Sinisa Mihajlovic est mort

Décès à 53 ans de l'ex-international serbe Sinisa Mihajlovic Sinisa Mihajlovic sur le banc du Bologne FC en 2020. Image: KEYSTONE/EPA ANSA L'ex-international serbe devenu entraîneur Sinisa Mihajlovic est décédé d'une leucémie à l'âge de 53 ans, a annoncé vendredi sa famille dans un communiqué. Son épouse Arianna et leurs cinq enfants ont déploré dans ce communiqué à l'agence italienne Ansa la "mort injuste et prématurée" du joueur qui a évolué en Italie (AS Rome, Lazio Rome, Sampdoria Gênes et Inter Milan) avant d'être entraîneur à Bologne. C'était "un homme unique et un professionnel extraordinaire" qui avait annoncé sa maladie à l'été 2019 alors qu'il entraînait Bologne depuis le mois de janvier la même année, ont-ils ajouté. La Première ministre italienne Giorgia Meloni a salué "un exemple de courage pour ceux qui affrontent la maladie". "Tu as lutté comme un lion sur le terrain comme dans la vie", a-t-elle écrit sur son compte Twitter.

Descente de St-Moritz: Suter 3e, doublé italien Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les Italiennes ont dominé la première des deux descentes de St-Moritz. Elena Curtoni a devancé Sofia Goggia et Corinne Suter qui signe un 4e podium de suite. Sans parler de loterie, la météo avec du brouillard et beaucoup de neige fraîche tombée en matinée a rebrassé les cartes. Dans ces conditions, les premiers dossards ont été avantagés et avec son numéro 2, Elena Curtoni a su en profiter. L'Italienne de 31 ans a donc signé son troisième succès en Coupe du monde, le deuxième en descente. Deux fois sur le podium dans les Grisons, la skieuse de Cosio a fait fort. Curtoni a surtout fait mieux que l'ultrafavorite Sofia Goggia. Deuxième à 0''29, la Bergamasque a fait au mieux. Mais le souci pour celle qui porte le dossard rouge de leader, c'est qu'elle a tapé une porte avec sa main gauche. Dans la raquette d'arrivée, Goggia a tout de suite été prise en charge par le staff transalpin avant d'aller voir le médecin. Elle est ensuite réapparue avec une sorte de plâtre. Pas forcément très à l'aise aux entraînements, Corinne Suter a une nouvelle fois prouvé qu'elle était une bête de course. Avec 0''73 de retard, elle a pu accrocher la 3e place et signer son quatrième podium en autant de courses de vitesse cette saison. Juste derrière la Schwytzoise, on retrouve Jasmine Flury qui a su faire en s'élançant la première. Lara Gut-Behrami s'est aussi invitée dans le top 10 avec sa 8e place. Les autres Suissesses sont plus loin. Joana Hählen est provisoirement 14e, Michelle Gisin 16e et Priska Nufer 21e.

Connor Hughes pour deux ans au LHC Connor Hughes va rejoindre Lausanne pour deux saisons Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Auteur d'un excellent début de saison avec Fribourg, Connor Hughes poursuivra sa carrière sur les bords du Léman. Le gardien canadien à licence suisse a signé pour deux saisons avec Lausanne. Le natif de London dans l'Ontario, 26 ans, est arrivé à Ambri en 2017. Il a ensuite rejoint Fribourg en 2020, mais il a joué les doublures de Reto Berra. Cette saison, avec la blessure au dos de Berra, Hughes a pu prouver sa valeur. Il affiche une moyenne d'arrêts de 92,1% et 2,03 buts encaissés par match en 19 rencontres.

Succès précieux de Los Angeles à Boston Image: KEYSTONE/AP/JEFF ROBERSON Kevin Fiala a fait honneur à son rang de meilleur compteur suisse de la NHL. Le Saint-Gallois a délivré deux assists lors du succès 3-2 au shootout de Los Angeles à Boston. Cette victoire tombe au bon moment pour les Kings qui avaient été battus à dix reprises lors de leurs quinze derniers matches. Menés 2-0 à l'issue du deuxième tiers, ils sont revenus au score grâce à un doublé du Suédois Adrian Kempe. Kevin Fiala, qui a raté la transformation de son penalty lors du shootout, comptabilise désormais 34 points (9 buts/25 assists). A Winnipeg, Roman Josi n'a pas inscrit le point qui lui aurait permis de devenir le meilleur compteur de l'histoire des Predators avec David Legwand. Nashville s'est incliné 2-1 en prolongation à Winnipeg pour concéder une cinquième défaite de rang. Nico Hischier et Jonas Siegenthaler ne sont également pas parvenus à relever la tête. Sur sa glace, New Jersey a été battu 2-1 par Philadelphia pour un quatrième revers consécutif. Auteur de 48 arrêts, le gardien Carter Hart a provoqué le désespoir des Devils qui conservent toutefois la première place de la Metropolitan Division.

Scheidecker: de Remco Evenepoel à Sébastien Reichenbach La nouvelle équipe Tudor Pro Cycling a prospecté de nombreux horizons pour monter sa formation ProTeam. Les connaissances de Fabian Cancellara l'ont aidée. Elles lui ont permis de mettre la main sur un chef du sport reconnu dans le milieu: le Portugais Ricardo Scheidecker. L'homme, qui cherche à être discret comme il l'a dit à Keystone-ATS, possède un grand CV dans le monde du cyclisme. Il vient de passer les cinq dernières années comme directeur technique et du développement dans la prestigieuse équipe Quick-Step Alphavinyl. Il a donc dirigé des coureurs de l'acabit de Remco Evenepoel, le champion du monde, Julian Alaphilippe ou Fabio Jacobsen. Il avait été l'un des artisans de la mise en place de l'esprit "meute de loups" ("wolfpack") qui a caractérisé la façon de courir des hommes aux maillots bleus. "Je crois que je ne pouvais pas apporter beaucoup plus à l'équipe Quick-Step. Je tiens à remercier Patrick Lefèvère (réd: le grand patron de l'équipe belge) de m'avoir offert cette expérience exceptionnelle", relève Scheidecker quand on lui demande les raisons de son départ d'une des plus grandes structures du WorldTour. Son rapport d'amitié avec Cancellara, le président de l'équipe Tudor, a sans doute pesé dans cette décision prise tardivement début octobre. Le Portugais, qui également travaillé avec Bjarne Riis, a aussi passé trois années de sa vie en Suisse. Il a travaillé pendant trois ans à l'UCI à Aigle en étant domicilié à Bex. "Je connais un peu la Suisse romande", s'amuse-t-il. Après avoir goûté le caviar du ProTour, il se retrouve un peu avec le pâté de grive au deuxième échelon avec une équipe du ProTeam. Un team qui s'est monté sans lui puisque Cancellara et son staff sont en chasse depuis le mois d'avril pour poser les fondations d'une nouvelle structure sans doute appelée un jour à évoluer au plus haut niveau. "L'ambition, c'est de monter" "J'ai trouvé tentant l'important défi de l'équipe Tudor. Je veux l'aider à dessiner son chemin qui doit l'amener au sommet. L'ambition d'une équipe ProTeam, c'est de monter un jour à l'étage supérieur du WorldTour", souligne Scheidecker. Le Portugais se retrouve à la tête de la gestion sportive d'un peloton de vingt coureurs. "Je connais les coureurs, certains un peu plus, d'autres un peu moins. C'est un groupe très intéressant pour évoluer en deuxième division. On a la jeunesse, mais aussi l'expérience." Il va falloir faire évoluer ensemble des coureurs qui viennent de nombreux horizons différents. "Il faudra trouver la bonne synergie, c'est mon boulot. Cela prendra le temps nécessaire. Un an, six mois, on ne sait pas." Chez Quick-Step, quand il fallait désigner un leader, il y avait l'embarras du choix. La situation n'est pas tout à fait la même chez Tudor. "Je pense que nous avons aussi des leaders comme le Danois Alexander Kamp (ex-Trek, double champion national sur route) ou Sébastien Reichenbach. Ils ont déjà donné des preuves. Nous avons plusieurs jeunes avec un gros potentiel que nous allons chercher à faire grandir." Au Tour d'Algarve Le potentiel de tous les coureurs a été estimé. Scheidecker va travailler avec son entraîneur l'Allemand Sebastian Deckert (ex-DSM) et le chef des directeurs sportifs, le Français Sylvain Blanquefort, ainsi qu'avec Boris Zimine, le responsable de l'équipe Tudor M23. "Je suis très démocratique. Je crois à la puissance de l'intelligence humaine." Scheidecker se rendra sur les courses. Comme il le rappelle, il faisait la reconnaissance des étapes du Tour de France chez Quick-Step juste avant le passage des coureurs pour donner le plus d'informations possible. "S'il faut aller donner des bidons au bord de la route, pas de problème", lâche-t-il. Ces bonnes relations avec le cyclisme portugais lui ont permis d'inscrire l'équipe pour le Tour d'Algarve à mi-février. L'équipe Tudor ne disputera pas de grand Tour cette année, mais cherchera à s'aguerrir dans des courses moins importantes. Elle devrait toutefois s'aligner dans des épreuves du WorldTour, à commencer par le Tour de Romandie et le Tour de Suisse.

La Suède bat la Suisse 3-2 ap Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Suisse a commencé le tournoi des Swiss Ice Hockey Games à Fribourg par une défaite. Les hommes de Patrick Fischer se sont inclinés 3-2 ap face à la Suède. Ce n'est qu'un match du mois de décembre, mais il dit quand même quelque chose de cette équipe de Suisse. Déjà lors de la Karjala Cup en novembre, la sélection de Patrick Fischer avait su faire preuve de caractère en allant chercher l'égalisation dans le troisième tiers. Là, c'est Dean Kukan qui s'est mué en héros en nivelant la marque à 44 secondes de la fin du troisième tiers et alors que Ludovic Waeber avait rejoint le banc pour faire entrer un joueur de champ supplémentaire. Le tir du défenseur de Zurich ne sembla pas inarrêtable, mais il termina sa course dans les filets. La Suisse n'a pas poussé comme jamais. Elle a pourtant été récompensée. Mais elle a fini par céder en prolongation sur un but du duo de Gottéron De la Rose-Sörensen. Les deux hommes se sont associés pour donner le point de la victoire au Tre Kronor. Un tiers médian animé Après un premier tiers d'observation, les débats se sont animés au cours de la période médiane. Ce sont les Suédois qui ont frappé les premiers via De la Rose à la 28e. L'attaquant de Gottéron a accepté une très belle passe de Dahlbeck, lui-même servi par Sörensen. Un but 100% "suisse" et aux deux tiers "fribourgeois". La Suisse a mis environ six minutes à réagir. Après un power-play infructueux, c'est Damien Riat qui a décidé de prendre les choses en mains. Intelligemment égoïste sur le coup, l'ailier du LHC a trouvé la faille pour égaliser. Malheureusement, une perte de puck de Scherwey à la 38e a offert sur un plateau le 2-1 à Olofsson. L'attaquant biennois a pu profiter de cette rondelle laissée en milieu de territoire défensif suisse pour battre imparablement Ludovic Waeber, par ailleurs excellent et qui a arrêté un penalty de Kovacs. La troupe de Fischer aurait pu revenir au score à la 40e, mais Thürkauf a buté sur le gardien suédois. Des Suisses disciplinés On ne sait pas si c'est pour faire plaisir au public local, mais le sélectionneur a composé une ligne AOP avec Mottet, Bertschy et Scherwey. Le trio a été assez remuant tout au long de la rencontre. Mais il a tout de même manqué les véritables centres que sont Corvi et Haas, ménagés. Par la force des choses, ce sont des hommes comme Bertschy, habitué avec Fischer, et Andrighetto, qui ont joué les pilotes de ligne. Les Helvètes se sont en revanche montrés très disciplinés en évitant soigneusement le banc des pénalités. Les Suisses ont maintenant un jour de congé avant d'affronter la Tchéquie samedi soir (20h15). Les Tchèques ont bien commencé leur tournoi en allant s'imposer 3-2 à Helsinki face aux champions du monde finlandais.

Fernando Santos devrait quitter son poste de sélectionneur Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Fernando Santos est en passe de quitter son poste de sélectionneur du Portugal. Il serait parvenu à un accord en ce sens avec la Fédération (FPF), selon les médias portugais. L'entraîneur portugais, âgé de 68 ans, avait affirmé samedi dernier, à l'issue du quart de finale de Coupe du monde perdu contre le Maroc (0-1), qu'il n'envisageait pas de démissionner. La presse locale assure depuis plusieurs jours que les dirigeants de la FPF souhaitent écourter son mandat, censé durer jusqu'à l'Euro 2024. La piste Mourinho Selon le quotidien sportif Record, José Mourinho serait la piste prioritaire de la fédération. Celle-ci serait même prête à remplacer Santos par un intérimaire afin de permettre à l'actuel entraîneur de l'AS Rome de terminer sa saison dans le club italien. Interrogé par les journalistes jeudi en fin de journée, à son arrivée dans le sud du Portugal pour y effectuer un stage avec la Roma, Mourinho n'a fait aucun commentaire. Les entraîneurs portugais Rui Jorge (sélectionneur des moins de 21 ans), Abel Ferreira (Palmeiras), Paulo Fonseca (Lille), Rui Vitoria (sélectionneur de l'Egypte) et Jorge Jesus (Fenerbahçe) figurent également parmi les candidats potentiels cités par les médias. Premiers titres Nommé à la tête du Portugal en septembre 2014, Fernando Santos a offert au Portugal les premiers titres majeurs de son histoire: l'Euro 2016 organisé en France puis la Ligue des Nations 2019 gagnée sur le sol portugais. Mais l'entraîneur à la mine sévère, proche de Cristiano Ronaldo depuis les débuts du quintuple Ballon d'or au Sporting Portugal, est également responsable des éliminations subies en 8es de finale du Mondial 2018 et de l'Euro 2020. Ses détracteurs critiquaient surtout son style de jeu excessivement réaliste, qui n'a pas permis à la Seleçao de profiter de l'émergence d'une nouvelle génération de joueurs talentueux.

Odermatt brille à nouveau avec une deuxième place Image: KEYSTONE/EPA/Nick Didlick Marco Odermatt a poursuivi sa série de podiums en Coupe du monde dans le Trentin. Seul l'Autrichien Vincent Kriechmayr s'est montré plus rapide que lui dans la 1re des deux descentes de Val Gardena. Le Nidwaldien a terminé à 11 centièmes du vainqueur. Ainsi, Odermatt a terminé toutes les sept courses de la saison en géant, Super-G et descente dans le top 3. Kriechmayr a offert la première victoire à l'équipe d'Autriche cette saison. Un deuxième Autrichien est monté sur le podium avec la 3e place de Matthias Mayer à 13 centièmes. Le principal adversaire d'Odermatt, Aleksander Kilde s'est montré vaincu pour la première fois de la saison en descente. Le Norvégien, vainqueur à Lake Louise et Beaver Creek, a dû se contenter du 5e rang sur ce tracé raccourci à 26 centièmes du vainqueur. Avec Beat Feuz (8e) et Stefan Rogentin (9e), deux autres Suisses sont entrés dans le top 10 après 41 coureurs.

Le Maroc, locomotive de l'Afrique Image: KEYSTONE/EPA/Noushad Thekkayil Derrière le parcours historique du Maroc, premier demi-finaliste de l'histoire du continent, l'Afrique a ravivé au Mondial 2022 un espoir entretenu depuis des décennies. "Sur ce tournoi toutes les équipes africaines ont fait de bonnes choses", souligne Romain Saïss, capitaine des "Lions de l'Atlas", stoppé en demi-finale par la France (2-0), mercredi. En effet le Sénégal, champion d'Afrique, a passé un tour aussi, avant de plier contre l'Angleterre (3-0) en 1/8 de finale. Et si les trois autres nations ont été éliminées, elles sortent avec deux performances mémorables: la Tunisie a battu la France (1-0), le Cameroun s'est offert le Brésil (1-0), même s'il s'agissait des "équipes B", Bleus et Auriverdes étant déjà qualifiés. Le Ghana n'a gagné qu'un match, contre la Corée du Sud (3-2), mais il avait sa qualification en main au dernier match, où il n'a pu prendre sa revanche sur l'Uruguay (2-0), qui lui avait barré la route du dernier carré en 2010. L'Afrique a placé deux équipes en 1/8e de finale pour la deuxième fois, après 2014 (Algérie et Nigeria). En 2018 en Russie, aucune sélection du continent n'avait franchi le premier tour. "Il ne faut pas avoir de complexe d'infériorité", reprend Romain Saïss, "aujourd'hui les équipes africaines sont toutes composées de très grands joueurs, pas seulement celles qui étaient là" au Qatar. Un long chemin "J'espère que ça servira d'exemple pour l'avenir, qu'il y aura de plus en plus d'équipes africaines qui atteindront les demi-finales", poursuit le Marocain. "L'Afrique et le Maroc progressent, on a enfin compris qu'il fallait se prendre en main, on a montré au monde qu'au Maroc on travaille et on avance", poursuit en écho le sélectionneur marocain Walid Regragui. Entraîneur adjoint du Cameroun, Sébastien Migné "n'oublie pas 1990, qui était à l'époque en soi une révolution. Les +Lions Indomptables+, premiers quarts de finalistes, avaient amené un vent de fraîcheur, on retrouve un peu ça avec le Maroc". Avant ces pionniers, le chemin a été long, et semé d'embûche. Le continent n'a pas eu de place assurée avant 1970, où le Maroc décroche le billet mais ne prend qu'un point. Auparavant, seule l'Égypte avait participé une fois, battue au premier tour par la Hongrie (4-2) en 1934. En 1974, le Zaïre est humilié, avec trois défaites dont un 9-0 contre la Yougoslavie. Le premier succès arrive en 1978, quand la Tunisie bat le Mexique (3-1), et résiste à la RFA (0-0) avant d'être éliminée d'un rien. A partir de 1982, l'Afrique compte deux représentants et au moins une équipe se distingue à chaque édition. L'Algérie surprend la RFA (2-1) avant d'être éliminée par le "match de la honte", la commode victoire 1-0 des Allemands sur l'Autriche qui qualifiait les deux pays. "Nous décomplexer" Le Maroc, déjà, devient la première nation africaine qualifiée pour le second tour en 1986. Le parcours du Cameroun en 1990 permet à la CAF (Confédération africaine de football) de décrocher une troisième place pour 1994, puis une quatrième et une cinquième à partir de 1998. Avec le passage à 48 nations, l'Afrique comptera neuf équipes en 2026. Le Nigeria atteint trois fois les huitièmes (1994, 1998 et 2014), et le Ghana (2006 et 2010) et le Sénégal (2002 et 2022) deux fois, avec chacun un quart de finale, 2010 pour les "Black Stars" et 2002 pour les "Lions". La réussite de l'édition qatarie vient de loin. Le sélectionneur Aliou Cissé est en poste depuis sept ans, et le Maroc a opéré un vrai travail de fond.

Boris Becker libéré de prison en vue d'être expulsé du Royaume-Uni Boris Becker ne devrait pas rester au Royaume-Uni. Image: KEYSTONE/AP/JAN PITMAN L'ex-no 1 mondial Boris Becker a été libéré jeudi de la prison britannique où il purgeait une peine pour des infractions financières en vue d'être expulsé. Le sextuple vainqueur de tournois du Grand Chelem de 55 ans, qui vivait au Royaume-Uni depuis 2012, avait été reconnu coupable en avril d'avoir dissimulé ou transféré illicitement des centaines de milliers d'euros et de livres sterling pour ne pas régler ses dettes après avoir été déclaré en faillite. Il avait été condamné à deux ans et demi de prison par un tribunal londonien mais n'a purgé que huit mois. Il lui était notamment reproché d'avoir transféré des centaines de milliers de livres sterling d'un compte professionnel sur d'autres comptes, notamment de ses ex-épouses, de ne pas avoir déclaré une propriété en Allemagne et d'avoir caché un emprunt de 825'000 euros et des parts dans une société. Boris Becker, qui contestait l'intégralité des charges, avait en revanche été acquitté de certains autres chefs d'accusation, y compris ceux qui concernaient la disparition de ses trophées. Il avait assuré à l'audience qu'il ignorait où ceux-ci se trouvaient. Parmi les neuf distinctions sur lesquelles les créanciers auraient aimé mettre la main figurent deux de ses trois coupes remportées à Wimbledon, deux trophées de l'Open d'Australie et sa médaille d'or du double aux JO de 1992. L'ex-star du tennis a indiqué lors du procès qui s'est tenu du 21 mars au 8 avril avoir encore en sa possession "beaucoup" de récompenses et de souvenirs amassés en 15 ans sur le circuit, mais certains ont disparu. 59 millions de dettes Il avait déjà vendu aux enchères une partie de ses récompenses pour 700'000 livres (840'000 euros) afin d'éponger une partie de ses dettes. À l'époque de sa banqueroute, ses dettes étaient estimées jusqu'à 50 millions de livres sterling (59 millions d'euros). Cette affaire n'est pas la première pour Boris Becker, à la retraite sportive agitée, qui avait habité à Monaco et en Suisse avant de s'installer en Angleterre. Il a déjà eu des déboires judiciaires pour des dettes impayées avec la justice espagnole, concernant des travaux dans sa villa de Majorque, et avec la justice suisse pour ne pas avoir payé le pasteur qui l'avait marié en 2009. En 2002, la justice allemande l'avait condamné à deux ans de prison avec sursis ainsi qu'à 500'000 euros d'amende pour quelque 1,7 million d'euros d'arriérés d'impôts.

Une escapade en France mais un Tour de Romandie classique Image: KEYSTONE/GABRIEL MONNET Le parcours de la 76e édition du Tour de Romandie (25-30 avril 2023) a été dévoilé au Bouveret. Hormis un départ à Morteau en France, cette édition reste dans le classique. On ne change pas un parcours qui gagne. Le patron de la course Richard Chassot ne l'a pas formulé ainsi, mais c'est bien comme ça qu'il s'agit d'analyser le TdR 2023. Parce que la formule fonctionne bien et que le terrain de jeu impose tout de même certaines contraintes. Il faut aller dans le Jura, dans les Alpes et passer par quatre cantons. Mardi 25 avril, c'est à Port-Valais que les coureurs se mesureront sur un prologue de 6,5 km. "Le plus long qu'on a imaginé", précise Richard Chassot. Le peloton partira ensuite de Crissier pour rejoindre la Vallée de Joux avec trois ascensions, dont deux de deuxième catégorie. Jeudi, les coureurs partiront de France et plus précisément de Morteau, célèbre pour sa saucisse. Après 70 kilomètres sur les routes françaises, les équipes se battront sur les contreforts jurassiens autour de La Chaux-de-Fonds avec notamment un passage par la Vue des Alpes. Avec Tudor? Pas de repos pour les braves, on le sait. Car la topographie romande ne se prête pas franchement à des étapes taillées pour les sprinters. Alors le vendredi c'est un contre-la-montre de 18 km à Châtel-Saint-Denis qui devrait permettre aux favoris du général de créer des écarts. Mais la montée vers les Paccots ne va pas rebuter les grimpeurs, bien au contraire. "Un chrono exigeant", avance Richard Chassot, en ajoutant que le champion olympique Pascal Richard a contribué à cette étape. "Cela permet aussi aux équipes de régler certains détails en vue du Tour de France, appuie encore la patron de la boucle romande. Il y a des montées et des descentes particulièrement propices pour effectuer les réglages nécessaires au niveau d'un matériel de plus en plus pointu." Samedi, c'est la grande étape de montagne entre Sion et Thyon 2000 sur 160 km qui attend le peloton, avec trois ascensions de première catégorie. La course se terminera le dimanche avec une étape entre Vufflens-la-Ville et Genève avec une arrivée sur le quai du Mont-Blanc et un sprint en légère descente. Outre un retour au maillot jaune après la parenthèse historique et verte à l'occasion du 75e anniversaire, la question de la présence de l'équipe Tudor de Fabian Cancellara a polarisé l'attention. "Ils doivent faire acte de candidature, coupe d'emblée Richard Chassot. Ils ont jusqu'à fin janvier. J'ose espérer que Fabian va faire la demande. J'imagine qu'avec Reichenbach et Pellaud il devrait le faire. En tout cas, la présence de l'équipe Swiss Cycling est assurée. Ils ont obtenu une dérogation et c'est en lien avec le projet 2024 qui doit aboutir avec les Championnats du monde à Zurich."

Noè Ponti décroche le bronze sur le 200 m papillon Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Noè Ponti s'est assuré une deuxième médaille en vingt-quatre heures aux Championnats du monde en petit bassin à Melbourne. Le Tessinois a décroché le bronze sur le 200 m papillon. Noè (21 ans) a pris la troisième place derrière Chad le Clos et Daiya Seto. Son temps de 1'49''42 lui a permis de battre son propre record de Suisse de 39 centièmes. Il avait réalisé l'ancienne marque à l'occasion des Mondiaux en petit bassin d'Abou Dhabi l'année dernière, où il avait enlevé l'argent sur 200 m papillon. Son palmarès en petit bassin rassemble déjà trois médailles, puisque mercredi, il avait déjà remporté l'argent sur 50 m papillon avec également un record de Suisse à la clé. Le champion du monde sud-africain Chad Le Clos, qui l'a battu en 1'48''27 était intouchable pour le Tessinois. Il a concédé deux dixièmes de seconde à Seto pour la médaille d'argent. Ponti, troisième aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 sur 100 m papillon, aura une nouvelle chance d'aller chercher une médaille à Melbourne: samedi et dimanche, il s'alignera sur ce même 100 m papillon.

Une nouvelle défaite pour les Hawks Clint Capela (15) cherche le chemin du panier face Image: KEYSTONE/AP/John Raoux Sombre soirée pour Clint Capela et Atlanta à Orlando ! Les Hawks se sont inclinés 135-124 devant le Magic pour accuser désormais un bilan négatif avec 14 victoires contre 15 défaites. Tout s'est joué dans un premier quarter à sens unique. Orlando le remportait... 50-22 pour prendre une option décisive sur la victoire. "Il ne faut pas attendre d'en prendre plein la figure pour réagir", fulmine le coach des Hawks Nate McMillan. De retour au jeu après une blessure au tendon d'Achille, Clint Capela a, encore une fois, été trahi par son physique. Aligné durant seulement 22 minutes, le Genevois a terminé la rencontre avec une douleur au mollet. Il a inscrit 16 points et a cueilli 6 rebonds pour des Hawks qui n'occupent plus que la neuvième place de la Conférence Est après avoir perdu cinq de leurs six derniers matches.

Une équipe à forte inclinaison romande C'est non sans une certaine fierté que la Suisse organise les Swiss Ice Hockey Games à Fribourg de jeudi à dimanche. Un tournoi où elle reçoit la Suède, la Tchéquie et la Finlande. On pourrait presque parler d'une agréable tradition pour la troupe de Patrick Fischer. A savoir se préparer face aux grands de son sport et ne pas du tout se sentir mal à l'aise. La Suisse regarde aujourd'hui clairement ses trois adversaires dans les yeux. Et à domicile, il y a logiquement une volonté de bien faire. Elle défiera la Suède jeudi soir, la Tchéquie samedi soir et enfin la Finlande dimanche à 13h. Patrick Fischer a-t-il eu envie de faire plaisir au public "welsche"? Pas impossible lorsque l'on se penche sur le nombre de Romands au sein de cette sélection. Gauthier Descloux et Ludovic Waeber devant le filet avec encore Connor Hughes comme représentant fribourgeois, Simon Le Coultre et Romain Loeffel en défense avec le Lausannois Lukas Frick, puis Jason Fuchs, Gaëtan Haas, Killian Mottet, Vincent Praplan, Damien Riat, Noah Rod, Tristan Scherwey et Christoph Bertschy parmi les attaquants, cela porte à douze le nombre de joueurs francophones, un nombre inédit. Des joueurs déjà présents au premier rassemblement de novembre, seuls Riat, Rod et Bertschy sont de retour. Avec Haas et Corvi Et pas de quoi crier au favoritisme de la part du patron. Si un Damien Riat ne traverse pas la meilleure période de sa carrière actuellement, il a rendu de bonnes copies à Turku lors de la première fenêtre internationale. Le constat diffère peu au sujet de Mottet. Moins tranchant avec Gottéron cette saison, l'ailier buteur aura la chance d'évoluer à la maison et sa mentalité de gagneur l'aidera à coup sûr. Par rapport au mois dernier, Fischer pourra surtout s'appuyer sur deux centres de grande qualité, puisque tant Gaëtan Haas qu'Enzo Corvi auront la responsabilité des deux premières lignes. Convoqués en novembre, les deux attaquants avaient dû déclarer forfait pour cause de blessure. Et si tout se passe bien pour eux jusqu'en mai, il est fort probable de les retrouver dans le contingent qui s'envolera pour la Lettonie en mai. Ce deuxième tournoi, avec deux néophytes dont le seul Willy Riedi parmi les joueurs de champ, doit permettre de consolider les bases. On le voit, Patrick Fischer et son staff n'entendent pas s'amuser à faire des essais, mais à travailler dans la continuité avec un groupe de qualité. Dix joueurs sélectionnés étaient du voyage à Pékin en février dernier à l'occasion des Jeux olympiques, en sachant qu'entre la Coupe Spengler et la Champions League, Fischer a volontairement laissé de côté certains joueurs.