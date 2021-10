Sion et Servette corrigés +++ Colbrelli triomphe sur Paris-Roubaix

Premier League: Liverpool et Manchester City font 2-2 Image: KEYSTONE/EPA/Andrew Yates Le choc des titans entre Liverpool et Manchester City a tenu toutes ses promesses lors de la 7e journée de Premier League. Les deux équipes se sont séparées sur un nul 2-2 après un match intense. Les Reds ont ouvert le score par Mané, bien servi dans la profondeur par Salah (59e). Foden a égalisé pour les visiteurs dix minutes plus tard. Salah a ensuite redonné l'avantage à Liverpool après une action individuelle de grande classe (76e), mais De Bruyne a une fois encore remis les deux clubs à égalité (81e). Ce partage des points, après un affrontement d'une folle intensité entre les deux derniers champions, fait les affaires de Chelsea. Les Blues sont en tête avec 16 points, soit un de plus que Liverpool. Manchester City, Manchester United, Everton et Brighton comptent quant à eux deux longueurs de retard.

Une erreur de Frick précipite la chute de Servette Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Servette n'a pas résisté à Young Boys lors de la 9e journée de Super League, s'inclinant 6-0 dimanche au Stade de la Praille. L'expulsion à la 44e du gardien Jeremy Frick a condamné les Grenat. Dans les sports collectifs, on aime généralement assez peu désigner des coupables. On gagne en équipe, on perd en équipe, selon la formule consacrée. Mais parfois, on ne peut nier l'évidence. Alors que Servette résistait plutôt bien au quadruple champion de Suisse en titre, Jérémy Frick a eu un moment d'absence. Le portier genevois a eu le malheur de relâcher un ballon qu'il devait capter sans peine, avec Ngamaleu dans les parages. Pour empêcher l'attaquant camerounais d'ouvrir le score, Frick s'est essayé à une passe de lutte aussi efficace que répréhensible. L'arbitre est allé consulter la VAR et n'a eu d'autre choix que de siffler penalty et d'expulser le Servettien. Difficile baptême du feu Ngamaleu s'est fait justice lui-même, et le calvaire des Grenat a ainsi commencé. En infériorité numérique contre une formation aussi joueuse qu'YB, Servette était quasiment assuré de passer une après-midi compliquée. Difficile aussi pour le gardien remplaçant Edin Omeragic de se mettre dans le bain. Sous la pluie, le cousin du Zurichois Becir Omeragic a connu un baptême du feu délicat en Super League. A la 48e, le jeune homme de 19 ans a effectué une sortie hésitante, et Christian Fassnacht a pu doubler la mise. Le milieu de terrain bernois a encore ajouté deux buts à son compteur. 18-2 sur les quatre derniers matches Dans une deuxième mi-temps forcément à sens unique, les hommes d'Alain Geiger ont eu le mérite de tenter quelque chose pour sauver l'honneur. Imeri s'est procuré plusieurs occasions à distance, et Stevanovic a mal géré un surnombre qui aurait dû se terminer par un but genevois. Servette recule à la 6e place au classement, alors que Young Boys revient à deux points de Bâle avec un match en moins. Les Bernois affichent affiche un goal average de 18-2 sur leurs quatre dernières parties en Super League. Et dire que David Wagner avait choisi de laisser son buteur Jordan Siebatcheu sur le banc...

Ajoie vaincu dans les Grisons Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Ajoie a bu la tasse à Davos dimanche en National League. Le promu jurassien s'est incliné 6-0 dans l'unique rencontre du jour, après s'être retrouvé mené 3-0 à la 3e minute déjà. Tout était dit après seulement 2'12'' de jeu dans la "cathédrale" grisonne. Chris Egli trompait alors pour la troisième fois le pauvre Tim Wolf, qui avait capitulé après 19'' seulement sur une réussite de Matej Stransky. Le "coach-challenge" demandé en vain sur l'action du 1-0 par Gary Sheehan a d'ailleurs causé la perte des Ajoulots. Contraints d'évoluer en infériorité numérique, ils ont encaissé un deuxième but signé Valentin Nussbaumer après 41'' de jeu... Ajoie, qui avait pris le meilleur sur Langnau samedi (3-2), subit ainsi sa troisième défaite dans ses quatre dernières sorties. Davos renoue pour sa part avec la victoire après deux défaites consécutives, dont une concédée samedi à Fribourg. Le HCD a pourtant réussi moins de tirs cadrés (25-26) que son adversaire.

Laaksonen titré à Orléans et de retour dans le top 100 Laaksonen va faire son retour dans le top 100 du classement ATP Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Henri Laaksonen (ATP 121) a cueilli dimanche à Orléans son sixième titre sur le circuit Challenger, le premier depuis le printemps 2019. Le Schaffhousois a dominé l'Autrichien Dennis Novak (ATP 118) 6-1 2-6 6-2 en 1h23' dans une finale disputée devant quelque 3000 spectateurs. Classé au-delà de la 130e place mondiale en début d'année, Henri Laaksonen (29 ans) va donc réintégrer le top 100 de la hiérarchie - synonyme de tableau final dans les tournois du Grand Chelem - pour la première fois depuis le moins de juillet 2019. Il devrait figurer ce lundi au 97e rang. Le Schaffhousois, dont le meilleur classement est une 93e place, vit une saison remarquable. Il a notamment atteint à deux reprises le stade des 16es de finale en Grand Chelem, à Roland-Garros puis à l'US Open, battant deux membres du top 20 au passage (Roberto Bautista Agut à Paris et Cristian Garin à New York). Henri Laaksonen, dont le dernier titre dans un Challenger remontait au mois de mai 2019 (à Rome), a dans l'ensemble maîtrisé son sujet dimanche face à Dennis Novak. Il a ainsi survolé les débats dans la manche décisive, signant le break à deux reprises tout en ne perdant que 7 points sur son propre service.

Colbrelli triomphe, van der Poel 3e Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) a remporté la classique Paris - Roubaix, disputée dans des conditions dantesques dimanche. L'Italien de 31 ans a devancé au sprint le Belge Florian Vermeersch (3e) et le favori néerlandais Mathieu van der Poel (2e). Sacré champion d'Europe à Trente en septembre, 10e du championnat du monde sur route une semaine plus tôt, Gianni Moscon a dominé le sprint pour cueillir la plus belle victoire de sa carrière, pour sa première participation à l'épreuve. Il est le premier Italien à triompher dans le Vélodrome de Roubaix depuis Andrea Tafi en 1999. Quatrième à 44'', Gianni Moscon est le grand perdant de la journée. Seul en tête avec plus d'une minute d'avance sur Mathieu van der Poel à 35 km de l'arrivée, l'Italien a été victime d'une crevaison puis d'une chute après son changement de vélo à 26 km de l'arrivée. Il a cédé dans les 15 derniers kilomètres, repris puis dépassé par les trois hommes qui allaient se disputer la victoire à Roubaix. Bissegger longtemps dans le coup Côté suisse, Stefan Bissegger a longtemps joué les premiers rôles dimanche. Echappé de la première heure en compagnie notamment du malheureux Gianni Moscon, le rouleur d'EF Education First a perdu le contact avec les rescapés du groupe tête à quelque 60 km de l'arrivée. Le Thurgovien a ensuite très vite été repris par le groupe emmené par Mathieu van der Poel, impressionnant de maîtrise sur des pavés extrêmement glissants. Il n'a pu suivre bien longtemps le rythme imposé par le champion du monde de cyclocross, qui a peut-être payé dans le sprint les immenses efforts fournis depuis le départ. Küng joue de malchance Stefan Küng faisait également partie de la première échappée, formée à plus de 210 km de l'arrivée. Le Thurgovien a toutefois joué de malchance tout au long de sa journée, connaissant une première chute en glissant dans un rond-point alors qu'il était en tête. Ambitieux, le 4e du contre-la-montre des JO n'est pas parvenu à rejoindre les quelque 30 fuyards et a rapidement été rattrapé par le peloton, avant même les premiers secteurs pavés. Il a ensuite connu deux chutes supplémentaires...

Ceesay bourreau du FC Sion Assan Ceesay: quatre buts contre le FC Sion Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Assan Ceesay a connu son heure de gloire dimanche. L'attaquant du FC Zurich a signé un quadruplé qui a permis à son équipe de battre Sion 6-2 lors de la 9e journée de Super League. Le Gambien a marqué quatre fois (3/48e/72e/90e) et a aussi donné la passe décisive pour le quatrième but du FCZ inscrit par Marchesano (75e). Gogia a encore salé l'addition à la 87e. Les Valaisans sont parvenus deux fois à égaliser, d'abord par Stojilkovic (33e) puis sur un autogoal d'Aliti sur une frappe de Serey Die (63e). Ils n'ont ensuite pas été en mesure de réagir et ont fini par subir une lourde défaite de plus. Siège éjectable Ce nouveau revers des Sédunois risque d'être celui de trop pour l'entraîneur Marco Walker. Le président Christian Constantin pourrait bien actionner le siège éjectable ces prochains jours. On voit mal comment il pourrait en aller autrement.

Le PSG chute à Rennes Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Coup d'arrêt pour le Paris St-Germain. Lionel Messi et ses coéquipiers, qui visaient une 9e victoire d'affilée en Ligue 1 en autant de journées, ont été battus à Rennes 2-0 dimanche. Cinq jours après son succès en Ligue des champions contre Manchester City (2-0), le leader a concédé sa première défaite en championnat de France. Rennes a fait la différence sur des buts de Gaëtan Laborde juste avant la pause (45e) et Flavien Tait dès le retour des vestiaires (46e).

Evans s'impose en Finlande et réduit l'écart sur Ogier Image: KEYSTONE/AP/Jussi Nukari Elfyn Evans (Toyota) a remporté dimanche le rallye de Finlande. Le Britannique refait ainsi une partie de son retard au Championnat du monde (WRC) sur le Français Sébastien Ogier, qui ne compte plus que 24 points d'avance sur lui à deux manches de la fin de saison. Evans a devancé les Hyundai de l'Estonien Ott Tänak, désormais hors-course pour le titre, et de l'Irlandais Craig Breen. Ogier (Toyota), 5e à l'issue de l'épreuve, avait mathématiquement une première occasion de s'offrir un huitième sacre mondial dès ce week-end, même si les chances étaient minces. Le Français n'a pas réussi à arracher le moindre point dans la Power stage finale. Il compte désormais 190 points au championnat, contre 166 pour Evans. Les pilotes Toyota sont les deux derniers prétendants au titre. Soixante points maximum restent encore à distribuer lors des deux dernières manches, en Espagne du 14 au 17 octobre et à Monza en Italie du 19 au 21 novembre. Neuville et Rovanperä hors course pour le titre Au pied du podium dimanche, Esapekka Lappi (Toyota), de retour en WRC pour une pige, a de son côté fait forte impression ce weekend au volant de sa Yaris privée. Le Finlandais n'avait plus piloté dans la catégorie reine depuis l'année dernière, après son départ de chez Ford. La manche nordique a été marquée par l'abandon définitif du Belge Thierry Neuville (Hyundai) samedi (problème de radiateur) et surtout du prodige local Kalle Rovanperä (Toyota), sorti de la route samedi et revenu dimanche. Ils ne sont plus non plus en course pour le titre mondial.

Kangogo barre la route à Abraham Image: KEYSTONE/DANIEL TEUSCHER Le Kényan Cornelius Kangogo a rétabli la domination kényane à Morat - Fribourg. Au terme d'une course relevée, il s'est imposé devant le Genevois Tadesse Abraham, double vainqueur de l'épreuve. Les deux hommes, très longtemps au coude-à-coude, se sont livré un beau mano a mano. Finalement, le plus frais et le plus véloce des deux - en référence à ses records sur piste supérieurs à ceux de son adversaire marathonien - l'a emporté, pour cinq secondes. Kangogo (28 ans) a gagné en 52'12, un des très bons chronos dans l'histoire de cette épreuve commémorative de 17,17 km. Il est le premier Kényan à gagner depuis 2015. Son dauphin Abraham a couru en 52'17, tandis que l'Erythréen Haftom Welday est arrivé 3e en 53'12. Premier Suisse, le Jurassien Jérémy Hunt prend la 8e place en 55'21. Dans des conditions atmosphériques idéales, la course féminine a aussi débouché sur de beaux duels et de bons temps. La Vaudoise Maude Mathys, en quête d'un 3e succès, a été devancée cette fois, de quinze secondes, par l'Ethioepienne Habela Genet Abdurkadir (1h01'48), déjà gagnante il y a une semaine des 20 km de Lausanne. La Bernoise Melanie Maurer a pris une étonnante 3e place. Pour cette première édition "post-Covid", les organisateurs ont fait de grands efforts pour monter un plateau d'élite et assurer l'accueil des populaires dans un contexte sanitaire toujours difficile.

Record du monde pour la Bahreïnienne Gezahegne Image: KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER Sensation pour la 1re édition de la Course des Géants, à Genève. La Bahreïnienne Kalkidan Gezahegne, vice-championne olympique du 10'000 m à Tokyo, a battu le record du monde du 10 km sur route, sur un parcours homologué, en 29'36. L'athlète d'origine éthiopienne a pulvérisé de 25 secondes l'ancien record de la Kényane Agnes Tirop (30'01 en Bavière il y a trois semaines), 2e de la course ce dimanche. Chez les hommes, le Kényan Kibiwott Kandie, recordman du monde du semi-marathon, a réalisé une des meilleures performances mondiales de tous les temps, en 26'50. Le record du monde (26'24) reste propriété de son compatriote Rhonex Kipruto. Le parcours ultraroulant et les conditions météo parfaites ont favorisé ces performances supersoniques. Le recordman d'Europe Julien Wanders a couru juste sous 29', au-delà de la 10e place et derrière un autre Genevois, Morgan Le Guen, magnifique 5e et premier Suisse, en 28'30''.

Johan Nikles battu en demi-finale à Lima Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le superbe parcours de Johan Nikles a pris fin en demi-finale du Challenger de Lima. Issu des qualifications, le Genevois s'est incliné 6-7 (5/7) 6-4 6-2 devant le Bolivien Hugo Dellien (ATP 140), tête de série no 5 du tableau. Johan Nikles, qui n'avait pas perdu le moindre set dans ses cinq précédents matches sur la terre battue péruvienne, n'a pas à rougir d'une défaite subie face à un joueur dont le meilleur classement est un 72e rang mondial. Hugo Dellien a dominé les débats dans les deux derniers sets, ne concédant pas le moindre break. Présent pour la première fois au stade des demi-finales sur le front des Challengers, Johan Nikles améliorera donc encore une fois son classement. Le Genevois de 24 ans, 380e de la hiérarchie lundi dernier pour sa première apparition dans le top 400, va se retrouver aux alentours de la 330e place.

Prix des nations: La Suisse évite la relégation Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER L'équipe de Suisse de saut d'obstacles a évité le pire dans la finale du Prix des nations à Barcelone. Elle a conservé sa place dans l'élite en prenant la 4e place de la "finale B" samedi soir, en l'absence de Bryan Balsiger. Sacrée championne d'Europe un mois plus tôt à Riesenbeck, l'équipe de Michel Sorg est passée à une perche de la relégation en 2e division dans une épreuve regroupant cinq nations européennes. Une relégation qui l'aurait privée de la plupart des principaux CSIO. Derniers partants, Martin Fuchs et Chaplin pouvaient se permettre de commettre deux fautes sur leur parcours. Le Zurichois et sa monture ont écopé exactement de 8 points de pénalité pour permettre à la Suisse de devancer l'Italie, 5e et seule reléguée. La formation helvétique a, il est vrai, dû composer avec le forfait du Neuchâtelois Bryan Balsiger, dont le cheval Twentytwo des Biches n'était pas suffisamment en forme. Martin Fuchs (8 points), Steve Guerdat (8 points avec Victorio) et Edwin Smits (9 points sur Farezzo) n'ont guère brillé en son absence.

Sabalenka, testée positif au Covid-19, déclare forfait Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Aryna Sabalenka (WTA 2) est contrainte de déclarer forfait pour le tournoi WTA 1000 d'Indian Wells, prévu du 6 au 17 octobre. La Bélarusse a été testée positive au Covid-19 à son arrivée en Californie, a-t-elle annoncé. Demi-finaliste à Wimbledon et à l'US Open cette année, Aryna Sabalenka n'a pas précisé si elle avait été vaccinée. Mais, au printemps, elle avait déclaré qu'elle n'avait pas "vraiment confiance" dans ce vaccin et qu'elle y réfléchirait "à deux fois" avant de décider de se le faire inoculer. Titrée à Abu Dhabi et à Madrid cette année, la Bélarusse aurait dû être la tête de série no 1 du tableau féminin à Indian Wells en l'absence d'Ashleigh Barty (WTA 1). Elle perd là une belle opportunité de se rapprocher au classement de l'Australienne, dont l'avance sur elle est de 2700 points. "J'ai commencé mon isolement et je vais y rester jusqu'à ce que les médecins et les responsables de la santé m'autorisent à en sortir", a-t-elle écrit sur Instagram. "Jusqu'à présent, j'ai l'air OK mais (je suis) vraiment triste de ne pas pouvoir jouer cette année", a-t-elle ajouté.

Le FC Barcelone sombre encore contre l'Atlético Madrid Image: KEYSTONE/EPA/Ballesteros Trois jours après la correction reçue à Lisbonne en Ligue des champions (3-0), le FC Barcelone a encore sombré 2-0 face à l'Atlético Madrid samedi pour la 8e journée de Liga. Les Catalans rétrogradent à la 9e place provisoire du classement. Les Barcelonais, réputés tout proches de limoger leur entraîneur Ronald Koeman avant le message de soutien du président Joan Laporta samedi midi, se sont inclinés sur un premier but du Français Thomas Lemar (24e), qui a ensuite délivré la passe décisive du deuxième but marqué par un ancien de la maison blaugrana, Luis Suarez (45e).