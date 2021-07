Sam Kendricks positif au Covid-19 +++ Desplanches en finale

L'Américain Brian Flynn quitte Ambri-Piotta pour New Jersey Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'attaquant américain Bryan Flynn (33 ans) quitte la National League après une saison à Zoug et deux à Ambri-Piotta. Il a signé un contrat à deux volets avec les New Jersey Devils, l'équipe des Suisses Nico Hischier et Jonas Siegenthaler. La saison dernière, il avait disputé 50 matches avec les Léventins, inscrivant 34 points (9 buts/25 assists). Flynn avait joué en NHL pour les Buffalo Sabres et le Canadien de Montréal avant d'arriver en Suisse.

Premier défi pour les sprinteuses suisses Image: KEYSTONE/EPA ANSA/GIUSEPPE FAMA Ajla Del Ponte, Mujinga Kambundji et Salomé Kora entrent en piste vendredi à Tokyo pour un des points forts des JO, le 100 m. Leur course donnera des indications sur le potentiel du relais suisse. Les trois fusées ont suivi une préparation sous des cieux très différents. Ajla Del Ponte a fait la navette entre les Pays-Bas, où est basé son coach Laurent Meuwly, Lausanne où elle réside, Macolin et son Tessin chéri. Salomé Kora a passé de nombreux mois en Serbie, auprès de son coach Goran Obradovic, après avoir quitté sa région natale de St-Gall et s'être préparée un temps à Lausanne. Chemin inverse pour Mujinga Kambundji, de retour au bercail, à Berne, après quelques pérégrinations, une capitale fédérale où elle côtoie au quotidien sa petite soeur Ditaji, en lice sur 100 m haies à Tokyo. "Meilleure qu'avant" Après le premier tour, vendredi, qui ne sera pas une formalité, l'objectif minimal du trio est l'accès aux demi-finales de samedi. Il y a embouteillage au sommet de la hiérarchie du 100 m, une densité telle qu'il faudra sans doute passer sous 11 secondes pour aller en finale. A priori, seule la recordwoman de Suisse Mujinga Kambundji, avec sa meilleure marque à 10''95, en est capable. "J'ai le sentiment d'être meilleure que les années passées", a déclaré à Tokyo celle qui fut médaillée de bronze aux Mondiaux 2019 sur 200 m et et Mondiaux indoor 2018 sur 60 m. Ajla Del Ponte a été retardée dans sa préparation pour avoir contracté la Covid ce printemps. "Finale ou pas, je serai contente si je passe sous 11 secondes à Tokyo", a déclaré la plus studieuse du trio, qui prépare son mémoire sur la poésie italienne du 16e siècle à l'Université de Lausanne. La championne d'Europe en salle du 60 m, créditée de 11''07 il y a un mois aux Championnats de Suisse, semble prête pour son pic de forme à Tokyo. Idem pour Salomé Kora, qui a battu Del Ponte le mois dernier à Genève (en 11''12) et est remise de sa blessure à un genou survenue en 2019. Les trois Suissesses n'ont a priori jamais semblé aussi rapides. Si cela se confirme ce week-end sur la ligne droite, les rêves les plus fous sont permis pour le relais 4 x 100 m en lice en fin de semaine prochaine, d'autant que la quatrième de l'équipe, Riccarda Dietsche, est aussi en progrès.

Forfait de Sam Kendricks, des Australiens à l'isolement Image: KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA Champion du monde en titre à la perche, Sam Kendricks est contraint de déclarer forfait pour les JO de Tokyo. L'Américain a été testé positif au Covid-19, a annoncé le Comité olympique américain. Il était l'un des favoris du concours avec le Suédois Armand Duplantis, recordman du monde de la discipline. Plusieurs athlètes de la délégation australienne ont en outre été placés à l'isolement en tant que cas contacts de Sam Kendricks. Le Comité olympique australien (AOC) ne précise pas le nombre d'athlètes concernés. Mais il indique que ces athlètes sont actuellement soumis à des tests, en lien avec le protocole établi.

Pistolet sportif: Diethelm Gerber au 19e rang provisoire Heidi Diethelm Gerber peut viser la finale au pitsolet sportif Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Heidi Diethelm Gerber s'est montrée solide pour la première partie des qualifications du pistolet sportif aux JO de Tokyo. La Thurgovienne pointe au 19e rang provisoire. Médaillée de bronze dans la discipline aux Jeux de Rio en 2016, Heidi Diethelm Gerber (52 ans) a obtenu 288 points (98, 96 puis 94) jeudi matin. Elle en avait cumulé 291 dans cette épreuve de précision à Rio. La Thurgovienne, qui mettra fin à sa carrière après ces JO, accuse trois longueurs de retard sur la 8e place, la dernière qui donnera accès à la finale. La deuxième partie des qualifications, le tir de vitesse, se déroulera vendredi matin.

Premier titre olympique individuel pour Dressel Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Caeleb Dressel s'est paré d'or sur 100 m libre jeudi aux Jeux de Tokyo. L'Américain s'est imposé en 47''02 pour décrocher son premier titre olympique en individuel. La finale de la discipline-reine a tenu toutes ses promesses. Sacré deux fois en relais en 2016 et une fois à Tokyo (sur 4x100 m libre), le favori Caeleb Dressel (24 ans) a fait la course en tête pour réaliser la quatrième performance de l'histoire. Il lui a manqué 0''11 pour égaler le record du monde de Cesar Cielo. Sixième aux JO de Rio 2016 sur la distance, l'Américain a résisté jusqu'au bout aux assauts du champion olympique en titre, l'Australien Kyle Chalmers, 2e en 47''08. Le Russe Kliment Kolesnikov, auteur du meilleur temps des demi-finales avec un nouveau record d'Europe (47''11), a terminé au 3e rang en 47''44.

Desplanches peut croire en son étoile Image: KEYSTONE/EPA/PATRICK B. KRAEMER Jérémy Desplanches a toujours affirmé qu'il devra réussir la course de sa vie vendredi dès 4h16 pour se hisser sur le podium du 200 m 4 nages aux JO de Tokyo. Il en est capable. Les faits sont là pour le prouver. D'une part, le Genevois est passé maître dans l'art de se sublimer le jour J. Champion d'Europe en 2018, vice-champion du monde en 2019, il s'est mis en confiance il y a deux mois en se parant d'argent aux Européens de Budapest, descendant pour la première fois depuis les Mondiaux de Gwangju sous les 1'57''. "J'ai toujours ce petit truc en plus", s'était-il réjoui. Le Niçois avait certes cédé son titre continental ce jour-là, battu par l'Espagnol Hugo Gonzalez De Oliveira. Mais il ne voulait pas atteindre son pic de forme à ce moment-là, contrairement aux saisons 2018 et 2019 où il n'avait qu'un seul grand rendez-vous à se mettre sous la dent. "En milieu de saison, je ne suis pas prêt pour faire 200 m à fond, mais pour en faire 180 ou 160", avait-il rappelé. Car c'est bien dans l'optique de ce 30 juillet 2021 que Jérémy Desplanches (27 ans le 7 août) se prépare comme un fou depuis l'annonce en mars 2020 du report des JO de Tokyo. "J'ai hâte de retourner bosser", avait-il d'ailleurs lâché après s'être paré d'argent aux Championnats d'Europe, dont le vainqueur a d'ailleurs échoué en demi-finales à Tokyo. Un potentiel de 1'55''81 Le Genevois n'a également cessé d'affirmer qu'il devrait "exploser" son record de Suisse, fixé à 1'56''56 depuis la finale des championnats du monde 2019, pour avoir une chance de décrocher une médaille dans ces Jeux. En clair, il s'agira probablement de passer sous les 1'56''. Soit une progression gigantesque, supérieure à une demi-seconde. Les chiffres sont pourtant là pour lui donner confiance: si l'on additionne les meilleurs "splits" réalisés sur chaque nage en prenant en compte les six chronos inférieurs à 1'57'' qu'il a réalisés dans sa carrière, on obtient un temps potentiel de 1'55''81. De quoi se persuader que tout sera possible si les étoiles sont alignées pour lui vendredi.

Desplanches présent au rendez-vous de la finale Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Jérémy Desplanches a rempli la première partie de son contrat en se qualifiant pour la finale des JO de Tokyo sur 200 m 4 nages. Le Genevois a réussi le 5e temps des demi-finales, en 1'57''38. Le vice-champion du monde 2019 s'est montré bien plus lent qu'en séries, lors desquelles il avait nagé en 1'56''89. Mais il a assuré l'essentiel et sera bien présent pour le plus grand rendez-vous de sa carrière vendredi à 4h16 (heure suisse), contrairement au champion d'Europe 2021 Hugo Gonzalez De Oliveira (11e). Jérémy Desplanches a terminé 3e de la première demi-finale, remportée par le Britannique Duncan Scott (1'56''69) devant le Japonais Daiya Seto (1'56''86). Le meilleur temps a été l'oeuvre du Chinois Wang Shun (1'56''22), alors que le favori américain Michael Andrew (1'57''08) a coupé son effort sur les 50 derniers mètres.

Claessens et Graf qualifiés, Marquart éliminé Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La Suisse a perdu l'un de ses atouts en BMX dès les quarts de finale des JO de Tokyo. Simon Marquart a en effet connu l'élimination, Zoé Claessens et David Graf se qualifiant en revanche pour les demi-finales prévues vendredi. L'expérimenté David Graf (31 ans), déjà présent aux JO de Rio en 2016 (14e), s'est montré convaincant pour son entrée en lice à Tokyo. Le Zurichois a terminé aux 1er, 2e et 3e rangs de son quart de finale, remporté par le champion olympique 2016 Connor Fields. David Graf, qui mettra fin à sa carrière pour devenir entraîneur national après ces Jeux, abordera en pleine confiance les demi-finales. Il y évitera qui plus est Connor Fields et le champion du monde Twan van Gendt, présents dans l'autre demi-finale. Claessens maîtrise La toute fraîche championne d'Europe Zoé Claessens n'a pas non plus tremblé pour décrocher son ticket pour les demi-finales. La Vaudoise de 20 ans s'est classée 2e, 3e puis 3e de son quart de finale, dominé par la Britannique Bethany Schriever. De quoi aborder en confiance la suite de la compétition. Déception en revanche pour Simon Marquart, qui a triomphé en Coupe du monde cette année à Vérone. Le Zurichois de 24 ans n'a jamais trouvé le bon rythme, terminant 4e, 4e et 6e du troisième quart de finale. Il a même chuté lors de son dernier "run".

Pas de finale pour Mityukov sur 200 m dos Pas de finale pour Mityukov sur 200 m dos Image: KEYSTONE/EPA/Patrick B. Kraemer Roman Mityukov ne disputera pas la finale du 200 m dos vendredi aux JO de Tokyo. Le Genevois a terminé 13e des demi-finales, en 1'57''07. Médaillé de bronze dans la discipline aux récents Européens, Roman Mityukov a semblé fatigué par les efforts fournis depuis le début de ces joutes et notamment par ses trois courses de la veille (demi-finale du 100 m libre, finale du 4x200 m libre et séries du 200 m dos). Le Genevois est ainsi resté à 0''74 de son record de Suisse. La qualification pour la finale était pourtant à sa portée. Huitième et dernier qualifié, le Japonais Ryosuke Irie a en effet nagé en 1'56''69 dans ces demi-finales. Lisa Mamié a échoué en demi-finale du 200 m brasse aux JO de Rio. Décevante, la Zurichoise a réalisé le 14e temps en 2'25''11, à plus de trois secondes du chrono qui lui avait permis de conquérir l'argent aux Européens de Budapest en mai.

Heidrich/Vergé-Dépré s'inclinent face aux championnes du monde Image: KEYSTONE/AP/Petros Giannakouris Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré ont conclu la phase de poule des JO de Tokyo sur une défaite. La Zurichoise et la Bernois se sont inclinées 21-13 24-22 face aux Canadiennes Sarah Pavan/Meliassa Humana-Paredes, qui terminent donc en tête de ce groupe A. Nettement dominées par les championnes du monde 2019 dans le set initial, Heidrich/Vergé-Dépré ont offert une superbe résistance dans la deuxième manche, menant même 9-6. Les championnes d'Europe 2020 n'ont cependant rien pu faire dans le "money time". La Zurichoise et la Bernoise, qui avaient comme leurs adversaires remporté leurs deux premiers matches pour s'assurer une place en 8es de finale, sont certes parvenus à écarter quatre balles de match. Mais elles ont dû s'avouer vaincues sur la cinquième, Sarah Pavan scellant l'issue de cette partie sur un bloc.

Gmelin en finale du skiff Image: KEYSTONE/AP/Darron Cummings La skiffeuse Jeannine Gmelin partira en quête d'une médaille vendredi matin dès 2h33 aux JO de Tokyo. La Zurichoise de 31 ans a pris la deuxième place de la première demi-finale. Deuxième après 500 m, en tête à la mi-course et 2e aux 1500 m, Jeannine Gmelin a maîtrisé son sujet jeudi matin, dans des conditions difficiles en raison du vent. Elle n'a été devancée que par Hanna Prakatsen, championne d'Europe 2021, qui l'a battue de 2''19 après les 2000 m de course. Cinquième des JO de Rio 2016, la Zurichoise n'a pas pu suivre le rythme de la Russe sur les 500 derniers mètres. Mais elle a assuré sans trembler sa qualification, laissant derrière elle la Chinoise Jiang (3e et dernière qualifiée) et surtout la double championne du monde Sanita Puspure, 5e et privée de finale A. Le deux de couple poids léger formé de Frédérique Rol et Patricia Merz a par ailleurs conclu ses Jeux sur une note positive, après avoir manqué la finale A. La Vaudoise et la Zougoise ont remporté la finale B, devançant de moins d'une demi-seconde l'embarcation irlandaise pour terminer au 7e rang.

Pius Suter à Detroit, Sven Bärtschi à Las Vegas Image: KEYSTONE/FR171008 AP/JEFF HAYNES L'ouverture du marché des agents libres en NHL a vu plusieurs joueurs changer d'équipe. Dont Pius Suter et Sven Bärtschi qui ont signé aux Detroit Red Wings et aux Vegas Golden Knights. Après une première saison prometteuse avec les Chicago Blackhawks (27 points en 55 matches), Pius Suter a préféré aller voir ailleurs. Le Zurichois de 25 ans a signé pour deux ans avec les Detroit Red Wings. Suter sera le deuxième Helvète à porter le fameux maillot des Red Wings après Damien Brunner, brillant en 2013 en sortie de lock-out. Au vu du contingent actuel à Motor City, Pius Suter devrait bénéficier d'un temps de jeu conséquent. On ne connaît pas encore les termes exacts du contrat. Bärtschi à Vegas Le Bernois de 29 ans a de son côté signé une entente d'une saison avec la franchise américaine. Il s'agit d'un pacte à deux volets d'une valeur de 750'000 dollars. Choix de première ronde (13e choix) lors de la draft 2011, Bärtschi va connaître sa troisième organisation de NHL après les Calgary Flames et les Vancouver Canucks. Le Bernois ne s'est jamais véritablement imposé en Colombie-Britannique et il a surtout joué en AHL à Utica lors des deux dernières saisons. Il a inscrit 14 points (5 buts) en 24 matches lors du dernier exercice. A noter que l'ex-attaquant de Lausanne, Charles Hudon, a retrouvé de l'embauche outre-Atlantique. Il a signé un contrat à deux volets d'un an avec Tampa Bay, double champion en titre. Ce bail va lui rapporter 750'000 dollars s'il joue en NHL. 350'000 dollars sont garantis.