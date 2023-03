Shiffrin est the GOAT ++ Encore un globe pour Odermatt

Shiffrin s'offre un 87e succès, Holdener 2e Mikaela Shiffrin a d�pass� Ingemar Stenmark samedi Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Mikaela Shiffrin a remporté samedi le slalom d'Are pour s'offrir un 87e succès en Coupe du monde, 24 heures après avoir égalé le record d'Ingemar Stenmark en s'adjugeant le géant disputé en Suède. L'Américaine a devancé de 0''92 sa dauphine, la Schwytzoise Wendy Holdener. Mélanie Meillard a également brillé en se classant 7e. Déjà largement en tête après la première manche (0''64 d'avance sur Anna Swenn Larsson, 0''94 sur Wendy Holdener), Mikaela Shiffrin a maîtrisé son sujet sur le second tracé (5e chrono) pour décrocher sa 13e victoire de l'hiver. Elle a ainsi dépassé les 2000 points au classement général (2028). Les Suissesses ont quant à elles relevé la tête au lendemain de leur débâcle enregistrée dans un géant où seules Wendy Holdener (12e) et Michelle Gisin (22e) ont marqué des points à la suite de l'élimination de Lara Gut-Behrami. Les six représentantes de Swiss-Ski étaient ainsi présentes en deuxième manche. Wendy Holdener a fait honneur à son statut de no 2 de la discipline. La double médaillée d'argent des Mondiaux de Courchevel/Méribel a signé le 4e temps de la deuxième manche pour s'offrir son 48e podium en Coupe du monde, le cinquième de la saison. Sa 2e place au classement de la spécialité est d'ailleurs quasiment assurée. La remontada de Meillard La perf' du jour côté suisse est cependant à mettre à l'actif de Mélanie Meillard. La skieuse d'Hérémence, 15e sur le premier tracé malgré un numéro de dossard élevé (le 33), s'est montrée encore plus solide sur le second parcours. Elle a grimpé à la 7e place pour signer son premier top 10 de la saison. Nicole Good (12) et Elena Stoffel (15e) ont également réussi une superbe remontée en deuxième manche, progressant de respectivement 11 et 8 places dans la hiérarchie. Cela s'est en revanche moins bien passé pour Michelle Gisin (18e) et pour Camille Rast (24e), qui ont tous de même assuré leur ticket pour le slalom des finales de Soldeu.

Odermatt valide son 2e gros Globe et s'offre un 21e succès Odermatt a valid� samedi son 2e sacre au classement g�n�ral de la CdM Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT Marco Odermatt a saisi sa première occasion de valider son deuxième sacre consécutif au général de la Coupe du monde. Le Nidwaldien a remporté samedi le premier des deux géants programmés à Kranjska Gora. Sa marge sur Aleksander Aamodt Kilde est de 486 unités, alors que le Norvégien n'est pas en mesure d'en inscrire plus de 400. En tête avec plus d'une demi-seconde d'avance sur ses rivaux à l'issue du premier tracé, Marco Odermatt n'a pas failli en deuxième manche sur une neige qui s'est très vite ramollie. Il s'est imposé avec une marge de 0''23 sur son dauphin Alexis Pinturault, Henrik Kristoffersen terminant 3e à 0''37. Cette victoire est la 10e de la saison pour le prodige d'Hergiswil. C'est aussi la 21e depuis ses débuts sur le Cirque en blanc: il égale ainsi le total de Didier Cuche, quatrième Suisse comptant le plus de victoires chez les hommes. Michael von Grünigen (23 succès) et Peter Müller (24) ne sont déjà plus très loin... Une option en géant Battu par Marco Schwarz lors du dernier géant à Palisades Tahoe, Marco Odermatt a pourtant souffert sur le second parcours. Devancé de 0''02 par Alexis Pinturault au dernier pointage intermédiaire, il a parfaitement négocié les dernières courbes pour cueillir son 17e podium d'affilée en géant, sacres olympique et mondial inclus. Le Nidwaldien a par ailleurs pris une sérieuse option sur le Globe de la spécialité. Il possède désormais 140 points d'avance sur son dernier adversaire, Henrik Kristoffersen, à deux courses de la fin. Alors qu'il avait renoncé au géant de Schladming après sa cabriole de Kitzbühel. Meillard 7e Dans l'ombre de leur leader, deux autres Helvètes ont pris place dans le top 10 samedi. Le vice-champion du monde de la discipline Loïc Meillard s'est classé 7e et pointe désormais au 4e rang du classement de la spécialité. Le skieur d'Hérémence a été devancé de 0''37 par le Grison Gino Caviezel (6e). Semyel Bissig (22e) et Justin Murisier (27e) ont terminé plus loin.

Slalom: Holdener 3e de la 1re manche, Shiffrin loin devant Mikaela Shiffrin a sign� le meilleur temps de la 1re manche du slalom d'Are Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Wendy Holdener a signé le 3e temps de la première manche du slalom d'Are samedi matin. Mais la Schwytzoise accuse 0''94 de retard sur la leader incontestée, l'Américaine Mikaela Shiffrin. En quête d'un historique 87e succès en Coupe du monde qui serait le 53e en slalom, Mikaela Shiffrin a survolé les débats sur ce premier tracé. La gagnante du géant de vendredi a devancé de 0''69 sa plus proche poursuivante, la Suédoise Anna Swenn Larsson. Wendy Holdener, qui vise un 48e podium à ce niveau, possède une marge de 0''28 sur Hanna Aronsson Elfman (4e) et de 0''33 sur Paula Moltzan (5e). La double médaillée d'argent des Mondiaux de Courchevel/Méribel espère défendre sa 2e place au classement de la discipline. Deuxième meilleure Suissesse, Mélanie Meillard a signé une performance de choix avec son dossard 33. La skieuse d'Hérémence a réussi le 15e temps, à 2''31 de Mikaela Shiffrin. Michelle Gisin (17e), Camille Rast (19e) et Elena Stoffel (22e) devraient également être de la partie en deuxième manche (dès 13h).

Deschamps: "Benzema n'aurait pas été prêt" pour la suite du Mondial Deschamps s'est exprim� sur le d�part pr�cipit� de Karim Benzema de l'�quipe de France avant le Mondial Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Didier Deschamps s'est pour la première fois exprimé sur le départ précipité de Karim Benzema de l'équipe de France avant le Mondial 2022. Dans un entretien au Parisien, le sélectionneur des Bleus explique que l'attaquant lui "avait dit qu'il n'aurait pas été prêt" pour la suite, version contestée avec ironie par le joueur. Touché à une cuisse, le Ballon d'Or 2022 avait dû renoncer à la Coupe du monde au Qatar à trois jours de l'entrée en lice de la France contre l'Australie, et avait quitté précipitamment l'hôtel de la sélection. Il a finalement repris l'entraînement avec son club le 10 décembre, quatre jours avant la demi-finale contre le Maroc. "Karim m'a dit lui-même qu'il n'aurait pas été prêt", a souligné le sélectionneur des vice-champions du monde au quotidien français. "Quand Karim s'est blessé, notre médecin l'a accompagné à la clinique Aspetar pour passer une IRM", a également raconté Didier Deschamps. "C'est mort" "Karim a transmis les résultats à quelqu'un qui le suit à Madrid et qui lui a également donné un avis. Quand il est rentré à l'hôtel, il était déjà plus de minuit. J'ai rejoint Karim dans sa chambre avec notre docteur qui était venu me faire le compte rendu de l'IRM (...) Karim est meurtri car cette Coupe du monde représentait beaucoup pour lui. Il me dit: +C'est mort.+", a souligné "DD". "On est restés ensemble une vingtaine de minutes, a ajouté le patron des Bleus. En le quittant je lui dis: +Karim, il n'y a pas d'urgence. Tu organises ton retour avec le team manager.+ En me réveillant, j'apprends qu'il est parti. C'est sa décision, il ne vous dira pas le contraire, je la comprends et la respecte." Relation tortueuse Ces déclarations de Didier Deschamps ont été accueillies avec ironie par Karim Benzema (35 ans, 97 sélections, 37 buts), qui a depuis annoncé sa retraite internationale. Sur Instagram, Il a publié une capture d'écran où figurent des propos issus de l'interview en y accolant la phrase "Mais quelle audace", agrémentée d'un émoticône de clown. L'attaquant du Real Madrid a aussi partagé la vidéo d'un snapchatteur français, Ritchie, qui répète le mot "menteur, toi t'es un menteur". Au-dessus de cet extrait, le buteur a inscrit: "Sacré Didier... Bonne nuit." Cette passe d'armes entre Deschamps et Benzema n'est qu'un épisode de plus dans la relation tortueuse entre les deux hommes et celle qu'a entretenue le joueur avec l'équipe de France. Benzema avait été banni des Bleus entre 2015 et 2021 en raison de son implication dans l'affaire du chantage à la sextape exercé sur son équipier en sélection Mathieu Valbuena. Cela lui avait valu une condamnation à un an de prison avec sursis et 75'000 euros d'amende. "Sous la pression" Non-sélectionné pour l'Euro 2016, Karim Benzema avait répliqué dans les colonnes du quotidien sportif espagnol Marca en affirmant: "Deschamps a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France." Après son départ du Qatar, il avait également alterné les messages d'encouragement à destination des Français et d'autres plus énigmatiques comme celui posté sur Instagram juste avant la finale Argentine-France où il avait écrit: "Ça ne m'intéresse pas." Il avait ensuite annoncé la fin de sa carrière internationale le 19 décembre 2022, le lendemain de la finale de la Coupe du monde.

Géant: Odermatt en tête après la 1re manche Marco Odermatt a domin� la 1re manche du premier g�ant de Kranjska Gora Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Marco Odermatt est idéalement placé pour cueillir son 10e succès de la saison en Coupe du monde. L'Obwaldien a signé le meilleur temps de la première manche du premier géant de Kranjska Gora. Le champion olympique et champion du monde en titre de la discipline a mis plus d'une demi-seconde dans la vue à ses rivaux, en faisant la différence sur la deuxième moitié du parcours. Il devance de 0''53 son dauphin Zan Kranjec et de 0''54 son seul rival dans la lutte pour le Globe de la spécialité, Henrik Kristoffersen. Quatrième, Stefan Brennsteiner pointe à 0''65 de Marco Odermatt, alors que le 5e Alexis Pinturault accuse déjà à 0''80 de retard. Parti avec un dossard 1 pourtant supposé l'avantager sur un revêtement qui a rapidement marqué, le vice-champion du monde de géant Loïc Meillard est pour sa part 7e à 1''14. Troisième Suisse présent dans le top 15 de la liste de départ, Gino Caviezel a concédé 1''19 pour se retrouver 9e. Porteur du dossard 19, Justin Murisier a logiquement souffert et figure au 17e rang à 2''52. Stefan Brennsteiner est d'ailleurs le seul coureur classé parmi les dix premiers à s'être élancé au-delà du dossard 10.

Teichmann-Peterson au 3e tour à Indian Wells Rebecca Peterson est la prochaine adversaire de Jil Teichmann � Indian Wells Image: KEYSTONE/EPA/Lorenzo Hernandez Jil Teichmann (WTA 39) aura un joli coup à jouer dimanche au 3e tour du tournoi WTA 1000 d'Indian Wells. La Seelandaise affrontera Rebecca Peterson (WTA 103) pour une place en 8e de finale. Issue des qualifications - au cours desquelles elle a battu au 1er tour la Grisonne Simona Waltert (WTA 120), Rebecca Peterson a bénéficié de l'abandon après trois jeux de la Chinoise Zhang Shuai (WTA 27) au 2e tour. La Suédoise n'a encore jamais affronté Jil Teichmann, qui a pour sa part sorti Belinda Bencic (WTA 9) vendredi. Cette accession aux 16es de finale permettra à Jil Teichmann de gagner une demi-douzaine de places dans le classement WTA. La gauchère retrouvera le top 30 si elle atteint les 8es de finale. Elle se méfiera toutefois de Rebecca Peterson, finaliste du WTA 250 de Merida à la fin février.

Stefanos Tsitsipas à la trappe Tsitsipas a pris la porte d�s son entr�e en lice � Indian Wells Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Première surprise dans le tableau masculin à Indian Wells: Stefanos Tsitsipas (ATP 3), manifestement diminué par une épaule douloureuse, a pris la porte dès son entrée en lice, vendredi au 2e tour. Le Grec s'est battu, mais il a été défait 7-6 (7/0) 4-6 7-6 (7/5) par Jordan Thompson (ATP 87) au bout de 2h36 d'un match très serré, sans parvenir à élever son niveau dans les moments-clés. Hormis au deuxième set, c'est l'Australien qui a fait la différence dans le "money time". Très facilement dans le premier tie-break, offert sur un plateau par son adversaire, auteur de nombreuses fautes directes. De façon plus accrochée dans le troisième, au cours duquel le natif de Sydney s'est encore montré le plus solide, tout en profitant d'une ultime erreur adverse pour conclure sur sa première opportunité d'en finir. "Je suis soulagé que la dernière balle soit sortie, je pensais qu'elle était dedans", a soufflé Jordan Thompson, tout heureux de sa deuxième victoire contre un joueur du top 10. La première, face à Andy Murray au Queen's, remontait à 2017. La contre-performance de Tsitsipas, qui n'a jamais passé le stade des quarts dans le désert californien, peut trouver son explication dans cette épaule droite douloureuse qui l'a contraint à déclarer forfait la semaine passée à Acapulco. Le Grec a désormais deux semaines pour pleinement se rétablir en vue du Masters 1000 de Miami.

Atlanta bat à nouveau Washington Capela et les Hawks ont battu Washington pour la 2e fois en 3 jours Image: KEYSTONE/EPA/MICHAEL REYNOLDS Atlanta a profité d'un deuxième duel avec Washington en l'espace de trois jours pour repasser au-dessus des 50% de victoires en NBA. Les Hawks ont dominé les Wizards 114-107 vendredi, deux jours après s'être imposés 122-120 dans la capitale fédérale. Ces deux succès permettent à l'équipe de Clint Capela (8 points et 10 rebonds vendredi) de conforter sa 8e place dans la Conférence Est avec 34 victoires pour 33 défaites. Les Hawks prennent en outre un léger ascendant sur les Wizards (10es à l'Est), qu'ils pourraient retrouver lors des barrages qualificatifs pour les play-off. Atlanta a dominé les débats, grâce notamment à l'adresse de ses "snipers": les Hawks ont ainsi rentré 15 de leurs 31 tirs à 3 points, alors que Washington affiche un faible 7/27 dans cet exercice. Mais la franchise géorgienne a tremblé jusqu'au bout, les Wizards ayant recollé à deux points à 1'26'' de la fin (106-104). Les Hawks, qui avaient pris 13 longueurs d'avance au début du quatrième quart, ont pu compter sur Trae Young pour assurer leur succès. L'arrière a réussi un panier primé crucial à 1'17'' du "buzzer" pour permettre à son équipe de reprendre cinq points d'avance (109-104).

Fribourg en vacances pour un problème d'exécution Muet devant le filet adverse, Fribourg-Gottéron s'est fait sortir en pré-play-off par Lugano. En deux parties (1-2 et 2-0), les Dragons n'ont marqué qu'une seule fois. "On n'a marqué qu'un seul but en deux matches, tu ne peux pas gagner une série comme ça." Au micro de MySports, l'entraîneur et directeur sportif fribourgeois Christian Dubé enfonce logiquement les portes ouvertes. Mais le constat est clair: Fribourg n'a pas su matérialiser ses périodes de domination. Les Dragons ont trop souvent manqué des cages ouvertes pour espérer participer aux séries éliminatoires. Dans le jargon sportif, on appelle cela un manque d'exécution. Ceci dit, cet état de fait ne date pas d'hier. En fin de saison régulière, les hommes de Christian Dubé ont connu un passage à vide ponctué par plusieurs défaites évitables. Les deux dernières parties remportées face à Ajoie (4-0) et Langnau (6-0) ont peut-être donné un sentiment de redressement qui n'a finalement pas eu lieu face à des Tessinois plus talentueux et plus aptes au sacrifice. Sous-performance Bien que l'analyse à chaud demeure un exercice compliqué, Christian Dubé a tenté d'identifier le problème de cette élimination trop rapide: "Cela s'est peut-être un peu trop bien déroulé pour nous l'année passée. 80% des joueurs ont sous-performé par rapport à l'année passée, c'est un fait. Et il faudra analyser le pourquoi." Si l'on s'attache aux froides statistiques des points inscrits, on constate que quatre joueurs ont fortement régressé cette saison. Buteur patenté, Killian Mottet est passé de 48 points en 20/21 à 43 en 21/22, puis à seulement 32 unités lors du présent exercice. Auteur de 25 points l'an dernier, Mauro Jörg est cette fois resté bloqué à 11. Après des saisons à 22 et 20 points, Samuel Walser n'a compté que 8 points. Et enfin Nathan Marchon n'a logiquement pas su confirmer sa saison de 20 buts et 31 points en 21/22 avec uniquement 4 goals pour 10 points. Hockey de rattrapage Ancien capitaine de Fribourg-Gottéron, titré avec Lugano en 1999 et présent trois fois en finale avec les Tessinois, Geoffrey Vauclair n'est pas franchement surpris par cette sortie de route fribourgeoise: "Ils se sont cherchés toute la saison. On se souvient que Dubé a très très souvent brassé ses lignes. Finalement, ces deux matches contre Lugano sont à l'image de Fribourg, c'était du hockey de rattrapage." Alors forcément, les joueurs sont pointés du doigt, mais le coach et le directeur sportif ne peuvent pas échapper à la critique à l'heure du bilan. Il se trouve que les deux casquettes coiffent le même chef et que Christian Dubé doit lui aussi assumer sa part de responsabilité dans ce qui est un échec, après avoir atteint les demi-finales l'an dernier. "Les joueurs doivent se remettre en question, mais le coach aussi, appuie Geoffrey Vauclair. Et à force d'entendre le même discours depuis quatre ans, il est tout à fait normal que ça lasse. Mais c'est un échec commun qui requiert une solution commune." Leaders vieillissants et étrangers moyens Equipe très expérimentée, Fribourg-Gottéron possède des leaders vieillissants. A l'heure où le très utile David Desharnais tire sa révérence, les Ryan Gunderson (37 ans), Raphael Diaz (37 ans), Julien Sprunger (37 ans) et Andreï Bykov (35 ans) seront encore dans le contingent des Dragons la saison prochaine. Si les statistiques des trois premiers sont tout à fait correctes, il va de soi que les quatre hommes auront tous une année de plus la saison prochaine. Et comme à Lausanne, le casting des joueurs étrangers fait pâle figure par rapport à Genève-Servette. Au bénéfice d'un contrat valable encore pendant deux ans, Marcus Sörensen n'a pas pesé sur le sort de la rencontre face aux Tessinois. Constat similaire pour Janne Kuokkanen. Finalement, seul Jacob de la Rose a su évoluer à son niveau dans cette mini-série. Le retour programmé de Chris DiDomenico - pour deux saisons - devrait amener un peu de folie au sein du contingent, mais le Canadien de 34 ans n'est plus tout jeune et on l'a vu contre Kloten jeudi soir avec sa pénalité de match, ses actions peuvent péjorer la bonne marche de son club. A Fribourg, l'intersaison se devra d'être intelligemment gérée.

Teichmann sort Bencic au 2e tour Belinda Bencic a subi la loi de Jil Teichmann le jour de son 26e anniversaire Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Jil Teichmann (WTA 39) a joué les trouble-fête à Indian Wells. La Seelandaise s’est imposée 3-6 6-3 6-3 au 2e tour face à Belinda Bencic (WTA 9), qui célébrait vendredi son 26e anniversaire. Ce succès, obtenu en 2h33' face à l'une des femmes en forme de ce début de saison, constituera-t-il le déclic tant attendu par Jil Teichmann? La gauchère de 25 ans n’avait en tout cas plus battu de membre du top 20 depuis août dernier et une victoire face à Anett Kontaveit, alors no 2 de la hiérarchie, au 2e tour à Cincinnati. Jil Teichmann, qui n’avait d’ailleurs plus gagné deux matches de suite dans un tableau final depuis ce tournoi de Cincinnati, est il est vrai à l’aise face à Belinda Bencic. Elle restait sur un net succès (6-2 6-3) face à celle qui est sa partenaire de double dans le désert californien, obtenu à... Cincinnati en 2021. Vendredi, la Seelandaise a pourtant été nettement dominée au premier set. Mais elle a su inverser la tendance en se montrant plus agressive. Elle s'est emparée au final à six reprises du service de Belinda Bencic, qui a subi sa quatrième défaite de l'année - la deuxième d'affilée après son 2e tour à Dubai - en 19 matches. Zhang ou Peterson en 16e de finale Après avoir chuté de 11 places depuis la mi-février, Jil Teichmann est par ailleurs assurée de grimper quelque peu au classement grâce à son accession aux 16e de finale de ce tournoi WTA 1000. Sa prochaine adversaire sera la Chinoise Zhang Shuai (WTA 27) ou la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 103).

Heinz Ehlers entraînera Viège dès la saison prochaine Heinz Ehlers retrouve la Suisse. Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Heinz Ehlers est de retour en Suisse. Le Danois (57 ans) a été engagé au poste d'entraîneur à Viège pour deux saisons. Il est actuellement coach de l'équipe nationale danoise. Ehlers est bien connu en Suisse. Il a dirigé d'une main de fer deux saisons Bienne, quatre saisonsLangenthal (SL), trois saisons Lausanne et quatre saisons les Langnau Tigers. Le Scandinave pourra-t-il obtenir enfin des résultats avec l'équipe du Haut-Valais, qui aligne les déceptions depuis plusieurs saisons ? Récemment, les Viégeois ont été sortis en quarts de finale des play-off de Swiss League par Thurgovie.

Russes et Bélarusses réintégrés en compétition par la FIE L'�p�iste russe Sergey Bida lors du GP de Berne 2021. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER La Fédération internationale d'escrime s'est prononcée en faveur d'un retour des athlètes russes et bélarusses en compétition. L'AFP a appris la nouvelle auprès d'une fédération nationale ayant participé au congrès extraordinaire de la FIE. La décision de la FIE concerne les épreuves individuelles et par équipe et sera effective à partir d'avril 2023 "sous réserve d'éventuelles recommandations/décisions futures du CIO", a précisé cette source qui ne souhaite pas être identifiée. L'escrime devient ainsi le premier sport à réintégrer les athlètes en provenance de Russie et du Belarus, un an après leur exclusion en raison de la guerre en Ukraine. Les membres de la FIE, réunis en congrès extraordinaire à Lausanne vendredi, ont voté à environ 65% en faveur du retour en compétition des athlètes, équipes et officiels russes et bélarusses, a-t-on appris de même source. L'instance internationale a dû se positionner en raison de l'imminence du début de la phase qualificative pour les JO de Paris, qui débute en avril 2023 et s'étalera jusqu'au printemps 2024. Les tireurs russes, parmi les meilleurs de l'escrime mondiale, avaient décroché trois médailles d'or lors des JO de Tokyo, alors qu'ils concouraient sous la bannière du comité olympique russe.

Le FC Barcelone et d'ex-dirigeants inculpés pour corruption Le pr�sident actuel Joan Laporta nie toute implication du Bar�a dans cette affaire. Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort La justice espagnole a inculpé le FC Barcelone, des ex-dirigeants du club et l'ex-responsable arbitral José Maria Enriquez Negreira pour "corruption", "abus de confiance" et "faux en écritures". Il s'agit de l'affaire des versements d'argent suspects du club catalan vers M. Negreira, a annoncé vendredi un tribunal de Barcelone. Ces poursuites, décidées par le parquet de Barcelone, visent le Barça en tant que personne morale, ainsi que Josep Maria Bartomeu, à la tête du FC Barcelone entre 2014 à 2020, et Sandro Rosell, président du club catalan entre 2010 et 2014. Oscar Grau et Albert Soler, membres de l'ancienne équipe de M. Bartomeu, sont également poursuivis. Saisi par le fisc sur de possibles irrégularités dans le paiement des impôts d'une entreprise appartenant à Enriquez Negreira, le parquet avait ouvert une enquête préliminaire au printemps 2022 afin de vérifier le motif et le cadre de ces versements d'argent. "Le FC Barcelone a obtenu et maintenu un accord verbal strictement confidentiel avec José Maria Enriquez Negreira afin que, en sa qualité de vice-président du comité technique arbitral (CTA) et en échange d'argent, ce dernier mène des actions tendant à avantager le FC Barcelone dans la prise de décision des arbitres", a expliqué le parquet. Sept millions d'euros L'annonce de poursuites contre le Barça et ses anciens présidents, qui est désormais entre les mains du tribunal d'instruction no 1 de Barcelone, marque une étape importante dans la judiciarisation de ce scandale arbitral, de nature à fragiliser le club blaugrana. D'après le parquet, le club catalan a versé au total plus de 7,3 millions d'euros à José Maria Enriquez Negreira, ancien arbitre et ex-vice président du comité technique arbitral de la fédération espagnole de football entre 1994 et 2018. Ces paiements, effectués via l'entreprise Dasnil 95, appartenant à M. Negreira, ont débuté en 2001 et pris fin en 2018, quand ce dernier a perdu son poste de no 2 de l'arbitrage espagnol et que le CTA espagnol a été restructuré. Selon le FC Barcelone, qui nie toutes irrégularités, Dasnil 95 a été payée pour conseiller le club sur des questions arbitrales. Mais la justice espagnole pense que les sommes en question ont pu servir à corrompre des directeurs de jeu. "Le Barça n'a jamais acheté d'arbitres" "Le Barça n'a jamais acheté d'arbitres et n'a jamais eu l'intention d'en acheter, que cela soit bien clair", a assuré mardi l'actuel président du FC Barcelone, Joan Laporta, lors d'une conférence de presse. Un message conforme à celui de M. Negreira, qui nie toute faveur faite au Barça. Sur le plan sportif, le FC Barcelone ne risque rien, à tout le moins en Espagne: les faits, vieux de plus de cinq ans, sont en effet considérés comme prescrits, selon le président de LaLiga Javier Tebas. On ignore encore à ce stade la position de l'UEFA et de la FIFA. Sur le plan pénal, les dirigeants mis en cause risquent des peines de six mois à quatre ans de prison. Les sanctions à l'encontre du Barça pourraient aller de "la suspension de l'activité" du club "jusqu'à sa dissolution" pure et simple en tant qu'entreprise, selon Alberto Palomar, professeur de droit à l'université Carlos III de Madrid, consulté par l'AFP. L'affaire Negreira a jeté le doute sur le corps arbitral espagnol, qui a publié la semaine dernière un manifeste demandant que les actions présumées d'une personne ne viennent pas "ternir" l'"image" et l'"honneur" de la profession. "Le problème nous préoccupe parce qu'il nuit au football et au sport espagnols", a assuré de son côté mardi le ministre espagnol de la Culture et des Sports, Miquel Iceta.

Roglic remporte l'étape reine et fait coup double Primoz Roglic lors de sa victoire de la veille. Image: KEYSTONE/AP Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo), déjà vainqueur la veille, a recommencé en remportant l'étape reine de Tirreno - Adriatico, la seule avec une arrivée au sommet. Ce doublé lui permet de prendre le maillot de leader à deux jours de l'arrivée. Si elle n'a pas été annulée comme celle du Paris-Nice, cette 5e étape de la "course aux deux mers" a été marquée par des conditions météo difficiles - pluie, grêle puis vents forts - contraignant les organisateurs à supprimer les deux derniers kilomètres de la montée finale de Sassotetto, dans la région des Marches (centre-est). Au terme des 165,6 km de course, dont 10,7 km d'ascension finale (à 7,3% de moyenne), Roglic a réglé le sprint au sein d'un groupe d'une vingtaine de coureurs où figurait également le leader du classement général, l'Allemand Lennard Kämna. Mais le Slovène de la Jumbo-Visma, qui s'est imposé devant l'Italien Guilio Ciccone, ne comptait que six secondes de retard au général et profite de la bonification de 10 secondes dévolue au vainqueur pour récupérer le maillot bleu de leader. Primoz Roglic, qui dispute sa première course depuis sa lourde chute sur la Vuelta en septembre dernier, devance à présent l'Allemand de 4 secondes et le Portugais Joao Almeida de 12 secondes. Le Slovène de 33 ans devra défendre son maillot bleu samedi dans le mur d'arrivée à Osimo, avant une ultime étape de plaine dimanche.