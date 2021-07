Servette boit la tasse en Norvège ++ Une sérieuse option pour le FC Bâle

Conference League: une sérieuse option pour le FC Bâle Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Le FC Bâle a pris l'avantage sur Partizani Tirana au terme du match aller du 2e tour qualificatif de Conference League. Les Rhénans ont en effet battu les Albanais 3-0 au Parc St-Jacques. Le FCB a ouvert le score peu avant la pause sur une tête de Stocker, après une remise de Males consécutive à un centre de Cabral (43e). L'attaquant brésilien signait le numéro deux à la 52e, sur une spectaculaire "bicyclette" qui valait à elle seule le déplacement. Le capitaine Stocker a scellé le score final à la 80e, sur un centre du revenant Lang dévié par l'omniprésent Cabral. Les Bâlois ont bien maîtrisé leur sujet pour cette première sortie officielle de la saison. Certes, le Partizani ne constituait pas un rival trop dangereux, mais les hommes de Patrick Rahmen ont livré une solide prestation dans tous les secteurs du jeu. Le gardien Lindner n'a d'ailleurs pas eu le moindre arrêt notable à effectuer. En défense, la recrue Pelmard a fait excellente impression. Offensivement, Bâle ne manque pas d'arguments. Et le cadre est riche, comme on a pu le constater avec les entrées très intéressantes de Lang ou Zhegrova, lequel a tiré sur le poteau en fin de rencontre. Avec ce score sans appel, les Rhénans sont en excellente position pour continuer leur parcours européen.

Une défaite qui fait tache L'ouverture du score d'Ola Brynhildsen pour Molde. Image: KEYSTONE/EPA Il faudra encore un certain temps pour replacer Genève sur la carte du football européen. Le Servette FC a, en effet, concédé une lourde défaite en Norvège qui fait tache. Les Genevois se sont inclinés 3-0 à Molde en match aller du deuxième tour préliminaire de la nouvelle Conférence League. Autant dire qu'ils se retrouvent dans une situation bien précaire avant le match retour de jeudi prochain à la Praille. On voit mal comment une équipe qui témoigne d'un tel manque de réalisme dans les deux surfaces pourrait renverser la table et obtenir le droit de défier les Turcs de Tarbzonspor au troisième tour. A Molde, le Servette FC a concédé les trois buts en raison de ses largesses défensives. Ola Brynhildsen à la 7e et Ohi Omoijuanfo à la 32e ont pu, ainsi, battre Jérémy Frick de la tête au second poteau. Le capitaine Magnus Eikrem devait porter le coup de grâce à la 59e après un mauvais renvoi de Gaël Clichy. Malgré un ascendant certain dans le jeu, les Genevois ne devaient bénéficier que d'une seule véritable occasion avec la frappe de Grejohn Kyei sur la transversale dans le temps additionnel de la première période. Avec son onze de départ sans aucune recrue de l'intersaison comme pour signifier que la campagne des transferts fut peut-être trop "frileuse" pour une équipe appelée à jouer l'Europe, Alain Geiger a pu mesurer toutes les limites de sa formation. Elle n'a pas su afficher cette rigueur défensive sans laquelle rien n'est possible. Et comme au printemps dernier en championnat, elle a concédé bien trop vite l'ouverture du score pour se retrouver dans une position peu enviable. Huitième de finaliste de la dernière Europa League et actuel leader de son championnat, Molde, sans toucher au génie, a su capitaliser les erreurs adverses pour signer un succès qui lui assure une immense option sur la qualification.

Swiss Open: Denis Shapovalov éliminé en 8es de finale Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Tête de série numéro 1 du tournoi, le Canadien Denis Shapovalov a été sorti en 8es de finale du Swiss Open à Gstaad. Il a été battu par le Tchèque Vit Kopriva, vainqueur 2-6 6-3 6-2. Kopriva, matricule 249 à l'ATP, a réussi sans doute la plus belle performance de sa carrière. Le joueur de 24 ans ne s'est pas désuni après la perte du premier set. Au contraire, il a pris confiance et a fini par l'emporter contre un adversaire qui figure au 10e rang de la hiérarchie mondiale. Le Norvégien Casper Ruud (no 3) a lui fait honneur à son rang. Le lauréat du Geneva Open a dominé l'Autrichien Dennis Novak en deux manches, 6-4 7-6 (7/5). Le Français Benoît Paire (no 6) a bénéficié de l'abandon du Néerlandais Tallon Griekspoor, touché à la cuisse gauche, à l'appel du deuxième set. Paire avait gagné le premier 6-4. Enfin, le Suédois Mikael Ymer a éliminé le vétéran espagnol Feliciano Lopez (no 8) 6-7 (6/8) 7-6 (9/7) 6-4.

La Vaudoise Kim Métraux appelée de la dernière heure Image: KEYSTONE/AP/JEFF CHIU La sélection suisse aux Jeux olympiques de Tokyo compte une athlète de plus. La golfeuse Kim Métraux est désormais la 117e sélectionnée à rejoindre la Swiss Olympic Team. Dans le cadre d'une réattribution, la Vaudoise de 26 ans prend la place d'une golfeuse qui renonce au tournoi de Tokyo 2020. Kim Métraux rejoint la Genevoise Albane Valenzuela au sein de l'équipe de Suisse. Pour rappel, Morgane Métraux, la sœur cadette de Kim, aurait également pu être sélectionnée pour Tokyo. Elle a toutefois décidé de se concentrer sur le classement annuel du Symetra Tour aux États-Unis, afin de se qualifier pour le LPGA Tour.

Les Bleus très loin du compte face au Mexique Image: KEYSTONE/AP/Shuji Kajiyama Trop approximative, sans repères ni vécu commun, l'équipe de France olympique a été très nettement et très logiquement battue 4-1 par le Mexique jeudi à Tokyo pour son premier match aux JO. On ne savait pas très bien quoi attendre de cette sélection française bâtie en catastrophe, arrivée au Japon après trois petites semaines de travail, pas plus, un seul match amical et sept heures de décalage horaire, et même 14 pour les deux Mexicains Gignac et Florian Thauvin. Le terrain a apporté des réponses sans équivoque et, logiquement, les Bleus ont énormément souffert contre une équipe du Mexique infiniment mieux rodée et dont la plupart des joueurs ont évolué ensemble dans toutes les sélections de jeunes. Dans les temps forts du Mexique, la France a ainsi parfois ressemblé à une équipe de club en pleine préparation de pré-saison après un mercato hyper-actif. Et malgré les efforts de Gignac et les responsabilités prises par Téji Savanier, tout a été trop compliqué pour les Bleus, la relance, les transitions défensives et les combinaisons offensives, notamment du côté de Thauvin, dans un très mauvais jour. Fort de sa culture olympique, qui lui a valu l'or aux JO-2012, le Mexique était sans doute l'adversaire le plus redoutable pour les Bleus. Mais l'équipe de Sylvain Ripoll a tout de même semblé loin du compte et ses prochains rivaux, l'Afrique du Sud dimanche à Saitama et surtout le Japon, mercredi à Yokohama, sont des obstacles très sérieux sur la route des quarts de finale.

Semyel Bissig se blesse au genou Image: KEYSTONE/AP/GABRIELE FACCIOTTI Le Nidwaldien Semyel Bissig s'est blessé au genou au cours d'un entraînement mercredi matin. Le skieur du cadre B de Swiss-Ski s'est déchiré le ligament croisé antérieur du genou gauche ainsi que le ménisque. L'accident s'est produit lors d'un entraînement de géant à Saas-Fee. Semyel Bissig a passé les premiers examens dans une clinique de Zurich et doit désormais attendre quelques jours avant de définir le choix des soins.

Mujinga Kambundji et Max Heinzer porte-drapeaux pour la Suisse Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La sprinteuse Mujinga Kambundji (29 ans) et l'épéiste Max Heinzer (34 ans le 7 août) seront les porte-drapeaux de la délégation suisse lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo vendredi. La décision prise par le Chef de mission Ralph Stöckli répond à une certaine logique. Figure de proue d'un athlétisme helvétique en plein boom, Mujinga Kambundji s'est parée de bronze sur 200 m aux Mondiaux 2019. Quant à Max Heinzer, il a notamment été sacré champion du monde par équipe en 2019 et affiche dix médailles européennes à son palmarès. Le charisme de Kambundji "L'athlétisme s'est développé de manière incroyablement positive ces dernières années en Suisse. Mujinga est le visage de cette nouvelle génération, qui est représentée par 30 athlètes à Tokyo. C'est une figure populaire, dotée d'un grand charisme, qui a réussi à s'imposer au sommet du sport mondial", explique Ralph Stöckli dans un communiqué de Swiss Olympic. Max Heinzer "vit son rêve olympique d'une manière fascinante. Et ce dans un sport qui prend à chaque fois une grande place sur la scène des Jeux olympiques. Max représente donc aussi les athlètes de sports plus petits qui pratiquent le sport d'élite comme une profession - et il est un modèle pour beaucoup d'entre eux", souligne l'ancien curleur dans le même communiqué. Ralph Stöckli a donc profité de l'occasion qui lui était donnée de sélectionner deux athlètes, pour la première fois dans la longue histoire des Jeux. "Ce signal fort souligne les efforts du CIO en matière d'égalité des sexes", souligne l'ex-curleur dans un communiqué de Swiss Olympic. "Et Mujinga et Max représentent parfaitement la Suisse", a-t-il ajouté en conférence de presse. Kambundji a dû changer ses plans Mujinga Kambundji est la première représentante de l'athlétisme à être désignée porte-drapeau depuis 1988 (Cornelia Bürki). Le Schwytzois est pour sa part le premier escrimeur à connaître cet honneur depuis Christian Kauter en 1976, Marcel Fischer ayant porté le drapeau lors de la cérémonie de clôture en 2004 à Athènes. "J'ai appris cela par mail, alors que j'étais dans le jardin de mes parents. Je ne m'y attendais pas. J'ai tout de suite accepté. C'est un grand honneur", a expliqué en conférence de presse Mujinga Kambundji, qui a dû quitter la Suisse un jour plus tôt que prévu et effectue un bref passage au Village olympique avant de rejoindre les autres représentants de Swiss Athletics en camp d'entraînement. Max Heinzer a quant à lui appris la nouvelle de la bouche même de Ralph Stöckli, cette semaine dans le Village olympique. "J'étais surpris. C'est un grand honneur, pas seulement pour moi mais aussi pour tout l'escrime suisse qui se retrouve sur le devant de la scène tous les quatre ans. Mais je m'en estime digne vu mon palmarès", a-t-il souligné. "Ca sera un moment très spécial malgré l'absence de public. C'est tellement important pour nous athlètes qui avons vécu des moments difficiles" depuis le début de la pandémie", a lâché le Schwytzois. "Ca reste une cérémonie d'ouverture, même sans public, et c'est donc un grand honneur", a renchéri Mujinga Kambundji. Avec une vingtaine d'athlètes La Suisse sera la 85e des 206 nations à faire son entrée dans le Stade olympique, avec seulement une vingtaine d'athlètes dans sa délégation. Les restrictions sanitaires expliquent notamment ce petit nombre. "Et certains athlètes ne pouvaient pas y participer, soit parce qu'ils seront engagés samedi (réd: comme les nageurs), soit en raison de l'éloignement de leur site de compétition, comme les vététistes", a expliqué Ralph Stöckli.

Le Seattle Kraken choisit Joey Daccord Image: KEYSTONE/AP/Ted S. Warren Le Seattle Kraken a choisi ses trente premiers joueurs dans le repêchage d'expansion. Un demi-Suisse, le gardien Joey Daccord a été retenu par la 32e et dernière franchise de la NHL. Joey Daccord est un Americano-Suisse de 24 ans. Son père, Brian Daccord a gardé pendant six ans les buts d'Ambri-Piotta (1986 à 1992) et une saison pour Fribourg-Gottéron (1994-95). Seattle a pris Daccord sur la liste des Ottawa Senators, pour lesquels il avait débuté en NHL au cours de la dernière saison. Daccord partira comme troisième gardien dans la hiérarchie du Kraken derrière Chris Driedger (Florida Panthers) et Vitek Vanecek (Washington Capitals). Daccord va sans doute commencer la saison en American Hockey League ou alors être transféré dans une équipe où il pourrait être no 2. En attaque, e Seattle Kraken a recruté le Canadien Yanni Gourde, double vainqueur de la Stanley Cup avec Tampa Bay. Sa moyenne est de 18,5 buts par saison sur ses quatre dernières campagnes en NHL avec le club de Floride.

Mujinga Kambundji et Max Heinzer porte-drapeaux pour la Suisse Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX La sprinteuse Mujinga Kambundji et l'épéiste Max Heinzer ont été désignés par Swiss Olympic comme porte-drapeaux de la délégation suisse lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo ce vendredi. En 2016 à Rio, cet honneur était revenu à la gymnaste Giulia Steingruber. Demain soir, heure du Japon, la Suisse entrera en tant que 85e des 206 nations dans le stade olympique. La délégation sera menée par Mujinga Kambundji (athlétisme) et Max Heinzer (escrime). Ralph Stöckli, le Chef de mission de Swiss Olympic, a choisi les deux athlètes. Il profite ainsi de l'occasion qui lui a été donnée de sélectionner deux personnes, pour la première fois dans la longue histoire des Jeux olympiques. "Ce signal fort souligne les efforts du CIO en matière d'égalité des sexes", souligne Ralph Stöckli dans un communiqué de Swiss Olympic. Le chef de la délégation suisse a expliqué le choix de Mujinga Kambundji et Max Heinzer comme porte-drapeaux de ces Jeux particuliers parce qu'ils illustraient l'exigence du sport de haut niveau et qu'ils avaient déjà prouvé à plusieurs reprises qu'ils appartenaient aux meilleurs de leur sport. "L'athlétisme s'est développé de manière incroyablement positive ces dernières années en Suisse. Mujinga est le visage de cette nouvelle génération, qui est représentée par 30 athlètes à Tokyo. C'est une figure populaire, dotée d'un grand charisme, qui a réussi à s'imposer au sommet du sport mondial." Concernant Max Heinzer, Ralph Stöckli ajoute: "Il vit son rêve olympique d'une manière fascinante. Et ce dans un sport qui prend à chaque fois une grande place sur la scène des Jeux olympiques. Max représente donc aussi les athlètes de sports plus petits qui pratiquent le sport d'élite comme une profession - et il est un modèle pour beaucoup d'entre eux. »

Van Gaal va redevenir sélectionneur Image: KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER Louis Van Gaal (69 ans) va redevenir sélectionneur des Pays-Bas, a annoncé le tabloïd De Telegraaf. Il dirigera la sélection nationale jusqu'au Mondial au Qatar fin 2022, si elle se qualifie. Il s'agira du troisième contrat de Louis Van Gaal aux commandes des Oranje, après quelques années de retraite au Portugal, souligne le quotidien néerlandais. La Fédération néerlandaise n'a pas encore confirmé. Le retour de Van Gaal, qui avait mené la sélection à la 3e place de la Coupe du monde 2014, fera suite à la démission de Frank de Boer fin juin après l'élimination des Pays-Bas en 8e de finale de l'Euro face à la République tchèque. Il avait annoncé sa retraite en janvier 2017.

Ilya Borodin testé positif au Covid et écarté Ilya Borodin est forfait pour les JO de Tokyo Image: KEYSTONE/EPA MTI/TAMAS KOVACS Le champion d'Europe du 400 m 4 nages Ilya Borodin est forfait pour les Jeux olympiques de Tokyo. Le Russe a été contrôlé positif au Covid-19, ont annoncé les responsables de l'équipe russe. Ce test remonte à au dernier camp d'entraînement de l'équipe russe à Vladivostok, effectué avant le départ pour le Japon du nageur de 18 ans. La fédération russe a ajouté que tous les autres athlètes et officiels de la délégation olympique avaient eux été testés négatifs. Ilya Borodin faisait partie des sérieux prétendants pour une médaille à Tokyo. Il avait remporté le titre européen à Budapest avec un temps de 4'10''02, record mondial junior et sixième meilleur temps cette année.

Bencic - Pegula et Golubic - Osorio Serrano Jessica Pegula affrontera Belinda Bencic au 1er tour du tournoi olympique Image: KEYSTONE/AP/MICHEL EULER Belinda Bencic (WTA 12) et Viktorija Golubic (WTA 50) ont hérité d'une adversaire à leur portée pour le 1er tour du tournoi olympique de simple qui débute samedi. La St-Galloise affrontera Jessica Pegula (WTA 27), alors que la Zurichoise en découdra avec Maria Camila Osorio Serrano (WTA 79). Tête de série no 9 du tableau, Belinda Bencic a remporté l'unique duel livré face à Jessica Pegula, mais c'était il y a plus de six ans et sur gazon (6-2 7-6 à Bois-le-Duc). Son adversaire est bien plus à l'aise sur dur: l'Américaine s'est ainsi hissée en quart de finale du dernier Open d'Australie. Golubic-Osaka au 2e tour? Viktorija Golubic se mesurera quant à elle pour la première fois à Maria Camila Osorio Serrano, titrée sur la terre battue de Bogota en avril. En cas de succès face à la Colombienne, la quart de finaliste de Wimbledon devrait défier au 2e tour la Japonaise Naomi Osaka (WTA 2), l'une des favorites du tournoi. Belinda Bencic affronterait quant à elle la gagnante du duel entre Misaki Doi (WTA 94) et Renata Zarazua (WTA 133) au 2e tour. La logique voudrait qu'elle se mesure ensuite à la championne de Roland-Garros Barbora Krejcikova (WTA 11) en 8e de finale puis à la lauréate de Wimbledon Ashleigh Barty (WTA 1) en quart! Associées en double, Belinda Bencic et Viktorija Golubic n'auront par ailleurs pas la tâche facile au 1er tour. Leurs premières adversaires seront les Japonaises Shuko Aoyama et Ena Shibahara, têtes de série no 2 du tableau et demi-finalistes sur le gazon de Wimbledon. Djokovic face à Dellien En quête du "Golden Slam" après avoir conquis les trois premiers titres majeurs de l'année, Novak Djokovic (ATP 1) affrontera le Bolivien Hugo Dellien (ATP 139) au 1er tour du tableau masculin. Le Serbe semble à l'abri d'une mauvaise surprise avant les quarts de finale, où il pourrait se mesurer à Andrey Rublev (ATP 7). Tête de série no 2, Daniil Medvedev (ATP 2) sera quant à lui en danger dès le 1er tour. Le Russe se frottera en effet au fantasque Kazakhe Alexander Bublik (ATP 40). Le choc du 1er tour mettra aux prises le double champion olympique en titre Andy Murray (ATP 104) et le Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 15).

Mellouli finalement de la partie Oussama Mellouli participera finalement aux Jeux de Tokyo Image: KEYSTONE/EPA/PATRICK B. KRAEMER Le double champion olympique Oussama Mellouli participera finalement à ses sixièmes Jeux à Tokyo. Le Tunisien est revenu sur sa décision après l'intervention du comité olympique tunisien dans son différend avec sa fédération. "Les deux parties ont examiné l'ensemble des questions et difficultés dont se plaint le champion et les solutions possibles, loin de toute tension et pression en plaçant l'intérêt national au-dessus de toute considération", a expliqué le comité olympique tunisien, affirmant que Mellouli briguerait, "pourquoi pas, une septièmee qualification olympique aux JO de Paris en 2024". Oussama Mellouli (37 ans) participera donc au 10 km en eau libre des JO prévu le 5 août. Il a remporté dans sa carrière trois des 13 médailles olympiques tunisiennes: il a notamment été sacré sur 1500 m à Pékin en 2008 et sur le 10 km en eau libre à Londres en 2012. Le nageur est conflit avec sa fédération au sujet de l'utilisation des sommes attribuées dans le cadre d'un contrat d'objectifs en cours depuis 1999, ce qui lui avait valu de comparaître récemment devant la justice. Selon lui, ce procès a permis à sa fédération de ne pas lui verser 600'000 dinars (environ 200'000 francs) prévus pour sa préparation physique pour les saisons 2016/17 et 2017/18. Depuis 2018, Mellouli s'est préparé sur ses fonds personnels.

Directeur artistique démis de ses fonctions Image: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON Le responsable de la cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo a été démis de ses fonctions à cause d'une blague sur l'Holocauste remontant à plusieurs années, ont annoncé jeudi les organisateurs. "Nous avons appris que lors d'une performance artistique passée", Kentaro Kobayashi "avait usé d'un langage moqueur au sujet d'un fait historique tragique", a déclaré à la presse la présidente de Tokyo-2020, Seiko Hashimoto. "Le comité organisateur a décidé de démettre M. Kobayashi de ses fonctions", a-t-elle ajouté.