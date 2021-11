Sion battu par Zurich +++ Messi (enfin) buteur avec le PSG

Un premier but en Ligue 1 pour Lionel Messi.

Un premier but en Ligue 1 pour Lionel Messi. Image: KEYSTONE/AP/Natacha Pisarenko

Battus désormais à cinq reprises lors de leurs sept derniers matches de Premier League, les Mancuniens font vraiment peine à voir. A Watford, ils ont accusé des lacunes défensives édifiantes. Le score aurait été encore plus lourd si David De Gea n'avait pas multiplié les parades. Le portier espagnol fut le seul à surnager au sein d'une équipe qui était privée de son attaquant le plus tranchant, Mason Greenwood, touché par le Covid-19.

L'après-midi fut également très rude pour Kevin Mbabu à Bielefeld où Wolfsburg a dû se contenter du partage de l'enjeu (2-2). Le Genevois est fautif sur le premier but avant de provoquer le penalty qui a permis au néo-promu de mener 2-0.

Toujours privé de son arme fatale Erling Haaland, le Borussia s'est imposé 2-1 grâce à une réussite tardive de Marco Reus à la 85e sur une... rupture pour n'accuser plus qu'un point de retard sur les Bavarois. A noter que Manuel Akanji fut coupable sur le 1-1 du VfB de la 63e.

Le Borussia Dortmund n'a pas raté l'aubaine. Au lendemain de la défaite du Bayern à Augsbourg, la formation de Gregor Kobel et de Manuel Akanji a fait le job devant le VfB Stuttgart.

Marco Reus a inscrit le but de la victoire pour le Borussia.

Marco Reus a inscrit le but de la victoire pour le Borussia. Image: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Les ALfa Romeo n'ont pas pu passer Q1. Räikkönen est 16e et Giovinazzi 18e.

Fernando Alonso (Alpine) et Lando Norris (McLaren) seront eux en troisième ligne sur la grille de départ du GP, qui se déroulera en nocturne, comme les qualifications.

Hamilton compte seulement 14 points de moins que Verstappen avant les trois dernières courses de l'année. Dimanche à 15h00 sur le circuit de Losail, les deux rivaux partiront devant Valtteri Bottas (Mercedes) et Pierre Gasly (AlphaTauri), en deuxième ligne.

Seul autre Suisse engagé samedi, le Valaisan Alexis Bayard (45e) s'est incliné dès le 1er tour du tableau des 64, battu 13-12 par le Russe Daniil Rudykh. Bayard et Heinzer tenteront de se reprendre dimanche dans l'épreuve par équipe, où ils seront associés à Michele Niggeler et Lucas Malcotti.

Chelsea a livré une prestation digne d'un prétendant solide au titre, marquant sur ses temps forts et ne laissant rien à son adversaire. Décevant, Leicester n'a ainsi pas tiré une seule fois au but lors des 45 premières minutes.

Medvedev domine Ruud en deux sets

Medvedev disputera dimanche sa 2e finale de Masters Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO

Sacré l'an dernier à Londres, Daniil Medvedev (no 2) disputera une deuxième finale de Masters consécutive dimanche à Turin. Le Russe a dominé Casper Ruud (no 8) 6-4 6-2 dans la première demi-finale.

Vainqueur des neuf derniers matches qu'il a disputés dans le cadre des "ATP Finals", Daniil Medvedev pourrait bien retrouver dimanche le no 1 mondial Novak Djokovic. Ce dernier sera opposé dès 21h au champion olympique Alexander Zverev (no 3) dans une demi-finale qui s'annonce plus indécise que la première.

Daniil Medvedev, qui avait perdu ses trois matches de poule en 2019 pour son premier Masters, n'a pas eu à forcer son talent pour décrocher son troisième succès en trois duels face à Casper Ruud. Le Russe n'a pas dû faire face à la moindre balle de break et n'a perdu que 10 points sur son service.