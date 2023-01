Shiffrin devient la skieuse la plus titrée de tous les temps

Mardi, Michelle Gisin et Andrea Ellenberger ont décroché de justesse leur ticket pour la deuxième manche, terminant respectivement 22e et 26e de ce géant. L'Obwaldienne a terminé au-delà du top 20 lors de six des sept géants de la saison, son 12e rang obtenu à Semmering constituant son seul résultat probant.

Stoppé par Rafael Nadal (en 2019) et par Daniil Medvedev (2021 et 2022) lors de ses demi-finales précédentes à Melbourne, Stefanos Tsitsipas abordera celle de vendredi avec le costume du favori. Le finaliste de Roland-Garros 2021 mène 5-0 dans son face-à-face avec Karen Khachanov, qui vise pour sa part une première finale majeure.

Stefanos Tsitsipas (no 3) disputera vendredi face à Karen Khachanov (no 18) sa quatrième demi-finale en cinq ans à l'Open d'Australie.

Lara Gut-Behrami, qui a parfaitement usé du "drift" sur les passages les plus pentus, vise un 37e succès en Coupe du monde. La championne du monde en titre de géant reste sur un week-end frustrant à Cortina d'Ampezzo, où elle a échoué à trois reprises tout près du podium (5e et 4e en descente, 4e en super-G). Mikaela Shiffrin est, elle, en quête d'une 83e victoire synonyme de record.

Présente dans le dernier carré à Melbourne pour la première fois depuis son deuxième sacre, Victoria Azarenka (33 ans) aurait pu l'emporter plus rapidement encore. Elle a ainsi manqué six balles de double break à 3-0 puis deux balles de premier set à 5-2 avant de conclure cette manche sur sa cinquième opportunité. Jessica Pegula n'a en revanche jamais pu y croire au deuxième set.

Victorieuse de ses deux trophées majeurs à Melbourne (2012 et 2013), Victoria Azarenka s'est imposée 6-4 6-1 mardi soir devant l'Américaine Jessica Pegula (no 3), qui devra donc encore patienter avant de disputer une première demi-finale de Grand Chelem. Elena Rybakina avait quant à elle dominé la championne de Roland-Garros 2017 Jelena Ostapenko (no 17) 6-2 6-4 plus tôt dans la journée.

Victoria Azarenka (no 24) défiera la championne de Wimbledon Elena Rybakina (no 22) jeudi en demi-finale de l'Open d'Australie. Elles se sont toutes deux imposées en deux sets en quarts de finale.

"L'opération a été un grand succès", a indiqué son manager Daniel Horsfall au quotidien de Melbourne The Age. "On n'aurait pas pu être plus satisfait du résultat. Maintenant, on va tout faire pour une récupération rapide et on vise un retour à Indian Wells".

Demi-finaliste l'an dernier à New York face à Casper Ruud, Karen Khachanov se hisse à 26 ans pour la deuxième fois de sa carrière dans le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem. Son prochain adversaire sera le vainqueur de la rencontre entre Stefanos Tsitsipas (no 3) et le Tchèque Jiri Lehecka (ATP 71). Avec une seule rencontre qui a excédé les trois heures - son seizième de finale contre Frances Tiafoe - depuis le début de la quinzaine, Karen Khachanov abordera cette demi-finale dans les meilleures dispositions.

Karen Khachanov (no 18) est le premier qualifié pour les demi-finales de l'Open d'Australie. Le Russe s'est imposé avant la limite devant Sebastian Korda (no 29), contraint à l'abandon.

Crédité d'un différentiel de -9 malgré ses 16 points et ses 12 rebonds, Clint Capela a bénéficié d'un temps de jeu de 36', le plus conséquent depuis son retour de blessure. Il a su l'exploiter pour signer son 18e double double de la saison, son premier en 2023.

Changement complet en deuxième tiers-temps avec une large pression des Zougois (15-6 aux tirs) mais qu'un seul but sur un tir puissant du défenseur Tobias Geisser (28e). Les Zurichois se retrouvaient à nouveau proches d'une issue défavorable. Le bon travail du portier Simon Hrubec a permis d'éviter le pire. D'autant plus que Dean Kukan a profité d'un Leonardo Genoni peu inspiré entre ses deux poteaux pour marquer le but décisif (52e).

Ce succès vient à point pour les Lions alors que la qualification arrive dans son dernier quart. Ils sont parvenus à vaincre des Zougois qui disputaient leur quatrième match en six jours. Ils avaient entamé la partie de manière idéale avec des buts d'Alexandre Texier (6e) et Juho Lammiko (8e). Il s'en est suivi une large domination aux tirs (11-3) dans la première période mais malheureusement pour eux qu'un but d'écart après la réduction du score du Suédois Christian Djoos en supériorité numérique.

Crawford, arrivé dans les derniers jours de décembre, ne comptait que deux victoires avec les Lions et six revers consécutifs. Le bilan n'était pas très flatteur pour le successeur de Rikard Grönborg, renvoyé de manière discutable alors que l'équipe pointait à la troisième place.

Les votes ont été récoltés auprès des entraîneurs et capitaines des clubs de Swiss Football League, ainsi que des entraîneurs de l'ASF et d'un panel de journalistes spécialisés des trois régions linguistiques du pays.

Granit Xhaka (30 ans), capitaine de l'équipe de Suisse et maillon important dans la réussite d'Arsenal au cours de la première phase de la saison, a été élu joueur suisse de l'année. Le Bâlois ne laisse personne indifférent. Ses comportements sont parfois difficiles à décrypter, mais on ne peut lui enlever sa capacité à rassembler les troupes. Le milieu de terrain a été préféré à Yann Sommer et à Manuel Akanji. Un choix qui en dit long sur l'aura du no 34 d'Arsenal qui avait déjà décroché cette récompense en 2017.

Le centre pénitentiaire est composé de bâtiments plus petits afin de "garantir la sécurité et une cohabitation normale" au sein du centre, ont indiqué des sources pénitentiaires.

"On subit pas mal de chocs et de pression sur les épaules dans les courses, tout particulièrement au départ et en heurtant les portes à 130 km/h, et j'ai compris que le plus important était que mon épaule soit consolidée à 100%", a détaillé la championne.

"Même si la blessure guérit très bien, elle a décidé de suivre les conseils de son médecin et de repousser la date de son retour à la compétition cette saison", a déclaré l'équipe de Ledecka, 27 ans, championne olympique de super-G et de snowboard parallèle aux JO de Pyeongchang en 2018 et de snowboard aux JO de Pékin en 2022.

La Tchèque Ester Ledecka, triple championne olympique de ski alpin et de snowboard, ne disputera pas les Mondiaux de ski alpin à Méribel et Courchevel en France du 6 au 19 février.

Lewis Hamilton révèle avoir subi du harcèlement raciste à l'école

Image: KEYSTONE/EPA/GREG NASH

Lewis Hamilton, septuple champion du monde de F1, a révélé avoir subi des insultes et brimades racistes à l'école dans son enfance, faisant pour lui de cette période "la plus traumatisante" de sa vie.

Sur le podcast On Purpose, mis en ligne lundi, le champion métis de 38 ans, qui a grandi dans une petite ville près de Londres, raconte: "Pour moi, l'école a été la partie la plus traumatisante et la plus difficile de ma vie".

"J'ai commencé à être harcelé à l'âge de six ans. Dans mon école, j'étais l'un des trois seuls enfants de couleur et des gars plus grands, plus forts me harcelaient très souvent", s'est-il souvenu: "Les coups tout le temps, les choses que l'on jetait sur moi, comme des bananes, et des gens qui utilisaient +le mot en N+ (nègre: NDLR) en toute tranquillité, des gens qui me traitaient de demi-sang, et ne pas savoir quelle était ma place: pour moi, c'était très difficile".

Mais, poursuit Hamilton, "je ne me sentais pas de rentrer à la maison et de dire à mes parents que ces enfants me traitaient de nègre, ou que j'avais été harcelé ou frappé à l'école. Je ne voulais pas que mon père pense que je n'étais pas fort".

Considéré comme l'un des plus grands pilotes de tous les temps, Hamilton reste à ce jour le seul pilote noir de F1. Il a créé la fondation Mission 44 et l'organisation Ignite, qui visent pour l'une à aider les jeunes issus des milieux défavorisés, et pour l'autre plus spécifiquement à promouvoir des pilotes parmi ces jeunes, en partenariat avec Mercedes.