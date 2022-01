Sarault à la barre de Langnau +++ 40e point pour Meier en NHL

Dimanche devant la Cour, les avocats de Novak Djokovic ont qualifié le placement en rétention de leur client et sa possible expulsion d'"illogique", "irrationnelle" et "déraisonnable". Le gouvernement "ne sait pas quelles sont les opinions de M. Djokovic actuellement", a plaidé l'avocat Nick Wood, affirmant que son client n'a jamais soutenu publiquement le mouvement anti-vaccination.

Le sacre de Kamila Valieva

Image: KEYSTONE/EPA/TOMS KALNINS

La Russie a réussi le Grand Chelem aux Championnats d'Europe de Tallinn. En Estonie, Kamila Valieva a conclu la démonstration russe avec la conquête du quatrième titre mis en jeu.

Alexia Paganini n'a, en revanche, pas obtenu le résultat espéré. Créditée d'un total de 178'10 points, la Suissesse a dû se contenter du dixième rang. Elle avait cueilli une très belle quatrième place il y a deux ans à Graz. La déception est également de mise pour Yasmine Kimiko Yamada qui a terminé au 19e rang.

Déjà largement en tête après le programme court et invaincue cet hiver, Kamila Valieva, avec l'insouciance de ses 15 ans, sera la grande favorite pour l'or olympique à Pékin. Le podium européen est 100% russe, puisque Valieva, qui a totalisé 259,06 points, a devancé la championne du monde en titre Anna Shcherbakova (237,42) et Alexandra Trusova (234,36). Les trois Russes, toutes élèves de la sévère Eteri Tutberidze à Moscou, ont intégré au moins un quadruple saut au cours de leur programme libre.

Sinitsina/Katsalapov couronnés en couple

En l'absence de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov ont conservé l'or européen en couple. Papadakis et Cizeron, vice-champions olympiques 2018 en quête d'or aux JO-2022, ont fait l'impasse sur ce rendez-vous par précaution sanitaire. Sinitsina et Katsalapov, titrés une première fois en 2020, se sont imposés avec 217,96 points, devant leurs compatriotes Alexandra Stepanova et Ivan Bukin (213,20) et les Italiens Charlène Guignard et Marco Fabbri (207,97). Dans le camp suisse, Jasmine Tessari et Stephane Ealker ont pris le 19e rang avec une performance jugée moyenne en libre (86,57).