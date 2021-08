Sénéchal s'impose au sprint ++ Le FC Bâle mettra le cap sur l'Est

Sans surprise, Mancini a rappelé 25 des 26 champions d'Europe, avec pour seul absent l'infortuné Leonardo Spinazzola, victime d'une rupture du tendon d'Achille en quart de finale de l'Euro contre la Belgique (2-1). Parmi les autres invités de la rentrée, Nicolo Zaniolo est rappelé, un an après sa grave blessure au genou (rupture des ligaments) lors d'un match de l'équipe d'Italie aux Pays-Bas.

Victorieuse de ses trois premiers matches en mars (Irlande du Nord, Bulgarie et Lituanie), la Nazionale est en tête du groupe C avec 9 points, devant la Suisse, victorieuse pour sa part de ses deux premières rencontres (6 points). Le choc au Parc St-Jacques s'annonce donc déterminant pour la qualification vers le Qatar.

Les 34 joueurs convoqués, parmi lesquels le revenant Nicolo Zaniolo, sont attendus à partir de dimanche soir au centre national de Coverciano, à Florence. Ils y prépareront les matches contre la Bulgarie (2 septembre à Florence), la Suisse (le 5 à Bâle) et la Lituanie (le 8 à Reggio-Emilia).

"Manchester United est ravi de confirmer que le club est parvenu à un accord avec la Juventus pour le transfert de Cristiano Ronaldo, transfert encore soumis à un accord sur les termes du contrat, l'obtention d'un visa et le feu vert médical", a indiqué Manchester United dans un communiqué.

Quintuple Ballon d'Or et vainqueur de cinq Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo a déjà porté le maillot des "Reds Devils" entre 2003 et 2009. Il avait inscrit 118 buts en 292 matches disputés avec ManU, qui est l'un des adversaires des Young Boys dans la phase de poules de la Ligue des champions 2021/22.

Au général, rien ne change: c'est toujours le Norvégien Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert) qui est en tête, avec 58'' d'avance sur Guillaume Martin et 1'56'' sur Primoz Roglic. Le Bernois Gino Mäder reste 13e, à 6'54'' du leader.

Il s'agit de la première victoire d'étape sur un grand Tour pour le Français, spécialistes des classiques, et du premier succès d'un Français sur cette Vuelta 2021. Fabio Jakobsen conserve toutefois sa première place au classement des meilleurs sprinters.

Le Bernois, dont la carrière prendra fin au terme de la saison, s'est montré plus lent que son coéquipier néerlandais Bo Bendsneyder pour deux dixièmes de seconde. Les deux hommes, présents dans le top 10 lors de la session matinale, n'ont pas pu améliorer leur chrono l'après-midi sur le circuit de Silverstone.

Thomas Lüthi a pris la 14e place de la première journée des essais libres du GP de Grande-Bretagne en Moto2. Il a concédé une seconde et demie à l'Espagnol Raul Fernandez, auteur du meilleur temps.

Zan Celar (22 ans) arrive en provenance de l'AS Rome. Il a fait ses débuts en Serie A lors de la saison 2018/2019. Le Slovène, qui a pris part à l'Euro M21 en mai, a évolué dernièrement sous prêt en Serie B avec Cittadella et Cremonese.

Lugano continue ses emplettes sur le marché des transferts. La formation tessinoise a engagé pour les quatre prochaines saisons l'attaquant slovène Zan Celar et le milieu tunisien Belhadj Mahmoud.

Craignant de se retrouver en prison si elle rentrait, Krystsina Tsimanouskaya avait obtenu l'aide du CIO et une protection policière alors qu'elle était à l'aéroport de Tokyo-Haneda, sur le point d'être rapatriée. Elle avait finalement reçu un visa humanitaire pour la Pologne, où elle se trouve désormais.

Comptant parmi les vingt pilotes de l'histoire avec le plus de départs en Grand Prix, "Checo" a attendu la fin de sa 10e saison dans l'élite, en décembre 2020 à Sakhir (Bahreïn), pour remporter une course. Il est au total monté douze fois sur un podium, dont deux cette saison.

Depuis ses débuts en F1 chez Sauber (2011-2012), Pérez a piloté pour McLaren (2013), Force India (2014-2018) et Racing Point (2019-2020) avant de rejoindre la marque autrichienne.

Âgé de 31 ans, Pérez a rejoint Red Bull et l'autre pilote Max Verstappen cette saison. Actuel 5e du championnat du monde, il compte deux victoires en Grand Prix, dont une cette saison en Azerbaïdjan, pour 202 départs dans sa carrière.

Bâle s'est qualifié difficilement, aux tirs au but, pour cette phase de poules après avoir éliminé jeudi les Suédois de Hammarby (3-1 à l'aller, 1-3 au retour ap, 4-3 tab).

Tête de série pour le tirage au sort effectué vendredi à Istanbul, Bâle évoluera dans le groupe H et partira favori contre les trois équipes précitées basées respectivement en Azerbaïdjan, au Kazakhstan et à Chypre.

Le FC Bâle mettra le cap à l'Est pour ses matches de poules de la nouvelle Conference League. Les Rhénans ont hérité dans leur groupe de Karabakh Agdam, Kairat Almaty et Omonia Nicosie.

Le nouveau sélectionneur mesure pleinement l'ampleur de sa tâche avec quatre attaquants, Xerdan Shaqiri, Breel Embolo, Haris Seferovic et Mario Gavranovic, en mal de temps de jeu. Il aura moins d'une semaine devant lui pour trouver la bonne formule en attaque. Le match contre l'Italie du 5 septembre sera, on le sait, crucial pour la qualification directe pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Un tout autre résultat qu'une victoire condamnerait selon toute vraisemblance à la Suisse à passer par la case - aléatoire - du double barrage.

Devant la presse, Murat Yakin a apporté une précision importante: il entend aligner une défense à quatre pour les trois rencontres contre la Grèce, l'Italie et l'Irlande du Nord. "Une défense à quatre permet d'intégrer un joueur offensif de plus", souligne-t-il. Mais selon lui, ce changement n'altérera en rien l'équilibre d'une équipe qui entend toujours prendre le jeu à son compte.

Renato Steffen, blessé au printemps, Michel Aebischer et Andi Zeqiri sont les trois autres sélectionnés qui n'étaient pas de la partie à l'Euro. Les "perdants" de cette première liste sont Edimilson Fernandes et Becir Omeragic.

23 joueurs appelés lors de l'Euro qui a vu la Suisse se hisser en quart de finale après avoir éliminé la France, tenante du titre, figurent dans la liste des 27 sélectionnés pour les rencontres de Bâle du 1er septembre contre la Grèce (amical) et du 5 septembre contre l'Italie (qualif. Coupe du monde 2022) ainsi que celle du 8 septembre en Irlande du Nord (qualif. CM 2022). "Il était important de ne pas altérer les mécanismes de cette équipe", explique Murat Yakin.

Cristiano Ronaldo, donné partant pour Manchester City, a informé la Juventus qu'il n'avait "plus l'intention de jouer" avec le club bianconero, a annoncé l'entraîneur turinois Massimiliano Allegri.

Comme souvent cette saison, le Français Pierre Gasly (AlphaTauri) s'est montré rapide, avec le 3e temps, devant les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Cristiano Ronaldo, arrivé en 2018 dans la capitale piémontaise, est sous contrat pour un an encore avec la Juventus.

CR7, que la presse sportive italienne donne partant pour City à quelques jours de la clôture du mercato mardi soir, était arrivé un peu plus d'une heure auparavant.

La star portugaise a quitté le centre peu avant 11h00, à l'heure où débutait l'entraînement des Bianconeri qui rencontrent samedi Empoli lors de la 2e journée de Serie A, selon Sky Sport et Mediaset.

Vergé-Dépré s'en est sortie indemne et a pu poursuivre le tournoi, aux côtés de la Néerlandaise Marleen van Iersel.

Action contre le racisme ce week-end

Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

La Swiss Football League (SFL) et les clubs mèneront ce week-end une action contre le racisme et les discriminations.

Tous les capitaines d'équipe de Super League et Challenge League ainsi que l'arbitre porteront un brassard avec l'inscription "NO TO RACISM" lors des neuf matches au programme.

"Nous avons tous la responsabilité de nous opposer au racisme", déclare le CEO de la SFL Claudio Schäfer. "Nous devons commencer par balayer devant notre porte et unir nos forces contre les préjugés et les discriminations. Chacun doit agir au plus proche de sa conscience pour que cet engagement ne reste pas un voeu pieux."

La ligue invite les supporters à réfléchir à leur comportement et à ce qu'ils pourraient faire pour combattre les manifestations de racisme, d'homophobie ou de violence.

Cette initiative intervient une semaine après les remous lors du match St-Gall - Sion. Le gardien sédunois Timothy Fayulu a déclaré avoir été la cible de cris de singe et d'insultes de la part de supporters adverses. Très affecté, il a été vu en larmes. La commission disciplinaire de la SFL a ouvert une enquête.