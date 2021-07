Spirig sixième +++ Dean titré dès ses premiers JO

Le jeu de massacre se poursuit Une bien triste performance pour Naomi Osaka. Image: KEYSTONE/EPA/MICHAEL REYNOLDS Le jeu de massacre se poursuit dans le simple dames du tournoi olympique. Après la no 1 Ashleigh Barty et la no 3 Aryna Sabalenka, Noami Osaka (no 2) est allée à son tour au tapis. La Japonaise s'est inclinée 6-1 6-4 en huitième de finale face à la gauchère tchèque Marketa Vondrousova (WTA 42). Naomi Osaka a commis un festival de fautes directes - 32 au total - pour concéder une défaite aussi inattendue que désolante. Dans ce match joué dans les conditions de l'indoor en raison de la pluie qui a notamment perturbé la rencontre entre Belinda Bencic et Barbora Krejcikova - la Saint-Galloise est menée 3-1 -, Naomi Osaka a fait illusion au début de la seconde manche avec un break qui lui a permis de mener 2-0. Mais celle qui a eu l'honneur d'allumer la flamme olympique vendredi dernier, devait très vite retomber dans ses travers. Finaliste en 2019 à Roland-Garros face à Ashleigh Barty, Marketa Vondrousova n'a pas eu à forcer son talent pour créer une surprise dans ce tableau du simple dames. Tête de série no 4, Elina Svitolina est désormais la joueuse à battre. Mais la femme de Gaël Monfils n'offre depuis des mois plus aucune véritable assurance...

Ponti et Ugolkova à 0''06 d'une place en finale Image: KEYSTONE/AP/David J. Phillip Noè Ponti, sur 200 m papillon, et Maria Ugolkova, sur 200 m 4 nages, ont tous deux échoué en demi-finales des JO de Tokyo mardi matin. Le Tessinois et la Zurichoise d'adoption ont manqué de très peu une place dans le top 8. Ils se retrouvent tous deux à 0''06 de la 8e place des demi-finales, lors desquelles la majorité des concurrents se sont montrés plus lents qu'en séries la veille au soir. Cinquième sur la distance lors des championnats d'Europe en mai, Noè Ponti a signé le 10e temps des demi-finales, en 1'55''37. Le Tessinois est resté à 0''32 de son record de Suisse, qui lui avait permis de prendre la 5e place des séries. Maria Ugolkova s'est pour sa part classée 9e des demi-finales, en 2'10''65. La médaillée de bronze des Européens 2018 avait "explosé" son record de Suisse lundi, nageant en 2'10''04 pour réaliser elle aussi le 5e temps des séries. La déception est grande pour Maria Ugolkova qui, à 32 ans, n'aura sans doute plus l'occasion de s'illustrer sur la scène olympique. Noè Ponti (20 ans) a quant à lui tout l'avenir devant lui. Il bénéficiera même d'une deuxième chance à Tokyo sur 100 m papillon, sa distance de prédilection.

Tom Dean devance Scott Duncan sur 200 m libre Image: KEYSTONE/EPA/VALDRIN XHEMAJ La Grande-Bretagne s'est offert un doublé sur 200 m libre mardi aux JO de Tokyo. Tom Dean (21 ans) a cueilli l'or devant Duncan Scott, le Brésilien Fernando Scheffer prenant la troisième place. Pour ses premiers Jeux, Tom Dean s'est imposé en 1'44''11, avec un souffle d'avance sur son compatriote de 24 ans (1'44''26) et un net écart sur Scheffer (1'44''66). Le nouveau champion olympique avait décroché le bronze sur la distance aux récents Européens. Révélation de la saison, David Popovici (16 ans) a échoué quant à lui au pied du podium, à 0''02 de Fernando Scheffer. Le jeune Roumain abattra sa meilleure carte sur 100 m libre, discipline dans laquelle il détient le meilleur chrono de l'année (47''30). Record européen pour Rylov La Russie a elle aussi signé un doublé mardi, Evgeny Rylov s'imposant sur 100 m dos en 51''98 (nouveau record d'Europe), devant Kliment Kolesnikov (52''00). Détenteur du record du monde depuis son sacre de 2016 à Rio, l'Américain Ryan Murphy doit se contenter du bronze, en 52''19. L'Australienne Kaylee McKeown (20 ans) a pour sa part décroché l'or sur 100 m dos, devançant la Canadienne Kylie Masse et l'Américaine Regan Smith. La nageuse de Brisbane s'est imposée en 57''47, à 0''02 de son tout frais record du monde. Les Etats-Unis ont tout de même obtenu un titre mardi, grâce à Lydia Jacoby sur 100 m brasse.

Nicola Spirig 6e, Flora Duffy titrée Nicola Spirig doit se contenter d'une 6e place pour ses derniers JO Image: KEYSTONE/EPA/LAURENT GILLIERON Nicola Spirig n'a pas conquis de troisième médaille olympique mardi à Tokyo. La Zurichoise de 39 ans a pris la 6e place d'une course remportée par la représentante des Bermudes Flora Duffy. Sacrée en 2012 à Londres et 2e en 2016 à Rio, Nicolas Spirig a concédé trop de temps sur les 1500 m de natation (21e à 1'08'') pour espérer un meilleur sort. Elle a pu revenir au 6e rang après les 40 km à vélo, mais accusait alors toujours plus d'une minute de retard sur la tête de la course. La Zurichoise s'est accrochée en course à pied, reculant provisoirement à la 8e place avant de s'arracher dans les deux derniers kilomètres pour repasser en 6e position, mais a perdu près d'une minute et demie sur la troisième partie de l'épreuve. Deuxième Suissesse en lice, Jolanda Annen a terminé 19e. Double lauréate des World Series (2016, 2017) et 2e l'an dernier, Flora Duffy (33 ans) s'est rapidement détachée en course à pied pour aller cueillir le plus beau titre de sa carrière. La Bermudienne a devancé de 1'14'' sa dauphine britannique Georgia Taylor-Brown pour offrir à son pays le premier titre olympique de son histoire, l'Américaine Katie Zaferes se parant de bronze à 1'27''. Ce triathlon féminin s'est disputé dans des conditions très difficiles et de fortes pluies. Les précipitations, causées par l'arrivée sur la capitale japonaise de la tempête tropicale Nepartak, ont obligé les organisateurs à repousser d'un quart d'heure le départ de la course.

Covid-19: test positif pour Denis Zakaria Denis Zakaria doit patienter avant de retrouver le terrain Image: KEYSTONE/AP/Maxim Shemetov Denis Zakaria (24 ans) est en quarantaine après un test positif au Covid-19. L'international suisse ne pourra ainsi pas reprendre l'entraînement mardi avec Borussia Mönchengladbch comme prévu. Zakaria a été testé positif durant ses vacances après l'Euro. Il se trouve en quarantaine et est suivi par le département médical du club, a indiqué celui-ci. Le joueur suisse se sent bien. Il n'a eu aucun contact avec ses coéquipiers.

Xherdan Shaqiri veut quitter Liverpool Image: KEYSTONE/AP/Anton Vaganov Xherdan Shaqiri (29 ans) veut quitter Liverpool cet été. Le club anglais devrait accéder au souhait de l'international suisse, qui évolue chez les Reds depuis juillet 2018. "J'ai dit aux dirigeants de Liverpool que je me sentais prêt pour un nouveau challenge. Ils ont accepté ma décision et vont examiner les offres pour me vendre", a expliqué Shaqiri dans le "Corriere dello Sport". Ses propos ont aussi été relayés dans le "Liverpool Echo". Jouer régulièrement "Ce qui est important à ce moment de ma carrière, c'est d'être capable de jouer régulièrement, ce qui n'a pas été le cas lors des trois dernières saisons", a poursuivi le Suisse. "Je n'ai que 29 ans, j'ai joué dans plusieurs des meilleurs championnats en Europe et j'aimerais que cela continue." Le contrat de l'international suisse court jusqu'à fin juin 2023. Le bon Euro réalisé par Shaqiri, notamment auteur de trois buts, a fait monter sa valeur. Les Reds espèrent pouvoir le vendre en réalisant une plus-value par rapport aux 12 millions de livres déboursés en 2018 pour le faire venir de Stoke. Destinations possibles Selon la presse, plusieurs clubs seraient intéressés par le Bâlois. La Lazio, Naples, le FC Séville et Villarreal font partie des destinations possibles. En trois saisons à Anfield Road, Xherdan Shaqiri a effectué au total 63 apparitions, dont 45 en Premier League. Il a marqué 8 buts (7 en championnat). Lors de la saison écoulée, il n'a été aligné que durant 551 minutes en Premier League, réparties en 14 bouts de matches, avec un maigre bilan de deux assists. Malgré son faible temps de jeu, qui s'explique aussi par une concurrence féroce et quelques blessures, Shaqiri a pu ajouter quelques lignes à son palmarès. Il a ainsi notamment gagné la Ligue des champions en 2019 et le titre de champion d'Angleterre en 2020.

Favre n'est pas candidat à la succession éventuelle de Petkovic Image: KEYSTONE/AP POOL/MARTIN MEISSNER Lucien Favre ne sera pas l'éventuel successeur de Vladimir Petkovic à la tête de l'équipe de Suisse. Son agent Christophe Payot l'a affirmé auprès de Keystone-ATS. "Lucien Favre et moi-même recevons beaucoup de demandes de la part de journalistes ces jours, ce qui est normal. Mais comme Lucien Favre l’a déjà déclaré vendredi dernier dans son communiqué, il ne va pas reprendre une équipe durant cet été, et cela est donc aussi valable pour l'équipe de Suisse, explique Christophe Payot. Lucien Favre a été très demandé ces derniers mois par de très bons clubs, mais il tient à s’accorder une parenthèse après ses deux ans et demi à Dortmund comme il l’avait déjà fait après ses expériences au Hertha Berlin et au Borussia Mönchengladbach."

Un 2e succès en 2 matches pour Heidrich/Vergé-Dépré Image: KEYSTONE/AP/Petros Giannakouris Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré disputeront les 8es de finale du tournoi olympique de Tokyo. Les championnes d'Europe 2020 sont assurées de terminer à l'une des deux premières places du groupe A grâce à leur succès obtenu face aux Néerlandaises Katja Stam/Raisa Schoon (22-20 21-18). Heidrich/Vergé-Dépré affichent deux succès en deux parties, tout comme les Canadiennes Sarah Pavan/Meliassa Humana-Paredes qu'elles affronteront jeudi pour leur dernier match de poule. Un succès face aux championnes du monde 2019 leur permettrait de remporter ce groupe et de bénéficier d'un tableau plus favorable. Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré sont revenues de loin face à Katja Stam/Raisa Schoon. La Zurichoise et la Bernoise ont ainsi dû effacer cinq balles de set de manière consécutive dans la première manche! Menées 15-20, elles ont empoché sept points d'affilée, le dernier sur un contre de Joana Heidrich. Heidrich/Vergé-Dépré, qui avaient eu besoin de trois sets pour vaincre Julia Sude/Karla Borger lors de la 1re journée, ont cette fois-ci pu s'imposer en deux sets. Elles ont à nouveau parfaitement géré le "money time" dans la deuxième manche, remportant cinq des six derniers points après s'être retrouvées menées 16-17.

Inattendue sixième place des Suisses Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les Suisses se sont surpassés en finissant 6es de la finale olympique du concours par équipes, à Tokyo. Cela faisait des décennies que la gymnastique masculine helvétique n'avait pas été à ce niveau. Derrière les intouchables Russes, Japonais et Chinois, qui occupent dans cet ordre les trois premières places au terme d'une lutte à couteaux tirés, le quatuor helvétique formé de Pablo Brägger, Eddy Yusof, Christian Baumann et Benjamin Gischard a dépassé ses propres espérances. Sortis 8es de qualifications, les Suisses, très homogènes et portés par un esprit de groupe extrêmement positif, ont commis un quasi sans-faute à chaque appareil et ont su prendre des risques. Pablo Brägger, par exemple, a brillé à la barre fixe, se reprenant après sa chute mortifiante en qualifications, pour ce qui doit être le dernier concours de sa riche carrière. Il faut remonter à 1984, aux JO de Los Angeles, pour trouver trace d'un meilleur classement par équipes des Suisses (5es). Mais ces Jeux avaient été boycottés par les pays de l'ex-bloc de l'Est. La performance de Tokyo se rapproche ainsi davantage de celles des années 50 et n'est pas loin de constituer un résultat "historique" aux yeux des spécialistes, le meilleur en valeur intrinsèque depuis 1952.

Accord Barça-Neymar pour mettre fin à leurs litiges Image: KEYSTONE/AP/Bruna Prado Le FC Barcelone et l'attaquant brésilien Neymar sont parvenus à un accord pour mettre fin "à l'amiable" aux litiges financiers qui les opposaient, a annoncé lundi le club catalan. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Plusieurs contentieux étaient ouverts entre le club et le joueur autour de la prime de prolongation promise à "Ney" par le Barça avant son transfert record au PSG en 2017 pour 222 millions d'euros (240 millions de francs au taux de change actuel). "Le club et le joueur ont signé un accord sur une transaction afin de mettre fin aux procédures judiciaires entre les deux parties", a expliqué le club blaugrana dans un communiqué. Plusieurs procédures Au total, trois procédures opposaient "Ney" et le Barça devant les prud'hommes et une devant la justice civile, rappelle le club. L'attaquant du PSG, qui a évolué au Barça de 2013 à 2017, avait attaqué le club devant la justice pour réclamer le versement complet de la prime de 64,4 millions d'euros bruts négociée avec le club en 2016 en échange de la prolongation de son contrat jusqu'en 2021. Le club avait payé à Neymar une première tranche de 20,75 millions avant son départ pour Paris, mais ne lui avait pas versé le reste ensuite. Il avait pour sa part attaqué lui-même le joueur afin qu'il restitue le premier versement. En juin 2020, la justice espagnole avait débouté l'attaquant brésilien et l'avait condamné à rembourser 6,79 millions d'euros à son ancien club. Selon le tribunal de Barcelone ayant jugé cette affaire, en mettant un terme à son contrat avant la fin de ce dernier, Neymar "n'avait pas le droit de toucher la somme" qu'il demandait. Le joueur avait entamé une autre procédure pour réclamer trois millions d'euros au FC Barcelone correspondant à son dernier mois au club avant de signer au Paris SG.

Mateo Sanz Lanz en course pour un podium Mateo Sanz Lanz figure sur le podium provisoire en RS:X Image: KEYSTONE/AP/Gregorio Borgia Mateo Sanz Lanz est toujours en course pour les médailles en planche à voile (RS:X) à Tokyo. Il occupe la 2e place après six des 13 régates au programme olympique, dans une épreuve très serrée. Sorti en tête dimanche après la première journée, le Suisse des Baléares a bien tenu le choc et la pression lundi dans la baie d'Enoshima, à 70 km de Tokyo, pour les régates 4-6. Mais il est désormais devancé par l'Italien Mattia Camboni, le plus régulier de tous sur les deux premières journées, et talonné de près par le Néerlandais Kiran Badloe. Mateo Sanz Lanz s'est classé 10e de la quatrième régate, 3e de la suivante et 5e de la sixième, ce qui lui vaut un total intermédiaire de 19 points (à l'addition des classements de chacun des six résultats, avec le plus mauvais à biffer). Camboni compte 15 points et Badloe 20. Le Néerlandais avait d'abord été annoncé premier au terme de cette journée, mais il a ensuite fait l'objet d'une disqualification dans la cinquième régate et recule au 3e rang provisoire. Quatre concurrents se tiennent dans un écart de dix points derrière Sanz Lanz, gage de suspense pour la suite, dès mercredi. Le Suisse s'est montré très satisfait de sa journée: "C'était très éprouvant. Il convenait d'être extrêmement attentif à cause du vent plus fort que prévu. Je suis soulagé d'avoir un jour de repos, mardi", a-t-il observé. Tout se jouera samedi Tout se jouera lors de la dernière journée, samedi, jour - si les conditions météo le permettent - des quatre dernières régates. La course finale, la "Medal Race", se tiendra au plus près des côtes et comptera deux fois (points doublés). Vice-champion du monde sur ce plan d'eau d'Enoshima en 2017, Mateo Sanz Lanz garde toutes les cartes en main. La compétition se poursuit mercredi, avec les régates 7 à 9.

Sion engage le défenseur Marquinhos Cipriano en prêt Image: FC Sion Le FC Sion renforce sa défense avec l'arrivée, en prêt, du Brésilien Marquinhos Cipriano pour une saison, avec option d'achat. Le latéral gauche évoluait en Ukraine, au Chakhtar Donetsk. Né le 9 février 1999 à Catanduva, Marcos Robson Cipriano est arrivé en Europe en 2018 après avoir effectué sa formation au sein du mythique club de Sao Paulo. Avec le Chakhtar Donetsk, il a notamment remporté deux titres de champion d'Ukraine. Il n'a toutefois pas réussi à s'établir comme un titulaire régulier. Percutant, rapide et offensif, le jeune international des moins de 20 ans offrira une nouvelle carte à l'entraîneur Marco Walker pour la saison, relève le FC Sion dans un communiqué. "On le suit déjà depuis plusieurs saisons, notamment lors de ses matchs avec les espoirs brésiliens. Il rentre entièrement dans le profil du latéral qu’on voulait avec cette solidité défensive et ses courses vers l’avant capables d’apporter un surnombre offensivement", commente le directeur sportif Barthélémy Constantin.