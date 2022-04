Shaqiri sort sur blessure +++ Gottéron en demi-finale des play-off

Shaqiri sort sur blessure face à Dallas Shaqiri est sorti sur blessure samedi en MLS Image: KEYSTONE/FR171546 AP/DOUG MURRAY Le retour de Xherdan Shaqiri en MLS ne s'est pas déroulé comme prévu samedi. L'international suisse de Chicago a dû sortir sur blessure à la 19e minute d'un match dans lequel le Fire a fait match nul 0-0 avec Dallas. Le Bâlois, qui portait pour la première fois le brassard de capitaine d'une équipe dont il est la star incontestée, a ressenti des douleurs au mollet gauche. Son coach Ezra Hendrickson a expliqué avoir décidé de le sortir par mesure de précaution. Cette blessure pourrait néanmoins être due à un certain surmenage. Xherdan Shaqiri avait en effet disputé l'intégralité de ses quatre premiers matches de MLS, avant d'être aligné pendant 155 minutes au total avec l'équipe de Suisse face à l'Angleterre et au Kosovo. Une cadence dont il avait perdu l'habitude à Liverpool comme à Lyon.

Cinquième succès de suite pour les Hawks Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. Atlanta a fait la bonne affaire de la soirée de samedi en NBA. Les Hawks ont cueilli face aux Brooklyn Nets (122-115) leur cinquième succès consécutif, passant du 10e au 8e rang de la Conférence Est. Vainqueurs de 10 de leurs 13 derniers matches, Clint Capela et ses coéquipiers affichent désormais un bilan de 41 victoires pour 37 défaites. Ils ont ainsi dépassé les Nets de Kevin Durant (55 points samedi, record personnel) ainsi que Charlotte, qui sont tous deux certains de devoir passer par la case pré play-off. Les Hawks ont quant à eux gardé grâce à ce succès l'espoir de se qualifier directement pour les play-off (top 6). Mais ils n'ont plus leur destin en mains à quatre matches de la fin de la saison régulière: Chicago (6e) a décroché 45 victoires pour 33 défaites, Cleveland (7e) ayant obtenu 43 succès en 78 sorties. Atlanta a en tout cas fait le plein de confiance samedi, face à une équipe qu'elle pourrait retrouver en pré play-off. Son meneur Trae Young (36 points, 10 assists, 6 rebonds) a sorti une nouvelle fois le grand jeu, inscrivant 9 points dans la dernière minute de jeu. Clint Capela a quant à lui réussi 9 points et 12 rebonds.

Gottéron sort le LHC en cinq matches Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fribourg-Gottéron est en demi-finale des play-off de National League. Les Dragons se sont imposés 5-4 après prolongation face à Lausanne samedi à St-Léonard pour remporter la série 4-1. Un but inscrit par Killian Mottet après 18'12'' de jeu supplémentaire a permis aux Fribourgeois de se hisser dans le dernier carré pour la première fois depuis... 2014. Depuis, ils ont échoué à trois reprises en quarts de finale, se retrouvant également trois fois en play-out. Inoffensif depuis le début de ces play-off, le power-play lausannois a pourtant enfin trouvé l'ouverture samedi soir. A deux reprises même, grâce à Martin Gernat (24e, 2-2) et à Lukas Frick, lequel a donné une deuxième fois l'avantage à son équipe d'un tir du poignet imparable à la 44e (4-3). Doublé pour Mottet Ce déclic aurait d'ailleurs pu changer la donne dans cette série. Mais le jeu de puissance fribourgeois est pour sa part vraiment irrésistible. Sur les 18 buts marqués par les Dragons en cinq matches, 9 l'ont été dans cette situation spéciale, dont les quatre premiers inscrits samedi! Lausanne a par ailleurs manqué une opportunité unique en "overtime" après que Julien Sprunger a écopé de 2' de pénalité à la 69e. Et c'est un puck perdu par Frick qui a causé la perte du LHC: David Desharnais a alors signé sa troisième passe décisive de la soirée en servant parfaitement Killian Mottet, déjà auteur du 4-4 à la 47e.

Le "Z" égalise à 3-3 face à Bienne Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Bienne a manqué une "balle de match" samedi face aux Zurich Lions. Battus 3-1 à domicile, les Seelandais devront se rendre une quatrième fois au Hallenstadion lundi pour l'acte VII de ce quart de finale des play-off de National League. Le but inscrit par Damien Brunner sur un service de Luca Cunti après seulement 39 secondes de jeu a longtemps semblé être suffisant pour Bienne, qui s'était imposé 3-1 jeudi sur la glace zurichoise. Mais les hommes du coach Antti Törmänen ont craqué dans les sept dernières minutes de jeu. Un doublé réalisé par Denis Hollenstein en l'espace de 98 secondes (54e et 55e) a permis au "Z" de renverser la vapeur, Reto Schäppi scellant le score dans une cage vide. Les Lions zurichois peuvent aussi remercier leur portier Jan Kovar: auteur de deux blanchissages dans cette série, le Tchèque a effectué 35 parades samedi.

Après son accident, Bernal ne courra aucun grand tour cette année Image: KEYSTONE/EPA Le Colombien Egan Bernal (Ineos) ne s'alignera sur aucun des trois grands tours cette année. Cette décision est la conséquence de son grave accident survenu à fin janvier. "Le Tour d'Espagne, ce serait peut-être un peu trop. Clairement, je ne serais pas prêt pour le courir, ce serait demander beaucoup à mon corps", a répondu le vainqueur du Tour de France 2019 à un journaliste qui le sondait sur ses intentions. La Vuelta, organisée fin août - début septembre, est le dernier des grands tours au calendrier de la saison après le Giro d'Italie en mai et le Tour de France en juillet. "Pour participer à ce genre de course, on ne peut pas improviser. Si on a une douleur, ça se voit et alors on ne peut pas aller au bout. Ce serait un rêve de pouvoir reprendre la compétition cette année, mais je ne veux pas donner de date, ce serait un peu irresponsable", a ajouté le Sud-Américain, qui s'aide encore d'une canne pour marcher. De retour sur le vélo Le coureur âgé de 25 ans a refait du vélo sur la route chez lui en Colombie il y a une semaine, deux mois après l'accident qui a failli lui coûter la vie. Le 24 janvier, il avait percuté l'arrière d'un bus arrêté sur une route en Colombie. Victime de multiples fractures, il avait subi cinq opérations de la colonne vertébrale, de la jambe droite et de la main droite. Il a ensuite déclaré avoir eu "95% de chances de devenir paraplégique" après "avoir failli perdre la vie".

Les Devils battus après avoir mené 6-2 Image: KEYSTONE/AP/Bill Kostroun Les Devils ont concédé une défaite rageante samedi en NHL. La franchise de Newark s'est inclinée 7-6 après prolongation face aux Florida Panthers, après avoir pourtant mené 6-2. New Jersey a cédé après 1'45'' de jeu en "overtime" face aux leaders de l'Atlantic Division, qui ont forcé la décision sur une réussite de Gustav Forsling. Les Devils menaient pourtant 6-2 à la fin du deuxième tiers, grâce notamment à un triplé de Yegor Sharangovich. Capitaine des Devils, Nico Hischier a signé un assist sur le 5-2, inscrit par Sharangovich en infériorité numérique à la 35e. Le centre valaisan affiche désormais 49 points à son compteur 2021/22. Son coéquipier zurichois Jonas Siegenthaler n'a en revanche pas inscrit de point samedi.

Les Lions s'imposent à Neuchâtel Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Battus par Nyon au Pommier mardi, les Lions de Genève ont parfaitement réagi samedi. Les hommes du coach Andrej Stimac sont allés s'imposer 74-70 après prolongation sur le parquet d'Union Neuchâtel lors de la 25e journée de SB League. Les Lions sont revenus de très loin dans cette partie, et plutôt deux fois qu'une. Menés de 16 points à la 22e (34-18) puis de 12 longueurs à la 34e (55-43) après avoir recollé à 36-35 à la 26e, ils ont arraché la prolongation à 5'' du buzzer (63-63). Et Union a craqué dans cette période supplémentaire. Deux fautes techniques, sifflées en fin de quatrième quart-temps au banc et à l'entraîneur Mitar Trivunovic, ont coûté d'entrée deux points aux Neuchâtelois. Et le panier primé réussi par Eric Nottage à 2'20'' de la fin les a assommés (72-67). Monthey-Chablais reste par ailleurs accroché à la 8e place, la dernière donnant accès aux play-off. Les Valaisans ont dominé Swiss Central 79-70 à Lucerne et conservent un point d'avance sur les Starwings (9es), qui ont battu Boncourt 98-92 en terre jurassienne. Les Rhénans ont toutefois un match en retard sur Monthey-Chablais.

Swiatek signe un rare doublé Image: KEYSTONE/AP/Wilfredo Lee Sacrée à Indian Wells deux semaines plus tôt, Iga Swiatek (WTA 2) a signé un rare doublé en cueillant le titre à Miami samedi. La Polonaise s'est imposée 6-4 6-0 devant la Japonaise Naomi Osaka (WTA 77) en finale du tournoi WTA 1000 floridien. Iga Swiatek, qui va succéder à la jeune retraitée Ashleigh Barty au sommet de la hiérarchie lundi, est simplement la quatrième joueuse à réussir le "Sunshine Double" Indian Wells/Miami. La Polonaise de 20 ans imite Steffi Graf (1994 et 1996), Kim Clijsters (2005) et Victoria Azarenka (2016). La championne de Roland-Garros 2020 a nettement dominé les débats face à l'ex-no 1 mondial Naomi Osaka, qui disputait sa première finale depuis son sacre à l'Open d'Australie 2021. Elle n'a pas dû faire face à la moindre balle de break, s'emparant quant à elle à quatre reprises du service adverse. Iga Swiatek, qui avait également cueilli le titre à Doha fin février, en est désormais à 17 succès d'affilée. Naomi Osaka n'a donc pas à rougir de cette défaite. La Japonaise se consolera en gagnant une quarantaine de places du classement WTA, elle qui aurait quitté le top 100 en cas d'élimination prématurée à Miami.

Derby de la Limmat: Zurich et GC dos à dos Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le retour de l'hiver a légèrement fait déraper le FC Zurich. Le leader de Super League a dû se contenter d'un nul 1-1 dans le derby de la 28e journée contre Grasshopper. Les Sauterelles, qui restaient sur cinq défaites consécutives, ont failli jouer un mauvais tour à leur rival des bords de la Limmat. GC a ouvert le score contre le cours du jeu par Morandi (52e), mais n'est pas parvenu à conserver son avance jusqu'au coup de sifflet final, malgré les prouesses du gardien Moreira. Penalty manqué Celui-ci a parfois fait le désespoir des joueurs du FCZ, notamment face à Dzemaili (55e), Boranijasevic (67e) et surtout Krasniqi (81e). Il n'a rien pu faire sur l'égalisation d'Aliti à la 82e. Zurich avait manqué une superbe occasion en première période sur un penalty que Marchesano avait tiré sur le poteau (28e), connaissant ainsi son premier échec dans cet exercice en Super League à sa 14e tentative. GC attend ainsi toujours une victoire dans le derby depuis quatre ans. Cette saison, en quatre matches, Zurich en a gagné deux et les deux autres se sont soldés par des nuls. Au classement, le FCZ possède treize points d'avance sur Bâle, qui recevra les Young Boys dimanche.

Ginobili admis au Hall of Fame Image: KEYSTONE/AP/ERIC GAY Manu Ginobili a été admis samedi au Hall of Fame de la NBA. Quadruple champion NBA avec les San Antonio Spurs, l'Argentin avait conquis le titre olympique avec l'Argentine aux Jeux d'Athènes 2004. Ginobili n'a connu qu'un maillot en 16 ans passés sur les parquets de NBA, celui en blanc et noir floqué de l'éperon des Spurs, formant un des plus redoutables "Big 3" de l'histoire au côté de Tim Duncan, déjà présent dans le Panthéon de la gloire, et du Français Tony Parker qui ne devrait pas tarder à les rejoindre. George Karl également à l'honneur Deux fois sélectionné au All Star Game (2005, 2011), Manu Ginobili sera officiellement intronisé le week-end du 9 et 10 septembre. D'autres anciennes gloires le seront à ses côtés, comme Tim Hardaway, formidable dribbleur pourvoyeur de spectacle quand il jouait à Golden State et Miami dans les années 90. Seront également honorés, l'ancienne ailière Swin Cash, triple championne WNBA et double médaillée d'or olympique, ainsi que l'ancien entraîneur George Karl, finaliste NBA en 1996 avec les Seattle Supersonics et un des rares à avoir dépassé les 1000 victoires en saison régulière.

Bundesliga: net succès du leader bavarois Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Le Bayern Munich a gagné 4-1 sur la pelouse du SC Fribourg lors de la 28e journée de Bundesliga. Le score final est un peu trompeur, car le leader a fait la décision dans les vingt dernières minutes. Alors que le score était de 1-1 après les réussites de Goretzka (58e) et Petersen (63e), les visiteurs ont passé l'épaule grâce à Gnabry (73e), peu après son entrée en jeu, Coman (82e) et Sabitzer (97e). Une fois n'est pas coutume, Lewandowski n'a pas donc marqué. L'attaquant polonais a même été remplacé peu après l'heure de jeu, sans doute dans l'optique du déplacement des Bavarois à Villarreal en Ligue des champions mercredi. Le Bayern compte neuf longueurs d'avance sur Borussia Dortmund, qui recevra le RB Leipzig en début de soirée.

Première finale de Challenger pour Leandro Riedi Leandro Riedi jouera dimanche la finale du Challenger de Lugano Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Leandro Riedi (ATP 590) jouera sa première finale de Challenger dimanche à Lugano. Le Zurichois de 20 ans a signé un nouvel exploit en demi-finale, s'offrant le scalp de la tête de série no 4 Pierre-Hugues Herbert (ATP 134). Tombeur au 1er tour de l'Américain Maxime Cressy (ATP 72), tête de série no 1, Leandro Riedi a confirmé l'excellence de sa forme en battant l'expérimenté Alsacien (31 ans) 3-6 7-6 (7/3) 7-6 (7/3) en 2h30'. Il affrontera dimanche l'Allemand Cedrik-Marcel Stebe (ATP 218) ou l'Italien Luca Nardi (ATP 297). Finaliste malheureux chez les juniors à Roland-Garros en 2020 face au Bernois Dominic Stricker, Leandro Riedi s'était déjà illustré la semaine dernière dans le Challenger de Bienne en atteignant les quarts de finale. Le Zurichois, 693e du classement ATP fin 2021, est assuré de se retrouver parmi les 340 premiers mondiaux lundi.

Sonny Colbrelli s'est fait poser un défibrillateur Image: KEYSTONE/AP Pool Photonews Sonny Colbrelli, victime d'un arrêt cardio-respiratoire le mois dernier lors du Tour de Catalogne, s'est fait poser avec succès un défibrillateur interne. L'Italien a pu quitter l'hôpital de Padoue. "Sur la base des résultats de son examen clinique, en accord avec le staff médical de son équipe, Sonny Colbrelli a subi avec succès jeudi l'implantation d'un défibrillateur sous-cutané (DSC)", a déclaré la formation Bahrain-Victorious. Le champion d'Europe en titre, vainqueur du dernier Paris-Roubaix, avait perdu connaissance après l'arrivée de la 2e étape du Tour de Catalogne, le 21 mars dernier. Secouru en urgence, il a été transporté dans un premier temps à l'hôpital universitaire de Gerone, en Espagne. Il avait ensuite été rapatrié le 26 mars et admis à la clinique de cardiologie de l'université de Padoue. "A Padoue, le coureur a été soumis à un examen clinique, génétique et par imagerie complet pour identifier la cause de l'arythmie qui a conduit à son arrêt cardiaque et pour déterminer le meilleur traitement approprié", a déclaré le professeur Domenico Corrado, qui a coordonné sa prise en charge. "La décision d'implanter ce dispositif vital a été prise en accord avec Colbrelli, qui a reçu un DSC. Ce dispositif permet de corriger si nécessaire le rythme cardiaque dans les cas extrêmes", ajoute-t-il dans le communiqué. Comme Eriksen Sonny Colbrelli, qui est âgé de 31 ans, va poursuivre sa convalescence chez lui. Il est trop tôt pour déterminer la suite de sa carrière. Son cas rappelle celui du footballeur danois Christian Eriksen, qui s'était effondré en plein match, victime d'une crise cardiaque, lors de l'Euro, en juin dernier. Lui aussi s'est fait implanter un défibrillateur interne. Il a repris le fil de sa carrière en début d'année, renouant avec la sélection danoise la semaine passée.

Premier League: Liverpool prend la tête Image: KEYSTONE/EPA/ANDREW YATES Liverpool a entamé victorieusement un mois d'avril qui s'annonce très chargé en battant Watford 2-0 lors de la 30e journée de Premier League. Les Reds prennent provisoirement la tête. Sans briller, Liverpool a fait le job. Diogo Jota (22e) et Fabinho (89e/penalty) ont marqué les buts d'un succès qui permet à leur équipe de prendre deux points d'avance sur Manchester City, qui se déplace dès 16h00 à Burnley. Les hommes de Jürgen Klopp ont ainsi bien préparé leurs futures grosses échéances, à commencer par le déplacement à Lisbonne mardi en Ligue des champions face au Benfica, avant celui de dimanche prochain à l'Etihad pour le grand choc contre Manchester City.