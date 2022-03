Servette battu à Bâle +++ Enfin un point pour le LS

Super League: Bâle bat un Servette réduit à neuf Szalai signe le 2-0 Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Le FC Bâle est désormais le premier poursuivant du FC Zurich en Super League. Lors de la 26e journée, les Rhénans ont battu Servette 2-0, ce qui leur permet de revenir à 12 points de la tête. Liam Chipperfield (18 ans) a écrit la belle histoire du jour. Le fils de Scott, ancien légendaire joueur du FCB, a signé son premier but professionnel lors de sa troisième apparition. Entré en jeu à la 66e, il a marqué trois minutes plus tard, servi par... Cognat qui avait raté son dégagement. Szalai a ajouté le 2-0 à la 88e. Servette finit à neuf Servette, qui avait bien entamé le match, a été réduit à dix à la demi-heure, Diallo voyant rouge pour un contact avec Ndoye qui partait au but. Les Genevois ont ensuite bien résisté face à des Bâlois peu inspirés et peu en jambes. Frick a effectué un superbe arrêt sur une reprise de Szalai (56e), puis Rodelin a sauvé sur sa ligne après une volée de Frei (66e). Mais pour le reste, la défense des visiteurs n'a pas été trop en danger. Le remuant Millar, dont l'entrée a dynamisé le jeu bâlois qui en avait bien besoin, a encore trouvé le poteau (83e). Servette a fini à neuf après l'expulsion de Clichy (85e) pour un deuxième carton jaune. Lucerne respire mieux Lucerne a pour sa part empoché trois points précieux en battant Grasshopper 1-0 grâce à un autogoal de Bonatini dès la 2e. Le club de Suisse centrale creuse ainsi l'écart par rapport au Lausanne-Sport, désormais relégué à neuf points. Les Lucernois peuvent même encore éviter le barrage: ils ne sont plus qu'à cinq longueurs de GC et à huit de Sion.

Primoz Roglic subit mais gagne Image: KEYSTONE/AP/Jean Francois Badias Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo) a gagné Paris-Nice malgré un moment de faiblesse dans la 8e et dernière étape gagnée par le Britannique Simon Yates, vainqueur en solitaire à Nice. Roglic, trois fois vainqueur de la Vuelta, a reçu l'aide très précieuse de son coéquipier, le champion de Belgique Wout van Aert, pour préserver l'essentiel de son avance sur Simon Yates, son dauphin au classement. Le Slovène a souffert dans la dernière montée, le col d'Eze, à l'entrée des 20 derniers kilomètres. Mais il a limité la perte à une vingtaine de secondes sur Yates avant de réduire son retard à 9 secondes sur la ligne, grâce au concours de van Aert, omniprésent. Au classement final, Roglic a battu Simon Yates de 29 secondes et le Colombien Daniel Martinez de 2'37''. Le Slovène (32 ans) avait perdu Paris-Nice sur chute, l'an passé, pour sa première participation. Cette fois, Roglic a longtemps contrôlé la situation dans la dernière étape, une boucle de 115,6 kilomètres multipliant montées et descentes dans l'arrière-pays niçois, avant de lâcher prise dans la dernière ascension sur le démarrage de Simon Yates. Le Britannique, vainqueur de la Vuelta en 2018, a enlevé pour la quatrième fois une étape de Paris-Nice. En 2018, il avait cédé son maillot de leader le dernier jour de la "course au soleil". Le Suisse Stefan Küng, très offensif, a pris la 6e place d'une étape montagneuse à 1'44'' du vainqueur.

Super League: Lausanne-Sport obtient enfin un point Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Les Young Boys ont encore perdu des points dans le money time. Les Bernois ont dû se contenter d'un nul 2-2 sur la pelouse de la lanterne rouge Lausanne lors de la 26e journée de Super League. Pour sa première à la tête du tenant du titre après le limogeage de David Wagner, Matteo Vanetta n'a donc pas pu mener son équipe à la victoire. Face à un adversaire bien modeste et plongé dans la spirale des défaites, les visiteurs ont évolué loin de leur meilleur niveau. Le LS a même ouvert le score sur sa première occasion par Amdouni (38e). YB a réagi grâce à Siebatcheu (49e) avant de prendre l'avantage sur un coup franc de Garcia (83e). Le même joueur provoquait ensuite un penalty qui permettait à Kukuruzovic (93e) d'arracher un point pour les Vaudois, leur premier depuis l'arrivée sur le banc d'Alain Casanova. Occasion manquée Avec ces deux points égarés, les Bernois ont manqué l'occasion de profiter pleinement de la défaite du FC Zurich samedi. Leur retard sur le leader se monte à 14 points, avant le duel entre les deux clubs samedi prochain. Après neuf défaites de suite en championnat, le LS a ainsi enfin obtenu un résultat positif. Mais éviter la relégation semble toujours une mission quasi impossible.

Tadej Pogacar déjà monumental Image: KEYSTONE/EPA/ROBERTO BETTINI Le Slovène Tadej Pogacar (UAE) a remporté Tirreno-Adriatico pour la deuxième année de suite, au terme d'une semaine de course qu'il a dominée de la tête et des épaules. A moins d'une semaine de la classique Milan-Sanremo, le premier des "Monuments" de l'année, le nouveau "cannibale" du peloton compte déjà sept succès dans sa besace après avoir brillé à l'UAE Tour (deux étapes et la victoire finale) et s'être envolé sur les chemins de gravier des "Strade bianche". Le classement général de la "course des deux mers" n'a pas évolué dimanche à l'issue de la 7e et dernière étape enlevée au sprint par l'Allemand Phil Bauhaus (Bahrain) sur le littoral de l'Adriatique à San Benedetto del Tronto (Marches). Pogacar, 23 ans, a conservé sa couronne avec maîtrise et panache, à la fois solide lors du contre-la-montre inaugural (3e) et sans rival pour s'imposer dans les deux étapes les plus difficiles, jeudi à Bellante puis samedi sur les pentes du Monte Carpegna où avait brillé Eddy Merckx lors du Tour d'Italie en 1973. "Grand travail d'équipe" Samedi, celui qu'on compare de plus en plus à la légende belge a de nouveau écoeuré la concurrence en reléguant notamment à plus de 4 minutes son principal rival Remco Evenepoel, éjecté du Top 10 final après être pourtant resté dans la roue du Slovène jusqu'à cette avant-dernière étape. "On a fait un très grand travail en tant qu'équipe, je suis très content de gagner", a commenté à chaud le double vainqueur du Tour de France, juste avant de recevoir de nouveau le trident de Neptune remis au vainqueur. Le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo) est le dauphin de Pogacar au général, comme sur le dernier Tour de France, et l'Espagnol Mikel Landa (Bahrain) prend la troisième place, comme l'an dernier dans la "course des deux mers". Le champion du monde Julian Alaphilippe, arrivé avec quelques douleurs après sa chute spectaculaire sur les "Strade bianche", a lui surtout roulé pour Evenepoel pendant ces sept jours en Italie. Milan-Sanremo, qu'il a gagnée en 2019, sera sans doute davantage l'occasion pour le Français de rejouer les premiers rôles. A condition toutefois de pouvoir suivre Pogacar qui, s'il assurait samedi ne jamais penser être "imbattable", ne semble pas vraiment décidé à laisser des miettes à la concurrence: "J'ai hâte, même si évidemment ça va être une course très différente", a souligné le Slovène.

Dominic Nyffeler finira la saison à Genève-Servette Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Dominic Nyffeler restera jusqu'au terme de la saison avec Genève-Servette. Le club genevois s'est mis d'accord avec Kloten pour prolonger le prêt en licence B. Dominic Nyffeler, le frère de Melvin, lui-même portier des Rapperswil-Jona Lakers, a débarqué à Genève au mois de décembre et il a disputé sa première rencontre le 23 décembre à Zoug. Il s'agissait là aussi de son premier match au plus haut niveau en Suisse. Depuis lors, en 13 sorties, Dominic Nyffeler est intraitable. Il compte 9 victoires pour 4 défaites, 93,46% d’arrêt et seulement 1,53 but encaissé par match. Dominic Nyffeler épaulera Gauthier Descloux jusqu'au terme de cette saison. Du côté de Kloten, l'arrivée du portier d'Ajoie, Tim Wolf offre une sécurité aux côtés de Sandro Zurkirchen.

Géant de Kranjska Gora: Odermatt seulement 3e Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT Marco Odermatt a pris la 3e place du deuxième géant de Kranjska Gora. Le Nidwaldien a été battu par Henrik Kristoffersen et par Stefan Brennsteiner. Le leader du classement général de la Coupe du monde a manqué sa 11e victoire en Coupe du monde, la 7e en géant, pour 0''27. L'éclair blond d'Hergiswil possède désormais 329 points d'avance sur Aleksander Aamodt Kilde alors qu'il ne reste plus que quatre courses lors des finales à Méribel/Courchevel et donc 400 points en jeu. Mais le Norvégien ne devrait pas s'aligner en slalom, ce qui signifie qu'Odermatt serait assuré du grand globe de cristal. Gino Caviezel a légèrement rétrogradé après sa 4e place à l'issue du run matinal. 6e place pour le Grison à 0''68. Loïc Meillard n'a pas réussi à rééditer sa deuxième manche de feu du samedi. Le skieur d'Hérémence a terminé au 9e rang. Justin Murisier en a encore un peu trop mis. 8e au sortir de la manche initiale, le Bagnard a finalement échoué au 14e rang. Cinquième Suisse qualifié, Thomas Tumler a pris une bonne 22e place.

Furger domine Cologna au sprint au Marathon de l'Engadine Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Dario Cologna n'égalera pas le record du Marathon de l'Engadine. Pour sa dernière course en Engadine en tant que coureur de haut niveau, le Grison de 36 ans a été battu par Roman Furger. Le Grison et l'Uranais comptent désormais quatre victoires chacun. Cologna a remporté la course populaire la plus prestigieuse après la Vasaloppet en 2007, 2010, 2017 et 2019. Les victoires de Furger, de quatre ans son cadet, datent de 2012, 2016, 2018 et 2022. Mais le plus couronné reste donc Albert Giger, décédé en septembre dernier, qui a triomphé cinq fois entre 1971 et 1978. A mi-course à Pontresina, un groupe de huit a émergé en tête. Grâce au vent arrière, les meilleurs n'ont pas pris de risque en s'échappant très tôt. "Courir dans ce petit groupe était un plaisir, a déclaré Furger. La course était calme, il n'y a pas eu de chutes ne de bâtons cassés." L'Uranais s'est placé en pole dans la descente à 500 m de l'arrivée et n'a jamais été mis en difficulté lors du sprint final sur un terrain légèrement pentu. Dans deux semaines, Cologna effectuera sa dernière course lors des championnats de Suisse à Zweisimmen. Chez les femmes, c'est la jeune Grisonne Nadja Kälin qui a signé la troisième victoire consécutive d'une Suissesse, après Nadine Fähndrich (2018) et Nathalie von Siebenthal (2019). Environ 11'000 coureurs se sont attaqués à cette 52e édition - après deux ans de pause due à la pandémie. Quarante nations étaient au départ et la Suisse représentait 80% des participants. La part des femmes est en constante augmentation et s'élève désormais à environ 20%. Comme le parcours a été légèrement adapté et qu'il est désormais plus long de 700 m, le temps du vainqueur sera également homologué comme record du parcours, comme cela a toujours été le cas par le passé. En 2019, Cologna avait réalisé 1h22'22 dans des conditions parfaites. En 2022, le meilleur temps sur les 43 km fut de 1h35'59. Une fois de plus, les conditions étaient favorables, mais la tête de course n'a pas forcé le tempo.

Alex Fiva seul Suisse sur le podium à Reiteralm Image: KEYSTONE/AP TT News Agency Alex Fiva a obtenu son 29e podium en Coupe du monde. Le Grison de 36 ans s'est classé 3e à Reiteralm, un mois à peine après l'argent aux JO de Pékin. Contrairement à Pékin, où il avait dû s'avouer vaincu face au champion olympique Ryan Regez, Fiva a franchi la ligne d'arrivée en Autriche devant son coéquipier, classé 4e. Les deux premières places sont revenues au Canadien Reece Howden et au Japonais Ryo Sugai. Au classement général, Regez a pris seul la tête avant la fin de saison le week-end prochain à Veysonnaz. Chez les femmes, Fanny Smith a renoncé à participer aux finales. La Vaudoise, qui se bat encore contre les séquelles d'une blessure au genou, a expliqué qu'elle voulait se ménager pour Veysonnaz. Smith avait passé les qualifications en troisième position et était la seule Suissesse. La victoire est revenue à la Suédoise Sandra Näslund, déjà assurée de remporter le classement général de la Coupe du monde.

Géant de Kranjska Gora: Odermatt devant Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Marco Odermatt est en tête après la première manche du deuxième géant de Kranjska Gora. Le Nidwaldien compte 0''22 d'avance sur Alexander Schmid, alors que Gino Caviezel est 4e. Battu la veille car très nerveux, le leader du classement général de la Coupe du monde est en passe de remettre les choses en place. S'il sort le même mur final, le champion olympique s'adjugera sa 11e victoire en Coupe du monde, la 7e en géant. Les autres Suisses se sont bien comportés sur la Podkoren, notamment Gino Caviezel et sa très bonne 4e place à 0''32 d'Odermatt. Justin Murisier s'est encore battu avec la piste pour terminer, comme hier, 8e à 0''80 du leader. Quant à Loïc Meillard, éblouissant lors de son deuxième passage samedi, il n'a pas su invoquer les mêmes esprits en ce dimanche matin. Mais rien n'est perdu avec sa 11e place à 1''04. Daniele Sette a connu davantage de problèmes. Il est pour l'heure 25e à 2''43.

Un match à 3 points pour Timo Meier Timo Meier (au centre) se joue de deux adversaires. Image: KEYSTONE/AP/Josie Lepe Après cinq matches sans aucun but, Timo Meier a retrouvé le chemin des filets. L'Appenzellois a été le grand artisan du succès 5-0 à domicile de San Jose devant Los Angeles. Elu meilleur homme du match, Timo Meier a ouvert le score à la 10e minute pour son 25e goal de la saison avant de délivrer deux passes décisives. Déjà victorieux 4-3 de ces mêmes Kings deux jours plus tôt à Los Angeles, les Sharks ont enchaîné deux victoires de rang pour la première fois depuis deux mois... Avec ses 57 points, Timo Meier accuse cinq points de retard sur Roman Josi dans la lutte fratricide pour le titre honorifique de meilleur compteur suisse de la NHL. Plus tôt dans la journée, Roman Josi avait délivré un assist lors de la défaite 7-4 de Nashville devant St. Louis. Avec ses 62 points, le capitaine des Predators n'est plus qu'à trois points de son record personnel et à quatre du record "suisse" de Timo Meier.

Rafael Nadal revient de nulle part Image: KEYSTONE/EPA/RAY ACEVEDO Le couperet n'est pas passé loin pour Rafael Nadal. A Indian Wells, l'homme aux 21 titres du Grand Chelem est revenu de nulle part pour préserver son invincibilité en 2022. Mené 5-2 dans l'ultime manche par Sebastian Korda (ATP 38) qui a servi à deux reprises pour le gain du match et qui est passé deux fois à deux points de la victoire, Rafael Nadal a finalement cueilli sa seizième victoire de l'année (6-2 1-6 7-6). "Je ne sais toujours pas comment je m'en suis sorti", avoue le Majorquin. Ce succès miraculeux devant l'Américain légitime son choix de faire l'impasse sur le Masters 1000 de Miami. A 35 ans, Rafael Nadal ne veut plus jouer avec le feu même si le tournoi de Miami est l'un des rares qui ne figure pas à son palmarès malgré cinq finales. Au troisième tour, Rafael Nadal devra à nouveau serrer sa garde. Il affrontera, en effet, le Britannique Daniel Evans (ATP 29). Son tableau doit ensuite logiquement le conduire vers une demi-finale contre le no 1 mondial Daniil Mevdevev, qui a étrenné son rang avec un succès aisé 6-3 6-2 sur le Tchèque Tomas Machac (ATP 158). Viktorija Golubic sauve l'honneur Viktorija Golubic (WTA 51) a sauvé l'honneur des Suisses à Indian Wells. Après les défaites de Jil Teichmann, de Belinda Bencic et de Henri Laaksonen, la Zurichoise a redonné le sourire dans le camp helvétique. Elle s'est imposée 6-3 2-6 6-4 devant Yulian Puntintseva (WTA 47). Face à la ressortissante du Kazakhstan, elle a trouvé un second souffle en fin de rencontre. Elle a, en effet, enlevé les quatre derniers jeux de la partie. En seizième de finale, Viktorija Golubic affrontera Jasmine Paolini (WTA 46), qui a battu 2-6 6-3 6-3 la no 3 mondiale Aryna Sabalenka. La Zurichoise a enlevé les deux précédentes rencontres qui l'ont opposée à l'Italienne, à Barnstaple en 2014 et à Saint-Malo l'an dernier.

La première victoire de Xherdan Shaqiri Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell Xherdan Shaqiri et Chicago tiennent leur première victoire de la saison. Après les deux 0-0 contre Miami et Orlando, le Fire s'est imposé 2-0 à Washington. Dans le froid de la capitale et devant 13'795 spectateurs, Chicago a forcé la décision sur des réussites du Bulgare Stanislav Ivanov (32) et du défenseur Jonathan Bornstein (80e). A la manoeuvre du jeu du Fire, Xherdan Shaqiri a adressé la dernière passe sur l'ouverture du score. Mais comme elle a été déviée, elle ne sera pas considérée comme un assist. Chicago doit également son succès au brio de Gabriela Slonina. Agé seulement de 17 ans, le portier a signé un troisième clean sheet de rang. Il entend poursuivre cette belle série samedi prochain lors de la venue de Kansas City.

Genève-Servette mate Lausanne et espère Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le derby lémanique entre Genève-Servette et Lausanne, capital pour la 6e place de National League, s'est terminé par un succès genevois aux tirs au but (3-2). Les débats furent âpres, mais corrects dans des Vernets échauffés. Les deux équipes ont cherché avant tout à bien protéger leur cage. Dans les buts vaudois, Tobias Stephan avait été titularisé après l'absence de Boltshäuser, malade. Il s'est montré à la hauteur de sa tâche. Comme Gauthier Descloux en face, auteur de plusieurs arrêts déterminants dont un décisif contre Sekac. Les Genevois ont fini par s'imposer dans l'exercice des tirs au but où seuls Tömmernes et Moy ont réussi à marquer. Toutefois ce point égaré risque de coûter les derniers espoirs de figurer dans le top 6. A quoi joue Fribourg-Gottéron ? Longtemps leaders indétrônables, les joueurs de Christian Dubé ont concédé leur cinquième défaite de rang contre Ambri-Piotta (0-2). Un doublé du Léventin pur sucre Inti Pestoni a fait redescendre les Fribourgeois de leur piédestal. Ils ont peu de chance de récupérer leur trône lundi à l'issue de leur dernier déplacement à Davos. Les Léventins, vainqueurs pour la cinquième fois de suite, conservent un minime espoir de doubler Berne lundi pour la 10e place. La venue des Lakers devrait être propice à prendre trois points tandis que Berne bataillera contre Lausanne. Ambri devra prendre deux points de plus que l'équipe de la capitale pour rêver au 10e rang. Bienne perd son gardien mais gagne Bienne respire un peu. Les Seelandais sont parvenus à prendre le meilleur sur Zoug en prolongation 3-2 ap sur un but précieux de Tony Rajala. Rien n'a été épargné aux joueurs de Törmänen. Ils ont perdu leur gardien Jeroen Van Pottelberghe dès la 8e minute après une charge de Bachofner. Elien Paupe a dû s'employer face aux champions en titre. D'autant que Carl Klingberg a ouvert le score pour les Zougois (22e). Rajala et Brunner, de retour de blessure, ont inversé le score avec deux buts en supériorité numérique. Un mauvais rebond concédé par Paupe a permis à Senteler d'égaliser (2-2). Davos n'a pas laissé passer l'occasion de prendre trois points face à des Langnau Tigers, bien édentés. Les Grisons se sont imposés 7-3 avec un triplé du Tchèque Matej Stransky. Les Davosiens se retrouvent donc en position favorable pour prendre place parmi les six premiers. Pour son dernier match de la saison, Ajoie n'a pas été à la noce du côté de Rapperswil-Jona. Les Lakers se sont imposés 5-0 avec cinq buteurs différent, les Ajoulots concédant leur 42e défaite de l'exercice. Le portier Melvin Nyffeler fête un quatrième blanchissage à quelques jours du début des play-off. Les Zurich Lions ont battu 5-4 ap Lugano et conservent ainsi leur troisième place. Classement: 1. Zoug 1,941/51/99 (176-125). 2. Fribourg-Gottéron 1,918/49/94 (159-122). 3. Rapperswil-Jona Lakers 1,843/51/94 (162-129). 4. Zurich Lions 1,843/51/94 (167-129). 5. Davos 1,700/50/85 (146-125). 6. Lausanne 1,680/50/84 (151-142). 7. Bienne 1,680/50/84 (150-127). 8. Genève-Servette 1,667/51/85 (142-129). 9. Lugano 1,490/51/76 (159-154). 10. Berne 1,275/51/65 (135-144). 11. Ambri-Piotta 1,235/51/63 (125-143). 12. Langnau Tigers 0,714/49/35 (128-196). 13. Ajoie 0,510/51/26 (89-224).

Nadal forfait pour le Masters 1000 de Miami Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Rafael Nadal, vainqueur du dernier Open d'Australie et invaincu depuis le début de l'année, ne participera pas au Masters 1000 de Miami (23 mars-3 avril), selon la liste publiée sur le site officiel. Engagé au Masters 1000 d'Indian Wells, où il doit entrer en lice ce samedi contre l'Américain Sebastian Korda, l'Espagnol avait expliqué vendredi en conférence de presse vouloir gérer son temps de jeu et son temps de repos, pour ménager son pied gauche, blessé l'an passé et qui, après une opération, l'a écarté des courts pendant plus de quatre mois. "Quand mon pied sera-t-il rétabli à 100 % ? Jamais. C'est une blessure qu'on ne peut pas soigner. C'est la vérité. Il y a des jours où ça va, d'autres moins. Il faut le gérer du mieux possible et trouver un moyen de jouer le plus possible sans limite", avait-il confié. "Dire que mon pied n'est plus une source d'inquiétude pour moi, ce n'est pas vrai. Je suis inquiet pour mon pied tous les jours. On va voir comment ça va évoluer. Il y aura un moment où il faudra que je fasse un peu plus de soins, peut-être m'arrêter pendant un petit moment et trouver le bon équilibre entre jouer et me reposer. Réussir la bonne planification de tournois et m'y tenir. C'est mon objectif", avait-il ajouté. À défaut donc de se rendre en Floride, où il ne s'est jamais imposé malgré cinq finales disputées, le no 4 mondial va déjà tenter de prolonger sa série de 15 victoires en 2022, bonifiées par trois titres en autant de tournois disputés, à l'ATP 250 de Melbourne, à l'Open d'Australie donc où il est devenu le recordman du nombre de sacres en Grands Chelems (21 devant Novak Djokovic et Roger Federer), puis à Acapulco. Son programme après l'épreuve californienne devrait se poursuivre en Europe avec le début de saison de terre battue et Roland-Garros en point d'orgue où il s'est imposé 13 fois.