Spirig blessée +++ Les hockeyeuses suisses contre les Russes aux JO

Nicola Spirig se fracture la clavicule Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Nicola Spirig, championne olympique à Londres, s'est blessée dimanche à l'occasion d'un entraînement au bord du lac de Zurich. Lors de sa chute, elle s'est fracturé deux côtes ainsi que la clavicule. Elle a été opérée ce mardi de la clavicule. "Je suis heureuse que l'opération se soit bien passée", rapporte un communiqué de la médaillée d'or olympique. Spirig va pouvoir quitter l'hôpital ce mercredi et pourra poursuivre un entraînement avec maintes restrictions pendant six semaines. La Zurichoise devra repousser sa rentrée prévue le 5 mars à l'occasion d'un Ironman 70.3 à Dubai. Son grand but de la saison demeure le projet baptisé "Projekt SUB8".

Les Suissesses en quarts de finale contre le Team ROC Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'équipe de Suisse dames affrontera le Team du comité olympique russe (ROC) en quarts de finale. Le Team ROC s'est imposé 5-0 contre la Finlande à l'occasion du dernier match de la phase préliminaire. Les Suissesses de l'entraîneur Colin Muller s'étaient inclinées 2-5 contre les Russes lors de leur rencontre dans la phase préliminaire. Depuis, les Suissesses ont énormément progressé et ont battu 3-2 la Finlande, troisième du dernier Championnat du monde. Chez les dames, il y a des quarts de finale depuis les JO de 2014. Déjà il y a huit ans et aussi à Pyeongchang en 2018, les Suissesses avaient dû composer avec les Russes en quarts de finale. En 2014, elles s'étaient imposées 2-0 avant d'aller chercher une sensationnelle médaille de bronze. Il y a quatre ans, la partie avait tourné court avec une défaite 6-2. Le dernier match à élimination directe face à la Russie avait tourné en faveur des Suissesses au Championnat du monde à Calgary en août dernier. Menées 2-0, elles avait finalement fait la différence en prolongation (3-2).

Laaksonen échoue au 1er tour face à Rublev Image: KEYSTONE/AP/Hamish Blair Henri Laaksonen (ATP 85) a été logiquement éliminé au 1er tour du tournoi en salle de Rotterdam par le tenant du titre et tête de série no 2, le Russe Andrey Rublev (ATP 7). Ce dernier s'est imposé 6-4 6-4 face au Schaffhousois, qui s'était extrait des qualifications.

La compétition avait "manqué" à Marcell Jacobs Image: KEYSTONE/AP Pool REUTERS Le champion olympique italien du 100 m Marcell Jacobs a reconnu mardi que la compétition lui avait "manqué", quelques jours après refermé à Berlin une parenthèse de plus six mois sans course. "Avant la course à Berlin (victoire sur 60 m en salle vendredi, ndlr), j'étais assez agité, cela faisait quand même six mois que je n'avais pas fait de compétition", depuis les deux victoires aux Jeux olympiques de Tokyo sur 100 m puis en relais 4x100 m, a-t-il expliqué en recevant le prix de meilleur athlète de l'année remis par l'Association de la presse étrangère à Rome. "Cela a vraiment été une émotion unique, cela m'avait manqué, cette adrénaline de se mesurer à des adversaires et à soi-même. J'espère ne plus rester aussi longtemps sans faire de courses", a ajouté le champion olympique surprise de l'été dernier au Japon, qui avait ensuite mis fin prématurément à sa saison en mettant en avant une fatigue "mentale, encore plus que physique". Après sa victoire initiale à Berlin vendredi, Jacobs va continuer à se préparer sur 60 m en vue des Mondiaux en salle de Belgrade (18-20 mars), avec des rendez-vous prévus notamment à Lodz vendredi puis le 17 février à Liévin. En plein air, il a précisé qu'il s'alignerait aussi sur "quelques 200 mètres, qui sont aussi utiles pour le 100 m". Le champion olympique attend par ailleurs toujours une réponse d'Usain Bolt concernant le défi amical qu'il a lancé en novembre à la légende jamaïquaine: "Il ne m'a pas encore répondu mais j'espère qu'il le fera bientôt, envoyez-lui le message!".

Les Suisses un peu "justes" Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino Jovian Hediger et Valerio Grond ont eu le mérite de franchir les qualifications mais ont été éliminés en quarts de finale du sprint olympique, à Zhangjiakou. Le Norvégien Johannes Klaebo s'est imposé. Comme il y a quatre ans à Pyeongchang, Klaebo a dominé l'épreuve, devant l'Italien Federico Pellegrino, déjà 2e en 2018. Cette fois, la course se disputait en skating, après l'avoir été en classique en 2018. Le Russe du team ROC Alexander Terentev a cueilli le bronze. Les deux Suisses à avoir franchi les qualifications se sont arrêtés en quarts de finale. Le Vaudois Jovian Hediger, 5e de sa série, a manqué de forces sur la fin. Il avait réalisé le 20e temps des qualifications et aurait dû être à ton top pour filer en demi-finales, sur ce parcours en altitude très éprouvant pour les organismes. Le Bellerin aura encore l'occasion, probablement, de disputer le sprint par équipes, même si la composition du tandem helvétique n'avait pas encore été décidée mardi en début d'après-midi. Le jeune Grison Valerio Grond n'a pas démérité. Pour ses premiers JO, il a atteint les quarts de finale, contrairement à Roman Schaad, premier éliminé à l'issue des qualifications (31e). Globalement, le camp suisse du ski de fond attendait un peu plus de cette journée.

Nadine Fähndrich y a cru jusqu'au bout Image: KEYSTONE/AP/Aaron Favila Nadine Fähndrich a manqué d'assez peu le podium auquel elle aspirait, en finale du sprint olympique, à Zhangjiakou. Elle a terminé exténuée à la 5e place, après avoir longtemps lutté pour le bronze. Il a manqué 4 secondes à la Lucernoise pour devenir la première fondeuse suisse à décrocher une médaille olympique en individuel. Elle a laissé passablement de forces dans la première partie de course en skiant trop souvent à l'extérieur et en peinant à trouver sa place derrière les Suédoises Jonna Sundling et Maja Dahlqvist, qui menaient un train d'enfer. A 300 m de l'arrivée, Nadine Fähndrich s'est magnifiquement replacée en 3e position. Tout s'est joué dans l'interminable faux-plat montant menant à l'arrivée. Les deux Américaines Jessica Diggins, finalement médaillée de bronze, et Rosie Brennan lui sont passées devant. En tête, Jonna Sundling était intouchable. Elle a ajouté le titre olympique à ses deux couronnes mondiales obtenues l'an passé. Une autre Suédoise, Maja Dahlqvist, a pris la médaille d'argent. Outre Fähndrich, Laurien van der Graaff et Alina Meier avaient également franchi le cap des qualifications. Les deux Grisonnes ont été éliminées en quarts de finale.

Mathilde Gremaud: "J'ai fait un retour aux sources" Image: KEYSTONE/EPA/ROMAN PILIPEY Le déclic pour Mathilde Gremaud s'est produit en décembre. "J'ai décidé de faire un retour aux sources. Je m'étais mis trop de pression avant", a relevé la nouvelle médaillée de bronze du Big Air. La Gruérienne s'est expliquée aux JO de Pékin sur l'"été difficile" qu'elle a traversé. "J'avais voulu me remettre en question, essayer de nouvelles choses durant l'été. Les résultats n'ont pas suivi. Je me suis alors rendu compte en décembre que je faisais fausse route, que j'avais adopté de mauvaises croyantes." Deux chutes à l'automne, à Coire et à Stubai en Autriche, cette dernière provoquant une légère commotion, ont peut-être aussi facilité ce réveil salvateur. "J'ai alors décidé de revenir à plus de simplicité. Il me fallait retrouver le plaisir de skier." "Du jamais-vu" Mathilde Gremaud a ressurgi de sa boîte au meilleur moment, sur ce site industriel de la mégalopole pékinoise qui servait de cadre inédit pour la finale de Big Air. "Je suis extrêmement heureuse de cette médaille de bronze. J'ai tout essayé sur mon troisième saut et n'ai aucun regret de ne pas avoir obtenu l'argent." La Fribourgeoise observe que le niveau s'est considérablement élevé ces trois ou quatre dernières années. "Le niveau des meilleures filles il y a quatre ans (la discipline n'était pas encore olympique, ndlr) n'aurait peut-être même pas suffi pour entrer en finale ici." "Les meilleures ont montré des tricks (figures) que je n'avais jamais vus auparavant. Tout le monde a repoussé ses limites. C'était la guerre", a ajouté Mathilde Gremaud. Deux médailles de même valeur D'abondantes larmes ont coulé sur ses joues mardi. "Pour reprendre l'expression de mon grand-père, j'avais la vessie près des yeux", a glissé l'émotive et expressive freestyleuse. Elle place sur un plan d'égalité cette médaille de bronze avec celle d'argent qu'elle avait décrochée il y a quatre ans en slopestyle aux JO de Pyeongchang. "Elles ont la même valeur. Les circonstances qui les ont précédées étaient très différentes." La jeune Romande, qui fêtait ses 22 ans ce mardi, se souviendra à double titre de cette journée. Pour marquer son anniversaire, ses camarades du freestyle helvétique lui ont aspergé le visage avec un gâteau, dans la bonne humeur, comme il est de coutume dans l'équipe. Si le public a des frissons en regardant les acrobaties du Big Air, Mathilde Gremaud sourit quelque peu à cette évocation: "Une fois en l'air, je sais exactement ce que je fais, où j'en suis. C'est une sensation corporelle très forte." L'Asie, en tout cas, sourit à la Gruérienne.

Weger 19e du 20 km, Fillon Maillet sacré Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Bien qu'efficace en tir, Benjamin Weger n'a pu faire mieux que 19e de l'épreuve individuelle (20 km) des JO, à Zhangjiakou. Il a concédé 3'19 au médaillé d'or, le Français Quentin Fillon Maillet. Tout comme Weger, le Tricolore a encaissé 2 minutes de pénalité pour ses deux erreurs au tir. Mais il s'est montré beaucoup plus rapide sur les skis, rapportant à la France un 10e dixième titre olympique en biathlon. Weger n'a ainsi pas réédité sa 6e place de Pyeongchang en 2018. Il a précédé de peu son jeune compatriote Joscha Burkhalter (22e). Les autres Suisses (Sebastian Stalder, Niklas Hartweg) ont fini au-delà de la 50e place. La médaille d'argent est revenue au surprenant Biélorusse Anton Smolski (à 14'') et le bronze au Norvégien Johannes Boe (à 31''), tenant du titre.

Hediger et Grond en quarts de finale du sprint Jovian Hediger disputera les quarts de finale du sprint olympique. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Deux des trois Suisses en lice se sont qualifiés pour les quarts de finale du sprint olympique (en skating) à Zhangjiakou. Le Vaudois Jovian Hediger, premier Suisse, est arrivé 20e des qualifications. Le Bellerin a concédé 7''44 au plus rapide, le Français Lucas Chanavat. Le Russe Sergey Ustiugov a signé le 2e temps, et l'ogre norvégien Johannes Klaebo, le 3e. La Grison Valerio Grond s'est qualifié avec le 24e chrono. Déception en revanche pour Roman Schaad, premier éliminé (31e), pour 7 centièmes seulement.

Nadine Fähndrich commence bien Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Nadine Fähndrich a annoncé la couleur en se classant 3e des qualifications du sprint olympique. La Lucernoise a concédé 6''62 à la plus rapide, la double championne du monde suédoise Jonna Sundling. La Davosienne Alina Meier a elle aussi passé haut la main le "cut" pour l'accès aux quarts de finale (dès 11h30), réservés aux 30 meilleures, en signant le 17e chrono. Les écarts sont extrêmement importants. La Grisonne Laurien van der Graaff, qualifiée en tant que 27e, a ainsi perdu14 secondes sur Sundling, sur un effort de trois minutes environ. La quatrième Suissesse, Anja Weber (48e), a été éliminée. L'épreuve se dispute en skating, sur le site de Zhangjiakou.

Cuisant échec des Suisses en géant parallèle Image: KEYSTONE/EPA/Diego Azubel Les Suisses ont subi un cuisant échec dans les géants parallèles des JO de Pékin. Les trois "riders" en lice au stade des 8es de finale, Julie Zogg, Patrizia Kummer et Dario Caviezel, ont tout été sortis à ce stade de la compétition. Julie Zogg a manqué de peu la victoire en 8e de finale. La St-Galloise s'est inclinée pour 0''04 devant l'Allemande Carin Langenhorst. La championne olympique 2014 Patrizia Kummer a quant à elle été battue de 0''20 par l'Autrichienne Julia Dujmovits, Dario Caviezel de 0''16 par l'Autrichien Andreas Prommegger. C'est la deuxième fois seulement que le snowboard alpin n'apporte aucune médaille à la Suisse depuis son introduction au programme olympique en 1998, après l'échec de 2010 à Vancouver. Le géant parallèle a rapporté pas moins de huit médailles à Swiss Olympic, dont cinq en or.

Britschgi qualifié de justesse pour le libre Lukas Britschgi participera au libre Image: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL Lukas Britschgi sera présent vendredi pour le programme libre olympique. Le Schaffhousois de bientôt 24 ans a pris la 24e place d'un programme court dominé par Nathan Chen. Ses 76,16 points ont été suffisants pour se glisser en finale où ne sont retenus que les 24 meilleurs du court. Britschgi n'a toutefois pas tout à fait réussi son programme pékinois comme il le souhaitait. Lors de la combinaison quadruple/triple toeloop prévue, il n'a effectué que deux rotations sur le deuxième saut, et lors du triple lutz, il a dû s'appuyer avec la main après la réception. Britschgi a manqué de trois bons points son record de 79,34 points réalisé en novembre à Varsovie. Le programme court a été remporté par le triple champion du monde américain Nathan Chen, qui a battu le record du monde avec ses 113,97 points. Derrière l'Américain, on retrouve deux Japonais mais pas le double champion olympique Yuzuru Hanyu, seulement 8e après un simple Salchow rédhibitoire en entrée de programme. L'Empire du Soleil Levant est représenté par Yuma Kagiyama (108,12) et Shoma Uno (105,90), le protégé de Stéphane Lambiel, absent à Pékin en raison d'un test covid positif juste avant de partir pour la Chine.

Nevin Galmarini éliminé en qualifications Image: KEYSTONE/EPA/MAXIM SHIPENKOV Champion olympique de la discipline en 2018, Nevin Galmarini a été éliminé dès les qualifications du géant parallèle des Jeux de Pékin. Le Grison a terminé 21e, à près d'une seconde du top 16. Trois Helvètes seulement seront engagés en 8es de finale dès 7h30 heure suisse. Respectivement 11e et 12e des qualifications, Julie Zogg et Patrizia Kummer défieront l'Allemande Carin Langenhorst et l'Autrichienne Julia Dujmovits. Dario Caviezel (14e des qualifs) se mesurera quant à lui à l'Autrichien Andreas Prommegger. Gian Casanova (28e) et Jessica Keiser (28e également) ont échoué nettement lors de ces qualifications. La frustration doit en revanche être grande pour la Glaronaise Ladina Jenny, 17e à 0''14 du dernier ticket de 8e de finaliste.

Nico et Nino marquent mais s'inclinent Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Nico Hischier et Nino Niederreiter ont fait mouche en NHL. Mais les deux buteurs suisses n'ont pu empêcher leur équipe de connaître la défaite. Auteur de l'unique réussite des Devils, Hischier a inscrit son 9e but de la saison d'une habile déviation en power-play. Cette ouverture du score n'a pas empêché New Jersey de courber l'échine devant Ottawa 4-1. La fin de saison s'annonce longue du côté de Newark avec 35 points en 46 matches et plus aucun espoir de disputer les play-off. Tout le contraire des Carolina Hurricanes qui sont en tête de la division Metropolitan malgré leur défaite 4-3 ap à Toronto. Niederreiter a lancé les hostilités en ouvrant la marque d'une jolie déviation. Il s'agit du 14e but du Grison cette saison.