Shaqiri et Gavranovic rejoignent la Nati lundi ++ De Bondt victorieux

Lucerne accroché à Schaffhouse Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Tout reste à faire pour le FC Lucerne dans sa lutte pour le maintien en Super League. La formation de Mario Frick n'a pas pris la main à Schaffhouse dans l'acte I du barrage. Le deuxième de la Challenge League a, en effet, tenu en échec (2-2) le FC Lucerne dans une rencontre vraiment emballante. Menés deux fois au score, les Schaffhousois ont su exploiter pleinement deux erreurs individuelles pour conserver l'espoir d'une promotion. Le second acte de ce barrage se déroulera dimanche à Lucerne. Après un penalty provoqué et transformé par Marvin Schulz à la 14e, Raul Bobadilla surgissait pour le 1-1 à la 14e après une faute de main du gardien Marius Müller. Supérieurs dans le jeu, les Lucernois reprenaient l'avantage à la 54e sur une magnifique volée d'Ardon Jashari. Mais à la 71e, Varol Tasar perdait un ballon qui offrait aux Schaffhousois la possibilité de partir en rupture. Elle était conclue victorieusement par le joker Danilo del Toro sur un centre parfait de Joaquin Ardaiz. Bien sûr, le FC Lucerne possède encore toutes les cartes en main pour remporter ce barrage. Dimanche devant leur public et sur une pelouse naturelle, les joueurs de Mario Frick aborderont le match retour avec les faveurs du pronostic. Mais il convient d'apporter deux remarques. Lucerne a été, trop souvent, cette saison pénalisé par des erreurs individuelles souvent grossières et, par ailleurs, le Schaffhouse de Martin Andermatt possède des ressources presque insoupçonnées.

Succès de Dries de Bondt à Trévise Richard Carapaz conserve le maillot rose. Image: KEYSTONE/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI Dries de Bondt (Alpecin) a remporté à Trévise la 18e étape du Tour d'Italie. Le Belge a devancé ses trois compagnons d'échappée, au nez et à la barbe des sprinters. L'Equatorien Richard Carapaz (Ineos) a conservé le maillot rose de leader à trois jours de l'arrivée à Vérone. De Bondt, champion de Belgique en 2020, a remonté in extremis l'Italien Edoardo Affini pour gagner. Le Danois Magnus Cort Nielsen a pris la troisième place devant l'Italien Davide Gabburo au terme des 156 kilomètres de course. L'Italien Alberto Dainese a réglé le sprint du premier peloton, devant Arnaud Démare, pour la cinquième place, à 14 secondes du vainqueur. Le quatuor formé dès les premiers kilomètres a mené la vie dure au peloton qui a pourtant toujours limité l'écart, inférieur aux trois minutes. Il a parfaitement résisté malgré le vent de face pour rejoindre le circuit final à Trévise et a abordé les 10 derniers kilomètres avec une minute d'avance, un avantage suffisant face à un peloton amaigri et fatigué par le rythme rapide de la poursuite. Les sprinteurs se sont donc retrouvés en échec au terme de cette étape qui représentait la dernière possibilité d'un sprint massif avant la fin du Tour, dimanche à Vérone. De Bondt (30 ans), qui participe pour la deuxième fois au Giro, a signé la sixième victoire de sa carrière, la première dans un grand tour. Le Portugais Joao Almeida, qui occupait la quatrième place du classement général, s'est retiré de la course jeudi matin après avoir été testé positif au Covid-19, selon les informations fournies par son équipe UAE. Vendredi, la course revient en montagne avec la 19e étape longue de 178 kilomètres entre Marano Lagunare et le sanctuaire de Castelmonte, avec un dénivelé positif affiché à 3.230 mètres. Le parcours fait une incursion de 35 kilomètres en Slovénie et passe par le mont Kolovrat, à 43 kilomètres de l'arrivée, avant une longue descente et la montée finale au-dessus de Cividale (7,1 km à 7,8 %).

Shaqiri et Gavranovic attendus lundi à Bad Ragaz Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA L'équipe de Suisse a entamé à Bad Ragaz en ce jeudi de l'Ascension sa préparation la Ligue des Nations. Elle disputera quatre rencontres en juin. Si le néophyte Mattia Bottani a été l'un des premiers à rejoindre l'hôtel de l'équipe, Xherdan Shaqiri et Mario Gavranovic n'arriveront que lundi. Le Bâlois et le Tessinois seront encore en lice ce week-end avec leur club respectif. Directeur des équipes nationales, Pierluigi Tami a rappelé le premier objectif assigné à l'équipe: le maintien en première division de la Ligue des Nations. "Il est important de l'atteindre tant pour des raisons sportives qu'économiques", souligne le Tessinois. La Suisse devra donc devancer l'un de ses trois adversaires pour conserver sa place, à savoir la République tchèque, qu'elle affrontera jeudi prochain à Prague, le Portugal ou l'Espagne.

Ibrahimovic n'a "presque pas dormi pendant six mois" Image: KEYSTONE/AP/Spada Blessé et en grande souffrance, Zlatan Ibrahimovic n'a "presque pas dormi pendant six mois" , a déclaré jeudi l'attaquant (40 ans), opéré d'un genou mercredi et éloigné des terrains jusqu'en 2023. Mais le Suédois a tenu sa "promesse" en guidant l'AC Milan au titre en Italie. Au lendemain de son intervention chirurgicale subie à Lyon, qui a permis de reconstruire son ligament croisé antérieur du genou gauche et lui vaudra sept à huit mois de convalescence, la star n'a pas donné d'indice sur son avenir mais a tenu à raconter son calvaire sur Instagram. "Ces six derniers mois, j'ai joué sans ligament croisé antérieur", a résumé Ibrahimovic. 20 injections "Genou gonflé pendant six mois. (...) J'ai subi plus de 20 injections en six mois. On a dû m'assécher le genou une fois par semaine pendant six mois. J'ai pris des antidouleurs tous les jours pendant six mois. Je n'ai presque pas dormi pendant six mois à cause de la douleur. Je n'ai jamais souffert autant, sur et en dehors du terrain", a-t-il poursuivi. Le Suédois avait déjà été opéré du genou gauche en juin 2021, ce qui lui avait fait manquer l'Euro avec la Suède et avait perturbé son début de saison. Il a également souffert des tendons d'Achille cette saison, manquant de nombreux matches. La durée d'indisponibilité annoncée risque d'emmener l'ex-attaquant du PSG, qui fêtera ses 41 ans début octobre, vers un nouveau long parcours de réhabilitation. Pour autant, l'avant-centre s'est enorgueilli d'avoir contribué au sacre des Rossoneri, qui ont décroché avec lui leur 19e scudetto. "J'ai rendu l'impossible possible. Dans mon esprit je n'avais qu'un seul objectif, permettre à mes partenaires et à mon entraîneur (Stefano Pioli) d'être sacrés champions d'Italie parce que je leur avais fait une promesse. Aujourd'hui, j'ai un nouveau ligament croisé antérieur et un nouveau trophée", a-t-il conclu.

Almeida, positif au Covid-19, se retire Image: KEYSTONE/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI Le Portugais Joao Almeida a été déclaré positif au Covid-19. Il s'est retiré du Giro, dont il occupait la quatrième place du classement général, jeudi à Borgo Valsugana, avant la 18e étape. Le Portugais, 23 ans, a souffert de symptômes grippaux pendant la nuit et a été testé ensuite positif, a déclaré son équipe UAE. "Tous les autres membres de l'équipe, staff et coureurs, sont négatifs", a précisé la formation émiratie. Le Portugais, troisième du classement général avant la 17e étape, a reculé d'une place mercredi après avoir perdu plus d'une minute dans le final menant à Lavarone. "Almeida s'est réveillé la nuit dernière à cause d'une douleur persistante à la gorge", a déclaré le Dr Michele De Grandi, médecin de l'équipe UAE. "Nous observons des règles strictes de prévention et, en plus d'assainir les environnements que l'équipe utilise au quotidien (voitures, bus, chambres d'hôtel, etc.), nous gardons les athlètes eux-mêmes dans des chambres individuelles afin de limiter les contacts très étroits. Cependant, ces précautions ne fournissent clairement pas une protection à 100%", a ajouté le médecin. Almeida s'est classé quatrième du Giro 2020 après avoir porté le maillot rose jusque dans la troisième semaine de course. Il a pris l'an passé la sixième place du Giro.

Laaksonen, peu inspiré, sort au 2e tour Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Henri Laaksonen n'a pas pesé lourd au 2e tour de Roland-Garros. Il s'est incliné 6-2 6-3 6-3 face au Danois Holger Rune (ATP 40), sans jamais se rebeller. Au terme d'un match très pauvre en émotions, le Scandinave de 19 ans a franchi l'écueil sans problème. Son adversaire schaffhousois (ATP 96), qui avait pourtant des points à défendre puisqu'il avait atteint le 3e tour l'an dernier à Paris, a joué sans inspiration. Laaksonen a été dominé dans tous les secteurs, au service en particulier. Les rares fois où Rune s'est retrouvé un peu en difficulté, il a pu s'appuyer sur sa mise en jeu pour étouffer les timides velléités du Suisse. Ce dernier n'a jamais mené au score. Et pourtant, Rune, qui avait éliminé Denis Shapovalov au 1er tour, ne paraissait pas imbattable. Il s'est présenté avec le bas de la cheville droite bandée, une blessure qui s'est subitement réveillée après une série d'amorties et de courses à 3-1 au 3e set. Le soigneur est intervenu, pendant une pause de plusieurs minutes. Bien que boitillant, le Danois a repris le jeu et pu finir la manche, et le match, sans être inquiété. Laaksonen a commis beaucoup trop de fautes directes (16 dans le 1er set) et trop peu varié son jeu pour avoir son mot à dire dans cette rencontre. Rune a bouclé la partie sur un break après un énième coup droit de Laaksonen dans le couloir.

Retour d'Omark à Genève, qui garde en plus ses Finlandais Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Genève-Servette se muscle pour la saison prochaine. Le club annonce le retour du prolifique attaquant suédois Linus Omark et les prolongations des contrats de Sami Vatanen et Valtteri Filppula. Omark, 35 ans, avait marqué les esprits en 2020-21 à Genève, lors de son premier passage. Il avait affolé les compteurs (71 points en 59 matches, play-off compris), avant de retourner en Suède pour raisons personnelles. Son retour réjouit les Aigles, qui espèrent "franchir un cap la saison prochaine", indique un communiqué jeudi. Le Genève-Servette avait accepté de décaler la dernière année de contrat du Suédois sur la saison 2022-2023. Et comme Omark et sa famille s’étaient beaucoup plu à Genève, le joueur a prolongé son bail d’une saison supplémentaire, jusqu’au terme de l’exercice 2023-2024. Les champions olympiques finlandais Sami Vatanen (30 ans) et Valtteri Filppula (38 ans) ont pour leur part prolongé leur contrat de respectivement deux ans et un an. Avec 39 points en 38 matches, Vatanen a particulièrement brillé pour un défenseur la saison passée. Il formera avec Henrik Tömmernes un duo défensif redoutable. Filppula de son côté s'est révélé un leader dans les vestiaires et sur la glace (77 pts en 48 matches), relève le GSHC. Le club recherche encore un renfort étranger. Arrivée de Keanu Derungs GE-Servette annonce par ailleurs que trois joueurs issus de la formation genevoise intégreront le cadre élargi de la 1re équipe. Il s'agit de Thomas Moreno et des internationaux M18 Kelian Fiebiger et Antoine Guignard. L'équipe enregistre en plus l'arrivée de Keanu Derungs (20 ans). L’attaquant suisse débarque du Canada, où il a joué ses trois dernières saisons juniors avec les Victoria Royals (WHL). Il s’est fait l’auteur de 25 points en 33 matches la saison dernière. Il a signé pour deux ans.

Un avion en hommage à Maradona, le "Tango D10S" Image: KEYSTONE/EPA/MATIAS CAMPAYA Voyager en compagnie du mythe Maradona, c'est désormais possible grâce au "Tango D10S". C'est un jet privé décoré avec des images et des souvenirs de la superstar du football argentin, décédée en novembre 2020, qui se rendra notamment au Qatar pour la Coupe du monde 2022. Le "Tango D10S", en référence au numéro que le "Pibe de Oro" portait sur son maillot et à son statut de dieu en Argentine, a été présenté mercredi à l'aéroport Moron de Buenos Aires en présence de Dalma et Gianinna Maradona, deux de ses filles, et plusieurs anciens coéquipiers. L'"avion de Maradona", d'une capacité de dix places, est décoré aux couleurs du drapeau argentin, bleu et blanc, et arbore sur ses flancs une image de Diego embrassant la Coupe du monde et une autre faisant allusion à la "main de Dieu", celle de son but emblématique inscrit contre l'Angleterre lors du Mondial 1986 remporté par l'Argentine. L'intérieur est entièrement décoré de souvenirs de Maradona et équipé d'un système permettant d'interagir avec la voix et l'image du "Pibe de oro". "Je pense que c'est une idée brillante qu'il soit à l'image du meilleur joueur de l'histoire", s'est félicité le champion du monde 1986 Sergio Batista. "Il est toujours là" "Cela sera (au Qatar du 21 novembre au 18 décembre, ndlr) la première Coupe du monde sans le meilleur joueur du monde, il nous manque beaucoup, mais pour nous, il est toujours là, il est toujours mentionné quand nous nous réunissons, les garçons de 1986, et nous nous rappelons une anecdote ou comment il nous a menés par la main pour gagner cette Coupe du monde", a-t-il ajouté. Ce projet a été lancé et financé par la société spécialisée dans les cagnottes en ligne Give and Get, dont le PDG Gastón Kolker a expliqué que dans un premier temps, elle ne proposera que des vols privés en Argentine avec cet appareil. A terme, l'idée est de "l'emmener au Mexique, à Naples, à Dubaï, tous les endroits qui ont été emblématiques dans la vie de Maradona", a-t-il expliqué. "Il aurait aimé ça" De leur côté, Dalma et Gianinna Maradona ont salué cette initiative. "Il aurait aimé ça", a estimé Dalma, peu avant de visiter l'intérieur de l'avion. "Ce n'est pas n'importe quel avion, ni pour nous ni pour les fans. On ne peut pas croire à cette folie, l'amour qu'ils lui portent transcende tout, c'est magnifique", a-t-elle ajouté. L'avion se rendra au Qatar pour la prochaine Coupe du monde et sera ensuite vendu aux enchères pour soutenir une oeuvre de charité, a indiqué la société Give and Get.

Un petit miracle pour les Blues Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski St. Louis est toujours en vie. Les Blues ont signé un succès improbable à Denver face à Colorado pour conserver une chance de se hisser en finale de la Conférence Ouest. St. Louis s'est imposé 5-4 dans l'acte V pour ne plus être mené que 3-2 dans la série. Les Blues ont forcé la décision grâce à une réussite de Tyler Bozak après 3'38'' de jeu dans la prolongation. Cette victoire tient presque du miracle dans la mesure où ils furent menés... 3-0 dans cette rencontre longtemps promise à l'Avalanche. Robert Thomas avait arraché la prolongation à 56'' de la sirène pour St. Louis qui aura l'occasion de revenir à la hauteur de l'Avalanche ce vendredi sur sa glace lors de l'acte VI. Le triplé de Nathan MacKinnon n'a donc pas suffi à Colorado pour conclure. Après avoir inscrit les deux premiers buts de ses couleurs, le centre canadien pensait bien avoir marqué le but qui devait sceller cette série à la 58e minute...

Les Celtics s'imposent à Miami Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Boston a pris la main. Grâce à leur défense de fer, les Celtics se sont imposés 93-80 à Miami pour mener désormais 3-2 dans cette finale de la Conférence Est. Mené 42-37 à la pause, Boston s'est appuyé sur Jaylen Brown (25 points) et sur Jayson Tatum (22 points) pour renverser le cours de la partie. Face à un adversaire privé de Tyle Herro touché au mollet et avec plusieurs joueurs fiévreux, les Celtics ont signé un partiel de 24-2 après le repos pour rafler la mise. Boston jouera ainsi sa première balle de match pour conclure cette série ce vendredi à domicile. Les Celtics ont disputé leur dernière finale de NBA en 2010.

La fin d'une longue attente pour l'AS Rome Nicolo Zaniolo a inscrit le but du sacre pour la Roma en Conference League Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni L'AS Rome a remporté la première édition de la Conference League. La formation entraînée par José Mourinho s'est imposée 1-0 mercredi en finale à Tirana face au Feyenoord Rotterdam, grâce à un but de son jeune international italien Nicolo Zaniolo. Les Giallorossi ont ainsi mis fin à une disette de 18 ans. La conquête du dernier trophée de la Roma remontait en effet à la saison 2007/08, avec un neuvième sacre en Coupe d'Italie pour une équipe alors emmenée par son capitaine emblématique Francesco Totti. Le succès de la Louve est même historique. Finaliste malheureuse de la Ligue des champions en 1984 et de la Coupe UEFA en 1991, l'AS Rome n'affichait jusqu'ici qu'un seul (modeste) trophée européen à son palmarès: la Coupe des villes de foires, ancêtre officieuse de la Coupe UEFA, qu'elle avait gagnée en 1961. Le talent de Zaniolo L'AS Rome a forcé la décision à la 32e minute. Privé de l'Euro 2021 en raison d'une grave blessure à un genou, Nicolo Zaniolo a alors démontré tout son talent sur un long centre de Gianluca Mancini: le milieu offensif de 22 ans a contrôlé le ballon de la poitrine avant de tromper le gardien du Feyenoord Justin Bijlow d'un intérieur du pied gauche. Les Romains ont ensuite dû se contenter de défendre. Leur portier Rui Patricio a été sauvé à deux reprises par ses montants en début de seconde mi-temps. A la 50e, le Portugais a d'ailleurs réalisé un arrêt de grande classe, détournant sur son poteau un puissant tir du pied gauche armé par Tyrell Malacia. Feyenoord a ensuite poussé tant et plus, dominant largement les débats, mais en vain. Sous haute tension Cette finale s'est jouée sous haute tension. Plus de 100'000 fans des deux camps ont en effet fondu sur l'Albanie pour y assister, dans un stade de Tirana flambant neuf mais qui ne compte que 21'000 places. L'Albanie, petit pays des Balkans de moins de trois millions d'habitants, avait essuyé des affrontements violents dès la veille. Une vingtaine de policiers ont ainsi été blessés, dont un atteint à l'arme blanche, en tentant d'empêcher les deux camps de se rencontrer. Au total, selon la police, dix personnes - cinq Albanais, trois Italiens et deux Néerlandais - se sont présentés dans les hôpitaux pour se faire soigner. Certains supporters étaient venus pour en découdre si l'on en juge par les nombreuses armes saisies (couteaux, poings américains, battes de fer). Les autorités ont déployé plus de 2000 policiers, épaulés par des experts italiens et néerlandais. Ils ont reçu mercredi le renfort d'unités venues de tout le pays.

Bencic domine Andreescu en deux sets Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Belinda Bencic (no 14) s'est qualifiée sans trop de difficultés pour les 16es de finale à Roland-Garros. La St-Galloise a dominé Bianca Andreescu (WTA 72) 6-2 6-4 en 1h21' mercredi au 2e tour. Convaincante dans un 1er tour où elle n'avait perdu que deux jeux, Belinda Bencic a poursuivi sur sa lancée face à une joueuse plus dangereuse que ne l'était la "lucky loser" Reka Luca Jani (WTA 145). Elle a survolé les débats face à l'ex-no 4 mondial Bianca Andreescu, qui n'est il est vrai guère à l'aise sur terre battue. La championne olympique de simple, qui menait tranquillement 6-2 5-1, a certes tremblé au moment de porter l'estocade. Elle a ainsi dû écarter une balle de 5-5, avant de conclure sur sa troisième balle de match. Elle a néanmoins pris une cinglante revanche sur la défaite concédée en demi-finale de l'US Open 2019 devant Bianca Andreescu, qui avait conquis le titre à New York cette année-là. Belinda Bencic, qui atteint pour la deuxième fois après 2019 les 16es de finale à Paris, aura l'occasion de "venger" une autre défaite vendredi au 3e tour. Elle retrouvera une autre Canadienne, la gauchère Leylah Fernandez (no 17), qui avait battu la St-Galloise en février 2020 à Bienne dans le cadre de la Billie Jean King Cup pour leur seul précédent face-à-face.

La FIS choisit Crans-Montana pour 2027 Marius Robyr est un homme heureux Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Crans-Montana accueillera une deuxième fois les championnats du monde en 2027, 40 ans après une édition restée dans la mémoire collective helvétique. "Recalée" pour 2025, la candidature valaisanne a été préférée à Soldeu/Andorre, Garmisch-Partenkirchen et Narvik. "C'est un moment magique que l'on vient de vivre", a lâché Marius Robyr, directeur exécutif de la candidature, durant le 19:30 de la RTS. "Tout le monde était main dans la main avant l'annonce, nous sommes une équipe soudée. C'est superbe pour le Valais et pour toute la Suisse. Je me réjouis déjà d'organiser ces Mondiaux. Mais avant de parler organisation, il faut qu'on fête cela", a-t-il ajouté. "Obtenir les Championnats du Monde 2027 est la récompense de l'excellent travail de toute l'équipe au cours des dernières années", se réjouit pour sa part l'Argovien Urs Lehmann, président de Swiss-Ski et vice-président du Comité de candidature, cité dans un communiqué. "Tout le monde a tiré à la même corde" "Si notre projet a été le plus convaincant, c'est parce que tout le monde, de la Commune au Canton, a tiré à la même corde. Nous avons également bénéficié d'un large soutien de la part des remontées mécaniques et de la population. Les membres du Conseil de la FIS l'ont reconnu et honoré", poursuit le champion du monde de descente 1993, qui faisait lui-même partie des décisionnaires. Marius Robyr, qui est également le patron des courses de Coupe du monde dames organisées à Crans-Montana, s'attend à une "fête du ski grandiose qui sera suivie par plus de 200’000 spectateurs et, une fois encore, des performances suisses époustouflantes sur la neige". Le Directeur exécutif de la candidature souligne "l'énorme expérience" de Crans-Montana, qui a organisé presque chaque année depuis 2008 des épreuves de Coupe du Monde et de Coupe d'Europe. Et qui avait accueilli en 1987 des Championnats du monde au cours desquels la Suisse avait raflé huit des dix titres mis en jeu. Un nouveau stade d'arrivée Ces Mondiaux 2027 se disputeront sur les pistes de la Nationale et du Mont Lachaux, qui ont été entièrement réaménagées au cours des dernières années. "Un nouveau stade d'arrivée ultramoderne et multifonctionnel sera également construit d'ici aux Championnats du monde", précise dans le communiqué le vice-directeur exécutif de la Candidature Hugo Steinegger.

Djokovic assure, Zverev se fait peur Image: KEYSTONE/EPA Novak Djokovic (no 1) s'est qualifié sans trembler pour les 16es de finale à Roland-Garros. Alexander Zverev (no 3) a en revanche frisé la correctionnelle au 2e tour, où il a dû effacer une balle de match face à Sebastian Baez (ATP 36). Demi-finaliste l'an dernier à la Porte d'Auteuil, Alexander Zverev s'est imposé 2-6 4-6 6-1 6-2 7-5 en 3h36' devant l'Argentin. L'Allemand s'est retrouvé à un point de la défaite à 4-5 dans la manche décisive, sur son service. Il a écarté le danger en s'appuyant sur une très bonne première balle. Alexander Zverev a forcé la décision dans le jeu suivant en signant le break, remportant finalement les trois derniers jeux d'un match riche en rebondissements. Malmené dans les troisième et quatrième sets après avoir dominé les deux premiers, Sebastian Baez a en effet trouvé un second souffle dans la manche décisive. Mais l'Argentin de 21 ans n'est pas parvenu à porter l'estocade. Tenant du titre sur la terre battue parisienne, Novak Djokovic n'a pas connu les mêmes tourments face à Alex Molcan, qui a la particularité d'être entraîné depuis peu par l'ex-coach du Serbe Marian Vajda. Le no 1 mondial s'est imposé 6-2 6-3 7-6 (7/4) devant le Slovaque, finaliste à Lyon la semaine passée. Tout juste a-t-il dû serrer sa garde dans le troisième set.