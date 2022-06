Simon Ehammer 3e à Oslo +++ McIlroy leader

Troisième Suisse en lice à Oslo, Jason Joseph a pris la 5e place du 110 m haies, remporté en 13''22 par le détenteur du troisième chrono de l'histoire et futur joueur de NFL Devon Allen. Le Bâlois de 23 ans a réalisé 13''55, soit 0''05 de mieux qu'à Genève où il avait effectué sa rentrée estivale cinq jours plus tôt.

Le Suédois Thobias Montler (8m05) lui a même soufflé la 2e place lors du sixième essai, réservé aux trois premiers. Egalement engagé dans ce concours, le Zurichois Benjamin Gföhler a terminé au 9e et avant-dernier rang. Il a réalisé 7m43 et n'a donc pas pu effectuer les trois derniers essais.

Sur le parcours du Country Club de Brookline, le Nord-Irlandais de 33 ans a fait aussi bien que le Suédois David Lingmerth et l'Anglais Callum Tarren, malgré un bogey sur le 18e et dernier trou. "Même si je suis un peu frustré par ce bogey, c'est quand même une bonne entame", a réagi McIlroy.

Mariée à l'état civil avec la star du football féminin Megan Rapinoe, Sue Bird (41 ans) est l'une des plus grandes joueuses de l'histoire du basket. Elle a fait partie des équipes américaines qui ont remporté l'or olympique en 2004, 2008, 2012, 2016 et 2021. Elle est également la seule joueuse à avoir été quatre fois championne du monde, en 2002, 2010, 2014 et 2018.

Enfin, la FIA explique qu'elle a "décidé d'intervenir après avoir consulté ses docteurs, dans l'intérêt de la sécurité des pilotes", dans un sport où ils roulent "de manière habituelle à plus de 300 km/h" et où leur "concentration doit être centrée sur leur pilotage", une "fatigue ou douleur excessive" pouvant provoquer "une perte de concentration".

Cette limite n'a pas encore été définie et la FIA a invité les écuries de F1 à contribuer au processus. "En plus de ces mesures à court terme, la FIA va provoquer, à moyen terme, une réunion technique avec les équipes pour définir des mesures destinées à réduire la propension des voitures à produire ce type de phénomènes" aérodynamiques.

Les commissaires de la FIA vont donc "examiner de plus près les planchers et les pontons" des monoplaces, "en termes de design et d'usure observée", précise la FIA. Elle envisage aussi d'imposer bientôt une "limite quantitative du niveau acceptable d'oscillations verticales" des châssis de F1.

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton, souffrant énormément du dos, a eu le plus grand mal à sortir de sa Mercedes dimanche dernier à Bakou, après une 4e place au GP d'Azerbaïdjan qu'il a ensuite décrit comme "la course la plus difficile de sa carrière, physiquement".

A trois jours du Grand Prix du Canada, 9e manche du Championnat du monde, la FIA a souhaité réagir aux conséquences évidentes de ce phénomène lié à "l'effet de sol" de la nouvelle génération de monoplaces apparues cette année, et cela pour la santé et la sécurité des pilotes.

Le rouleur argovien a bien tenu le choc dans un premier temps, avant de voir son avance fondre alors qu'il restait un peu plus de 20 km à parcourir dans une étape très vallonnée. Le champion de Suisse en titre a été repris à moins de 15 km de l'arrivée, qu'il a ralliée avec plus de 6' de retard sur Vlasov.

Membre d'une échappée de cinq coureurs (dont deux autres Suisses, Johan Jacobs et Claudio Imhof) qui s'est formée dès les premiers kilomètres et a compté près de 6' d'avance, Silvan Dillier fut quant à lui le grand animateur de la journée. Il s'est retrouvé seul en tête à près de 35 km de l'arrivée.

Tanja Hüberli et Nina Brunner ont échoué en 8es de finale des Mondiaux de Rome. La Zougoise et la Schwytzoise se sont inclinées 21-19 21-9 devant les Américaines Sara Hughes/Kelley Kolinske.

Malgré cette sèche défaite, Stan Wawrinka a semblé éprouver un certain plaisir cette semaine sur gazon, une surface sur laquelle il n’avait plus joué depuis l’été 2019. Pour mémoire, il a reçu mardi une invitation pour Wimbledon, où il a atteint à deux reprises les quarts de finale (2014, 2015).

En outre, MySports ainsi que l'ensemble des partenaires TV et médias susmentionnés proposeront à leurs téléspectatrices et téléspectateurs des émissions complètes des meilleurs moments des matches de la soirée.

Un match par tour de play-off et l’intégralité de la série finale seront retransmis en direct sur les chaînes en libre accès. Comme jusqu’ici, tous les matchs du championnat seront diffusés par MySports, et ce, en saison régulière, en play-off et, le cas échéant, en play-out ou en barrage de promotion-relégation.

Les quarts de finale et les demi-finales des play-off seront segmentés pour la première fois la saison prochaine. Ainsi, par exemple, les quarts de finale se joueront avec deux séries au rythme mardi-jeudi-samedi et deux séries au rythme mercredi-vendredi-dimanche.

TeleTicino, quant à elle, retransmettra en direct en Suisse italienne au moins six de ces rencontres du dimanche soir, ainsi que tous les derbies tessinois. De surcroît, Blick retransmettra tous les mardis un match de National League en streaming en direct (en allemand et en français).

Ce "Game of the Week" se jouera désormais tous les dimanches à 20h00 et sera retransmis en direct sur TV24 (Suisse alémanique) et Léman Bleu (Suisse romande), en collaboration avec MySports. La première affiche retenue pour le dimanche soir sera un Kloten - Rapperswil-Jona Lakers le 18 septembre.

Si la nouveauté la plus importante la saison prochaine sera le recours à six joueurs étrangers par match et non plus à quatre comme jusqu'à présent, d'autres changements dans la programation TV des rencontres se veulent innovants.

L'équipe Jumbo-Visma quitte le Tour de Suisse

Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

L'équipe Jumob-Visma de l'Américain Sepp Kuss - 7e du classement général - ne prendra pas le départ de la 5e étape du Tour de Suisse entre Ambri et Novazzano. En cause des cas de coronavirus.

Malgré toutes les mesures de précaution, le coronavirus s'est à nouveau glissé au sein de la formation néerlandaise. Dans l'intérêt de la santé des coureurs et du personnel et pour protéger le peloton et la course, la direction médicale et sportive de l'équipe Jumbo-Visma considère que le retrait de la course suisse est la décision la plus sage. Cette décision a été prise en concertation avec la direction du Tour.

L'équipe Jumbo-Visma ne révèle pas qui a contracté le Covid-19. Pour l'instant, la situation n'a pas d'impact sur la liste des candidats au Tour de France, mais il faudra attendre de voir ce qui se passera dans les prochains jours. A l'exception de Kuss, les principales stars de l'équipe Primoz Roglic, Steven Kruijswijck et Jonas Vingegaard ont disputé le Critérium du Dauphiné.

Les mesures appropriées prises par l'équipe Jumbo-Visma sont fondées sur des tests quotidiens des coureurs et du personnel afin d'isoler au plus vite un éventuel cas de coronavirus. L'utilisation de masques faciaux, de colonnes de purification d'air et de chambres individuelles reste une pratique courante dans l'équipe.