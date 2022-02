Simion de retour avec la Nati +++ Défaite des Suisses en curling

Par une température de -23, les Autrichiens se sont imposés devant la Slovénie. L'Allemagne a finalement devancé la Norvège de 0,8 point pour le bronze. Les Autrichiens ont gagné pour la troisième fois l'épreuve après 2006 et 2010, et ont succédé aux Norvégiens, quatrièmes, malgré la présence dans leur équipe de Marius Lindvik, sacré sur le grand tremplin en individuel.

Hofstetter, ainsi que trois autres joueuses de la "Taxi Squad", était stationnée en Chine depuis quelques jours déjà et a retrouvé l'équipe dimanche soir au Village olympique. Lisa Rüedi avait pu quitter l'isolation vendredi passé. Toutefois, ses valeurs CT se situant toujours à un niveau critique dimanche, elle est retournée en Suisse par précaution, d'entente avec les responsables de Swiss Olympic et de Swiss Ice Hockey.

Malgré ce troisième revers, les chances d'atteindre les demi-finales à Pékin pour les médaillés de bronze de Pyeongchang existent. Au cours des trois derniers matches du Round Robin, ils affronteront successivement les Etats-Unis, champions olympiques en titre, la Chine et la grande favorite, la Suède. Ils devront gagner au moins deux rencontres. Un bilan de cinq victoires et quatre défaites devrait permettre d'accéder aux quarts de finale.

Les Suisses avaient été largement dominés par les Britanniques à l'occasion des Championnats d'Europe en novembre à Lillehammer. Cette fois-ci, ils ont longtemps fait jeu égal avec les Ecossais du skip Bruce Mouat, sacrés champions d'Europe. Valentin Tanner, Peter De Cruz, Sven Michel et Benoît Schwarz se sont inclinés après un match très équilibré. Il a manqué quelques centimètres à la pierre de Schwarz au 9e end pour que la Suisse marque trois points et mène 6-5. L'avantage de la dernière pierre a été décisif pour les Britanniques.

Un soulagement pour la Bernoise qui avait échoué de peu lors des qualifications internes à Pyeongchang en 2018, où on lui avait préféré Corinne Suter et Jasmine Flury.

Grâce à ces bonnes performances, l'entraîneur en chef de Swiss-Ski Beat Tschuor et son équipe se sont retrouvés avec un problème de riches au moment d'attribuer la quatrième et dernière place de départ suisse. Ils ont finalement opté pour Hählen, à qui la piste de Yanqing convient manifestement très bien.

Les Suisseses ont joué les premiers rôles lundi lors du deuxième et dernier entraînement pour la descente olympique de mardi. A Yanqing, la Bernoise Joana Hählen s'est montrée la plus rapide.

Ces résultats se situent malheureusement dans la lignée de ceux, décevants, enregistrés jusque-là en snowboard. Huber et Bösiger, mal placés après deux runs, ont pris tous les risques dans le troisième et non chuté.

Nico Hischier a inscrit son 13e but de la saison en NHL dimanche. La réussite du capitaine suisse des New Jersey Devils a toutefois été vaine, son équipe perdant 4-2 à domicile contre Pittsburgh.

L'issue de la rencontre ne faisant plus aucun doute, les Suissesses se sont appliquées et ont gardé un jeu ouvert. Cela a payé dans le sens où elles ont inscrit trois buts aux Canadiennes, ce qui n'était jamais arrivé jusque-là dans un match officiel face au géant à la feuille d'érable. Avec une statistique de tirs de 61-13 en faveur des Canadiennes, les Suissesses ont montré une certaine efficacité. Lara Stalder a inscrit le 1-5 et le 3-7, tandis qu'Alina Müller, l'attaquante-vedette de la Suisse, s'est chargée du 2-5.

La jeune patineuse, époustouflante cette saison, a remporté la compétition par équipes avec le Team ROC à ces JO. Son cas est quasiment devenu une affaire d'Etat en Russie, pays roi du patinage, et la révélation de son contrôle positif a fait couler beaucoup d'encre et suscité l'émoi à ces Jeux. Reste à savoir dans quelles dispositions d'esprit la jeune patineuse abordera la compétition individuelle mardi.

Les Français Papadakis et Cizeron s'imposent en danse sur glace

Image: KEYSTONE/AP/Natacha Pisarenko

Les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont été sacrés champions olympiques de danse sur glace lundi aux Jeux de Pékin.

C'est le seul titre qui manquait encore à l'immense palmarès du duo, en argent il y a quatre ans à Pyeongchang.

Sur la glace chinoise, Gabriella Papadakis (26 ans) et Guillaume Cizeron (27 ans) se sont largement imposés, avec un total de 226,98 points, nouveau record du monde, devant les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov (220,51) et les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue (218,02).

Le duo français, robe dorée à paillettes pour Papadakis, haut rouge et pantalon noir pour Cizeron, déjà quadruple champion du monde (2015, 2016, 2018 et 2019) et quintuple champion d'Europe (2015-2019), décroche enfin l'or olympique à l'issue de leur programme libre patiné au son de l'Elegie de Gabriel Fauré, jouée au violoncelle et au piano.

Papadakis et Cizeron étaient en tête après la danse rythmique patinée samedi soir. Ils en avaient même amélioré le record du monde (90,83 points contre 90,03 fin 2019). Lundi, avec 136,15 points, ils se sont approchés à un rien de leur meilleure performance jamais réalisée (136,58 au Trophée NHK en 2019) sur un programme libre.

Il y a quatre ans sur la glace olympique de Pyeongchang, Papadakis et Cizeron avaient connu une mésaventure vestimentaire, quand le haut de la robe de la patineuse s'était détaché dès les premières secondes de leur danse courte. Les danseurs français avaient eu beau dominer la danse libre le lendemain, c'est autour du cou des Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir, leurs rivaux no 1 et partenaires d'entraînement à Montréal, que la médaille d'or avait été passée.

Les JO 2022 arrivent au bout d'une deuxième moitié d'olympiade pas ordinaire pour le duo français. Papadakis et Cizeron sont restés vingt mois sans patiner en compétition entre leur défaite de justesse en janvier 2020 aux Championnats d'Europe - leur seule depuis les JO-2018 - et octobre dernier, principalement à cause de la pandémie de Covid-19 et des difficultés de voyage pour eux qui vivent à Montréal depuis 2014.

Depuis leur retour à l'automne, ils ont remporté les trois compétitions internationales auxquelles ils ont participé avant les JO 2022 mais ont préféré, par précaution sanitaire, renoncer aux Championnats d'Europe il y a un mois. Si bien qu'à Pékin, ils se mesuraient pour la première fois depuis plus de deux ans aux tous meilleurs duos mondiaux.