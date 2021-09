Solksjaer: Manchester United rêve «d'aller au bout» ++ Romain Loeffel à Berne

Qualifications: Trois nouvelles journées début octobre Image: KEYSTONE/AP/Andre Penner Les sélections sud-américaines sont appelées à disputer trois nouvelles journées de qualifications pour le Mondial 2022 lors de la prochaine fenêtre internationale début octobre. Comme début septembre, trois et non deux rencontres sont prévues les jeudi 7, dimanche 10 et jeudi 14 octobre. L'objectif est de rattraper les deux journées reportées en mars après le refus des clubs européens à libérer leurs joueurs en pleine vague de pandémie de Covid-19. Le Brésil de Neymar, qui caracole en tête de la poule unique avec 21 points en 7 matches, se rendra au Venezuela et en Colombie avant de recevoir l'Uruguay. L'Argentine de Messi, deuxième avec 15 points, se déplacera au Paraguay avant de recevoir l'Uruguay et le Pérou. La question de la libération des stars sud-américaines par les clubs anglais pourrait encore se poser si les autorités sanitaires britanniques imposent toujours début octobre les dix jours d'isolement obligatoire à toute personne revenant d'un pays placé sur la liste "rouge", qui comporte toute l'Amérique du Sud. Une autre décision à prendre La FIFA devra par ailleurs trancher la question du possible report du Superclasico Brésil-Argentine ou décider de la victoire d'une des deux équipes sur tapis vert (3-0). Cette rencontre a été interrompue le 5 septembre après le coup d'envoi pour raisons sanitaires à Sao Paulo.

Solskjaer: Manchester United rêve "d'aller au bout" Image: KEYSTONE/EPA/PETER KLAUNZER Ole Gunnar Solskjaer ne cache pas ses ambitions. Renforcé par Cristiano Ronaldo, Manchester United espère "aller au bout" cette saison en Ligue des champions selon son coach, qui s'est exprimé à la veille d'affronter Young Boys à Berne. "Le but est d'aller jusqu'au bout (en C1), mais nous savons que ça va être dur, ça l'est toujours. Nous avons ajouté à l'équipe de la qualité, de l'expérience et de la jeunesse, et nous espérons être mieux préparés pour ce qui nous attend", a-t-il souligné. "Dans certains matches l'expérience joue un rôle, dans d'autres il faut l'exubérance et le courage de la jeunesse. Demain (mardi), ça va être bouillant, l'ambiance va être électrique, donc bien sûr on aura besoin de joueurs expérimentés pour calmer tout ça et gérer le match correctement", a expliqué le technicien norvégien. "Cette équipe a grandi" "On a eu assez de déconvenues. On a eu de grands moments, bien sûr, mais cette équipe a grandi et mûri, a l'expérience et la qualité, et bien sûr Raphaël (Varane) et Cristiano (Ronaldo) y contribuent. Ils ajoutent quelque chose qu'il fallait acheter, à moins que vous ne gagniez (la C1) quatre fois vous-mêmes", a-t-il rigolé. "Maintenant, à nous d'avoir des résultats et de prouver qu'on peut gagner des trophées. Tout le monde ici veut faire partie d'un Manchester United qui gagne, c'est le sentiment le plus magique du monde", a encore expliqué Ole Gunnar Solskjaer.

Le Masters aura finalement lieu à Guadalajara Image: KEYSTONE/EPA/ALEX PLAVEVSKI Le Masters féminin a été délocalisé à Guadalajara au Mexique en raison de la pandémie de Covid-19, a annoncé la WTA lundi. Il devait initialement avoir lieu à Shenzhen en Chine. L'événement, qui réunit en fin de saison les huit meilleures joueuses mondiales et les huit meilleures paires de doubles, avait été annulé l'an dernier. Il se tiendra cette année du 8 au 14 novembre et retournera à Shenzhen dès 2022 et jusqu'en 2030. Le changement de localisation intervient après que la WTA a supprimé la partie asiatique du circuit à cause des inquiétudes liées au Covid-19. Les WTA Finals se sont tenues une première fois à Shenzhen en 2019 après avoir été organisées à Singapour entre 2014 et 2018.

Vögele battue en trois sets par Alexandrova Image: KEYSTONE/EPA/PETER FOLEY Stefanie Vögele (WTA 121) a échoué dès le 1er tour du tournoi WTA de Luxembourg, pour lequel elle avait reçu une invitation. L'Argovienne s'est inclinée 6-1 3-6 6-3 devant la tête de série no 4 du tableau Ekaterina Alexandrova (WTA 33). Battue au 1er tour de l'US Open par la future championne Emma Raducanu, Stefanie Vögele a pourtant vendu chèrement sa peau lundi. Menée 6-1 3-1, elle a ainsi remporté cinq jeux d'affilée pour embarquer son adversaire russe dans un troisième set. L'Argovienne de 31 ans s'est également bien battue dans la dernière manche, s'emparant de la mise en jeu d'Ekaterina Alexandrova pour recoller à 3-4 juste après avoir perdu son propre service. Mais elle a concédé dans la foulée un nouveau break, cette fois-ci décisif. Bencic tête de série no 1 Stefanie Vögele n'est pas la seule Suissesse en lice cette semaine au Grand-Duché. Belinda Bencic (WTA 12) a ainsi été désignée tête de série no 1. Exemptée de 1er tour, elle entrera en lice face à Zarina Diyas (WTA 105) ou à Anna Karolina Schmiedlova (WTA 85).

Küng et Reusser mèneront la Suisse dans les Flandres Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La Suisse alignera six hommes et six femmes dans les courses en ligne des Championnats du monde dans les Flandres (19 au 26 septembre). Les meilleures chances de médaille reposeront pourtant sur les contre-la-montre. Marlen Reusser championne d’Europe, Stefan Küng champion d’Europe: la Bernoise et le Thurgovien feront incontestablement partie des favoris aux médailles du contre-la-montre dans les Flandres après leurs exploits réalisées à Trente (ITA). Le parcours qui mène de la ville côtière de Knokke-Heist à Bruges est plat, ce qui convient également à Stefan Bissegger. Le quatrième des Championnats d’Europe pourra-t-il se rapprocher du podium ? Rien n'est à exclure avec le puissant rouleur de l'équipe EF Education. A noter que le contre-la-montre messieurs aura lieu le dimanche 19 septembre en ouverture, celui des dames le lendemain. Les chances suisses semblent également importantes en ce qui concerne le relais du contre-la-montre par équipes, qui figure pour la première fois au programme des Mondiaux. Marlen Reusser et Elise Chabbey seront probablement épaulées par la vététiste Nicole Koller, tandis que l’athlète M23 Mauro Schmid devrait rouler au côté de Küng et Bissegger. Les équipes de Swiss Cycling auront un rôle d’outsider lors de la course en ligne élite, dont le départ sera donné à Anvers et l’arrivée jugée à Louvain. Tandis que la sélection masculine sera emmenée par Stefan Küng et le sixième des Championnats d’Europe Marc Hirschi, les vététistes Nicole Koller et Sina Frei (médaillée d’argent aux JO) tenteront de soutenir au mieux Elise Chabbey et Marlen Reusser dans l’optique d’un bon résultat. Championnats du monde sur route dans les Flandres (19 au 26 septembre). La sélection suisse. Elite. Messieurs. Course en ligne: Stefan Bissegger (Frauenfeld), Silvan Dillier (Ehrendingen), Marc Hirschi (Ittigen), Stefan Küng (Frauenfeld), Fabian Lienhard (Steinmaur), Michael Schär (Nottwil). Contre-la-montre: Bissegger, Küng. Dames. Course en ligne: Caroline Baur (Elgg), Elise Chabbey (La Croix-de-Rozon), Sina Frei (Uetikon am See), Nicole Koller (St-Gallenkappel), Marlen Reusser (Hindelbank), Noemi Rüegg (Oberweningen). Contre-la-montre: Reusser.

Romain Loeffel pour quatre saisons à Berne dès 2022 Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le CP Berne, qui a perdu ses trois premiers matches de National League, a engagé pour la saison prochaine le défenseur Romain Loeffel en provenance de Lugano. Il a signé pour quatre ans. Le Neuchâtelois (30 ans) quittera donc le Tessin après quatre saisons passées à la Resega. Formé à La Chaux-de-Fonds, Loeffel avait éclaté à Fribourg-Gottéron avant de faire partie d'un échange de joueurs célèbre entre Fribourg et Genève-Servette à la veille de la clôture des transferts en janvier 2014. Il compte 631 matches en National League (294 points/84 buts). Défenseur offensif, Loeffel deviendra sûrement une pièce maîtresse des Bernois en jeu de puissance. "Romain Loeffel est un international qui nous amènera beaucoup d'expérience. Il fournit des performances constantes et sera l'un des leaders de notre défense", a expliqué le directeur sportif du club bernois, Andrew Ebbett dans un communiqué. En outre, Berne a prolongé le contrat de Colin Gerber. Le défenseur sera lié au club de la capitale jusqu'au terme de la saison 2022-2023.

Servette Chênois verra Londres, Turin et Wolfsburg Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Servette Chênois affrontera des grands d'Europe à l'occasion de la phase de groupes de la Ligue des champions dames. Avec Chelsea, Juventus et Wolfsburg, l'opposition sera de qualité. Les Genevoises ont écarté deux équipes en qualification pour se retrouver en phase de groupes, dont le tirage au sort a eu lieu à Nyon. Elles affrontera dans le groupe A les championnes d'Angleterre et d'Italie ainsi que le vainqueur de la Coupe d'Allemagne. Dans le groupe C avec le tenant du titre Barcelone (Ana-Maria Crnogorcevic), Arsenal (Malin Gut, Noëlle Maritz, Lia Wälti), Hoffenheim (Luana Bühler) et le champion danois, cinq internationales suisses seront de la partie. Les seize équipes disputeront pour la première fois une phase de groupes de la seule compétition européenne ouverte aux dames. Elle débutera le 5 octobre. Les vainqueurs de groupe et les deuxièmes sont qualifiés pour les quarts de finale. La finale aura lieu à Turin à une date à définir.

Décès de Leo Schumacher Image: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE Le hockey suisse est orphelin de Leo Schumacher. L'entraîneur professionnel de longue date s'est éteint dimanche à l'âge de 68 ans des suites d'une maladie grave. Schumacher était connu dans tout le hockey suisse. Après avoir dû mettre un terme à sa carrière de joueur à l'âge de 22 ans pour des raisons de santé, le Zougois a commencé une carrière d'entraîneur en 1982 au sein de la relève du CP Zoug et comme assistant dans le staff de la première équipe. Après un périple qui l'a mené à Coire, GCK, Arosa, Bulach et Berne, il était revenu à Zoug au début du siècle. Il avait accompagné les débuts professionnels de joueurs comme Raphael Diaz, Fabian Schnyder ou Luca Sbisa. Après un passage de deux ans dans l'organisation des Zurich Lions, où il avait décroché le titre de champion de Suisse en 2018 aux côtés de Hans Kossmann, Schumacher avait ensuite pris les rênes du club de Seewen en MySports League. Il avait dû abandonner son poste au printemps en raison de problèmes de santé.

Steve Guerdat a triomphé dans le Grand Prix à Calgary Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Steve Guerdat a remporté le Grand Prix du CSI de Calgary (5 étoiles), une épreuve dotée de 2,5 millions de dollars canadiens de prix. Le Jurassien a triomphé en montant Venard de Cerisy. Le champion olympique de Londres a devancé les deux Américains Kent Farrington et McLain Ward. De toutes les paires, Guerdat et le hongre de douze ans, Venard de Cerisy ont été les seules à réussir deux "sans-fautes". Pour son triomphe dans l'Alberta, le Romand percevra un chèque à la hauteur de 600'000 francs. "Déjà comme enfant, j'avais rêvé gagner dans cette épreuve. Aussi loin que j'y repense des succès à Calgary et à Aix-la-Chapelle constituaient des objectifs. J'ai eu le grand bonheur de gagner quelques fois à Genève, mais Aix-la-Chapelle et Calgary manquaient encore à mon palmarès", précisait le Jurassien. Avec Bois-le-Duc, ces trois concours forment le Grand Chelem en saut.

Djokovic "avait beaucoup de pression, moi aussi", assure Medvedev Image: KEYSTONE/AP/John Minchillo Novak "Djokovic avait beaucoup de pression, mais moi aussi", a affirmé Daniil Medvedev. Le Russe a remporté à l'US Upen son premier tournoi Majeur et privé du même coup le Serbe d'un Grand Chelem calendaire historique, dimanche à New York. - Quel sentiment ressentez-vous avec ce premier sacre ? "Tout ce qui arrive pour la première fois est spécial. Quand j'ai gagné mon premier tournoi junior, cela signifiait beaucoup pour moi. Je pense que lorsque vous répétez quelque chose, les émotions sont un peu différentes, sauf si c'est pour entrer dans l'histoire. Là, je ressens beaucoup de bonheur. Là, je sais que je n'ai rien qui m'attends dans un avenir proche, et je sais aussi comment faire la fête. Les Russes savent comment faire la fête (sourire). J'espère que je ne ferai pas la une des journaux. Si je le fais, ce sera dans le bon sens, promis. Mais je vais vraiment célébrer ça!" - Pouvez-vous décrire votre approche du match ? Vous avez fait un pari en prenant beaucoup de risques sur votre deuxième service. "Avec mon coach, on parle toujours tactique la veille du match. Habituellement ça prend cinq, dix minutes. Quand c'est contre Novak, ça prend probablement 30 minutes. Pourquoi? Parce que nous avions déjà joué huit fois avant celui-ci, et il est tellement bon que chaque match est différent. Et lui aussi change sa tactique. Qu'avais-je de différent par rapport à l'Open d'Australie (où il avait perdu en finale face à Djokovic) ? Un plan clair, qui a semblé fonctionner. Était-il à son meilleur niveau ? Peut-être pas. Il avait beaucoup de pression. J'en avais aussi. Quant à la prise de risque sur mes seconds services, elle a simplement résulté de la confiance que j'avais en moi." - Avez-vous senti à un moment donné qu'il commençait à s'écrouler sous la pression ? "Je l'ai battu une fois en deux sets consécutifs. C'était aux Masters l'an passé à Londres. Le tennis est un sport tellement brutal, qu'il n'y a pas de place pour l'erreur quand vous jouez les meilleurs. Je suis un joueur de haut niveau, il est un joueur de haut niveau. A Londres, je m'étais dit après-coup +comme c'est étrange, c'était facile+. Après c'est un tout. Peut-être qu'il a eu une mauvaise journée. A Melbourne, je n'avais pas joué mon meilleur tennis. C'est toujours une question de petits détails." - Quand le public l'a soutenu au troisième set, quel était votre état d'esprit ? "C'était vraiment difficile. J'ai certainement fait les doubles fautes à cause de ça. Ce qui rend encore plus agréable le fait que j'ai finalement réussi à passer un premier service sur la troisième balle de match. Je savais que la seule chose que je pouvais faire, c'était me concentrer. Je ne sais pas ce qui aurait pu se passer s'il était revenu à 5-5. J'aurais pu commencer à devenir fou ou autre chose. Mais ce n'est pas arrivé. S'agissant du public, je pense que ce n'était pas contre moi. C'était plutôt plus pour lui. Ils voulaient voir leur favori réaliser un Grand Chelem !" - Avoir mis fin à sa quête du Grand Chelem rend-il votre succès plus agréable encore ? "Je suis désolé pour Novak. Je ne peux pas imaginer ce qu'il ressent. Je ne connais pas ce sentiment. Mais un Grand Chelem est un Grand Chelem. Je l'aurais gagné contre Botic van de Zandschulp (117e mondial, qu'il avait éliminé en quarts), je serais probablement aussi heureux. Après, savoir que j'ai battu quelqu'un qui a eu un bilan de 27 victoires et 0 défaite en Majeur, ça va m'apporter encore plus de confiance." - Au micro, sur le court, vous lui avez rendu hommage en estimant qu'il était le plus grand joueur de tous les temps... "Oui, bon je ne vais probablement pas le répéter encore une fois (sourire). Je l'ai dit honnêtement. Je sais que ça peut être un peu irrespectueux vis-à-vis d'autres gars. Mais je le pense."

Djokovic se souviendra "pour toujours" du soutien du public Djokovic se souviendra "pour toujours" du soutien du public Image: KEYSTONE/AP/John Minchillo "C'est quelque chose dont je me souviendrai pour toujours", a confié Novak Djokovic après sa défaite en finale de l'US Open. Le Serbe était partagé entre "tristesse" de n'avoir pu réaliser le Grand Chelem calendaire et sentiment "merveilleux" d'avoir gagné le coeur du public, autre quête longtemps inassouvie. - Quelles émotions vous ont traversé vers la fin du match et après ? "Elles étaient multiples. A la fin c'était du soulagement, j'étais content que ce soit fini parce que la préparation du tournoi et tout ce que j'ai dû gérer mentalement et émotionnellement au cours des deux dernières semaines, c'était beaucoup. En même temps, j'ai ressenti de la tristesse, de la déception, mais aussi de la gratitude pour le public et pour ce moment particulier qui m'a été réservé. Bien sûr, une partie de moi est très triste. C'est difficile à avaler, cette défaite, quand on sait tout ce qui était en jeu. Mais d'un autre côté, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti de ma vie ici à New York. Le public m'a fait me sentir très spécial. Je ne dirais pas que je ne m'attendais à rien, mais la quantité de soutien, d'énergie et d'amour que j'ai reçu des spectateurs... C'est quelque chose dont je me souviendrai pour toujours. C'est la raison pour laquelle, au moment du dernier changement de côté j'ai juste pleuré. L'émotion était si forte. C'est aussi fort que de gagner 21 tournois du Grand Chelem. C'est ce que j'ai ressenti, en toute honnêteté. Ils ont touché mon coeur. C'est le genre de moments que nous chérissons. Oui, c'était juste merveilleux." - En finale de Roland-Garros, alors que Stefanos Tsitspas menait deux sets à zéro, vous aviez dit avoir pensé que si vous réussissiez le break, vous pourriez gagner le match. Avez-vous eu cet espoir aujourd'hui ? "C'était différent parce que mes sensations sur le court n'étaient pas aussi bonnes qu'à Paris. Je manquais d'énergie. Il y a eu une opportunité avant, au début de la seconde manche. J'ai des balles de break, j'étais très proche. Qui sait ce que serait devenu le match ? Avec le soutien des fans, je me serais senti probablement différent. Mais Daniil a été incroyable. Tout le mérite lui en revient. Il a été le meilleur, mentalement, dans son approche du match, dans son jeu. Il a mérité de gagner. Quant à moi, je sais que j'aurais pu et dû faire mieux. Mais c'est le sport." - Alexander Zverev, médaillé d'or à Tokyo, Medvedev désormais sacré en Majeur, pensez-vous qu'une période de transition s'ouvre au sommet du tennis ? "Cela avait déjà commencé avec la victoire de Dominic Thiem l'année dernière. La transition est inévitable. Les anciens s'accrochent encore. Nous essayons toujours de faire briller la lumière sur le monde du tennis autant que nous le pouvons. Mais cette génération n'est pas nouvelle, elle est actuelle. Ils vont prendre la relève et je pense que le tennis est entre de bonnes mains, parce que ce sont tous des gars sympas et de très, très bons joueurs." - Est-ce que les précédents matches vous ont rattrapé aujourd'hui physiquement ? "Possible. J'ai passé plus d'heures sur le court par rapport à Daniil. Mais la période était aussi très éprouvante émotionnellement, ces 5 ou 6 derniers mois, entre Roland-Garros, Wimbledon et les Jeux olympiques (réd: où il a perdu en demi-finale). Tout devait s'aligner pour moi, malheureusement, je n'ai pas réussi à franchir la dernière marche. Mais je dois être fier de ce que j'ai accompli cette année, il y a quand même trois victoires en Grand Chelem et une finale. D'autres défis m'attendent. J'ai appris à surmonter ce genre de rudes défaites dans les Majeurs, celles qui font le plus mal. Je vais essayer d'en tirer des leçons, d'apprendre, d'être plus fort et de continuer à avancer. J'aime toujours ce sport et je me sens toujours bien. Tant qu'il y a cette motivation, je continuerai à courir."

Medvedev brise les rêves de grandeur de Djokovic Medvedev a cueilli son 1er titre majeur dimanche Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Daniil Medvedev (no 2) a brisé les rêves de grandeur de Novak Djokovic (no 1) dimanche en finale de l'US Open. Vainqueur 6-4 6-4 6-4 en 2h15', le Russe de 25 ans a cueilli son premier trophée majeur tout en privant le Serbe d'un historique Grand Chelem calendaire. La pression était probablement trop grande sur les épaules de Novak Djokovic (34 ans), qui reste donc à hauteur de Roger Federer et Rafael Nadal avec 20 Majeurs à son palmarès. Le no 1 mondial n'a jamais pu vraiment l'évacuer dans un match qui était sans doute le plus important de son impressionnante carrière. Les statistiques sont d'ailleurs éloquentes: Nole a commis pas moins de 38 fautes directes dans cette finale, pour seulement 27 coups gagnants. Il n'a en outre passé que 54% de premières balles de service, alors qu'il était à 64% de moyenne dans ses six premiers matches de la quinzaine. Medvedev en patron Sacré à Melbourne - où il avait donné la leçon à Daniil Medvedev en finale -, à Roland-Garros - où il avait remonté un handicap de deux sets face à Stefanos Tsitsipas en finale - puis à Wimbledon cette année, Novak Djokovic n'est jamais véritablement rentré dans cette finale. Daniil Medvedev l'a quant à lui abordée en patron. Le Russe, qui avait subi la loi de Rafael Nadal en cinq sets en 2019 à Flushing Meadows pour sa première finale majeure, a signé le break d'entrée en profitant de la nervosité bien légitime de son adversaire. Il a ensuite servi le plomb, avec 8 aces et 100% de points gagnés derrière sa première balle dans la manche initiale. Les larmes de Djokovic Novak Djokovic a eu sa chance à l'entame du deuxième set. Mais il n'est parvenu à convertir aucune des cinq balles de break dont il a bénéficié sur ses deux premiers jeux de retour. Et il n'a pu masquer sa frustration dans le quatrième jeu, fracassant sa raquette pour écoper d'un avertissement. Le Serbe s'est alors à nouveau crispé, cédant son propre service dans la foulée pour retomber dans ses travers. De plus en plus solide et relâché, Daniil Medvedev a signé un nouveau break dans la foulée pour prendre un ascendant définitif. Le Russe a, forcément, tremblé au moment de conclure. Le vainqueur du Masters 2020 a ainsi commis deux doubles fautes consécutives à 5-2, dont une sur une balle de match. Mais il a su maîtriser ses nerfs à 5-4, concluant sur sa troisième balle de match juste après avoir commis une nouvelle double faute, alors que Novak Djokovic avait fondu en larmes au changement de côté précédent...

Un assist pour Shaqiri Image: KEYSTONE/AP/Laurent Cipriani Xherdan Shaqiri n'a pas manqué ses grands débuts sous le maillot de l'Olympique lyonnais. Titularisé par le coach Peter Bosz, le Bâlois a réalisé l'assist sur le deuxième but de l'OL, qui s'est imposé 3-1 devant Strasbourg dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1. L'international helvétique s'est fait l'auteur d'un somptueux centre rentrant du pied droit qui a trouvé la tête de Jason Denayer à la 64e minute. Il a été ovationné par le public lorsqu'il a été remplacé à la 74e par Lucas Paqueta, lui-même auteur du 3-0 (87e). L'OL, qui avait ouvert la marque dès la 8e grâce à Moussa Dembele, a cueilli dimanche son deuxième succès de la saison en championnat. Vladimir Petkovic attend quant à lui toujours son premier succès en L1. Bordeaux a en effet été battu 3-2 à domicile par Lens et se retrouve 20e et dernier avec deux points seulement. Menés de deux longueurs à la pause, les Girondins ont égalisé à la 88e mais ont cédé sur un penalty transformé à la 96e par Sotoca.

Bundesliga: un but pour Denis Zakaria Image: KEYSTONE/AP/Federico Gambarini Grâce notamment à un but de Denis Zakaria, Mönchengladbach a fêté son premier succès de la saison en Bundesliga. Lors de la 4e journée, les coéquipiers de Yann Sommer ont battu Arminia Bielefeld 3-1. "Gladbach" s'est imposé grâce à un doublé de Stindl (35e/69e) suivi d'une réussite de Zakaria (72e). Sommer, Nico Elvedi et Zakaria étaient titulaires pour le Borussia, pour qui Breel Embolo est entré à la 77e. Cedric Brunner a disputé tout le match pour Bielefeld.