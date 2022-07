Shaqiri sorti alors que son équipe poussait pour égaliser...

Une nouvelle défaite de Chicago Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Xherdan Shaqiri et Chicago ont concédé une défaite de plus, la neuvième, au cours d'une saison bien terne. Le Fire s'est incliné 2-1 à San Jose, l'avant-dernier de la Conférence Ouest. Quatre jours après son succès à domicile devant Philadephia, Chicago n'a pas enchaîné. Auteur d'un doublé aux 47e et 87e, Benjamin Kikanovic a été l'homme du match. Dans les rangs du Fire, Xherdan Shaqiri a été remplacé peu après l'heure de jeu alors que son équipe était menée 1-0. Le Bâlois a visiblement toujours de la peine à enchaîner les efforts. Treizième de la Conférence Est, Chicago recevra samedi Columbus. Le Fire est à 8 points d'une qualification en play-off.

Djokovic s'impose en quatre sets face à van Rijthoven Image: KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN Novak Djokovic (no 1) a passé sans trop d'encombre son premier test de la quinzaine à Wimbledon. Le Serbe a battu l'invité Tim van Rijthoven (ATP 104) 6-2 4-6 6-1 6-2 dimanche soir sur le Centre Court pour se hisser en quarts de finale. Triple tenant du titre et sextuple vainqueur du tournoi, Novak Djokovic s'attendait à souffrir face au Néerlandais, qui s'est révélé en conquérant le titre sur le gazon de Bois-le-Duc en dominant le no 1 mondial Daniil Medvedev en finale. Conscient du danger, Nole a d'ailleurs entamé ce duel pied au plancher. Incapable de convertir l'une des quatre balles de débreak qu'il s'est procurées dans le dernier jeu du deuxième set, Novak Djokovic n'est pas parvenu à s'éviter des prolongations. Le Serbe a néanmoins repris sa marche en avant dès l'entame de la troisième manche, dans laquelle il a même obtenu trois balles de 6-0. Il a finalement mis 2h38' pour cueillir son 25e succès de rang à Church Road. Novak Djokovic - qui est avec Rafael Nadal le seul joueur encore en lice à avoir déjà atteint le dernier carré en Grand Chelem - se frottera au tour suivant à Jannik Sinner (no 10). Il a remporté l'unique duel livré face à l'Italien, tombeur en quatre sets de Carlos Alcaraz (no 5) dimanche. L'autre quart de finale du haut du tableau opposera Cameron Norrie (no 9) et David Goffin (ATP 58).

La grande chance d'Ons Jabeur Image: KEYSTONE/AP/Alberto Pezzali Ons Jabeur offrira-t-elle au tennis arabe le premier titre du Grand Chelem de son histoire samedi prochain? La Tunisienne fait en tout cas figure de favorite avant la deuxième semaine de Wimbledon. Titrée sur l'herbe de Berlin où elle avait bénéficié de l'abandon de la St-Galloise Belinda Bencic en finale le 19 juin, Ons Jabeur s'est qualifiée pour les quarts de finale en battant Elise Mertens (no 24) 7-6 (11/9) 6-4 dimanche sur le court no 1. A 27 ans, elle est toujours en quête d'une première demi-finale en Grand Chelem. La Tunisienne a souffert face à la Belge, notamment dans une première manche où elle a dû faire face à cinq balles de set. Mais elle a su maîtriser ses nerfs dans le "money time", contrairement à son adversaire: Elise Mertens lui a ainsi offert la victoire en commettant une double faute sur la première balle de match. Un tableau très ouvert L'élimination d'Iga Swiatek (no 1) a ouvert totalement le tableau. Simona Halep (no 16), qui défiera Paula Badosa (no 4) lundi en 8e de finale, est ainsi la seule joueuse encore en lice à avoir déjà connu les joies d'un titre majeur. Mais la rescapée la mieux classée est bien Ons Jabeur, tête de série no 3 du tableau et 2e du classement WTA. Sortie d'entrée à Roland-Garros alors qu'elle faisait déjà figure d'outsider, elle semble cette fois-ci tenir le choc. La Tunisienne partira largement favorite au tour suivant face à la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 66). Celle-ci disputera son premier quart de finale majeur, tout comme les Allemandes Tatjana Maria et Jule Niemeier (WTA 97) qui seront opposées dans l'autre quart de finale de cette moitié de tableau.

Alcaraz sorti en 8e de finale Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Le prodige Carlos Alcaraz (no 5) a chuté dès les 8es de finale à Wimbledon. L'Espagnol a subi la loi de Jannik Sinner (no 10), qui avait sorti Stan Wawrinka en quatre sets au 1er tour. Carlos Alcaraz (19 ans) s'est incliné 6-1 6-4 6-7 (8/10) 6-3 devant l'Italien, d'un an son aîné. Le vainqueur des derniers Masters 1000 de Miami et de Madrid n'a pourtant rien lâché dans ce duel somptueux, écartant deux balles de match dans le tie-break du troisième set puis trois autres à 5-2 dans la quatrième manche. Mais Jannik Sinner a tenu bon. L'Italien a conclu cette partie sur sa sixième balle de match, après 3h35' de jeu, non sans avoir dû effacer une balle de break dans le dernier jeu. Il n'a d'ailleurs pas concédé le moindre jeu de service dimanche sur le mythique Centre Court de Church Road. Jannik Sinner figure ainsi pour la troisième fois en quart de finale d'un Majeur, après Roland-Garros 2020 et Melbourne 2022. La logique voudrait qu'il retrouve le sextuple vainqueur du tournoi Novak Djokovic (no 1) au tour suivant.

La Suisse se hisse au 2e tour pré-qualificatif Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'équipe de Suisse masculine a conclu le 1er tour des pré-qualifications de l'Euro 2025 sur une victoire en Irlande (88-82). Ce succès, le quatrième en six matches dans la poule A, lui permet de décrocher son ticket pour le 2e tour en tant que meilleur deuxième de groupe. Le camouflet subi jeudi à Chypre (71-63) est donc resté sans conséquence pour la troupe du coach Ilias Papatheodorou, deuxième de son groupe derrière l'Autriche. La défaite concédée dimanche par la Norvège face au Danemark dans le dernier match de la poule C a également simplifié la donne. Mais rien ne fut aisé pour les Helvètes dimanche à Dublin. Menés 47-45 à la mi-temps, ils ont forcé la décision entre les 26e et 33e minutes. Emmenés par Jonathan Kazadi (16 points, 9 assists, 8 rebonds) et Roberto Kovac (22 points), ils ont alors réussi un partiel de 19-7 pour prendre une marge de 14 longueurs (81-67). L'équipe de Suisse a souffert pour gérer cet avantage, l'Irlande revenant à quatre points à 2'43'' de la fin du match après avoir inscrit 10 points consécutifs. Mais elle a assuré l'essentiel et prendra donc part au 2e tour pré-qualificatif, prévu entre août 2022 et février 2023.

Un quart de finale Goffin-Norrie Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL David Goffin (ATP 58) disputera les quarts de finale à Wimbledon. Le Belge a vaincu Frances Tiafoe (no 23) en cinq sets dimanche sur le court no 2. Le finaliste du Masters ATP 2017, qui avait grimpé jusqu'à la 7e place mondiale cette année-là, s'est imposé 7-6 (7/3) 5-7 5-7 6-4 7-5 devant l'Américain après 4h35' de jeu. Il figure pour la quatrième fois en quarts de finale d'un Majeur, la première depuis l'édition 2019 de Wimbledon. Frances Tiafoe a pourtant eu sa chance dans le cinquième set, se procurant deux balles de break consécutives dans le onzième jeu. Mais David Goffin les a écartées avant de forcer la décision dans le jeu suivant en convertissant la première balle de break qu'il s'est procurée dans cette ultime manche. David Goffin, dont les saisons 2018 et 2021 ont été perturbées par des blessures, a les moyens de se hisser pour la première fois dans le dernier carré d'un Majeur. Le Belge de 31 ans affrontera au tour suivant le gaucher britannique Cameron Norrie (no 9), qui jouera pour sa part son premier quart de finale en Grand Chelem.

GP de Grande-Bretagne: Sainz s'impose Image: KEYSTONE/AP/Frank Augstein Carlos Sainz (Ferrari) a remporté la première victoire de sa carrière en formule 1. L'Espagnol s'est imposé à Silverstone au terme d'un GP de Grande-Bretagne très animé. Sainz (27 ans), qui disputait son 150e GP, l'a emporté devant le Mexicain Sergio Perez (Red Bull) et l'Anglais Lewis Hamilton (Mercedes). La course s'est sans doute jouée au 42e des 52 tours quand la safety car est entrée en piste après la panne de l'Alpine-Renault d'Estaban Ocon. Charles Leclerc (Ferrari), alors en tête, n'a pas été rappelé par son team pour changer de pneus, au contraire de ses poursuivants. Ceux-ci ont eu beau jeu de le dépasser dans les ultimes tours, le Monégasque échouant à un frustant 4e rang. La course avait été interrompue dès le 1er tour après un gros crash dans le peloton qui a envoyé le Chinois Guanyu Zhou (Alfa Romeo-Ferrari) et le Thaïlandais Alexander Albon (Williams-Mercedes) à l'hôpital pour des tests qui n'ont rien révélé de sérieux. Leader du championnat, Max Verstappen (Red Bull) a dû se contenter de la 7e place après avoir connu des problèmes sur sa monoplace. Le Néerlandais a précédé l'Allemand Mick Schumacher (Haas-Ferrari), qui a inscrit ses premiers points.

Tour de France: la 3e étape pour Groenewegen Wout van Aert garde le maillot jaune Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Le Néerlandais Dylan Groenewegen (BikeExchange) a remporté au sprint la 3e étape du Tour de France à Sönderborg, au Danemark. Il a devancé le Belge Wout van Aert (Jumbo-Visma), qui reste leader. Van Aert a ainsi fini deuxième pour la troisième fois de suite lors du passage de la Grande Boucle au Danemark. Mais il portera encore le maillot jaune mardi lors de la 4e étape qui marquera le retour en France. Groenewegen a devancé d'un boyau van Aert, tandis que le Belge Jasper Philipsen a pris la troisième place devant le Slovaque Peter Sagan, apparemment mécontent de ne pas avoir trouvé l'ouverture. Les quatre hommes ont terminé presque sur la même ligne alors que le vainqueur du premier sprint, le Néerlandais Fabio Jakobsen, dont l'équipe a été omniprésente, s'est retrouvé enfermé dans ce sprint (5e). Par coïncidence, le succès a couronné le coureur à l'origine de la grave chute de Jakobsen au Tour de Pologne 2020. Groenewegen avait été suspendu ensuite pendant neuf mois. Le Néerlandais, qui est âgé de 29 ans, a enlevé son cinquième succès d'étape dans le Tour, qu'il n'avait plus couru depuis 2019. Il a porté à 62 son total de victoires depuis ses débuts au plus haut niveau en 2016.

La sensation Tatjana Maria Image: KEYSTONE/EPA/KIERAN GALVIN L'étonnante Tatjana Maria (WTA 103) disputera à 34 ans son premier quart de finale de Grand Chelem. L'Allemande a créé une nouvelle surprise à Wimbledon en sortant Jelena Ostapenko (no 12) dimanche au stade des 8es de finale. Tombeuse de la Grecque Maria Sakkari (no 5) au tour précédent, Tatjana Maria s'est imposée 5-7 7-5 7-5 après 2h08' de jeu devant la championne de Roland-Garros 2017. Elle est revenue de très loin dans cette partie, écartant deux balles de match sur son service à 4-5 dans la deuxième manche. Après deux pauses maternité L'exploit de l'Allemande est immense. D'une part, elle n'avait jusqu'ici atteint qu'une seule fois le 3e tour d'un Majeur (Wimbledon 2015). D'autre part, elle a déjà interrompu à deux reprises sa carrière pour donner naissance à deux filles nées en avril 2013 et en avril 2021. Jelena Ostapenko avait pourtant toutes les cartes en main dans ce match, elle qui a mené 4-1 dans le deuxième set. Mais la Lettone de 25 ans a fini par payer cher son manque de constance: elle a certes réussi 52 coups gagnants mais a surtout commis 57 fautes directes, dont certaines dans des moments-clés. Un quart jouable Tous les espoirs sont désormais permis pour Tatjana Maria dans un tableau féminin où Simona Halep (no 16) est la seule joueuse encore en lice à avoir déjà connu les joies d'un sacre majeur en simple. L'Allemande affrontera en quart de finale soit sa compatriote Jule Niemeier (WTA 97) soit l'Anglaise Heather Watson (WTA 121).

Federer "espère pouvoir revenir une fois encore" Image: KEYSTONE/AP/Alberto Pezzali "J'espère pouvoir revenir une fois encore" à Wimbledon, a déclaré dimanche Roger Federer. Le Bâlois n'a plus joué en compétition depuis son élimination l'an dernier en quarts de finale du Grand Chelem londonien en raison de son genou droit blessé. "Wimbledon me manque. Je savais en quittant le court l'an dernier que l'année qui venait serait dure", a ajouté l'octuple vainqueur du Majeur sur gazon, venu spécialement à l'occasion d'une cérémonie pour le 100e anniversaire du Centre Court. Roger Federer prévoit pour l'heure de revenir au jeu à l'occasion de la Laver Cup (23-25 septembre à Londres), avant d'enchaîner avec les Swiss Indoors de Bâle (24-30 octobre). Il a admis au cours d'une récente interview accordée à SRF que le processus de guérison après sa troisième opération du genou subie en août prenait du temps, mais que les progrès étaient continus.

Benito de retour à Young Boys Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Loris Benito quitte bel et bien Sion pour retourner à Young Boys. L'information a été confirmée par le président du club valaisan Christian Constantin au Nouvelliste et au Matin. Agé de 30 ans et international à 13 reprises, Loris Benito était arrivé à Sion au début du mois de février dernier, quelque six mois après que son contrat avec les Girondins de Bordeaux avait été résilié. Il s'était engagé jusqu'en 2023 avec le club de Tourbillon. Selon "Blick", Christian Constantin a accepté de laisser filer Loris Benito pour un million de francs. Le latéral gauche retrouvera ainsi les Young Boys, où il a déjà évolué de 2015 à 2019 avant de tenter sa chance à Bordeaux.

Une première pour Marie Bouzkova Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant Marie Bouzkova disputera son premier quart de finale de Grand Chelem sur le gazon de Wimbledon. La Tchèque s'est qualifiée dimanche en battant la Française Caroline Garcia (WTA 55) 7-5 6-2 au 4e tour. "Je ne sais pas comment je suis arrivée là, j'ai joué point par point en essayant de me battre autant que possible. Être en quart de finale c'est un rêve", a déclaré Marie Bouzkova, qui a été intraitable en défense et est parvenue à marquer des coups en contre incroyables. La Tchèque de 23 ans a ainsi mis fin à la série de huit victoires de Caroline Garcia, laquelle avait cueilli le titre sur l'herbe de Bad Homburg juste avant ce tournoi londonien. Elle n'avait jusqu'ici jamais dépassé le 2e tour dans un Majeur. "C'est un moment incroyable, ça demande du travail et de l'investissement tous les jours, mais j'aime tellement ça et c'est pour ces moments-là qu'on travaille", a encore expliqué Marie Bouzkova, qui affrontera en quart de finale Ons Jabeur (no 3) ou Elise Mertens (no 24).

St-Gall engage Chadrac Akolo Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Le FC St-Gall renforce son secteur offensif. Les Brodeurs annoncent avoir engagé l'attaquant international congolais Chadrac Akolo, qui évoluait la saison dernière en Ligue 2 à Amiens. Auteur de 10 buts - dont 6 en championnat - lors de l'exercice 2021/22, Chadrac Akolo (27 ans) a signé un contrat portant jusqu'en 2024 avec le finaliste de la dernière Coupe de Suisse. Il n'est pas un inconnu en Suisse, où il était arrivé à l'âge de 14 ans en tant que réfugié. Passé par le FC Bex, Akolo avait fait ses débuts professionnels en 2014 sous le maillot du FC Sion. Il avait d'ailleurs inscrit 15 buts en Super League sous le chandail sédunois lors de la saison 2016/17, avec Peter Zeidler comme entraîneur. Il a également joué à Xamax, Stuttgart et Paderborn.

Paul Casey confirme rejoindre la nouvelle ligue LIV Image: KEYSTONE/EPA/TANNEN MAURY Paul Casey a confirmé samedi rejoindre la nouvelle ligue controversée de golf, soutenue par l'Arabie saoudite. Mais le Britannique a dit espérer être en mesure de jouer le British Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem. Agé de 44 ans, Paul Casey est classé 26e mondial et avec son départ, ce sont maintenant 22 joueurs sur les 100 premiers mondiaux qui ont rejoint la LIV. Une blessure au dos l'avait empêché de jouer l'US Open, troisième levée du Grand Chelem et de disputer un tournoi depuis le mois de mars. Paul Casey a néanmoins dit souhaiter jouer le 150e Open à Saint-Andrews, ce que les organisateurs de ce tournoi majeur ont autorisé, contrairement à ce qu'ont décidé les responsables de l'USPGA, la ligue nord-américaine. La LIV, financée en partie par le fonds public d'investissement de l'Arabie saoudite, a plongé le monde du golf dans la tourmente, et déchainé les critiques des groupes de défense des droits de l'Homme. Paul Casey avait d'abord refusé de s'associer à la LIV, citant son association d'alors avec l'Unicef, et jugeant qu'il aurait été hypocrite de le faire.