Sommer dans le 11 idéal +++ Teichmann au 2e tour

Yann Sommer encore une fois dans le onze idéal du Kicker Image: KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH Yann Sommer figure bien logiquement dans le onze idéal du Kicker de la 19e journée de la Bundesliga. Le Bâlois a détourné deux penalties samedi contre Levekusen. Malgré les exploits de son gardien et une réussite de Nico Elvedi, le Borussia Mönchengladbach s'est incliné 2-1 contre le Bayer de Gerardo Seoane. A 33 ans, Yann Sommer livre peut-être sa plus belle saison au sein d'une équipe qui est pourtant en grande souffrance. C'est la quatrième fois déjà en effet que le bi-hebdomadaire le retient dans son équipe idéale.

Teichmann également qualifiée pour le 2e tour Image: KEYSTONE/AP/Simon Baker Après Belinda Bencic, Jil Teichmann (WTA 34) a décroché à son tour son ticket pour le 2e tour de l'Open d'Australie. La gauchère s'est imposée 6-3 6-3 devant la Croate Petra Martic (WTA 57) lundi. Cette victoire est la première obtenue par Jil Teichmann dans la première levée du Grand Chelem. Elle a perdu son premier jeu de service dès le premier jeu du match, mais n'a ensuite plus concédé le moindre break pour survoler les débats. Victorieuse en 75' de jeu, la native de Barcelone aura un sacré défi à relever au 2e tour. Elle défiera l'ex-no 1 mondial Victoria Azarenka (no 24), qui a cueilli le titre à deux reprises à Melbourne (2012, 2013).

Un premier tour sans histoire pour Rafael Nadal Image: KEYSTONE/EPA/DAVE HUNT Unique joueur déjà couronné à Melbourne présent dans le tableau du simple messieurs 2022 de l'Open d'Australie, Rafael Nadal a annoncé la couleur. Son premier tour fut fort probant. Titré à Melbourne en 2009, le Majorquin s'est imposé 6-1 6-4 6-2 devant l'Américain Marcos Giron (ATP 66), un joueur de 28 ans qui a déjà été opéré aux deux hanches. Le Majorquin a bouclé ce premier tour sans histoire en . Victorieux de l'un des deux tournois ATP 250 organisés à Melbourne Park, Rafael Nadal semble avoir retrouvé tout son punch alors qu'il n'avait plus joué depuis le mois d'août dernier. Rafael Nadal sera toutefois fixé sur son niveau de jeu lors du deuxième tour qui devait l'opposer à Thanasi Kokkinakis (ATP 103). Face l'Australien qui vient de cueillir chez lui à Adelaide le premier titre d'une carrière trop souvent freinée par les blessures, l'homme aux 20 titres du Grand Chelem ne sera pas à la fête.

Belinda Bencic: une entrée en lice réussie Image: KEYSTONE/AP/Andrew Brownbill Confrontée à un tableau "infernal", Belinda Bencic a réussi son entrée en lice à l'Open d'Australie. Elle s'est imposée 6-4 6-3 devant Kristina Mladenovic (WTA 91). Promise à affronter la tenante du titre Naomi Osaka au troisième tour avant un éventuel huitième de finale contre la no 1 mondiale Ashleigh Barty, Belinda Bencic fera face déjà à une adversaire vraiment dangereuse mercredi: l'Américaine Amanda Anisimova (WTA 61) qui a enlevé l'un des deux tournois WTA 250 organisés à Melbourne avant cet Open d'Australie. Face à une Kristina Mladenovic qui n'évolue plus dans le registre qui lui avait permis de mener la France à la victoire en Fed Cup en 2019, Belinda Bencic a pris son temps pour prendre les commandes du match. La Française est, en effet, restée à la hauteur de sa rivale jusqu'à 4-4 au premier set avant de lâcher prise. Les raisons de ce début de match hésitants sont à la fois dues à la "crainte" qu'elle pouvait nourrir face à une adversaire qui l'avait battue à quatre reprises en sept rencontres et à une confiance quelque peu ébranlée par les séquelles de son infection récente au Covid-19. "Je ne suis pas encore à 100 %", avouait-elle avant le début de cette quinzaine. Elle a intérêt très vite à monter en puissance.

L'Atalanta de Freuler freine l'Inter Milan Image: KEYSTONE/EPA/PAOLO MAGNI L'Atalanta Bergame a freiné dimanche le leader l'Inter Milan (0-0), muette pour la première fois en championnat cette saison. Ce résultat offre l'occasion à l'AC Milan de prendre provisoirement la tête s'il bat Spezia lundi en clôture de la 22e journée de Serie A. Les Rossoneri, deuxièmes à deux points, passeront devant les Nerazzurri en cas de victoire sur La Spezia, même si l'Inter garde un joker dans sa manche avec un match de retard à disputer. L'Atalanta (4e) - avec Remo Freuler pendant tout le match - peut se satisfaire d'avoir résisté à la meilleure attaque du championnat, qui n'a pas marqué pour la première fois, et d'avoir décroché un bon point contre une équipe qui restait sur huit victoires en Serie A. Mais la "Dea" rate l'occasion de monter sur le podium et de prendre un peu de marge sur la Juve (5e), en embuscade à un point. Les hommes de Gian Piero Gasperini ont beaucoup couru pour presser l'Inter et gêner au maximum les techniciens de Simone Inzaghi.

Benzema, royal, porte le Real Madrid vers sa 12e Supercoupe Karim Benzema est au sommet de son art avec le Real Madrid. Image: KEYSTONE/AP/Hassan Ammar Époustouflant depuis le début de la saison et encore décisif dimanche en finale contre l'Athletic Bilbao (2-0), Karim Benzema a porté le Real Madrid vers la 12e Supercoupe d'Espagne de son histoire. A Riyad en Arabie Saoudite, l'international français a soulevé son 20e trophée avec les Merengues. Après l'ouverture du score de l'increvable Luka Modric, qui a converti du droit une belle incursion de Rodrygo dans la surface basque (38e), Benzema a scellé le sacre de la "Maison blanche" en transformant un pénalty qu'il a lui-même provoqué avec une frappe qui a touché le bras de Yeray Alvarez dans la surface (52e). Et après l'expulsion sur carton rouge d'Eder Militao pour une main dans la surface en fin de match, Thibaut Courtois, impeccable, a stoppé le pénalty de Raul Garcia à la 88e. Un mois avant d'affronter le Paris Saint-Germain en 8e de finale aller de la Ligue des champions (15 février), le Real, leader de Liga et encore en lice dans toutes les compétitions, amorce sa deuxième partie de saison avec brio avec ce premier titre de la saison 2021-2022.

Peier de retour dans le top 10 à Zakopane Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Kilian Peier s'est montré à son avantage lors du saut Coupe du monde à Zakopane. Le Vaudois a pris le 7e rang en Pologne avec deux sauts à 135,5 m. Après ses deux quatrièmes places à domicile en Coupe du monde à Engelberg, Peier était resté en-dessous de ses espérances à la Tournée des quatre tremplins avec des 14e, 12e, 26e et 28e places. Alors que les Jeux olympiques se profilent, Peier est de retour dans le top 10. Avec Gregor Deschwanden et Simon Ammann, deux autres Suisses se sont qualifiés pour la manche finale des 30 meilleurs. Le quadruple champion olympique a terminé 23e tandis que Deschwanden a réussi son deuxième meilleur résultat de la saison avec un 14e rang. Déjà vainqueur la semaine dernière à Bischofshofen, le Norvégien Marius Lindvik a encore une fois ramassé la mise avec le plus long saut de la journée à 139,5 m.

La passe de trois pour Lausanne Image: KEYSTONE/PostFinance En National League, Lausanne a pris le meilleur 3-2 sur Ambri-Piotta tandis que Bienne s'est imposé sur le même score sur la glace de Lugano. Pour la première fois de la saison, les Vaudois ont aligné une série de trois victoires. Ils ont profité de la venue des Léventins pour poursuivre une collection entamée contre Genève-Servette et Berne. Les joueurs de John Fust ont pris la rencontre par le bon bout. La première pénalité infligée à Ambri-Piotta a été exploitée par Jiri Sekak (6e). 90'' plus tard, Ken Jäger avait doublé la mise et précipité la sortie de Damiano Ciaccio, remplacé par Benjamin Conz devant la cage tessinoise. Superbement lancé par Lukas Frick, Benjamin Baumgartner a crucifié les Léventins (34e). Le but du revenant Steve Moses, prêté aux Léventins par Rapperswil-Jona, n'a pas liquéfié le collectif lausannois devant la cage de Tobias Stephan (51e). Grâce à ce succès, Lausanne repasse septième devant Genève-Servette, son prochain adversaire mardi aux Vernets. Un but seulement entre Zurich et Zoug Bienne marche bien sans faire trop de bruit. Les Seelandais se sont imposés 3-2 sur la glace de Lugano pour enchaîner une série de cinq victoires. Hormis, les quinze premières minutes de jeu où Lugano a dominé, les joueurs de Antti Törmänen ont mieux joué. Deux réussites en supériorité numérique par Yakovenko et Rajala en troisième période ont permis aux Seelandais de s'imposer. Triste week-end pour Lugano, battu deux fois dans le week-end (0-5 à Zoug samedi). Entre deux favoris du Championnat, les Zurich Lions et Zoug, il a fallu aller en prolongation après un étonnant 0-0. C'est finalement les tenants du titre qui se sont imposés sur une réussite de Lino Martschini. Quelques secondes auparavant, Denis Malgin avait ajusté les deux poteaux sur le même tir ! Cette victoire zougoise met fin à une série de sept succès consécutifs des Zurichois. Classement: 1. Fribourg-Gottéron 34/71 (115-84). 2. Zoug 35/70 (111-79). 3. Rapperswil-Jona Lakers 37/70 (120-93). 4. Bienne 37/69 (115-92). 5. Zurich Lions 38/68 (125-100). 6. Davos 37/65 (107-91). 7. Genève-Servette 36/53 (97-101). 8. Lausanne 35/52 (95-99). 9. Lugano 37/51 (103-109). 10. Berne 36/46 (104-106). 11. Ambri-Piotta 38/43 (93-106). 12. Langnau Tigers 37/32 (103-136). 13. Ajoie 35/18 (62-154).

Un beau dimanche pour Liverpool Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Vainqueur de Brentford (3-0), dimanche, pour la 22e journée de Premier League, Liverpool s'est emparé de la 2e place du classement. Les Reds se sont aussi réjoui de voir un rival dans la course au podium, West Ham battu (3-2) à domicile par Leeds. Avec 45 points, les Reds dépassent Chelsea (43 pts), battu samedi à Manchester City (1-0), qui caracole en tête du classement. Avec 11 longueurs de retard sur le leader, mais avec aussi un match en moins, les hommes de Jürgen Klopp semblent les derniers à avoir encore une toute petite chance de priver les tenants du titre d'un quatrième sacre en cinq ans. La défaite des Hammers, 4es du classement, a fait aussi passer à huit unités l'avance des Reds sur cette place offrant la denière qualification directe pour la Ligue des champions, d'autant que les Londoniens sont à jour dans leur calendrier. Frustré après son nul (0-0) contre Arsenal en demi-finale de la Coupe de la Ligue, jeudi, bien qu'il ait joué 65 minutes en supériorité numérique, Liverpool s'est vengé sur le promu. Il a fallu attendre la toute fin de la première période pour voir Fabinho convertir un centre de Trent Alexander-Arnold et donner un avantage mérité à Liverpool (1-0, 44e). C'est à Alex Oxlade-Chamberlain, de la tête, qu'est venu l'honneur de doubler la mise deux minutes plus tard (2-0, 69e), avant que Takumi Minamino, tout juste entré en jeu, ne se rattrape de l'occasion immanquable qu'il avait raté contre Arsenal, en parachevant ce succès aisé (3-0, 77e).

L'entraîneur d'Everton Rafael Benitez limogé (club) Image: KEYSTONE/EPA/Peter Powell Le club anglais d'Everton a annoncé qu'il se séparait de son entraîneur espagnol Rafael Benitez à la suite d'une série de mauvais résultats, dont une défaite, samedi, chez la lanterne rouge Norwich. "Everton confirme le départ de Rafael Benitez en tant qu'entraîneur de l'équipe première", ont écrit les Toffees, actuellement 16e de Premier League, avec six points d'avance sur la zone rouge, dans leur communiqué. "D'autres informations sur son remplaçant définitif seront faites en temps utile", ajoute l'autre club de Liverpool. L'arrivée de Benitez à l'été 2021, pour remplacer Carlo Ancelotti, parti au Real Madrid, avait déjà été mouvementée, l'Espagnol de 61 ans étant devenu le premier entraîneur à manager Everton et Liverpool, les deux équipes du Merseyside, depuis les années 1890. Des banderoles menaçantes et insultantes avaient été déployées par des supporters avant même l'officialisation de sa nomination, non seulement parce qu'il avait déjà dirigé les Reds, mais parce qu'il avait alors qualifié Everton de "petit club" après un derby en 2007. Entraîneur également de Newcastle, du Real Madrid, de Naples ou de l'Inter Milan, Benitez avait conduit Liverpool à une victoire mythique en finale de la Ligue des champions 2005, aux tirs au buts (3-3, 3-2 ap. t.a.b.), après avoir été mené 3-0 par l'AC Milan, et à la finale en 2007. Mais après un démarrage encourageant avec Everton, avec 3 victoires et 1 nul sur les 4 premières journées, les mois d'octobre et novembre avec 2 nuls et 6 défaites dont un 1-4 dans le derby à Goodison Park, avaient considérablement fragilisé sa position. Note: Complété

Vladimir Petkovic en grand danger Vladimir Petkovic: l'hiver est bien rude... Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BLUMBERG Vladimir Petkovic passera-t-il l'hiver à Bordeaux ? Après la défaite cinglante 6-0 concédée dimanche à Rennes, la position de l'ancien sélectionneur de l'équipe de Suisse devient intenable. Ce revers en Bretagne survient après la défaite "historique" à domicile devant Marseille, la première depuis 44 ans qui fait tant de mal aux supporters girondins. Elle survient aussi trois jours après la décision du club de se séparer de quatre joueurs, dont le capitaine Laurent Koscielny. Elle traduit surtout les lacunes édifiantes d'une équipe qui possède la pire défense de Ligue 1 avec... 50 buts encaissés en 21 matches. Pas l'homme de la situation Même si le montant - plus de 2 millions et demi de francs par année - et la durée - au 30 juin 2024 - de son contrat le protègent en raison de la situation financière du club jugée très précaire, Vladimir Petkovic peut nourrir bien des inquiétudes. Celui qui a mené l'été dernier la Suisse en quart de finale de l'Euro n'est pas l'homme de la situation dans cette équipe qui lutte contre la relégation dans un championnat dont il ignorait tout il y a encore six mois. Le fait qu'il ne maîtrise toujours pas le français ne lui facilite sans doute pas la tache pour faire passer ses messages. A Rennes, Bordeaux n'a adressé son premier tir cadré qu'à la... 83e minute. Les Girondins ont tenu une demi-heure avant lâcher complètement prise. Menés 2-0 à la pause, ils ont eu le malheur de se retrouver à dix à la 50e minute après l'expulsion pour deux avertissements du demi Issouf Sissokho. La suite du match ne fut plus qu'un long calvaire pour la formation de Vladimir Petkovic. Et pour les supporters d'un club dont le riche passé riche de six titres de Champion de France semble de plus en plus lointain.

Yule deuxième du slalom de Wengen Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Daniel Yule a offert au slalom masculin helvétique son premier podium de la saison dimanche à Wengen. Le Valaisan a terminé 2e à 0''22 du Norvégien Lucas Braathen, seulement 29e de la première manche et auteur d'une fabuleuse remontée sur une piste alors en parfait état. Huitième de la première manche, Daniel Yule a bien tenu le choc sur un deuxième parcours disputé dans des conditions difficiles. Il a même gagné six places pour cueillir son 11e podium en Coupe du monde, le premier depuis janvier 2020 à Schladming (3e). Il est par ailleurs le premier Suisse à terminer dans le top 3 en slalom à Wengen depuis... 1999 et la 2e place de Michael von Grünigen. Ce slalom a épousé un scénario complètement fou. Leader après la première manche, Henrik Kristoffersen est ainsi parti à la faute à trois portes de l'arrivée alors que la victoire lui tendait les bras. Quatrième après le premier parcours, Ramon Zenhäusern a quant à lui reculé au 15e rang final. Un deuxième Suisse a néanmoins pris place dans le top 10. Seulement 20e sur le premier parcours, Loïc Meillard a signé le 2e chrono sur le second tracé pour grimper au 7e rang. Le skieur d'Hérémence termine ainsi pour la troisième fois consécutive parmi les huit premiers d'un slalom. Marc Rochat s'est pour sa part classé 17e. Aerni éliminé en 2e manche Tanguy Nef et Reto Schmidiger, respectivement 10e et 11e après la première manche, ont commis de nombreuses fautes en finale. Le Genevois se classe en 24e et dernière position, juste derrière le Nidwaldien. Luca Aerni, qui pointait au 13e rang après le premier parcours et restait sur un 5e rang à Adelboden, a quant à lui connu l'élimination sur la manche finale.

Andri Ragettli s'impose pour son retour Image: KEYSTONE/AP The Aspen Times Andri Ragettli a signé un retour gagnant à trois semaines des JO. Le Grison de 23 ans s'est imposé en slopestyle dimanche en Coupe du monde à Font Romeu, où il revenait à la compétition dix mois après sa grave blessure au genou gauche. Fabian Bösch (6e) et Valentin Morel (8e) complètent la belle performance d'ensemble helvétique. Auteur notamment d'un impressionnant Triple Cork 1440 sur son premier "run" en finale, Andri Ragettli disputait son premier concours depuis sa chute survenue le 16 mars à Aspen. Le Grison s'était blessé aux ligaments croisés et internes ainsi qu'au ménisque sur son troisième saut en finale du Big Air des Mondiaux, trois jours après avoir cueilli l'or en slopestyle.

Corinne Suter 2e du super-G de Zauchensee, à 0''04 de Brignone Image: KEYSTONE/AP Corinne Suter a signé dimanche son deuxième podium de l'hiver en Coupe du monde en prenant la 2e place du super-G de Zauchensee. La Schwytzoise a manqué de peu une quatrième victoire à ce niveau, échouant à 0''04 seulement de la gagnante Federica Brignone. Victorieuse la veille en descente, Lara Gut-Behrami a terminé 9e. Troisième de la seconde descente de Lake Louise début décembre, Corinne Suter revient donc sur le devant de la scène à moins de trois semaines des Jeux olympiques. La vice-championne du monde 2021 de super-G a réussi un finish de feu dimanche, elle qui accusait 0''28 de retard sur Federica Brignone après 54'' de course. La Schwytzoise signe son 18e podium à ce niveau, le septième en super-G et le premier dans la discipline depuis février 2021 (3e à Val di Fassa). Elle avait évité de peu la chute samedi en descente, retrouvant miraculeusement son équilibre après un mouvement de terrain mal négocié avant de décrocher la 7e place. Federica Brignone a quant à elle cueilli sa 18e victoire en Coupe du monde, la sixième en super-G. L'Italienne de 31 ans, qui avait déjà enlevé le deuxième super-G organisé à St-Moritz en décembre, conforte sa 2e place dans la Coupe du monde de la spécialité derrière Sofia Goggia. Gut-Behrami à 0''64 Surprenante gagnante de la descente samedi, Lara Gut-Behrami n'a pas signé d'exploit 24 heures plus tard dans sa discipline de prédilection. La Tessinoise, qui manque d'entraînement après sa longue pause forcée due au Covid-19, doit se contenter du 10e rang. Pas encore à 100% de ses moyens, elle a concédé 0''64 à la gagnante.