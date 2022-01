Roy Hodgson de retour aux affaires Image: KEYSTONE/AP POOL EPA Roy Hodgson revient une fois de plus sur les terrains. L'ancien entraîneur de l'équipe de Suisse reprend Watford, menacé de relégation. Hodgson, 74 ans, qui a grandi au sud de Londres, avait quitté son poste à Crystal Palace au printemps dernier et déclaré mettre un terme à sa carrière. Il succède à Claudio Ranieri, licencié lundi. Watford se trouve à l'avant-dernière place de Premier League avec 14 points en 20 matches. Outre les sept titres de champion de Suède remportés dans les années 70 et 80 avec Halmstad et Malmö, l'ère de l'entraîneur de l'équipe nationale suisse a été la période la plus fructueuse de sa carrière. En 1994, Hodgson avait conduit la sélection nationale en phase finale pour la première fois depuis 28 ans. Hodgson, qui a signé un contrat avec Watford jusqu'à la fin de la saison, a également entraîné Neuchâtel Xamax, GC, l'Inter Milan et Liverpool, entre autres. Il a été sélectionneur de l'Angleterre de 2012 à 2016. A 74 ans et 188 jours, Hodgson est l'entraîneur le plus âgé à prendre en charge une équipe de Premier League.

Slalom de Schladming: Jakobsen mène, les Suisses moyens Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Kristoffer Jakobsen a réussi une première manche incroyable lors du slalom de Schaldming. 7e et meilleur Suisse, Tanguy Nef pointe à 1''11. Avec 0''58 d'avance sur Giuliano Razzoli, le Scandinave a mis de la marge sur la Planai. Lucas Braathen et Clément Noël sont à égalité au 3e rang à 0''67. Les protégés de Matteo Joris ont livré une performance mitigée. Loïc Meillard est 9e à 1''19, Daniel Yule 16e à 1''58 et Luca Aerni 17e à 1''62. Ce sera plus difficile d'être présent en seconde manche pour Ramon Zenhäusern, 22e à 1''94, et Marc Rochat, 24e à 2''03.

Aebischer file à Bologne Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Après Silvan Hefti, un autre joueur quitte les Young Boys pour la Serie A. Michel Aebischer s'est en effet engagé avec Bologne. Le transfert se fait d'abord sous forme de prêt, l'accord entre les deux clubs prévoyant une obligation d'achat de la part des Italiens cet été. Le milieu a signé jusqu'en 2026 avec l'actuel 13e du classement. Le joueur de 25 ans, qui a jusqu'à présent fait sept apparitions en équipe nationale et qui a également fait partie du cadre lors du dernier Euro, a rejoint les juniors du champion de Suisse en 2013 et a fait ses débuts en équipe première en septembre 2016. Après avoir disputé 194 matchs officiels et remporté quatre titres de champion de Suisse, Aebischer s'apprête à relever un nouveau défi.

Matteo Berrettini ferme la porte à Gaël Monfils Image: KEYSTONE/AP/Tertius Pickard Matteo Berrettini (no 7) retrouvera Rafael Nadal vendredi à Melbourne en demi-finale de l'Open d'Australie. L'Italien s'est qualifié à la faveur de son succès en cinq sets devant Gaël Monfils (no 17). Comme Rafael Nadal face à Denis Shapovalov plus tôt dans la journée, Matteo Berrettini a gagné les deux premiers sets avant de caler. Mais comme Nadal, il a signé le break sur son premier jeu de relance du cinquième pour retrouver des couleurs. A 3-0, il devait enfoncer le clou avec un nouveau break qui lui a permis de s'imposer finalement 6-4 6-4 3-6 3-6 6-2 après 3h49' de jeu. Comme à l'US Open 2019 au même stade de la compétition, Gaël Monfils s'est usé devant la puissance du Romain. Le Vaudois d'adoption n'a pas su poursuivre sur sa lancée des troisième et quatrième sets pour porter l'estocade. Comme si mener au score dans un tel match pouvait l'épouvanter quelque part. A 35 ans, le dernier des Mousquetaires encore vraiment capable de jouer au plus haut niveau a peut-être laissé passer sa chance ultime de remporter un tournoi du Grand Chelem.

Hector victorieuse, les Suissesses larguées Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati La Suédoise Sara Hector a remporté mardi le géant de Coupe du monde de Plan de Corones, signant sa troisième victoire de la saison dans la discipline. Les Suissesses ont quant à elles manqué leur affaire pour cette dernière épreuve technique avant les JO: la meilleure d'entre elles, Andrea Ellenberger, a terminé 19e. Deuxième de la première manche, Sara Hector s'est imposée avec 0''15 d'avance sur la Slovaque Petra Vlhova malgré une grosse faute commise dans le mur final. La Suédoise, qui affichait une seule victoire à son palmarès avant cette saison, s'offre un quatrième podium consécutif en géant. Sara Hector (29 ans) prend ainsi le large dans le classement de la discipline, où sa marge sur sa dauphine Tessa Worley (3e à 0''52 mardi) est de 95 unités. Petra Vlhova revient quant à elle à 17 points de Mikaela Shiffrin, 5e de ce géant, au classement général de la Coupe du monde. Gisin recule du 11e au 26e rang Les Suissesses ont donc essuyé un cuisant échec en Italie. Leader de l'équipe en l'absence de Lara Gut-Behrami, Michelle Gisin semblait en mesure de sauver le bilan helvétique après la première manche (11e). Mais l'Obwaldienne a accumulé les fautes sur le second tracé pour chuter à la 26e place finale. Camille Rast, qui restait sur trois top 15 en géant - dont un 7e rang à Lienz -, a elle aussi manqué son affaire sur une piste où elle s'était révélée en 2017 avec une 9e place. La Valaisanne, 22e à l'issue de la première manche, doit se contenter d'un 21e rang. Une faute commise sur le bas du second tracé lui a coûté très cher. Camille Rast a en effet fait perdu une grande partie de sa vitesse, alors qu'elle semblait en mesure de déloger Ana Bucik (9e au final) de la 1re place provisoire. Elle échoue à près de huit dixièmes de seconde du top 10. Quelques points pour Vanessa Kasper La meilleure représentante de Swiss-Ski fut donc Andrea Ellenberger, qui fait ainsi honneur à sa sélection pour les Jeux. La Schwytzoise a signé le 3e chrono sur le second parcours pour gagner huit places. Mais elle a déjà fait mieux cette saison, elle qui a terminé 13e en géant à Kranjska Gora. Deux autres Suissesses étaient parvenues à se glisser parmi les 30 finalistes. Vanessa Kasper, 30e de la première manche avec le dossard 49, s'est classée 24e pour inscrire des points pour la quatrième fois de sa carrière. Simone Wild a quant à elle terminé au 28e et dernier rang.

Eray Cömert signe à Valence Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Eray Cömert est désormais un joueur du Valence CF. Le défenseur international du FC Bâle, qui fêtera ses 24 ans le 4 février, s'est engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec le club de la Liga. Formé au FC Bâle avant d'être prêté à Lugano et FC Sion, Eray Cömert retrouvera à Valence le Paraguayen Omar Alderete avec lequel il avait fait la paire en défense centrale. Eray Cömert sera, en principe, en concurrence avec le Français Mouctar Diakhaby pour une place de titulaire. Valence occupe une décevante 10e place au classement de la Liga. Le club n'était pas engagé cette saison sur la scène européenne.

1re manche: Vlhova en tête, Gisin 11e Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Petra Vlhova a signé le meilleur temps de la première manche du géant de Plan de Corones mardi matin. Meilleure Suissesse, Michelle Gisin occupe le 11e rang provisoire. En quête d'un premier succès en Coupe du monde de géant cet hiver, Petra Vlhova devance de 0''34 la leader du classement de la discipline, la Suédoise Sara Hector, deuxièmee après ce premier parcours. Troisième, l'Américaine Mikaela Shiffrin a concédé 0''59 à la Slovaque. Privée de sa cheffe de file Lara Gut-Behrami, qui a ressenti le besoin de récupérer, ainsi que de Wendy Holdener, qui préfère enchaîner les manches d'entraînement, l'équipe de Suisse ne s'est guère illustrée sur ce premier tracé. Pas dans le bon rythme, Michelle Gisin pointe au 11e rang, à 1''50. L'Obwaldienne reste sur une 10e place en géant, à Kranjska le 8 janvier. Les autres Suissesses ont terminé hors du top 15. Mais Camille Rast (22e après le passage de 41 concurrentes, à 2''34), Simone Wild (23e à 2''39) et Andrea Ellenberger (27e à 2''52) devraient elles aussi être de la partie en deuxième manche dès 13h30.

Forfait de l'Américaine Breezy Johnson Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Breezy Johnson a déclaré forfait pour les JO de Pékin, a-t-elle annoncé mardi sur les réseaux sociaux. L'Américaine, troisième de la Coupe du monde de descente, souffre d'une blessure à un genou. "Quand je suis tombée à Cortina, j'ai tout de suite ressenti une énorme douleur au niveau du genou, un gros morceau de cartilage s'est partiellement enlevé", a expliqué Breezy Johnson sur Instagram. "On m'a dit que je pouvais concourir (à Pékin) dans ces conditions, mais je ne crois pas que cela soit une idée réaliste ou même intelligente. Je pourrais me faire encore plus mal et je n'aurais pas été performante", a-t-elle poursuivi. Breezy Johnson (28 ans) a chuté à l'entraînement avant la descente de Cortina d'Ampezzo la semaine passée. Elle a connu plusieurs graves blessures dans sa carrière, notamment une rupture du ligament antérieur du genou droit qui l'avait privée de la saison 2019/20.

Ashleigh Barty en patronne Ashleigh Barty n'a perdu que deux jeux dans son quart de finale Image: KEYSTONE/EPA/DEAN LEWINS Asleigh Barty (no 1) a fait fort impression mardi à Melbourne. L'Australienne s'est hissée en demi-finale de l'Open d'Australie en écrasant Jessica Pegula (no 21) 6-2 6-0. La tenante du titre de Wimbledon et lauréate de Roland-Garros 2019 n'a mis que 63 minutes pour vaincre l'Américaine, qui avait déjà atteint les quarts de finale de cette première levée du Grand Chelem l'an dernier. Son parcours est jusqu'ici impressionnant: elle n'a perdu que 17 jeux dans ses cinq premiers matches! En quête d'un premier titre et même d'une première finale dans "son" Open d'Australie, Ashleigh Barty est désormais invaincue depuis neuf matches. Sacrée à Adelaide le 9 janvier, elle se frottera en demi-finale à Madison Keys, qui a quant à elle décroché le titre dans le deuxième tournoi organisé à Adelaide.

Rafael Nadal gagne un combat de 4h08' Image: KEYSTONE/AP/Tertius Pickard Rafael Nadal (no 6) sera bien présent vendredi au rendez-vous des demi-finales de l'Open d'Australie. Le Majorquin a éliminé Denis Shapovalov (no 14) en cinq sets. Victorieux 6-3 6-4 4-6 3-6 6-3 après 4h08' de match, Rafael Nadal affrontera pour une place en finale le vainqueur du duel entre Matteo Berrettini (no 7) et Gaël Monfils (no 17) qui se jouera plus tard dans la journée. Titré en Australie en 2009, Rafael Nadal se hisse pour la septième fois dans le dernier carré à Melbourne. Gêné par des maux d'estomac, le Majorquin a eu peur de revivre le cauchemar de l'an dernier face à Stefanos Tsitsipas contre lequel il s'était incliné en quart de finale après avoir mené deux manches à rien. Mais porté par son service, Rafael Nadal a su resserrer sa garde dans le cinquième set. Après avoir sauve une balle de break au premier jeu sur un ace, le Majorquin signait le break dans le jeu suivant pour reprendre la main sur cette rencontre. La quête d'un 21e titre du Grand Chelem est toujours d'actualité pour Rafael Nadal. Le gaucher a deux jours devant lui pour récupérer pleinement. Vendredi après-midi dans des conditions de jeu qu'il affectionne avec son lift qui prend parfaitement dans la chaleur, Rafael Nadal a toutes les raisons de croire en son étoile. Et si c'était lui l'homme de tous les records ? Plus tôt dans la journée, Madison Keys (WTA 51) avait également validé son ticket pour les demi-finales. L'Américaine s'est imposée 6-3 6-2 devant la Championne de Roland-Garros Barbora Krejcikova (no 4). A 26 ans, Madison Keys retrouve la lumière après une année 2021 bien terne. Victorieuse du tournoi d'Adelaide, elle est désormais invaincue en 11 rencontres depuis son arrivée en Australie.

Une performance de choix pour Dominic Stricker Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Dominic Stricker (ATP 241) reprend des couleurs. Après une tournée australienne décevante, l'espoir bernois a signé une performance de choix au Challenger de Columbus. Dans l'Ohio, Dominic Stricker a battu Tennys Sandgren (ATP 94), l'un des rares membres du top 100 à ne pas être vacciné contre le Covid-19 et aussi le joueur qui avait galvaudé il y a deux ans... sept balles de match contre Roger Federer en quart de finale de l'Open d'Australie. Victorieux 6-4 6-7 (3/7) 7-6 (7/0) de l'Américain dans une rencontre où il n'a dû sauver qu'une seule balle de break, Dominic Stricker est devenu le premier teenager à battre compter des victoires sur des joueurs du top 100 sur terre battue, sur gazon et sur dur depuis Félix Auger-Aliassime Le Bernois sera opposé en huitième de finale à Stefan Kozlov (ATP 169). Un superbe défi si l'on sair que l'Américain a pris un set à Matteo Berrettini la semaine dernière au deuxième tour de l'Open d'Australie...

Bousculade mortelle avant Cameroun - Comores Image: KEYSTONE/AP/Thierry Noukeu Tragique soirée à Yaoundé: une bousculade a fait huit morts et une cinquantaine de blessés lundi soir devant le stade où s'est joué le huitième de finale de la CAN Cameroun - Comores. "Huit décès sont enregistrés", dont celui d'un enfant, a indiqué le ministère dans un rapport que s'est procuré l'AFP. Un premier bilan fourni plus tôt par la télévision publique camerounaise faisait état d'une "demi-douzaine de morts et des dizaines de blessés". Selon le ministère de la Santé, la bousculade s'est produite à l'entrée sud du stade d'Olembé. Les victimes ont été "immédiatement transportées" à bord d'ambulances mais "le trafic routier intense, a ralenti le transport", selon le rapport. Un bébé aurait également été piétiné par la foule, toujours à l'extérieur du stade, au moment du contrôle du pass sanitaire, selon le ministère de la Santé. Le nourrisson, "immédiatement extirpé et conduit à l'hôpital général de Yaoundé" se trouve dans un état "médicalement stable", a précisé le ministère. Selon les autorités sanitaires, une cinquantaine de personnes ont été blessées, dont deux personnes polytraumatisées et deux autres souffrant de traumatismes crâniens. Cette tragédie a eu lieu avant le match de huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, au cours duquel le Cameroun a battu les Comores 2-1. Quelques minutes après le coup de sifflet final de la rencontre, il n'y avait plus de trace de la bousculade aux abords du stade, a constaté un journaliste de l'AFP. Le stade d'Olembé, d'une capacité de 60'000 places, a été spécialement construit pour la CAN. Pour éviter la propagation du coronavirus, une jauge de remplissage des stades à 60% avait été instaurée, augmentée à 80% quand jouent les Lions indomptables, les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun.

Le Canada avec Desharnais, Winnik, Noreau et Carr à Pékin Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La National League sera aussi bien représentée au sein de la sélection du Canada qui disputera les Jeux olympiques. Ainsi, les attaquants Daniel Carr (Lugano), David Desharnais (Fribourg-Gottéron), Daniel Winnik (Genève-Servette) et le défenseur Maxim Noreau (Zurich Lions) ont été retenus par le coach Claude Julien. Le défenseur Mark Barberio, ex-Lausanne, qui a rejoint AK Bars Kazan en KHL il y a quelques semaines, sera lui aussi de la partie. Le prometteur attaquant Mason McTavish, entrevu la saison dernière à Olten, fera également le voyage de la Chine.

Egan Bernal victime d'un accident à l'entraînement dans son pays Image: KEYSTONE/EPA EFE/MANUEL BRUQUE Le Colombien Egan Bernal, vainqueur du Tour de France en 2019 et champion en titre du Giro, a été victime lundi d'un accident à l'entraînement dans son pays, a déclaré son équipe Ineos. Le coureur, âgé de 25 ans, a été conduit à l'hôpital où il était "en observation" et "conscient", a déclaré Ineos dans un communiqué de presse. L'accident est survenu dans la commune de Gachancipá, à près de trente kilomètres au nord de la capitale, Bogotá. Sur des photographies diffusées par des médias locaux, on peut voir le coureur étendu sur le sol, face à l'arrière d'un autobus et entouré de ses coéquipiers. Le champion "souffre de multiples plaies" et est actuellement dans une clinique aux environs de Bogotá, ont précisé les forces de l'ordre. D'après les autorités, Egan Bernal aurait percuté l'arrière du bus lorsque celui-ci s'est arrêté. D'après la presse colombienne, citant des proches du sportif, il s'est cassé la rotule et le fémur et devra être opéré. Note: Complété