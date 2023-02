Shiffrin se sépare de son entraîneur ++ Wawrinka en quart de finale

Elle n'a fait mieux que deux fois à ce niveau: 8e de la poursuite des JO en 2018 et 7e du sprint lors des Mondiaux 2021. L'Obwaldienne a évidemment obtenu son billet pour la mass start de dimanche, tout comme Aita Gasparin, 27e de la course avec deux erreurs au tir.

L'Obwaldienne âgée de 27 ans avouait à l'arrivée être tiraillée entre deux sentiments: la satisfaction d'un top 10 et une légère contrariété en raison de ses trois erreurs au tir qui lui ont valu trois minutes de pénalité. Et comme elle a concédé 2'44 à la Suédoise Hanna Oeberg, elle pouvait nourrir certains regrets.

Cette annonce est une véritable surprise, alors que Mikaela Shiffrin avait accumulé les réussites avec Mike Day depuis 2016, passant de 20 à 85 victoires en Coupe du monde et remportant deux médailles olympiques (sur les trois qu'elle possède) et dix médailles mondiales (sur douze).

"Mikaela va continuer avec une nouvelle équipe avec le support des entraîneurs de l'équipe américaine pour le reste de la saison et dans le futur. L'équipe tient à remercier Mike Day pour son travail et ses succès ces sept dernières années", écrit Team USA dans un communiqué.

Le Croate, qui avait atteint le 206e rang de la hiérarchie en 2015 et avait joué les qualifications des quatre Majeurs entre 2016 et 2017, avait décidé de mettre sa carrière entre parenthèses après avoir contracté une grave infection par staphylocoque à la suite d'une intervention chirurgicale et passé huit mois alité.

Timo Meier a également marqué en vain mardi. L'attaquant appenzellois a signé son 31e but de la saison - son 52e point - pour permettre à San Jose de recoller à 2-1 face à Pittsburgh à 4'03'' de la fin du match. Mais les Sharks ont encaissé un troisième but, dans la cage vide. A noter par ailleurs que les Devils de Nico Hischier et Jonas Siegenthaler sont allés s'imposer 3-2 face aux Blue Jackets de Tim Berni grâce à un but marqué à 1''4 de la fin.

Denis Malgin a inscrit mardi son premier but sous le maillot de Colorado. Cette réussite du Soleurois n'a toutefois pas suffi pour l'Avalanche, battue 4-3 aux tirs au but par Tampa Bay.

Face à un tel adversaire Neymar et Lionel Messi furent, ainsi, bien trop intermittents pour peser vraiment sur la rencontre. Introduit à la 57e minute, Mbappé a tenté de réveiller le Parc des Princes. Sa "malchance" fut à nouveau de tomber sur un grand Yann Sommer comme il y a plus d'un an et demi à Bucarest lors du huitième de finale de l'Euro 2021. Et, aussi, d'avoir vu son but de la 82e minute annulé par la VAR pour un hors-jeu de Nuno Mendes.

Le Bayern s'est imposé 1-0 sur une réussite de Kingsley Coman à la 53e minute en match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Même si Yann Sommer a dû sortir le grand jeu devant Kylian Mbappé à la 73e minute et si Benjamin Pavard a dévié presque miraculeusement une frappe de Lionel Messi quelques instants plus tard, le succès des Bavarois ne se discute pas. Leur emprise fut totale jusqu'au baroud d'honneur des Parisiens dans le dernier quart d'heure. Battu par Marseille et par Monaco lors de ses deux dernières sorties, le PSG a pu mesurer le tout le fossé qui le sépare aujourd'hui d'une équipe de la trempe du Bayern.

Genève-Servette encore battu par Davos

Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Genève-Servette a concédé sa troisième défaite de la saison contre Davos (1-2 ap) en National League. Fribourg Gottéron s'est incliné à domicile contre Kloten (3-4 tab).

Pour la quatrième fois de la saison, Grisons et Genevois sont allés au-delà du temps réglementaire pour se départager. Un but de Dominik Egli après 1 minute de prolongation en supériorité numérique a scellé l'issue d'une partie très incertaine. Un homme connaîtra un retour difficile dans le bus genevois: Tanner Richard. Le meneur de jeu a d'abord manqué son dégagement alors que les Genevois évoluaient en infériorité numérique. Sur le prolongement de l'action, Matej Stransky pouvait marquer son 24e but de la saison et ouvrir le score à 7''du terme de la deuxième période. Le même Richard écopait d'une pénalité en fin du temps réglementaire, qui permettait aux Davosiens de disputer la prolongation avec un joueur de plus et l'issue qu'on connaît. Dans les rangs servettiens, le portier Gauthier Descloux a sorti son match avec plusieurs parades décisives. Les hommes de Jan Cadieux restent leaders avec sept points d'avance sur Bienne, qui jouera ce mercredi contre les Zurich Lions.

Les Fribourgeois ont fini par payer cher leur mauvais deuxième tiers-temps. Ils se sont retrouvés menés 3-1 après des buts de Ang et de Aaltonen. Mais les Fribourgeois ont montré une belle réaction en troisième période. Diaz a réduit le score à la 55e avant que David Desharnais n'arrache l'égalisation en déviant un tir de Rask. Christian Dubé n'avait pas hésité à sortir Reto Berra de sa cage à plus de 2 minutes de la fin du temps réglementaire. Le portier zurichois Metsola a fait la différence dans la séance de tirs au but. Il avait déjà été brillant lors du temps réglementaire.

Lausanne se rapproche

Lausanne reste dans la course aux pré-play-off. Grâce à un succès net 4-0 face à Lugano, un adversaire direct dans la course à la 10e place, les Vaudois sont revenus à quatre points des Tessinois avec un match en moins. Privés de Martin Gernat, malade, ils ont effacé l'image de cette mauvaise défaite concédée face à Ajoie juste avant la pause. Un doublé de Joël Genazzi (4e/22e) a parfaitement placé Lausanne dans le bon sens.

Zoug respire. Après quatre revers de rang, les champions en titre ont retrouvé le chemin de la victoire contre Ajoie (5-2). Un doublé de Lino Martschini en 90 secondes en première période a mis les Zougois sur la bonne voie. Coup d'arrêt pour les Ajoulots qui restaient sur trois succès avant la pause de l'équipe nationale. Gauthier et Brennan ont marqué pour les Jurassiens.

Le CP Berne peut toujours croire à qualification directe pour les play-off. Les joueurs de la capitale sont revenus gagnants de leur déplacement à Ambri-Piotta (4-2). Les quatre assists de l'Allemand Dominik Kahun ont pesé dans la balance comme le retour du capitaine Simon Moser, absent depuis un mois. Côté léventin, l'ex-Bernois Thomas Rüfenacht a inscrit un assist pour son premier match sous ses nouvelles couleurs.

Les Langnau Tigers restent dans la course à la dixième place. Les Emmentalois ont battu 2-1 les Rapperswil-Jona Lakers dans un mauvais soir, à l'image de leur maître à jouer Roman Cervenka, qui a écopé de trois pénalités mineures.