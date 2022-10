Shaqiri est à Lugano pour rester en forme et se détendre

Stahl: "Nous sommes fiers, mais nous restons vigilants" Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Président de Swiss Olympic, Jürg Stahl tire un bilan forcément positif de l'exercice sportif 2022, marqué notamment par l'obtention de 15 médailles - dont 7 en or - aux JO d'hiver de Pékin. "Nous sommes fiers, mais nous restons vigilants", souligne-t-il. "A Swiss Olympic, nous nous demandons chaque jour si le sport suisse se porte bien. La réponse est oui", lâche l'ancien conseiller national UDC, présent dans un hôtel de Lausanne mercredi matin pour une rencontre avec les médias romands. "On peut même dire qu'il se porte très bien. Nous avons réalisé de grosses performances sur la scène internationale, notamment aux Jeux de Pékin. Nous étions aussi très présents dans des sports comme la natation (réd: quatre médailles conquises lors des Européens de Rome) et l'athlétisme (réd: six médailles glanées aux Européens, une aux Mondiaux) où la concurrence est très forte", se réjouit-il. "Nous pouvons aussi compter sur des stars comme le hockeyeur Roman Josi. C'en est terminé de l'image du "petit Suisse". Nous avons une nouvelle génération d'athlètes décomplexés, qui travaillent avec acharnement et ont une grande confiance en leurs moyens", poursuit le Zurichois. "Cela montre que l'argent a été particulièrement bien investi", se réjouit-il. Un travail sur le long terme "Le travail effectué par les Fédérations, les clubs et les coaches dans toutes les régions porte ses fruits. Mais c'est un travail sur le long terme. Les succès d'aujourd'hui sont les résultats de plus d'une décennie d'efforts. Des moyens financiers plus grands nous ont permis de professionnaliser le sport suisse dans son ensemble", explique encore Jürg Stahl. Dès 2023, la distribution des fonds générés par les loteries ne sera plus gérée par la Société du Sport-Toto, laquelle a permis à Swiss Olympic de redistribuer quelque 48 millions de francs au sport suisse dans son ensemble, mais par la Fondation suisse pour l'encouragement du sport (FSES). "Le mécanisme sera différent, mais nous sommes prêts pour ce nouveau système", assure Jürg Stahl. Serein, le Zurichois est néanmoins conscient des immenses défis que rencontre le sport suisse dans son ensemble. "On ne recherche de toute manière pas le succès à tout prix. Nous voulons instaurer un environnement qui soit le plus sain possible, avec un fair-play éthique maximal", souligne-t-il. "Le sport est confronté aux mêmes problèmes que la société dans son ensemble, avec la crise du covid, la guerre en Ukraine ou la crise énergétique et leurs répercussions, poursuit-il. Nous sommes fiers, mais nous restons vigilants face à ces différentes problématiques."

Shaqiri à Lugano: rester en forme et se détendre Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay "En pleine forme et reposé", c'est ainsi que Xherdan Shaqiri veut arriver à la Coupe du monde au Qatar. L'international helvétique a déclaré mercredi à Lugano, où il va se tenir en forme, qu'il était très confiant pour les semaines à venir, malgré le manque de compétition. L'équipe de Suisse a dû trouver une solution pour Shaqiri après que son club, le Chicago Fire, a manqué les play-off. Il s'agit maintenant de se maintenir en forme avant de rejoindre le camp d'entraînement avec la sélection. "Je suis content que nous ayons trouvé une solution. Il y avait quand même quelques obstacles", a déclaré Shaqiri lors d'une conférence de presse mardi en présence du directeur de l'équipe nationale Pierluigi Tami et de l'entraîneur de Lugano Mattia Croci-Torti. Le fait que Chicago soit le club partenaire de Lugano a aidé à régler les problèmes d'assurances et à trouver une solution acceptable pour toutes les parties. Après une pause de deux semaines, avec entre autres quelques jours de plage au Mexique, un détour par Manchester et Bâle, Shaqiri est à Lugano depuis lundi. "XS" s'entraîne une fois par jour avec le club tessinois de Super League jusqu'au 13 novembre. Il est toujours agréable de s'entraîner sous la direction d'un autre coach, car il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Le Bâlois n'a posé d'ailleurs aucune exigence. Et Croci-Torti a expliqué qu'il n'avait pas non plus donné d'instructions particulières à ses joueurs, par exemple en ce qui concerne la fermeté dans les duels avec leur hôte de marque. Shaqiri a laissé entendre qu'il n'avait pas l'intention d'en faire trop au cours des prochaines semaines. Sa préparation en vue de la Coupe du monde comprend également une certaine récupération. "Il est important que je me sente bien", a-t-il souligné. Il ne craint pas de manquer de compétition lors des matches: "J'ai disputé suffisamment de rencontres cette année. Je ne vais rien désapprendre." En ce qui concerne la Coupe du monde qui débute le 20 novembre, il s'est montré prudent. "Je veux regarder match par match", a-t-il déclaré en évoquant les objectifs de la Suisse. Nous devons d'abord passer le difficile premier tour, ensuite tout est possible. Nous pouvons être une équipe surprise de la Coupe du monde."

Décès de Mike Birch, premier vainqueur de la Route du Rhum Image: KEYSTONE/AP/FRANCK PREVEL Le skipper canadien Mike Birch, vainqueur de la première édition de la Route du Rhum, est décédé mercredi à son domicile de Brec'h (Morbihan) à l'âge de 90 ans, a-t-on appris auprès de sa famille. "Il était diminué depuis plusieurs mois. Il est mort tout doucement cette nuit dans son sommeil", a déclaré à l'AFP France Birch, épouse du marin qui avait remporté la Route du Rhum en 1978, avec 98 secondes d'avance seulement sur le Français Michel Malinovsky.

Audi annonce son alliance avec Sauber pour son arrivée en 2026 Image: KEYSTONE/AP/Darron Cummings Le constructeur allemand Audi a annoncé mercredi dans un communiqué avoir choisi l'écurie Sauber pour son arrivée en tant que motoriste en Formule 1 en 2026. Cette alliance entre la célèbre marque du groupe Volkswagen et l'équipe suisse était pressentie depuis fin août et l'annonce de la fin du partenariat entre Sauber et son sponsor Alfa Roméo fin 2023.

Belle soirée pour Nico Hischier et Philipp Kurashev Image: KEYSTONE/AP/Carlos Osorio Nico Hischier et Philipp Kurashev ont connu une soirée faste. Le Valaisan et le Zurichois ont marqué et ont gagné respectivement avec New Jersey et Chicago. Le capitaine Nico Hischier et Jonas Siegenthaler se sont imposés 6-2 à l'extérieur face au Detroit de Pius Suter. Les Devils ont parfaitement réagi au lendemain de leur défaite devant Washington. Nico Hischier a inscrit le 5-2 pour sa troisième réussite de la saison. Pour sa part, Philipp Kurashev a marqué le 3-0 lors du succès 4-2 à domicile de Chivago devant Florida. Après deux défaites initiales, les Blackhawks restent désormais sur une série de quatre victoires de rang. Buteur pour la deuxième fois de la saison, Philipp Kurashev a obtenu la deuxième étoile. Un troisième attaquant suisse a soigné ses statistiques mardi soir. Kevin Fiala a délivré son cinquième assist de la saison pour Los Angeles face à Tampa Bay. Victorieux 4-2, les Kings ont fêté leur première victoire à domicile.

Genève-Servette se reprend, Bienne reçu sept sur sept Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Après deux défaites de rang, Genève-Servette s'est repris de belle manière en étrillant Zoug 6-1 mardi soir en National League. Dans le même temps, le HC Bienne a signé un septième succès consécutif en battant Berne 3-2. Avant de recevoir le champion en titre, les Aigles restaient sur deux défaites en prolongations. Face aux joueurs de Suisse centrale, la bande de Jan Cadieux, leader au classement, n'a pas prolongé l'état de crise. Après 36 minutes de jeu, les Servettiens menaient déjà tranquillement 5-0 grâce notamment à un doublé de Marc-Antoine Pouliot. Pour cette rencontre, le coach genevois Jan Cadieu avait décidé de séparer le duo Linus Omark-Teemu Hartikainen pour provoquer un électrochoc. Cela a marché pour le Suédois qui a inscrit trois points (1 but et deux assists). Porté par sa ligne "H20" (Hofer, Haas et Olofsson), Bienne a signé une septième victoire de rang et s'est adjugé un dixième derby de suite contre son voisin Berne. Après l'ouverture du score de Hofer, les Seelandais ont fait la différence en deuxième période grâce à des buts de Rathgeb et Haas. Malgré une fin de match tonitruante des Ours, la troupe d'Antti Törmänen a géré son avance pour repartir de la capitale avec les trois points et une deuxième place consolidée. Gottéron sur sa lancée Fribourg-Gottéron continue de reprendre des couleurs. Après un début de saison poussif, les Dragons ont livré une solide performance défensive pour l'emporter 2-0 contre Rapperswil-Jona Lakers. Des réussites de Diaz et de Bertschy dans la cage vide ont permis à Gottéron de signer un troisième succès de rang et de dépasser les Saint-Gallois au classement. Ajoie a pour sa part payé cher son entame manquée contre Langnau. Défaits 4-1, les Jurassiens étaient déjà menés 3-0 peu avant le quart d'heure de jeu. Une décision qui a forcé le coach Filip Pesan à sortir le pauvre Damiano Ciaccio et à faire rentrer Tim Wolf. Malheureusement, le déclic psychologique n'a pas eu lieu pour les Vouivres, malgré une réussite de Guillaume Asselin. Le HCA reste ainsi scotché à l'avant-dernière place. Lugano encore battu Davos a par ailleurs confirmé sa bonne passe en dominant Ambri-Piotta 3-1 grâce surtout au premier but d'Enzo Corvi cette saison qui a inscrit le 2-1 à un peu plus d'une minute de la sirène finale. Enfin, le temps doit commencer à sembler long pour l'entraîneur de Lugano Luca Gianinazzi. Son équipe n'a pas eu voix au chapitre contre les ZSC Lions en s'inclinant 6-3 en terres zurichoises.

Stan Wawrinka irrésistible au 1er tour à Bâle Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Stan Wawrinka (ATP 194) a frappé un grand coup à Bâle. Le Vaudois a éliminé avec un réel panache le no 3 mondial Casper Ruud mardi au 1er tour des Swiss Indoors. Stan Wawrinka s'est imposé 6-4 6-4 après 1h19' de match devant le Norvégien. Il a signé les deux seuls breaks de la rencontre, le premier pour mener 4-3. Dans la seconde manche, il a ravi l'engagement du finaliste de Roland-Garros et de l'US Open au neuvième jeu avant de conclure son dernier jeu de service à 15. Le Vaudois aura enlevé douze des treize derniers points de la rencontre avant de ne pas pouvoir masquer ses larmes à l'heure de l'interview sur le court au micro de Marco Chiudinelli. Parfaitement protégé par son service avec ses 9 aces, Stan Wawrinka a rendu une copie parfaite. Il a su défendre les trois balles de break auxquelles il a dû faire face dans un huitième jeu crucial du premier set. A 37 ans, il signe son deuxième grand exploit depuis son retour sur les courts ce printemps, après son succès à Metz devant Daniil Medvedev. Face à Nakashima jeudi Acclamé peut-être comme jamais par le public rhénan, Stan Wawrinka a donné raison mardi soir au discours presque étonnant tenu par le directeur des Swiss Indoors Roger Brennwald plus tôt dans la journée. "Stan a toujours mieux joué ici à Bâle lorsque Federer n'était pas là. C'est comme s'il respirait mieux..." Jeudi, Stan Wawrinka croisera le fer en huitième de finale avec l'Américain Brendon Nakashima (ATP 44). S'il évolue dans le même registre que face à Casper Ruud et comme l'air de la Halle St-Jacques lui convient à nouveau si bien, il n'y a aucune raison de ne pas croire en ses chances.

Chelsea qualifié pour les 8es de finale La joie de Kovacic, qui a inscrit l'un des deux buts de Chelsea Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Chelsea a validé mardi son ticket pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Les Blues du manager Graham Potter sont allés s'imposer 2-1 sur la pelouse de Salzbourg, qui a ainsi concédé sa première défaite dans ce groupe E. Le gardien suisse Philipp Köhn a pourtant livré la marchandise devant les buts salzbourgeois face au vainqueur de l'édition 2020/21. Il a notamment multiplié les parades devant Aubameyang, comme lors de son face-à-face de la 32e avec l'attaquant gabonais. Mais l'ancien portier du FC Wil a dû s'avouer vaincu à deux reprises sur des tirs qui ont terminé leur course dans la lucarne. Kovacevic a ouvert la marque à la 23e, en reprenant directement un ballon mal dégagé par la défense autrichienne. Et Havertz a inscrit le 2-1 à la 64e sur une magnifique frappe enroulée du pied gauche. Salzbourg s'est pour sa part contenté d'un but, inscrit par son attaquant Junior Adamu à la 49e. La formation entraînée par Matthias Jaissle n'a que rarement pris en défaut la défense de Chelsea. Son premier tir cadré, réussi par son autre international suisse Noah Okafor, n'a ainsi été enregistré qu'à la 34e minute. Avec 6 points à son compteur, Salzbourg peut toujours rêver d'une deuxième qualification consécutive pour les 8es de finale. Mais le champion d'Autriche devra probablement s'imposer sur le terrain de l'AC Milan le 2 novembre pour espérer poursuivre l'aventure.

Un visa pour Milan pour Dominic Stricker Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Dominic Stricker a fait un pas sans doute décisif vers Milan. Son succès au 1er tour des Swiss Indoors devant Maxime Cressy lui ouvre, en effet, les portes du prochain Masters Next Gen. Le Bernois (ATP 129) s'est imposé 7-6 (7/4) 6-3 devant l'Américain (ATP 34) pour confirmer une première victoire obtenue contre ce même adversaire en juin dernier sur le gazon de Stuttgart. Les 45 points ATP qui récompensent ce succès lui assurent pratiquement sa qualification pour ce Masters des moins de 21 ans dans la capitale lombarde en novembre prochain que ne disputeront pas le no 1 mondial Carlos Alcaraz et Jannik Sinner (ATP 12). Dominic Stricker a eu la bonne idée de ravir d'entrée de jeu le service de Cressy, qui a tout de même gagné le titre à Newport et disputé deux autres finales cette année. Seulement, le spécialiste du service-volée peut accuser des trous d'air étonnants. Il a ainsi commis deux doubles fautes successives dans le jeu décisif du premier set avant de concéder le break de la seconde manche sur deux autres doubles fautes de rang suivies de deux erreurs grossières. Le grand mérite du Champion juniors 2020 de Roland-Garros fut d'exploiter pleinement les errements de Maxime Cressy pour gagner sa grande "première" à Bâle le soir où, dans un monde parfait, Roger Federer aurait dû lancer son tournoi. Mercredi soir, le gaucher bernois fera face à un joueur qui évolue dans un autre registre en la personne de Pablo Carreño Busta (ATP 15) victorieux cet été du Masters 1000 de Montréal. La barre sera très haute, mais rien ne dit que Dominic Stricker, porté par le public, ne la franchira pas...

Un finish en trombe pour Andy Murray Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Dix-sept ans après sa première apparition, Andy Murray (ATP 49) a signé un retour gagnant à la Halle St-Jacques. L'Ecossais est toutefois revenu de loin devant Roman Safiullin (ATP 93). L'ancien no 1 mondial a, en effet, été mené 4-2 au troisième set avant d'enlever les quatre derniers jeux de la rencontre pour s'imposer 6-7 (5/7) 6-3 6-4 face au qualifié russe. A 35 ans, il est toujours animé de cette rage de vaincre qui l'incite à croire que rien n'est perdu jusqu'au dernier point. Andy Murray affrontera jeudi le vainqueur de la rencontre entre Roberto Bautista Agut (ATP 22) et Laslo Djerer (ATP 75). Le jour de repos dont il bénéficiera mercredi lui permettra sans doute de régaler encore ses suiveurs sur les réseaux sociaux. Le tweet adressé à Roger Federer a donné le ton: "Je viens d'arriver à Bâle, la ville de l'un des plus grands athlètes de l'histoire: Granit Xhaka." Fan d'Arsenal, Andy Murray mesure il est vrai tout ce que les Gunners doivent cette saison au capitaine de l'équipe de Suisse de football.

Ronaldo retourne à l'entraînement à ManU Cristiano Ronaldo a repris l'entrainement. Image: KEYSTONE/AP/Dave Thomposon Ecarté du groupe pour le déplacement à Chelsea, samedi, après avoir refusé d'entrer en jeu contre Tottenham, Cristiano Ronaldo a repris l'entraînement collectif mardi avec Manchester United. Les Red Devils, qui jouent jeudi à Tiraspol en Europa League, ont publié en début d'après-midi des photos de la séance où l'on pouvait voir l'entraîneur portugais, avant de publier un communiqué sur la séance qui mentionnait en une phrase sa présence. L'entraîneur Erik Ten Hag, qui avait décidé de sa mise à l'écart pour un match, dévoilera mercredi en conférence de presse si le joueur sera du voyage en Moldavie. "CR7" a entamé les quatre rencontres européennes jusqu'ici, dont trois disputées en intégralité, pour un but et une passe décisive. En Premier League, en revanche, il n'a que deux titularisations et six entrées en jeu en onze journées pour un petit but à son actif. Mercredi dernier, encore remplaçant pour un choc contre le troisième du championnat remporté 2-0 par son club, Ronaldo avait refusé d'entrer en jeu en fin de match et avait même quitté le stade avant le coup de sifflet final. Ten Hag avait admis le vendredi que le joueur était parti précipitamment. Un élément important "Ce qui (s'est passé dans) la discussion est entre Cristiano et moi", avait-il simplement ajouté, mais le joueur n'avait pas été intégré au groupe pour un autre gros choc à Chelsea (1-1). Ten Hag, en poste depuis cet été, avait néanmoins réaffirmé que Ronaldo restait "un élément important de l'équipe" malgré ses envies de transfert durant l'intersaison. Un peu plus tard dans la soirée, CR7 avait toutefois reconnu son erreur et fait amende honorable. "Je pense simplement que je dois continuer à travailler dur, à soutenir mes coéquipiers et à me tenir prêt à tout dans n'importe quel match. Céder à la pression n'est pas une option", avait-il écrit sur son compte Instagram.

La justice russe rejette l'appel de Brittney Griner Image: KEYSTONE/AP/DMITRY SEREBRYAKOV La justice russe a rejeté mardi l'appel de Brittney Griner, sur fond de très fortes tensions entre Moscou et Washington. Condamnée en Russie à neuf ans de prison pour trafic de cannabis, l'Américaine avait demandé que soit réduite sa peine "traumatisante" "Le président (Joe) Biden a été très clair sur le fait que Brittney doit être immédiatement libérée", a réagi le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison Blanche Jake Sullivan, regrettant qu'elle continue d'être "emprisonnée à tort, selon des circonstances inacceptables, après avoir dû subir une nouvelle procédure judiciaire bidon aujourd'hui". Le tribunal de Krasnogorsk, qui a examiné l'appel, a décidé de "laisser sans changement" le verdict rendu en août dernier contre la star américaine du basket, a annoncé la juge Elena Vorontsova. Un seul assouplissement par rapport à la peine initiale: chaque jour passé en détention avant sa condamnation par Brittney Griner, arrêtée en février et incarcérée depuis, sera comptabilisé comme un jour et demi et déduit du total de la peine à purger. "J'espère vraiment que le tribunal va ajuster ce verdict parce que cela a été très, très stressant et très traumatisant pour mon état mental et psychologique", avait peu avant déclaré l'Américaine, qui participe à l'audience en visioconférence. Portant une chemise à carreaux rouges et noirs, Brittney Griner, 32 ans, avait notamment fait part de son chagrin d'être loin de sa famille et de ne pas pouvoir communiquer avec elle. Elle avait dit "ne pas comprendre" un jugement aussi sévère à son encontre "alors que des gens se voient infliger bien moins que moi pour des crimes plus graves". Sous "les yeux du monde entier" L'un de ses avocats, Alexandre Boïkov, avait pour sa part demandé au tribunal de "réfléchir à un acquittement en raison du non-lieu". "Les yeux du monde entier sont tournés vers cette affaire", a souligné Me Boïkov. "La cruauté de ce jugement frappe non seulement les participants au procès, mais aussi les gens dans le monde entier", a-t-il estimé. Brittney Griner a été arrêtée dans la capitale russe en possession d'une vapoteuse contenant du liquide à base de cannabis. Elle a reconnu avoir détenu cette substance, affirmant toutefois l'avoir apportée en Russie par inadvertance et l'utiliser légalement aux Etats-Unis en tant qu'antidouleur. La star était allée en Russie pour jouer pendant l'intersaison américaine, une pratique courante pour les basketteuses de WNBA qui gagnent souvent mieux leur vie à l'étranger qu'aux Etats-Unis. Possible échange Le cas de cette femme, qui a été condamnée en août dernier à neuf ans de prison pour trafic de cannabis, a depuis pris une ampleur géopolitique dans le contexte de la crise entre Moscou et Washington liée à l'offensive russe en Ukraine. D'autres citoyens américains sont actuellement incarcérés en Russie et les Etats-Unis veulent également obtenir leur libération. Washington a plusieurs fois déclaré avoir fait une "offre conséquente" pour que deux Américains emprisonnés Russie, Brittney Griner et un ancien soldat américain, Paul Whelan, soient relâchés. Selon des sources diplomatiques russes, un possible échange de prisonniers pourrait notamment concerner Brittney Griner et un trafiquant d'armes russe détenu aux Etats-Unis, Viktor Bout. M. Bout a été arrêté en Thaïlande en 2008 et purge actuellement une peine de 25 ans de prison aux Etats-Unis.

Andres Ambühl prolonge de deux ans à Davos Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Ambühl a fait ses débuts avec Davos lors de la saison 2000/01 et a joué pour son club d'origine jusqu'en 2009. Il a ensuite tenté sa chance avec les New York Rangers, mais n'a pas eu l'occasion de jouer en NHL. Après une année passée en AHL avec le Hartford Wolf Pack, il est revenu jouer en Suisse, d'abord pour les Zurich Lions pendant trois ans. De Zurich, il est finalement retourné dans les Grisons. Outre Ambühl, les Davosiens ont resigné un autre attaquant. Le centre Chris Egli, 26 ans et lui aussi junior du club, a prolongé de trois ans sa collaboration avec le Rekordmeisiter.

Les épreuves dames de Zermatt aussi annulées Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Les skieuses vont devoir attendre avant de chausser les lattes en Coupe du monde féminine. Après l'annulation du géant de Sölden, ce sont les courses de Zermatt/Cervinia qui sont biffées. Les deux descentes initialement prévues les 5 et 6 novembre sur la Gran Becca ont été annulées par la FIS. Les deux épreuves masculines, agendées le week-end à venir, avaient subi le même sort en raison du manque de neige sur la partie inférieure du parcours. Les dames devraient maintenant débuter leur saison à Lech en Autriche le 12 novembre pour l'unique parallèle de la saison. Les premières épreuves féminines de vitesse devraient donc se tenir à Lake Louise au Canada les 2, 3 et 4 décembre.