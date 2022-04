Schär prolonge à Newcastle +++ Record du monde pour Armstrong

A l'Est, Philadelphie a gagné le droit de défier Miami en demi-finale de Conférence grâce à son net succès (132-97) obtenu sur le parquet de Toronto. Le pivot des Sixers Joel Embiid, qui souffre d'une déchirure ligamentaire au pouce droit depuis l'acte III, a été de nouveau dominant lors de ce match no 6 (33 points, 10 rebonds).

Phoenix affrontera au 2e tour Dallas, qui a également dominé Utah en six matches. Les Mavericks ont battu le Jazz 98-96 jeudi à Salt Lake City, grâce notamment aux 29 points, 9 rebonds et 8 assists de leur meneur-vedette Luka Doncic.

Roman Josi affiche désormais 95 points à son compteur, alors que Nashville a encore un match à disputer en saison régulière. Il a remporté jeudi le duel à distance qui l'opposait à Cale Makar, son grand rival dans la course au Norris Trophy récompensant le meilleur défenseur de la Ligue, néanmoins auteur de son 28e but de la saison dans cette partie.

Crédité d'un assist sur le premier but des Preds, le 2-1 signé Matt Duchene à la 12e minute, Roman Josi a permis à son équipe de revenir à 4-3 à la 37e en marquant son 23e but de la saison au terme d'un superbe solo. Nashville a égalisé à 4-4 à la 45e avant de forcer la décision au "shootout" grâce à une réussite de Matt Duchene.

Les Néerlandais ont entamé la partie tambour battant, marquant par Dessers (18e) et Sinisterra (20e). Dieng (28e) et Gerson (40e) ont cependant validé la belle réaction des visiteurs. Mais une grossière erreur de Caleta-Car dès la reprise a permis à Dessers (46e) de donner l'avantage au Feyenoord avant la demi-finale retour au Vélodrome.

Dans l'autre rencontre, le RB Leipzig l'a emporté 1-0 - but d'Angelino à la 85e - contre les Glasgow Rangers, sans Cédric Itten pas dans le cadre en Coupe d'Europe. Avec l'appui du bouillant public d'Ibrox Park, les Ecossais espèrent renverser la situation au retour. Mais une finale 100% allemande semble du domaine du possible...

Outre Jürgen Klopp, ses adjoints Pep Lijnders et Peter Krawietz ont aussi prolongé leur contrat jusqu'en 2026. Le club espère désormais trouver une solution pour les contrats de ses deux attaquants Mohamed Salah et Sadio Mané, qui arrivent à échéance à fin juin 2023.

Cette saison, les Reds ont gagné la Coupe de la Ligue et peuvent encore enrichir leur collection de trophées. Ils sont en finale de la Coupe d'Angleterre contre Chelsea (14 mai), occupent le 2e rang du championnat à un point de Manchester City à cinq matches du terme de la saison et sont en position favorable pour atteindre la finale de la Ligue des champions après leur succès 2-0 contre Villarreal en demi-finale aller.

Sous la houlette du technicien et de son staff, Liverpool a retrouvé les sommets. Le club d'Anfield a notamment gagné la Ligue des champions en 2019 et le titre de champion en Premier League en 2020.

L'attaquant était arrivé dans la capitale à l'été 2015, en provenance de Benfica Lisbonne. Le Serbe âgé de 33 ans est un des six joueurs de YB à avoir remporté les quatre titres consécutifs du club entre 2018 et 2021. Il a même fêté le doublé en 2020.

Face à la Bélarusse, ex-no 1 mondial et désormais 17e, la Zurichoise a eu ses chances au premier set. Elle a mené 6 jeux à 5 puis 4/3 dans le tie-break, profitant notamment d'un premier service défaillant de sa rivale. Mais Azarenka a fini par empocher la manche (7/5 au tie-break), avant de faire la course en tête dès le début du deuxième set pour s'imposer après 1h44' de jeu.

"Toute la famille des Tigers exprime ses plus cordiales condoléances aux proches et à la famille et leur souhaite beaucoup de force pour la suite", écrit le club bernois.

"Aucune somme d'argent" ne convaincra Fury de revenir

"Aucune somme d'argent", aussi grosse soit-elle, ne convaincra Tyson Fury de remonter sur un ring, a déclaré le champion du monde des lourds.

Fury a pris sa retraite invaincu à 33 ans après sa victoire samedi à Wembley face à son compatriote Briton Whyte pour le titre WBC.

Fury avait annoncé à l'avance que ce match, gagné par k.-o. à la sixième reprise devant 94'000 spectateurs, serait son dernier. Mais à peine était-il terminé que des rumeurs commençaient à courir sur un possible retour contre l'Ukrainien Oleksandr Usyk, détenteur des ceintures WBA, IBF et WBO ou contre l'autre Britannique Anthony Joshua.

"Partir au sommet"

"Je voulais partir au sommet, sur un grand coup. Près de 100'000 personnes à Wembley, une victoire par KO: on n'oubliera pas le Gypsy King (le roi gitan) de sitôt, et aucune somme de biens matériels ni d'argent ne me fera sortir de ma retraite car je suis heureux", a-t-il déclaré.

"C'est la vérité, la vérité d'Évangile, rien que la vérité, j'en ai fini", a-t-il assuré. "Je suis heureux et en bonne santé, j'ai encore ma tête, je peux parler, j'ai une belle femme et six enfants. J'ai je ne sais combien de ceintures et beaucoup d'argent. J'ai le succès, la célébrité, la gloire. Que pourrais-je avoir de plus?", a affirmé le boxeur.

"La boxe est un sport très dangereux. On peut être éjecté sur un seul coup, comme on l'a vu samedi soir", a continué le Britannique, qui a foudroyé Whyte d'un uppercut. "Il peut suffire d'un coup pour qu'on ne se relève plus du tapis".

"Je pars en étant au sommet. Je suis invaincu et seulement le deuxième champion du monde des lourds de l'histoire qui se retire sans défaite. Ce n'est pas une question d'argent. Pour beaucoup de gens, tout ce qui compte est l'argent, encore et toujours plus. J'ai assez d'argent pour tout ce dont j'ai besoin", a-t-il ajouté.

"Il y a dix ans que je voyage dans le monde entier pour la boxe. Quand vais-je prendre le temps d'être un père et un mari, un frère, un fils? J'ai besoin d'avoir du temps pour moi", a dit Fury, dont le bilan est de 32 victoires et un nul.