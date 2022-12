Schiffrin s'impose à St-Moritz ++ Odermatt 3e à Alta Badia

La Suisse termine son tournoi sur un troisième revers Killian Mottet esquive le Finlandais Sami Niku. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Suisse a bouclé le tournoi des Swiss Ice Hockey Games à Fribourg par une troisième défaite. Les hommes de Patrick Fischer se sont inclinés 4-1 face à la Finlande. Troisième match et troisième revers pour l'équipe nationale. Un tiers médian difficile, perdu 3-0, a ruiné les espoirs helvétiques. Mais la troupe de Patrick Fischer peut plaider une certaine malchance. Après seulement seize secondes dans le deuxième tiers, c'est Markus Granlund qui a pu égaliser en profitant de la mitaine hasardeuse de Gauthier Descloux. Puis à la 27e, les Finlandais ont inscrit le 2-1 mais ce but a semblé entaché d'un immense hors-jeu qui n'a pas été contesté ou qui n'a pas pu être revu à la vidéo. La vidéo n'a d'ailleurs pas été conciliante avec la Suisse à la 34e lorsque Fora a pensé avoir égalisé, puisque les arbitres ont annulé cette réussite, certainement pour un possible joueur dans la zone du portier. La Suisse est en revanche passée à côté d'un moment-clé entre la fin de la deuxième et le début de la troisième période. En encaissant deux buts. Le 4-1, attribué à Granlund, est en fait une déviation involontaire de Kukan entre les jambes de son gardien. La fatigue a aussi compté Dommage pour la Suisse, car l'ouverture du score était tombée à la 16e de fort belle manière. Lancé par Praplan, Lukas Frick s'est retrouvé en excellente position avec Killian Mottet. Le défenseur du LHC a choisi de faire tout seul pour finalement déjouer Emil Larmi. C'est peut-être là que les hommes de Fischer ont manqué le coche. Thürkauf est en effet parti seul juste avant la première sirène, mais il n'a pas su transformer cette occasion. Certainement que la Suisse a payé la défaite de samedi soir face à la Tchéquie. La Finlande a eu droit à quelques heures de repos supplémentaire. On peut aussi dire que Patrick Fischer a changé ses lignes pour trouver de nouvelles combinaisons. Sans véritable succès il faut bien l'avouer, mais une fois encore la fatigue n'a pas servi les affaires du sélectionneur, même s'il connaissait le planning avant le tournoi.

Odermatt arrache la 3e place, succès du Norvégien Braathen Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Marco Odermatt ne lâche jamais. En difficulté lors de la 1re manche sur le géant d'Alta Badia, le leader de la Coupe du monde est remonté de la 9e à la 3e place au terme d'une brillante 2e manche. La victoire est revenue au Norvégien Lukas Braathen sur la piste la plus exigeante de la saison. Il s'agit de son quatrième succès à ce niveau, le deuxième de la saison après son triomphe à Val d'Isère. Il a devancé son compatriote Henrik Kristoffersen de 2 centièmes et donc l'incontournable Marco Odermatt de dix centièmes. Le champion olympique poursuit donc son impressionnante série de podiums en géant depuis l'épreuve de Sölden en 2021. Justin Murisier a pris la 8e place tandis que Loïc Meillard, 6e à l'issue de la première manche, a rétrogradé au 10e rang. Un deuxième géant aura lieu sur cette même piste ce lundi (10h00/13h30).

La France avec son équipe type, l'Argentine avec Di Maria Adrien Rabiot de retour pour la finale. Image: KEYSTONE/AP/Francisco Seco Didier Deschamps a reconduit son onze de base pour cette finale France - Argentine qui débute à 16.00. Dayot Upemecano et Adrien Rabiot retrouvent leur place de titulaire. Absents lors de la demi-finale contre le Maroc, le défenseur du Bayern et le demi de la Juventus reviennent dans une formation articulée en 4-3-3. Didier Deschamps a, par ailleurs, maintenu sa confiance envers Olivier Giroud pour mener le front de l'attaque. La composition de l'Argentine a, en revanche, réservé une surprise. Angel Di Maria sera, en effet, titularisé. Sa présence implique le retour en 4-3-3, un schéma qui avait été couronné de succès en phase de poules contre la Pologne. Elle indique aussi que Lionel Scaloni est prêt à tous les risques pour offrir à Lionel Messi le sacre qu'il mérite à l'issue de son 26e match - un record - en Coupe du monde. Les équipes de la finale. France: Lloris; Koundé, Varane, Upemecano, T. Hernandez; Griezmann, Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Giroud, Mbappé. Argentine: Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Fernandez, McAllister; Di Maria, Messi, Alvarez.

Deschwanden 25e, victoire du Polonais Kubacki à Engelberg Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Gregor Deschwanden est le seul sauteur suisse à s'être classé dans les points lors du deuxième concours Coupe du monde à Engelberg. Son 25e rang est le meilleur résultat suisse de la saison. Deschwanden a longtemps tremblé pour pouvoir prendre part à la deuxième manche des trente meilleurs. Le Lucernois s'est assuré la 28e place avec 124,5 points. Avec un deuxième saut à 119,5 m, il a amélioré son classement de trois rangs. Les deux autres Suisses en lice, Dominik Peter (42e/107,5 m) et Killian Peier (45e/109 m) ont nettement raté la qualification pour la finale. Les meilleurs sauteurs du monde ont évolué dans une autre dimension. Le Polonais Dawid Kubacki, leader de la Coupe du monde, a fêté son quatrième succès de la saison avec des sauts de 141,5 et 135,5 m. Derrière lui, on retrouve l'Autrichien Manuel Fetter (37 ans) et le Slovène Anze Lanisek, vainqueur samedi.

Mikaela Schiffrin s'impose à St-Moritz, Gisin au pied du podium Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Comme lors de la deuxième descente la veille, les Suissesses ne se sont pas glissées dans le top 3 du Super-G de St-Moritz. Michelle Gisin est 4e d'une course remportée par Mikaela Shiffrin. En Engadine, Gisin a manqué son premier podium depuis mars pour moins de deux dixièmes de seconde, mais il s'agit clairement de son meilleur résultat de la saison. L'Obwaldienne, qui a changé de matériel à l'été, n'avait pu que se classer huitième de la deuxième descente de Lake Louise comme meilleur résultat en onze courses. Derrière Gisin, la deuxième meilleure Suissesse est Lara Gut-Behrami. La Tessinoise, vainqueur sur cette piste l'an dernier, a lâché 99 centièmes à Shiffrin. L'Américaine a fêté son 77e succès en Coupe du monde. Elle se rapproche à 5 victoire de sa compatriote Lyndsey Vonn. Elle a précédé l'Italienne Elena Curtoni de 0''12 et la Française Romane Miradoli de 0''40. Vainqueur la veille, l'Italienne Sofia Goggia, la main bandée après son accident de vendredi, a pris la 5e place.

Southgate maintenu à son poste de sélectionneur Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr Gareth Southgate est maintenu au poste de sélectionneur de l'Angleterre dans l'optique des qualifications à l'Euro-2024, a indiqué dimanche la Fédération anglaise. Une annonce qui survient une semaine après l'élimination des Three Lions en quart de finale du Mondial contre la France (2-1). Après cette grosse déception, au terme d'un match très disputé contre les Bleus, le technicien anglais avait laissé la question en suspens. "On a besoin d'un peu de temps pour que chacun prenne les bonnes décisions", avait-il expliqué. Dimanche, dans un tweet, le patron de la Fédération anglaise Mark Bullingham a confirmé à son poste le sélectionneur, dont le contrat actuel court jusqu'en décembre 2024. Il "mènera notre campagne en vue de l'Euro-2024.... Gareth et (son assistant) Steve Holland ont toujours eu notre plein soutien et nos préparatifs pour l'Euro débutent maintenant", a ajouté Bullingham. L'Angleterre court depuis 1966 après un titre mondial, ou même continental. Nommé après l'Euro 2016, Gareth Southgate est parvenu à hisser les Three Lions en demi-finale du Mondial russe en 2018, avant de s'incliner en finale de l'Euro l'an dernier à Londres contre l'Italie (1-1 ap) aux tirs au but. Les Anglais débuteront la phase de qualifications à l'Euro 2024 le 23 mars en Italie, et affronteront également l'Ukraine, la Macédoine du Nord et Malte au sein du groupe C.

Kranjec mène, Meillard 6e, Odermatt que neuvième Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Marco Odermatt n'occupe qu'un inhabituel 9e rang pour lui au terme de la première manche du géant de Coupe du monde à Alta Badia. Le Slovène Zan Kranjec mène la danse. Odermatt a concédé 1''42 sur la piste Gran Risa, qui est une des plus difficiles de la Coupe du monde avec la Chuenisbärgli à Adelboden. Le Nidwaldien, deuxième et septième de la descente de Val Gardena les jours auparavant, a visiblement eu de la peine à passer de la descente au géant. D'autant plus que la manche à Alta Badia était piquetée très serrée. Zan Kranjec fut celui qui a le mieux relevé le défi. Le Slovène mène avec 0''60 d'avance sur Henrik Kristoffersen et 0''73 sur un autre Norvégien Lucas Braathen. Le meilleur Suisse du classement intermédiaire est Loïc Meillard, 6e à 1''29. Deux centièmes plus loin, on retrouve Justin Murisier, 8e. Le départ de la deuxième manche du premier des deux géants d'Alta Badia sera donné à 13h30.

Pas de médaille pour Noè Ponti sur 100 m papillon Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Aux championnats du monde en petit bassin à Melbourne, Noè Ponti a connu une déception lors de la finale du 100 m papillon. Le Tessinois ne s'est classé que quatrième d'une course remportée par le Sud-Africain Chad Le Clos en 48''59. Il a manqué le bronze pour 13 centièmes. En 49''25, Ponti est resté loin de son nouveau record de Suisse établi lors des séries (48''81). Ce temps lui aurait permis de décrocher l'argent derrière Le Clos. Ponti a vraiment laissé passer sa chance dans les derniers 25 mètres. Au 3e temps intermédiaire, il était encore deuxième. Ponti n'a ainsi pas réussi la passe de trois à l'occasion de sa troisième course à Melbourne. Le nageur de Gambarogno a tout de même remporté l'argent sur le 50 m papillon et le bronze sur le 200 m papillon.

Cap sur l'Amérique en 2026, avec un format à 48 équipes Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner La prochaine Coupe du monde verra très grand après une édition resserrée dans le temps et l'espace au Qatar. Rendez-vous en 2026 pour un Mondial à l'échelle du continent nord-américain, entre Canada, Etats-Unis et Mexique, avec pour la première fois 48 équipes. La 22e édition à peine refermée dimanche, la 23e se profile déjà dans trois ans et demi en Amérique du Nord et elle accueillera près d'un quart des 211 nations affiliées à la FIFA, au bout de trois décennies de Coupes du monde disputées à trente-deux sélections. Après une première édition à 13 nations en 1930, puis 16 jusqu'en 1978, puis 24 jusqu'en 1994, cette nouvelle inflation concrétise la première grande réforme du président de la FIFA Gianni Infantino, adoptée en 2017 peu après son avènement... Au risque de poser des problèmes inédits en terme de format et de logistique, avec potentiellement un total de plus de 100 matches à programmer, au lieu des 64 rencontres habituelles depuis 1998. Et de belles promenades en perspective, avec notamment parmi les villes-hôtes, Vancouver et Toronto au Canada, Mexico et Guadalajara au Mexique ou encore Miami, Los Angeles, New York, Dallas, Kansas City aux Etats-Unis. Mais aux yeux des nations les plus modestes, c'est l'occasion rêvée de pouvoir s'inviter au grand rendez-vous planétaire. "Pour nous les Africains, cela tombe du ciel", s'est réjoui la semaine dernière l'ancien international nigérian Sunday Oliseh. "J'ai toujours pensé que nous devrions avoir plus de représentants. Plus on peut la jouer, meilleures seront nos chances." Un format à trancher La nouvelle répartition par confédération fait la part belle à l'Afrique et à l'Asie: 9 billets (contre 5 auparavant) pour les Africains, 8 (contre 4,5) pour les Asiatiques, et un pour l'Océanie (qui ne qualifiait auparavant qu'un barragiste). Vu le calibre des sélections africaines éliminés aux portes du Mondial-2022 (Egypte, Algérie, Nigeria...), le plateau de 2026 s'annonce particulièrement alléchant. L'Europe, elle, passe de 13 à 16 tickets, l'Amérique du Sud de 4,5 qualifiés à 6 qualifiés, et l'Amérique du Nord, qui qualifiera les trois pays hôtes du prochain Mondial, aura au total 6 représentants en 2026 (contre 3,5 aujourd'hui). Deux billets additionnels seront attribués via des barrages. Reste encore à déterminer la question du format: au départ, la FIFA envisageait 16 groupes de trois équipes, deux qualifiés par poule puis des seizièmes de finale. Ce qui permettait de garder le même nombre de matches pour chaque équipe (7 pour les finalistes), avec un total de 80 rencontres, mais faisait courir le risque d'une entente implicite entre deux équipes lors de leur troisième match de poule. Plus de cent matches Vendredi, le président de la FIFA Gianni Infantino a confirmé vendredi vouloir revisiter ce format dans les "prochaines semaines". "Ici (au Qatar), les groupes de quatre ont été absolument incroyables jusqu'à la dernière minute de chaque match. Nous devons reconsidérer cela, au moins rediscuter le format, si c'est 16 groupes de trois, ou 12 groupes de quatre...", a-t-il dit. Si l'option de 12 groupes de quatre est retenue, on atteindrait potentiellement plus de 100 matches... Le nombre de villes hôtes, lui, va doubler, avec 16 stades en 2026 contre huit enceintes au Qatar, et le casse-tête économique et environnemental de larges distances à parcourir.

Kevin Fiala: un penalty qui a compté Image: KEYSTONE/AP/Jae C. Hong Kevin Fiala a enlevé le derby californien qui l'opposait à Timo Meier. Sur sa glace du Staples Center, Los Angeles a battu San Jose 3-2 à l'issue des tirs au but. Le meilleur compteur suisse de la Ligue a été l'un des artisans du succès des Kings. Kevin Fiala a, en effet, marqué lors du shootout auquel Timo Meier n'a pas participé. L'Appenzellois a, quant à lui, brillé lors des 65 minutes de jeu avec un 15e but et une 14e passe décisive pour obtenir la deuxième étoile de la soirée. A Denver dans le fief du champion en titre, Nashville a poursuivi sa descente aux enfers. Battus 3-1, les Predators ont concédé une sixième défaite de rang malgré un assist de Nino Niederreiter pour son 14e point de la saison. "Muet" pour une deuxième fois consécutive, Roman reste toujours à une petite longueur du record des 566 points de David Legwand, le meilleur compteur de l'histoire des Predators. Akira Schmid, Jonas Siegenthaler et le capitaine Nico Hischier traversent également une crise de résultats avec New Jersey. Sur leur glace de Newark, les Devils ont perdu un cinquième match de rang. Ils se sont inclinés 4-2 devant Florida. Auteur de 25 arrêts sur les 28 tirs qui lui ont été adressés, Akira Schmid endosse une part de responsabilité sur le 2-0 de Gustav Forsling.

Une finale de rêve La consécration pour Lionel Messi ou un deuxième titre mondial à moins de 24 ans pour Kylian Mbappé? La finale de la Coupe du monde 2022 propose un duel magnifique entre les deux joueurs du PSG dans le pays qui justement les rémunère si grassement. Il était peut-être écrit que le génie argentin et le prodige français, tous deux meilleurs buteurs du tournoi avec leurs cinq réussites, se retrouvent en finale de cette Coupe du monde de la démesure, organisée à la perfection grâce aux milliards des revenus du gaz d'un mini-Etat qui s'est bien aisément accordé des entorses commises à l'égard des droits humains. Avec ce duel entre Lionel Messi et Kylian Mbappé le jour de la fête nationale du Qatar, Doha et la FIFA ne pouvaient certainement pas rêver d'une plus belle apothéose. Le choix fort de Lionel Scaloni Cette affiche Argentine - France, la tenante du titre faut-il le rappeler, opposera deux équipes qui viseront un troisième sacre. Ces deux équipes ont su déjouer les vents contraires pour se hisser en finale contrairement au Brésil et à l'Espagne, qui étaient les deux autres grands favoris du tournoi. Lionel Scaloni est parvenu à "réinventer" une nouvelle équipe après la défaite initiale de l'Albiceleste contre l'Arabie saoudite. Les titularisations d'Enzo Fernandez (21 ans) et de Julian Alvarez (22 ans) ont été un choix fort qui a payé sans doute au-delà de toutes espérances. Avec leur jeunesse et leur culot, le demi de Benfica et l'attaquant de Manchester City ont redonné un nouveau souffle à Lionel Messi. Comme si le capitaine oubliait à leur contact son âge avancé de 35 ans et 5 mois. L'insouciance de la jeunesse demeure l'une des forces de Kylian Mbappé. L'attaquant français s'était révélé au monde entier en 2018 à Kazan lors du huitième de finale de la Coupe du monde qui avait vu la victoire 4-3 de la France face à... l'Argentine. Alors âgé de 19 ans, il avait été inarrêtable. Quatre ans plus tard, les Argentins redoutent qu'il le soit à nouveau dimanche. Kylian Mbappé pour un rebond Irrésistible lors du huitième de finale contre la Pologne, Kylian Mbappé a perdu un peu de sa flamboyance contre l'Angleterre et le Maroc. Le Parisien entend rebondir dimanche dans le match qui peut le consacrer comme le meilleur joueur au monde devant Lionel Messi. Au sein d'une équipe de France qui ne joue que pour lui depuis le forfait de Karim Benzema, Kylian Mbappé bénéficie de toutes les libertés, quitte à mettre en péril l'équilibre des Bleus en raison de ses manques dans le repli défensif. Mais Didier Deschamps a compris très vite que Kylian Mbappé était en quelque sorte son arme absolue Le sélectionneur en a eu une preuve de plus avec son influence sur les résultats des deux derniers matches. Sans avoir l'air d'y toucher, il fut à l'origine des quatre buts inscrits par la France contre l'Angleterre (2-1) et le Maroc (2-0). Si Lionel Messi rêve de rejoindre dans la légende Diego Maradona, qui avait gagné pratiquement à lui tout seul le Mondial 1986, et si Kylian Mbappé de devenir le premier joueur depuis Pelé à remporter deux Coupes du monde à 23 ans, cette finale de Doha peut également hisser Didier Deschamps sur le toit du monde. Le Basque serait alors le premier à remporter deux Coupes du monde comme entraîneur et une comme joueur. Pour y parvenir, il lui reste toutefois à résoudre "la" seule question qui compte: comment neutraliser Lionel Messi? Didier Deschamps misera sur le brio d'Hugo Lloris dans les buts, sur le métier de Raphaël Varane en défense centrale et sur le retour d'Adrien Rabiot pour arrêter Lionel Messi. Mais aussi sur cette formidable résilience qu'il a su insuffler dans une équipe qui a dû déplorer le forfait de trois joueurs majeurs, Paul Pogba, Ngolo Kanté et Karim Benzema, la blessure de Lucas Hernandez lors du premier match contre l'Australie et les absences de Rabiot et de Dayot Upamecano en demi-finale. Comme l'Argentine portée à la fois par le génie de Lionel Messi et par l'incroyable ferveur de ses supporters, la France se nourrit de ce fameux supplément d'âme qui fait toute la différence. Emettre le moindre pronostic sensé pour cette finale s'apparente vraiment à une mission impossible. Qui s'en plaindra?

La Suisse prend une leçon de réalisme des Tchèques Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'équipe de Suisse a concédé une deuxième défaite dans le cadre du tournoi de Fribourg. La sélection helvétique s'est inclinée 2-1 face à la Tchéquie. Son manque de réalisme l'a pénalisée. Face aux Tchèques dirigés par Kari Jalonen, l'ancien entraîneur du CP Berne, les Suisses ont transpiré en première période pour tenter de passer la zone neutre bien quadrillée par les coéquipiers de Matej Stransky. Ils avaient abandonné tout fore-checking sur les défenseurs suisses pour se concentrer à la ligne rouge. Les joueurs de Patrick Fischer ont mis vingt minutes à s'adapter au jeu tchèque. Mais dès la deuxième période, ils ont largement pris le dessus. Encore une fois, l'absence d'un finisseur certifié a prétérité les chances helvétiques. La statistique des tirs de la deuxième période - 17-1 pour la sélection helvétique ! - ne fait que souligner la domination des Suisses. Noah Rod, à deux reprises coup sur coup, et Scherwey arrivé seul ont fait connaissance avec le portier Marek Langhamer, habituel portier d'Ilves Tampere en Finlande. Seul Corvi a marqué Dans la cage d'en face, Connor Hughes effectuait ses débuts sous le maillot national. Le gardien de Fribourg-Gottéron est parfaitement entré dans son match avec plusieurs parades au premier tiers. En deuxième période, il fut pratiquement réduit au chômage avec un seul tir à parer. Dans l'ultime tiers, le Fribourgeois d'adoption a été surpris par un tir puissance de Jan Kostalek (50e) qui a profité d'une mauvaise sortie de zone helvétique. Les Tchèques ont doublé la mise à la 55e favorisé par un rebond de la bande arrière qui a permis à Jiri Smejkal d'inscrire le 2-0 dans un angle assez réduit. Patrick Fischer n'a pas hésité à sortir Hughes à 5'20'' du terme du temps réglementaire. Les Suisses ont alors complètement assiégé les Tchèques et sont enfin parvenus à trouver la faille par Enzo Corvi (57e). La fin de partie n'a pas permis aux Suisses de revenir à la hauteur. Déjà battue par la Suède jeudi (2-3 ap), la Suisse pourra réussir sa sortie ce dimanche face à la Suède (13h00).

Luka Modric ne compte pas arrêter avec la Croatie Image: KEYSTONE/AP/Hassan Ammar Interrogé sur la suite de sa carrière internationale à l'issue de la 3e place de la Croatie au Mondial, Luka Modric a affirmé qu'il comptait poursuivre pour disputer au moins la Ligue des nations. "C'est le plan. Cela n'aurait pas de sens de ne pas jouer la Ligue des nations. Et ensuite on verra ce qu'on fait. Je veux rester pour la Ligue des nations", a déclaré à la télévision croate HRT Modric, après la victoire (2-1) contre le Maroc. A 37 ans, le joueur du Real Madrid sait que la prochaine Coupe du monde en 2026 est un objectif sans doute trop lointain mais il veut continuer à porter le maillot à damier. Le Ballon d'Or 2018 est aussi revenu sur ce nouveau podium de la Croatie, après la troisième place de 1998 et la place de finaliste en 2018 en Russie. "Nous avons réussi quelque chose de majeur pour la football croate. Nous voulions l'or, nous en étions proches. Au final, nous retournons en Croatie comme vainqueurs. La Croatie n'est pas un miracle qui apparaît tous les 20 ans. Nous avons prouvé que nous sommes réguliers. Nous ne pouvons pas être vus comme une surprise mais comme une puissance du football", a-t-il ajouté.

Un troisième podium pour la Croatie Image: KEYSTONE/AP/Pavel Golovkin "Bourreau" du Brésil en quart de finale, la Croatie quitte le Qatar avec une médaille de bronze mille fois méritée. Elle a apporté une nouvelle preuve de sa valeur lors du match pour la 3e place. Luka Modric et ses coéquipiers se sont imposés 2-1 devant le Maroc. Ils ont forcé la décision grâce à une frappe enroulée de Mislav Orsic juste avant la pause. Leur premier but avait déjà été une petite merveille avec une tête de Josko Gvardiol pour conclure une combinaison imparable sur un coup franc à la 7e minute. Le Maroc pouvait égaliser pratiquement dans la foulée par Achraf Dari. Il lui a toutefois manqué un peu de souffle pour contester la victoire aux Croates. A sa décharge, on précisera que cette petite finale se jouait moins de 72 heures après sa rencontre contre la France. Troisième podium Avec ce succès dans un match qui a vu les deux équipes s'engager pleinement, la Croatie se hisse une troisième fois sur le podium d'une Coupe du monde, vingt-quatre ans après l'épopée en France de la sélection dirigée alors par Miroslav Blazevic et la finale de la dernière édition. Elle offre à Luka Modric un épilogue à la hauteur de son extraordinaire talent. A 37 ans, le Ballon d'Or 2018 a guidé les siens une ultime fois dans une rencontre de Coupe du monde. Même s'il ne fut pas vraiment décisif, il a livré la performance que l'on attendait, celle d'un métronome toujours capable de donner le juste ton. Comme en demi-finale, le Maroc a connu de très belles séquences, notamment grâce à la classe folle du duo formé par Achram Hakimi et par Hakim Ziyech. Sur leur côté droit, le défenseur du PSG et l'attaquant de Chelsea ont réalisé de superbes approches. Seulement, l'absence d'un grand buteur a pesé. Malgré ces deux défaites en trois jours, le Maroc aura également réalisé une très grande Coupe du monde. Première équipe africaine à figurer dans le dernier carré du tournoi, la formation de Walid Regragui restera comme celle qui aura brisé le dernier rêve de grandeur du Portugal de Ronaldo et qui aura éliminé l'Espagne, l'un des grands favoris. Ce double exploit permet désormais au football africain de croire qu'une victoire en Coupe du monde est possible.