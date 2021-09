Schlierenzauer va atterrir ++ Frydek blessé au pied

Lucerne: plusieurs semaines d'absence pour Frydek Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Lucerne sera privé durant plusieurs semaines de son défenseur Martin Frydek (29 ans). Le Tchèque s'est blessé au pied gauche samedi en Coupe à Buochs. Il souffre d'une fracture partielle d'un métatarse et d'une déchirure du ligament extérieur du pied. Frydek devra se déplacer avec des béquilles durant dix jours. Ce n'est qu'ensuite que les médecins décideront si une opération est nécessaire. Le latéral sera de toute manière indisponible durant plusieurs semaines. C'est un coup dur pour l'équipe de Fabio Celestini, qui occupe la dernière place de la Super League avec trois points pris en six matches.

Saut: fin de carrière pour Gregor Schlierenzauer Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Gregor Schlierenzauer (31 ans) a annoncé sur les réseaux sociaux mettre fin de sa carrière. L'Autrichien a remporté 53 victoires en Coupe du monde, ce qui constitue un record. Schlierenzauer a aussi été six fois champion du monde, mais a dû se contenter d'un titre olympique par équipe en 2010 à Vancouver. Lors de ces JO, il avait aussi conquis le bronze au grand et au petit tremplin, ces deux concours étant alors gagnés par Simon Ammann. Dernière victoire en 2015 Le phénomène autrichien s'est adjugé deux fois la Tournée des quatre tremplins (2012, 2013) et à deux reprises le classement général de la Coupe du monde (2009, 2013). Sa dernière victoire remonte à 2015 à Lillehammer, là même où il avait gagné pour la première fois en 2007. Victime de plusieurs blessures et d'une baisse de forme, Schlierenzauer n'avait plus fini dans le top 10 de la Coupe du monde depuis 2015. L'hiver dernier, il n'avait pris que la 65e place du général avec 8 points et s'était gravement blessé en février au genou gauche (rupture partielle du ligament croisé). Décision juste "J'ai eu le temps de réfléchir avec la distance nécessaire, de regarder le passé et de voir où je suis. La décision d'arrêter ma carrière n'a pas été facile, mais elle me semble juste, de même que le timing", a écrit le sauteur. "Le feu qui brûlait pour le sport va désormais être consacré à de nouvelles tâches qui m'attendent. J'ouvre ce nouveau chapitre de ma vie avec passion, plein d'énergie et de curiosité."

Serie A: Naples seul en tête avec le maximum de points La joie pour les joueurs de Naples Image: KEYSTONE/EPA/GABRIELE MENIS Naples occupe seul le fauteuil de leader de Serie A au terme de la 4e journée. L'équipe de Luciano Spalletti a enchaîné avec un quatrième succès consécutif lundi sur la pelouse d'Udinese (4-0). Les Napolitains ont livré la marchandise dans le Frioul, faisant preuve de solidité et de réalisme. Ils ont marqué par Osimhen (25e), Rrahmani (35e), Koulibaly (52e) et Lozano (84e). Avec le maximum de douze points, Naples compte deux points d'avance sur l'Inter Milan et l'AC Milan.

Vaccin anti-Covid: Tsitsipas a changé d'avis Image: KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE Le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 3) a changé d'avis sur la vaccination contre le Covid-19. Il va prochainement recevoir ses deux doses. Un mois après s'être attiré les critiques du gouvernement grec pour des propos sur la vaccination, Tsitsipas va se faire vacciner contre le Covid-19, a-t-il annoncé lundi. "Je vais le faire cette année (me faire vacciner) pour pouvoir aller dans les magasins ou les restaurants", a affirmé le Grec sur la chaîne Antenna. "Je n'ai personnellement pas fait la promotion de la vaccination. Je n'étais pas contre la vaccination. Je soutiens tous ceux qui veulent se faire vacciner. Je ne suis pas médecin, je suis joueur de tennis et mon opinion n'est pas la meilleure en termes de médecine, a admis le joueur de 23 ans. Réticent Mi-août, Tsitsipas s'était montré réticent à l'idée de se faire vacciner, pointant notamment de possibles effets secondaires. "Personne n'a fait du vaccin une obligation. A un certain stade, je devrai (le faire), j'en suis à peu près sûr, mais jusqu'ici ça n'a pas été obligatoire pour jouer, donc je ne l'ai pas fait, non". "Je suis jeune, dans la catégorie des moins de 25 ans, pour moi le vaccin n'a pas été assez testé, c'est nouveau. Et il y a des effets secondaires. Je connais personnellement des gens qui en ont eu. Je ne suis pas contre, je ne vois juste pas de raison pour quelqu'un de ma catégorie d'âge d'être vacciné", avait ajouté le Grec. Confinement mal vécu Ses propos lui avaient valu des remontrances du gouvernement grec. "Il n'a ni la connaissance, ni le bagage, ni le travail de recherche qui lui permettraient de se former une opinion là-dessus", avait ainsi rétorqué le porte-parole du gouvernement, Giannis Economou. Tsitsipas, qui était le visage de la campagne grecque "Restez chez vous" l'année dernière au plus fort de la pandémie, a admis qu'il avait eu du mal lors du premier confinement en 2020. "J'avais l'impression que ma vie n'avait aucun sens", a-t-il déclaré à Antenna lundi. "J'avais tellement d'objectifs à accomplir cette saison, pour montrer un nouveau Stefanos, et je savais que l'année était passée. Je n'ai pas pu réaliser ce que je m'étais fixé."

Mondiaux: Marlen Reusser 2e du contre-la-montre Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER HOSLET Marlen Reusser a obtenu une médaille d'argent frustrante dans le contre-la-montre des Mondiaux en Belgique. Elle n'est pas parvenue à se parer d'or le jour de son 30e anniversaire. Quelques jours après son titre européen, la Suissesse, qui était passée en tête aux deux temps intermédiaires, a un peu faibli sur la fin des 30,3 km du parcours. Le titre est revenu à la Néerlandaise Ellen van Dijk (34 ans), qui a précédé Marlen Reusser de dix secondes. Le bronze est revenu à une autre Néerlandaise, Anneliek van Vleuten (38 ans), à 24 secondes. Abonnée à la 2e place La Bernoise avait déjà fini deuxième dans la même épreuve l'an passé en Italie, ainsi qu'aux Jeux olympiques cet été. Elle a longtemps pu croire à la victoire puisqu'elle a fait la course en tête sur les deux tiers de ce tracé tout plat fait de longues lignes droites. Mais Ellen van Dijk, déjà championne du monde du chrono en 2013, a terminé en trombe pour monter sur la plus haute marche du podium.

Mattia Croci-Torti promu entraîneur de Lugano Mattia Croci-Torti parti pour durer avec Lugano. Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Mattia Croci-Torti est désormais l'entraîneur en chef de Lugano. Âgé de 39 ans, celui qui occupait jusqu'à présent le poste par intérim et celui de coach assistant a été promu entraîneur en chef. Croci-Torti succède au Brésilien Abel Braga, relevé de ses fonctions au début du mois. Le binational Helvético-Italien a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison 2022-23, annonce lundi le club tessinois. Le nouveau coach, qui officiait alors encore à titre intérimaire, a obtenu il y a huit jours un nul prometteur à la tête de l'équipe, contre Bâle (1-1), en Championnat. Il suit toujours sa formation pour obtenir sa licence UEFA-Pro. Croci-Torti figure depuis quatre saisons, hormis une brève interruption, dans le staff technique des bianconeri.

Federer: "Le pire est derrière moi" Roger Federer garde le moral. Image: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH "Le pire est derrière moi", a déclaré Roger Federer à Zurich, où il se trouvait lundi dans le cadre d'un rendez-vous avec des sponsors. "Je vais bien, la rééducation avance", a-t-il dit. S'exprimant avant la Laver Cup qui doit débuter cette semaine (24-26 septembre) à Boston et dont il est le créateur, le maestro a expliqué se remettre progressivement de sa troisième opération à un genou. "Je me réjouis de tout ce qui va encore se présenter à moi", a confié à l'agence de presse allemande SID le 9e joueur mondial, qui a mis fin à sa saison après Wimbledon. "Quand on revient d'une opération, la prochaine journée est toujours meilleure que la précédente." Mentalement, le champion âgé de 40 ans se dit prêt à se refaire une santé. "J'espère pouvoir reprendre aussi vite que possible un entraînement de condition physique et retourner sur les courts. Mais il me faut un peu de patience." Et d'ajouter: "C'est une période excitante. Je suis passé par là l'année dernière (la rééducation), ce n'est pas un problème mentalement", a-t-il encore glissé. Le Bâlois - codétenteur de nombre de victoires en Grand Chelem (20) avec Rafael Nadal et Novak Djokovic - considère son retour sur le circuit professionnel comme un nouveau "défi". "Très dur de regarder" Une chose est sûre, Federer ne disputera pas la Laver Cup (Europe contre reste du monde) cette année: "Cela me fait beaucoup de mal, bien sûr. Cela va être trois jours très durs à regarder du tennis." En 2022, lorsque la compétition sera organisée à Londres, Federer a l’intention d’honorer l'épreuve de sa présence. "C'est l'un de mes objectifs, me mettre vraiment en avant pour revenir et jouer là-bas." Le dernier match de Roger Federer remonte à son quart de finale de Wimbledon (défaite contre le Polonais Hubert Hurkacz en trois sets). Le Rhénan avait ensuite déclaré forfait pour les JO de Tokyo, les Masters 1000 de Toronto et Cincinnati et l’US Open.

Balmer et Thiébaud 19e et 24e contre-la-montre Image: KEYSTONE/APA/APA/EXPA Les Neuchâtelois Alexandre Balmer et Valère Thiébaud se sont classés respectivement 19e et 24e du contre-la-montre des M23 aux Mondiaux sur route, à Bruges (BEL). Ils se sont montrés assez satisfaits. "J'ai bien géré mon effort et je suis content de ma performance, même si le résultat n'est pas extraordinaire", a déclaré, à chaud, Alexandre Balmer. "Je n'avais pas de très bonnes jambes au début, et mon but était de ne pas 'm'écraser'. Ce résultat me donner envie de bosser dans cette discipline, a ajouté le Chaux-de-Fonnier, qui disputera encore la course en ligne à ces Mondiaux. Spécialiste d'abord de la piste, Valère Thiébaud regrettait un peu de ne pas avoir accéléré plus tôt. L'homme du Val-de-Ruz est parti prudemment en raison de la distance assez importante (30 km), dont il n'a guère l'habitude. "Je vais maintenant me reconcentrer sur la piste, avec les Championnats d'Europe à Granges (5-9 octobre), puis les Mondiaux à Roubaix (16-24 octobre)", a confié celui qui a pris la 8e place de la poursuite par équipes avec la Suisse aux JO de Tokyo. Le titre a été remporté par le Danois Johan Price-Pejtersen. Il était favori après sa médaille d'or aux Européens il y a dix jours. Il a précédé devant l'Australien Luke Plapp de 10 secondes et le Belge Florian Vermeersch de 11''. Les deux Suisses ont concédé respectivement 1'24'' et 1'31''.

La FIFA veut consulter les fédérations le 30 septembre Image: KEYSTONE/AP/MATT DUNHAM La FIFA compte organiser un "sommet en ligne" le 30 septembre pour consulter ses fédérations membres sur son projet controversé de Coupe du monde organisée tous les deux ans. "À la suite des invitations adressées début septembre aux parties prenantes, y compris à l'ensemble des confédérations, des discussions seront organisées dans les semaines à venir", écrit lundi la FIFA dans un communiqué. L'ambition étant de remplacer le rythme quadriennal des Coupes du monde actuellement par une compétition tous les deux ans. "La FIFA a également convié ses associations membres à un premier sommet en ligne le 30 septembre 2021. Ce sera l'une des nombreuses occasions d'établir un débat ouvert et constructif au niveau mondial et régional au cours des prochains mois", fait-elle valoir. Le débat autour d'une Coupe du monde tous les deux ans a été relancé ces derniers jours dans le quotidien français L'Equipe par l'ex-entraîneur Arsène Wenger, directeur du développement de la FIFA. Celui-ci préconise une compétition de sélections chaque année, en alternant Mondial et compétitions continentales, comme l'Euro ou la Copa America. L'UEFA, la puissante confédération européenne de football, s'y est opposée, assurant que cela "diluerait" le "joyau" du football mondial, selon son président Aleksander Ceferin. La Conmebol sud-américaine a également fait part de son refus, affirmant que ce projet n'avait "aucune justification sportive". Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a promis que des décisions seraient prises d'ici la fin de l'année sur la proposition de refonte de la Coupe du monde. Dans cette campagne d'opinion, la FIFA a d'ailleurs diffusé jeudi un sondage en ligne faisant état d'une légère majorité d'amateurs de football soutenant l'idée d'un Mondial "plus fréquent". Cette étude contraste avec la nette opposition manifestée par plusieurs dizaines d'associations nationales de supporters.

Osaka sort du top 5 Naomi Osaka veut se ressourcer. Image: KEYSTONE/EPA/PETER FOLEY Naomi Osaka est sortie du top 5 mondial lundi. La Japonaise se retrouve 8e, alors que Belinda Bencic est passée de la 12e à la 11e place. Cinquième la semaine dernière, Naomi Osaka, qui souffre de problèmes psychologiques depuis plusieurs mois et a décidé de faire un break, a encore perdu trois places lundi. De son côté, Simona Halep est désormais 14e (-3) au sein d'un top 20 toujours dominé par l'Australienne Ashleigh Barty. Chez les hommes, il n'y a aucun changement dans le top 20 du classement toujours emmené par Novak Djokovic devant Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas. Roger Federer est 9e et Stan Wawrinka, 47e.

Pelé affirme qu'il va "chaque jour un peu mieux" Image: KEYSTONE Pelé "donne des coups de poing dans les airs", a-t-il indiqué dimanche. Il célèbre ainsi le fait qu'il se sent "un peu mieux chaque jour" après un bref retour en soins intensifs vendredi. "La bonne humeur, c'est le meilleur remède et j'en ai beaucoup. Ça ne pourrait pas être différent", a ajouté Pelé, 80 ans, sur son compte Instagram. Sur la photo qui accompagne ce message, Pelé est assis dans un fauteuil, les poings levés, à l'hôpital Albert-Einstein de Sao Paulo. Son état est "stable", a précisé l'établissement. L'ancien footballeur, triple vainqueur de la Coupe du monde avec le Brésil (1958, 1962, 1970), avait été opéré le 4 septembre d'une tumeur "suspecte" au côlon découverte lors d'examens de routine. Il était resté en soins intensifs jusqu'au 14 septembre, avant d'être transféré dans une chambre normale, mais avait fait un bref retour dans une unité de soins intensifs vendredi "à titre préventif" à cause d'une petite "instabilité respiratoire". "J'ai reçu tellement de gentillesse que j'ai le coeur plein de gratitude", a ajouté l'attaquant de légende pour rassurer ses nombreux fans.

L'Italie retrouve l'or seize ans après son dernier titre Image: KEYSTONE/EPA/LUKAS KABON Les Italiens, emmenés par leur passeur Simone Giannelli, ont mis fin à seize ans de disette en remportant le titre européen à Katowice, après leur victoire contre la Slovénie au bout du suspense. Le dernier titre de l'Italie remontait à 2005 et l'Euro remporté à domicile à Rome. Depuis, les Transalpins s'étaient hissés en finale des Championnats d'Europe en 2011 et 2013 et des Jeux olympiques en 2016 à Rio. A chaque fois ils s'étaient inclinés, mais dimanche ils ont placé pour la septième fois l'Italie au sommet de l'Europe au bout du suspense (22-25, 25-20, 20-25, 25-20, 15-11). Les joueurs de Ferdinando de Giorgi étaient arrivés sur cet Euro frustrés par leur défaite en quarts de finale des Jeux olympiques de Tokyo contre l'Argentine, aussi surprenante qu'inattendue, et sans leurs deux vedettes vieillissantes Osmany Juantorena (36 ans, retraite) et Ivan Zaytsev (32 ans, opération). Le sélectionneur avait ainsi fait le choix de la jeunesse, autour de "l'expérimenté" capitaine Simone Giannelli, 25 ans, avec des pépites comme Alessandro Michieletto (19 ans) et Daniele Lavia (21 ans). Révélation italienne des Jeux et de l'Euro, Michieletto a été un peu plus en retrait dimanche dans la Spodek Arena de Katowice, acquise à la cause de la Slovénie., Lavia en fusion En revanche, Lavia a été en fusion durant toute la rencontre avec 21 points. C'est lui qui a relancé la rencontre sur une série de services en milieu de quatrième set. Menés 2 sets à 1, les Italiens ont tenté le tout pour le tout en faisant rentrer Yuri Romano (24 ans) dans la 4e manche, un choix qui s'est avéré payant dans le tie-break décisif, moment choisi par Michieletto pour enfin lâcher son bras gauche de feu et trois aces pour mettre ses coéquipiers sur orbite (11-7). Pour les Slovènes, c'est la troisième finale d'un Championnat d'Europe perdue après les échecs en 2015 contre la France et en 2019 contre la Serbie.

Le Real Madrid reste leader de la Liga après avoir renversé Valence Image: KEYSTONE/EPA/Kai Foersterling le Real Madrid a conservé sa position de leader de la Liga dimanche après avoir renversé Valence (2-1), au stade Mestalla, grâce à un but de Karim Benzema en fin de match, lors de de la 5e journée. Avec 13 points, les hommes de Carlo Ancelotti devancent l'Atletico Madrid (2e avec 11 points) et Valence (3e avec 10 points), et conservent leur invincibilité en championnat avec quatre victoires et 1 nul. Encore menés à la 86e minute (1-0), les hommes de Carlo Ancelotti ont fait la différence en trois minutes, grâce à Vinicius (86e) et une tête de l'international français Benzema (88), meileur buteur de la Liga avec six buts.

Un Lyon téméraire cède dans les arrêts de jeu à Paris Image: KEYSTONE/EPA/IAN LANGSDON Lyon a longtemps espéré décrocher le nul contre le PSG dans le choc du Championnat de France. Las, les Parisiens se sont imposés 2-1 dans les arrêts de jeu grâce à Mauro Icardi. Positionné sur le côté droit, Shaqiri a souvent été oublié par ses coéquipiers. Au sein d'un Olympique Lyonnais, très entreprenant, les qualités du Bâlois auraient sans doute pu être mieux exploitées. Il a tout de même inquiété le portier parisien Donnarumma d'un tir de loin (18e). Mais il a aussi hérissé le poil de sa défense en provoquant un corner d'une passe en retrait de loin complètement ratée. L'international helvétique a cédé sa place à la 79e minute à Cherki. Les Lyonnais ont pu croire qu'ils allaient repartir avec quelque chose quand Lucas Paqueta a marqué à la suite d'un centre tout en finesse de Toko Ekambi. Un penalty généreusement accordé à Neymar a permis au Brésilien d'égaliser (66e). Puis à la 93e, un centre de Mbappé était repris de la tête par Icardi, laissé seul par la défense lyonnaise. Dans le derby entre Nice et Monaco (2-2), disputé à huis clos en raison des incidents du match Nice - OM, Jordan Lotomba a quitté la pelouse sur blessure à la 57e minute. L'ancien latéral du Lausanne-Sport a semblé se blesser seul. Le Bordeaux de Petkovic gagne enfin Vladimir Petkovic a enfin fêté un succès en Ligue 1. Lors de la 6e journée, Bordeaux est en effet allé s'imposer 2-1 samedi sous le déluge à Saint-Etienne. Le réalisme de l'attaquant sud-coréen Ui-jo Hwang s'est avéré précieux pour les Girondins dirigés par l'ancien sélectionneur suisse. L'international a signé les deux buts de son équipe (7e/80e), laquelle a arraché un succès assez heureux face aux Verts. Ceux-ci avaient égalisé de manière méritée par Khazri (73e), mais ils n'ont pas su enchaîner. Saint-Etienne attend toujours sa première victoire de la saison.