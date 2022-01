Sprunger décisif +++ Quadruplé d'Hofmann

Julien Sprunger encore décisif, Genève s'en sort Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fribourg-Gottéron a remporté le match au sommet de National League en écartant Rapperswil 3-2 ap. Julien Sprunger a signé un doublé dont le but en prolongation. Il a beau avoir 36 ans, Julien Sprunger demeure un joueur d'exception. Quand les Dragons ont besoin d'un sauveur, ils savent qu'ils peuvent allumer le "bat-signal". Sauf que ce n'est pas une chauve-souris qui apparaît dans le ciel, mais bien le numéro 86. Mené au score dès la 13e sur une réussite d'Eggenberger, Fribourg avait renversé la vapeur en un peu plus de 30 secondes entre la 26 et la 27e grâce à Rossi et Sprunger. Mais les Lakers ont égalisé en tout début de troisième tiers par Mitchell et on a senti que les jambes étaient lourdes des deux côtés. Si Gottéron a finalement pu faire la différence et conserver sa place de leader, c'est en négociant bien le power-play en prolongation. Il restait une seconde à Marco Lehmann sur le banc des pénalités quand Gunderson a armé un tir de la bleue que Sprunger a habilement dévié. Selon les statisticiens, il s'agit du 17e goal en prolongation pour le capitaine fribourgeois. Genève par les poils Genève-Servette connaît un tout petit peu plus de mal pour gagner ses matches dernièrement, mais les Aigles trouvent souvent la voie. Menés 2-1, les Grenat ont nivelé la marque à la der. Daniel Winnik aurait pu devenir le vilain petit canard en écopant d'une pénalité stupide à la 57e. Il a été célébré en héros en égalisant à la 60e. Puis dans le temps supplémentaire, Jooris et Vatanen ont uni leurs forces pour donner un point de plus à leurs couleurs Genève s'était manifesté en premier avec l'ouverture du score d'Arnaud Riat dans un angle très fermé. Le petit frère de Damien a expédié le puck au-dessus de l'épaule droite de Joren van Pottelberghe. L'égalisation seelandaise est tombée durant la deuxième période (29e) sur un power-play très bien négocié. C'est Toni Rajala qui a envoyé un missile pour battre Dominic Nyffeler. Les Biennois ont ensuite pris les devants en toute fin de tiers médian à l'issue d'une action somptueuse conclue par Damien Brunner après une succession de passes précises qui ont su mettre l'arrière-garde servettienne sur les talons. Mais cela n'a pas suffi. Au classement Genève repasse devant Lausanne et n'est plus qu'à quatre points de Davos, défait 3-2 à Ambri, ou à 0,1 point si l'on prend les tabelles au point par match. Quadruplé de Hofmann Revenu des Columbus Blue Jackets, Grégory Hofmann a marqué de son empreinte la rencontre de Zoug face à Langnau. Le Jurassien bernois s'est fait l'auteur d'un quadruplé dans la victoire 8-2 du champion face à l'avant-dernier. Dans le dernier match de la soirée, Lugano a eu besoin des tirs au but pour dominer Berne 3-2. Cette défaite bernoise couplée à la victoire d'Ambri fait que les Léventins sont désormais 10es et donc qualifiés pour les pré-playoff.

Premier League: le leader tenu en échec après 12 succès Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Southampton a réussi l'exploit de tenir Manchester City en échec 1-1 lors de la 23e journée de Premier League. Les Citizens restaient sur 12 succès consécutifs en championnat. Les Saints ont pris l'avantage dès la 7e par Walker-Peters. Logiquement, les visiteurs ont ensuite mis une grosse pression sur la défense de Southampton, qui a tenu le choc. City a quand même égalisé sur une tête de Laporte (65e), mais n'a pas réussi à arracher la victoire malgré plusieurs occasions nettes. Les hommes de Pep Guardiola demeurent cependant en position très favorable pour conserver le titre. Ils comptent 12 points d'avance sur Liverpool, mais les Reds ont joué deux rencontres de moins. Ils se rendront dimanche à Londres pour y affronter Crystal Palace, avec l'obligation de s'imposer.

Bundesliga: le Borussia Dortmund s'accroche Erling Haaland a ouvert le score pour le Borussia Dortmund Image: KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH Borussia Dortmund est provisoirement revenu à trois points du Bayern Munich en Bundesliga. Le BVB s'est imposé 3-2 à Hoffenheim. Le leader bavarois jouera dimanche à Berlin contre le Hertha. Avec Kobel et Akanji (remplacé à la 83e), le Borussia a ainsi réagi après sa piteuse élimination en Coupe mardi à Hambourg contre Saint-Pauli. Les buts ont été inscrits par Haaland, Reus et un autogoal. La crise à Mönchengladbach Cela va toujours mal au Borussia Mönchengladbach et sa colonie suisse. Les Fohlen ont été battus 2-1 chez eux par l'Union Berlin d'Urs Fischer, désormais 4e du classement. Le quatuor helvétique (Sommer, Elvedi, Zakaria, Embolo) a joué toute la partie. "Gladbach" n'a plus que trois points d'avance sur la zone dangereuse et la position de l'entraîneur Adi Hütter commence à devenir très précaire.

Super League: Saint-Gall rapatrie Quintilla après six mois à Bâle Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Jordi Quintilla (28 ans) revient à Saint-Gall après avoir passé six mois à Bâle, où il ne s'est pas imposé. Le milieu de terrain espagnol a signé jusqu'en 2025 avec les Brodeurs. Lors du premier tour, Quintilla n'a été utilisé que parcimonieusement par les Rhénans, alors qu'il était auparavant un pilier du jeu au FC Saint-Gall durant trois saisons. Le club du président Matthias Hüppi espère que ce retour lui permettra d'améliorer son classement. A la pause, Saint-Gall n'est que 8e de Super League. Les deux clubs concernés n'ont rien dévoilé concernant les modalités du transfert.

Succès historique pour Ryding, Meillard 7e Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Dave Ryding a écrit une page d'histoire du ski alpin samedi. Vainqueur du slalom de Kitzbühel, il a offert à la Grande-Bretagne son premier succès en Coupe du monde. La 7e place de Loïc Meillard et la 8e de Marc Rochat sauvent un bilan suisse en demi-teinte. Sixième de la première manche, Dave Ryding a parfaitement négocié les pièges du second parcours pour triompher au terme d'un slalom au scenario improbable. Il a notamment profité des fautes commises par Alex Vinatzer et Clément Noël, respectivement 1er et 2e sur le premier tracé mais tous deux classés hors du top 10. Dave Ryding, qui s'était déjà illustré à Kitzbühel (2e en 2017), s'est imposé avec 0''38 d'avance sur son dauphin norvégien Lucas Braathen. Ce dernier s'empare ainsi de la première place du classement de la discipline, six jours après avoir triomphé à Wengen où il ne pointait qu'au 29e rang après la première manche. La régularité de Meillard Remarquables à Adelboden puis à Wengen dans la spécialité, les Suisses n'ont donc pas signé d'exploit samedi sous la neige. Loïc Meillard, 7e à 0''88 du vainqueur, confirme néanmoins sa régularité: le skieur d'Hérémence a terminé les quatre derniers slaloms parmi les huit meilleurs. Brillant 5e de la première manche avec le dossard 29, Marc Rochat a quant à lui limité la casse l'après-midi. Huitième à 0''96 de Dave Ryding, le Vaudois décroche simplement le deuxième top 15 de sa carrière après sa 6e place obtenue à Kranjska Gora en mars 2018. Troisième Suisse classé, Luca Aerni est remonté de la 23e à la 13e place en finale. Il y avait toutefois mieux à faire, comme l'a prouvé Henrik Kristoffersen: parti juste avant le Valaisan en deuxième manche, le Norvégien a signé le meilleur temps sur le second parcours pour se hisser au 3e rang. Quatre Suisses éliminés en finale Les quatre autres Suisses présents en deuxième manche font partie des onze coureurs éliminés. Brillant 2e à Wengen six jours plus tôt, Daniel Yule est rapidement parti à la faute sur le second parcours. Seulement 20e après la manche initiale, il a pris tous les risques, en vain. Ramon Zenhäusern, 17e le matin, a connu le même sort. La seconde manche a aussi été fatale à Sandro Simonet et à Noel von Grünigen. Remarquable 26e sur le premier tracé avec le dossard 54, ce dernier a laissé passer une belle opportunité d'inscrire ses premiers points de la saison. Tanguy Nef a quant à lui été éliminé en première manche, tout comme Reto Schmidiger.

Regez s'impose à Idre Fjäll, Détraz 7e Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh Ryan Regez monte en puissance à l'approche des JO. Le Bernois a cueilli son deuxième succès de l'hiver samedi en s'adjugeant la première des deux épreuves de Coupe du monde d'Idre Fjäll, dans laquelle le Vaudois Romain Détraz a pris la 7e place. Déjà vainqueur à San Candido en décembre, Ryan Regez a mené la finale de bout en bout samedi pour devancer le Français Terence Tchiknavorian (2e) et l'Autrichien Adam Kappacher (3e). Il décroche ainsi à 28 ans son cinquième succès en Coupe du monde. Deuxième meilleur Suisse, Romain Détraz a terminé au 3e rang de la petite finale. Le Vaudois de 28 ans, quatrième de la demi-finale dans laquelle figurait Ryan Regez, obtient ainsi son deuxième top 10 de l'hiver après sa 4e place de San Candido. Sandra Näslund a par ailleurs pleinement profité de l'absence de la Vaudoise Fanny Smith, blessé. La Suédoise a fêté sa huitième victoire de la saison, en neuf courses! Côté suisse, Sanna Lüdi et Saskja Lack ont connu l'élimination en quarts de finale.

Sixième succès de la saison pour Goggia, Corinne Suter 4e Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Sofia Goggia a cueilli samedi son sixième succès de l'hiver en remportant la descente de Cortina d'Ampezzo. Corinne Suter, 4e et meilleure Suissesse, a manqué le podium pour 0''07. Victime d'une chute spectaculaire une semaine plus tôt à Zauchensee, Sofia Goggia a donc repris sa marche en avant pour décrocher sa quatrième victoire en cinq descentes disputées cet hiver. L'Italienne de 29 ans affiche ainsi désormais 17 succès à son palmarès en Coupe du monde. Sofia Goggia n'a pourtant pas signé un sans-faute dans cette descente-sprint, amputée d'environ 30 secondes de course et de plusieurs passages-clés. Mais elle a tout de même su faire parler sa confiance et sa vitesse pour devancer de 0''20 sa dauphine, l'Autrichienne Ramona Siebenhofer. Titrée dans la discipline sur cette même piste lors des Mondiaux 2021 en l'absence de Sofia Goggia, Corinne Suter a pour sa part concédé 0''33 sur l'Italienne. La Schwytzoise a été éjectée du podium par la championne olympique en titre de super-G Ester Ledecka, qui s'offre son premier podium de l'hiver en ski alpin. Gisin 6e, Gut-Behrami 9e Au repos le week-end précédent, Michelle Gisin a signé un retour probant en se classant 6e à 0''44. L'Obwaldienne, qui restait sur deux éliminations consécutives en slalom, aurait toutefois pu faire encore mieux: 2e à 0''03 de Sofia Goggia après 49'' de course, elle a commis une faute rédhibitoire sur le bas du parcours. Sacrée en super-G et 3e en descente lors des Mondiaux 2021, Lara Gut-Behrami doit quant à elle se contenter d'une 9e place à 0''68. La Tessinoise, victorieuse dans la discipline à Zauchensee le week-end précédent, tentera de redresser la barre dimanche à l'occasion du super-G.

1re manche: Vinatzer en tête, Rochat 5e et meilleur Suisse Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Alex Vinatzer a signé le meilleur temps de la première manche du slalom de Kitzbühel samedi matin. L'étonnant Marc Rochat, 5e avec le dossard 29, est le seul Suisse présent dans le top 10. En quête à 22 ans d'un premier succès en Coupe du monde, Alex Vinatzer devance de 0''08 seulement le Français Clément Noël, 2e d'une manche disputée sous de fortes chutes de neige. La marge de l'Italien sur le 3e, le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag, est également infime: 0''09. Le podium paraît d'ailleurs hors d'atteinte pour les slalomeurs suisses avant une deuxième manche prévue dès 13h45. Marc Rochat a ainsi concédé 0''77 sur Alex Vinatzer. Mais le Vaudois de 29 ans peut espérer décrocher le meilleur résultat de sa carrière, lui qui n'a jamais fait mieux que 6e (en 2018 à Kranjska Gora). Les autres Helvètes ont manqué leur affaire. Loïc Meillard est 13e après le passage de 37 concurrents, à 1''36 d'Alex Vinatzer. Ramon Zenhäusern (16e) a perdu 1''51, Daniel Yule (19e) 1''57, Sandro Simonet (21e) 1''59 et Luca Aerni (22e) 1''64. Tanguy Nef a quant à lui connu l'élimination.

Lausanne-Sport: Puertas part en Belgique Cameron Puertas quitte Lausanne pour tenter sa chance en Belgique Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le Lausanne-Sport fait face au départ de Cameron Puertas (23 ans). Le milieu offensif espagnol rejoint l'Union Saint-Gilloise, leader du championnat de Belgique, ont confirmé les deux clubs samedi. Natif de Lausanne, Cameron Puertas était encore sous contrat avec le LS jusqu'au 30 juin 2023. Il a réussi 11 buts et 14 passes décisives en 111 rencontres jouées sous le maillot de Lausanne.

Shaun White sera bien de la partie à Pékin Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Shaun White disputera bel et bien ses cinquièmes JO en février à Pékin. L'Américain de 35 ans sera aligné en half-pipe, discipline dans laquelle il vise un quatrième titre olympique. Sacré en 2006, en 2010 et en 2018, Shaun White n'a connu qu'un seul échec sur la scène olympique en half-pipe. La superstar du snowboard avait dû se contenter de la 4e place aux JO 2014 à Sotchi, où le Zurichois Iouri Podladtchikov s'était paré d'or. Shaun White a dû batailler pour décrocher son ticket olympique au cours d'un hiver marqué par une blessure à une cheville et une infection au Covid-19. Le Californien a signé son retour au premier plan le week-end dernier à Laax en obtenant la 3e place.

Medvedev en 8e de finale Image: KEYSTONE/EPA/DAVE HUNT Daniil Medvedev (no 2) s'est qualifié sans difficulté pour les 8es de finale de l'Open d'Australie. Le Russe s'est imposé 6-4 6-4 6-2 devant Botic van de Zandsculp (ATP 57) samedi au 3e tour. Finaliste malheureux l'an dernier à Melbourne, Daniil Medvedev a mis 1h55' pour vaincre la résistance du Néerlandais. Le vainqueur du dernier US Open n'a pas concédé son service dans cette partie, face à un joueur qu'il avait battu en quatre sets en quart de finale à New York l'été dernier pour leur premier face-à-face. Favori du tournoi depuis l'expulsion d'Australie de Novak Djokovic, Daniil Medvedev affrontera au 4e tour le serveur-volleyeur américain Maxime Cressy (ATP 70) ou l'invité australien Christopher O'Connell (ATP 175). La logique voudrait qu'il retrouve son compatriote Andrey Rublev (no 5) au stade des quarts de finale.

Tanno 5e du Big Air à Aspen Image: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Les Suissesses n'ont pas signé d'exploit vendredi dans la finale de Big Air des X-Games d'Aspen. Giulia Tanno a terminé 5e d'une épreuve remportée par la Française Tess Ledeux, alors que la tenante du titre Mathilde Gremaud a renoncé après avoir manqué ses deux premiers sauts. La Grisonne et la Fribourgeoise tenteront de faire mieux samedi, à l'occasion de la finale du slopestyle. Sacrée championne olympique de slopestyle en 2018 devant Mathilde Gremaud, la Genevoise Sarah Höfflin devrait également être de la partie, elle qui a renoncé au Big Air après avoir chuté à l'entraînement.

Sabalenka poursuit son chemin de croix à Melbourne Image: KEYSTONE/EPA/DAVE HUNT Aryna Sabalenka (no 2) poursuit son chemin de croix à l'Open d'Australie. La Bélarusse s'est qualifiée pour les 8es de finale samedi, mais s'est retrouvée en danger pour la troisième fois en autant de matches. Demi-finaliste à Wimbledon et à l'US Open l'an dernier, Aryna Sabalenka s'est imposée 4-6 6-3 6-1 devant la Tchèque Marketa Vondrousova (no 31) au 3e tour. "Elle a très bien joué, mais je me suis battue et je suis très contente de cette victoire", a commenté la Bélarusse. "Je suis très heureuse, en particulier parce que je n'ai commis que 10 doubles fautes", a ajouté en souriant Aryna Sabalenka, en référence à ses deux premiers matches catastrophiques sur le plan de sa mise en jeu: elle avait commis 12 doubles fautes au 1er tour face à Storm Sanders puis 19 au 2e tour face à Xinyu Wang. La Bélarusse affrontera au prochain tour l'Estonienne de 36 ans Kaia Kanepi (ATP 115), ex-no 15 mondial. Elle tentera d'atteindre pour la première fois le stade des quarts de finale à Melbourne.

Un 11e but pour Niederreiter, un 9e pour Suter Niederreiter a inscrit vendredi son 11e but de la saison Image: KEYSTONE/AP/Jay LaPrete Nino Niederreiter et Pius Suter ont tous deux marqué vendredi en NHL. Le Grison a connu les joies de la victoire avec les Hurricanes, mais pas l'attaquant Zurichois des Red Wings. El Nino a inscrit son 11e but de la saison dans un match gagné 6-3 par Carolina face aux New York Rangers. Il s'est fait l'auteur du 5-1 à la 40e sur un tir à bout portant, obtenant ainsi son 19e point dans cet exercice 2021/22. Carolina reste sur trois succès consécutifs. Pius Suter a quant à lui signé sa 9e réussite dans ce championnat au cours d'une partie perdue 5-4 après prolongation par Detroit face à Dallas. Le Zurichois - lui aussi crédité de 19 points cette saison - a marqué le 2-2 pour les Red Wings, qui ont mené 3-2 puis 4-3 avant de craquer. Kevin Fiala a pour sa part réussi un assist - son 17e dans cet exercice - sous le maillot de Minnesota, qui est allé s'imposer 5-1 sur la glace des Blackhawks de Philipp Kurashev. L'attaquant saint-gallois affiche désormais 26 points à son compteur personnel, en 36 matches.