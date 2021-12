Servette bat YB +++ Lausanne et Gottéron victorieux

Serie A: Freuler fait chuter Naples Les joueurs de l'Atalanta contents de leur exploit Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Garofalo Remo Freuler a fait chuter Naples du fauteuil de leader de Serie A. L'international suisse a inscrit le but décisif pour Atalanta, qui a gagné 3-2 sur la pelouse napolitaine. Freuler a conclu un contre bergamasque à la 71e pour donner les trois points à son équipe. Il a ainsi marqué son premier but de la saison en championnat. L'AC Milan, vainqueur 2-0 contre Salernitana, prend les commandes avec 38 points. Les rossoneri comptent une longueur d'avance sur l'Inter Milan, qui s'est imposé 3-0 sur le terrain de l'AS Rome, et deux sur Naples. Atalanta est 4e avec 34 points.

Super League: troisième succès consécutif pour Servette Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Servette a enchaîné avec un troisième succès consécutif en Super League. Les Genevois sont allés s'imposer 2-1 à Berne sur la pelouse des Young Boys grâce à un doublé de leur joyau Kastriot Imeri. Le tournant du match s'est peut-être joué dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, quand Martins a écopé d'un second avertissement synonyme d'expulsion. YB menait alors 1-0 après une réussite de Kanga dès la 10e, après une passe en profondeur de Ngamaleu. Imeri en verve En supériorité numérique, Servette a fait preuve de patience, mais a peu à peu pris les commandes du jeu. L'égalisation est tombée à la 67e sur un penalty obtenu par Kyei et transformé avec assurance par Imeri. Le même joueur, boosté par sa récente première apparition en équipe de Suisse, a donné l'avantage aux Grenat sur un superbe coup franc excentré (79e), sur lequel toutefois Faivre n'a pas semblé irréprochable. Cette victoire permet au Servette de prendre ses distances par rapport à la zone dangereuse. Pour YB par contre, cette quatrième défaite de l'exercice - contre deux seulement lors des 36 matches de la saison dernière - pose question. Mission très difficile Les Bernois se retrouvent déjà à neuf points du leader Zurich, avec toutefois un match joué en moins. Mais il n'empêche que remporter un cinquième titre de suite commence vraiment à ressembler à une mission très difficile...

Victoire à la Pyrrus pour Genève-Servette, Fribourg en prolongation Image: KEYSTONE/PostFinance Battu vendredi par Davos, Lausanne a retrouvé le goût de la victoire (6-1) sur la glace d'Ajoie. Genève-Servette a fêté un deuxième succès du week-end à Bienne (3-1). Les Genevois ont sans doute remporté une victoire dite à la Pyrrus. Ils sont repartis avec trois points du Seeland, mais aussi avec trois blessés et pas des moindres: Henryk Tömmernes, Noah Rod et Stéphane Patry. Si on ajoute la blessure de Gauthier Descloux la veille, les six points ont un prix élevé. Sandro Zurkirchen était revenu pour la troisième fois de la saison garder la cage genevoise. Il a rendu une copie parfaite (40 arrêts). Bien meilleure que celle des Biennois, qui ont encaissé pas moins de deux buts en supériorité numérique (!) par Simon Le Coultre et Joël Vermin. Les joueurs de Jan Cadieux ont failli tout perdre dans les deux dernières minutes du match en accumulant les pénalités pour terminer à 3 contre 6. Mais les joueurs sur la glace ont courageusement résisté. Pour les Seelandais, il s'agit de la troisième défaite de rang. Ils ont, de plus, perdu leur attaquant Damien Brunner, qui a semblé se claquer seul à la fin de la deuxième période. Bon bilan pour le LHC Ajoie n'est ainsi pas parvenu à prendre sa revanche face à Lausanne, qui l'avait battu 2-0 mardi dernier. Lea Ajoulots, qui enregistraient le retour de leur défenseur canadien Gauthier-Leduc, n'ont pourtant pas ménagé leur peine pour porter le danger devant la cage de Lukas Boltshäuser. Ils ont même réussi à ouvrir la marque par Devos (8e). Les Vaudois sont passés par des moments difficiles, mais le réalisme était dans leurs rangs. Ken Jäger (33e) et Benjamin Baumgartner ont retourné le score. Devos a apporté une nouvelle frayeur en ajustant le poteau en fin de deuxième période. Toutefois, Kenins et Emmerton ont fait basculer le sort de la rencontre en 40'' à la 47e minute. Avec trois victoires au cours des quatre derniers matches, le bilan est bon pour le LHC. Comme la veille, Fribourg-Gottéron a dû avoir recours à la prolongation pour prendre le meilleur sur les Rapperswil-Jona Lakers (5-4 ap). Dans ce match très offensif, les Fribourgeois ont mené quatre fois avant que Zangger ne décroche le 4-4 à la 47e. C'est David Deharnais qui a marqué le but victorieux après 35'' de prolongation sur un service de Ryan Gunderson et du portier Connor Hughes, qui a bien tenu son rang. Pour la troisième fois de la saison, Zoug a battu les Langnau Tigers. A l'Ilfis, les champions en titre se sont imposés 5-0. Un but de Denis Hollenstein a permis aux Zurich Lions de s'imposer 3-2 ap sur la glace d'Ambri-Piotta. De son côté, Lugano s'est imposé 3-2 aux tirs au but face à Berne. Quatrième victoire au cours des cinq derniers matches pour les joueurs de Chris McSorley. Classement: 1. Fribourg-Gottéron 29/60 (96-73). 2. Zoug 28/57 (95-65). 3. Rapperswil-Jona Lakers 30/55 (93-76). 4. Davos 27/54 (88-64). 5. Bienne 30/52 (88-76). 6. Zurich Lions 27/47 (84-72). 7. Lausanne 28/40 (78-77). 8. Berne 28/39 (82-79). 9. Lugano 29/38 (80-88). 10. Ambri-Piotta 29/36 (71-79). 11. Genève-Servette 29/35 (71-91). 12. Langnau Tigers 29/27 (87-102). 13. Ajoie 29/18 (53-124).

Descente de Lake Louise: Encore Goggia, Suter 3e Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Sofia Goggia tutoie les étoiles à Lake Louise. Au Canada, l'Italienne a enlevé la deuxième descente de la saison en devançant Breezy Johnson de 0''84 et Corinne Suter de 0''98. On prend les mêmes et on recommence. Dans le parc national de Banff et malgré une météo moins clémente que la veille, ce sont les deux mêmes athlètes qui ont pris les deux premières places. Supersonique vendredi, Sofia Goggia a été "seulement "super cette fois. Pas besoin de mettre plus d'1''40 à ses adversaires, la championne olympique s'est contentée de 0''84 sur sa dauphine Breezy Johnson, la même que vendredi. On attendait en revanche une meilleure performance de Corinne Suter, 5e de la première descente. Et la Schwytzoise a parfaitement répondu en gagnant deux rangs pour monter sur la boîte à près d'une seconde de Goggia. Elle a perdu énormément de temps entre le 2e et le 3e temps intermédiaire, là où se trouvait le principal passage technique avec les grandes courbes rapides. La championne du monde signe au passage son 11e podium en descente. Ce fut en revanche très délicat pour les autres athlètes de Swiss-Ski. A commencer par Lara Gut-Behrami qui a une fois encore proposé une performance bien en deçà de ses capacités. 17e la veille, la Tessinoise est 22e après le passage des trente premières concurrentes. On l'attend en revanche dimanche en Super-G dans sa discipline de prédilection. De manière assez surprenante, la deuxième meilleure Suissesse se nomme Joana Hählen. La Bernoise a pris la 14e place à 2''14. Priska Nufer est 24e et Jasmine Flury 29e.

Bundesliga: très bonne opération pour le Bayern Lewandowski donne la victoire au Bayern sur penalty Image: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Le Bayern Munich a réussi un gros coup en allant s'imposer 3-2 sur la pelouse du Borussia Dortmund lors de la 14e journée de Bundesliga. Les Bavarois prennent ainsi quatre points d'avance. Ce choc au sommet a tenu ses promesses. La phase initiale a été très animée avec l'ouverture du score pour le BVB (avec Kobel et Akanji) signée Brandt dès la 5e. Les visiteurs ont égalisé peu après par l'inévitable Lewandowski (9e). Les Bavarois ont pris l'avantage juste avant le repos grâce à Coman (44e). Mais dès le retour des vestiaires, Haaland remettait les deux équipes à égalité (48e). La décision est tombée à la 78e sur un penalty sévère (main d'Hummels) transformé par Lewandowski.

Descente de Beaver Creek: Kilde domine, Feuz 3e Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Vainqueur la veille en Super-G, Aleksander Aamodt Kilde a récidivé en descente à Beaver Creek. Coupable d'une grosse erreur, Beat Feuz a terminé 3e à 1''01, derrière Matthias Mayer. Grand favori et double tenant du titre, Beat Feuz a laissé filer la victoire en commettant une immense faute dans le mur. Rentré trop à l'intérieur sur une courbe à droite, l'Emmentalois a frappé une porte pour se faire déséquilibrer et perdre de précieux centièmes. "Kugelblitz" peut également maugréer sur le long plat de départ. Ces trente secondes qui affectent davantage les garçons de son gabarit. Au premier temps intermédiaire, le Bernois comptait déjà 0''60 de retard. Pas loin d'être rédhibitoire lorsque les adversaires skient bien. L'athlète de Schangnau se consolera avec le 42e podium de sa carrière dans la discipline. Un record. Avant cette course, il était à égalité avec les légendaires Franz Klammer et Peter Müller, le voilà désormais seul au firmament de la descente. Chouchou des bookmakers, Alksander Aamodt Kilde a poursuivi sur sa bonne lancée de vendredi. Impressionnant sur le haut du tracé, le Norvégien a rendu une excellente copie malgré un dossard élevé (le 19). Si l'amoureux de Mikaela Shiffrin continue ainsi, il pourrait clairement se poser en contradicteur de Marco Odermatt et Alexis Pinturault pour le gros globe. Le Nidwaldien a pris une honnête 15e place. Gageons que le skieur d'Hergiswil saura être meilleur dimanche pour la deuxième descente au programme, même si les quatre courses d'affilée ont de quoi mettre les athlètes sur les rotules. Urs Kryenbühl est juste derrière à la 16e place, alors que Stefan Rogentin n'est que 26e. Mais la surprise est venue de Niels Hintermann, brillant 7e avec pourtant un dossard très élevé (le 30).

Super League: le leader sans pitié pour le dernier Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Le FC Zurich a largement battu Lucerne 4-0 lors de la 16e journée de Super League. La logique a donc été respectée dans ce duel entre le premier et le dernier du classement Le FCZ n'a même pas eu besoin de forcer son talent. Il n'a eu qu'à attendre les incroyables boulettes de la défense lucernoise, totalement dépassée en début de rencontre. Le score était en effet déjà de 3-0 après 20 minutes de jeu à sens unique. Tosin (2e/57e), Marchesano (12e) et Kryeziu (20e) ont inscrit les buts pour le leader qui a passé un début de soirée bien agréable. A Lucerne, le limogeage de Fabio Celestini n'a visiblement pas permis de trouver une solution aux nombreux problèmes qui minent le dernier vainqueur de la Coupe.

GP d'Arabie saoudite: les Mercedes en première ligne Lewis Hamilton une fois encore en pole Image: KEYSTONE/AP/Hassan Ammar Les Mercedes ont monopolisé la première ligne du GP d'Arabie saoudite à Djeddah. Lewis Hamilton a signé la 103e pole de sa carrière devant son coéquipier Valtteri Bottas. Hamilton a tourné en Q3 en 1'27''511. Il a précédé Bottas de 0''111 et Max Verstappen (Red Bull-Honda) de 0''142. Le Néerlandais, leader du championnat, semblait parti pour décrocher la pole position, mais il a commis une erreur dans le dernier secteur et tapé un mur, ruinant ainsi ses chances. Ce coup de théâtre pourrait peser lourd dans la course au titre mondial. Verstappen compte huit point d'avance sur Hamilton à deux courses du terme de la saison. En deuxième ligne, le Néerlandais aura Charles Leclerc (Ferrari) à ses côtés, alors que la troisième sera composée par Sergio Perez (Red Bull-Honda) et Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda). Les Alfa Romeo-Ferrari ont fait bonne figure sur ce nouveau circuit du calendrier de la F1. Antonio Giovinazzi partira en 10e position, deux places devant Kimi Raikkonen.

Premier League: Liverpool passe devant Chelsea Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira Liverpool a provisoirement pris la tête de la Premier League lors de la 15e journée. Les Reds ont gagné 1-0 à Wolverhampton et prennent un point d'avance sur Chelsea, battu 3-2 à West Ham. Les Reds ont dû patienter très longtemps pour prendre la mesure des Wolves. Le remplaçant Divock Origi a libéré les siens à la 94e, sur une passe de Salah. Auparavant, Diogo Jota avait raté une énorme occasion à la 59e. West Ham a infligé à Chelsea une deuxième défaite cette saison en Premier League. Les Hammes ont remporté 3-2 ce derby londonien. Chelsea menait 2-1 à la pause après des réussites de Thiago Silva (28e) et Mount (44e) contre un penalty de Lanzini (40e). Mais West Ham a renversé la situation après le thé grâce à des réussites de Bowen (56e) et Masuaku (87e). Les hommes de David Moyes cimentent ainsi leur 4e position au classement.

La Russie bat l'Allemagne et rejoint la Croatie en finale Daniil Medvedev conduira la Russie contre la Croatie en finale. Image: KEYSTONE/EPA/JUANJO MARTIN La Russie s'est qualifiée samedi à Madrid pour la finale de la Coupe Davis en remportant grâce à Andrey Rublev (5e mondial) et Daniil Medvedev (2e) les deux simples face à l'Allemagne. Elle affrontera dimanche la Croatie pour tenter de décrocher le Saladier d'argent. Après la victoire expéditive de Rublev face à Dominik Koepfer (54e) 6-4 6-0 en 50 minutes, Medvedev a remporté le point de la qualification en battant Jan-Lennard Struff (51e) 6-4 6-4. Le double entre le duo russe Aslan Karatsev/Karen Khachanov (préféré au dernier moment à Andrey Rublev) et la paire allemande Kevin Krawietz/Tim Pütz est sans enjeu. L'Allemagne, privée de son no 1 Alexander Zverev, était sortie première de son groupe en ayant notamment battu la Serbie de Djokovic, et avait atteint le dernier carré grâce à l'invincibilité de son équipe de double. Mais les Russes ont réussi samedi à éviter d'en arriver à ce troisième match décisif. La Russie jouera sa sixième finale de Coupe Davis dans l'espoir d'un troisième sacre après 2002 et 2006. En 2019, lors de la dernière édition (celle de 2020 a été annulée pour cause de Covid-19), la Russie, sans Medvedev, avait atteint les demi-finales où elle avait été battue par le Canada.

Premier League: deuxième défaite de la saison pour Chelsea Image: KEYSTONE/EPA West Ham a infligé à Chelsea une deuxième défaite cette saison en Premier League. Les Hammes ont remporté 3-2 ce derby londonien de la 15e journée. Chelsea menait 2-1 à la pause après des réussites de Thiago Silva (28e) et Mount (44e) contre un penalty de Lanzini (40e). Mais West Ham a renversé la situation après le thé grâce à des réussites de Bowen (56e) et Masuaku (87e). Les hommes de David Moyes cimentent ainsi leur 4e position au classement.

Kjetil Jansrud pourrait manquer Pékin Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Le Norvégien Kjetil Jansrud pourrait être obligé de renoncer aux Jeux olympiques de Pékin après sa lourde chute vendredi lors du Super-G Coupe du monde à Beaver Creek. Comme l'a annoncé la fédération norvégienne, Jansrud (36 ans) est touché au ligament croisé et au ligament interne du genou. Il est encore trop tôt pour savoir si le Scandinave devra subir une intervention chirurgicale. Le champion olympique de 2013 va rejoindre son domicile lundi avec l'équipe. Il subira de nouveaux examens à Oslo pour déterminer la gravité exacte de sa blessure.

Baumann dans le top 20 Image: KEYSTONE/AP/Vesa Moilanen Jonas Baumann a pris une honnête 17e place lors du 15 km skating à Lillehammer. Le fait de n'avoir que cinq secondes de retard sur Alexander Bolshunov (14e) démontre le bon travail des servicemen. Simen Hegstad Krüger a été le plus rapide des sept Norvégiens présents dans le top 10. Dario Cologna a décidé de faire l'impasse sur les courses en Norvège pour se concentrer sur les épreuves du week-end prochain à Davos. Chez les dames, Nadine Fähndrich s'est classée au 31e rang avec 1'36 de retard sur 10 km, dans l'ombre du duel passionnant entre Frida Karlsson et Therese Johaug. La Lucernoise n'a pas réussi à atteindre son objectif de se classer dans le top 15. Les courses de longue et moyenne distance retrouvent un peu de suspense. La Suédoise Frida Karlsson, 22 ans, a infligé une défaite à la dominatrice Therese Johaug, comme elle l'avait déjà fait la semaine dernière à Ruka. Alors certes son avance ne fut que de 0''30, mais l'impact psychologique sur la Norvégienne devrait être bien plus important.

Bencic vaccinée, Djokovic se décidera bientôt Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Belinda Bencic est désormais vaccinée contre le covid. La Saint-Galloise pourra donc participer à l'Open d'Australie. Feu vert pour la championne olympique. Comme Belinda Bencic l'a confirmé à un journal alémanique, elle est vaccinée contre le covid. Juste après son dernier match important de l'année, il y a quatre semaines, elle a reçu le vaccin monodose de Johnson & Johnson. Lors de la Billie Jean King Cup à Prague, Bencic avait atteint la finale avec l'équipe de Suisse. Pour le premier tournoi du Grand Chelem de l'année en janvier à Melbourne, seuls les athlètes vaccinés seront autorisés à entrer en Australie. On ne sait toujours pas si le numéro un mondial Novak Djokovic sera de la partie. Après son élimination en demi-finale de la Coupe Davis avec la Serbie vendredi soir, il a laissé planer le doute sur sa participation à l'Open d'Australie. Il va maintenant se reposer quelques jours et ne pas penser au tennis. Sa décision de participer ou non à Melbourne est toutefois imminente. "Je vais bientôt me prononcer", a promis Djokovic.