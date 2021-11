Seferovic très critiqué +++ Match fou à YB

Sans leur "King", les Lakers ont fait preuve de combativité mais il leur a manqué un second souffle.

Les Lakers ont pâti de l'absence de LeBron James, qui purgeait le match de suspension qui lui a été infligé par la NBA après son coup donné dimanche au visage du joueur de Detroit Isaiah Stewart. Ce dernier, ensanglanté au-dessus de l'oeil, avait ensuite voulu se venger à plusieurs reprises sur le parquet et a écopé pour cela de deux matches.

A ses côtés, Julius Randle a été très actif (20 pts, 16 rbds, 5 passes) pour permettre à New York (10-8) de remonter à la 6e place à l'Est, quatre rangs derrière Miami, qui a su effacer neuf points de retards à l'entame du 4e quart-temps pour l'emporter à Détroit (100-92).

Adroit à longue distance (6/9) et auteur de 26 points, Fournier a montré un autre visage que celui des deux dernières semaines, durant lesquelles l'arrière français était apparu bien en dedans après des débuts réussis dans la "Grosse Pomme".

"C'est le pire shoot que j'ai vu depuis trente ans", fulmine l'entraîneur de Benfica Jorge Jesus. Les images de ce raté et les commentaires acerbes de Jorge Jesus ont été massivement relayés dans la nuit par les réseaux sociaux. La question désormais est de savoir si l'attaquant de l'équipe de Suisse, qui revient de blessure après une pause forcée de près de deux mois, saura faire face à ce déluge de critiques. Vice-roi des buteurs du Championnat du Portugal la saison dernière avec 22 réussites, l'homme du doublé contre la France à l'Euro est désormais en concurrence avec l'Ukrainien Roman Yaremchuk, transféré cet été de la Gantoise.

Parti seul sur une rupture, Haris Seferovic est parvenu à effacer Marc-André ter Stegen, mais il devait rater le cadre sur son enchaînement. S'il avait marqué, Benfica aurait assuré sa qualification pour les huitièmes de finale. Les Portugais doivent désormais s'imposer contre le Dynamo Kiev lors de la dernière journée et espérer dans le même temps que le FC Barcelone ne gagne pas à Munich contre le Bayern.

Haris Seferovic restera à jamais comme le héros malheureux du Nou Camp. Le Lucernois a galvaudé dans le temps additionnel face à Barcelone une occasion en or qui pourrait coûter très cher à Benfica.

A Barcelone, Haris Seferouic est entré à la 81e lors du nul 0- 0 de Benfica. Ce résultat permet au Lucernois et à ses coéquipiers d'y croire encore. Ils joueront les huitièmes de finale s'ils s'imposent lors de la venue du Dynamo Kiev et si dans le même temps le FC Barcelone s'incline à Munch face au Bayern.

Ils devront impérativement battre Séville lors de la dernière journée dans une rencontre qu'ils disputeront - Covid-19 oblige - à huis clos. A Lille, Salzbourg a été battu sur une réussite du Canadien Jonathan David amenée par le Turc Burak Yilmez. La responsabilité du gardien Philipp Köhn, le no 3 de l'équipe de Suisse lors du dernier rassemblement, n'est pas engagée.

Un match complètement fou

Young Boys y a longtemps cru Image: KEYSTONE/EPA/PETER KLAUNZER

Les Young Boys ne disputeront pas les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Malgré sa bravoure, le quadruple Champion de Suisse n'a pas gagné le match qui lui aurait permis d'espérer.

Les Bernois ont partagé l'enjeu avec l'Atalanta (3-3) au terme d'un match complètement fou. Menés deux fois au score, ils ont caressé le doux rêve d'une improbable victoire après les réussites de Vincent Sierro à la 80e et de Silvan Hefti à la 84e. Mais un coup franc de Luis Muriel à la 88e permettait aux Italiens d'arracher l'égalisation. Brillant malgré les trois buts encaissés, Guillaume Faivre a eu l'infortune d'être trahi par son mur sur cette frappe qui a filé vers son premier poteau.

Ce match nul laisse aux Bernois un infime espoir de se qualifier pour les seizièmes de finale de l'Europa League. Ils devront à la fois s'imposer dans quinze jours à Old Trafford face à Manchester United, déjà assuré de la première place de ce groupe F, et espérer que l'Atalanta s'incline le même soir sur sa pelouse devant Villarreal. Même si tout est toujours possible en football, la situation dans laquelle se retrouvent les Young Boys avant l'ultime journée semble un brin désespérée.

Comme face à Manchester United et face à Villarreal, l'entame des Young Boys fut, une fois de plus bien laborieuse. Les Italiens avaient, ainsi, le bonheur d'ouvrir le score à la 10e minute par Zapata. Le Colombien a bénéficié d'un service de Remo Freuler pour ajuster Guillaume Faivre. On pouvait alors craindre le pire pour des Bernois qui n'y étaient pas vraiment.

Mais au fil des minutes, ils devaient gagner du terrain pour sortir vraiment la tête de l'eau. L'égalisation tombait ainsi à la 39e. Sur un corner botté de la gauche par le capitaine Michel Aebischer, Jordan Siebatcheu pouvait surgir et dévier victorieusement le cuir de la tête pour inscrire son cinquième but dans cette campagne européenne.

Malheureusement, les Young Boys abordaient la seconde période comme ils avaient entamé la première: en mode mineur. Après une belle parade de Guillaume Faivre sur un tir de Toloi (58e), ils cédaient une fois de plus à la 51e. L'Argentin Jose Palomino nettoyait la lucarne du portier neuchâtelois au terme d'une action qui devait souligner l'extrême passivité des défenseurs bernois.

Des défenseurs bernois qui peuvent remercier Guillaume Faivre, grâce auquel les Young Boys ont pu rester dans le match. Le remplaçant de Von Ballmoos a réussi des miracles pour éviter le 3-1 et pour offrir au public du Stade de Suisse une fin de match complètement folle.