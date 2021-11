Scandale politique au Mondial de squash +++ T. Woods à temps partiel

Messi Ballon d'Or: tout le monde ne comprend pas Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Le septième Ballon d'Or de Lionel Messi n'est pas célébré universellement: en Allemagne, qui croyait dur comme fer à une victoire de Robert Lewandowski, la déception est immense, mais ailleurs aussi. "Choix scandaleux!", titre mardi le quotidien allemand Bild, jamais à court d'une outrance: "Depuis des années, la star du Bayern est performante, accumule les buts et les titres (...) mais ça ne suffit visiblement pas". Bien que Polonais, Lewandowski a été définitivement adopté par l'Allemagne, où il joue depuis 2010 et son arrivée à Dortmund, à l'âge de 21 ans. Désigné meilleur joueur FIFA en 2020, après avoir été meilleur buteur de la Ligue des champions, il n'avait pas gagné le Ballon d'Or cette année-là, le concours ayant été annulé pour cause de pandémie. Mais la saison dernière, il a inscrit 41 buts en Bundesliga, battant le record mythique de Gerd Müller (40 buts en 1971-72). Cet exploit, qui a enflammé l'Allemagne, n'a toutefois pas eu le même écho à l'étranger, où la Copa America de Messi avec l'Argentine a évidemment beaucoup plus marqué les esprits. "Messi est transparent" Dans la soirée de lundi, d'anciennes ou d'actuelles gloires du football ont réagi à chaud, sur les réseaux sociaux ou les plateaux de télévision: "Honnêtement, je n'y comprends plus rien", a lâché Lothar Matthäus, Ballon d'Or 1990: "Avec tout le respect que je dois à Messi et aux autres grands joueurs nommés, aucun ne l'avait autant mérité que Lewandowski. Certes, Messi a gagné la Copa America avec l'Argentine, mais à Paris il est transparent". Même sans soutenir Lewandowski, d'autres ont tiqué devant leur télévision: "Il m'est à chaque fois plus difficile de croire en ces récompenses dans le football", dit ainsi Iker Casillas, le légendaire gardien espagnol désormais retraité. Scepticisme "Pour moi, Messi est l'un des cinq meilleurs joueurs de toute l'histoire, mais il faudrait commencer à savoir distinguer ceux qui ont été les meilleurs à l'issue d'une saison. Ce n'est pourtant pas difficile, punaise!", conclut le portier. Même scepticisme pour Toni Kroos, du Real Madrid, qui soutenait son partenaire de club Karim Benzema, finalement quatrième: "Pourquoi Benzema n'a-t-il pas gagné le Ballon d'Or? Dans une élection, ce qui importe, c'est surtout la première place. Et Leo (Messi) ne la mérite pas. Il n'y a pas de doute qu'avec Cristiano (Ronaldo), il a été le joueur de la dernière décennie, mais cette année, d'autres auraient dû passer devant lui". "Mauvaise blague" La presse spécialisée émet désormais des doutes sur la philosophie du prestigieux concours de son confrère France Football: "Ce prix est devenu une farce", s'exclamait lundi la Gazzetta dello Sport, en Italie, avant même de connaître le verdict: "Le moment est venu de réévaluer la valeur de cette reconnaissance qui semble devenir toujours plus un prix récompensant la carrière plutôt que la saison en cours. Et elle ne tient pas compte de la fantastique année 2020 du Polonais Lewandowski. Quelle mauvaise blague pour Robert, la deuxième place n'est qu'une inutile compensation."

Le Mondial annulé en Malaisie après l'exclusion des Israéliens Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Le Mondial masculine par équipe prévue en Malaisie (7-12 décembre) a été annulé en raison du refus du pays asiatique d'attribuer des visas aux athlètes israéliens. Présidente de la Fédération internationale (WSF), Zena Wooldridge a expliqué que les responsables sportifs s'étaient efforcés de "persuader les autorités malaisiennes de faire en sorte que toutes les équipes participantes y compris Israël puissent entrer en Malaisie et participer". "Pour la WSF il est important qu'aucune des nations qui souhaitent concourir ne manque une compétition", a-t-elle souligné. Mais le pays d'Asie du Sud-Est en majorité musulman, qui n'entretient pas de relations diplomatiques avec Israël, a déjà tenté à plusieurs reprises d'empêcher l'entrée d'athlètes israéliens sur son territoire. La fédération israélienne de squash avait indiqué qu'elle se tournerait vers le Tribunal arbitral du sport si la fédération internationale n'apportait pas de solution. Elle a estimé que les pays participant à une compétition dont les athlètes israéliens seraient exclus se rendraient complices de "racisme et discrimination". A noter que la WSF a souligné que l'annulation était aussi liée au nouveau variant du coronavirus Omicron, susceptible de perturber les vols vers la Malaisie. Plusieurs précédents En 2019, la Malaisie s'est vue retirer le droit d'organiser les Championnats du monde de natation handisport après avoir menacé d'interdire les athlètes israéliens de compétition. En 2015, ce sont les véliplanchistes israéliens qui ont dû se retirer d'une compétition sur l'île de Langkawi faute d'avoir obtenu des visas. La cause palestinienne est très soutenue en Malaisie, où 60% de la population est musulmane, et les porteurs d'un passeport israélien ne peuvent pas entrer dans le pays.

Tiger Woods ne se voit pas rejouer à temps plein Image: KEYSTONE/AP/CHRIS CARLSON Tiger Woods a exclu lundi de faire un retour à temps plein sur le circuit. L'Américain de 45 ans se remet de graves blessures à une jambe neuf mois après son accident de voiture en Californie. Dans une interview publiée lundi par le Golf Digest, l'homme aux 15 titres majeurs a déclaré qu'il ne jouerait désormais que certains tournois. "Je pense qu'il est réaliste de penser que je rejouerai sur le circuit un jour - jamais plus à plein temps - mais en choisissant les événements qui me conviennent", a-t-il déclaré. "Une réalité malheureuse" "Je pense que c'est ainsi que je vais devoir jouer à partir de maintenant. C'est une réalité malheureuse, mais c'est ma réalité. Je la comprends, et je l'accepte", a ajouté l'ex-no 1 mondial, qui a subi de multiples fractures à la jambe droite après que la voiture qu'il conduisait dans la banlieue de Los Angeles en février a quitté la route et s'est retournée plusieurs fois. Avant son accident, Woods avait déjà réduit son calendrier après avoir subi de multiples opérations au dos et au genou. "Je n'ai pas besoin de jouer contre les meilleurs du monde pour avoir une belle vie. Après mes opérations du dos (entre 2014 et 2017), j'ai dû gravir l'Everest une fois de plus. Je l'ai fait. Mais cette fois, je ne pense pas que mon corps soit capable de le refaire", a-t-il estimé. "Progrès en cours" Tiger Woods, qui a confié avoir craint une amputation, avait généré un buzz il y a quelques jours après avoir posté sur Twitter une vidéo de lui-même en train de frapper des balles, avec comme seul commentaire: "Progrès en cours". Son entretien avec Golf Digest intervient avant sa première apparition publique depuis son accident, cette semaine au Hero World Challenge aux Bahamas, un tournoi qui permet de récolter des fonds pour sa fondation.

La Croatie jette un froid en Italie et jouera les demies Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni La Croatie a défié la logique lundi en remportant son quart de finale de Coupe Davis contre l'Italie pourtant chaudement soutenue par son public de Turin. Marin Cilic et ses équipiers se sont ainsi offert le premier billet pour les demi-finales. Les Croates, qui ont remporté la compétition en 2005 et 2018 et perdu en finale en 2016, affronteront la Serbie ou le Kazakhstan vendredi à Madrid. Avec la perspective d'un double décisif face à la paire Nikola Mektic/Mate Pavic, championne olympique et titrée à Wimbledon, les Italiens avaient grand intérêt à remporter les deux simples. Mais Lorenzo Sonego (ATP 27) a failli d'entrée, s'inclinant 7-6 (7/2) 2-6 6-2 devant le 279e mondial Borna Gojo. Jannik Sinner (ATP 10) a bien remis l'Italie sur les bons rails en battant 3-6 7-6 (7/4) 6-3 l'ex-no 3 mondial Marin Cilic (ATP 30), qui a pourtant servi pour le match à 6-3 5-4. Mais Mektic/Pavic n'ont pas tremblé dans le double décisif, s'imposant 6-3 6-4 face à un duo composé de Fabio Fognini et de Jannik Sinner.

Sinner renverse Cilic, l'Italie égalise contre la Croatie Image: KEYSTONE/EPA/Alessandro Di Marco Jannik Sinner, longtemps mal embarqué, a fini par faire craquer Marin Cilic 3-6 7-6 (7/4) 6-3. Il permet ainsi à l'Italie d'égaliser à 1-1 avec la Croatie en 1/4 de finale de la Coupe Davis à Turin. La qualification pour les demi-finales va donc se jouer au double décisif, entre la paire italienne Sinner et Fabio Fognini, et la meilleure paire mondiale, Nikola Mektic et Mate Pavic. Face au no 10 mondial, Cilic, ex-no 3 mondial aujourd'hui 30e, a dans un premier temps livré une performance impressionnante, à la fois puissant au service et percutant dans le jeu, jusqu'à mener 6-3 2-0. Puis tout s'est compliqué pour le vainqueur de l'US Open 2014, soudain fébrile quand la victoire, synonyme de qualification, se profilait. Au jeu décisif, le jeune Italien (20 ans) a été le plus solide et a égalisé à un set partout au bout d'un fulgurant passing gagnant, après environ deux heures de jeu. Sur sa lancée, Sinner a immédiatement breaké au début de la troisième manche, blanc de nouveau. Cilic a alors retrouvé quelques couleurs et comblé ce retard, mais l'Italien a creusé l'écart une fois de plus à 3-3, définitivement cette fois. Le grand Croate s'est incliné au bout d'une ultime faute en coup droit (47 fautes directes au total contre 22 pour Sinner). La performance du jour est néamoins à mettre au crédit de Borna Gojo, vainqueur dans le premier simple de Lorenzo Sonego, classé plus de 250 places devant lui. L'équipe victorieuse de ce quart de finale affrontera soit la Serbie du no 1 mondial Novak Djokovic, soit le Kazakhstan pour une place en finale.

Ballon d'Or: Messi, la septième couronne Lionel Messi et son 7e Ballon d'Or Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Quel règne impérial! Sans partage, Lionel Messi a remporté le Ballon d'Or 2021, 7e pour l'Argentin, s'isolant un peu plus au firmament du football après avoir devancé Robert Lewandowski et Jorginho. Le FC Barcelone, qui a vu partir la "Pulga" à Paris cet été, a toujours un trophée dans ses rangs puisque sa capitaine Alexia Putellas soulève le troisième Ballon d'Or féminin de l'histoire, et le jeune Pedri a remporté le trophée Kopa de meilleur jeune (moins de 21 ans). Enfin, le gardien de l'Italie championne d'Europe, Gianluigi Donnarumma, remporte le trophée Yashin de meilleur portier. Et de sept! Messi a déjà été sacré six fois auparavant (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019) sous le maillot du Barça, qu'il a quitté en larmes cet été pour rejoindre le PSG, après 20 ans en "blaugrana". Cette fois, il a très probablement dominé le scrutin pour avoir guidé l'"Albiceleste" à son premier trophée depuis 28 ans, et le premier trophée majeur de "La Pulga" (La Puce) sous ce maillot, après quatre finales perdues, trois en Copa America (2007, 2015 et 2016), une en Coupe du monde (2014). Ce nouveau succès représente aussi un triomphe pour le PSG, qui touche là son tout premier Ballon d'Or, le deuxième pour un club français après celui de Jean-Pierre Papin avec Marseille (1993). Le Libérien Georges Weah, sacré en 1995, avait joué le premier semestre au PSG mais soulevé le trophée sous le maillot de l'AC Milan. Auparavant la meilleure place d'un Parisien était la 3e, pour Neymar, en 2017, année commencée au FC Barcelone. Zlatan Ibrahimovic (2013) et Kylian Mbappé (2018) ont terminé 4e. Cristiano Ronaldo 6e Le prix de "Gigio" Donnarumma embellit encore la soirée parisienne. Gala maussade en revanche pour Cristiano Ronaldo, "seulement" sixième de l'édition 2021, et qui a boudé la cérémonie présentée par Didier Drogba et Sandy Heribert et maugréé sur son compte Instagram, écrivant tout de même: "J'envoie toujours mes félicitations à ceux qui gagnent." Avec cinq trophées, il prend du retard dans sa compétition avec Messi et les années filent, rendant de moins en moins probable que l'Argentin soit rattrapé. Lewandowski aussi est déçu. Il ne deviendra pas cette année le premier Ballon d'or polonais. Le buteur du Bayern a probablement raté le coche quand France Football a décidé de ne pas attribuer son prestigieux trophée en 2020, année tronquée par la pandémie. Classé 4e en 2015, 8e en 2019, "Lewy" obtient tout de même le meilleur classement pour un joueur polonais, après les troisièmes places de Kazimierz Deyna (Legia Varsovie) en 1974 et Zbigniew Boniek (Widzew Lodz/Juventus) en 1982. Il se console aussi avec le prix de meilleur buteur de l'année, créé pour cette édition par France Football. "Je suis très honoré par ce trophée, je sais ce que veut dire être là sur le terrain, être un buteur, parvenir à ses fins", a dit Lewandowski. La troisième place est occupée par l'Italo-Brésilien Jorginho, milieu défensif de l'Italie et de Chelsea (désigné club de l'année par le jury), et vainqueur à ce titre de l'Euro et de la Ligue des champions cette année. Le Ballon d'Or féminin lui a couronné la capitaine du FC Barcelone et gagnante de la Ligue des champions féminine, Alexia Putellas.

Fribourg retrouve son fauteuil de leader Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Fribourg est une fois encore leader de National League. Les Dragons ont pris le meilleur sur Zurich 4-3 tab dans leur patinoire de St-Léonard. Cette partie fut un ping-pong entre les deux formations avec à chaque fois un avantage pour les Zurichois. Ce sont eux qui ont immédiatement mis les Dragons sous pression avec le 0-1 tombé après 49 secondes et une pression importante. En remportant plusieurs engagements de suite, les joueurs de Rikard Grönborg ont gardé le puck en zone offensive et c'est Geering qui a pu battre Berra. En verve ces temps, Matthias Rossi a égalisé (4e) avant de voir Chris Baltisberger redonner l'avantage au "Z" (14e). Gunderson a nivelé la marque (23e), mais Marti a pu placer Zurich devant une troisième fois (25e). Il a fallu attendre la 57e pour voir Brodin subtiliser le puck à Weber pour filer au but et envoyer tout le monde dans une prolongation qui n'a rien donné. Poisant constant, Denis Malgin a montré toute l'étendue de son talent, mais il a souvent manqué de soutien. Lors des tirs au but, les Fribourgeois ont trouvé la faille à trois reprises par Mottet, Rossi et Desharnais. Suffisant quand dans le m'eme temps, seuls Malgin et Quenneville ont pu battre Reto Berra. Cette défaite de Zurich arrange Berne, 7e. Les Ours ne comptent que trois points de retard avec deux matches en plus.

PSG: entorse de la cheville gauche pour Neymar Image: KEYSTONE/AP/Laurent Cipriani Le Paris St-Germain doit composer pendant six à huit semaines sans Neymar. L'attaquant brésilien souffre d'une entorse à la cheville gauche, a annoncé le club lundi. Il devrait être rétabli à temps pour les 8es de finale de la Ligue des champions à la mi-février. Neymar est sorti sur une civière à la 87e minute du match de Ligue 1 à St-Etienne dimanche. Sur un tacle du Stéphanois Yvann Maçon, le no 10 du Paris St-Germain est retombé sur son adversaire et sa cheville gauche s'est tordue sur l'impact. "Les examens pratiqués hier soir (dimanche) confirment que Neymar souffre d'une entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires. Une indisponibilité de 6 à 8 semaines est à prévoir", explique dans son communiqué le PSG.

La compétition à l'eau à cause du Covid Annulation au dernier moment du grand rendez-vous estudiantin. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER L'Universiade d'hiver qui devait s'ouvrir le 11 décembre à Lucerne est annulée. Les restrictions d'entrée liées au Covid-19 empêchent la tenue de l'événement, déplorent lundi les organisateurs. "Nous sommes attristés et regrettons vivement de ne pas pouvoir accueillir chez nous comme prévu les athlètes du monde entier qui se sont préparés intensivement pour leurs compétitions", déclare dans le communiqué le président du comité d'organisation Guido Graf. Cet événement considéré comme la principale compétition multisports pour étudiants devait se dérouler sur une dizaine de jours en Suisse centrale et dans les Grisons. L'annulation est expliquée par les nouvelles mesures imposées par les autorités suite à l'émergence du variant Omicron lié au Covid-19. Il s'agit "d'empêcher ou de ralentir sa propagation en Suisse", raison pour laquelle la Confédération a notamment décrété des restrictions d'entrée pour différents pays et imposé des quarantaines de dix jours pour les voyageurs de diverses provenances. Plus de 120 athlètes devaient défendre les couleurs suisses pour l'événement. Quelque 2500 adeptes des sports d'hiver entre 17 et 25 ans en provenance de 50 pays étaient attendus.

Ralf Rangnick entraîneur de ManU jusqu'à la fin de saison Image: KEYSTONE/EPA/CLEMENS BILAN L'Allemand Ralf Rangnick sera l'entraîneur de Manchester United jusqu'à la fin de la saison en remplacement d'Ole Gunnar Solskjaer, limogé il y a huit jours, a annoncé lundi le club mancunien. Rangnick (63 ans) occupera un rôle de conseiller pour les deux saisons suivantes, précise ManU dans un communiqué. L'Allemand, qui a fait toute sa carrière d'entraîneur sur les bancs de Bundesliga, avait été nommé manager par intérim il y a quatre jours.

Covid: premiers cas du nouveau variant chez les footballeurs Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO COTRIM Les treize cas de Covid identifiés à Belenenses, qui pour cette raison n'avait pas pu aligner assez de joueurs samedi face au Benfica, sont les premiers au Portugal à être "liés" au variant Omicron. "Les tests préliminaires effectués par l'Insa suggèrent fortement que tous les treize cas associés aux joueurs du Belenenses SAD sont liés au variant préoccupant Omicron", a indiqué cette agence publique dans un communiqué, en précisant que l'un d'entre eux avait récemment voyagé en Afrique du Sud. Le nouveau variant, dont l'existence a été révélée par l'Afrique du Sud, présente "un risque très élevé" au niveau mondial, a mis en garde l'OMS lundi alors qu'il continue sa progression dans le monde, suscitant toujours plus d'inquiétude. La tenue du match de 12e journée du championnat portugais entre les deux clubs de Lisbonne a provoqué une vive polémique, la rencontre n'ayant été interrompue qu'en début de deuxième période quand l'équipe du Belenenses SAD s'est vue réduite à six joueurs alors que le Benfica menait 7-0. Neuf joueurs Frappée par plus d'une vingtaine de cas de Covid parmi son effectif et son encadrement, l'équipe professionnelle formée après une scission du club historique du quartier lisboète de Belém n'a pu débuter la rencontre qu'avec neuf joueurs, en faisant appel à des jeunes joueurs de son équipe de réserve et en repositionnant un gardien de but de 20 ans comme attaquant. Après la pause, seuls sept joueurs de Belenenses ont eu le courage de revenir sur la pelouse et, après la blessure de l'un d'entre eux, l'arbitre a fini par siffler la fin anticipée du match conformément au règlement lorsqu'une équipe est réduite à six joueurs. A l'issue du match, le président du Belenenses SAD, Rui Pedro Soares, a assuré avoir demandé à la Ligue portugaise de reporter la rencontre qui, selon lui, a répondu que la rencontre pouvait débuter avec au moins huit joueurs et que le club s'exposait à des sanctions s'il déclarait forfait. "Page noire" Un responsable de la Ligue cité dans les médias locaux a confirmé avoir eu un contact téléphonique avec le président de Belenenses mais, d'après lui, l'instance n'a pas reçu de "demande formelle" en vue d'un report du match. "C'est une page noire dans le football portugais, mais le Benfica n'est en rien responsable", a de son côté réagi le président du Benfica, Rui Costa.

Stephen Curry impressionnant avec les Warriors Bonne passe pour Stephen Curry et Golden State. Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Les Golden State Warriors, au sein desquels Stephen Curry a montré la voie, se sont offert une 7e victoire consécutive en allant battre les Los Angeles Clippers (105-90) dimanche en NBA. La rencontre a été serrée jusqu'à la mi-temps (44-42) avant que Golden State accélère sous l'impulsion d'un Curry encore impressionnant, auteur de 7 paniers derrière l'arc pour un total de 33 points, 6 passes décisives et 5 rebonds. La star a encore fait valoir la précision de son shoot long distancve. Les Warriors confortent leur première place dans la Conférence Ouest avec 18 victoires et 2 défaites. Ils affronteront leur dauphin au classement, les Phoenix Suns, mardi, qui réalisent également un début de saison exceptionnel avec 16 victoires d'affilée.

Un doublé pour Timo Meier Image: KEYSTONE/AP/Nam Y. Huh Timo Meier a atteint la barre des 20 points dimanche en NHL, en seulement 16 matches disputés cette saison. L'attaquant des Sharks a signé un doublé à Chicago, où San José s'est imposé 2-0. Désigné troisième étoile de cette partie derrière son gardien James Raimer (29 arrêts) et celui des Blackhawks Marc-André Fleury (20 parades), Timo Meier a ouvert la marque à la 34e en déviant un tir de Rudolfs Balcers. Il a scellé le score à 1'31'' de la fin dans la cage vide. Ce doublé, son premier cette saison, lui a permis de rejoindre Roman Josi en tête du classement des meilleurs compteurs helvétiques. Le défenseur bernois de Nashville a en revanche déjà disputé 21 matches, Timo Meier ayant quant à lui manqué cinq rencontres début novembre après avoir été soumis au protocole Covid. Nino Niederreiter et Kevin Fiala se sont également distingués dimanche. Le Grison a marqué son quatrième but de la saison dans une partie perdue 4-2 par Carolina face à Washington, alors que le St-Gallois a réussi un assist dans une rencontre remportée 4-2 par Minnesota face à Tampa Bay.