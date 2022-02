Shaqiri officiellement présenté +++ Djokovic gagne pour son retour

MLS: objectif titre pour Shaqiri avec le Chicago Fire Georg Heitz pose avec sa recrue Xherdan Shaqiri Image: KEYSTONE/AP/Brian Cassella Xherdan Shaqiri a été officiellement présenté par son nouveau club, Chicago Fire. L'international suisse veut relancer sa carrière en MLS après son bref passage raté à Lyon. Les attentes sont grandes de la part des fans et des responsables du club sis dans l'Illinois. Shaqiri, arrivé vendredi sur place, a déjà participé à ses premiers entraînements. Le Bâlois devrait être la star de son équipe. Gagner le titre "Mon objectif est clair. Je veux aller en play-off avec le club et gagner le titre", a déclaré le joueur suisse âgé de 30 ans. "Avec mon expérience, je veux donner confiance aux jeunes joueurs sur le terrain, mais aussi en dehors", a-t-il ajouté, prenant de facto un rôle de leader. Shaqiri n'a pas voulu s'étendre sur les raisons qui l'ont poussé à quitter Lyon après six mois seulement. "Je ne veux pas dire grand-chose sur Lyon, je parle plus volontiers de Chicago", a-t-il lâché, avant de préciser quand même qu'il n'était pas sur la même longueur d'ondes que l'entraîneur de l'OL Peter Bosz, "sur le plan tactique et personnel." Mentalité de vainqueur Le directeur sportif de Chicago, Georg Heitz, a été décisif dans la venue de son compatriote en MLS. Il a souligné la mentalité de vainqueur de Shaqiri. "Il nous manquait une telle personnalité", a-t-il dit. L'entraîneur Ezra Hendrickson est quant à lui déjà conquis par son nouveau numéro 10. "Les premiers entraînements avec lui ont été les meilleurs durant cette préparation de la saison." Shaqiri pourrait donc effectuer sa première apparition pour son nouveau club samedi lors de l'ouverture du championnat. Chicago Fire se déplacera sur la pelouse de l'Inter Miami, le club de David Beckham.

Tournoi ATP de Dubai: retour sans histoire pour Djokovic Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Novak Djokovic a parfaitement lancé sa saison. Au 1er tour du tournoi ATP 500 de Dubai, le Serbe a battu l'Italien Lorenzo Musetti en deux sets, 6-3 6-3, et en 1h14. Il s'agissait du retour à la compétition du numéro 1 mondial, âgé de 34 ans. En janvier, sa participation à l'Open d'Australie à Melbourne, où il était tenant du titre, avait été annulée par les autorités locales, car il n'était pas vacciné contre le coronavirus.

Tournoi WTA de Doha: Teichmann franchit le 1er tour Jil Teichmann est en regain de forme Image: KEYSTONE/AP/Kamran Jebreili Jil Teichmann (WTA 41) s'est hissée au 2e tour du tournoi WTA de Doha. La Seelandaise s'est imposée 4-6 6-3 6-2 devant Angelique Kerber (WTA 18) dans le duel de gauchères programmé lundi au 1er tour. Quart de finaliste la semaine passée à Dubaï, Jil Teichmann confirme ainsi son regain de forme. Elle a renversé une situation compromise face à une adversaire qui jouait son deuxième match de l'année, un mois après s'être inclinée au 1er tour de l'Open d'Australie. Serrer la garde Angelique Kerber a en effet mené 6-4 1-0 puis 6-4 2-1 service à suivre, après avoir signé le break à quatre reprises sur ses premiers jeux de retour. Mais Jil Teichmann a su serrer sa garde pour vaincre l'ex-no 1 mondial pour la deuxième fois en deux duels. La Seelandaise affrontera au 2e tour la Belge Alison Van Uytvanck (WTA 53), qu'elle avait battue en 2017 pour leur seul précédent affrontement. En cas de succès, elle pourrait défier la tête de série no 1 Aryna Sabalenka (WTA 2) au stade des 8es de finale.

Kobel désigné dans le onze idéal de la 23e journée de Bundesliga Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Gregor Kobel figure dans le onze idéal de la 23e journée de Bundesliga. Le gardien suisse du Borussia Dortmund a été intraitable lors du large succès de son équipe 6-0 face à Mönchengladbach. C'est la deuxième fois de la saison que Kobel (24 ans) est ainsi honoré. Son capitaine et coéquipier Marco Reus (32 ans) pour sa part été désigné joueur de la journée, après avoir marqué deux buts et donné trois passes décisives face à son ancien club.

Super League: Patrick Rahmen n'est plus entraîneur du FC Bâle Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Le FC Bâle, actuellement 3e de Super League, a décidé de limoger son entraîneur Patrick Rahmen (52 ans). L'intérim jusqu'à la fin de la saison sera assuré par Guillermo Abascal (32 ans). Le club rhénan explique dans un communiqué que le développement général de la 1re équipe est insatisfaisant et qu'il manque des perspectives claires. Il a donc décidé de sacrifier Patrick Rahmen. Ce dernier avait été nommé entraîneur principal en avril 2021 après le départ de Ciriaco Sforza. Abascal à la barre Abascal, qui avait dirigé Lugano durant quelques mois en 2018, prend la direction de l'équipe avec Marco Walker, l'ancien entraîneur de Sion, comme assistant. Abascal était arrivé fin décembre au club rhénan avec le statut d'entraîneur spécial. Pour sa part, l'actuel assistant, Boris Smiljanic a demandé et obtenu la résiliation de son contrat pour des raisons personnelles. Samedi, le FC Bâle avait battu le Lausanne-Sport sans problème 3-0. Mais visiblement tout n'allait pas comme il fallait au sein d'une formation ambitieuse qui se trouve à dix points du leader Zurich et à égalité de points avec Young Boys. Objectifs Selon le club, les résultats de la première phase de la saison 2021-2022 avaient été analysés en profondeur et des objectifs pour la deuxième phase avaient été clairement établis. Du point de vue du conseil d'administration et de la direction du club, les changements n'étaient pas assez visibles. Le FC Bâle a donc décidé de se séparer de Patrick Rahmen pour essayer de donner une nouvelle impulsion alors qu'il reste quatorze matches à jouer. Le contrat de Rahmen, qui avait été prolongé fin décembre (!) court jusqu'en été 2023. Les deux parties vont tenter de trouver une solution pour qu'il poursuive sa collaboration à l'intérieur du club.

Golubic passe l'obstacle Petkovic Image: KEYSTONE/AP/TERTIUS PICKARD Une Suissesse au moins sera présente au 2e tour du tournoi WTA de Doha. Viktorija Golubic (WTA 36) a en effet dominé Andrea Petkovic (WTA 59) 6-4 6-4 lundi au 1er tour, au lendemain des échecs de Belinda Bencic et de Stefanie Vögele et avant l'entrée en lice de Jil Teichmann. Sortie en qualifications à Dubaï la semaine passée, Viktorija Golubic a mis 1h39' pour vaincre l'Allemande, qu'elle avait déjà battue en deux sets l'automne dernier à Prague dans la phase finale de la Billie Jean King Cup. Après un premier set marqué par sept breaks, elle a forcé la décision en s'emparant une cinquième fois du service adverse dans le neuvième jeu de la deuxième manche. La Zurichoise défiera au 2e tour la championne de Roland-Garros 2020 et demi-finaliste du dernier Open d'Australie, Iga Swiatek (WTA 8). Elle a remporté l'unique duel livré face à la Polonaise, sur le gazon de Wimbledon en 2019.

Ajla Del Ponte stoppée par une blessure Ajla Del Ponte renonce aux Mondiaux en salle Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Ajla Del Ponte doit mettre fin à sa saison en salle. La Tessinoise renonce notamment aux Mondiaux prévus à Belgrade du 18 au 20 mars en raison d'une inflammation des tendons d'une cuisse. "Je vous vois en plein air", annonce sur Instagram la championne d'Europe 2021 du 60 m en salle, qui espérait frapper un nouveau grand coup lors de cette saison hivernale. Mais elle n'aura disputé que cinq courses en salle cette année, avec ses 7''26 réalisés à Ostrava début février comme meilleure performance sur 60 m. Ajla Del Ponte, qui avait terminé 5e du 100 m des JO de Tokyo l'été dernier, n'a plus couru depuis le 12 février en raison de cette blessure plus tenace que prévu. Elle veut se donner le temps de récupérer à 100% avant d'entamer une saison estivale qui comportera des Mondiaux puis des Européens.

Tramezzani suspendu pour quatre matches Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Le FC Sion devra composer en Super League sans son entraîneur Paolo Tramezzani pour quatre matches. L'Italien de 51 ans est puni principalement pour être entré de manière agressive et conflictuelle dans la zone technique de l’adversaire, puis sur le terrain pour se confronter à l’arbitre lors du match de dimanche contre le FC Zurich (1-1), explique la Swiss Football League. Tramezzani avait été exclu par l'arbitre à la 68e minute. Avant cet incident, il y avait eu la faute du défenseur de Sion Marquinhos sur Becir Omeragic, qui avait conduit au carton rouge contre le Brésilien. Celui-ci est suspendu pour deux matches tout comme le Saint-Gallois Jordi Quintilla, qui lors du succès 2-0 de St-Gall à Lugano avait lui aussi été exclu.

Raul Bobadilla de retour en Suisse Image: KEYSTONE/EPA REUTERS POOL Le FC Schaffhouse a engagé un joueur de renom avec l'arrivée de Raul Bobadilla. Le transfert sera officiel une fois le permis de travail obtenu comme le précise sur le club sur son site internet. L'attaquant argentin de 34 ans a déjà joué en Suisse pour Concordia Bâle, Grasshopper, les Young Boys et Bâle. En 84 matches de Super League, il a inscrit 40 buts. Le bouillant et puissant Sud-Américain a également connu du succès en Bundesliga. Il a disputé 166 matches pour Borussia Mönchengladbach et Augsburg avec 29 buts à la clé. Dernièrement, Bobadilla portait les couleurs du club brésilien de Fluminense. Schaffhouse occupe actuellement la 4e place de Challenge League avec un retard de 11 points sur le leader Aarau.

Deux buts et un assist pour Kevin Fiala à Edmonton Image: KEYSTONE/AP/JASON FRANSON Kevin Fiala a encore frappé. Le Saint-Gallois a signé un doublé et a délivré un assist lors du succès 7-3 de Minnesota à Edmonton. Lauréat de la première étoile, Kevin Fiala a atteint la barre des quarante points lors de ce beau dimanche en Alberta avec ses 15e et 16e buts et sa 24e assist. Il a, surtout, remis le Wild dans le bon sens de la marche après les deux défaites concédées devant Winnipeg et Florida. "Il y a des soirs où rien ne va et d'autres où tout peut nous sourire, souligne l'ailier. Nous n'allons pas gagner tous nos matches, mais je peux vous assurer que nous n'aimons pas perdre deux fois de suite. Ce soir, ce fut une belle réponse." Kevin Fiala a inscrit le 3-0 à la 7e et le 4-0 la 14e pour "chasser le gardien Mike Smith avant d'adresser une passe décisive sur le 6-1 de Matt Boldy.

Carlos Alcaraz plus jeune vainqueur d'un ATP 500 Carlos Alcaraz: sur les traces de Rafael Nadal ? Image: KEYSTONE/EPA/Antonio Lacerda Carlos Alcaraz est devenu le plus jeune vainqueur de l'histoire d'un tournoi ATP 500. Le prodige de 18 ans a enlevé le tournoi de Rio de Janeiro. Sur la terre battue brésilienne, Carlos Alcaraz s'est imposé 6-4 6-2 en finale devant Diego Schwartzman. Titré l'été dernier à Umag, l'Espagnol se hisse dans le top 20 de l'ATP à la faveur de cette victoire. Il est classé au 20e rang ce lundi. C'est lors de ce même tournoi de Rio que Carlos Alcaraz avait remporté il y a deux ans son premier match sur le Circuit. Victorieux de son compatriote Albert Ramos-Vinolas, il était alors classé au 406e rang de l'ATP.

50 points pour Stephen Curry lors du All-Star Game Stephen Curry MVP du All-Star Game. Image: KEYSTONE/AP/Charles Krupa A Cleveland, le Team LeBron, emmené par l'enfant du pays, a battu le Team Kevin pour enlever le 71e All-Star Game. Stephen Curry a été nommé homme du match. L'arrière de Golden State a inscrit 50 points avec un 16 sur 27 à 3 points pour permettre au Team LeBron de s'imposer 163-160 dans une rencontre où il était interdit de défendre avant l'ultime quarter. On en était, en effet, à 139-138 pour le Team Kevin à l'appel des douze dernières minutes. LeBron James a inscrit 24 points au sein de son équipe qui a pu compter sur l'apport de Giannis Antetokounmpo sous les paniers avec ses 12 rebonds. Quant à Kevin Durant qui ne joue plus depuis le 15 janvier en raison d'une blessure au genou, il n'était pas présent à Cleveland en raison du décès de sa grand-mère survenu dimanche.

Serie A: Sassuolo surprend l'Inter à San Siro Raspadori ouvvre le score pour Sassuolo Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Mauvaise affaire pour l'Inter Milan lors de la 26e journée de Serie A. Le tenant du titre s'est incliné 2-0 à domicile contre Sassuolo et a manqué l'occasion de prendre la tête. Quatre jours après une défaite contre Liverpool en 8es de finale aller de la Ligue des champions, les nerazzurri ont encore été battus dans leur jardin de San Siro. Sassuolo a marqué en première mi-temps par Raspadori (8e) et Scamacca (26e) et a ensuite bien résisté aux assauts milanais. L'Inter reste ainsi 2e à deux longueurs de son rival local, l'AC Milan, mais avec un match de retard. Naples, qui se rendra lundi soir à Cagliari, aura l'occasion de rejoindre les rossoneri en tête en cas de victoire.

Novak Djokovic de retour à Dubaï Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Novak Djokovic lance sa saison 2022 à Dubaï lundi avec l'ambition de conserver sa place de no 1 mondial, un mois après son expulsion d'Australie. Le Serbe n'avait pu défendre ses chances lors du premier Grand Chelem de l'année, n'étant pas vacciné contre le Covid-19. Pendant que le Serbe effectuera une rentrée retardée aux Emirats arabes unis, son rival Rafael Nadal tentera lui de confirmer son retour au premier plan à Acapulco après s'être offert fin janvier à Melbourne un 21e titre du Grand Chelem, record chez les hommes. L'Espagnol avait ainsi dépassé d'une unité au palmarès des "Majeurs" Roger Federer, toujours convalescent, et donc Djokovic, dont la participation annulée à l'Open d'Australie, sur fond de protocoles sanitaires, avait défrayé la chronique. Pour justifier de son arrivée en Australie sans avoir été vacciné, le Serbe de 34 ans avait demandé, au motif d'avoir contracté le covid quelques semaines plus tôt, une exemption qui ne lui avait finalement jamais été accordée. Et son visa avait été définitivement annulé après 15 jours d'une polémique inédite. Depuis, Djokovic s'est reposé en Serbie, en famille, et cette semaine il est sorti de son silence, pour la BBC puis la télévision serbe. Il n'est pas "anti-vax", a-t-il bien précisé, mais souhaite continuer à "contrôler ce qu'on injecte" dans son corps. Il s'est aussi dit "prêt à payer le prix" de ses convictions même si cela doit lui coûter sa participation aux trois autres tournois majeurs cette saison, à savoir Roland-Garros (22 mai-5 juin), Wimbledon (27 juin-10 juillet), l'US Open (29 août-11 septembre), et de facto la course au record. Pas de vaccin à Dubaï A Dubaï, le no 1 mondial peut participer au tournoi car un vaccin contre le coronavirus n'est pas obligatoire pour entrer aux Emirats, où 895 nouveaux cas ont été annoncés jeudi. Djokovic a déjà remporté cinq fois le trophée dans cette compétition où est également inscrit Andy Murray, l'ex-numéro 1 mondial écossais. "Sachant que je venais à Dubaï, j'avais quelque chose à préparer, j'avais un objectif. Donc maintenant que je suis ici, je peux dire que je suis aussi bien préparé que possible et que je suis enthousiaste à l'idée de jouer à nouveau sur le circuit", a déclaré "Djoko" lors d'une conférence de presse dimanche. Après Dubaï, il figure sur la liste des engagés pour le Masters 1000 d'Indian Wells (7-20 mars), dans le désert californien. Mais il n'a pas le droit d'entrer sur le territoire américain sans être vacciné. "Je ne peux pas vraiment choisir en ce moment. Il s'agit vraiment de savoir où je peux aller et jouer. Partout où une occasion se présentera, je l'utiliserai probablement et j'irai jouer parce que c'est toujours ce que j'aime faire", a indiqué le no 1 mondial. Retrouvailles avec Musetti Lundi, Djokovic retrouvera d'entrée le jeune Lorenzo Musetti (19 ans, 57e mondial) qui lui avait donné du fil à retordre en juin dans sa quête d'un deuxième trophée à Roland-Garros. Lors des huitièmes de finale à Paris, le champion serbe avait perdu les deux premiers sets avant d'inverser la tendance puis Musetti avait finalement abandonné dans la cinquième manche (6-7 (7/9), 6-7 (2/7), 6-1, 6-0, 4-0). Pour Djokovic, l'enjeu sera aussi de conserver le fauteuil de roi de l'ATP que le no 2 mondial, le Russe Daniil Medvedev, engagé au tournoi d'Acapulco, peut lui ravir à l'issue de la semaine. Le finaliste du dernier Open d'Australie peut grimper au sommet s'il s'adjuge le titre au Mexique quel que soit le résultat de "Djoko" aux Emirats. "Il mérite d'être numéro 1", a déclaré Djokovic à propos du Russe. "Si cela arrive cette semaine, je serai le premier à le féliciter", a-t-il ajouté. Mais la concurrence s'annonce rude à Acapulco avec, outre Nadal opposé d'entrée à l'Américain Reilly Opelka, très en forme en ce moment, le Grec Stefanos Tsitsipas et l'Allemand Alexander Zverev. De son côté, Djokovic espère rapidement retrouver de bonnes sensations, lui qui n'a plus joué en compétition depuis le 3 décembre et une défaite à Madrid avec la Serbie contre la Croatie en demi-finale de la Coupe Davis. Le Serbe avait ensuite participé à un tournoi exhibition à Abou Dhabi, le Mubadala WTC, battu en demi-finale par Tsitsipas.