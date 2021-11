Sion, LHC et Genève-Servette gagnent +++ Feuz troisième

Barcelone domine Villarreal Le Barcelonais Memphis Depay inscrit le 2-1 pour ses couleurs. Image: KEYSTONE/AP/Alberto Saiz Le FC Barcelone de Xavi l'a emporté en souffrant 3-1 à Villarreal samedi lors de la 15e journée de Liga, et reste à la 7e place du classement, à neuf points du leader, le Real Madrid. Les Madrilènes recevront le FC Séville dimanche (21h00). Les Catalans ont ouvert le score à la 50e grâce à Frenkie de Jong, auteur de son premier but de la saison, puis Samu Chukwueze a égalisé pour le sous-marin jaune (77e), avant que Memphis Depay (88e) puis Philippe Coutinho, sur penalty (90e+4), offrent la victoire aux Blaugranas.

Seferovic signe un doublé face à une équipe-fantôme Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO COTRIM Le Championnat du Portugal a touché le fond en autorisant le coup d'envoi du match Belenenses - Benfica, alors que la première nommée ne pouvait aligner que 9 joueurs par la faute du Covid. Avec quatorze joueurs touchés par le coronavirus, ce fut une farce, le match de la honte. Les Lisbonnins ont mené 7-0 à la mi-temps avant que le match ne soit interrompu au début de la deuxième période, une fois que Belenenses ne soit revenu qu'avec sept joueurs et qu'un de ceux-ci se claque ! Dans cette parodie de football, Haris Seferovic a signé un doublé, dont un penalty. Toutefois, les deux premiers buts de la saison de l'international helvétique ne seront sans doute jamais comptabilisés.

Genève s'impose grâce à son "King Henrik", le LHC se rachète Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Genève-Servette a battu Bienne 2-1 ap lors de la soirée de National League. C'est le Suédois Henrik Tömmernes qui a libéré les siens dans le temps supplémentaire. Dans cette saison particulière pour les Aigles, il y a un homme qui échappe à toute critique, c'est Henrik Tömmernes. Le défenseur suédois du GSHC est un patron en puissance et il l'assume à chaque sortie. New York avait son "King Henrik" en la personne dui gardien Lundqvist, Genève à son roi et il porte le casque et le maillot de top scorer. Alors qu'il ne restait plus beaucoup de temps dans la prolongation, le meilleur Grenat a profité d'une passe de Filppula pour expédier le puck hors de portée de Joren van Pottelberghe et donner ce point important pour ses couleurs. Avant cela c'est Rod qui avait ouvert le score à la 38e en power-play sur un service impeccable de...Tömmernes. Mené 1-0, Bienne a cherché l'égalisation et l'a obtenue à la 45e grâce à Hügli sur un caviar de Gaëtan Haas qui a parfaitement vu le futur lausannois oublié dans le slot. Les Seelandais ont mieux maîtrisé le troisième tiers, mais ce fut insuffisant. Parce qu'ils n'ont pas un roi suédois dans leurs rangs. Le LHC souffle un peu Lausanne n'avait pas le droit à l'erreur dans ce back to back contre le CP Berne. Avec quatre revers de rang, les Vaudois étaient sur une pente méchamment glissante. Ils ont un peu relevé la tête en dominant les Ours 3-1 à Malley. Sans fond de jeu la veille dans la capitale, les Lausannois ont offert une autre partition devant leurs fans. Pas de quoi jubiler à outrance pour les supporters, mais au moins un sentiment de révolte et de concentration. En agressant les Bernois, les joueurs de John Fust ont fait ce qu'il fallait au niveau du forechecking. Plus en verve qu'en début de championnat, Benjamin Baumgartner a ouvert le score à la 7e dans un angle très fermé. Le 2-0 est tombé à la 38e sur une relance affreuse de Thomas qui a profité à Emmerton. Frolik a validé le succès des siens à la 60e. Dommage pour Boltshauser qu'il ait encaissé un but de Bader à deux secondes de la fin. Le portier des Lions aurait mérité ce premier blanchissage de la saison. Match fou à Ambri Le nouveau leader de National League se nomme Zoug. Menés 4-0 à la 8e minute, les joueurs de Dan Tangnes ont réussi l'exploit de s'imposer 6-4 en Léventine. Pour trouver trace d'un pareil retournement de situation côté zougois, il a fallu remonter au 7 décembre 2003 contre Kloten. Les joueurs de Suisse centrale avaient alors effacé un déficit de quatre goals pour l'emporter 6-5. L'entrée de Genoni après le 3-0 a certainement redonné de la constance au champion. A Davos, les Grisons ont pris le meilleur sur Zurich 4-1. Tout s'est joué dans un tiers médian où les cinq buts ont été marqués. Toujours sixième mais décevant compte tenu du contingent à disposition, Zurich n'avance pas vite.

Un 53e podium pour Feuz, battu par les Autrichiens Beat Feuz a cueilli samedi son 53e podium en Coupe du monde, le 41e en descente Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Beat Feuz s'est offert son 53e podium en Coupe du monde lors de la première descente de l'hiver samedi à Lake Louise, où Marco Odermatt a décroché un superbe 4e rang. Mais les Suisses ont dû laisser la vedette à leurs grands rivaux autrichiens, auteurs d'un doublé grâce à Matthias Mayer (1er) et Vincent Kriechmayr (2e). Vainqueur en 2017 sur la piste canadienne, Beat Feuz a perdu toute chance de cueillir un 16e succès sur le Cirque blanc sur les 23 premières secondes du parcours. L'Emmentalois de 34 ans accusait ainsi respectivement 0''29 et 0''32 de retard sur Matthias Mayer et Vincent Kriechmayr au premier pointage intermédiaire. En glisseur hors pair, le vainqueur des quatre derniers Globes de cristal de la discipline a fini très fort. Mais pas suffisamment pour espérer un meilleur sort: il échoue à 0''35 du double champion olympique Matthias Mayer, qui s'est offert à 31 ans une 11e victoire en Coupe du monde, et à 0''12 de Vincent Kriechmayr. Beat Feuz, qui rêve de conquérir un premier titre olympique en février à Pékin, saura néanmoins de satisfaire de ce podium. Avec désormais 41 places dans le top 3 à son actif en descente, il est l'égal des légendaires Franz Klammer et Peter Müller. Il devait logiquement les dépasser cette saison. Odermatt à 0''05 de Feuz Parti avec le dossard no 2, Marco Odermatt a pour sa part compris sitôt la ligne d'arrivée franchie qu'il avait réussi une performance de choix. Battu de 0''17 par Vincent Kriechmayr, le Nidwaldien de 24 ans a ensuite vu Beat Feuz le devancer de 0''05 seulement. De quoi confirmer ses progrès constants dans la discipline. La simple lecture de ses résultats obtenus en descente à Lake Louise en atteste: 51e en 2018, 17e en 2019, Marco Odermatt décrochera très bientôt son premier podium dans la discipline-reine. Il peut déjà se réjouir d'afficher cinq top 10 consécutifs en descente, sa 4e place des Mondiaux de Cortina incluse.

Munich gagne et reste en tête à une semaine du "Klassiker" Image: KEYSTONE/EPA/FOCKE STRANGMANN Le Bayern a souffert samedi pour battre l'avant-dernier Bielefeld (1-0) grâce à un but de Leroy Sané, mais ce succès lui permet de rester en tête de la Bundesliga avec un point d'avance sur Dortmund. Les Bavarois défendront leur première place dans la Ruhr samedi prochain, pour le premier "Klassiker" Dortmund-Munich de ce championnat 2021-2022. A domicile contre Bielefeld, les stars bavaroises Robert Lewandowski, Thomas Müller, Kingsley Coman ou Serge Gnabry se sont créé d'innombrables occasions, mais soit ils ont été maladroits, soit ils ont buté sur un gardien, Stefan Ortega, en état de grâce. Sané a fini par trouver la faille après 71 minutes de jeu d'un superbe tir tendu lointain (1-0). Lewandowski, qui avait marqué au moins un but lors de dix des douze premiers matches de la saison, est pour une fois resté muet. Avec un but d'Erling Haaland, de retour de blessure, Dortmund s'est imposé 3-1 samedi à Wolfsburg, avec Kevin Mbabu, rentré en cours du jeu. Dans l'antre des "Loups", le Borussia Dortmund avec Manuel Akanji et le portier Gregor Kobel a retourné le match grâce à Emre Can (1-1, 35e sur pénalty) et à Donyell Malen (2-1, 55e), après avoir encaissé un but après une minute trente de jeu par Wout Weghorst (1-0, 2e). En fin de match, le prodige norvégien Erling Haaland a fait son retour après plus de cinq semaines de blessures. Il a marqué d'un magnifique "Kung Fu" dans la surface moins de dix minutes après son entrée en jeu (3-1, 81e), portant son total cette saison à 10 buts pour sept matches disputés.

Le Lugano-express est lancé Le Grasshopper Leo Bonatini devance le Luganais Jonathan Sabbatini. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Lugano est inarrêtable en Super League. Vainqueurs 1-0 sur la pelouse de Grasshopper, les Tessinois ont fêté leur quatrième succès consécutif et ont rejoint Bâle à la deuxième place du classement. Un but d'Olivier Custodio à la 79e après un service de Numa Lavanchy a permis aux Luganais d'empocher trois points. Les joueurs de l'entraîneur Mattia Croci-Torti se sont créé plusieurs occasions de but, bien repoussées par le portier André Moreira ou par sa transversale. Mais il est juste aussi de dire que l'un des principaux artisans du succès tessinois fut le gardien Amir Saipi. Arrivé en septembre en provenance du FC Schaffhouse, le portier de la Suisse M21 a réussi plusieurs parades de grande classe. Les Tessinois passeront un nouveau test mercredi contre les Young Boys dans un match à rattraper. Mais ils joueront leur match le plus important ce dimanche dans les urnes avec la votation concernant leur nouveau stade.

Juventus rechute contre l'Atalanta Bergame et s'éloigne de la C1 Zapata a inscrit le but de la victoire pour l'Atalanta Image: KEYSTONE/EPA/MASSIMO RANA La Juventus s'est inclinée 1-0 devant l'Atalanta de Remo Freuler samedi à Turin lors la 14e journée de Serie A, manquant l'occasion de se rapprocher des places qualificatives pour la C1. Alors qu'ils avaient l'occasion de revenir à un point de leur adversaire du soir, les hommes de Massimiliano Allegri pointent à la 6e place provisoire, à sept unités de la 4e, la dernière à offrir un ticket pour la Ligue des champions. Une 4e place occupée par l'Atalanta, qui a forcé la décision sur un but de Duvan Zapata. Les deux victoires successives en Serie A sur le terrain de la Lazio Rome (2-0) et contre la Fiorentina (1-0) avaient relancé la Juventus après un début de saison contrasté. L'éclatant revers à Chelsea (4-0) en Ligue des champions mardi et cette défaite contre l'Atalanta ont remis en lumière ses difficultés structurelles.

Liverpool sur sa lancée, Arsenal se relance Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Irrésistible depuis le retour de la trêve internationale, Liverpool a sèchement dominé Southampton (4-0), samedi pour la 13e journée de Premier League. De son côté, Arsenal est reparti de l'avant en battant la lanterne rouge Newcastle (2-0). 4-0 contre Arsenal, 2-0 contre Porto en Ligue des champions, dans un match sans enjeu pour eux, mercredi, et 4-0 contre Southampton, Liverpool enchaîne les victoires faciles et s'empare provisoirement de la deuxième place à un point de Chelsea qui reçoit Manchester United dimanche. Face à Southampton, 14e, les choses n'ont pas traîné, avec l'ouverture du score la plus rapide de la saison, après 97 secondes de jeu seulement, par Diogo Jota servi par Andy Robertson, qui avait été magnifiquement lancé par Sadio Mané. Jota s'est ensuite offert un doublé grâce à un bon ballon de Mohamed Salah, qu'il n'a eu qu'à pousser au fond (2-0, 32e). Cinq minutes plus tard, Thiago Alcantara a tué tout suspens (3-0, 37e), avant que Virgil van Dijk ne marque, contre son ancien club, son premier but depuis plus d'un an, au début du second acte (4-0, 52e). Avec une attaque flamboyante et une défense intraitable, les Reds ont de quoi préparer en toute sérénité le derby à Everton, mercredi. Arsenal enfonce Newcastle Après le faux-pas contre Liverpool (4-0) la semaine passée, les Gunners sans Xhaka, toujours blessé, se sont remis dans le bon sens en disposant facilement de Magpies courageux mais limités offensivement. Grâce à ce succès, Arsenal consolide sa cinquième place, devancé uniquement à la différence de but par West Ham (4e), qui se rend à Manchester City dimanche. Du côté des Magpies avec Fabian Schär, malgré le retour d'Eddie Howe sur le banc, après avoir été testé positif au Covid-19, les progrès ne sont pas évidents.

Nouveau top 15 pour Fähndrich, Johaug battue Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Douzième du sprint la veille, Nadine Fähndrich a signé samedi son deuxième top 15 en deux courses de Coupe du monde disputées cet hiver. La Lucernoise s'est classée 14e du 10 km classique de Kuusamo, dans lequel la reine Therese Johaug a été battue. Nadine Fähndrich a concédé 1'05''2 à la gagnante, la Suédoise Frida Karlsson (22 ans), qui s'offre son deuxième succès à ce niveau. Deuxième Suissesse engagée sur la neige finlandaise, la spécialiste de sprint Laurien van der Graaff n'a pu faire mieux qu'un 46e rang, à 2'23''0 de Frida Karlsson. Therese Johaug doit quant à elle se contenter de la 2e place, à 13''7 de la Suédoise. La Norvégienne de 33 ans, triple championne du monde sur la distance, n'avait plus été battue en Coupe du monde dans un 10 km classique avec départs échelonnés depuis... mars 2015!

Les bureaux de la Juventus perquisitionnés Image: KEYSTONE/AP/Matt Dunham La police financière italienne a perquisitionné vendredi les bureaux de la Juventus de Turin. Les autorités enquêtent sur de fausses communications du club et sur l'établissement de factures pour des transactions inexistantes, a indiqué le parquet de Turin. Selon le parquet, les policiers ont cherché vendredi après-midi au siège du club à Milan et à Turin des documents liés aux bilans des années 2019 à 2021 et à l'achat de joueurs. Le club n'a pas souhaité commenter les faits samedi matin. Selon le parquet, la direction du club et les managers des domaines sportif et financier sont dans le collimateur de la justice. Les enquêteurs examinent entre autres différents transferts de joueurs et le recours aux services de conseillers impliqués dans les transactions. L'enquête, nommée "Prisma", a démarré en mai.

Cologna 24e sur 15 km classique à Kuusamo Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Dario Cologna n'a pas signé d'exploit dans le 15 km classique de Kuusamo samedi. Le Grison de 35 ans a terminé 24e d'une épreuve remportée par le Finlandais Iivo Niskanen devant les Russes Alexey Chervotkin et Alexander Bolshunov, cassant l'un de ses bâtons dans le dernier tiers de la course. Tout juste remis d'une blessure à un genou subie fin octobre, Dario Cologna a concédé 1'31''2 au vainqueur. Le quadruple champion olympique pointait néanmoins déjà en dehors du top 20 après 5 km. Il n'a décidé qu'au dernier moment d'entamer son ultime saison de Coupe du monde à Kuusamo, où il n'avait pas disputé le sprint vendredi. Meilleur Suisse, Dario Cologna est même le seul fondeur helvétique à avoir pu inscrire des points dans une épreuve disputée par un froid glacial (-16°!). Le Valaisan Candide Pralong a ainsi perdu plus de 2'40'' sur le vainqueur, se contentant d'une 59e place.

FCZ: Le coach André Breitenreiter positif au Covid-19 Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Entraîneur du FC Zurich, André Breitenreiter a été testé positif au Covid-19. Le technicien allemand doit céder les rênes de l'équipe à son assistant Darius Scholtysik dimanche face à Young Boys. André Breitenreiter s'est soumis à un test après s'être senti mal vendredi matin. L'Allemand de 48 ans a pourtant été vacciné comme d'ailleurs l'ensemble de l'équipe zurichoise, précise dans un communiqué le leader de Super League.

Fanny Smith 2e en ouverture de saison Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Fanny Smith devra patienter avant de fêter son 30e succès en Coupe du monde. La Vaudoise a néanmoins décroché samedi son 57e podium en terminant 2e en ouverture de saison à Zhangjiakou/Secret Garden. Victorieuse de son troisième Globe de cristal lors de l'exercice 2020/21, Fanny Smith n'a rien pu faire face à sa grande rivale Sandra Näslund sur la piste qui accueillera les épreuves olympiques dans moins de trois mois. Elle a été devancée par la Suédoise tant en demi-finale qu'en finale. La Villardoue de 29 ans a même dû s'arracher pour accrocher la 2e place en finale. Seulement 4e à mi-parcours, elle a pu dépasser la Française Marielle Berger Sabbatel (3e) et l'Autrichienne Katrin Ofner (4e) pour échouer finalement sur les talons de l'impressionnante Sandra Näslund. Fanny Smith est la seule représentante de Swiss-Ski à s'être illustrée samedi en Chine. Sixtine Cousin, Talina Gantenbein et Sanna Lüdi ont échoué dès les quarts de finale chez les dames, alors que les six Suisses en lice chez les messieurs - parmi lesquels le Vaudois Romain Détraz - ont été éliminés en 8es de finale déjà.

Josi atteint la barre des 20 points, en 20 matches Image: KEYSTONE/AP/Mark Humphrey Roman Josi a brillé vendredi pour son 700e match de saison régulière en NHL. Le capitaine des Nashville Predators a réussi un but et un assist dans un match gagné 4-2 face aux Devils. Le défenseur bernois a ouvert la marque à la 8e minute, sur un tir du poignet, avant d'être crédité d'un assist sur le 2-0 signé Philip Tomasino à la 24e. Désigné première étoile de cette rencontre, il en est désormais à 20 points (7 buts, 13 assists) dans cet exercice 2021/22, en 20 matches disputés! La soirée fut forcément moins belle pour les Devils de Nico Hischier et Jonas Siegenthaler, qui ont perdu cinq de leurs six dernières rencontres. "C'est probablement le plus mauvais match que l'équipe a livré sous mes yeux", a lâché leur coach Lindy Ruff. "Nous n'étions pas du tout dans le match", a souligné Nico Hischier. Nino Niederreiter et Kevin Fiala se sont également illustrés. Le Grison a réalisé un assist lors d'un match gagné 6-3 par Carolina à Philadelphie, où les Canes ont cueilli leur 15e succès de la saison en 19 sorties. Le St-Gallois a lui aussi signé un assist dans une rencontre remportée 7-1 par Minnesota face à Winnipeg.