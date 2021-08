Super League: Sion recrute le défenseur Joel Schmied Joel Schmied (en rouge) contre Lucerne en mai 2021 Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le FC Sion a engagé le défenseur central Joel Schmied (22 ans), qui évoluait à Vaduz. Le joueur a signé un contrat de quatre ans avec le club valaisan. Schmied avait été l'un des artisans de la bonne seconde partie de saison du club de la Principauté la saison dernière en Super League. Outre ses qualités défensives, le Bernois s'était aussi montré efficace en inscrivant sept buts. Son arrivée devrait permettre aux Sédunois de stabiliser leur arrière-garde.

Transferts: c'est officiel, Shaqiri arrive à l'OL Xherdan Shaqiri: direction Lyon pour retrouver du temps de jeu Image: KEYSTONE/AP Pool Reuters Xherdan Shaqiri (29 ans) va bel et bien découvrir la Ligue 1. L'international suisse a été transféré de Liverpool à Lyon après avoir passé sa visite médicale dans la ville française lundi. Shaqiri était arrivé à Liverpool en juillet 2018. Souvent blessé, et soumis à une forte concurrence, il n'a joué qu'un rôle périphérique dans les succès des Reds (Ligue des champions 2019, Premier League 2020). En trois saisons, le Bâlois a fait 63 apparitions (45 en championnat) et a marqué 8 buts, dont 7 en Premier League. Plus de temps de jeu Après son bon Euro avec l'équipe de Suisse, Shaqiri était conscient qu'il était temps de quitter Liverpool pour trouver un club dans lequel il pourrait prétendre à un temps de jeu bien plus conséquent. Il aura cette opportunité à l'OL, avec qui il s'est entendu pour un contrat de trois ans. Shaqiri devrait devenir le joueur le mieux payé de l'effectif lyonnais. Les dirigeants voient en lui le futur leader du secteur offensif d'un club à la peine en ce début de saison, puisque Lyon, sevré de succès, n'a pris que deux points en trois matches. Le montant du transfert serait de l'ordre de 12 millions d'euros. 96 sélections Avant de poser ses valises sur les bords du Rhône, Shaqiri - sélectionné à 96 reprises avec l'équipe de Suisse - a successivement joué à Bâle, au Bayern Munich, à l'Inter Milan et à Stoke avant d'arriver à Liverpool.

Classement WTA: le bond de Teichmann Jil Teichmann pointe au 44e rang mondial Image: KEYSTONE/AP/Aaron Doster Finaliste malheureuse à Cincinnati, Jil Teichmann a grimpé de 32 places au classement WTA publié lundi. La Biennoise est désormais 44e, non loin de son meilleur rang absolu. 40e le 26 avril, la Seelandaise est proche de cette marque. Elle sera à Cleveland cette semaine pour continuer sa progression. Plus haut, la Bélarusse Aryna Sabalenka s'est hissée à la 2e place, au détriment de Naomi Osaka et toujours derrière l'intouchable Ashleigh Barty. Sabalenka, 23 ans, a doublé la Japonaise à une semaine du début de l'US Open (30 août - 11 septembre) pour prendre la 2e place, son meilleur classement, derrière l'Australienne, qui conserve sa place de no 1 mondiale après sa victoire à Cincinnati. La Tchèque Barbora Krejcikova atteint elle son meilleur classement WTA avec une 9e place acquise grâce à un beau parcours à Cincinnati, stoppé en quarts de finale par Barty. La meilleure Suissesse au classement demeure la championne olympique Belinda Bencic, actuellement 12e.

Incidents Nice-Marseille: une enquête ouverte Image: KEYSTONE/EPA Une enquête a été ouverte après les incidents qui ont conduit à l'interruption du match de football de Ligue 1 Nice-Marseille dimanche soir. Le parquet de Nice l'a annoncé. "Une enquête est en cours, mais il n'y a pas de garde à vue" à ce stade, a précisé le parquet. Le match Nice-Marseille a été arrêté dimanche une heure et demie, après que des supporters ont envahi le terrain à la suite d'un incident qui a enflammé la rencontre: une énième bouteille en plastique lancée sur le joueur marseillais Dimitri Payet, que ce dernier a renvoyée vers la tribune. Un cordon de sécurité de stadiers, vêtus de gilets jaunes, a essayé d'arrêter les supporters, mais des coups ont été échangés à différents endroits du terrain, dans une mêlée entre joueurs des deux équipes, supporters et stadiers. Nice menait 1-0, mais le match ne s'est pas terminé: après 90 minutes d'atermoiements, la rencontre a été définitivement arrêtée quand l'arbitre a constaté l'absence des Marseillais. Nice voulait reprendre le match alors que le président de l'OM Pablo Longoria jugeait pour sa part que "la sécurité de (ses) joueurs n'était pas garantie". Lundi matin, le maire de Nice Christian Estrosi a estimé que la violence était "toujours intolérable" et a demandé "des sanctions" de la part de la Ligue de football professionnel. "Si le comportement de certains supporters est inqualifiable, celui du président de l'OM l'a été aussi en tribune et celui de l'entraîneur sur le terrain", a-t-il écrit sur son compte Twitter. "A cet égard, je veux saluer le comportement irréprochable des joueurs et de l'entraîneur de l'OGCN. Il appartient désormais aux instances nationales de prendre les décisions qui s'imposent. A chacun de les respecter", a ajouté M. Estrosi. En tribune, Longoria et le président de Nice Jean-Pierre Rivère en sont presque venus aux mains. "Ils se sont empoignés par le col et les gardes du corps ont dû les séparer", a raconté un témoin de la scène en tribune présidentielle. Le maire de Marseille, Benoît Payan, avait de son côté réagi, également sur Twitter, dès l'arrêt de la partie: "Des joueurs blessés, une sécurité défaillante: le match n'aurait jamais dû reprendre. Triste décision. Fier de mon équipe qui ne s'est pas prêtée à cette mascarade."

Alexander Zverev déroule toujours Alexander Zverev: le plus dangereux rival de Novak Djokovic. Image: KEYSTONE/AP/Darron Cummings Alexander Zverev a remporté le Masters 1000 de Cincinnati trois semaines après la conquête de l'or olympique. L'Allemand a battu 6-2 6-3 Andrey Rublev dans une finale à sens unique. 5e mondial, l'Allemand décroche le cinquième Masters 1000 de sa carrière et s'avance comme le plus dangereux rival de Novak Djokovic lors du prochain US Open. "L'US Open commence dans une semaine, donc évidemment je veux continuer sur cette lancée et je veux jouer peut-être encore mieux là-bas", dit-il. C'était la 5e rencontre entre lui et Rublev, son ami d'enfance, en autant de victoires pour l'Allemand, qui n'a jamais perdu le moindre set face au Russe, no 7 mondial. Alexander Zverev, qui n'avait jamais remporté un seul match à Cincinnati avant cette semaine, a largement dominé son adversaire, qui disputait seulement sa deuxième finale de Masters 1000 après celle perdue en avril à Monte-Carlo. Alexander Zverev, qui reste sur une série de 11 matches consécutifs remportés, devient le premier joueur à gagner Cincinnati et l'or olympique la même année depuis Andre Agassi en 1996.

Shaqiri à Lyon pour 6 millions d'euros Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La saga Shaqiri à Lyon devrait connaître sous peu son épilogue. Selon "L'Equipe", le joueur de Liverpool rejoindrait la cité des Gones pour 6 millions d'euros. Le quotidien français reprend en partie une information du "Times" parue dimanche. Mais L'Equipe précise que la somme de transfert serait de 6 millions d'euros avec des bonus. Cela ferait ainsi grimper le montant aux alentours des 11 millions d'euros. On sait que le Bâlois peine à trouver du temps de jeu à Liverpool. Comme le note le journal français, "XS" n'a joué que 27 matches toutes compétitions confondues en Angleterre lors des deux dernières saisons. Et il n'a inscrit qu'un but. Fer de lance offensif de l'équipe de Suisse, Shaqiri compte 26 buts en 96 sélections alors qu'il n'a que 29 ans.

Ashleigh Barty ne laisse aucune chance à Jil Teichmann Image: KEYSTONE/AP/Aaron Doster Jil Teichmann (WTA 76) n'a pas signé un exploit de plus à Cincinnati. Victorieuse de Naomi Osaka, de Belinda Bencic et de Karolina Pliskova, elle est tombée en finale devant Ashleigh Barty. Jil Teichmann (WTA 76) n'a pas signé un exploit de plus à Cincinnati. Victorieuse de Naomi Osaka, de Belinda Bencic et de Karolina Pliskova, elle est tombée en finale devant Ashleigh Barty. Maîtresse de son sujet, la no 1 mondiale s'est imposée 6-3 6-1 après 1h12' de match. La Championne de Wimbledon n'a laissé aucune chance à la Suissesse. Personne ne joue aussi bien au tennis aujourd'hui que l'Australienne. Avec son jeu plat et ce coup droit qu'elle lâche très souvent à la perfection le long de la ligne, elle évolue dans un registre magnifique. La voir jouer ainsi est un véritable régal. Même si elle n'est pas allée au bout de l'aventure pour cueillir le troisième titre de sa carrière, Jil Teichmann mérite tous les bravos. Le seul regret qu'elle peut nourrir réside dans ce premier break concédé à 4-3 au cours d'un jeu où elle n'aura sans doute pas témoigné de toute la rigueur voulue. Et une fois devant au score, Ashleigh Barty devient presque injouable. Elle s'avance comme la grandissime favorite de l'US Open qui débutera le 30 août à New York. Rien au hasard Admise dans le tableau principal de ce tournoi WTA 1000 de l'Ohio grâce à une wild card, Jil Teichmann a, elle aussi, pris date. Son parcours à Cincinnati, riche de trois victoires probantes contre trois des douze meilleures joueuses de la WTA et qui va lui permettre de figurer lundi au 45e rang de la WTA, ne doit rien au hasard. Il a été accompli par une joueuse de 24 ans qui est enfin libérée de ses soucis physiques. Blessée à la cuisse et à la cheville cette année, elle a, ainsi, été contrainte de déclarer forfait pour Roland-Garros avant d'être encore un peu trop "juste" au début juillet à Lausanne. A Cincinnati, la gauchère qui passait pour une spécialiste de la terre battue, la surface sur laquelle elle a remporté ses deux titres WTA à Prague et à Palerme en 2019, a apporté une éclatante confirmation: elle peut également briller sur le dur comme elle l'avait laissé entrevoir l'an dernier avec une finale à Lexington et cette année avec sa demi-finale à Dubaï. "J'ai toujours cru être capable de bien jouer sur toutes les surfaces, lâche-t-elle. Bien sûr, j'ai grandi sur terre battue et je m'entraîne le plus souvent à Barcelone. Mais cela ne change rien à mon approche pour le dur. Je sais que mon service est plus efficace sur les revêtements rapides. Et gagner des points gratuits sur ma première balle facilite bien la vie." Cette semaine, Jil Teichmann sera, en principe, en lice au tournoi WTA 250 de Cleveland où elle doit affronter la Russe Anna Blinkova (WTA 81) au premier tour. Mais c'est bien sûr à Flushing Meadows où on l'attend. Au même titre que Belinda Bencic et que Viktorija Golubic, les deux autres atouts du tennis suisse en cet été 2021.

Incidents de Saint-Gall: la justice sportive et civile tranchera Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Les débordements racistes du public saint-gallois samedi soir à l'encontre du gardien du FC Sion Timothy Fayulu ne resteront pas impunis. La Swiss Football League (SFL) a ouvert une procédure. Le gardien sédunois entend s'engager sur le terrain de la justice civile pour obtenir réparation. Ces incidents sont survenus dans une fin de match qui a vu le FC Sion arracher le point du nul (1-1) dans le temps additionnel. Sur le site du FC Sion, Timothy Fayulu explique avoir été traité de singe. "Je suis ensuite allé vers Zigi (réd: le gardien du FC St-Gall) pour lui dire que je ne rentrerais pas aux vestiaires et qu'il ne fallait pas laisser passer ça. Je lui ai dit: tu es mon frère, on a la même couleur de peau, va parler aux supporters." Lawrence Zigi lui a, toujours selon Timothy Fayulu, répondu de rentrer aux vestiaires. Vice-président du FC Sion, Gelson Fernandes estime, pour sa part, que "ce qu'on a vécu est un fait très grave qu'on ne peut tolérer et qu'on ne peut pas laisser passer." L'ancien international en appelle aux instances. "Elles sont responsables de l'organisation des matches et des sanctions qui doivent être prises, explique-t-il. Timothy Fayulu va porter plainte contre X. Il faut que justice soit faite." La SFL rappelle qu'elle combat toutes les formes de racisme et de discrimination depuis des années. Elle a demandé à sa commission de discipline de faire la lumière sur ces incidents. Elle précise qu'elle ne communiquera pas sur cette affaire avant le verdict de la commission. Quant au FC Saint-Gall, il affirme condamner tout acte d'agression et de violence verbale à l'encontre des joueurs et de l'arbitre. Il oeuvrera de concert avec la commission de discipline de la SFL. Si les faits sont confirmés, le FC St-Gall agira comme il se doit. Par ailleurs, le FC St-Gall présente ses excuses à Timothy Fayulu et à ses coéquipiers du FC Sion.

Super League: net succès de Servette contre Lucerne Les Servettiens ont plusieurs fois pu se congratuler Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Servette a fêté son deuxième succès de la saison en Super League lors de la 4e journée. A domicile, les Grenat ont battu une bien décevante équipe de Lucerne 4-1. Servette n'a pas fait durer le suspense. Les hommes d'Alain Geiger ont dominé dès les premières minutes, posant d'immenses problèmes à la défense lucernoise. Stevanovic se régale Sur son flanc droit, Stevanovic s'est régalé: le Bosnien a donné la passe décisive sur les buts de Cognat (16e) et Antunes (21e), avant de ponctuer sa prestation avec le numéro trois (43e). Servette a un peu baissé de rythme ensuite, mais a quand même ajouté le 4-0 par Rodelin, sur un service d'Oberlin (69e). Les deux hommes touchaient leur premier ballon sur cette action! Défaite cinglante Les visiteurs ont sauvé l'honneur par Ndiaye (78e), mais cette défaite cinglante doit bien inquiéter leurs supporters. A la décharge des tenants de la Coupe, les blessures de plusieurs cadres (Müller, Schürpf, Campo) leur coûtent cher.

Caruso gagne la 9e étape, Mäder bon 7e Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La 9e étape de la Vuelta a été gagnée par Damiano Caruso (Bahrain). Le Transalpin s'est imposé au sommet de l'Alto de Velefique. Cette étape de montagne a vu les favoris se livrer une belle bataille dans la dernière montée. Et à ce petit jeu, c'est Primoz Roglic qui a consolidé son maillot rouge en prenant la bonification de la 2e place. Seul l'Espagnol Enric Mas a pu suivre le rythme du leader de la Jumbo-Visma pour terminer 3e. C'est d'ailleurs lui qui est désormais le dauphin du Slovène à 28'', puisque l'Autrichien Felix Grossschartner n'a pas pu suivre les meilleurs. Jolie performance Gino Mäder, finalement 7e de cette étape. Le Saint-Gallois pointe désormais au 12e rang du classement général à 4'00 de Roglic. Mäder n'est cependant pas le mieux classé de son équipe Bahrain. C'est l'Australien Jack Haig, actuellement 4e à 1'42. Les coureurs de la Vuelta vont maintenant pouvoir bénéficier d'un jour de repos bien mérité lundi.

Super League: premier accroc pour Bâle Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Lausanne-Sport a obtenu de haute lutte son premier point de la saison. Les Vaudois ont tenu le FC Bâle en échec 2-2 lors de la 4e journée de Super League. Bâle avait gagné ses neuf matches toutes compétitions confondues depuis le début de l'exercice. C'est dire que les Lausannois ont de loin signé leur meilleure performance depuis longtemps. Les Vaudois ont rapidement ouvert le score sur une tête de Mahou (9e). Doublé de Cabral Le FCB, peu inspiré en première mi-temps, égalisait cependant dans les arrêts de jeu sur un penalty accordé par la VAR pour une faute de Monteiro sur Stocker. Cabral ne manquait pas l'occasion. L'attaquant brésilien, intenable ces temps, donnait ensuite l'avantage aux siens d'une belle tête plongeante sur un centre de Lopez (59e). Mais le LS trouvait les ressources pour revenir à 2-2 par le remplaçant Amdouni, bien servi par Kukuruzovic (69e). En fin de match, la pression bâloise a été forte, mais Diaw a tenu le choc, notamment sur une tête de Cabral à la 91e. Ces premiers points égarés par les Rhénans permettent au FC Zurich d'occuper seul la tête du championnat.

24 Heures du Mans: les Toyota sans rivales La Toyota no 7 victorieuse Image: KEYSTONE/AP/Francois Mori Les Toyota ont réalisé le doublé aux 24 Heures du Mans. La victoire est revenue à la no 7 pilotée par le Japonais Kamui Kobayashi, le Britannique Mike Conway et l'Argentin Jose Maria Lopez. Au volant de la no 8, Sébastien Buemi, associé au Japonais Kazuki Nakajima et au Néo-Zélandais Brendon Hartley, n'a donc pas pu fêter un quatrième succès consécutif lors de la 89e édition de la mythique épreuve d'endurance. La course avait mal commencé pour Buemi, harponné dès le premier virage par une Glickenhaus sur une piste mouillée. Le Vaudois a dû rapidement s'arrêter au stand pour réinitialiser les systèmes de la voiture. Crève-coeur pour Louis Delétraz Le Suisse et ses coéquipiers, retardés, se sont lancés dans une belle remontée qui leur a permis dans la nuit de revenir dans le sillage de la voiture soeur. Mais divers petits problèmes techniques dimanche matin les ont à nouveau fait perdre un peu de terrain sur la no 7, qui s'est finalement imposée avec deux tours d'avance. Un Suisse a quitté le circuit sarthois sur une terrible déception: le Genevois Louis Delétraz a en effet fini été privé in extremis de la victoire en LMP2 avec son Oreca-Gibson du team belge WRT en raison d'une panne dans les cinq dernières minutes de course. Delétraz partageait le volant avec l'expérimenté Polonais Robert Kubica, ancien pilote de formule 1, et le Chinois Yifei Ye. C'est ce dernier qui a dû stopper peu avant l'arrivée.

Retour sur les rings manqués pour Manny Pacquiao Image: KEYSTONE/EPA/ETIENNE LAURENT Manny Pacquiao (42 ans) a manqué son retour après deux ans d'absence. Le légendaire Philippin s'est incliné aux points face au Cubain Yordenis Ugas, qui a conservé son titre WBA des welters. Pacquiao a peut-être disputé à Las Vegas le dernier combat de sa longue carrière, qui est en train de basculer vers la politique. Il a concédé une 8e défaite (pour 62 victoires et deux nuls) à l'unanimité des trois juges (115-113, 116-112, 116-112). Ambitions présidentielles "Je ne sais pas" si c'était le dernier combat de sa carrière, a-t-il déclaré, gardant encore le suspense sur son avenir, que ce soit en boxe ou en politique. Des ambitions présidentielles aux Philippines lui sont prêtées. "Laissez-moi me reposer, et je vous dirai", a-t-il ajouté en souriant, très ému et s'excusant auprès des 17'438 fans de la T-Mobile Arena pour sa défaite. Interrogé sur son éventuelle candidature à la présidence des Philippines en mai 2022, celui qui est déjà sénateur a répondu qu'il annoncerait sa "décision le mois prochain". Il a ajouté vouloir "aider" le peuple philippin et que "le monde de la politique est plus difficile que le monde de la boxe".

Mondiaux de Calgary: la Suisse s'incline contre les Russes Image: KEYSTONE/PETRA OROSZ L'équipe de Suisse dames a subi une deuxième défaite en autant de matches aux Mondiaux de Calgary. Elle s'est inclinée 3-1 contre la Russie après avoir mené grâce à une réussite d'Alina Müller. L'attaquante a marqué à la 11e, après un travail préparatoire de Lara Stalder und Phoebe Staenz. C'était le premier but suisse du tournoi puisque l'équipe avait perdu 3-0 contre les Etats-Unis pour son entrée en lice. Alina Müller, touchée à la jambe droite, a dû quitter la glace en boitant à la 27e. La Russie a retourné la situation en 14 secondes peu après la mi-match, par Pavlova en supériorité numérique (31e), puis par Kulichova. Batalova a signé le numéro trois en fin de partie. Deux jours de repos Les Suissesses disposent de deux jours de repos avant d'affronter le Canada dans la nuit de mardi à mercredi. Elles joueront ensuite contre la Finlande. Leur qualification pour les quarts de finale est assurée puisque les cinq équipes du groupe A passeront obligatoirement à ce stade, où elles seront rejointes par les trois meilleures du groupe B.