Servette n'arrange pas le LS +++ Bencic et Voegele sorties d'entrée

Novak Djokovic de retour à Dubaï Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Novak Djokovic lance sa saison 2022 à Dubaï lundi avec l'ambition de conserver sa place de no 1 mondial, un mois après son expulsion d'Australie. Le Serbe n'avait pu défendre ses chances lors du premier Grand Chelem de l'année, n'étant pas vacciné contre le Covid-19. Pendant que le Serbe effectuera une rentrée retardée aux Emirats arabes unis, son rival Rafael Nadal tentera lui de confirmer son retour au premier plan à Acapulco après s'être offert fin janvier à Melbourne un 21e titre du Grand Chelem, record chez les hommes. L'Espagnol avait ainsi dépassé d'une unité au palmarès des "Majeurs" Roger Federer, toujours convalescent, et donc Djokovic, dont la participation annulée à l'Open d'Australie, sur fond de protocoles sanitaires, avait défrayé la chronique. Pour justifier de son arrivée en Australie sans avoir été vacciné, le Serbe de 34 ans avait demandé, au motif d'avoir contracté le covid quelques semaines plus tôt, une exemption qui ne lui avait finalement jamais été accordée. Et son visa avait été définitivement annulé après 15 jours d'une polémique inédite. Depuis, Djokovic s'est reposé en Serbie, en famille, et cette semaine il est sorti de son silence, pour la BBC puis la télévision serbe. Il n'est pas "anti-vax", a-t-il bien précisé, mais souhaite continuer à "contrôler ce qu'on injecte" dans son corps. Il s'est aussi dit "prêt à payer le prix" de ses convictions même si cela doit lui coûter sa participation aux trois autres tournois majeurs cette saison, à savoir Roland-Garros (22 mai-5 juin), Wimbledon (27 juin-10 juillet), l'US Open (29 août-11 septembre), et de facto la course au record. Pas de vaccin à Dubaï A Dubaï, le no 1 mondial peut participer au tournoi car un vaccin contre le coronavirus n'est pas obligatoire pour entrer aux Emirats, où 895 nouveaux cas ont été annoncés jeudi. Djokovic a déjà remporté cinq fois le trophée dans cette compétition où est également inscrit Andy Murray, l'ex-numéro 1 mondial écossais. "Sachant que je venais à Dubaï, j'avais quelque chose à préparer, j'avais un objectif. Donc maintenant que je suis ici, je peux dire que je suis aussi bien préparé que possible et que je suis enthousiaste à l'idée de jouer à nouveau sur le circuit", a déclaré "Djoko" lors d'une conférence de presse dimanche. Après Dubaï, il figure sur la liste des engagés pour le Masters 1000 d'Indian Wells (7-20 mars), dans le désert californien. Mais il n'a pas le droit d'entrer sur le territoire américain sans être vacciné. "Je ne peux pas vraiment choisir en ce moment. Il s'agit vraiment de savoir où je peux aller et jouer. Partout où une occasion se présentera, je l'utiliserai probablement et j'irai jouer parce que c'est toujours ce que j'aime faire", a indiqué le no 1 mondial. Retrouvailles avec Musetti Lundi, Djokovic retrouvera d'entrée le jeune Lorenzo Musetti (19 ans, 57e mondial) qui lui avait donné du fil à retordre en juin dans sa quête d'un deuxième trophée à Roland-Garros. Lors des huitièmes de finale à Paris, le champion serbe avait perdu les deux premiers sets avant d'inverser la tendance puis Musetti avait finalement abandonné dans la cinquième manche (6-7 (7/9), 6-7 (2/7), 6-1, 6-0, 4-0). Pour Djokovic, l'enjeu sera aussi de conserver le fauteuil de roi de l'ATP que le no 2 mondial, le Russe Daniil Medvedev, engagé au tournoi d'Acapulco, peut lui ravir à l'issue de la semaine. Le finaliste du dernier Open d'Australie peut grimper au sommet s'il s'adjuge le titre au Mexique quel que soit le résultat de "Djoko" aux Emirats. "Il mérite d'être numéro 1", a déclaré Djokovic à propos du Russe. "Si cela arrive cette semaine, je serai le premier à le féliciter", a-t-il ajouté. Mais la concurrence s'annonce rude à Acapulco avec, outre Nadal opposé d'entrée à l'Américain Reilly Opelka, très en forme en ce moment, le Grec Stefanos Tsitsipas et l'Allemand Alexander Zverev. De son côté, Djokovic espère rapidement retrouver de bonnes sensations, lui qui n'a plus joué en compétition depuis le 3 décembre et une défaite à Madrid avec la Serbie contre la Croatie en demi-finale de la Coupe Davis. Le Serbe avait ensuite participé à un tournoi exhibition à Abou Dhabi, le Mubadala WTC, battu en demi-finale par Tsitsipas.

Super League: le champion manque le coche Siebatcheu ouvre le score sur penalty Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Les Young Boys n'ont pas profité du nul du FC Zurich. Les Bernois ont fait 2-2 au Letzigrund contre Grasshopper lors de la 22e journée et restent à dix points du leader. Les quadruples tenants du titre ont donc manqué le coche. Comme à Saint-Gall voici deux semaines, ils ont cédé deux points dans les arrêts de jeu, Bolla signant le 2-2 à la 96e. Pour sa grande première avec YB, où il est prêté jusqu'en fin de saison, Edimilson Fernandes a obtenu un penalty qui a permis à Siebatcheu d'ouvrir le score (53e). GC a égalisé sur une tête de Margreitter après un corner (60e). Les visiteurs ont cru passer l'épaule grâce au joker Mambimbi (77e), mais ils n'ont pas tenu jusqu'au bout. Lucerne prend un point à Genève Servette n'a pas rendu service au Lausanne-Sport en concédant le nul 1-1 face à Lucerne. Les visiteurs ont dominé en première période, mais ils n'ont pas su concrétiser. Les Grenat ont été plus en vue ensuite et Chris Bedia a ouvert le score pour son premier but en Super League, après une passe de Theo Valls (53e). Tous deux étaient entrés en début de seconde période. Le club de Suisse centrale a arraché un point mérité à la 87e par le remplaçant Kvasina. Sur un centre de Frydek, l'Autrichien plaçait une tête imparable. En position de barragiste, Lucerne prend ainsi trois points d'avance sur le LS, avant de se rendre à la Tuilière dimanche prochain dans ce qui sera un vrai match de la peur.

Bundesliga: deux buts de plus pour Lewandowski Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Le Bayern Munich s'est imposé 4-1 à domicile contre Greuther Fürth lors de la 23e journée de Bundesliga. Face à la lanterne rouge, le leader bavarois a toutefois dû faire preuve de patience. Les visiteurs menaient en effet à la pause après un but de Hrgota (42e). Lewandowski a égalisé dès le retour des vestiaires (46e), avant que le Bayern ne prenne l'avantage sur un autogoal (61e). L'inévitable Lewandowski (82e) et Choupo-Moting (91e) ont assuré la victoire à la 82e. L'attaquant polonais en est déjà à 28 buts cette saison en championnat. Les Munichois comptent neuf points d'avance sur Borussia Dortmund, qui reçoit Borussia Mönchengladbach en début de soirée.

Belinda Bencic et Stefanie Voegele tombent au premier tour Image: KEYSTONE/AP/ANDREW BROWNBILL Les deux Suissesses engagées dimanche dans le premier tour du tournoi WTA 1000 de Doha au Qatar ont connu l'élimination. Belinda Bencic et Stefanie Voegele ont pris la porte d'entrée. La championne olympique s'est inclinée 4-6 6-3 3-6 au terme de 1h57' de jeu contre la Danoise Clara Tauson (WTA 33). La Saint-Galloise (WTA 24) avait renoncé la semaine dernière au tournoi de Dubai en raison d'une incapacité à s'entraîner intensivement suite à des problèmes pulmonaires consécutifs au Covid-19. De son côté, Voegele n'a pas pu s'opposer à la Slovène Kaja Juvan (WTA 92). L'Argovienne (WTA 153) avait réagi au premier set après avoir été menée 4-0. Elle avait finalement cédé la manche à 6-4. Elle a été dominée plus largement au cours de la 2e manche perdue 6-2. Deux autres Suissesses figurent dans le tableau principal du tournoi qatari: Jil Teichmann affrontera l'Allemande Angelique Kerber tandis que Viktorija Golubic sera opposée elle aussi à une Allemande, Andrea Petkovic.

Super League: Zurich arrache le nul à la 97e Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Le FC Sion a mis un terme à la série victorieuse du FC Zurich. Lors de la 22e journée de Super League, les Valaisans ont freiné le leader, qui a arraché in extremis le nul 1-1. Un penalty de Marchesano, après recours à la VAR, a sauvé les Zurichois à la 97e dans une fin de partie tendue. Les visiteurs ont ainsi évité la défaite, mais ces deux points égarés pourraient leur coûter cher. Sion a marqué sur une belle frappe de Wesley (62e) et a livré une performance défensive très solide à Tourbillon. Les visiteurs, peu à leur aise, ont en effet peiné à se procurer des occasions d'aller inquiéter Fickentscher. Tumulte et confusion Les esprits se sont échauffés peu après le but valaisan. Cipriano a été expulsé pour une faute à mi-terrain sur Omeragic (67e), après intervention de la VAR. Dans le tumulte et la confusion, l'arbitre a aussi expulsé l'entraîneur Paolo Tramezzani et distribué une multitude de cartons jaunes. Même en supériorité numérique, le FCZ n'a pas réussi à trouver et mettre en position ses attaquants. Il a été sauvé par un penalty heureux après une faute de Cavaré sur Gogia. Après neuf succès consécutifs, l'équipe d'André Breitenreiter a donc été ralentie. A une semaine de recevoir le FC Bâle, ce nul peut-il semer le doute dans les esprits zurichois?

Les Jeux disent au revoir à Pékin Image: KEYSTONE/EPA/ROMAN PILIPEY Une pincée de Covid, un soupçon de politique, une fine couche de neige, un maigre public et des exploits sportifs à foison: les JO de Pékin se sont achevés dimanche sur le cocktail habituel. Le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach a, comme le veut la tradition, "clos" ces 24e JO d'hiver sur un discours de paix, avant que la flamme olympique ne s'éteigne dans la capitale chinoise au terme de cette quinzaine si particulière, sous le régime d'une bulle sanitaire très stricte qui a grandement gâché la fête. Moins de 100'000 spectateurs Le public invité par les responsables était bien présent (contrairement à l'été dernier à Tokyo) mais, avec moins de 100'000 spectateurs annoncés par les organisateurs (contre 1 million il y a quatre ans à Pyeongchang) répartis sur treize sites et 109 épreuves, ces JO ont été moroses et souvent silencieux. La bulle sanitaire a gâché une grande partie du plaisir, avec le port du masque obligatoire, les tests quotidiens et, surtout, les restrictions de déplacement, l'impossibilité pour les sportifs de rester quelques jours une fois leurs épreuves terminées pour encourager leur compatriotes, d'échapper à cette bulle pour rencontrer la population... Mais, au final, la politique zéro Covid des organisateurs a fonctionné. Certes, quelques sportifs touchés par le Covid-19 ont dû renoncer à leur rêve olympique. Mais, au regard des plus de 60'000 tests quotidiens, soit plus de 1,8 million au total, il n'y eut point de cluster ni d'hécatombe, puisque la population olympique ne comptait pas plus de trois cas positifs sur les dix derniers jours. Et ceux placés à l'isolement n'ont pas semblé en avoir souffert, à l'image de Johannes Boe. La quinzaine avait aussi commencé par des polémiques sur les droits de l'Homme ou l'absence de neige naturelle, fabriquée à coup de canons à neige. Milan/Cortina en 2026 Le débat sur les droits de l'Homme n'est venu ni des sportifs, ni des pays comme les Etats-Unis ayant décidé d'un boycott diplomatique, ni des organisations opposées à la tenue de ces JO en Chine, accusée d'atteinte aux droits humains contre la minorité musulmane ouïghour dans la région du Xinjiang. Aux quelques questions posées sur ce sujet, la porte-parole du Comité d'organisation, Yan Jiarong, a parlé de "mensonges", avant de se faire rappeler à l'ordre par le CIO qui ne veut pas mêler sport et politique, et les organisateurs ont sorti de leur chapeau la skieuse de fond ouïghoure Dinigeer Yilamujiang pour allumer la vasque olympique lors de la cérémonie d'ouverture le 4 février. Le ciel a aussi éteint la polémique sur la neige puisque, après une semaine passée à regretter les paysages secs, arides et dépourvus de blanc des sites de montagne de Zhangjiakou et de Yanqing, la Sainte neige est finalement tombée au milieu des JO, blanchissant les arrières-plans. Maintenant, place aux JO suivants avec un retour en Europe, après Rio, Pyeongchang, Tokyo et Pékin, première ville à accueillir les JO d'été (2008) et désormais d'hiver. Dans quatre ans, la prochaine édition hivernale aura lieu en Italie, avec un duo inédit Milan/Cortina, qui a récupéré le drapeau olympique au cours de la soirée des mains de Thomas Bach, avant l'extinction de la flamme olympique. Et, dans deux ans, c'est à Paris qu'elle brillera ! Le prochain rendez-vous en 2024 se déroulera dans la capitale française, où les organisateurs promettent des JO d'été festifs. Le monde olympique en a bien besoin.

La Finlande empoche le dernier titre olympique Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum La Finlande a décroché le premier titre olympique de son histoire en hockey sur glace dimanche. A Pékin, les Finlandais ont battu le Team ROC 2-1. Les Leijonat bouclent ainsi le tournoi masculin en étant invaincus. Pourtant, ils se sont rapidement retrouvés menés au score dans cette finale lorsque Grigorenko, en avantage numérique, a permis aux Russes d'ouvrir la marque après huit minutes de jeu. Avec les Genevois Valtteri Filppula et Sami Vatanen, l'Emmentalois Harri Pesonen ainsi que le défenseur d''Ambri-Piotta Juuso Hietanen, mais sans le Biennois Rajala, la Finlande n'a jamais paniqué et continué d'appliquer ses principes de jeu. C'est tout d'abord Ville Pokka qui a remis les deux équipes à égalité (25e). Derrière, la troupe de Jukka Jalonen a pris l'avantage en tout début de troisième période grâce à but plein d'opportunisme d'Hannes Bjorninen. Le ROC a alors tout tenté, mais s'est heurté à la défense de fer finlandaise. Les Russes n'ont donc pas réussi à conserver leur médaille d'or acquise en 2018 à Pyeongchang.

Therese Johaug sacrée sur 30 km, Hiernickel 27e Therese Johaug a conquis dimanche son 3e titre dans ces JO Image: KEYSTONE/EPA/KIMIMASA MAYAMA Therese Johaug a décroché dimanche son troisième titre dans les JO de Pékin. La Norvégienne, déjà sacrée en skiathlon et sur le 10 km classique, a remporté le 30 km en skating. Seule Suissesse engagée dans cette dernière épreuve de fond, Lydia Hiernickel a terminé 27e, lâchant plus de sept minutes. Titrée une première fois en relais lors des Jeux de Vancouver en 2010, Therese Johaug a survolé les débats dimanche pour conquérir à 33 ans le quatrième titre olympique de sa carrière. La Norvégienne a placé une accélération décisive après moins de 10 km, lâchant alors ses dernières rivales Jessie Diggins et Ebba Andersson. Therese Johaug, qui offre à la Norvège un 16e titre-record dans ces Jeux, s'est imposée avec 1'43''3 d'avance sur l'Américaine Jessie Diggins (2e). Le bronze est revenu à la Finlandaise Kerttu Niskanen, qui a notamment profité de la défaillance d'Ebba Andersson (8e) dans les derniers hectomètres. Trois titres, comme Bolshunov Privée des JO de PyeongChang à la suite d'un contrôle antidopage positif alors qu'elle était au sommet de son art, Therese Johaug réussit ainsi le même exploit qu'Alexander Bolshunov sur la neige de Zhangjiakou avec trois médailles d'or. Mais la femme aux 14 titres mondiaux les a toutes obtenues en individuel.

Friedrich signe un deuxième doublé, Vogt 11e Image: KEYSTONE/AP/Dmitri Lovetsky Francesco Friedrich est entré dimanche dans la légende du bobsleigh. Déjà titré en bob à deux aux JO de Pékin, le pilote allemand a décroché l'or en bob à quatre. Meilleur Suisse, Michael Vogt s'est classé au 11e rang. Egalement sacré à deux reprises quatre ans plus tôt, Francesco Friedrich (31 ans) est le premier pilote de l'histoire à signer deux doublés olympiques. Il s'est imposé dimanche avec une marge de 0''37 sur son compatriote Johannes Lochner. L'équipage canadien de Justin Kripps a conquis le bronze, privant ainsi l'Allemagne du triplé. Les bobs suisses n'ont comme prévu pas brillé en bob à quatre. Le Schwytzois Michael Vogt et ses coéquipiers Luca Rolli, Cyril Bieri et Sandro Michel ont certes gagné un rang lors de la quatrième manche pour prendre la 11e place. Mais ils échouent à 0''52 du top 8, et à près de deux secondes du podium. "Il y a une marge infime entre laisser glisser ses patins et en garder le contrôle pour tenir la ligne parfaite", a souligné Michael Vogt (24 ans), qui avait obtenu une belle 4e place en bob à deux. "Ca a super bien fonctionné en bob à deux, mais malheureusement pas comme on l'espérait en bob à quatre". Friedli loin du compte Deuxième pilote helvétique engagé dans ces Jeux, Simon Friedli a subi un cuisant échec ce week-end. Décevant 18e en bob à deux, le Soleurois (30 ans) a pris la 24e place en bob à quatre, manquant ainsi la qualification pour la quatrième manche. Il a perdu 4''12 sur Francesco Friedrich, en trois descentes...

La Grande-Bretagne sacrée chez les dames Image: KEYSTONE/AP/Brynn Anderson La Grande-Bretagne s'est parée d'or dans le tournoi olympique féminin dimanche à Pékin. La formation de la skip Eve Muirhead s'est aisément imposée (10-3) en finale face au Japon, qui avait sorti la Suisse en demi-finale. Championne du monde en 2013, championne d'Europe en 2011, 2017 et 2021, Eve Muirhead s'offre ainsi la consécration à 31 ans, huit ans après s'être parée de bronze aux Jeux de Sotchi. La skip écossaise permet à la Grande-Bretagne de décrocher un premier titre dans ces joutes pékinoises, moins de 24 heures après la défaite subie par l'équipe masculine de curling en finale face à la Suède. Eve Muirhead et ses coéquipières Hailey Duff, Jennifer Dodds et Vicky Wright ont survolé les débats en finale face à la formation de la skip Satsuki Fujisawa. Les Ecossaises ont forcé la décision dans le septième end, signant alors un coup de quatre qui leur a permis de prendre six longueurs d'avance (8-2).

Team Event: La Suisse cède son titre dès les quarts de finale Image: KEYSTONE/EPA Tenante du titre, la Suisse a été éliminée dès les quarts de finale du Team Event, dernière épreuve de ski alpin des JO de Pékin. Faciles vainqueurs de la Chine pour leur entrée en lice, Wendy Holdener, Justin Murisier, Andrea Ellenberger et Gino Caviezel ont été battus par l'Allemagne. Le quatuor helvétique s'est incliné au temps face à Emma Aicher, Alexander Schmid, Lena Dürr et Linus Strasser. C'est Alexander Schmid qui a fait la différence en bouclant sa manche en 23''70, les deux équipes ayant remporté chacune deux duels. Dernier Helvète en lice, Gino Caviezel a fait la moitié du travail en prenant la mesure de Linus Strasser, parti rapidement à la faute. Mais le Grison s'est contenté d'un chrono de 24''11, alors qu'il devait réaliser 23''57 pour offrir la qualification à son équipe. "On a remarqué à l'entraînement déjà que cette équipe d'Allemagne était très forte, chez les hommes comme chez les femmes, même si on y croyait", a relevé Justin Murisier au micro de la RTS. "Tout le monde a fait de son mieux, l'Allemagne était simplement plus forte", a quant à elle lâché Wendy Holdener. 9 sur 14 Cet échec ne ternira certainement en rien le superbe bilan helvétique sur la neige de Yanqing. Les skieurs alpins ont en effet conquis 9 des 14 médailles remportées par la délégation helvétique dans ces joutes, dont 5 des 7 titres grâce à Marco Odermatt, Beat Feuz, Lara Gut-Behrami, Corinne Suter et Michelle Gisin. Cette génération a ainsi fait presque aussi bien que celle emmenée par Pirmin Zurbriggen, Vreni Schneider, Maria Walliser ou Michaela Figini qui avaient glané 11 médailles - mais seulement 3 d'or - lors des JO de 1988 à Calgary. La Suisse avait obtenu au total 15 médailles au Canada, un total-record qui tient toujours.

Le PSG tombe à Nantes Image: KEYSTONE/EPA/Yoan Valat Quatre jours après son succès face au Real Madrid (1-0) en C1, le Paris SG a lourdement chuté à Nantes (3-1) samedi, lors de la 25e journée de Ligue 1. Le leader, qui concède sa deuxième défaite en championnat de la saison, s'est montré dépassé en première période, encaissant des buts de Kolo Muani (4e), Merlin (16e) et Blas sur penalty (45+6). A la reprise, Neymar a réduit le score (47e), mais le Brésilien s'est heurté à Lafont sur penalty à l'heure de jeu.

L'AC Milan, leader, perd deux points chez la lanterne rouge Image: KEYSTONE/EPA/MASSIMO PICA L'AC Milan, leader de Serie A, s'est fait surprendre sur le terrain de la lanterne rouge, la Salernitana (2-2), en abandonnant deux points qui pourraient valoir cher dans la quête du scudetto. Les Rossoneri voient désormais leur fauteuil de leader en danger: ils peuvent être dépassés dimanche par l'Inter Milan (2e à 2 points), qui accueille Sassuolo, et rejoints lundi par Naples (3e à 3 pts), en déplacement à Cagliari. La Salernitana, à l'image de son capitaine Franck Ribéry au four et au moulin jusqu'à sa sortie sur blessure (69e), s'est battue bec et ongles pour arracher ce point synonyme d'espoir, pour la première de Davide Nicola, troisième entraîneur de la saison à Salerne. Anton Rebic a égalisé pour les Milanais à la 77e.

Le Lausanne-Sport ne répond plus Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le Lausanne-Sport n'a toujours pas pris le moindre point depuis le début de l'année. Les Vaudois se sont inclinés 3-0 contre Bâle samedi soir au Parc Saint-Jacques et restent derniers de Super League. La dernière fois que le LS avait glané un point en championnat, c'était le 5 décembre dernier au Parc Saint Saint-Jacques justement (1-1). Depuis, les Lausannois ont enchaîné cinq défaites et ce malgré l'arrivée d'Alain Casanova sur le banc La malchance du dernier Le coach français avait, pour la première fois depuis son arrivée, bénéficié d'une semaine complète d'entraînement pour tenter d'inculquer ses principes. Cela s'est vu en première mi-temps ou Lausanne a été solide défensivement et s'est même procuré quelques occasions. Au retour des vestiaires, c'est pourtant Bâle qui a ouvert le score grâce un but marqué à la limite du hors-jeu par Michael Lang (50e). Les Rhénans ont ensuite manqué un penalty dans la foulée, mais le nouvel attaquant hongrois du FCB, Szalai a permis aux siens de se mettre définitivement à l'abri pour sa première en Suisse. (65e). Le 3-0 est venu de la tête de l'Allemand Katterbach en fin de match Le LS reste ainsi englué à la dernière place du classement et devra espérer un faux pas de Lucerne dimanche face au Servette FC pour ne pas être largué dans la course au maintien.