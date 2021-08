Shaqiri «à Lyon pour gagner des titres» +++ Le PSG met la pression sur Mbappé

Thoune - Stade-Lausanne-Ouchy reporté Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Prévu vendredi, le match de Challenge League Thoune - Stade-Lausanne-Ouchy est reporté à une date qui reste à déterminer. La majorité des joueurs et du staff du club vaudois ont été placés en quarantaine jusqu'au 1er septembre au plus tard par le service médical cantonal, annonce la SFL dans un communiqué. Plusieurs cas positifs au Covid-19 ont été enregistrés à SLO. Malgré le fait que les personnes vaccinées ou récemment guéries peuvent continuer à s'entraîner normalement, le club vaudois ne peut pas compter pour l'heure sur le minimum de 14 joueurs de champ et deux gardiens de sa "Covid19-Playerlist".

Ivanyuk triomphe en ville, Tamberi et Gasch déçoivent Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La hauteur masculine a eu les honneurs du concours hors stade d'Athletissima. Le Russe Ilya Ivanyuk s'est imposé sur la place Centrale à Lausanne en étant le seul à effacer une barre à 2m30. Après la perche sur la place de l'Europe l'an dernier, Athletissima s'est délocalisé de l'autre côté du Grand-Pont en profitant des installations du tournoi de basket 3x3. Et si les hauteurs atteintes n'ont pas fait frémir les meilleures performances mondiales, Ivanyuk s'est quand même essayé trois fois à 2m38, soit un centimètre de mieux que la meilleure marque de l'année. Trois barres ratées pour le Russe, mais un spectacle très certainement plaisant pour les nombreux spectateurs massés tout autour de ce sautoir improvisé, baigné par une belle lumière en début de concours et arrosé de musique. Dans ce contexte dynamique, le public avait envie de voir le champion olympique Gianmarco Tamberi et le Vaudois Loïc Gasch. Les deux hommes ont dû se satisfaire de 2m24. Tamberi a terminé 5e et Gasch 6e. Cela n'a pas empêché le Sainte-Crix de se faire une tournée de selfies après son ultime échec. Il faut dire que le régional de l'étape, recordman de Suisse avec ses 2m33, n'avait pas envie de bouder son plaisir, lui qui a travaillé le matin et qui sera encore au boulot jeudi. Gasch veut de la constance "Je voulais beaucoup plus, je savais que je n'étais pas régulier, a reconnu le Vaudois, auteur d'un superbe bond à 2m20 qui avait certainement dix centimètres de marge. Je l'avais même annoncé. J'ai sorti certains sauts, mais je dois me montrer plus constant. Ce n'est ni un manque de forme, ni un manque de technique." L'obligation de jongler entre le sport et la vie professionnelle pèse sans doute sur les résultats de Loïc Gasch. "Je veux mettre toutes les chances de mon côté pour Paris 2024, explique-t-il en évoquant un plus grand professionnalisme. C'est surtout sur les temps de récupération. Je dois aussi voir au niveau du sponsoring, cela ne dépend pas que de mon envie." A ce niveau-là, on a senti chez tous les athlètes une envie plus grande qu'en stade.

Xherdan Shaqiri "à Lyon pour gagner des titres Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT "J'ai toujours aussi faim ! Je suis venu à Lyon pour gagner des titres": Xherdan Shaqiri ne s'est pas dérobé lors de sa présentation officielle avec son nouveau club. "Il y a eu un premier contact avec Lyon il y a plus d'une année. Lorsque les dirigeants sont revenus à la charge, tout était clair dans ma tête, explique le nouveau numéro 29 de l'OL. Il y a devant moi un beau projet et aussi la présence d'un nouvel entraîneur, Peter Bosz, que j'apprécie beaucoup. Le fait de me rapprocher de la Suisse a également compté. Les négociations avec Liverpool n'ont pas été simples. Mais elles ont abouti et c'est l'essentiel." "Une complexité colossale" "Si Shaq n'avait pas voulu absolument venir à Lyon, tout aurait encore été plus compliqué avec Liverpool. Ces négociations furent d'une complexité colossale, souligne le président lyonnais Jean-Michel Aulas. J'étais à Bucarest lors du 8e de finale de l'Euro entre la Suisse et la France. Ce soir-là, Shaq nous a fait très mal. Nous croyons en ses qualités. Et son palmarès magnifique nous fait, je dois le dire, un peu rougir. Il a gagné des titres presque partout où il est passé." Le double vainqueur de la Ligue des Champions a été recruté également pour son état d'esprit. "Il doit nous inculquer sa mentalité de vainqueur, glisse le directeur sportif Juninho. On connait aussi sa patte gauche, sa puissance et sa vista". A bientôt 30 ans - il les fêtera le 10 octobre prochain - Xherdan Shaqiri mesure pleinement les attentes de ses nouveaux dirigeants. Il doit amener son expérience pour, dit-il, "faire grandir à nouveau ce club". La non-qualificiation pour la Ligue des Champions a été ressentie comme un véritable traumatisme par un club qui avait disputé dans la bulle de Lisbonne les demi-finales de l'édition 2019/2020. Trop juste pour vendredi ? Il semble improbable que Xherdan Shaqiri découvre la Ligue 1 ce vendredi lors du déplacement à Nantes. "Cela risque d'être un peu juste, reconnaît-il avec une certaine honnêteté. J'ai besoin d'enchaîner les séances collectives pour mieux apprendre à connaître mes nouveaux coéquipiers". Selon Peter Bosz, il n'est pas impossible que le Bâlois évolue en 9,5 comme en équipe de Suisse. Le technicien néerlandais souhaite le voir évoluer entre les lignes. "Je peux tenir plusieurs postes c'est vrai, mais je ne revendique rien", glisse Xherdan Shaqiri. Après la Bundesliga avec le Bayern Munich, la Serie A avec l'Inter et la Premier League avec Stoke City et Liverpool, Xherdan Shaqiri découvrira un quatrième grand championnat. "La Ligue 1 s'avance comme un très grand championnat avec la présence de Lionel Messi, dit-il. Je me réjouis de l'affronter." Le premier rendez-vous va tomber très vite entre le Bâlois et l'Argentin, le 19 septembre au Parc des Princes. "Intéressant" avec Yakin Entre-temps, Xherdan Shaqiri retrouvera l'équipe de Suisse avec les trois rencontres contre la Grèce, l'Italie et l'Irlande du Nord. Avec un nouveau sélectionneur, Murat Yakin, qu'il connaît très bien. "Nous nous sommes parlés mardi. Murat Yakin est un entraîneur plus jeune que Vladimir Petkovic, explique Xherdan Shaqiri. Cela va être intéressant." Le Bâlois n'oublie cependant pas tout ce que Vladimir Petkovic a apporté en sept ans. "Il a choisi de tenter l'aventure à Bordeaux. Je lui souhaite le meilleur", conclut-il.

Reed hospitalisé pour une double pneumonie Patrick Reed souffre d'une double pneumonie Image: KEYSTONE/EPA/MICHAEL REYNOLDS Patrick Reed, vainqueur du Masters 2018, est hospitalisé depuis vendredi dernier à Houston pour soigner une double pneumonie. Mais "je suis sur la voie de la guérison", a souligné l'Américain. "Je veux juste mettre tout le monde au courant. La bonne nouvelle est que ma cheville va bien. La mauvaise nouvelle est que j'ai été hospitalisé pour une pneumonie bilatérale. Je suis sur la voie de la guérison, et dès que les médecins me donneront le feu vert, je vais revenir. J'ai hâte de retourner sur le terrain !", écrit Reed dans un communiqué publié sur Golf Channel. Le 18e joueur mondial avait dû déclarer forfait la semaine dernière pour un gros tournoi de l'US PGA Tour, le Northern Trust, en raison d'une blessure à une cheville. Il a peu de chances de renouer avec les greens à court terme pour finir la saison sur le PGA Tour. Une double pneumonie consiste en l'infection des deux poumons. Cette maladie grave potentiellement mortelle survient quand une bactérie, un virus ou un champignon provoquent l'inflammation d'alvéoles.

Primoz Roglic gagne la 11e étape Image: KEYSTONE/EPA/Manuel Bruque Dépossédé de la tunique de leader du général la veille, Primoz Roglic a apporté la réponse espérée mercredi sur les routes de la Vuelta. Le Slovène s'est adjugé la 11e étape, disputée entre Antequerra et Valdepeñas de Jaen sur 134 km, pour se rapprocher quelque peu du maillot rouge Odd Christian Eiking. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) s'est imposé avec 3'' d'avance sur Enric Mas, son principal rival au classement général, au terme de cette étape de montagne. Le Norvégien Odd Christian Eiking (Intermarché - Wanty Gobert) a parfaitement résisté aux cadors mercredi, concédant 11'' seulement sur la ligne. Mäder gagne un rang A la bataille dans les derniers hectomètres avec Enric Mas, Primoz Roglic a avalé Magnus Cort Nielsen, dernier représentant de l'échappée du jour, à 200 mètres de la ligne. Il s'est ainsi offert une deuxième victoire d'étape sur cette Vuelta 2021, après son succès sur le contre-la-montre individuel lors de la 1re étape. Primoz Roglic reste 3e au général, à 1'56'' d'Odd Christian Eiking, 10e de l'étape. Entre eux se glisse le Français Guillaume Martin, avec 58'' de débours sur le Norvégien au général. Le Bernois Gino Mäder, 13e de l'étape, a quant à lui gagné un rang au général pour se retrouver 13e, à 6'54'' du leader.

Infantino en appelle à la solidarité des Ligues et des clubs Image: KEYSTONE/EPA/LEGNAN KOULA Le président de la FIFA Gianni Infantino a appelé les Ligues et leurs clubs à libérer les joueurs pour les prochains matchs internationaux. "La libération des joueurs pour les prochaines fenêtres internationales est urgente et hautement importante", explique-t-il dans un communiqué de l'instance. "J'appelle toutes les associations membres de la FIFA, les Ligues et les clubs à faire preuve de solidarité comme il se doit au football mondial", a ajouté le Valaisan, qui s'est exprimé alors que les clubs de Premier League anglaise ont déclaré qu'ils n'enverraient aucun joueur pour les qualifications de la Coupe du monde dans les pays figurant sur la liste rouge du gouvernement britannique. La décision concernerait près de 60 joueurs issus de 19 clubs de Premier League, qui devaient se rendre dans 26 pays de la liste rouge en septembre. La liste comprend principalement des pays d'Amérique du Sud et d'Afrique. Les personnes entrant en Grande-Bretagne en provenance de ces pays devront se soumettre à une quarantaine dans un hôtel pendant dix jours. Responsabilité "Beaucoup des meilleurs joueurs du monde jouent dans des ligues en Angleterre et en Espagne", a déclaré Gianni Infantino. "Nous sommes convaincus que ces pays assument leur responsabilité de protéger et de préserver l'intégrité sportive des compétitions dans le monde entier." Le Valaisan précise avoir écrit au Premier ministre britannique Boris Johnson pour lui demander son soutien. "En solidarité et en unité, nous avons lutté contre Covid-19. Maintenant, j'appelle tout le monde à faire en sorte que les joueurs nationaux soient libérés lors des prochains matches de qualification pour la Coupe du monde."

Le PSG a dit "non" au Real pour Mbappé, mais ne va pas le retenir Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Le PSG a dit "non verbalement" à la proposition de transfert du Real Madrid pour Kylian Mbappé, a expliqué mercredi le directeur sportif Leonardo. Celui-ci a ajouté que l'offre d'environ 160 millions d'euros n'était "pas suffisante" pour l'attaquant que le club aimerait "garder". "Notre position a toujours été de garder Kylian, de renouveler son contrat" qui arrive à échéance en juin 2022, a précisé Leonardo à quelques médias dont l'AFP. Le dirigeant brésilien du Paris St-Germain a d'ailleurs jugé le comportement du club espagnol "irrespectueux, incorrect et illégal". "A nos conditions" Toutefois, si Kylian Mbappé "a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais il va partir ou rester à nos conditions", a insisté Leonardo. "Si un joueur a envie de partir, il va partir, le club, le projet, restent au-dessus de tout le monde", a-t-il ajouté, en précisant que le PSG "a tout fait" pour le convaincre de rester. "Verbalement on a dit non" au Real, a assuré "Leo", estimant que cette offre du Real "autour de" 160 millions d'euros était "une stratégie, pour avoir un non de notre part, comme ça, ils diront qu'ils ont tout essayé". Salaire "au-dessus des autres top joueurs" Voilà "deux ans que le Real Madrid se comporte comme ça, c'est irrespectueux, incorrect, illégal, même si c'est l'entourage ou les intermédiaires, pour nous c'est inacceptable", a ajouté le directeur sportif du club parisien. Le PSG "n'a jamais imaginé" perdre son joyau, "jamais voulu ça, on a tout fait pour le renouveler, on a fait une offre (réd: salariale) vraiment importante, même au-dessus des autres top joueurs", a précisé Leonardo, qui a rappelé que Mbappé avait "toujours promis qu'il ne partirait jamais libre", à la fin de son contrat en juin 2022. A partir de janvier, il est libre de s'engager où il veut. En cas de départ malgré tout, le PSG considère l'offre "très loin du montant" pour une telle star. "On ne peut pas vendre un joueur à moins que ce qu'on a payé quand il avait 18 ans (180 millions d'euros)", a-t-il estimé, rappelant que le club devrait rétrocéder "une partie de l'achat à Monaco", son précédent club (environ 35 millions). "Au centre du projet, pas au-dessus" "On a tout fait" pour convaincre Mbappé de rester, juge Leonardo. "Même ce mercato, on considère l'avoir fait autour de lui", avec les recrutements de Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum et Achraf Hakimi. Mais "le club est au-dessus de tout le monde, on l'a déjà dit mille fois", a insisté le dirigeant. Leo assure également qu'en prenant la parole, il "n'ouvre pas la porte" à un départ de Mbappé, "on ne l'a jamais ouverte, sinon on pouvait le faire depuis longtemps". Mbappé "est au centre du projet, mais pas au-dessus". Si le champion du monde devait partir, la date limite pour le transfert, "c'est le 31 août à minuit, la +deadline+ qui existe", a dit Leo. Quant aux chances que Mbappé prolonge au PSG, "je ne sais pas répondre", a-t-il lâché. "Est-ce que Kylian a envie de partir? Ca me semble clair, non?", a conclu Leonardo.

Décevante 5e place pour le relais suisse Alexandre Balmer et le relais suisse doivent se contenter d'un 5e rang aux Mondiaux du Val di Sole Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Les Mondiaux du Val di Sole n'ont pas démarré de manière idéale pour les vététistes suisses. Le relais mixte de cross country a dû se contenter du 5e rang d'une course remportée par la France. Reto Indergand, Finn Treudler, Nicole Koller, Jacqueline Schneebeli, Noëlle Ruetschi et l'espoir neuchâtelois Alexandre Balmer ont échoué à 1'15'' de la troisième marche du podium, occupée par l'Allemagne. Emmenée par le champion du monde élite 2020 Jordan Sarrou, la France a nettement dominé les débats, s'imposant avec 48'' d'avance sur les Etats-Unis pour cueillir son septième titre mondial en relais. La Suisse avait cueilli trois titres mondiaux d'affilée en relais entre 2017 et 2019, mais avec dans ses rangs ses stars Nino Schurter et Jolanda Neff. L'an dernier, la formation helvétique s'était parée de bronze.

Kane annonce sur Twitter qu'il reste à Tottenham Image: KEYSTONE/AP Pool Reuters L'attaquant de Tottenham Harry Kane a annoncé mercredi sur son compte Twitter qu'il ne quittera pas Tottenham cet été. Manchester City avait pourtant tenté de le recruter et semblait sur le point de refaire une offre. "Je vais rester à Tottenham cet été et je serai concentré à 100% pour aider l'équipe à réussir", a écrit l'attaquant et capitaine de la sélection nationale anglaise, mettant fin au suspense sur le dossier.

Matheus Cunha à l'Atlético Madrid Image: KEYSTONE/AP/Martin Mejia L'ex-Sédunois Matheus Cunha quitte le Hertha Berlin pour rejoindre l'Atlético Madrid. L'attaquant de 22 ans, champion olympique avec le Brésil cet été, a signé un contrat de cinq ans avec le champion d'Espagne. L'Atlético Madrid aurait déboursé quelque 30 millions d'euros pour s'attacher les services de Matheus Cunha, selon divers médias allemands. Le Brésilien, qui a évolué à Sion en 2017/2018, s'est fait l'auteur de 10 buts et 13 passes décisives en 40 matches officiels disputés sous le maillot du Hertha.

Serena Williams ne jouera pas à Fkushing Meadows Les temps sont durs aussi pour Serena Williams. Image: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH Serena Williams ne disputera pas l'US Open qui débutera ce lundi. L'Américaine explique souffrir toujours d'une blessure au mollet. Serena Williams devra encore patienter pour se donner une chance d'égaler le record des 24 titres du Grand Chelem de Margaret Court qu'elle chasse depuis son sacre en Australie en 2017. Tombée à la 22e place mondiale, l'Américaine, qui fêtera ses 40 ans le 26 septembre prochain, a enlevé à six reprises l'US Open, en 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 et 2014. Elle n'a plus joué un seul match depuis son abandon au premier tour de Wimbledon face à la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich.

La Suisse battue 5-0 oar le Canada Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh Troisième match et troisième défaite pour la Suisse au Championnat du monde dames de Calgary. Les Suossesses se sont inclinées 5-0 devant le Canada. La Suisse n'aura tenu le choc que lors du premier tiers. Avec ses 21 parades lors de cette période initiale, Andrea Brändli a permis à ses couleurs de regagner les vestiaires sur le score de 0-0. La Suisse devait toutefois concéder trois buts, dont le premier en... supériorité numérique, entre les 21e et 30e minutes pour s'incliner logiquement A noter que ce score de 5-0 est le plus "serré" sur les sept duels qui ont opposé les Canadiennes aux Suissesses. Privée d'Alina Müller, touchée au genou contre la Russie, la Suisse a manqué de venin en phase offensive pour n'adresser que 12 tirs vers la cage adverse contre... 63 pour les Canadiennes. Assurée d'une place en quart de finale avant même le début du tournoi, la Suisse affrontera la Finlande pour son dernier match du premier tour.

Andi Zeqiri: son premier but pour Brighton Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Andi Zeqiri a - enfin - ouvert son compteur avec Brighton. Titularisé à Cardiff (D2) en Coupe de la Ligue, l'ancien Lausannois a signé le 2-0 à la 55e minute pour sceller le score. Au bénéfice d'un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, Andi Zeqiri (22 ans) n'a pas encore été titularisé une seule fois en Premier League depuis son transfert en septembre dernier. Il est, ainsi, resté sur le banc lors des deux premières rencontres de championnat remportées par Brighton à Burnley (2-1) et face à Watford (2-0).

Les Young Boys joueront la Ligue des champions Image: KEYSTONE/THOMAS HODEL Les Young Boys ont atteint leur objectif. Les Bernois participeront à la phase de groupes de la Champions League. En play-off retour, ils ont gagné 3-2 à Budapest contre Ferencvaros, comme à l'aller. Dans une partie intense et rythmée, comme déjà à Berne la semaine dernière, YB a fini par prendre le meilleur sur une équipe qui lui a néanmoins posé pas mal de problèmes. Les champions de Suisse ont marqué par Zesiger (4e), Fassnacht (56e) et Mambimbi (93e), les Hongrois trouvant eux la faille grâce à Wingo (18e) et Mmaee (27e). YB aurait pu voire dû s'imposer plus nettement puisque les hommes de David Wagner ont touché deux fois le poteau (Maceiras 23e, Ngamaleu 63e) et ont en plus manqué un penalty par Siebatcheu (72e). Dans les arrêts de jeu, le remplaçant Mambimbi a fini par donner une victoire méritée aux Bernois. Entame idéale YB avait connu une entame idéale en ouvrant le score dès la 4e par Zesiger. Le défenseur central reprenait de la tête un corner bien botté par Sierro. Les champions de Suisse n'ont pas su enchaîner, subissant dans un premier temps l'impact physique de leurs adversaires. Un mauvais renvoi de von Ballmoos - pas irréprochable pour son retour de blessure - sur un centre de Mmaee permettait à Wingo, seul au deuxième poteau, d'égaliser (18e). Ferencvaros prenait ensuite l'avantage sur corner à la 27e sur une tête de Mmaee, un joueur qui posait de gros problèmes à la défense bernoise. Siebatcheu maladroit A la reprise, YB prenait plus le jeu à son compte, profitant peut-être aussi d'une baisse de régime de leurs adversaires. Fassnacht inscrivait le 2-2 sur un centre d'Elia (56e) avant que Ngamaleu ne touche le poteau (63e) et que Siebatcheu, bien maladroit, ne manque le but vide sur le rebond. Les Hongrois étaient dans la foulée réduits à dix après l'expulsion de Laïdouni (64e). Vraiment peu en réussite, Siebatcheu échouait sur penalty à la 72e, manquant l'occasion de mettre son équipe à l'abri. Mais ce n'était que partie remise avec la réussite du joker Mambimbi dans les arrêts de jeu. L'essentiel a donc bel et bien été atteint avec cette qualification et la manne financière qui va avec. Ce sera la deuxième participation du club de la capitale à ce rendez-vous des 32 meilleures équipes européennes. Le Wankdorf peut se préparer à vibrer.