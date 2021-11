Sarah Atcho: «Mon cerveau n'a pas tenu pendant les JO»

Atcho: "Mon cerveau n'a pas tenu pendant les JO" Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Sarah Atcho se reconstruit après avoir vécu des moments difficiles depuis près de deux ans, surtout au cours des derniers mois. "Si j'avais pu, je serais restée au lit à me morfondre et à pleurer pendant les Jeux olympiques", confie la Vaudoise, écartée du relais 4x100 m à Tokyo. "Je vais beaucoup mieux. Sinon, je n'en parlerais pas", lance d'emblée la Vaudoise (26 ans), jointe au téléphone par Keystone-ATS. "Mais j'ai passé des moments compliqués, surtout depuis 6-7 mois. Le plus dur, c'était de gérer les défaites, les retours en arrière, de me remettre sans cesse en question", ajoute-t-elle, sereine. La goutte d'eau fut sa non-participation aux deux courses de relais à Tokyo, où Riccarda Dietsche a pris sa place aux côtés de Mujinga Kambundji, Ajla Del Ponte et Salomé Kora. "C'est après les JO que je me suis dite à haute voix que j'avais besoin d'aide. Mon cerveau n'a pas tenu pendant les Jeux", glisse-t-elle. "Tu es mise de côté" "C'était dur de me dire que je ne faisais plus partie de cette équipe. C'était entre guillemets mon équipe. C'est ce relais qui m'a permis de me construire en tant qu'athlète", explique Sarah Atcho, 4e tant aux Européens de Berlin 2018 qu'aux Mondiaux de Doha 2019 en compagnie de ses copines Kambundji, Del Ponte et Kora. "C'était fini, ceci du jour au lendemain. Tout à coup tu ne représentes plus rien, tu n'es même plus invitée pour représenter le relais dans les événements. Tu es mise de côté", raconte la vice-championne d'Europe M23 de 2017 sur 200 m. "J'ai vécu des épisodes de dépression", avoue-t-elle. Biles et Osaka en exemple Le fait que des stars comme la gymnaste Simone Biles ou la tenniswoman Naomi Osaka ont évoqué publiquement leurs problèmes de santé mentale l'a-t-elle aidée? "J'estimais que j'avais une vie sympa, que je n'avais pas de vrai problème. Mais j'ai compris que j'avais le droit de vivre la même chose en entendant des filles autant médiatisées qu'elles oser prendre la parole", glisse-t-elle. "J'étais au fond du bac à Tokyo, j'ai lâché prise. J'en ai parlé avec Salomé. Elle m'a tout de suite conseillé de voir quelqu'un pour m'aider à m'en sortir. La situation était toxique. C'était dur de ne pas courir. Je ne ressentais plus d'émotions, j'étais vide", se souvient Sarah Atcho, dont la non-sélection était justifiée puisqu'elle n'est pas passée sous les 12'' sur 100 m en 2021. Salomé Kora est d'ailleurs la seule personne présente à Tokyo à qui la Vaudoise s'est confiée pendant ces Jeux: "Je suis plus proche d'elle. Et je ne me sentais pas le droit de partager ce genre d'émotions avec Ajla et Mujinga, qui vivaient un truc incroyable" aux JO où la Tessinoise s'est classée 5e sur 100 m et la Bernoise 6e sur 100 et 7e sur 200 m avant de prendre la 4e place avec le relais. Des démons à gérer Sarah Atcho a commencé à suivre une psychologue à son retour en Suisse. "Je n'aurais jamais imaginé devoir demander de l'aide. Cela a été dur de l'admettre: mon mental, c'est normalement ma force", explique-t-elle. "Mais on a tous des démons avec lesquels on doit vivre. Je pense que je n'avais pas les bons outils pour gérer cela", ajoute-t-elle. Paradoxalement, les réseaux sociaux l'ont également aidée à s'en sortir: "M'exposer autant m'a finalement aidée à reprendre confiance en moi. C'est bête, mais j'avais en quelque sorte un objectif à accomplir. Les gens m'ont montré leur soutien, beaucoup m'ont dit qu'ils avaient envie de me voir courir. Je n'étais pas perdue", conclut Sarah Atcho, qui rêve désormais de reconquérir "sa" place au sein du relais 4x100 m helvétique.

Le champion de retour à la Maison Blanche Image: KEYSTONE/EPA/JIM LO SCALZO Joe Biden a renoué avec la tradition en accueillant lundi à la Maison Blanche le champion NBA. Les Milwaukee Bucks sont la première équipe NBA à être invitée par la présidence américaine depuis presque cinq ans. "C'est formidable et c'est un honneur de faire partie de la tradition, c'est vraiment cool", a déclaré le centre des Bucks, Brook Lopez, lors de la rencontre avec Joe Biden, qui a fait oublier les relations tumultueuses entre son prédécesseur Donald Trump et la NBA. Sous l'ère Trump, les basketteurs avaient choisi de ne pas assister aux cérémonies en l'honneur des vainqueurs du championnat pour protester contre la politique du républicain à l'endroit des minorités ethniques. Les Cleveland Cavaliers étaient les derniers champions NBA à s'être rendus à la Maison Blanche, sous la présidence de Barack Obama. L'émotion d'Antetokounmpo Lundi, les joueurs et entraîneurs de Milwaukee ont rencontré le démocrate Joe Biden, qui a particulièrement salué Donte DiVincenzo, originaire comme lui du Delaware. "Il a gagné deux championnats d'Etat là-bas", a dit Biden. "Donc il est habitué à ce genre de choses". DiVincenzo s'est réjoui d'une expérience qui lui laissera des souvenirs impérissables. "C'est une chance qu'on a une fois dans sa vie", a déclaré l'arrière des Bucks. "C'était un honneur, premièrement de voir quelqu'un du Delaware à la présidence et deuxièmement d'être ici avec l'équipe, de gagner un championnat, d'être ici pour le fêter". Joe Biden a aussi salué l'ascension de Giannis Antetokounmpo, star des Bucks, passé de la pauvreté en Grèce, où il partageait une paire de chaussures avec son frère, à l'accomplissement du rêve américain. "J'étais un peu ému", a réagi Antetokounmpo, "je sais comme (ma famille) s'est sacrifiée, parce que ça ne remonte pas à huit ans, ça remonte à loin, depuis que je suis enfant".

Mikaela Shiffrin absente à Lech samedi Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Mikaela Shiffrin ne participera pas au parallèle de Lech en Coupe du monde samedi, a indiqué lundi son entraîneur Mike Day. L'Américaine souffre du dos depuis sa victoire inaugurale à Sölden. "Elle progresse, mais nous n'avons pas pu faire grand-chose jusqu'à aujourd'hui", a expliqué Mike Day à propos de la triple lauréate du gros Globe de cristal (de 2017 à 2019), depuis sa victoire lors du géant de Sölden le 23 octobre, la première course de la saison. "C'est un problème qui est arrivé à Sölden mais qu'elle n'a malheureusement pas pu gérer quand elle a essayé de revenir à l'entraînement peu de temps après la course, a-t-il ajouté. Depuis, elle s'est concentrée sur des soins et a essayé de skier de nouveau, ce qui n'a pas fonctionné. Mais les choses vont mieux." "Elle ne skiera pas à Lech (Autriche, le 13 novembre)", a-t-il assuré, avant de confier qu'il était toutefois déjà acquis avant sa blessure qu'elle fasse l'impasse sur cette épreuve dans son calendrier. Mikaela Shiffrin est actuellement chez elle au Colorado. Après Lech, deux slaloms féminins sont programmés les 20 et 21 novembre à Levi en Finlande.

Ovechkin rejoint Hull avec un 741e but Image: KEYSTONE/AP/Patrick Semansky Alexander Ovechkin est désormais le quatrième meilleur buteur de l'histoire de la NHL en saison régulière. L'attaquant russe des Capitals a inscrit lundi son 741e but dans un match gagné 5-3 par Washington face à Buffalo. Ovechkin (36 ans) a signé le 3-1 des Capitals à la 29e minute, rejoignant ainsi la légende Brett Hull avec 741 réalisations en championnat régulier. Seuls Jaromir Jagr (766 buts), Gordie Howe (801) et bien sûr Wayne Gretzky (894) ont fait mieux que le Russe et l'Américain. Meilleur buteur de la saison avec ses 11 réussites en 12 matches, Alexander Ovechkin a également réalisé deux passes décisives dans cette partie. Le MVP des play-off 2018, vainqueur de la Coupe Stanley la même année, a ainsi atteint lundi la barre des 600 assists en saison régulière en 1209 matches disputés.

Les Hawks impuissants face à Curry Stephen Curry a inscrit 50 points face aux Hawks Image: KEYSTONE/AP/Jeff Chiu Clint Capela et les Hawks ont assisté impuissants à un festival de Stephen Curry lundi en NBA. L'arrière des Warriors a inscrit 50 points dans un match gagné 127-113 par Golden State, qui cueille ainsi son 9e succès de la saison en 10 matches. Triple champion NBA et double MVP avec la franchise californienne, Stephen Curry est le premier joueur à atteindre la barre des 50 points en un match cette saison. Il a rentré 14 de ses 28 tirs, avec un 9 sur 19 à 3 points, pour marquer au moins 50 points pour la dixième fois de sa carrière. Auteur des 13 premiers points de son équipe et des 8 premiers de la rencontre, Curry a également réalisé 10 passes décisives et 7 rebonds, en seulement 35 minutes passées sur le parquet. A 33 ans, il est le joueur le plus âgé de l'histoire à réussir un match à au moins 50 points et 10 passes décisives. Capela discret Battus pour la quatrième fois consécutive, la sixième dans leurs sept dernières sorties et la septième en onze parties jouées cette saison, les Hawks ont lâché prise dans un troisième quart-temps remporté 41-20 par les Warriors. Ils accusaient ainsi 17 longueurs de retard à l'entame de l'ultime quart (102-87). Clint Capela s'est fait discret sur le parquet californien, où il a été aligné durant 23' seulement. L'intérieur genevois d'Atlanta a réussi 2 points - son plus faible total de la saison - et 6 rebonds, signant également 2 assists et 1 contre. Le meilleur marqueur des Hawks fut Trae Young, avec 28 points.

Au tour de Steven Zuber de déclarer forfait Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La poisse semble coller aux crampons de l'équipe de Suisse. Blessé, Steven Zuber sera lui aussi absent pour les derniers matches de qualification pour la Coupe du monde. Le milieu offensif de l'AEK Athènes a subi une blessure aux adducteurs, a annoncé l'ASF. Pour l'instant, aucun autre joueur ne sera appelé par Murat Yakin. Il devrait être remplacé sur le terrain par Ulisses Garcia, le Genevois des Young Boys. Le sélectionneur devra donc se passer d'un autre joueur clé vendredi contre l'Italie et lundi contre la Bulgarie. Après le capitaine Granit Xhaka et Haris Seferovic, absents depuis plusieurs semaines, Nico Elvedi, Breel Embolo et Christian Fassnacht ont également dû renoncer à leur sélection pour cause de blessure.

L'Italie privée de Zaniolo et Pellegrini contre la Suisse Nicolo Zaniolo ne pourra pas jouer contre la Suisse. Image: KEYSTONE/EPA ANSA Le sélectionneur de l'Italie Roberto Mancini a annoncé lundi les forfaits des joueurs de la Roma Nicolo Zaniolo et Lorenzo Pellegrini, blessés. Ils seront absents pour les matches décisifs pour la qualification au Mondial 2022 contre la Suisse et l'Irlande du Nord. Pour le milieu de l'Inter Milan Nicolo Barella, sorti en raison d'une gêne à la cuisse gauche dans le derby contre l'AC Milan (1-1) dimanche soir, "on examinera la situation dans les prochains jours mais cela ne semble pas préoccupant", a indiqué le sélectionneur. Les forfaits de Zaniolo (mollet) et Pellegrini (genou) s'ajoutent à ceux de Marco Verratti (PSG) et Rafael Toloi (Atalanta), outre l'absence de longue date de Leonardo Spinazzola (AS Rome), écarté des terrains depuis juillet. Pour renforcer le groupe, Mancini a pour le moment appelé le milieu de la Lazio Rome Danilo Cataldi, 27 ans, déjà convoqué en novembre 2016 avec la Nazionale mais jamais entré en jeu. Il pourrait aussi faire appel au milieu de l'Atalanta Matteo Pessina, de retour de blessure. Sur un fil Vingt-huit joueurs avaient été convoqués vendredi pour la dernière ligne droite des qualifications, où l'Italie va disputer la première place de son groupe avec la Suisse. Les deux équipes sont actuellement à égalité en tête au nombre de points (14 pts) dans le groupe C, avec un léger avantage pour les Azzurri à la différence de buts générale, le critère principal pour départager les équipes à égalité de points (+11 contre +9). S'il faudra attendre la dernière journée pour savoir qui se qualifiera directement et qui devra aller aux barrages entre les deux, le choc vendredi soir à Rome entre la Nazionale et la Suisse sera capital. L'Italie ira ensuite en Irlande du Nord et la Suisse accueillera la Bulgarie, le 15 novembre.

L'international ivoirien Lamine Koné à Lausanne Image: KEYSTONE/AP/SCOTT HEPPELL Lausanne-Sport annonce lundi l'engagement du défenseur central franco-ivoirien Lamine Koné. Âgé de 32 ans, il compte neuf sélections avec la Côte d'Ivoire et était sans contrat depuis l'été. Né à Paris et formé à Châteauroux, Koné a ensuite évolué à Lorient, Sunderland, en Premier League, puis enfin à Strabourg ces trois dernières saisons. Son expérience (186 matches de Ligue 1 et 45 en Premier League) et son imposante stature (1m89) seront importantes pour densifier le secteur défenseur du LS, relève le communiqué. Koné portera le no 25.

Karrer, Moy et Schmid à la rescousse Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le sélectionneur Patrick Fischer a fait appel à Roger Karrer, Tyler Moy et Sandro Schmid pour la Deutschland Cup de Krefeld. Ils remplacent Dominik Egli, Valentin Nussbaumer et Noah Rod, blessés. L’équipe de Suisse entame ce lundi à Cham sa préparation en vue de la Deutschland Cup (11 au 14 novembre), annonce Swiss Ice Hockey. Le défenseur Roger Karrer (Genève-Servette) et les attaquants Tyler Moy (Genève-Servette) et Sandro Schmid (Fribourg-Gottéron) ont été convoqués au dernier moment pour pallier les trois défections. Schmid décroche sa première sélection, tout comme les deux gardiens Ludovic Waeber (Zurich Lions) et Philip Wüthrich (Berne) et l’attaquant Nando Eggenberger (Rapperswil-Jona Lakers), retenus quelques jours plus tôt. L'équipe partira mercredi pour Krefeld, où elle affrontera durant la semaine la Slovaquie (jeudi), l’Allemagne (samedi) et la Russie (dimanche).

Bencic sort du top 20 Belinda Bencic perd quelques plumes. Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Pour la première fois depuis plus de deux ans et demi (avril 2019), Belinda Bencic ne figure plus dans le top 20 mondial. Elle perd six places au dernier classement WTA pour se retrouver 23e. Cette chute s'explique par la perte des points que la Saint-Galloise avait remportés lors de sa demi-finale 2019 à Indian Wells. Il faut savoir que la comparaison d'ordinaire sur un an qui permet l'établissement du classement est actuellement chamboulée et allongée par les retards dus au Covid. Roger Federer tombe pour sa part de la 14e à la 16e place et Stan Wawrinka du 61e au 83e rang. Henri Laaksonen reste tout juste dans le top 100 (99e). Les classements restent solidement emmenés par l'Australienne Ashleigh Barty et le Serbe Novak Djokovic.

Un 5e succès de suite pour Brooklyn Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Les Nets ont cueilli dimanche un cinquième succès de rang en NBA. Porté par un Kevin Durant revanchard sur le sort, Brooklyn s'est imposé 116-103 à Toronto. Le 10 juin 2019 chez les Raptors, "KD" se rompait le tendon d'Achille gauche lors du match no 5 d'une finale que les Warriors allaient ensuite perdre. Depuis son retour sur les parquets en décembre 2020, il n'avait pas encore refoulé celui des Raptors, délocalisés en Floride la saison passée en raison du Covid-19. Durant a étincelé pour son retour en terre maudite avec 31 points inscrits (11/18 au tir), 7 passes décisives et 7 rebonds (mais aussi 7 balles perdues). Mais cette victoire, la septième en dix parties pour les Nets, doit aussi beaucoup à James Harden (28 points, 10 assists, 8 rebonds). Le début de saison est plus difficile pour le champion en titre Milwaukee, dixième à l'Est avec un bilan de 4-6 (soit le même que les Hawks de Clint Capela). Les Bucks de Giannis Antetokounmpo ont subi face à Washington leur deuxième défaite d'affilée (101-94), malgré les 29 points et 18 rebonds de leur superstar grecque.

A nouveau un but et un assist pour Suter Image: KEYSTONE/AP/Duane Burleson Pius Suter semble avoir trouvé son rythme sous le maillot de Detroit en NHL. Le Zurichois s'est fait l'auteur d'un but et d'un assist dimanche lors d'un match gagné 5-2 par les Red Wings face à Las Vegas, comme la veille face à Buffalo. Passeur décisif sur le 2-1 de Detroit inscrit en supériorité numérique par Robby Fabbri (11e), Pius Suter a marqué le 3-1 d'un tir du poignet en pleine lucarne à la 19e. Désigné première étoile de cette rencontre, il en est désormais à 6 points cette saison, tous réussis lors de ses sept derniers matches. Le "derby" suisse de la soirée a vu les Blackhawks de Philipp Kurashev s'imposer 2-1 après prolongation face aux Predators de Roman Josi pour décrocher leur deuxième succès de la saison. Alex DeBrincat a inscrit le but de la victoire après 37'' en "overtime", quelques secondes après une occasion manquée par Josi.

Formule 1: Verstappen se rapproche du titre Image: KEYSTONE/EPA/Carlos Ramirez Max Verstappen (Red Bull-Honda) s'est un peu plus rapproché de son premier titre de champion du monde de formule 1. Le Néerlandais a facilement remporté le Grand Prix du Mexique. C'est la 9e victoire de Verstappen cette année, la 19e au total. Le pilote de la voiture no 33 a pris la tête dès le premier virage et n'a jamais été inquiété. Il s'est imposé avec 16''555 d'avance sur Lewis Hamilton (Mercedes), qui a dû lutter jusqu'au bout pour résister à Sergio Perez (Red Bull-Honda). Ce dernier est devenu le premier Mexicain à monter sur le podium lors de son GP national, à la grande joie d'un public déchaîné. "J'avais un très bon rythme. Dès que j'ai pris la tête, j'ai pu contrôler la course. Je ne pense pas encore au championnat", a déclaré le vainqueur. Au championnat, Verstappen possède désormais 19 points d'avance sur Hamilton. Il reste quatre courses à disputer, dont la prochaine dans une semaine au Brésil. Il faudra désormais un petit miracle pour qu'Hamilton puisse renverser la situation et obtenir un huitième titre de champion du monde. "J'ai tout donné. Mais il nous manquait un peu de vitesse par rapport aux Red Bull", a expliqué un Hamilton visiblement déçu. Bottas percuté Les Mercedes avaient provoqué une grosse surprise lors des qualifications en prenant les deux premiers rangs. Mais dès le départ, Verstappen a pu prendre les devants. Valtteri Bottas, auteur de la pole, a été touché au premier virage par Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes), ce qui a ruiné sa course. Derrière les trois premiers, le Français Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda) a pris une belle 4e place. Il a laissé derrière lui les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc. Le vétéran Kimi Raikkonen a permis aux Alfa Romeo-Ferrari de marquer 4 points pas forcément prévus. Le Finlandais a fini 8e, alors que son coéquipier italien Antonio Giovinazzi a échoué au 11e rang.

Première défaite pour Liverpool David Moyes et West Ham se sont offert le scalp de Liverpool dimanche Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER HOSLET Liverpool a subi dimanche sa première défaite de la saison en Premier League. Les Reds se sont inclinés 3-2 lors de la 11e journée sur la pelouse de West Ham, qui affirme ainsi ses ambitions en se hissant au 3e rang du classement à trois points du leader Chelsea. West Ham United a forcé la décision en deuxième mi-temps, Pablo Fornals (67e) et Kurt Zouma (74e) donnant deux longueurs d'avance (3-1) à l'équipe du manager David Moyes. Les Hammers n'avaient plus battu Liverpool depuis janvier 2016. Cette rencontre avait démarré de la pire des manières pour les Reds, dont le gardien Allison Becker s'est fait l'auteur d'un autogoal dès la 4e en boxant le ballon dans ses propres filets sur un corner. Divock Origi a inscrit le deuxième but de Liverpool à la 83e.