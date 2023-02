Sommer acclamé mais battu++ Swiatek renoue avec la victoire

Massagno défiera Olympic en finale Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Massagno défiera le tenant du titre Fribourg Olympic le 1er avril en finale de la Patrick Baumann Swiss Cup. Les Tessinois sont allés s'imposer 75-50 sur le parquet de Vevey Riviera, grâce notamment aux 31 points de Shannon Bogues, dans une demi-finale reportée d'une semaine en raison d'un virus ayant touché le club vaudois. Vainqueur de la SBL Cup grâce à un succès sur le VRB en finale, Massagno a forcé la décision en première mi-temps déjà (39-20 à la pause). La tâche des Tessinois a été il est vrai facilitée par les absences côté veveysan de Jonathan Dubas, touché à un genou et absent pour 4-6 semaines, et de Thabo Sefolosha, qui n'a pas pu modifier les dates d'un voyage d'affaires prévu de longue date. Leaders du championnat et sacrés en Coupe de la Ligue, les hommes du coach Robbi Gubitosa auront donc l'occasion de soulever le deuxième trophée de l'histoire du club le 1er avril. Massagno a perdu ses deux précédentes finales de Coupe de Suisse, en 1992 face à Pully et en 2013 face à Union Neuchâtel.

Woods passe de justesse le cut au Genesis Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BREHMAN En difficulté dans son deuxième parcours, Tiger Woods a finalement passé le cut de justesse samedi au Genesis Invitational. L'ex-no 1 mondial y fait son retour après sept mois d'absence. L'Américain, âgé de 47 ans, a dû attendre que les derniers concurrents terminent leur deuxième tour samedi matin à Los Angeles pour être fixé sur son sort. Il avait lui-même rendu une deuxième carte médiocre (74, +3) la veille et la tombée de la nuit n'avait pas permis à tous les golfeurs de finir le même jour. Woods, 58e, est passé tout juste avec un score cumulé de +1, le dernier qui permettait de poursuivre le tournoi. Son compatriote Max Homa était en tête (-10) avec un coup d'avance sur un trio comprenant l'Espagnol Jon Rahm. L'enseignement positif à retenir pour "le Tigre" est que son corps a tenu bon sur l'exigeant parcours du Riviera Country Club, notamment sa jambe droite meurtrie par de nombreuses fractures dans un grave accident de la route survenu il y a deux ans.

Peter 7e du premier concours de Rasnov, Ammann 16e Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Dominik Peter a su profiter de l'absence de la plupart des cadors dans le premier concours de Rasnov. Le Zurichois a pris une belle 7e place samedi en Roumanie, où Simon Ammann s'est classé 16e. Jamais mieux classé que 16e jusqu'ici à ce niveau, Dominik Peter (21 ans) a même pu rêver d'un improbable premier podium en Coupe du monde. Il pointait en effet au 4e rang après avoir atterri à 94,5 mètres dans la manche initiale. Mais le Zurichois a quelque peu manqué son affaire sur son deuxième saut (91 mètres). Neuvième de la première manche grâce à un saut mesuré à 91 mètres, Simon Ammann ne s'est pas non plus montré suffisamment performant en finale (90 mètres) et a perdu sept rangs. Le quadruple champion olympique inscrit néanmoins des points pour la deuxième fois de la saison après sa 28e place à Willingen deux semaines plus tôt. En l'absence notamment des six premiers de la Coupe du monde, qui ont fait l'impasse dans l'optique des Mondiaux, c'est le 7e du général, l'Allemand Andreas Wellinger, qui s'est imposé samedi. L'Allemagne a d'ailleurs placé cinq de ses sauteurs dans le top 6.

Retour amer pour Sommer à Mönchengladbach Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Yann Sommer ne gardera pas un souvenir impérissable de son retour à Mönchengladbach dans les buts du Bayern Munich. Certes, il fut acclamé par ses anciens supporters, mais le Bayern s'est incliné 3-2. Cela n'arrive pas tous les jours. Alors que Yann Sommer allait rejoindre sa cage devant le carré des supporters des Fohlen pour le début de la deuxième mi-temps, la plupart des spectateurs se sont levés pour applaudir le portier de l'équipe de Suisse. Après son transfert-surprise pendant la pause hivernale, direction la Bavière après huit saisons et demie à Mönchengladbach, c'était loin d'tre évident. Sinon, le Bâlois a vécu un après-midi difficile. Après huit minutes seulement, le défenseur français du Bayern Dayot Upamecano était expulsé pour une faute de dernier recours sur son compatriote Alhassane Pléa. Il s'agit du deuxième carton rouge le plus rapide dans l'histoire du Bayern. Omlin et Elvedi solides Avec un homme de moins et la fatigue d'un match de la Ligue des champions à Paris, le Bayern a souffert en deuxième période. Sur le 2-1 de Jonas Hofmann, les Bavarois n'ont montré aucun signe de réaction. Marcus Thuram a inscrit le 3-1 à 8 minute de la fin pour un Mönchengladbach qui a pu compter sur un solide Jonas Omlin dans les buts et un Nico Elvedi performant en défense. Cela fait cinq matches de suite, inclus un match de Coupe, que les Fohlen n'ont plus perdu contre le Bayern. Après cette deuxième défaite de la saison de Munich - la première pour Sommer - Union Berlin de l'entraîneur suisse Urs Fischer a la possibilité de prendre la tête avec deux points d'avance en cas de succès dimanche sur la lanterne rouge Schalke 04.

Premier titre de l'année pour Swiatek Image: KEYSTONE/AP/Hussein Sayed Iga Swiatek (WTA 1) a cueilli son premier titre de l'année samedi à Doha. La Polonaise a dominé la 4e joueuse mondiale Jessica Pegula 6-3 6-0 après 70 minutes de jeu en finale de ce tournoi WTA 500. Eliminée dès les 8es de finale de l'Open d'Australie, Iga Swiatek a donc remis les pendules à l'heure au Qatar. La double championne de Roland-Garros et lauréate de l'US Open 2022 n'a perdu que cinq (!) jeux cette semaine, certes en seulement trois matches disputés. Iga Swiatek a dû s'employer durant le premier set face à Jessica Pegula, concédant alors deux fois son service. La Polonaise - qui avait bénéficié du forfait de Belinda Bencic en quart de finale - a en revanche survolé les débats dans la seconde manche. La meilleure joueuse du monde défend ainsi victorieusement le premier des huit titres qu'elle avait conquis durant sa fabuleuse saison 2022. Elle tentera d'enchaîner la semaine prochaine à Dubai, théâtre du premier tournoi WTA 1000 de l'année.

La Suisse a rêvé durant plus d'une demi-heure Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Le relais masculin suisse a pu rêver d'une première médaille historique samedi aux Mondiaux d'Oberhof. Mais un passage à vide fatal l'a repoussé au 6e rang. Sebastian Stalder (premier relais) et Niklas Hartweg (troisième relais) ont réalisé une prestation digne d’éloges. Le Zurichois et le Schwytzois ont signé un 10/10 au tir, faisant honneur à leur statut de leaders de l'équipe. Deuxième membre du quatuor à croix blanche, Jérémy Finello est en revanche passé par mille émotions. Le Genevois s'est retrouvé en tête au moment d'effectuer sa seconde série de tirs. Il a alors vécu un cauchemar, concédant quatre tours de pénalité sur ce tir debout. Dernier relayeur, Serafin Wiestner n’a pas non plus brillé en effectuant deux boucles de 150 mètres supplémentaires. Il n'en a pas moins réussi à conserver la sixième place, à 4'08''. Il s'agit du meilleur résultat helvétique durant ces championnats du monde. La victoire est revenue à la France. La Norvège a obtenu l’argent et la Suède, le bronze. La course a été marquée par des conditions de vent particulièrement compliquées. Dames: pas de prestation XXL Chez les dames, la Suisse s’est hissée au 8e rang à 2'45'' des Italiennes, sacrées samedi. Amy Baserga (3 pioches), Aïta Gasparin (2 erreurs au tir), Elisa Gasparin (5 fautes) et Lena Haecki-Gross (6 tirs manqués et 1 tour de pénalité) ont signé des prestations individuelles d’un niveau similaire. Si aucune d’entre elles n’est passée à côté de sa course, aucune n’aura réalisé une prestation XXL. Quatrième relayeuse, Lena Haecki-Gross a pris tous les risques sur le pas de tir. Une stratégie qui ne s’est pas avérée payante, la Suisse perdant de plus le sprint pour la 7e place contre la République tchèque. Au terme des 24 km de course, la victoire est revenue à l’Italie, devant l’Allemagne et la Suède.

Wawrinka-Bergs au 1er tour à Marseille Image: KEYSTONE/EPA/Sander Koning Trois Suisses ont été admis directement dans le tableau final de l'ATP 250 de Marseille. Quart de finaliste à Rotterdam, Stan Wawrinka (ATP 130) se frottera à Zizou Bergs (ATP 124) au 1er tour. Le Vaudois figure comme à Rotterdam dans le même quart de tableau que Richard Gasquet (ATP 45), qu'il pourrait retrouver comme aux Pays-Bas au 2e tour, et que Jannik Sinner (ATP 14), qu'il pourrait à nouveau affronter au stade des quarts de finale. Tête de série no 8 du tableau, Marc-Andrea Hüsler (ATP 47) en découdra avec le Français Grégoire Barrère (ATP 71) pour son entrée en lice. Leandro Riedi (ATP 128) défiera un autre Français, Arthur Rinderknech (ATP 64), au 1er tour. Belinda Bencic (WTA 9) et Jil Teichmann (WTA 28) disputeront quant à elles le premier tournoi WTA 1000 de l'année à Doha. La St-Galloise est exemptée de 1er tour en sa qualité de tête de série no 8 du tableau, alors que la Seelandaise se frottera à la Russe Anastasia Potapova (WTA 31) avec la perspective de se mesurer à la championne d'Australie Aryna Sabalenka (WTA 2) au 2e tour.

Arsenal gagne un match de folie et reprend la tête Image: KEYSTONE/EPA/Andrew Yates Arsenal a retrouvé le chemin de la victoire en Premier League après trois matches sans succès. Les Londoniens se sont imposés 4-2 sur la pelouse d'Aston Villa au terme d'une partie endiablée. Menés 2-1, les Gunners ont d'abord égalisé par Oleksandr Zinchenko d'un tir millimétré (61e). Puis Arsenal a forcé la décision à la 93e minute sur une frappe de l'Italien Jorghino qui est venu s'écraser sur la transversale avant de frapper le dos du portier champion du monde argentin Emiliano Martinez. Cette rencontre renversante se terminait sur un nouveau coup du sort. Martinez monté pour tenter d'arracher l'égalisation, les Londoniens ont mené un contre qui leur a permis d'inscrire le 4-2 dans le but vide par Martinelli comme dans un bon vieux match de hockey (98e). Dans la première demi-heure de la deuxième mi-temps disputée sur un rythme complètement échevelé, Granit Xhaka a multiplié les allers-retours dans les deux camps du terrain. Le Bâlois a fini sur les genoux et a été remplacé à la 79e minute. Grâce à ce succès, Arsenal compte trois points d'avance sur Manchester City, qui joue cet après-midi à Nottingham.

St-Germain surprend Shiffrin, Holdener loupe une chance en or Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Wendy Holdener a manqué une chance en or lors du slalom des Mondiaux de Méribel. Très rapide, la Schwytzoise a enfourché en 2e manche, alors que Laurence St-Germain a battu Mikaela Shiffrin. La déception est immense. Deuxième de la première manche, en avance sur Laurence St-Germain de près de 80 centièmes, Wendy Holdener a commis une grosse erreur alors que tous les voyants étaient au vert. Est-ce que la skieuse d'Unteriberg a été décontenancée par la lumière? Ce passage de l'ombre à la lumière a plutôt tourné dans le sens inverse pour celle qui restera donc à deux médailles dans ces Mondiaux français. La meilleure Suissesse se nomme donc Aline Danioth, brillante 6e pour le meilleur résultat de sa carrière. La skieuse d'Andermatt peut cependant exprimer quelques regrets. Lors de ses deux passages, l'Uranaise de bientôt 25 ans a bien négocié le haut pour céder trop de temps sur le bas. Elle échoue finalement à 0''28 du podium. Sur la plus haute marche de ce podium, on retrouve l'immense surprise Laurence St-Germain. Car la Canadienne n'avait jamais fait mieux que 6e en Coupe du monde à Levi en 2020! Et en Savoie, elle est parvenue à dominer Mikaela Shiffrin. Même si elle décroche une 14e médaille mondiale, l'Américaine a raté sa manche. Alors que tout laissait penser qu'elle allait rouler sur ses adversaires, la dame aux 85 succès en Coupe du monde a perdu de sa superbe. Des regrets supplémentaires pour Wendy Holdener qui avait tout en mains pour se parer d'or. Le bronze est finalement revenu à l'Allemande Lena Dürr. Encore un mot sur Camille Rast qui n'a pas réussi sa course. 21e du premier parcours, la Vétrozaine a dû se contenter de la 27e place. Dernière Suissesse en lice, Michelle Gisin a mis un terme à ses Mondiaux sur une mauvaise note. Seulement 35e à l'issue de la manche matinale, l'Obwaldienne a préféré renoncer à prendre le départ l'après-midi. La double championne olympique du combiné a reconnu se réjouir de retrouver Crans-Montana le week-end prochain pour des épreuves de vitesse.

Slalom dames: Holdener à la lutte avec Shiffrin Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Wendy Holdener est en course pour l'or du slalom à l'issue de la première manche des Mondiaux de Méribel. La Schwytzoise est la seule à avoir résisté à Mikaela Shiffrin. Un duel Holdener-Shiffrin? C'est en tous les cas le constat que l'on est en droit de tirer après le premier passage des athlètes. Très précise au piquet, volontaire comme depuis le début de ces Mondiaux français, la skieuse d'Unteriberg ne compte que 19 centièmes de retard sur l'Américaine qui vise une cinquième couronne mondiale dans la discipline en...six participations. Forte de ses deux médailles d'argent, Wendy Holdener est apparue presque libérée. Mais il a tout de même manqué un petit quelque chose pour devancer la dame aux 85 succès en Coupe du monde et toute fraîche championne du monde de géant. Derrière le duo, on retrouve la surprise canadienne Laurence St-Germain à 0''61 qui devra se battre pour monter sur le podium avec deux chasseresses d'envergure dans le rétroviseur: Lena Dürr à 0''92 et Petra Vlhova à 0''99. Bonne performance dans le camp suisse également pour Aline Danioth. La skieuse d'Andermatt pointe au 9e rang à 1''45. Très solide sur le haut de la piste, l'Uranaise a perdu un peu de temps sur le bas. Les deux autres Suissesses sont plus loin. Camille Rast n'est que 20e à 2''08. Alors que Michelle Gisin va au-devant d'une nouvelle désillusion. L'Obwaldienne, qui a failli perdre un bâton, n'occupe que le 26e rang provisoire à 2''69.

Woods en difficulté, mais parti pour rester au Genesis Tiger Woods a souffert vendredi sur le parcours du Genesis Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BREHMAN Tiger Woods attendra samedi matin pour savoir s'il ira au bout du Genesis Invitational, où il fait son retour sur les greens après sept mois d'absence. Mais malgré un deuxième tour compliqué, vendredi à Los Angeles, il devrait pouvoir passer le cut. Avec l'Américain Max Homa pour leader (-10), les débats ont été suspendus par la tombée de la nuit vendredi. Et sur les 128 participants, 14 n'ont pas pu aller au bout de leur parcours. Ils le finiront tôt samedi matin, après quoi le cut sera définitivement fixé. En attendant, il est projeté à +1. Soit le total de Tiger Woods, qui, au lendemain d'un premier tour épatant, a flanché dans le suivant, rendant une carte de 74, soit trois coups au-dessus du par, pour dévisser en 60e position. "J'ai juste mal putté", a soufflé de dépit l'Américain de 47 ans. "J'aurais probablement dû finir avec cinq ou six coups de mieux. J'aurais pu aussi prendre un excellent départ et je ne l'ai pas fait. Et puis à mi-parcours, j'aurais pu retourner un peu la situation et je ne l'ai pas fait non plus." La seconde partie du parcours ne lui a ainsi guère laissé l'occasion de briller. Il a même fini bien mal, concédant trois bogeys sur ses quatre derniers trous aux nos 6, 8 et 9. Sur ce dernier, sa balle a roulé sur le rebord avant de ressortir, ajoutant à la frustration. Solide physiquement Déjà déçu de sa performance, Tiger Woods a ensuite dû s'excuser pour sa farce commise la veille, lorsqu'il a donné un tampon hygiénique à Justin Thomas, récoltant des critiques dans les médias et sur les réseaux sociaux. "Si j'ai offensé quelqu'un de quelque manière que ce soit, je suis désolé. Ce n'était pas mon intention. C'est juste que nous plaisantons entre nous tout le temps. Ce n'était qu'une blague entre amis pour s'amuser et ça n'a manifestement pas été perçu comme ça", a-t-il dit, quelque peu embarrassé. Mais s'il y a du positif à retenir de cette journée, c'est sur le plan physique, car son corps a encore tenu bon sur l'exigeant parcours du Riviera Country Club. Notamment sa jambe droite meurtrie par de nombreuses fractures, après le grave accident de la route survenu deux ans plus tôt.

Une soirée à 3 points pour Fiala Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Kevin Fiala a brillé vendredi en NHL. L'attaquant saint-gallois s'est fait l'auteur de 3 points dans un match remporté 6-3 par Los Angeles sur la glace des Ducks d'Anaheim. Il a été désigné troisième étoile de cette rencontre, la troisième gagnée consécutivement par les Kings. Crédité d'un assist sur le 1-0 inscrit par Blake Lizotte (15e) et sur le 4-2 signé Anze Kopitar (50e), Kevin Fiala a marqué le 6-3 dans un filet désert à 73 secondes du terme de cette partie. Le meilleur compteur suisse de la saison affiche désormais 58 points - dont 19 buts - en 56 matches à son tableau de chasse 2022/23. Meilleur compteur de la Ligue, Connor McDavid a pour sa part passé le cap des 100 points dans cette saison régulière vendredi. La superstar d'Edmonton a réussi deux assists dans une partie perdue 5-4 aux tirs au but par les Oilers face aux Rangers et en est à 101 points, en 56 matches également.

Loïc Meillard: "On avait pas du tout pensé à ça" Au contraire de son style sur les lattes, Loïc Meillard se montrait tout en retenue au moment de l'interview. Le Valaisan aux racines neuchâteloises pouvait enfin savourer une médaille en géant. Il y était passé deux fois tout près aux précédents Mondiaux. Avait-il évoqué un possible doublé avec Marco Odermatt surtout après la 1re manche ? "Nous n'en avons pas du tout parlé. On avait pas du tout penser à ça. On regardait plutôt la manche incroyable qu'avait sortie Marco Schwarz. Il n'était pas question d'un doublé." Le médaillé d'argent est revenu sur une préparation pas facile. "J'ai passé trois jours au lit avec de la fièvre. De plus, j'ai subi un choc au talon à l'entraînement. Ce n'était pas les conditions idéales. C'est là qu'il fallait faire confiance à tout le travail qui a été effectué pendant l'été." "Un doublé, c'est exceptionnel" Le skieur d'Hérémence ne veut pas choisir entre sa victoire à Schladming et sa médaille d'argent à Courchevel. "Je ne sais pas lequel est le plus beau. Chaque moment à ses particularités." Il conçoit quand même qu'un doublé suisse cela à de la "gueule". "Un doublé suisse en géant, c'est quand même exceptionnel", se laisse-t-il un peu griser. Lors des deux précédents géants des Mondiaux, il avait frôlé le podium avec une quatrième et une cinquième places. "Ca fait vraiment plaisir d'aller chercher la médaille en géant. Il a fallu aller la chercher. Ma 1re manche n'était pas optimale. Je suis content d'avoir pu switcher dans la seconde et mieux skier." Meillard retrouvera ses supporters en début de soirée, mais il ne s'attardera pas. "Dans deux jours, il y a quelque chose à ne pas manquer (réd: le slalom)."

Genève-Servette survole le derby, Fribourg gagne à Ambri Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Après deux défaites de rang en National League, Genève-Servette s'est repris de fort belle manière à Lausanne (6-2). De son côté, Fribourg-Gottéron s'est imposé 4-2 à Ambri-Piotta. Les Genevois comptent à nouveau sept points d'avance sur Bienne en tête du classement alors qu'il reste six matches à jouer. Battus à Davos mardi après un match solide, plombé par des erreurs individuelles, les joueurs de l'entraîneur Jan Cadieux ont bien manoeuvré face à leur "meilleur" ennemi. Ils ont ainsi remporté les quatre derbies de la qualification. Pourtant, c'est bien Lausanne qui a ouvert le score par Salomäki, d'une déviation qui a surpris Robert Mayer. Mais il n'a pas fallu plus de 49 secondes à Yohann Auvitu, bien servi par un Henrik Tömmernes en feu (deux buts, deux assists). Puis, Christophe Cavalleri a profité de la naïveté de Sidler pour inscrire son premier but en National League. Au cours de la deuxième période, les Genevois ont pris un ascendant quasiment définitif avec un but marqué en infériorité numérique avec un numéro de duellistes entre Tanner Richard et Marco Miranda (14/31e). Ce but coûtait sa place au portier Eetu Laurikainen, moins à l'aise que dans ces précédentes sorties. Il ne fut pas le seul gardien à céder son poste puisque Robert Mayer n'est pas revenu en troisième période remplacé par Gauthier Descloux. Genève-Servette a également perdu Marco Maurer, touché dans un choc avec Panik au cours du deuxième tiers-temps. Bon deuxième tiers de Fribourg Après avoir laissé au cours de quatre matches la primauté à Reto Berra, Connor Hughes avait retrouvé sa place devant les filets fribourgeois. Le Canado-Suisse a rendu une copie propre qui a permis à ses coéquipiers de retourner le score au cours d'une seconde période de feu. Comme dans le derby lémanique, un joueur a ouvert son compteur en National League: le jeune défenseur Simon Seiler s'est fait l'auteur d'une belle déviation sur un tir de Jacob De la Rose pour le 1-1 (25e). Puis après la mi-match, les joueurs de Christian Dubé ont fait la différence en 63'' grâce à des réussites de Christoph Bertschy, parfaitement lancé par Vainio et par Samuel Walser absolument seul dans l'enclave pour battre Benjamin Conz. Les coéquipiers de Diaz ont connu une fin de match un peu plus stressante après la pénalité de 5 minutes de Nathan Marchon pour une charge à la bande. Mais Hughes a tenu et Desharnais a ensuite assuré le succès dans la cage vide. Ce succès devrait pratiquement signifier une place dans le top 6 pour les Fribourgeois. En revanche, les Léventins battus deux fois à domicile cette semaine par Berne et Gottéron, les pré-play-off s'éloignent et le danger du play-out est toujours d'actualité. Comme Fribourg, Davos a pratiquement assuré sa place en play-off avec son succès 4-2 sur la glace de Rapperswil-Jona avec un doublé d'Andres Ambühl. Note: Sera complété