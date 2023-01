Sefolosha régale ++ Lugano chanceux

Thabo Sefolosha et Vevey en finale contre Massagno Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO La finale de la Coupe de la Ligue opposera dimanche Vevey à Massagno. Dans une salle du Pierrier à Clarens remplie comme un oeuf, les Vaudois ont battu Union Neuchâtel 75-60. On peut dire que l'effet Thabo Sefolosha a marché à plein régime. Mais la présence du premier Suisse en NBA a semblé crisper tout le monde sur le terrain, en tous les cas en début de partie. Le premier panier de Vevey, forcément inscrit par Sefolosha, a provoqué une hystérie parmi les supporters vaudois. Il faut dire que le numéro 18 s'est offert un "spin move" avant de prendre un tampon de la part d'un défenseur neuchâtelois. Dans cette partie aux forts accents défensifs, c'est bien le VRB qui s'en est le mieux sorti. Le VRB ou plutôt le SRB pour Sefolosha Riviera Basket, puisque tous les regards étaient logiquement tournés vers lui. Porté par leur star, les Veveysans ont gentiment repris leurs esprits. Et comme Massagno, c'est dans le dernier quart que la différence s'est faite. Même sans Thabo, les joueurs de Niksa Bavcevic ont appliqué leurs préceptes qui font d'eux le deuxième du championnat à l'heure actuelle. La ligne de statistiques de l'ancien joueur des Houston Rockets, qui n'avait plus joué depuis près de trois ans, rappelle que le Vaudois fut l'un des meilleurs défenseurs du monde. Sefolosha a terminé la partie avec 14 points, 10 rebonds, 6 assists, 4 interceptions et un contre en 33 minutes de jeu. La finale réunira finalement logiquement les deux premiers du championnat. Et la bataille tactique entre Bavcevic et Gubitosa promet beaucoup. Le coach tessinois n'a d'ailleurs pas caché son admiration pour celui qui prendra sa retraite au terme de la saison après plus de 45 ans sur les bancs de Suisse et d'Europe. "C'est le meilleur coach du pays et j'ai toujours eu de la peine face à ses équipes", a expliqué le coach de Massagno.

Toujours pas de victoire pour Yann Sommer Trois matches et trois fois 1-1 pour Yann Sommer avec le Bayern Munich. Image: KEYSTONE/DPA/HENDRIK SCHMIDT Toujours pas de victoire pour Yann Sommer sous les couleurs du Bayern Munich ! Comme à Leipzig et face à Cologne, les Bavarois n'ont cueilli qu'un point à domicile devant l'Eintracht Francfort (1-1). Le Bayern avait pourtant ouvert le score en première période par Leroy Sané (34e). Mais Randal Kolo-Muani, l'homme qui aurait pu donner le titre mondial à la France, pouvait tromper Yann Sommer à la 69e. Le transfuge du FC Nantes a abusé son compatriote Dayot Upamecano sur cette action pour marquer du gauche. Avec ce début d'année bien laborieux, le Bayern ne compte plus qu'un point d'avance sur Union Berlin. Avec un troisième tour de Coupe à Mayence mercredi et un déplacement à Wolfsburg dimanche, la semaine qui s'annonce ne sera pas de tout repos pour ce champion en souffrance.

Un point bien heureux pour le FC Lugano Le Luganais Allan Arigon (au premier plan) devance Felipe Carvalho. Une image presque trompeuse... Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Le FC Lugano n'a pas réussi la passe de quatre. Après trois succès de rang, les Tessinois ont été tenus en échec dans leur antre du Cornaredo par les Grasshoppers (1-1). Les dauphins des Young Boys ne peuvent pas nourrir de grands regrets. Menés au score à la 42e minute sur une réussite de Hayao Kawabe, ils ont arraché l'égalisation à la 88e grâce à Ignacio Aliseda. L'Argentin a bénéficié d'une très belle remise de Zan Celar pour battre le portier Moreira sur le premier tir cadré de son équipe... Dans le temps additionnel, les Zurichois auraient pu forcer la décision sans la parade de Sebastian Osigwe sur une frappe de Kawabe. Avec ce point sans doute heureux, Lugano devance de deux longueurs le Servette FC et le FC St. Gall. Les Tessinois comptent toutefois deux matches de plus que les Genevois et un que les Saint-Gallois.

Les Lions de Genève craquent, Massagno en finale Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Massagno est le premier finaliste de la Coupe de la Ligue. Les Tessinois ont dominé les Lions de Genève 76-66 à Clarens. A la recherche de son premier trophée, Massagno aura l'occasion de se battre pour la SBL Cup dimanche. Le leader du championnat a appuyé sur l'accélérateur en fin de partie pour passer l'épaule face aux Lions de Genève. En avance de deux points à la mi-temps, les joueurs d'Alain Attalah avaient pourtant creusé l'écart durant le troisième quart pour mener 50-42 après trente minutes de jeu. Seulement lors du dernier dix, les Lions ont cédé trop de terrain à leur adversaire. De 49-58 à la 34e, le score est passé à 67-64 à la 38e. Isaiah Williams (17 pts) a fait preuve d'une adresse remarquable pour permettre à Massagno de recoller au score puis de passer devant avec trois paniers à trois points réussis sur ses trois dernières tentatives. Et comme Marko Mladjan (22 pts) est monté en puissance au cours de la partie, les Luganais ont pu forcer la décision lorsque Genève s'est éteint. Et dire en plus que les Tessinois se sont déplacés sur la Riviera sans leur shooteur Roberto Kovac. L'international et son entraîneur Robbi Gubitosa ont échangé des mots à l'entraînement plus tôt dans la semaine. L'adversaire des Tessinois sera soit Vevey Riviera avec Thabo Sefolosha soit Union Neuchâtel. La deuxième demi-finale aura lieu à 19h.

Un festival offensif pour Silvan Widmer et Gelson Fernandes Un but pour Silvan Widmer. Image: KEYSTONE/DPA/TORSTEN SILZ Grand absent du 1/8 de finale de la Coupe du monde contre le Portugal, Silvan Widmer a été l'un des buteurs de la 18e journée de la Bundesliga. L'Argovien a participé au festival offensif de Mayence. Sur sa pelouse, la formation de Silvan Widmer et d'Edimilson Fernandes s'est imposée 5-2 devant Bochum. Widmer a inscrit le 2-0 dans une rencontre qui a vu l'Autrichien Karim Onisiwo signer un triplé. Cette journée a également souri à Jonas Omlin, qui a fêté son premier succès avec le Borussia Mönchengladbach, victorieux 4-1 à Hoffenheim. Enfin, l'Union Berlin d'Urs Fischer est revenu à la hauteur du Bayern Munich à la faveur de sa victoire 2-0 dans le derby face à Hertha. Le Bayern reçoit Eintracht Francfort en début de soirée.

Michael Vogt en lice pour une médaille Image: KEYSTONE/FR171461 AP Le Suisse Michael Vogt est en lice pour une médaille après les deux premières manches du bob à deux aux Championnats du monde à St-Moritz. Le Schwytzois occupe le troisième rang. Après les deux médailles glanées aux Championnats d'Europe le week-end dernier, Michael Vogt et son pousseur Sandro Michel se trouvent dans les meilleures dispositions pour décrocher une médaille aux Mondiaux en Engadine. Et au moment de l'analyse, Vogt ne masquait pas une certaine déception: "Si on nous avait dit avant la course que nous serions troisièmes, nous aurions été contents. Mais après la première manche...", relève le Schwytzois. Effectivement, le duo helvétique a réussi une première descente proche de la perfection qui leur a permis de réaliser le meilleur temps. Sur le deuxième parcours, les Suisses n'ont malheureusement accompli que le sixième temps. Ils ont dû laisser la primauté aux deux bobs allemands de Johannes Lochner et du multimédaillé Francesco Friedrich. Le retard du bob helvétique sur le leader Lochner est déjà de 39 centièmes, l'avance sur l'Anglais Brad Hall, 4e, seulement de 9 centièmes. Melanie Hasler a par ailleurs manqué le coche dans les deux premières manches de l'épreuve de monobob. L'Argovienne de 24 ans pointe au 6e rang, à 0''86 de la troisième marche du podium provisoire. Légèrement blessée à la main gauche, elle paye cher sa poussée catastrophique sur sa deuxième descente.

Kimmy Repond en bronze à Espoo Image: KEYSTONE/EPA/KIMMO BRANDT Deuxième médaille suisse aux Championnats d'Europe d'Espoo ! Comme Lukas Britschgi la veille, Kimmy Repond a cueilli le bronze sur la glace finlandaise. Pour sa grande première à ce niveau, la Bâloise de 16 ans a obtenu 128,68 points dans le libre. Troisième après le programme court, elle a su défendre sa position avec un total de 192,51 points. L'or est revenu à la Géorgienne Anastasia Gubanova (199,91) qui a devancé la Belge Loena Hendrickx (193,48). Deuxième Suissesse en lice, Livia Kaiser a pris la 18e place. Kimmy Repond est la première Suissesse à se hisser sur un podium européen depuis le sacre de Sarah Meier à Berne en 2011.

Odermatt: "L'une de mes victoires les plus spéciales" Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Marco Odermatt n'en croyait pas ses yeux samedi après son succès dans le super-G de Cortina. "C'est certainement l'une de mes victoires les plus spéciales", a-t-il confié au micro de SRF. "Je remercie mon équipe pour son soutien la semaine dernière. J'ai eu une petite baisse de régime pendant la semaine et je ne pensais pas que cela suffirait pour la course", a poursuivi le Nidwaldien, qui avait renoncé au géant de Schladming mercredi après s'être blessé à un genou dans la première descente de Kitzbühel. "Que ça ait marché de la sorte, c'est bien sûr incroyable. C'était un ski très différent de ce que j'ai l'habitude de produire. J'étais concentré sur d'autres choses que la course, car je n'attendais pas grand-chose. Même au départ, je n'avais pas la concentration que j'ai d'habitude", a souligné le patron du Cirque blanc. "J'ai vraiment eu l'impression pendant la course que j'avais été absent pendant longtemps, c'était comme si j'avais perdu confiance dans mon corps. Sur les premières portes, j'ai pensé à mon genou, mais quand j'ai réalisé qu'il tenait, j'ai pu laisser aller. Mais ce n'est certainement pas le résultat que j'attendais à l'arrivée", a assuré Marco Odermatt.

Shiffrin à une longueur de Stenmark, Holdener 3e Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Mikaela Shiffrin n'est plus qu'à une longueur du record d'Ingemar Stenmark. L'Américaine a cueilli samedi son 85e succès en Coupe du monde en s'adjugeant le premier slalom de Spindleruv Mlyn, dans lequel Wendy Holdener s'est classée au 3e rang. Auteure du meilleur chrono dans les deux manches sur la neige tchèque, Mikaela Shiffrin s'est imposée avec une marge de plus d'une demi-seconde (0''60) sur sa première poursuivante, l'Allemande Lena Dürr, pour décrocher sa 11e victoire de l'hiver. Wendy Holdener a, elle, lâché 1''31 au final. La Schwytzoise saura se contenter de ce podium, le 47e de sa carrière et le quatrième pour elle dans cet exercice 2022/23. Elle le doit aussi à la contre-performance de la Slovaque Petra Vlhova, 3e de la première manche mais qui n'a signé que le 23e temps sur le second parcours. Ejectée du top 3 dans les trois précédents slaloms, Wendy Holdener conserve par ailleurs la 2e place du classement de la discipline. Mais elle accuse 175 points de retard sur Mikaela Shiffrin, qui pourrait s'assurer le Globe de la discipline dès dimanche en République tchèque. Good 12e Derrière la Schwytzoise, quatre autres Suissesses ont marqué des points samedi. Nicole Good a obtenu le meilleur résultat de sa carrière en se classant 12e, après avoir gagné huit places en deuxième manche. Elena Stoffel a terminé 16e, alors que Michelle Gisin (18e) et Camille Rast (25e) ont déçu.

Odermatt remporte le premier super-G de Cortina Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Forfait par précaution pour le géant de Schladming mercredi, Marco Odermatt a levé tous les doutes pour son retour aux affaires samedi. Le prodige nidwaldien a remporté le premier super-G de Cortina d'Ampezzo, signant ainsi son septième succès de la saison. Justin Murisier a, lui, obtenu une belle 8e place. Marco Odermatt compte ainsi à nouveau plus de 200 points d'avance (213) sur Aleksander Aamodt Kilde, lequel affiche aussi sept victoires à son compteur 2022/23, au classement général. Sa marge sur le Norvégien est par ailleurs de 48 unités dans la Coupe du monde de super-G. Kilde à 0''35 Parti avec le dossard 14, Marco Odermatt a franchi la ligne avec 0''35 d'avance sur son grand rival Aleksander Aamodt Kilde (2e). Il décroche ainsi son 18e succès sur le Cirque blanc huit jours après s'être blessé au genou dans la première descente de Kitzbühel où il avait évité de peu - et de manière spectaculaire - la chute. Auteur de 12 podiums sur les 15 derniers super-G, Marco Odermatt a maîtrisé son sujet sur un tracé piqueté par le coach français Christophe Saioni qui a pourtant fait des dégâts. Auteur d'excellents temps intermédiaires, Loïc Meillard a ainsi été piégé par un mouvement de terrain après une minute de course. Murisier à 1''05 Battu de 1''05 par Marco Odermatt, Justin Murisier a en revanche bien négocié ce super-G. Le Bagnard égale le troisième meilleur résultat de sa carrière dans la spécialité, signant son deuxième top 10 de l'hiver en vitesse après sa 7e place en descente à Bormio. Il grimpe ainsi au 13e rang du classement de super-G.

Sabalenka s'offre un premier trophée majeur Aryna Sabalenka savoure son premier titre du Grand Chelem Image: KEYSTONE/AP/Mark Baker Aryna Sabalenka (no 5) a remporté son premier titre du Grand Chelem samedi à Melbourne. La Bélarusse a battu la championne de Wimbledon Elena Rybakina (no 22) 4-6 6-3 6-4 en 2h28' en finale de l'Open d'Australie. Dominée par la Kazakhe dans un premier set où elle a concédé le break décisif à 4-4 sur une double faute, Aryna Sabalenka a su élever son niveau de jeu dès l'entame de la deuxième manche. Elle n'a ainsi pas perdu le moindre jeu de service dans les deux derniers sets. La Bélarusse de 24 ans, qui grimpera à la 2e place mondiale lundi, a signé l'unique break de la troisième manche dans le septième jeu. Elle a conservé cet avantage jusqu'au bout, même si elle a commis une double faute sur sa première balle de match avant de devoir écarter une balle de 5-5, concluant sur sa quatrième occasion. Aryna Sabalenka s'offre ainsi le 12e titre de sa carrière, forcément le plus beau, le deuxième de l'année après son sacre à Adelaide. Tombeuse de Belinda Bencic en 8e de finale à Melbourne, la Bélarusse a d'ailleurs perdu son premier set de l'année samedi face à Elena Rybakina, laquelle grimpera au 10e rang mondial.

Genève-Servette: plusieurs semaines d'absence pour Le Coultre Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Simon Le Coultre est au repos forcé pour plusieurs semaines, annonce le leader de National League Genève-Servette. Le productif défenseur (19 points en 40 matches cette saison) s'est blessé au haut du corps mardi à Ambri-Piotta, où il n'a pas terminé la rencontre. Le Coultre (23 ans), dont l'état de santé sera évalué d'ici 15 jours, se porte bien selon le communiqué des Aigles. Mardi, il a dû être emmené à l'Hôpital de Lugano pour y effectuer des examens. Une intervention chirurgicale a été pratiquée sur place. Il est toujours sous surveillance au Tessin, souligne le club.

1re manche: Shiffrin en tête, Holdener 4e Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Mikaela Shiffrin a signé le meilleur temps de la première manche du slalom de Spindleruv Mlyn samedi matin. Meilleure Suissesse, Wendy Holdener pointe au 4e rang. En route vers un 85e succès en Coupe du monde, Mikaela Shiffrin a dominé les débats sur le premier tracé. La skieuse du Colorado a devancé de 0''29 l'Allemande Lena Dürr (2e) et de 0''46 la Slovaque Petra Vlhova (3e). Privée de podium lors des trois derniers slaloms, Wendy Holdener devra sortir le grand jeu en deuxième manche (dès 12h30) pour retrouver le top 3. La Schwytzoise, qui a renoncé aux géants de Kronplatz pour s'entraîner en slalom cette semaine, a concédé 1''13 sur Mikaela Shiffrin. Douze femmes ont par ailleurs lâché moins d'une seconde sur Wendy Holdener. L'Obwaldienne Michelle Gisin, qui se remet d'un refroidissement, accuse ainsi 0''74 de retard sur sa compatriote et se classe 11e à l'issue de ce premier parcours. La Valaisanne Elena Stoffel est elle 14e à 1''98. Deux autres Suissesses devraient être de la partie en deuxième manche: Nicole Good (20e après 42 concurrentes, à 2''23) et Camille Rast (24e à 2''41). Mélanie Meillard (32e à 3''21) passe en revanche à la trappe, tout comme Aline Danioth qui est partie à la faute.

Gremaud 4e du Big Air à Aspen, exploit d'Oldham Image: KEYSTONE/YANIK BUERKLI Mathilde Gremaud a pris la 4e place de l'épreuve de Big Air des X-Games d'Aspen vendredi soir. La Fribourgeoise a manqué le podium pour un point. Médaillée de bronze aux JO de Pékin dans la discipline, Mathilde Gremaud a été créditée de 84 points à l'addition des deux meilleurs de ses cinq sauts. Le bronze est revenu à la Britannique Kristy Muir, 5e des Jeux 2022 en Big Air. La Genevoise Sarah Höfflin (67 points) s'est classée 6e, comme à Pékin. Ce concours a été dominé par Megan Oldham (91 points) et Tess Ledeux (90). La Canadienne de 21 ans, 4e aux derniers Jeux, a fait la différence grâce à un troisième saut qui lui a rapporté le maximum de 50 points: elle a réalisé le premier Triple Cork (trois rotations désaxées) de l'histoire pour une femme en compétition.