum, course transatlantique en solitaire, a été reporté "à mardi ou mercredi" en raison de la météo, ont annoncé samedi les organisateurs. Il aurait dû être donné dimanche à Saint-Malo à destination de la Guadeloupe. "En raison des conditions météo attendues sur les premières heures de course (...) notamment le passage d'une très violente dépression, accompagnée d'une mer très forte", les organisateurs ont décidé de reporter le départ à "mardi 8 novembre ou mercredi 9 novembre", est-il précisé dans un communiqué. L'annonce a été faite à l'issue d'un briefing météo fourni aux 138 marins engagés sur cette prestigieuse course qui a lieu tous les quatre ans depuis 1978. "C'est une bonne décision qui vise à optimiser la sécurisation de la flotte et les meilleures conditions possibles au succès sportif de l'épreuve, pour les marins et le grand public", ont estimé les organisateurs. Sept mètres de creux lundi Depuis plusieurs jours, l'inquiétude montait sur les pontons de Saint-Malo chez les marins engagés, mélange d'amateurs et de professionnels, quant aux conditions météorologiques dégradées annoncées après le départ. La direction de la course justifie cette décision par "une très forte houle soulevée par la tempête tropicale Martin". "Sept mètres de creux sont prévus en Manche dès lundi. C'est en particulier le timing du passage de ce phénomène qui rend la situation plus complexe encore, ne laissant aucune route alternative pour s'échapper au sud en sécurité", est-il encore expliqué dans le communiqué.

Milwaukee toujours invaincu Giannis Antetokounmpo (34) a sorti le grand jeu vendredi Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr Seule équipe encore invaincue cette saison en NBA, Milwaukee a cueilli vendredi son huitième succès en huit matches. Les Bucks sont allés s'imposer 115-102 sur le parquet de Minnesota. La superstar des Bucks Giannis Antetokounmpo a sorti le grand jeu face aux Timberwolves. Le Grec s'est fait l'auteur de 26 points, 14 rebonds et 11 passes décisives pour un différentiel de +25. Avec huit victoires en huit sorties, Milwaukee signe le meilleur début de saison de l'histoire de la franchise. Les Bucks s'étaient arrêtés à sept succès en entame de saison en 1971/72 et 2018/19.

Nike suspend son partenariat avec Irving Nike a suspendu son partenariat avec Kyrie Irving Image: KEYSTONE/AP/Jessie Alcheh L'équipementier Nike a annoncé vendredi soir avoir suspendu son partenariat avec Kyrie Irving. Le meneur des Brooklyn Nets est au coeur d'une tempête médiatique depuis sa promotion d'un film antisémite, qui a également conduit son équipe de NBA à le mettre à l'écart. "Chez Nike, nous pensons qu'il n'y a pas de place pour les discours de haine et nous condamnons toute forme d'antisémitisme", a dit l'entreprise dans un communiqué. "A cette fin, nous avons pris la décision de suspendre notre collaboration avec Kyrie Irving, avec effet immédiat", a poursuivi Nike sans préciser jusqu'à quand, ni si cela augure d'une rupture. Impact En attendant, "le lancement dans le commerce de la chaussure +Kyrie 8+", élaborée avec le joueur, "n'aura pas lieu", comme cela était prévu ce mois-ci, a ajouté la marque à la virgule, se disant "profondément attristée et déçue par cette situation et son impact sur tout le monde". Cette décision fait écho à celle plus forte et définitive encore d'Adidas, qui avait rompu il y a dix jours le contrat liant la marque aux trois bandes avec le rappeur Kanye West, suspendu de Twitter et Instagram après avoir écrit qu'il allait s'attaquer aux Juifs. Irving, qui a fini par présenter ses excuses "à toutes les familles et communautés juives qui ont été blessées et affectées" par son message, n'est lui pas encore totalement lâché, ni par son club, ni par la NBA qui ne l'a pas encore sanctionné, ni par Nike donc. Au moins cinq matches Les Nets l'ont néanmoins suspendu pour au moins cinq matches, se disant "consternés par son incapacité à désavouer l'antisémitisme" et par son refus trop longtemps persistant de s'excuser pour avoir fait la promotion sur ses réseaux sociaux d'un film à caractère antisémite, "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America" en mettant des liens vers le site d'Amazon pour le louer ou l'acheter. Cette mise à l'écart pourrait néanmoins durer plus longtemps, la franchise Brooklyn expliquant qu'au-delà des excuses formulées, il restait du chemin à faire. "Les actions sont plus éloquentes que les mots. Et donc il aura du temps pour réfléchir à tout ça", a dit le manager général des Nets, souhaitant notamment qu'Irving "rencontre des leaders de la communauté juive de Brooklyn afin de s'éduquer sur les questions liées à l'antisémitisme".

Sabalenka qualifiée, Jabeur éliminée Aryna Sabalenka jouera les demi-finales du Masters WTA Image: KEYSTONE/AP/LM Otero Aryna Sabalenka (no 7) est la troisième joueuse qualifiée pour les demi-finales du Masters WTA de Fort Worth. Victorieuse 6-3 7-5 de Jessica Pegula (no 3), la Bélarusse a validé son ticket après la défaite (6-2 6-3) subie par Ons Jabeur (no 2) face à Maria Sakkari (no 5). Toujours en quête d'un premier titre en 2022 pour sa deuxième participation à cette épreuve, Aryna Sabalenka (24 ans) aura la lourde tâche d'affronter dimanche Iga Swiatek (WTA 1). La Polonaise a étalé sa domination sur le circuit cette année avec huit titres remportés dont deux majeurs à Roland-Garros et à l'US Open. L'autre affiche du dernier carré reste à déterminer. Si Maria Sakkari était assurée d'être qualifiée depuis mercredi, sa prochaine adversaire ne sera connue que samedi. Ce sera la gagnante du duel entre la Française Caroline Garcia (no 6) et la Russe Daria Kasatkina (no 8). En attendant, Maria Sakkari s'est bien appliquée à cimenter sa première place dans le groupe Nancy Richey en prenant le meilleur sur Ons Jabeur, l'éliminant de facto. La Tunisienne devait impérativement gagner en deux sets pour espérer rester dans le tournoi.

Genève mate Fribourg, Lausanne respire Jason Fuchs excellent lors de la victoire du LHC contre Berne Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève est bel et bien la meilleure équipe romande actuellement. A Fribourg, les Aigles se sont imposés 6-2, alors que Lausanne a mis fin à sa spirale négative en battant Berne 4-1. La deuxième rencontre entre Fribourgeois et Genevois a connu le même épilogue que le 30 septembre dernier pour le premier derby entre les deux formations. Et surtout, les hommes de Jan Cadieux n'ont jamais tremblé. Parce qu'ils ont ouvert le score rapidement par Hartikainen (5e) sur un puck relâché par Connor Hughes. A la 11e, c'est Filppula qui y est allé de son dixième but de l'exercice pour égaler son compatriote. Les étrangers de Genève, si forts en ce début de saison, ont encore trouvé la faille à la 21e grâce à Winnik. Fribourg a pensé pouvoir revenir dans le match avec la réduction du score signée De La Rose à la 27e. Seulement Gottéron ne méritait pas la victoire et Genève l'a bien fait comprendre en inscrivant le 1-4 à la 31e par Maurer. Cette quatrième réussite a d'ailleurs signifié la fin de la soirée de travail de Connor Hughes dans les buts fribourgeois. Mais ce changement n'a pas eu d'impact puisque Rod a enfoncé le clou à 19 secondes de la fin du tiers médian. Un LHC solidaire A Lausanne, on attendait beaucoup de l'équipe pour voir si réaction il y allait avoir après le remue-ménage en coulisses et l'éviction de Petr Svoboda de l'aspect sportif. Eh bien réaction il y a eu. On peut même avancer que le LHC vu ce soir à Malley correspond à ce que l'on imaginait avant le début de la saison. Les Lausannois ont dominé leur adversaire et lorsqu'ils ont pris trois longueurs d'avance, il était certain que les Lions n'allaient pas gaspiller cet avantage. C'est au cours de la troisième période que les Vaudois ont construit ce succès après six revers de rang. Et comme un symbole, les Lausannois ont frappé à des moments-clés. Jelovac a égalisé juste avant la première pause et Fuchs a marqué le 2-1 décisif après 39 secondes dans le dernier tiers. Et puis il y a aussi cette envie retrouvée au sein d'un LHC solidaire qui a inscrit ses buts parce qu'il en voulait davantage que les Bernois. Les Vaudois ont également su se tenir à carreau en restant loin du banc des pénalités, même si Cody Almond a écopé d'une pénalité de match pour un coup de crosse à la hauteur de la nuque de Chris DiDomenico. Mais attention, car samedi les Vaudois se déplacent à Genève pour un derby lémanique déséquilibré. Surtout que la santé de ce LHC est encore bien fragile. Bienne et de dix Bienne a failli ne pas atteindre ces dix victoires consécutives, mais Bienne traverse une passe de folie où rien ne semble pouvoir lui arriver. Menés 3-1 puis 4-2 après deux tiers par Rapperswil, les Seelandais ont réussi à inverser la tendance lors de la dernière période pour l'emporter 5-4. Le championnat demeure tout de même serré avec le succès 3-1 de Langnau à Davos, celui de Kloten devant Lugano 5-2 et la victoire de Zoug à Ambri 7-3.