Servette écrasé 7-0 par Chelsea +++ Raducanu ne s'en remet pas

Raducanu battue par une qualifiée à Linz Image: KEYSTONE/AP/Raed Krishan Son sacre-surprise à l'US Open semble difficile à digérer pour Emma Raducanu (WTA 20). La Britannique de 18 ans s'est inclinée dès son entrée en lice dans le tournoi WTA 250 de Linz, dont elle était exemptée de 1er tour en sa qualité de tête de série no 1. Emma Raducanu s'est inclinée 6-1 6-7 (0/7) 7-5 devant la Chinoise Xinyu Wang (WTA 106), qui avait battu la Schaffhousoise Leonie Küng (ATP 167) au 2e et dernier tour des qualifications. Elle a effacé deux balles de match à la relance dans le dixième jeu du troisième set, mais a cédé sur la troisième quelques minutes plus tard. La "teenager" britannique n'a remporté que deux des cinq parties qu'elle a disputése en trois tournois joués depuis son titre à Flushing Meadows. Sortie d'emblée à Indian Wells un mois après son triomphe new-yorkais, elle avait atteint les quarts de finale à Cluj-Napoca fin octobre.

Servette écrasé 7-0 par Chelsea Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'apprentissage du très haut niveau s'avère comme prévu compliqué pour le Servette FCCF. Les joueuses du coach Eric Sévérac ont été écrasées 7-0 par Chelsea mardi à la Praille, où près de 13'000 spectateurs ont assisté à ce match comptant pour la troisième journée du groupe A de la Ligue des champions. Servette Chênois devra donc encore patienter avant de récolter le premier point de son histoire dans cette compétition. Battues 3-0 par la Juventus puis 5-0 à Wolfsburg pour ses deux premières sorties, les championnes de Suisse ne pouvaient espérer connaître un meilleur sort face aux finalistes de la dernière Ligue des champions. Sauvée par sa transversale dès la 3e minute, la gardienne servettienne Ines Pereira avait déjà capitulé à cinq reprises à la 26e. Chelsea venait alors d'inscrire quatre buts en l'espace de dix minutes grâce à des doublés de ses attaquantes Francesca Kirby et Samantha Kerr. La formation entraînée par la coach Emma Hayes a rejoint les vestiaires avec un avantage de six buts. Les Londoniennes - qui accueilleront les Genevoises le 18 novembre au stade Kingsmeadow - ont nettement relâché leur pression après la pause. Mais Servette n'est pas parvenu à inscrire son premier but dans cette compétition.

Formiga (43 ans) fait ses adieux à la Seleçao Image: KEYSTONE/EPA/ANDRE PICHETTE La Brésilienne Formiga (43 ans) jouera son dernier match en sélection le 25 novembre lors d'une rencontre amicale. Elle détient une impressionnante collection de records de longévité dans le football féminin. "La milieu de terrain aux 233 matches internationaux sera de retour dans l'équipe pour faire ses adieux sous le maillot qu'elle a tant honoré", a publié la Confédération brésilienne (CBF) dans un communiqué. Ce match contre l'Inde sera le premier d'un tournoi amical que la Seleçao disputera fin novembre à Manaus. Formiga (ex-PSG) est la seule joueuse à avoir pris part aux sept tournois olympiques de l'histoire, depuis Atlanta 1996. Elle a remporté deux médailles d'argent, à Sydney 2004 et Pékin 2008, et était encore titulaire le 30 juillet à Tokyo lors de l'élimination des Brésiliennes en quarts de finale contre le Canada.

L'Italie sans Immobile face à la Suisse Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino L'Italie rencontre également quelques soucis dans son secteur offensif. La Squadra Azzurra doit composer sans son buteur Ciro Immobile, touché au mollet gauche, pour affronter la Suisse vendredi à Rome dans les qualifications à la Coupe du monde. Le forfait de l'attaquant de la Lazio, meilleur buteur de Serie A avec 10 réalisations, vient s'ajouter à ceux des milieux de terrain Nicolo Zaniolo et Lorenzo Pellegrini. Sélectionneur des champions d'Europe, Roberto Mancini a convoqué Gianluca Scamacca (Sassuolo) pour pallier sa défection.

Rashford promet de continuer à aider les enfants défavorisés Image: KEYSTONE/AP/Frank Augstein Marcus Rashford a promis de poursuivre sa campagne pour aider les enfants défavorisés en recevant mardi une médaille de la part du Prince William. L'attaquant de Manchester United a été récompensé pour son action contre la pauvreté infantile. L'international anglais a reçu la médaille de membre de l'Ordre de l'Empire britannique (MBE) lors d'une cérémonie au château de Windsor en présence du duc de Cambridge, également président de la Fédération anglaise (FA). "J'essaye de donner aux enfants ce que je n'avais pas quand j'étais petit", a déclaré Rashford, qui avait fait plier le gouvernement britannique l'an dernier au début de la pandémie de Covid-19 en le poussant à prolonger la distribution de repas gratuits aux enfants défavorisés après le premier confinement. La reine Elizabeth II lui avait alors décerné cette médaille qui récompense l'engagement au service du pays. "Montrer la bonne direction" "Je leur donne juste une opportunité et je pense qu'ils le méritent. Quel enfant ne mérite pas? Pour moi c'est une punition de voir qu'ils ne peuvent pas s'offrir de repas ou de livres", a également déclaré Rashford. "Ce sont de petits changements, mais ils peuvent avoir un fort impact. Je vois la génération qui vient après moi comme une génération très spéciale." "Ils ont juste besoin de quelqu'un qui leur montre la bonne direction et c'est ce que je fais", a ajouté Marcus Rashford, qui a indiqué qu'il remettrait sa médaille à sa mère, Melanie, qui l'a élevé avec ses quatre frères et soeurs.

Roland Leitinger doit mettre fin à sa saison Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Deuxième à Sölden en ouverture, Roland Leitinger ne skiera plus cette saison. L'Autrichien de 30 ans s'est déchiré le ligament croisé antérieur du genou droit en chutant mardi lors d'un entraînement de parallèle à Reiteralm. Vice-champion du monde en 2017, ce spécialiste de géant avait réalisé son meilleur résultat en Coupe du monde fin octobre à Sölden. Il avait déjà manqué pratiquement toute la saison 2017/2018, également marquée par des Jeux olympiques, en raison d'une rupture ligamentaire.

Italie - Suisse: Gavranovic touché à un pied et incertain Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay L'équipe de Suisse continue d'avoir des soucis avec ses attaquants. Blessé à un pied, Mario Gavranovic (31 ans) est incertain pour le match de qualification de Coupe du monde vendredi contre l'Italie. Gavranovic, qui évolue à Kayserispor, a reçu un coup sur le pied droit le week-end dernier en championnat de Turquie. Des examens ont montré qu'il n'y avait pas de fracture et que les ligaments n'étaient pas touchés. Cependant, le joueur souffre toujours et il n'a pas été en mesure de s'entraîner. Ceci devrait inciter Murat Yakin à appeler un nouvel attaquant pour rejoindre l'équipe. Le secteur offensif est déjà privé d'Haris Seferovic, de Breel Embolo et de Steven Zuber, tous blessés.

Challenge League: Alex Frei n'est plus l'entraîneur de Wil Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Alex Frei (42 ans) et le FC Wil ont mis un terme immédiat à leur collaboration. L'ancien buteur entraînait le club saint-gallois de Challenge League depuis septembre 2020. Wil est actuellement 7e. Des divergences de vues sur la direction sportive et structurelle du club expliquent la séparation. Wil devrait annoncer en soirée l'identité du successeur de Frei. Le recordman des buts en équipe de Suisse a dirigé Wil, où il avait pris la succession de Ciriaco Sforza, durant 52 matches. Il ne serait pas étonnant de le retrouver plus tard sur le banc d'un club de Super League.

Tour de Romandie: une course féminine en octobre 2022 Richard Chassot fier de son nouveau projet Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Pour la première fois, le Tour de Romandie se déclinera aussi au féminin. L'année de son 75e anniversaire, le TdR lancera en effet une épreuve réservée aux dames, du 7 au 9 octobre 2022. Cette course a d'emblée été inscrite par l'UCI au calendrier WorldTour. Elle se déroulera en trois étapes: une en boucle à Lausanne, une de montagne entre Sion et Thyon 2000 et la dernière, en ligne, avec une arrivée à Genève, là où s'était achevé le tout premier Tour de Romandie en 1947. La ville départ de la dernière étape doit encore être confirmée. Réelle attente Le peloton sera fort des 15 équipes du WorldTour, ce qui est la garantie d'avoir les plus grandes championnes du moment, pour un total de 100 à 120 athlètes. Les premiers contacts avec les sponsors et les villes-étape, avec aussi le feu vert de la RTS pour la production des images en direct de la course, attestent d'un bel engouement. "C'est le signe d'une réelle attente", s'est félicité l'organisateur du TdR Richard Chassot.

MotoGP: Marc Marquez forfait pour la dernière course Marc Marquez: sa saison 2021 est finie Image: KEYSTONE/EPA/DAVIDE GENNARI Marc Marquez (Honda) a aussi déclaré forfait pour le GP de Valence MotoGP, dernière course de la saison. L'Espagnol est encore diminué par un choc reçu à la tête après une chute à l'entraînement. Marquez "ne participera pas à la dernière manche de la saison le week-end prochain, ni aux essais de Jerez programmés les 18 et 19 novembre", a déclaré l'équipe Repsol-Honda. Le pilote espagnol a chuté lors d'une séance d'entraînement tout-terrain le 30 octobre dernier, survenue alors qu'il préparait le Grand Prix d'Algarve, et souffre depuis d'une "légère commotion cérébrale". Problèmes de vision Marquez (28 ans) n'avait déjà pas pris part à ce GP disputé le week-end dernier. "Pendant ces jours de repos, Marc a continué à ne pas se sentir bien, et il a souffert de problèmes de vision", a précisé l'équipe espagnole. Des examens réalisés lundi par un ophtalmologue, cité dans le communiqué, ont révélé que Marquez souffre d'un "nouvel épisode de diplopie" (vision double). "Nous avons opté pour un traitement conservateur avec des contrôles réguliers pour suivre l'évolution clinique" a précisé le docteur Bernat Sanchez. Patience requise "Ce sont des moments difficiles, comme s'il pleuvait sur une route mouillée. Après avoir vu le docteur Sanchez Dalmau, un nouvel épisode de diplopie a été confirmé comme en 2011", a écrit sur ses réseaux sociaux le sextuple champion du monde de MotoGP. Marquez avait déjà vu sa vision affectée de la sorte en 2011 à la suite d'une chute lors du GP de Malaisie en Moto 2 qui l'avait forcé à mettre un terme à sa saison. "Il faut de la patience, mais si j'ai appris une chose, c'est d'affronter les obstacles avec positivité. Merci pour votre soutien", a ajouté Marquez, huit fois champion du monde dont six en MotoGP.

Atcho: "Mon cerveau n'a pas tenu pendant les JO" Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Sarah Atcho se reconstruit après avoir vécu des moments difficiles depuis près de deux ans, surtout au cours des derniers mois. "Si j'avais pu, je serais restée au lit à me morfondre et à pleurer pendant les Jeux olympiques", confie la Vaudoise, écartée du relais 4x100 m à Tokyo. "Je vais beaucoup mieux. Sinon, je n'en parlerais pas", lance d'emblée la Vaudoise (26 ans), jointe au téléphone par Keystone-ATS. "Mais j'ai passé des moments compliqués, surtout depuis 6-7 mois. Le plus dur, c'était de gérer les défaites, les retours en arrière, de me remettre sans cesse en question", ajoute-t-elle, sereine. La goutte d'eau fut sa non-participation aux deux courses de relais à Tokyo, où Riccarda Dietsche a pris sa place aux côtés de Mujinga Kambundji, Ajla Del Ponte et Salomé Kora. "C'est après les JO que je me suis dite à haute voix que j'avais besoin d'aide. Mon cerveau n'a pas tenu pendant les Jeux", glisse-t-elle. "Tu es mise de côté" "C'était dur de me dire que je ne faisais plus partie de cette équipe. C'était entre guillemets mon équipe. C'est ce relais qui m'a permis de me construire en tant qu'athlète", explique Sarah Atcho, 4e tant aux Européens de Berlin 2018 qu'aux Mondiaux de Doha 2019 en compagnie de ses copines Kambundji, Del Ponte et Kora. "C'était fini, ceci du jour au lendemain. Tout à coup tu ne représentes plus rien, tu n'es même plus invitée pour représenter le relais dans les événements. Tu es mise de côté", raconte la vice-championne d'Europe M23 de 2017 sur 200 m. "J'ai vécu des épisodes de dépression", avoue-t-elle. Biles et Osaka en exemple Le fait que des stars comme la gymnaste Simone Biles ou la tenniswoman Naomi Osaka ont évoqué publiquement leurs problèmes de santé mentale l'a-t-elle aidée? "J'estimais que j'avais une vie sympa, que je n'avais pas de vrai problème. Mais j'ai compris que j'avais le droit de vivre la même chose en entendant des filles autant médiatisées qu'elles oser prendre la parole", glisse-t-elle. "J'étais au fond du bac à Tokyo, j'ai lâché prise. J'en ai parlé avec Salomé. Elle m'a tout de suite conseillé de voir quelqu'un pour m'aider à m'en sortir. La situation était toxique. C'était dur de ne pas courir. Je ne ressentais plus d'émotions, j'étais vide", se souvient Sarah Atcho, dont la non-sélection était justifiée puisqu'elle n'est pas passée sous les 12'' sur 100 m en 2021. Salomé Kora est d'ailleurs la seule personne présente à Tokyo à qui la Vaudoise s'est confiée pendant ces Jeux: "Je suis plus proche d'elle. Et je ne me sentais pas le droit de partager ce genre d'émotions avec Ajla et Mujinga, qui vivaient un truc incroyable" aux JO où la Tessinoise s'est classée 5e sur 100 m et la Bernoise 6e sur 100 et 7e sur 200 m avant de prendre la 4e place avec le relais. Des démons à gérer Sarah Atcho a commencé à suivre une psychologue à son retour en Suisse. "Je n'aurais jamais imaginé devoir demander de l'aide. Cela a été dur de l'admettre: mon mental, c'est normalement ma force", explique-t-elle. "Mais on a tous des démons avec lesquels on doit vivre. Je pense que je n'avais pas les bons outils pour gérer cela", ajoute-t-elle. Paradoxalement, les réseaux sociaux l'ont également aidée à s'en sortir: "M'exposer autant m'a finalement aidée à reprendre confiance en moi. C'est bête, mais j'avais en quelque sorte un objectif à accomplir. Les gens m'ont montré leur soutien, beaucoup m'ont dit qu'ils avaient envie de me voir courir. Je n'étais pas perdue", conclut Sarah Atcho, qui rêve désormais de reconquérir "sa" place au sein du relais 4x100 m helvétique.

Le champion de retour à la Maison Blanche Image: KEYSTONE/EPA/JIM LO SCALZO Joe Biden a renoué avec la tradition en accueillant lundi à la Maison Blanche le champion NBA. Les Milwaukee Bucks sont la première équipe NBA à être invitée par la présidence américaine depuis presque cinq ans. "C'est formidable et c'est un honneur de faire partie de la tradition, c'est vraiment cool", a déclaré le centre des Bucks, Brook Lopez, lors de la rencontre avec Joe Biden, qui a fait oublier les relations tumultueuses entre son prédécesseur Donald Trump et la NBA. Sous l'ère Trump, les basketteurs avaient choisi de ne pas assister aux cérémonies en l'honneur des vainqueurs du championnat pour protester contre la politique du républicain à l'endroit des minorités ethniques. Les Cleveland Cavaliers étaient les derniers champions NBA à s'être rendus à la Maison Blanche, sous la présidence de Barack Obama. L'émotion d'Antetokounmpo Lundi, les joueurs et entraîneurs de Milwaukee ont rencontré le démocrate Joe Biden, qui a particulièrement salué Donte DiVincenzo, originaire comme lui du Delaware. "Il a gagné deux championnats d'Etat là-bas", a dit Biden. "Donc il est habitué à ce genre de choses". DiVincenzo s'est réjoui d'une expérience qui lui laissera des souvenirs impérissables. "C'est une chance qu'on a une fois dans sa vie", a déclaré l'arrière des Bucks. "C'était un honneur, premièrement de voir quelqu'un du Delaware à la présidence et deuxièmement d'être ici avec l'équipe, de gagner un championnat, d'être ici pour le fêter". Joe Biden a aussi salué l'ascension de Giannis Antetokounmpo, star des Bucks, passé de la pauvreté en Grèce, où il partageait une paire de chaussures avec son frère, à l'accomplissement du rêve américain. "J'étais un peu ému", a réagi Antetokounmpo, "je sais comme (ma famille) s'est sacrifiée, parce que ça ne remonte pas à huit ans, ça remonte à loin, depuis que je suis enfant".

Mikaela Shiffrin absente à Lech samedi Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Mikaela Shiffrin ne participera pas au parallèle de Lech en Coupe du monde samedi, a indiqué lundi son entraîneur Mike Day. L'Américaine souffre du dos depuis sa victoire inaugurale à Sölden. "Elle progresse, mais nous n'avons pas pu faire grand-chose jusqu'à aujourd'hui", a expliqué Mike Day à propos de la triple lauréate du gros Globe de cristal (de 2017 à 2019), depuis sa victoire lors du géant de Sölden le 23 octobre, la première course de la saison. "C'est un problème qui est arrivé à Sölden mais qu'elle n'a malheureusement pas pu gérer quand elle a essayé de revenir à l'entraînement peu de temps après la course, a-t-il ajouté. Depuis, elle s'est concentrée sur des soins et a essayé de skier de nouveau, ce qui n'a pas fonctionné. Mais les choses vont mieux." "Elle ne skiera pas à Lech (Autriche, le 13 novembre)", a-t-il assuré, avant de confier qu'il était toutefois déjà acquis avant sa blessure qu'elle fasse l'impasse sur cette épreuve dans son calendrier. Mikaela Shiffrin est actuellement chez elle au Colorado. Après Lech, deux slaloms féminins sont programmés les 20 et 21 novembre à Levi en Finlande.

Ovechkin rejoint Hull avec un 741e but Image: KEYSTONE/AP/Patrick Semansky Alexander Ovechkin est désormais le quatrième meilleur buteur de l'histoire de la NHL en saison régulière. L'attaquant russe des Capitals a inscrit lundi son 741e but dans un match gagné 5-3 par Washington face à Buffalo. Ovechkin (36 ans) a signé le 3-1 des Capitals à la 29e minute, rejoignant ainsi la légende Brett Hull avec 741 réalisations en championnat régulier. Seuls Jaromir Jagr (766 buts), Gordie Howe (801) et bien sûr Wayne Gretzky (894) ont fait mieux que le Russe et l'Américain. Meilleur buteur de la saison avec ses 11 réussites en 12 matches, Alexander Ovechkin a également réalisé deux passes décisives dans cette partie. Le MVP des play-off 2018, vainqueur de la Coupe Stanley la même année, a ainsi atteint lundi la barre des 600 assists en saison régulière en 1209 matches disputés.