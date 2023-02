Servette bat GC ++ Le Fribourg Olympic en finale

Un nouveau doublé de Chris Bedia Chris Bedia: le nouveau buteur du Servette FC. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le Servette FC a peut-être trouvé son homme providentiel. Déjà auteur d'un doublé lors d funeste 2-2 contre le FC Sion, Chris Bedia a récidivé devant les Grasshoppers. A La Praille, l'avant-centre ivoirien a inscrit les deux buts des Grenat pour un succès 2-1 face aux Grasshoppers. Cette première victoire de l'année devrait insuffler un nouvel élan à une équipe qui avait été bien malmenée l'autre samedi à St. Gall. Chris Bedia a bénéficié d'un service en or de Patrick Pflücke pour ouvrir le score à la 30e. Son deuxième but tombait à la 59e, soit deux minutes seulement après l'égalisation sur penalty de Renat Dadashov. Lancé cette fois par Alexis Antunes, l'Ivoirien pouvait à nouveau exploiter toutes les largesses de la défense adverse pour sceller l'issue de cette rencontre. Avec ce succès, le Servette FC reprend provisoirement la deuxième place du classement. Si elle parvient à cueillir mercredi les trois points de son match en retard à Winterthour, la formation d'Alain Geiger sera à nouveau sur la bonne orbite.

Une 21e finale pour Fribourg Olympic Une nouvelle finale de Coupe de Suisse pour Natan Jurkovitz et Fribourg Olympic. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Quadruple tenant du titre, Fribourg Olympic sera au rendez-vous de la finale de la Coupe de Suisse. Les Fribourgeois ont arraché leur qualification à Monthey où ils se sont imposés sur le fil 85-82. Mené 80-71 à 3''41 du buzzer face à des Valaisans qui avaient atteint la pause avec un avantage de 14 points (55-41), Fribourg Olympic a fait parler son expérience pour renverser la table. Les Fribourgeois ont su provoquer les fautes adverses pour reprendre la main par le biais des lancers francs. Monthey aurait toutefois pu aller en prolongation si Markel Humphrey avait transformé son tir à 3 points de la dernière chance. Le 1er avril contre le vainqueur de la deuxième demi-finale entre Vevey et SAM Massagno, Fribourg visera une onzième victoire pour sa vingt-et-unième finale.

Le PSG au fond du trou Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Paris n'est pas loin d'être au fond du trou. Trois jours après sa défaite en Coupe à Marseille, le PSG a bu la tasse à Monaco. Sans Kylian Mbabbé, Lionel Messi et Marco Verratti, le leader de la Ligue 1 s'est incliné 3-1 en Principauté. A aucun moment, les Parisiens n'ont donné le sentiment de pouvoir éviter cette défaite il est vrai si prévisible. Ce constat est vraiment alarmant avant la venue du Bayern mardi en Ligue de Champions. Les Monégasques ont ouvert le score à la 4e minute par Alexander Golovin avant que Wissam Ben Yedder ne signe un doublé (18e et 45e). Les Parisiens avaient réduit le score à la 39e par Warren Zaire Emery, leur joyau de 16 ans. Breel Embolo n'a été introduit qu'à la 72e minute dans les rangs monégasques. Le Bâlois ne fait plus la paire avec Ben Yedder depuis plusieurs semaines après l'avènement d'Eliesse Ben Seghir. L'entraîneur Philippe Clément a décidé, en effet, d'instaurer un turnover entre ses deux no 9.

Euro Hockey Tour: la Suisse battue 2-0 en Suède Sandro Aeschlimann: solide dans le but suisse Image: KEYSTONE/AP/Andreas Hillergren L'équipe de Suisse a été battue 2-0 à Malmö par la Suède samedi dans le cadre de l'Euro Hockey Tour. Wallmark (9e) et Lindberg (57e) ont inscrit les deux buts d'un match dominé par les Tre Kronor. Les Suisses ont bien résisté sur le plan défensif, notamment grâce à une bonne prestation du gardien Aeschlimann, et aussi par un certain manque de réalisme adverse. Mais ils ont par contre fait preuve d'une trop grande timidité en phase offensive. 13 tirs seulement Les Helvètes, avec une sélection expérimentale, ont peiné à créer le danger et ont été maladroits sur leurs rares occasions, ou malchanceux comme sur un tir de Frick sur le poteau (49e). Au final, ils n'ont expédié que 13 tirs en direction de la cage adverse, un total bien insuffisant. Ils ont connu leur meilleur passage lors des premières minutes du match, hélas sans pouvoir concrétiser. L'occasion la plus nette a été manquée par Dario Meyer à la 6e. Malheureuse glissade Les Suédois, eux, ont trouvé la faille dès leur première situation en supériorité numérique par le joueur des Zurich Lions Wallmark, avant de toucher le cadre du but suisse lors de la suivante par Pettersson (10e). Une malheureuse glissade de Mike Künzle a permis au Bernois Oscar Lindberg de signer le 2-0 décisif à moins de quatre minutes de la sirène. La Suisse a ainsi perdu pour la onzième fois consécutive contre la Suède. Les hommes de Patrick Fischer disputeront leur prochaine rencontre dimanche dès midi contre la République tchèque.

Granit Xhaka et les Gunners calent encore Image: KEYSTONE/EPA/Daniel Hambury Arsenal cale de plus en plus. Eliminés de la Cup par Manchester City puis battus à Liverpool par Everton, les Gunners ont égaré deux points dans leur antre de l'Emirates. Granit Xhaka et ses coéquipiers ont, en effet, partagé l'enjeu (1-1) avec Brentford, désormais invaincu depuis dix rencontres en Premier League. Arsenal avait pourtant ouvert le score par son joker belge Leandro Trossard à la 66e. Mais Ivan Toney pouvait égaliser à la 74e sur une action qui a dû être vérifiée par la VAR. Arsenal compte 5 points d'avance au classement sur City qui recevra Aston Villa dimanche avant de se déplacer à l'Emirates mercredi dans un choc au sommet dont l'issue va peser sur l'issue du championnat.

Le Bayern fait le plein de confiance Kingsley Coman a inscrit le 2-0. Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI A trois jours de son rendez à Paris en Ligue des Champions, le Bayern a fait le job. Devant leur public les Bavarois ont battu Bochum 3-0. Le Bayern a dû attendre une erreur de Saidy Janko pour ouvrir le score. Le Zurichois ratait sa passe vers son gardien pour permettre à Thomas Müller de marquer juste avant la pause. Ce même Janko devait provoquer le penalty du 3-0 transformé par Serge Gnabry. Le 2-0 avait été signé par Kingsley Coman. Yann Sommer a réussi son premier clean sheet en championnat dans la cage du Bayern. Le Balois a fait le plein de confiance avant de livrer le deuxième match de sa carrière au Parc des Princes, six ans et demi après un Suisse - Roumanie (1-1) pour le compte de l'Euro.

Une deuxième finale en 2023 pour Belinda Bencic Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Les feux sont toujours au vert pour Belinda Bencic (WTA 9). Ce dimanche, la Championne olympique disputera à Abu Dhabi sa deuxième finale de l'année. Titrée à Adelaide, elle sera opposée à la gagnante de la rencontre entre la Russe Liudmila Samsonova (WTA 19) et la Chinoise Qinwen Zheng (WTA 29). Elle abordera cette finale, la 17e de sa carrière, avec les faveurs du pronostic. La route vers un éventuel huitième titre passait donc par une revanche devant Beatriz Haddad Maia (WTA 14), cette gauchère qui l'avait battue l'an dernier à Toronto et qui, surtout, avait éliminé la veille la Championne de Wimbledon et finaliste de Melbourne Elena Rybakina. Mais face à la Brésilienne, Belinda Bencic a rendu une copie magistrale. Après avoir concédé la première balle de break de la rencontre, elle a imposé son jeu toujours aussi créatif pour prendre le large au score. Elle n'a plus laissé la moindre ouverture à sa rivale qui ne devait gagner que 11 points à la relance sur l'ensemble du match. Avec cette onzième victoire depuis le début de l'année, Belinda Bencic s'affirme avec la championne d'Australie Aryna Sabalenka comme la joueuse à battre en 2023. Une joueuse métamorphosée depuis qu'elle s'entraîne avec Dmitry Tursunov. "Le travail réalisé à l'entraînement paie en compétition. Je ne pensais pas que nous pouvions tirer aussi vite les fruits de nos efforts, souligne Belinda Bencic. Mais cela ne signifie pas que nous allons lever le pied." Belinda Bencic est donc prête à enchaîner avec cette finale de dimanche à Abu Dhabi – elle débutera à 14.00 heure suisse - et le tournoi de Doha la semaine prochaine où elle devrait croiser la route de la no 1 mondiale Iga Swiatek en quart de finale. La Polonaise est d'ailleurs la seule à l'avoir battue cette année avec Aryna Sabalenka...

Le joli coup des deux meilleures amies Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'or pour Flury, le bronze pour Suter. Les deux amies ont brillé de manière inattendue lors de la descente des championnats du monde à Méribel, après des journées difficiles et ponctuées de doutes. On ne les attendait pas, et pourtant. Jasmine Flury et Corinne Suter ont remis ça. Car les deux amies sont montées ensemble sur le podium pour la deuxième fois. A Garmisch voici un an, Suter avait remporté la descente devant Flury. Cette fois, c'est la Grisonne qui s'est imposée. Ces médailles dans la course la plus importante de la saison ont de quoi surprendre. Corinne Suter s'est battue avec les séquelles d'une commotion survenue après sa chute il y a trois semaines à Cortina. Jasmine Flury a aussi connu une préparation difficile. Victime d'une grippe, la Grisonne est partie en camp d'entraînement avec ses coéquipières en Italie, mais elle n'avait pas passé une journée sur les skis, préférant rester au lit. Des doutes à la pelle Logiquement, les doutes ont commencé à germer dans les esprits. Jasmine Flury n'était pas sûre d'être rétablie à temps pour les courses de Méribel: "Je n'avais jamais été pareillement malade, même durant le covid ce n'était pas aussi grave." Deux jours avant la descente, son état de santé s'est nettement amélioré. "Lors du deuxième entraînement, j'ai senti l'énergie revenir, confie-t-elle. Cela m'a donné confiance. J'ai remarqué que la piste me convenait et que le matériel fonctionnait bien." Jasmine Flury avait déjà connu les joies de la victoire. C'était il y a un peu plus de cinq ans à St-Moritz lorsqu'elle avait remporté son unique victoire en Coupe du monde en Super-G devant Michelle Gisin. Mais ce succès n'a pas été suivi de résultats constants. "Ce fut une succession de hauts et de bas, se souvient-elle. Les blessures m'ont fait reculer, mais j'ai toujours essayé de m'accrocher, de ne pas perdre la foi." Touchée à la hanche avant sa victoire dans les Grisons en 2017, Jasmine Flury avait manqué toute une saison à cause de ça et une opération était même envisagée. Préférant renoncer à subir une intervention, elle a choisi un traitement conservateur avec des physiothérapeutes. La hanche demeure son point faible, mais elle ne se sent pas limitée. Elle a appris à vivre avec. Corinne Suter est pour sa part passée par une période difficile et totalement nouvelle pour elle. "Je n'ai jamais été aussi bas", lance-t-elle. Vendredi, elle et son entourage n'avaient pas trouvé de solution au problème dans lequel elle se trouvait. "Je ne savais pas quoi faire, avoue la championne olympique. Rien ne se mettait en place. Je ne m'étais jamais sentie aussi peu préparée qu'avant cette descente." A tel point que la Schwytzoise avait même envisagé de ne pas prendre le départ. "Courir pour courir, ce n'est pas ce que je souhaitais, ce n'est pas moi", appuie-t-elle. Des liens spéciaux Tout s'est finalement mis en place pour Corinne Suter. Un processus incroyable en si peu de temps. L'expérience a sûrement joué un rôle, tout comme les réussites précédentes lors des grands événements. Elle a remporté l'argent en descente et le bronze en Super-G aux Mondiaux d'Are il y a quatre ans, l'or en descente et l'argent en Super-G deux hivers plus tard à Cortina et l'or en descente il y a douze mois aux JO. Aujourd'hui la tenante du titre a décroché une nouvelle médaille. Et celle-ci jouit d'une valeur particulière, parce qu'elle intervient le jour où sa meilleure amie connaît son plus grand succès. "Notre relation est très spéciale, glisse Corinne Suter. Nous avons vécu tellement de choses ensemble. Nous avons traversé ensemble des hauts et des bas. Cela crée des liens." Dans les heures qui ont suivi la course, les deux amies n'avaient pas encore pris la mesure de leur dernier exploit. Corinne Suter a parlé d'un moment irréel, alors que Jasmine Flury, les yeux rougis par des larmes de bonheur, a dit qu'il lui faudrait sans doute encore plusieurs jours avant de réaliser tout cela. "Championne du monde, cela semble encore tellement irréaliste", a-t-elle conclu.

Jasmine Flury en or en descente, Corinne Suter en bronze Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Incroyable Jasmine Flury! La Grisonne a remporté l'or de la descente des Mondiaux de Méribel, alors que la tenante du titre Corinne Suter a récupéré le bronze. Pointée du doigt après les quatre premières courses, l'équipe de Suisse a relevé la tête avec la manière. Mais ce n'est pas celle que l'on attendait qui s'est parée d'or. Trente ans après Urs Lehmann et son improbable succès à Morioka, c'est donc la Grisonne qui a su s'imposer au nez et à la barbe des favorites. Partie avec le dossard numéro 2, Flury a su profiter des conditions de course en réussissant la course de sa vie. Montée une seule fois sur le podium en descente l'an dernier à Garmisch, Flury ne comptait qu'une victoire en Coupe du monde. C'était en Super-G à St-Moritz en 2017. La journée helvétique est encore plus belle avec la troisième place de Corinne Suter (à 0''12). Tenante du titre, la championne olympique a donné le maximum compte tenu des circonstances et de sa commotion subie il y a trois semaines à Cortina. Meilleure qu'aux entraînements, en bête de course qu'elle est, la Schwytzoise s'est battue jusqu'au bout pour obtenir le bronze. Il s'agit de sa cinquième médaille mondiale, la troisième de suite dans la discipline après l'argent en 2019 et l'or en 2021. C'est l'Autrichienne Nina Ortlieb qui s'est glissée entre les deux Suissesses, à 0''04 de Flury. Lara Gut-Behrami avait les armes pour se mêler à la lutte pour l'or, mais la Tessinoise, à l'instar d'autres favorites, n'a pas pu se battre à armes égales. Elle a fini 9e. Le jour de ses 31 ans, Priska Nufer a pris la 11e place. Dernière Suissesse en lice, Joana Hählen a terminé 17e. Grandissime favorite, Sofia Goggia a manqué sa course. Comme d'habitude aux Championnats du monde, serait-on tenté d'écrire. La Bergamasque a enfourché une porte sur la fin de parcours. Mais même sans cette erreur, la meilleure descendeuse du monde n'aurait sans doute pas réussi à prendre la tête.

Half-pipe: Un premier podium pour Berenice Wicki Berenice Wicki a pris la 2e place du concours de half-pipe de Calgary Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh Berenice Wicki a signé vendredi à Calgary son premier podium en Coupe du monde. La 7e des JO de Pékin 2022 a pris la 3e place du concours de half-pipe. Première Suissesse à figurer dans le top 3 depuis mars 2019 dans la discipline, Berenice Wicki a obtenu 72,50 points en finale soit 0,25 de plus que la 4e Brooke Dhondt. L'Argovienne de 20 ans a été devancée par la Japonaise Mitsuki Ono (89,75) et la Canadienne Elizabeth Hosking (86). Berenice Wicki n'avait jusqu'ici jamais fait mieux que 6e en Coupe du monde. Deuxième représentante de Swiss-Ski engagée en finale à Calgary, Isabelle Lötscher s'est classée 5e d'une épreuve qui n'a réuni que onze snowboardeuses lors des qualifications.

Une première depuis 1995 pour un Chinois Image: KEYSTONE/AP Wu Yibing a mis fin à une disette de près de 28 ans pour le tennis masculin chinois. Il est devenu le premier joueur de son pays à atteindre les demi-finales d'un tournoi ATP depuis avril 1995. Ex-no 1 mondial junior et vainqueur de l'US Open 1997 dans cette catégorie, Wu Yibing (23 ans) s'est hissé dans le dernier carré de l'ATP 250 de Dallas à la faveur de son succès en deux sets (6-3 6-4) face au Français Adrian Mannarino (ATP 63). Il défiera la tête de série no 1 du tableau, l'Amércain Taylor Fritz (ATP 8), samedi soir pour une place en finale. Wu Yibing (ATP 97) pointait à la 1869e place du classement ATP en mars 2022, après que sa carrière avait été freinée pendant près de trois ans par des blessures à répétition. Vainqueurs de trois Challengers et 16e de finaliste à l'US Open l'an dernier, il devrait figurer au pire au 83e rang lundi. Il sera le joueur le mieux classé de l'histoire pour la Chine chez les hommes, devant Zhang Zhizhen qui figure actuellement en 91e position.

Isner gagne un 500e tie-break Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER John Isner (ATP 39) est devenu à 37 ans le premier joueur à remporter 500 tie-breaks sur l'ATP Tour. Le géant américain de 2m08 a atteint ce cap en quart de finale à Dallas. Vainqueur 7-6 (10/8) 7-5 de l'Equatorien Emilio Gomez vendredi au Texas, John Isner affiche un bilan en carrière de 500 jeux décisifs gagnés, pour 319 perdus. L'homme aux plus de 13'000 aces a dû batailler dur pour empocher cette première manche, effaçant une balle de set à 6/7 en claquant... un ace. Le jeune retraité Roger Federer est le deuxième joueur ayant enlevé le plus de tie-breaks (466-247), mais le Bâlois affiche un taux de réussite plus élevé (65%, contre 61 pour Isner). Le Croate de 2m11 Ivo Karlovic (398-403) est 3e de ce classement, devant l'ex-no 1 mondial Pete Sampras (328-194).

Thiago Silva prolonge d'un an à Chelsea Image: KEYSTONE/EPA/Isabel Infantes Le défenseur central brésilien Thiago Silva a prolongé d'un an son contrat avec Chelsea, a annoncé le club de Londres. Les deux parties sont donc liées jusqu'en juin 2024. "Je suis sincèrement très heureux de poursuivre ma carrière avec les Blues", a réagi l'ancien défenseur de l'AC Milan et du Paris Saint-Germain, âgé de 38 ans et vainqueur de la Ligue des champions en 2021 avec Chelsea, sur le site du club londonien. "Quand j'ai signé mon premier contrat ici (en 2020 en provenance de Paris, ndlr) ça ne devait être que pour un an. Or, j'en suis à la quatrième année", a-t-il continué. "Je n'aurais jamais pu l'imaginer, mais c'est vraiment un grand moment pour moi de prolonger à Chelsea".

Le dernier défi du "Cav", le record d'étapes sur le Tour "L'objectif, c'est de gagner". A 37 ans bien tassés, Mark Cavendish a toujours soif de victoires et le regard déjà braqué sur son ultime grand défi, le record de succès d'étapes sur le Tour de France. Au lendemain de la course apéritif du Muscat Challenge, le sprinter britannique fera ses débuts samedi au Tour d'Oman où, course de rentrée ou pas, il visera comme d'habitude la gagne et rien d'autre. "L'objectif, c'est de gagner, pas une course en particulier, juste de gagner", explique l'homme aux 161 victoires, dans une interview au Times. Le coureur de l'île de Man a toujours été insatiable sur un vélo, mais revient tout juste de quelques mois particulièrement agités. En fin de contrat avec Quick-Step, il a d'abord suivi avec une certaine angoisse le dénouement du feuilleton de la formation B&B Hotels, avec laquelle il s'était engagé avant qu'elle ne disparaisse corps et biens, faute de parraineur. Après quelques semaines de confusion, il a fini par atterrir chez Astana, où son ancien coéquipier Alexandre Vinokourov, devenu manager de l'équipe kazakhe, lui a tendu la main pour une saison. Couteau sous la gorge Cet hiver, Mark Cavendish a également dû évacuer une expérience personnelle traumatisante. Mardi dernier, deux hommes ont été condamnés à respectivement 12 et 15 ans de prison pour avoir braqué son domicile en 2021, rouant le "Cav" de coups et le menaçant d'un couteau sous la gorge, devant ses enfants. Son épouse Peta, enceinte au moment des faits, a expliqué devant le tribunal que cet épisode ultra-violent avait "transformé un foyer chaleureux en un rappel constant de peur et de menaces". Pour Mark Cavendish, ces soubresauts ont été à l'image de sa carrière, une succession de hauts et de bas, qui doit faire l'objet prochainement d'un documentaire sur Netflix. En dix-sept d'activité, le Britannique aura connu les affres d'une dépression, l'offensive du virus d'Epstein-Barr et la gloire d'une médaille d'argent olympique en 2016, d'un titre mondial à Copenhague en 2011 et, évidemment, de 34 victoires d'étapes sur le Tour de France. Cet été, à moins qu'un nouveau rebondissement ne vienne raturer ses plans, "The man of Man" va relever l'immense défi de battre le record de succès sur la Grande Boucle, qu'il co-détient actuellement avec le plus grand coureur de tous les temps, le Belge Eddy Merckx. "J'ai construit ma carrière autour du Tour de France et me voilà à un point où je peux avoir le record à moi tout seul. Les gens ne pensent qu'à une nouvelle victoire sur le Tour. Moi, ce n'est pas une victoire que je vise, mais deux, trois ou plus", insiste le Britannique, qui avait fait sensation en 2021 lorsqu'il avait remporté quatre succès et le maillot vert. "Je me sens respecté" Sous pression dans ces équipes précédentes, il apprécie de trouver une atmosphère bienveillante chez Astana auprès de Vinokourov, ravi d'accueillir le "meilleur sprinter de tous les temps". Cavendish y aura un train à sa mesure avec notamment le sprinter néerlandais Cees Bol. Surtout, ce grand affectif se sent considéré à sa juste valeur dans l'équipe kazakhe, mêlée dans le passé à des affaires de dopage à l'image de son patron, testé positif pour transfusion sanguine lors du Tour 2007. "C'est la première fois que je peux me fixer un objectif et le préparer plutôt que de devoir faire mes preuves juste pour avoir le droit d'y prétendre", insiste-t-il. Après le fiasco de B&B Hotels, Vinokourov l'a appelé. "On a parlé de succès mais aussi de ce qui se passerait si cela se passe moins bien. Il m'a juste dit: peu importe, si on ne gagne pas, on ne gagne pas, mais on va essayer. Ca faisait très longtemps que quelqu'un ne m'avait pas parlé comme ça." "Ici, je me sens respecté pour ce que j'ai accompli, ce qu'il me reste à accomplir et tout simplement en tant que personne", conclut Cavendish à l'aube de son dernier grand combat.