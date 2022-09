Shaqiri et Chicago éliminés ++ Le bronze pour Reusser

Sur les routes australiennes, Marlen Reusser a été devancée à l'issue des 34,2 km du parcours de 41'' par la Néerlandaise et de 29'' par l'Australienne Grace Brown. Championne d'Europe de la discipline, la Bernoise a enlevé sa troisième médaille de rang dans des Championnats du monde après l'argent en 2020 à Imola et en 2021 dans les Flandres.

Bienne leader, Ajoie terrasse Fribourg-Gottéron

Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

A la faveur de son succès 2-0 face à Genève-Servette, Bienne est leader de National League après deux journées. Fribourg-Gottéron est tombé à Ajoie (2-4).

Avec son armada offensive, Genève-Servette est revenu bredouille de son déplacement du Seeland. Malgré tous les noms ronflants qui composent son offensive, le team genevois n'a inscrit que deux buts en deux parties. Pas de quoi sauter au plafond. Face à Bienne, les véritables occasions de marquer n'ont pas été si nombreuses. Linus Omark a paru sans imagination face à des Biennois, pour le moins efficace en supériorité numérique. Gaëtan Haas et Timo Kessler avec la collaboration judicieuse de Pietro Cunti ont fait la différence à 5 contre 4. Comme la saison dernière, Bienne compte six points après deux journées.

Un Tim Wolf en feu dans la cage ajoulote a plongé Gottéron dans le doute. Les joueurs de Christian Dubé n'imaginaient sans doute pas compter un point après deux journées en ayant rencontrer Ambri-Piotta et Ajoie. Une attaque en berne - malgré une statistique de tirs de 46-25 en faveur des Fribourgeois - face au portier jurassien a précipité la défaite. Les Ajoulots ont toujours mené dans cette partie. Leduc et Devos ont donné deux buts d'avance. Christoph Bertschy a bien réduit le score mais Frossard bien seul devant Connor Hughes a marqué le 3-1 crucial (27e). Si Fribourg a pu revenir grâce à la seule erreur de Wolf sur un tir de Walser (47e), Macquat a assuré le succès dans la cage vide.

Le tenant du titre Zoug a été longtemps malmené par les Langnau Tigers (5-3). Les Emmentalois, sans complexe, n'ont-ils pas mené 2-0 grâce à des réussites de Weibel et Pesonen, et même 3-1 après un but du défenseur Tim Grossniklaus (27e). Les Zougois sont revenus à la parité avant la fin de la deuxième période par Djoos et Martschini avant de faire la différence dans l'ultime tiers-temps.

Ambri-Piotta connaît un début de Championnat en fanfare. Après avoir battu Fribourg-Gottéron, les Léventins ont "atomisé" Berne (5-1), qui traîne déjà en bas du classement.