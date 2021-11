Shevchenko au Genoa ++ Acosta titré

Mais ce ne sont pas les gymnastes engagés dans le concours qui ont amené les plus grandes émotions au public. Un hommage vibrant a été rendu aux jeunes retraités Giulia Steingruber, Ilaria Käslin, Pablo Brägger et Oliver Hegi, qui ont reçu un cadeau.

Brillant 12e du concours général des récents Mondiaux, Henji Mboyo a vécu une journée plus compliquée, manquant ses exercices aux barres parallèles et à la barre fixe. Le duo qu'il formait avec Stefanie Siegenthaler n'a pas passé l'écueil du tour préliminaire.

"Il arrivera bientôt en MotoGP et lorsqu'il arrivera, s'il continue comme ça, il rendra les choses très difficiles" pour les autres, l'avait adoubé en début de saison son compatriote Marc Marquez (Honda), qui détient lui le record du plus jeune champion en catégorie reine, à 20 ans.

Pedro Acosta a notamment profité de la chute de son dauphin, l'Italien Dennis Foggia, le seul qui pouvait encore le priver du titre. A 17 ans et 166 jours, il est le deuxième plus jeune champion toutes catégories confondues derrière l'Italien Loris Capirossi, qui conserve son record obtenu en 1990... pour un jour seulement.

Depuis 1988 et l'ère des quatre ceintures, il est le sixième boxeur à intégrer le club des "unifiés", après l'Ukrainien Oleksandr Usyk (mi-lourds) et les Américains Bernard Hopkins (moyens), Jermain Taylor (moyens), Terence Crawford (super-légers) et Josh Taylor (super-légers).

Au fur et à mesure d'un combat dominé de la tête et des épaules par Saul Alvarez, la question n'était pas de savoir si son adversaire américain pourrait créer une improbable sensation, mais de savoir s'il finirait debout.

Les Devils ont également mis fin à une série négative. New Jersey, qui restait sur trois défaites, a battu San José 3-2 aux tirs au but en Californie. Nico Hischier a réalisé un assist - son quatrième dans ce championnat 2021/22 - sur le premier but des Devils, qui ont égalisé à 2-2 à 2'56'' de la fin du temps réglementaire.

Bertuzzi fut d'ailleurs l'homme du match, réussissant deux buts et deux assists pour des Red Wings qui se sont retrouvés menés 3-1 à la 47e. L'ailier canadien a notamment réalisé la passe décisive sur le but de la victoire, marqué par le défenseur allemand Moritz Seider après 2'45'' en "overtime".

Genève se saborde contre Ajoie, Davos nouveau leader

Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Genève-Servette a replongé. Alors que les Genevois dominaient leur sujet contre Ajoie aux Vernets, ils ont laissé les Jurassiens revenir pour finalement leur donner la victoire 4-3 tab.

Pendant 40 minutes, Genève-Servette a dominé son sujet. Les Aigles sont d'ailleurs parvenus à battre Östlund à trois reprises. Jacquemet (de retour dans l'alignement) dans le tiers initial, puis Le Coultre et Filppula dans la période médiane ont donné trois longueurs d'avance aux Genevois. Un salaire minimum pour les Grenat à ce stade de la partie.

Mais un salaire insuffisant pour se sentir à l'abri quand on s'appelle Genève et que l'on traverse une phase où la confiance fait défaut. Et cette fébrilité, Ajoie en a profité. L'incontournable Frossard, déjà auteur de son 7e but de l'exercice, puis Wannström à deux reprises ont pu battre Charlin. Le remplaçant de Gauthier Descloux n'a pas mal joué, loin de là, mais il n'a pas le même pedigree que le Fribourgeois. Et surtout, Descloux semblait retrouver cette force de la saison passée.

Après une prolongation qui aurait pu aller dans les deux sens, les tirs au but ont été à sens unique. Ajoie a inscrit ses quatre tentatives contre une seule (Tömmernes) pour Genève. Le penalty de Fortier résume assez bien ce match avec un puck freiné par Charlin qui finit quand même par le lober.

Tout en haut du classement, on retrouve le surprenant Davos. Les Grisons se sont imposés 3-2 à Ambri pour signer une quatrième victoire consécutive. Mieux, la bande à Ambühl compte onze succès lors de ses douze dernières sorties!

Les Davosiens ont remporté ce match grâce à leur Suédois Mathias Bromé. Mais les Léventins peuvent se sentir lésés, eux qui ont bombardé Gilles Senn à 50 (!) reprises. Seulement on le sait, tirer et dominer n'est pas gagner. Davos a ainsi gagné un match qu'il aurait sans doute perdu sans cette confiance qui l'habite en ce moment.

Rapperswil crée la surprise

Dans un match qui a longtemps été un sommet du championnat de Suisse, Bernois et Luganais n'ont pas livré une performance mémorable. Il faut dire que les deux équipes luttent en ce moment entre la 8e et la 11e place. Mais mieux dans ses patins que les Tessinois, les Ours ont fini par l'emporter 3-1. Les joueurs de Johan Lundskog ont fait la différence entre la 56e et la 57e. En 26 secondes, Neuenschwander et Henauer ont fait passer le score de 1-0 à 3-0.

Si l'on s'est posé la question du maintien de Pat Emond à la barre du GSHC, la position de Chris McSorley à Lugano semble de plus en plus inconfortable. Sur les huit dernières rencontres, les Bianconeri n'en ont gagné qu'une seule. Ils couchent désormais sur cinq revers de rang.

SI les deux équipes précitées déçoivent, il en va tout autrement de Rapperswil, désormais solidement installé à la 5e place avec une sixième victoire de suite. Les Saint-Gallois se sont payé le luxe d'aller s'imposer 3-0 chez le champion Zoug. Noël Bader s'est offert un improbable blanchissage dans une partie où Zoug aurait dû inscrire au moins deux buts.