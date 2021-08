Sion et les favoris passent en Coupe ++ Mbappé conspué

Dimanche, la deuxième étape sera plate et en ligne, un tracé de 166,7 km entre Caleruega et Burgos, qui célèbre le 8e centenaire de sa cathédrale. Un parcours qui devrait offrir la part belle aux sprinters.

Roglic nourrit l'ambition d'oublier son Tour de France prématurément terminé avec un abandon dès la 9e étape. Il espère écrire un peu plus sa légende en devenant le troisième homme à réussir le triplé sur la Vuelta, le premier depuis Roberto Heras (2003, 2004, 2005).

YB, à quelques jours de son rendez-vous européen, a gagné 4-1 à Littau. Les buts ont été inscrits par Kanga, Sierro, Zesiger et Aebischer. David Wagner a pu faire largement tourner son effectif. Camara, Fassnacht, Ngamaleu, Elia et Siebatcheu ont ainsi été ménagés.

Sion n'a pas tremblé à Bubendorf (3-0). Le premier but inscrit dès la 4e par Stojilkovic a fait du bien aux nerfs des Valaisans. Karlen (37e) et Uldrikis (75e) ont assuré la victoire des Sédunois.

Le Lausanne-Sport a enfin remporté son premier match officiel de la saison. Les Vaudois, bredouilles après trois rencontres en Super League, l'ont emporté 2-0 à Echichens. Mais ils ont dû attendre la deuxième période pour marquer par Puertas (49e) et Husic (52e). Il n'est pas certain que cette qualification poussive ait permis aux Lausannois de chasser les doutes.

Les 32es de finale de la Coupe de Suisse n'ont pas donné lieu à des surprises samedi. Les cinq clubs de Super League ont tous obtenu leur billet pour le tour suivant, avec plus ou moins de difficulté.

Cet or européen leur met aussi du baume au coeur après leur élimination en 8es de finale des JO de Tokyo, face à leurs compatriotes Joana Heidrich/Anouck Vergé-Dépré.

Nina Betschart et Tanja Hüberli sont championnes d'Europe. A Vienne, elles ont battu en finale les Néerlandaises Katja Stam/Raïsa Schoon en deux sets, 21-15 21-12.

Les autres réussites mancuniennes ont été inscrites par Greenwood (52e) et Fred (68e). Leeds avait égalisé sur une frappe superbe d'Ayling (48e), mais a encaissé trois buts en moins de dix minutes juste après.

Manchester United a bien entamé sa saison de Premier League. Les Red Devils ont dominé Leeds 5-1 à Old Trafford. Ils ont notamment pu compter sur Bruno Fernandes, auteur de trois buts (30e/54e/60e).

Le Français Johann Zarco (Ducato) sera en deuxième ligne avec l'Espagnol Marc Marquez (Honda) et l'Australien Jack Miller (Ducati). En Moto3, la pole position est revenue à l'Italien Romano Fenati (Husqvarna).

Lüthi, qui a ainsi signé son meilleur résultat 2021 sur la grille, espère faire mieux en course que la semaine dernière, où il avait fini 16e, pénalisé par un départ très moyen. S'il réussit son envol, il peut envisager un classement dans le top 10, ce qu'il n'a encore pas fait cette saison. La pole position est revenue au Britannique Sam Lowes (Kalex).

La dernière course, dimanche toujours sur la piste de l'ancien aéroport de Tempelhof, promet une lutte terrible pour le titre. Les neuf premiers du général ne sont en effet séparés que par quinze points.

Cette performance replace Mortara dans la course au titre. Le pilote d'origine italienne ne compte que trois points de retard sur le leader, le Néerlandais Nyck de Vries (Mercedes), hors des points samedi.

Le Genevois Edoardo Mortara (Venturi) s'est classé 2e de la première course de la finale de la saison 7 de formule E à Berlin. Il n'a été devancé que par le Brésilien Lucas di Grassi (Audi).

Ajla Del Ponte courra encore, notamment, à Athletissima à Lausanne le 26 août face aux quatre premières des Jeux et à Mujinga Kambundji (6e).

La Tessinoise a bénéficié de conditions idéales, avec l'altitude (1000 m) et un vent favorable de 1,8 m/s. La championne d'Europe en salle du 60 m et 5e de la finale olympique de Tokyo sur 100 m a raboté un centième au record qu'elle avait établi en demi-finale des JO.

Quatorzième aux JO de Tokyo (élimination en demi-finales en 13''46), le Bâlois aurait, avec ce chrono de 13''12, largement accédé à la finale olympique. L'air des Montagnes neuchâteloises est cependant plus favorable aux exploits chronométriques que les rives du Pacifique. Joseph a établi ce dimanche au Résisprint chaux-de-fonnier le meilleur temps européen de la saison.

Jason Joseph a pulvérisé son record de Suisse du 110 m haies à La Chaux-de-Fonds. En 13''12, il a devancé notamment la star française Pascal Martinot-Lagarde et amélioré de 0''17 son ancienne marque.

Têtes de série no 3 et quatrièmes des derniers Mondiaux, les Suissesses joueront en finale face aux Néerlandaises Katja Stam/Raïsa Schoon.

Nina Betschart et Tanja Hüberli se sont qualifiées pour la finale des Championnats d'Europe, à Vienne. Le duo de Suisse centrale a éliminé les Allemandes Karla Borger/Julia Sude en trois sets.

Jil Teichmann (WTA 65) apparaît elle aussi directement dans le tableau principal. La gauchère biennoise bénéfice d'une wildcard et débutera contre la Roumaine Sorana Cirstea (WTA 40).

Belinda Bencic, tout à la joie de son or olympique en simple et de sa médaille d'argent en double, a renoncé au tournoi de Montréal mais revient à la compétition pour Cincinnati (WTA 1000).

Ce sera l'heure des retrouvailles la semaine prochaine entre Belinda Bencic (WTA 11) et la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 42).

L'incident s'est rapidement terminé et Isner a conclu le match par un 13e ace.

Le joueur de 34 ans a appelé le superviseur du tournoi et s'est lancé dans un débat animé sur cette question, tout en se faisant poser un bandage à la cheville droite après ce qu'il a appelé un "mauvais pas".

Mais la tête de série numéro un a trouvé les ressources pour revenir dans le match et, après deux tie-breaks, prendre sa revanche contre le numéro 13 mondial qui l'avait battu à Wimbledon.

Le Russe, finaliste à Toronto en 2019, a été cueilli à froid dans le premier set en commettant près de la moitié de ses fautes directes de la soirée et en cédant ainsi la première manche au Polonais.

"C'était un match superdur, il était au-dessus de moi à plusieurs moments", a réagi Medvedev (ATP 2). "Il jouait de façon incroyable et je suis content de m'en être sorti."

Il rejoint dans le dernier carré John Isner, Stefanos Tsitsipas et Reilly Opelka.

La messe était dite après moins d'une demi-heure à La Chaux-de-Fonds, après deux réussites de Bottani et une de Covilo, suivies peu après encore par le 0-4 de Bottani à nouveau. Sur la pelouse synthétique de la Charrière, les Neuchâtelois ne se sont réveillés qu'après avoir encaissé cinq buts, les Luganais levant aussi le pied.

Défaite suisse contre la Slovaquie

Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les Suisses ont raté l'occasion de fêter une victoire contre la Slovaquie, qui eût pu être décisive pour passer un cap sur le long chemin vers la Coupe du monde 2023. Ils ont perdu 64-56 à Skopje.

Les Helvètes n'ont ainsi pas pu enchaîner, 24 heures après leur beau succès contre la Macédoine du Nord (67-62) dans cette deuxième phase des pré-qualifications pour la Coupe du monde 2023. Les deux premiers de ce mini-tournoi à trois (Suisse, Macédoine du Nord, Slovaquie) se qualifieront, comme dans les autres groupes, pour les éliminatoires proprement dites, qui réuniront 32 sélections.

Face à des Slovaques impressionnants en taille (2m24 par exemple pour Michael Fosek), l'équipe d'Ilias Papatheodorou a longtemps fait prévaloir sa plus grande vitesse et sa mobilité. Elle a mené au score durant les deux tiers du match.

Les Slovaques ont dû attendre près de 5' pour inscrire leurs premiers points et près de 27' pour prendre l'avantage. Au final, leurs tirs à 3 points ont fait beaucoup de mal aux Suisses, plus habiles sous les paniers mais moins adroits au tir et moins agressifs en défense.

Kazadi et Fofana (12 points chacun) et aussi Cotture (8 pts, avec beaucoup moins de temps de jeu) ont été les plus efficaces côté helvétique.

Tout reste ouvert dans ce mini-tournoi, chaque sélection ayant 4 matches à disputer (deux rencontres contre chaque équipe).