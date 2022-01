Spielmann au LS +++ Louis Delétraz roulera en LMP2

Super League: Spielmann quitte YB pour Lausanne-Sport Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Lausanne-Sport a engagé le milieu offensif Marvin Spielmann (25 ans), qui évoluait aux Young Boys. La nouvelle recrue du LS a signé un contrat valable jusqu'à fin juin 2024. Spielmann était arrivé dans le club bernois en été 2019, en provenance de Thoune. Avec YB, il a fêté deux titres de champion de Suisse et un succès en Coupe. Il avait d'ailleurs inscrit le but décisif en finale contre Bâle (2-1) le 30 août 2020, permettant aux Bernois de réussir leur premier doublé depuis 1958 et leur première victoire en Coupe depuis 1987. En 56 apparitions avec les Young Boys, Marvin Spielmann a marqué six buts et donné huit passes décisives.

WEC: Louis Delétraz roulera en LMP2 avec le team Prema Orlen Image: Keystone/SERGEY SAVRASOV L'année 2022 sera chargée pour Louis Delétraz. Le pilote genevois disputera le championnat du monde d'endurance (WEC) parallèlement à son engagement en IMSA outre-Atlantique avec Tower Motorsport. En WEC, Delétraz (24 ans) courra en LMP2 pour l'équipe italienne Prema Orlen, au volant d'une Oreca 07 propulsée par un moteur Gibson. Il retrouvera comme coéquipier l'expérimenté Polonais Robert Kubica (37 ans), avec qui il avait gagné le titre en European Le Mans Series (ELMS) l'an passé. Le troisième pilote sera le jeune Italien Lorenzo Colombo (21 ans). Un job à finir "C'est incroyable de continuer avec l'unique Robert Kubica après notre titre en 2021 et d'être rejoints par Lorenzo Colombo. Avec Robert, nous avons un job à finir au Mans", a publié Delétraz. Il faisait référence aux dernières 24 Heures, quand la voiture du team WRT qu'il partageait avec le Polonais et le Chinois Yifei Ye était tombée en panne à moins de cinq minutes de l'arrivée alors qu'elle était en tête de la catégorie LMP2. L'équipe Prema est réputée pour ses excellents résultats en monoplace dans les formules de promotion. Elle effectuera ses débuts en WEC. "Il n'y a pas besoin de présenter ce team. J'ai roulé contre eux durant plusieurs années en monoplace et les succès qu'ils ont pu obtenir parlent pour eux. L'équipe aura beaucoup à apprendre en endurance, mais nous avons de grandes ambitions, des personnes talentueuses et beaucoup de motivation. Je me réjouis de cette saison", a encore écrit Louis Delétraz.

Trois assists pour Roman Josi Image: KEYSTONE/AP/Mark Zaleski Roman Josi et Timo Meier brillent toujours de mille feux sur les rinks de la NHL. Le Bernois et l'Appenzellois se sont montrés une fois de plus décisifs mardi soir. A Nashville, Roman Josi a délivré trois assists lors du succès 5-4 en prolongation des Predators face à Colorado. C'est la quatrième fois cette saison que le capitaine comptabilise au moins trois points dans une rencontre. Avec ses 12 buts et ses 25 passes décisives, il est le deuxième défenseur le plus prolifique de la NHL au sein d'une équipe qui a signé un cinquième succès de rang, son douzième lors de ses quatorze derniers matches. Timo Meier demeure toutefois le Suisse le plus percutant. L'Appenzellois a ouvert le score lors d'une séquence de jeu de puissance lors de la victoire 3-2 de San Jose à domicile devant le Detroit de Pius Suter. Timo Meier a signé sa 15e réussite de la saison pour comptabiliser désormais 39 points. Cette victoire, la troisième de rang, permet aux Sharks de basculer du bon côté de la barre. Un troisième joueur suisse a comptabilisé un point au cours de la soirée. Philipp Kurashev a délivré un assist lors du succès 4-2 de Chicago à Columbus. Le Zurichois présente désormais une fiche de 10 points avec 2 buts et 8 passes décisives.

Djokovic admet avoir commis des "erreurs" Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS Novak Djokovic a admis des "erreurs" dans son formulaire d'entrée en Australie et dans son comportement après avoir été testé positif au Covid-19. Sa participation à l'Open d'Australie est en suspens. Dans un message publié mercredi sur Instagram, le numéro un mondial de tennis, non vacciné, a indiqué que son équipe avait fourni des informations complémentaires aux autorités australiennes, qui doivent décider de l'éventuelle annulation de son visa et de son expulsion. "Nous vivons une époque difficile dans une pandémie mondiale et parfois des erreurs surviennent", a plaidé Djokovic, qui s'entraîne actuellement en vue de participer à l'Open d'Australie à partir de lundi. Djokovic a été vu en public à Belgrade au lendemain du 16 décembre, date à laquelle il a été testé positif selon les informations qu'il a fournies à l'immigration australienne. Se disant victime de "désinformations" qu'il juge "très blessantes" pour sa famille, il a expliqué qu'il n'avait pas encore reçu le résultat de son test, effectué la veille, au moment d'apparaître en public le 17 décembre. "Une erreur humaine" Le joueur de 34 ans est arrivé en Australie la semaine dernière, avec une exemption de vaccination contre le Covid-19, due à un test positif daté du 16 décembre. Après un test antigénique négatif effectué le 16 décembre en parallèle du test PCR, il participait, le 17, au lancement d'un timbre en Serbie et à une rencontre avec des jeunes joueurs de tennis. Des photographies publiées par la Fédération de tennis de Belgrade montraient Djokovic avec des responsables de la fédération et une vingtaine d'adolescents, tous sans masque. Le joueur assure avoir effectué avant cette rencontre un deuxième test antigénique, aussi négatif. "Je n'avais pas de symptôme et je me sentais bien. Et je n'avais pas reçu la notification du test PCR positif avant la fin de cet événement", explique-t-il. Djokovic reconnaît en revanche une "erreur de jugement", celle d'avoir reçu, alors malade asymptomatique, des journalistes du quotidien français L'Equipe pour une interview. "Je me suis senti obligé de continuer et de réaliser l'interview de L'Equipe, car je ne voulais pas laisser tomber le journaliste, mais j'ai veillé à respecter la distanciation sociale et à porter un masque, sauf lorsque mon portrait était fait", a-t-il expliqué. Il plaide aussi "l'erreur humaine" pour avoir coché la mauvaise case dans le formulaire d'entrée en Australie. Ce dernier a été largement diffusé par les médias australiens et montre que le joueur a coché la case confirmant qu'il n'a pas voyagé dans les 14 jours précédents son arrivée en Australie le 5 janvier. Or, le joueur était, dans ces deux semaines, en Serbie puis en Espagne. "C'était une erreur humaine et certainement pas délibérée".

Genève sans souci Marc-Antoine Pouliot inscrit le 3-0 Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Genève-Servette s'est bien remis de sa défaite dans le derby lémanique. Les Aigles ont dominé Davos 4-0 aux Vernets. Comme d'habitude, les étrangers du GSHC ont donné le ton. On pense au 2-0 de Vatanen et au 3-0 de Pouliot, désormais suisse, sur une passe délicieuse de Tömmernes qui a fait tomber le défenseur davosien Thomas Wellinger. Et Jan Cadieux a pu compter sur un très bon Tanner Richard, auteur de l'ouverture du score à la 5e. A noter que ce sont des cannes grisonnes qui ont été les dernières à toucher le puck sur les deux premières réussites. Sans Bromé, Stransky ni Nussbaumer, les Grisons ont semblé relativement inoffensifs. On peine à retrouver le Davos qui fut un temps leader de National League. Sans quelques parades déterminantes de Gilles Senn, l'addition aurait pu être plus lourde. Dans l'autre cage, Dominic Nyffeler a eu la joie de connaître un premier blanchissage. Pas mal pour un pigiste venant de Kloten en Swiss League pour pallier l'absence de Gauthier Descloux.

Slalom de Schladming: Rast sauve l'honneur suisse, Shiffrin gagne Image: KEYSTONE/AP Camille Rast a terminé 4e du slalom de Schladming remporté par Mikaela Shiffrin qui signe sa 73e victoire. Petra Vlhova et Lena Dürr complètent le podium. On ne l'attendait pas aussi bien placée et pourtant. De retour après son isolement dû au covid et plusieurs jours passés au fond du lit sans pouvoir s'entraîner, la Valaisanne a réussi le meilleur résultat de sa carrière en Coupe du monde avec ce 4e rang, à égalité avec Chiara Mair. Il n'a manqué que 0''12 à la Vétrozaine pour décrocher son premier podium. Deuxième Suissesse classée, Aline Danioth a terminé 22e. Grâce à cette 4e place, Camille Rast sauve l'honneur suisse. Car les deux fers de lance ont failli. Troisième de la première manche, Wendy Holdener a connu l'élimination sur le deuxième parcours. Bêtement éliminée lors du slalom de Kranjska Gora, Michelle Gisin a encore une fois enfourché. Rageant pour l'Obwaldienne qui ne va normalement pas se rendre à Zauchensee pour les épreuves de vitesse du week-end. La victoire est donc revenue à Mikaela Shiffrin, visiblement très émue dans l'aire d'arrivée. L'Américaine enlève sa 73e victoire et son 47e slalom! Quatrième sur le run initial et donnant une impression d'être moins tranchante que par le passé, la skieuse de Vail a livré une superbe prestation sur la Planai lors de son second passage. Même la grande dominatrice de la spécialité Petra Vlhova a dû s'incliner. Victorieuse de cinq des sept slaloms disputés jusqu'ici, la Slovaque a d'ores et déjà remporté le globe de la spécialité. Elle compte en effet 220 points d'avance alors qu'il ne reste plus que deux slaloms.

Le Nigéria domine l'Égypte, Salah décevant Image: KEYSTONE/AP/Footografiia Le collectif du Nigeria a maté l'Égypte (1-0). Mohamed Salah a été très isolé dans ce choc de la CAN à Garoua. Les "Green Eagles" ont survolé les pyramides avec aisance, maîtres du ballon, bien plus puissants physiquement et incisifs. Le Nigeria a produit la meilleure impression des prétendants au titre dans le match le plus intéressant depuis le début de la compétition, malgré une dernière demi-heure plus terne. Déchaîné dans son couloir gauche, Moses Simon en a fait voir de toutes les couleurs aux "Pharaons". Une de ses irrésistibles montées a amené le but nigérian, signé Kelechi Iheanacho, un enchaînement contrôle-reprise dans la lucarne (30e). Pour l'Égypte, sept fois championne d'Afrique, c'est une nouvelle désillusion après le cauchemar de l'élimination à domicile dès les 8e de finale par l'Afrique du Sud, lors de l'édition précédente. Mo Salah, la star de Liverpool, a été très décevant, ne touchant que 14 ballons en première période.

Slalom de Schladming: Vlhova en tête, Holdener à l'affût Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Petra Vlhova est en tête du slalom de Schladming au terme de la première manche. Mais Wendy Holdener est à l'affût au 3e rang à 0''35. Deuxième dimanche à Kranjska Gora à seulement 0''23 de Vlhova, Holdener confirme qu'elle est en forme sur une piste Planai où les écarts n'ont pas été très conséquents. Bêtement éliminée lors du slalom en Slovénie, Michelle Gisin a encore une fois enfourché. Rageant pour l'Obwaldienne qui ne va normalement pas se rendre à Zauchensee pour les épreuves de vitesse du week-end. Excellente performance pour Camille Rast de retour après son isolement dû au covid. La Valaisanne a pris la 7e place à 0''75 alors qu'elle avait passé les derniers jours au fond du lit et qu'elle n'a pas eu l'occasion de s'entraîner. Aline Danioth est provisoirement 24e à 1''79 et Mélanie Meillard 30e à 3''92. La deuxième manche aura lieu à 20h45.

Entraînement de la descente de Wengen: les Suisses dans le coup Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les Suisses se sont montrés à l'aise à Wengen lors du premier entraînement en vue des descentes Coupe du monde de vendredi et samedi. Stefan Rogentin et Beat Feuz ont en effet fini 2e et 3e. Le Grison et le Bernois ont respectivement concédé 0''07 et 0''14 sur le meilleur chrono établi par le vétéran italien Christof Innerhofer (37 ans), victorieux sur le Lauberhorn voici neuf ans. Cette première hiérarchie doit cependant être prise avec précaution: de nombreux skieurs n'ont pas recherché les limites lors de cet entraînement disputé dans des conditions idéales et sous un éclatant soleil. Janka de retour Deux autres Suisses, Niels Hintermann (8e) et Carlo Janka (9e), se sont glissés dans le top 10. C'est surtout réjouissant pour le Grison, qui veut entamer sa saison sur la mythique piste où il avait gagné il y a douze ans. Janka avait renoncé à s'aligner à Bormio après les deux entraînements conclus en queue de peloton (61e/62e).

Non vaccinée, Patrizia Kummer passera 21 jours en quarantaine Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Patrizia Kummer se rendra dès cette semaine à Pékin, alors qu'elle n'est pas encore définitivement sélectionnée pour les Jeux olympiques. Elle va y suivre une quarantaine de 21 jours. La championne olympique de snowboard 2014 a choisi de ne pas se faire vacciner contre le Covid-19, pour des raisons personnelles. "Je respecte les règles des autorités et du CIO", a déclaré la Valaisanne, âgée de 34 ans. "Je me concentre pleinement sur mes objectifs sportifs aux JO de Pékin. Je ne peux rien influencer d'autre", a-t-elle ajouté.

National League: Zoug bientôt à nouveau avec Hofmann Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Grégory Hofmann va rejouer à Zoug après la fin de sa brève aventure en NHL avec Columbus Blue Jackets. Le club champion de Suisse en titre l'a confirmé mardi matin. Hofmann (29 ans) pourra griffer la glace avec Zoug dès que toutes les formalités de transfert avec la NHL auront été complétées. Il possède un contrat avec le club jusqu'en 2023. En 99 matches sur deux saisons, Grégory Hofmann avait inscrit 48 buts et donné 54 assists avec la formation zougoise. Raisons familiales Ce retour implique que les champions de Suisse ne pourront plus aligner que quatre joueurs étrangers par match dès la première partie qu'Hofmann disputera. L'international suisse était rentré au pays en décembre pour la naissance de sa fille. Il a choisi de mettre fin à son passage en NHL pour raisons familiales. En 24 matches avec les Blue Jackets, il avait rendu une fiche de 2 buts et 5 assists.

Teichmann battue dès le 1er tour à Adelaide Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Jil Teichmann (WTA 37) abordera l'Open d'Australie (17-30 janvier) sans avoir gagné le moindre match dans sa préparation. La gauchère s'est inclinée 1-6 7-6 (7/3) 6-4 devant la qualifiée américaine Lauren Davis (WTA 95) mardi au 1er tour à Adelaide. Tête de série no 7 du tableau, Jil Teichmann avait pourtant le match en main face à une joueuse qui avait été battue en deux sets par la Zurichoise Viktorija Golubic (WTA 42) au 1er tour à Melbourne la semaine passée. Elle a en effet servi pour le gain du match à 6-1 6-5, après avoir déjà mené 6-1 4-3 service à suivre. Jil Teichmann s'est effondrée dans le "money time" de la deuxième manche, perdant neuf points de suite pour se retrouver menée 5/0 dans le tie-break. La Suissesse s'est accrochée dans le set décisif, recollant à 3-3 après avoir perdu son service d'entrée, mais n'est pas parvenue à effacer le break concédé au septième jeu.

Fin de carrière pour la légende Kohei Uchimura Image: KEYSTONE/AP/Vadim Ghirda Longtemps roi de la gymnastique mondiale, Kohei Uchimura a annoncé mardi mettre un terme à sa carrière. Le Japonais avait échoué l'été dernier à Tokyo à remporter un quatrième titre olympique. Kohei Uchimura (33 ans) était brutalement tombé de son trône à Tokyo, chutant dès les qualifications à la barre fixe, l'unique épreuve à laquelle il avait finalement participé. Double champion olympique au concours général individuel (Londres 2012 et Rio 2016), un exploit inédit depuis plus de quarante ans, il avait aussi décroché le titre par équipe aux JO de Rio 2016. Egalement quatre fois médaillé d'argent aux JO, deux fois en 2008 et deux fois en 2012, le Japonais a par ailleurs été champion du monde du concours général six fois de suite entre 2009 et 2015 - un record - et décroché quatre autres titres mondiaux sur cette période (sol, barres parallèles, barre fixe et concours par équipe). Son déclin est venu avec une accumulation de blessure, et c'est diminué physiquement qu'il avait abordé Tokyo-2020. Kohei Uchimura n'avait pas renoncé après cette désillusion, ayant encore participé en octobre dernier aux Championnats du monde 2021 à Kitakyushu. Mais là aussi, son rêve de terminer en apothéose s'est brisé: il était revenu bredouille de cette dernière compétition.

Rentrée convaincante de Bencic Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Belinda Bencic (WTA 23) a commencé sa saison de manière idéale. La St-Galloise a dominé Beatriz Haddad Maia (WTA 88) 6-3 6-2 mardi au 1er tour du tournoi WTA 500 de Sydney. Forfait la semaine passée à Adelaide en raison d'un timing trop serré après son test positif au Covid-19 subi mi-décembre à Abou Dhabi, Belinda Bencic n'a mis que 70' pour vaincre la qualifiée brésilienne. Elle n'a pas dû faire face à la moindre balle de break dans cette partie, ne perdant que 10 points sur son service. La St-Galloise, qui avait initialement hérité de Barbora Krejcikova (WTA 4) au 1er tour avant que cette dernière ne prenne la place de la tête de série no 1 dans le tableau, sera à nouveau opposée à une qualifiée au 2e tour. Elle se frottera à la Française Océane Dodin (WTA 96) ou à la Mexicaine Giuliana Olmos (WTA 685).