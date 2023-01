Splendide victoire de Loïc Meillard devant Gino Caviezel

Les Lions s'offrent le derby zurichois Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Les Zurich Lions ont remporté le derby zurichois. Les joueurs de Marc Crawford ont dominé Kloten 3-1. Les pensionnaires de la Swiss Life Arena ont fait la différence à la mi-match. Les Lions ont ainsi marqué trois buts en l'espace de moins de trois minutes. Wallmark a ouvert le score à la 30e. Puis Lammikko a doublé la mise à la 31e, avant que Bodenmann ne composte définitivement la victoire des siens à la 32e. Kloten a réduit la marque à la 42e sur power-play, mais cela n'a pas suffi. Zurich a clairement dominé cette rencontre, notamment lors des deux premiers tiers. Après quarante minutes, les vice-champions de Suisse avaient tiré 23 fois au but contre seulement 13 envois pour les Aviateurs. Ce succès permet au "Z" de revenir à un point de la 3e place occupée par Rapperswil. Et surtout après six défaites de rang, les Lions ont désormais enchaîné deux victoires.

Lukas Britschgi 5e après le court Image: KEYSTONE/EPA/MAURI RATILAINEN Lukas Britschgi peut être satisfait de sa première apparition aux Championnats d'Europe à Espoo. Le Schaffhousois de 24 ans s'est classé 5e à l'issue du programme court. Britschgi, qui s'est bien remis de sa fracture de la clavicule survenue fin novembre lors d'une culbute à vélo, a chuté lors de sa tentative de quadruple toe-loop. Mais le triple champion ne s'est pas laissé déstabiliser par cette mésaventure et a terminé avec un score de 79,26 points. Bien qu'il soit ainsi resté près de sept points en dessous de son meilleur résultat réalisé en novembre, Britschgi est en bonne voie pour battre son meilleur résultat (une 11e place il y a un an) lors de sa quatrième participation aux championnats d'Europe. En l'absence des patineurs russes, le Français Adam Siao Him Fa est en tête du classement avec 96,53 points avant le programme libre de vendredi. Il est suivi par l'Italien Matteo Rizzo (86,46) et le Letton Deniss Vasiljevs (84,81), troisième l'an dernier aux championnats d'Europe. Le retard de Britschgi sur le podium est de plus de cinq points.

Doublé suisse au géant de Schladming, Meillard devant Caviezel Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Enfin! Loïc Meillard a remporté le géant nocturne de Schladming. La fête du ski suisse est parfaite puisque Gino Caviezel a pris la deuxième place à 0''59. Dire qu'il l'attendait depuis un sacré moment est un euphémisme. Comme investi d'une mission, Loïc Meillard a livré deux manches quasi parfaites. Posé, doux sur ses appuis malgré le revêtement glacé, Meillard a offert une prestation de grande classe pour mettre tout le monde d'accord. Lui qui n'avait jusqu'ici enlevé que le parallèle de Chamonix en février 2020 dans des conditions particulières, a remporté ce géant de main de maître. Très à l'aise cette saison dans trois disciplines, le skieur d'Hérémence confirme enfin tout le talent qu'on lui connaît depuis plusieurs années. Mais là où un Marco Odermatt a éclos rapidement, le Valaisan d'origine neuchâteloise a mis un peu plus de temps pour mûrir. Et comme un symbole, c'est justement lorsque son illustre compère est absent pour soigner un genou gauche endolori lors de la première descente de Kitzbühel que le frère de Mélanie a décidé de sortir sa plus belle prestation. Swiss-Ski a même de quoi se réjouir puisque Gino Caviezel a réussi son troisième podium en carrière. Le Grison, 2e de la première manche, a eu les nerfs assez solides pour se hisser sur la boîte. Marco Schwarz complète le podium. Trois autres Suisses ont marqué des points. Thomas Tumler a pris la 15e place, Livio Simonet s'est classé 22e et Semyel Bissig a fini 26e. Justin Murisier n'a lui pas trouvé la clef sur la piste Planai. Le Bagnard n'a pas pu s'élancer en deuxième manche puisqu'il a terminé au 40e rang à 3''71.

Géant de Schladming: Meillard mène devant Caviezel Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Loïc Meillard a dominé la première manche du géant nocturne de Schladming. Le Valaisan d'origine neuchâteloise devance un autre Suisse, Gino Caviezel, de 0''64. Pas d'Odermatt, pas de problème. Est-ce le fait que le leader de la Coupe du monde ait renoncé à participer et préféré ménager son genou gauche qui a poussé les autres skieurs suisses à prendre le relais de leur meneur? Comme investi d'une mission, Loïc Meillard a livré la manche parfaite. Posé, doux sur ses appuis malgré le revêtement glacé, Meillard a offert une prestation de grande classe pour mettre tout le monde d'accord. Et derrière le skieur d'Hérémence, on retrouve Gino Caviezel. Le Grison a lui aussi parfaitement maîtrisé ce parcours initial. C'est même lui qui a réalisé le meilleur deuxième secteur. Caviezel est le seul coureur dans la même seconde que Meillard. Troisième, Henrik Kristoffersen pointe à 1''06! Justin Murisier n'a lui pas trouvé la clef sur la piste Planai. Le Bagnard a terminé au 27e rang provisoire à 3''71 et cela risque bien de ne pas suffire pour être en deuxième manche. Cela s'est un peu mieux passé pour Thomas Tumler, 22e provisoire à 3''23.

Un 84e succès pour Shiffrin, Gut-Behrami 5e Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Mikaela Shiffrin n'a pas tardé à décrocher son 84e succès en Coupe du monde. L'Américaine a signé le doublé à Plan de Corones, signant mercredi son 19e succès dans un géant. Meilleure Suissesse, Lara Gut-Behrami a terminé 5e grâce à une superbe deuxième manche, manquant le podium pour 0''19 seulement. Seule détentrice du record féminin de victoires depuis mardi, Mikaela Shiffrin a survolé les débats mercredi. Elle s'est imposée avec 0''82 d'avance sur la Norvégienne Ragnhild Mowinckel (2e) et 1''19 sur la Suédoise Sara Hector (3e). La skieuse du Colorado se retrouve ainsi à deux longueurs du record absolu, détenu par la légende Ingemar Stenmark. Avec deux slaloms au menu ce week-end à Spindleruv Mlyn, elle aura l'occasion d'égaler le Suédois avant même les Mondiaux de Courchevel/Méribel. Mikaela Shiffrin prend en outre le large dans la Coupe du monde de géant. Elle devance de 118 points sa nouvelle dauphine, Lara Gut-Behrami. Leader avant les deux courses de Plan de Corones, l'Italienne Marta Bassino est repoussée au 3e rang après avoir connu l'élimination à quelques portes de l'arrivée mercredi. Gut-Behrami se reprend en deuxième manche Deuxième mardi, Lara Gut-Behrami avait perdu toute chance de cueillir un nouveau podium dans la première manche (13e). La Tessinoise a toutefois sorti le grand jeu sur le second parcours, signant le meilleur chrono pour remonter au 5e rang pour sa dernière course avant le grand rendez-vous de la saison. La championne du monde en titre de géant demeure en outre la seule Suissesse susceptible de s'illustrer dans la discipline cet hiver. Prometteuse 12e à l'issue de la manche initiale, la Zurichoise Simone Wild a manqué le coche sur le second parcours et a terminé 21e. Elle a même été devancée par Andrea Ellenberger (20e). Camille Rast a pour sa part relevé quelque peu la tête après sa non-qualification de la veille. Mais la Valaisanne, 26e mercredi, n'a toujours pas trouvé ses marques cet hiver en géant: elle n'a jamais figuré dans le top 20. Sa 6e place en slalom le 4 janvier à Zagreb demeure son seul résultat probant de la saison.

Odermatt renonce au géant de Schladming Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Marco Odermatt renonce à disputer le géant de Coupe du monde de Schladming mercredi soir. Touché au genou gauche, le Nidwaldien n'est pas encore prêt à s'aligner en compétition. Le leader du classement général et du classement de géant a pris sa décision après le premier entraînement sur neige ayant suivi sa cabriole de vendredi dernier à Kitzbühel. Sa participation aux deux super-G prévus le week-end prochain à Cortina d'Ampezzo demeure incertaine, souligne Swiss-Ski sur son compte Twitter. Marco Odermatt affirme se sentir déjà mieux selon "Blick", mais il préfère ne pas prendre de risque inconsidéré. Des examens plus approfondis n'ont pas révélé de blessures graves, mais une contusion au ménisque. Certains mouvements provoquent des douleurs au Nidwaldien, qui conservera la tête de la Coupe du monde de géant malgré son forfait à Schladming.

Novak Djokovic désarme Andrey Rublev Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS Novak Djokovic (no 4) est toujours en route vers son dixième titre à l'Open d'Australie, son vingt-deuxième en Grand Chelem. Le Serbe a laissé une formidable impression en quart de finale. Il s'est imposé 6-1 6-2 6-4 en seulement 2h03' devant Andrey Rublev (no 5) pour obtenir le droit de défier Tommy Paul (ATP 35) vendredi. Malgré toute sa bravoure et tout son talent, on voit mal comment l'Américain pourrait inquiéter le Serbe, qui retrouvera la place de no 1 mondial s'il remporte cet Open d'Australie. Andrey Rublev, qui avait sauvé deux balles de match lundi face à Holger Rune, n'aura même pas tenu le choc un quart d'heure. Il a concédé un premier break lors du quatrième jeu pour vivre un véritable chemin de croix même si le score peut laisser croire à une résistance plus affirmée dans les deuxième et troisième sets. Face à un Novak Djokovic pratiquement intouchable dès qu'il mène au score et qui n'a cessé de toucher les lignes, le Russe n'a vraiment pas eu l'ombre d'une chance. Il a sans doute traversé la même expérience que Belinda Bencic lundi face à Aryna Sabalenka: celle d'être un poids léger face à un poids lourd...

1re manche: Shiffrin en tête, Gut-Behrami 12e Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Mikaela Shiffrin est déjà en route vers un 84e succès en Coupe du monde. L'Américaine a signé le meilleur temps de la première manche du deuxième géant de Plan de Corones, manche dans laquelle Lara Gut-Behrami a commis deux fautes rédhibitoires. Seule skieuse à avoir concédé moins d'une seconde sur Mikaela Shiffrin mardi dans la station italienne, Lara Gut-Behrami a lâché 1''80 mercredi matin. La Tessinoise pointe au 12e rang à l'issue de ce premier tracé, à 1''15 de l'Italienne Marta Bassino (3e) et à 1''29 de la Suédoise Sara Hector (2e). La championne du monde en titre de la discipline n'est même pas la meilleure Suissesse à l'issue de ce premier tracé. Porteuse du dossard no 27, Simone Wild a réalisé un probant 11e temps, avec 0''03 d'avance sur sa cheffe de file. Elle avait connu l'élimination sur le premier parcours la veille. Andrea Ellenberger (17e après le passage de 35 concurrentes, à 2''23) et Camille Rast (23e à 2''42) seront elles aussi de la partie en deuxième manche dès 13h30. Tout comme vraisemblablement Michelle Gisin, 26e à 2''71 de Mikaela Shiffrin.

Jeannine Gmelin met fin à sa carrière Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Jeannine Gmelin (32 ans) a annoncé mettre fin à sa carrière lors d'une conférence de presse à Kägiswil. La spécialiste du skiff voulait initialement aller jusqu'aux JO de Paris 2024. Le décès inattendu le 16 décembre de son entraîneur Robin Dowell (40 ans) a fait voler ses plans en éclats. L'Anglais, qui souffrait d'épilepsie, n'était pas seulement son entraîneur. "Il était un ami, une personne grandiose, mon âme soeur et la raison pour laquelle je suis devenue la sportive que je suis", a déclaré la Zurichoise. Après sa 5e place aux JO de Tokyo en 2021, Gmelin était persuadée de vouloir poursuivre sa carrière. "J'avais remarqué là-bas que j'éprouvais toujours beaucoup de joie à vivre ce genre de vie", avait-elle expliqué à l'agence Keystone-ATS. Elle avait beaucoup appris après sa rupture avec la Fédération (SRV) au début 2019, ce qui avait débouché sur la création de sa propre équipe, avec Robin Dowell comme entraîneur. "Avec Robin, nous aurions trouvé dommage de ne pas profiter des expériences acquises. Nous avions en commun de vouloir poursuivre ce cap." La médaille d'or mondiale obtenue le 1er octobre 2017 à Sarasota, en Floride, reste le plus grand succès d'une rameuse suisse. Entre sa 5e place aux JO 2016 à Rio de Janeiro et son 2e rang des Mondiaux 2018 de Plovdiv, Jeannine Gmelin est restée invaincue. Sur le plan européen, son palmarès est riche d'une médaille d'or (2018), de deux médailles d'argent (2015, 2019) et d'une de bronze (2021).

James a marqué au moins 40 points face à chaque équipe de NBA Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill LeBron James peut se targuer d'avoir désormais marqué au moins 40 points face à toutes les équipes de NBA. Les 46 points de leur superstar n'ont toutefois pas suffi aux Lakers, dominés 133-115 par les Clippers mardi dans le derby de Los Angeles. A 38 ans, "LBJ" a-t-il jamais été aussi fort? La question se pose actuellement à chacune de ses sorties, presque toujours ponctuées d'une "masterclass". En ce mois de janvier, soit dix matches, il tourne à 35 points de moyenne et 51,8% de réussite au tir. Mardi, il a réussi 9 paniers à 3 points, son record. De quoi rattraper à très grande vitesse Kareem Abdul-Jabbar (38'387 points); il ne manque désormais plus que 178 unités à "KIng James" pour dépasser la légende au classement des meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA.

Une première demi-finale majeure pour Tommy Paul Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS Tommy Paul s'est qualifié pour sa première demi-finale de Grand Chelem. L'Américain a battu son compatriote Ben Shelton 7-6 (8/6) 6-3 5-7 6-4 en quart de finale de l'Open d'Australie. Agé de 25 ans, Tommy Paul (ATP 35) n'avait encore jamais dépassé les 8es de finale d'un Majeur (Wimbledon 2022). Il affrontera vendredi à Melbourne le Serbe Novak Djokovic (no 4) ou le Russe Andrey Rublev (no 5) pour tenter de passer en finale. Tommy Paul aurait même dû s'imposer en trois sets face à Ben Shelton (ATP 89), lui qui a mené 4-3 service à suivre dans la troisième manche. Il s'est parfaitement ressaisi au quatrième set, signant d'entrée un break qui allait s'avérer décisif.

Kevin Fiala donne la victoire aux Kings Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Déjà brillant deux jours plus tôt à Chicago, Kevin Fiala a sorti à nouveau le grand jeu. Le meilleur compteur suisse de la NHL a donné la victoire (4-3) à Los Angeles sur la glace de Philadelphie. Kevin Fiala a inscrit le but de la victoire après 1'09'' de jeu dans la prolongation. Il a marqué d'un lancer imparable du poignet pour signer sa 17e réussite de la saison. Plus tôt dans la rencontre, une 34e passe décisive lui avait permis d'atteindre le seuil des 50 points. Avec ce succès, les Kings se hissent à nouveau à la deuxième place de la Pacific Division à un point de Vegas, battu 3-2 par New Jersey. Sur leur glace, les Devils ont également forcé la décision dans la prolongation grâce à un but de Dougie Hamilton à 4 contre 3. Nico Hischier avait, pour sa part, adressé une passe décisive sur l'ouverture du score d'Ondrej Palat pour comptabiliser désormais 46 points. Roman Josi en est, pour sa part, à 40 points après une 28e passe décisive lors du succès 2-1 de Nahsville face à Winnipeg. A la faveur de ce quatrième succès de rang à domicile, les Predators restent à trois lomgueurs d'une place en play-off. Un 28e but pour Timo Meier Les play-off ne sont déjà plus d'actualité pour Timo Meier avec San Jose. Avant-derniers de la Pacific Division, les Sharks se sont inclinés 3-2 à Detroit malgré un 28e but de Timo Meier pour concéder une nouvelle défaite, la neuvième en douze rencontres en ce mois de janvier maudit. Avec ses 28 buts et ses 20 assists, l'Appenzellois est, on le sait, l'un des joueurs les plus courtisés dans un marché des transferts qui se clôturera le 3 mars prochain.

Neuf victoires en deux sets en neuf matches pour Sabalenka Image: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL Deux jours après avoir barré la route à Belinda Bencic, Aryna Sabalenka (no 5) a assuré sa qualification pour les demi-finales de l'Open d'Australie. Le titre lui tend les bras. Seule joueuse du top-20 de la WTA encore en lice, Aryna Sabalenka s'est imposée 6-3 6-2 devant Donna Vekic (WTA 64). Toujours invaincue cette année, celle qui est à la recherche d'un premier sacre en Grand Chelem a cueilli un neuvième succès de rang, le neuvième sans perdre un set... Comme Belinda Bencic lundi, Donna Vekic a réussi une très belle entame. La Croate a, ainsi, bénéficié de trois balles de break pour mener 4-3, Mais Aryna Sabalenka a haussé le niveau de son jeu au moment opportun pour enlever neuf des onze derniers jeux de ce quart de finale. Jeudi soir, Aryna Sabalenka affrontera Magda Linette (WTA 45). Après son succès sur Caroline Garcia, la Polonaise a signé une nouvelle performance de choix. Elle a battu 6-3 7-5 l'ancienne no 1 mondiale Karolina Pliskova (no 30). A bientôt 31 ans - elle les fêtera le 12 février -, Magda Linette disputera sa première demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem. On rappellera que la première demi-finale opposera dès 19.30 (09.30 en Suisse) Elena Rybakina (no 22) à Vuctoria Azarenka (no 24).

Fribourg indigne à Langnau, Genève perd un point Sebastian Schilt inscrit la 3-0 pour Langnau Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Fessé 5-0 par Langnau, Fribourg a livré l'une des pires prestations de sa saison. Les Fribourgeois sont toujours sixièmes au classement de National League. Comment démarrer un match de la pire des façons? Si un livre avec ce titre existait, la préface serait signée par Fribourg Gottéron. Face à des Langnau Tigers totalement apathiques vendredi soir à Lausanne avec seulement 16 tirs dont 5 cadrés, les Dragons ont présenté leur pire visage possible. Et dire que le 3 décembre dernier, déjà à l'Ilfis, les joueurs de Christian Dubé étaient restés dans le car en étant menés 3-0 après 9'31. Cette fois, les Fribourgeois ont fait encore mieux avec un 4-0 après 7'47. Connor Hughes n'a pas survécu à ces quatre réussites, mais le portier n'a pas été aidé par un coach's challenge des Dragons après le 3-0 de Schilt. Les arbitres n'ont pas vu d'obstruction sur le gardien et Gottéron a écopé d'une pénalité de deux minutes. Dans la foulée, c'est Saarela qui a inscrit son doublé. Le jeune Loic Perrin, suppléant de Hughes, a finalement rendu une bonne copie. Genève trop confiant Le Leader Genève a pour sa part manqué une belle occasion de prendre trois points en Léventine. Les Aigles l'ont emporté 4-3 tab. Linus Omark a-t-il décidé de commencer véritablement sa saison? Passeur hors pair, le Suédois traverse une période faste en termes de buts. Le week-end biennois lui avait permis d'inscrire trois goals, il en a ajouté deux à Ambri. Seulement lorsque l'on mène 3-0 après 40 minutes, on n'a pas le droit de perdre, même à l'extérieur. Trop sûrs d'eux, les Grenat ont laissé la porte de l'espoir entrouverte et les Biancoblu se sont engouffrés. A la 54e, c'est Chalpik qui a égalisé. Les Genevois auraient pu plier l'affaire en fin de partie après des pénalités tessinoises, mais Janne Juvonen a sorti le grand jeu. Dans la dernière rencontre de la soirée, Lugano a ramené trois points de son déplacement à Davos. Les Tessinois se sont imposés 2-0 avec un blanchissage de Niklas Schlegel, en feu en ce moment. Les victoires de Langnau et de Lugano ne font pas les affaires de Lausanne. Les Emmentalois, 12es, reprennent quatre longueurs d'avance sur les Lions.