Salah honoré +++ Rangnick sélectionneur de l'Autriche

Salah (29 ans) a récolté 48% des votes. Il précède le Belge Kevin De Bruyne (Manchester City) et l'Anglais Declan Rice (West Ham). Cette saison, l'attaquant de Liverpool a marqué 30 buts et donné 14 assists en 44 matches, toutes compétitions confondues.

Rangnick conservera par ailleurs un mandat de consultant avec Manchester United, pour qui il travaillera six jours par mois. Le Néerlandais Erik Ten Hag sera le manager des Red Devils dès la saison prochaine.

La Fédération autrichienne (ÖFB) avait aussi notamment sondé Vladimir Petkovic, l'ancien sélectionneur de la Suisse. Il était disponible après sa brève et décevante aventure à Bordeaux.

Jil Teichmann a fait le break à deux reprises dans chaque set. Cela lui a permis de fêter un deuxième succès en trois matches contre la lauréate de Wimbledon 2011 et 2014.

Manager des Magpies, Eddie Howe s'est aussi dit très heureux par cette prolongation de contrat. "Fabian est un professionnel exemplaire et un joueur très important dans notre vestiaire", a-t-il notamment déclaré.

Caeleb Dressel, sept fois médaillé d'or olympique, a quant à lui composté son billet pour le 100 m papillon, après l'avoir fait sur le 100 m libre et le 50 m papillon. Il a réalisé la meilleure performance mondiale de l'année en 50''01 dans les séries, avant de remporter la finale en 50''20.

"Je ne sais pas quoi dire, honnêtement. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu et je suis aux anges en ce moment", a déclaré, estomaqué, Armstrong, après avoir logiquement validé sa qualification pour les prochains Mondiaux.

A l'Est, Philadelphie a gagné le droit de défier Miami en demi-finale de Conférence grâce à son net succès (132-97) obtenu sur le parquet de Toronto. Le pivot des Sixers Joel Embiid, qui souffre d'une déchirure ligamentaire au pouce droit depuis l'acte III, a été de nouveau dominant lors de ce match no 6 (33 points, 10 rebonds).

Phoenix affrontera au 2e tour Dallas, qui a également dominé Utah en six matches. Les Mavericks ont battu le Jazz 98-96 jeudi à Salt Lake City, grâce notamment aux 29 points, 9 rebonds et 8 assists de leur meneur-vedette Luka Doncic.

Finaliste malheureux des play-off la saison dernière, Phoenix est allé s'imposer 115-109 sur le parquet de New Orleans pour remporter la série 4-2. Chris Paul a encore démontré tout son savoir-faire, inscrivant 10 de ses 33 points dans le quatrième quart-temps.

Philadelphie, Dallas et Phoenix ont décroché jeudi leur ticket pour les demi-finales de Conférence en NBA. Les Suns ont vu leur meneur Chris Paul se faire l'auteur d'un record d'efficacité.

Deux autres Suisses se sont illustrés jeudi soir. Le défenseur de Columbus Dean Kukan a réussi son 8e assist de la saison lors d'un match gagné 5-2 par les Blue Jackets face à Tampa Bay. L'attaquant de Minnesota Kevin Fiala a quant à lui signé la passe décisive sur le but de la victoire du Wild, qui s'est imposé 3-2 après prolongation face à Calgary. Le St-Gallois en est à 85 points.

Roman Josi affiche désormais 95 points à son compteur, alors que Nashville a encore un match à disputer en saison régulière. Il a remporté jeudi le duel à distance qui l'opposait à Cale Makar, son grand rival dans la course au Norris Trophy récompensant le meilleur défenseur de la Ligue, néanmoins auteur de son 28e but de la saison dans cette partie.

Crédité d'un assist sur le premier but des Preds, le 2-1 signé Matt Duchene à la 12e minute, Roman Josi a permis à son équipe de revenir à 4-3 à la 37e en marquant son 23e but de la saison au terme d'un superbe solo. Nashville a égalisé à 4-4 à la 45e avant de forcer la décision au "shootout" grâce à une réussite de Matt Duchene.

Roman Josi a ajouté deux points à sa collection 2021/22 en NHL. Le capitaine des Predators a été désigné première étoile d'un match gagné 5-4 aux tirs au but par Nashville sur la glace de Colorado.

Roman Josi (59) vient d'inscrire son 23e but de la saison au terme d'un superbe solo Image: KEYSTONE/AP/Jack Dempsey

Leicester et l'AS Rome ont quant à eux fait match nul 1-1. Les Italiens de José Mourinho ont marqué par Pellegrini (15e), les Foxes égalisant par Lookman (67e). Tout est ouvert dans ce duel.

Les Néerlandais ont entamé la partie tambour battant, marquant par Dessers (18e) et Sinisterra (20e). Dieng (28e) et Gerson (40e) ont cependant validé la belle réaction des visiteurs. Mais une grossière erreur de Caleta-Car dès la reprise a permis à Dessers (46e) de donner l'avantage au Feyenoord avant la demi-finale retour au Vélodrome.

Marseille devra remonter un écart d'un but pour se qualifier pour la finale de Conference League. Au terme d'un match spectaculaire, l'OM a été battu 3-2 à Rotterdam par le Feyenoord.

Dans l'autre rencontre, le RB Leipzig l'a emporté 1-0 - but d'Angelino à la 85e - contre les Glasgow Rangers, sans Cédric Itten pas dans le cadre en Coupe d'Europe. Avec l'appui du bouillant public d'Ibrox Park, les Ecossais espèrent renverser la situation au retour. Mais une finale 100% allemande semble du domaine du possible...

L'international suisse était titulaire pour le club allemand dans cette demi-finale aller d'Europa League. Il a été à l'origine du deuxième but de son équipe, son tir repoussé par Areola étant repris victorieusement par Kamada (54e). L'Eintracht, qui avait sorti Barcelone au tour précédent, a ouvert le score par Knauff dès la 1re minute. Antonio a égalisé pour les Hammers à la 21e.

Un Suisse disputera peut-être une finale européenne ce printemps. Djibril Sow et Eintracht Francfort ont en effet pris une petite option en allant gagner 2-1 à Londres contre West Ham.

Outre Jürgen Klopp, ses adjoints Pep Lijnders et Peter Krawietz ont aussi prolongé leur contrat jusqu'en 2026. Le club espère désormais trouver une solution pour les contrats de ses deux attaquants Mohamed Salah et Sadio Mané, qui arrivent à échéance à fin juin 2023.

Cette saison, les Reds ont gagné la Coupe de la Ligue et peuvent encore enrichir leur collection de trophées. Ils sont en finale de la Coupe d'Angleterre contre Chelsea (14 mai), occupent le 2e rang du championnat à un point de Manchester City à cinq matches du terme de la saison et sont en position favorable pour atteindre la finale de la Ligue des champions après leur succès 2-0 contre Villarreal en demi-finale aller.

Sous la houlette du technicien et de son staff, Liverpool a retrouvé les sommets. Le club d'Anfield a notamment gagné la Ligue des champions en 2019 et le titre de champion en Premier League en 2020.

La 3e étape ce vendredi se fera sous la forme d'un tracé en boucle de 165 km autour de Valbroye, du nom de l'entité qui rassemble plusieurs communes de la Broye. Le départ sera donné à Granges-Marnand et l'arrivée sera jugée à Marnand. Cette étape constituera un terrain idéal pour les baroudeurs avec ses nombreuses côtes.

Le Britannique a ponctué l'impressionnant travail de l'équipe Ineos, qui a broyé la moitié du peloton dans les vingt derniers kilomètres de cette étape vallonnée. Certains sprinters n'ont pas supporté le rythme imposé et ont sauté dans les dernières petites côtes avant de rejoindre Echallens.

Il devra être opéré et sera indisponible au minimum durant trois mois. Le club n'a pas donné de précisions sur la nature exacte de la blessure.

Reto Suri (33 ans) ne jouera plus cette saison. L'attaquant de Zoug s'est blessé à un genou mercredi lors de l'acte V de la finale des play-off contre les Zurich Lions.

"Il n'est pas exagéré de dire que Miralem Sulejmani est le joueur des Young à avoir connu le plus de succès dans les 124 ans d'histoire du club", loue la direction bernoise dans son communiqué.

L'attaquant était arrivé dans la capitale à l'été 2015, en provenance de Benfica Lisbonne. Le Serbe âgé de 33 ans est un des six joueurs de YB à avoir remporté les quatre titres consécutifs du club entre 2018 et 2021. Il a même fêté le doublé en 2020.

Ce match s'est déroulé sous toit fermé sur la terre battue madrilène, entre deux joueuses en panne de confiance. Azaranka n'a pas gagné plus d'un match de suite depuis l'Open d'Australie en janvier.

Face à la Bélarusse, ex-no 1 mondial et désormais 17e, la Zurichoise a eu ses chances au premier set. Elle a mené 6 jeux à 5 puis 4/3 dans le tie-break, profitant notamment d'un premier service défaillant de sa rivale. Mais Azarenka a fini par empocher la manche (7/5 au tie-break), avant de faire la course en tête dès le début du deuxième set pour s'imposer après 1h44' de jeu.

Décès d'Edi Grubauer

Légendaire gardien de Langnau dans les années 1970, Edi Grubauer est décédé à l'âge de 67 ans, dans la nuit de lundi à mardi.

Il avait fait partie de la glorieuse équipe ayant remporté le seul titre de champion de l'histoire du club, en 1976.

Grubauer a disputé sept saisons avec les Emmentalois, avant de défendre la cage de Berne. Il a porté le maillot de la sélection nationale à 22 reprises et a participé à deux Championnats du monde.

"Toute la famille des Tigers exprime ses plus cordiales condoléances aux proches et à la famille et leur souhaite beaucoup de force pour la suite", écrit le club bernois.