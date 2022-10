Stan Wawrinka en lice ++ Un quatrième titre pour les Etats-Unis

Stan Wawrinka: un défi possible contre le no 1 mondial Stan Wawrinka en lice la semaine prochaine au Kazakhstan. Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Après son abandon samedi dernier en demi-finale à Metz, Stan Wawrinka (ATP 193) sera en lice dès lundi au tournoi ATP 500 d'Astana. Il affrontera Adrian Mannarino (ATP 51). Les deux hommes ne se sont rencontrés qu'à une seule reprise à ce jour. Le Français avait battu le Vaudois en 2015 au Masters 1000 de Miami. S'il s'impose, Stan Wawrinka retrouvera selon toute vraisemblance le no 1 mondial Carlos Alcaraz au deuxième tour. Le Champion de l'US Open entamera son tournoi contre le Danois Holger Rune (ATP 31). Marc-Andrea Hüsler (ATP 95) sera également en lice au Kazakhstan. Le Zurichois sera opposé au Finlandais Emil Ruusuvuori (ATP 54) qu'il avait battu il y a deux ans sur la terre battue de Kitzbühel. En cas de succès, Marc-Andrea Hüsler pourrait rencontrer Daniil Medvedev (ATP 4) au deuxième tour.

Un quatrième titre de rang pour les Etats-Unis Image: KEYSTONE/EPA/JAMES GOURLEY Et de quatre! Les Américaines ont pulvérisé la Chineà Sydney (83-61) pour s'adjuger un quatrième titre mondial de suite et s'installer encore un peu plus haut et plus seules au sommet du basket. Les États-Unis, qui comptent désormais 11 titres mondiaux (en 19 éditions), n'ont plus perdu un match dans la compétition depuis la demi-finale 2006 contre la Russie (défaite 75-68), alignant ensuite 30 victoires de rang. Il s'agit également de leur dernier revers dans une grande compétition internationale (JO et Mondial), où leur série victorieuse s'étend à 60 rencontres. Victorieuses des sept derniers titres olympiques, les Américaines ne sont plus qu'à un sacre mondial du record de l'URSS, qui en a gagné cinq d'affilée entre 1959 et 1975. Bien que plus jeune (une seule joueuse de 30 ans et plus) et renouvelé par rapport aux JO-2021 de Tokyo, avec une nouvelle sélectionneuse (Cheryl Reeve) à sa tête et sans les légendes Sue Bird (retraite) et Diana Taurasi (blessée), "Team USA" a survolé la compétition. Il termine la compétition avec la meilleure attaque (92,5 points par match en moyenne), la meilleure défense (55 points) et en ayant remporté ses huit matches par un écart moyen de 40 points. La Chine, qui décroche sa première médaille internationale depuis l'argent, déjà, au Mondial-1994, est l'équipe qui lui a le mieux résisté. Battues de 14 points en poules, les Chinoises de la pivot Li Yueru (19 pts) ont tenu samedi pendant la première période, achevée avec tout de même 10 points de retard grâce à un trois points au buzzer de la mi-temps de l'ailière Jin Weina. Malgré le soutien inconditionnel de l'écrasante majorité des quelques 15'000 spectateurs du Superdome de Sydney, où vit une importante communauté chinoise, elles ont ensuite été distancées petit à petit par la classe d'A'ja Wilson (19 points). L'intérieure, probablement la meilleure joueuse du monde, MVP de la compétition après avoir été celle de la saison de WNBA, a été bien épaulée par sa capitaine Breanna Stewart (9 points, 6 rebonds et 6 passes).

Pajtim Kasami retourne à l'Olympiakos Pirée Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Pajtim Kasami retrouve le Championnat de Grèce. Sans contrat depuis son départ de Bâle en juin dernier, l'ancien Sédunois s'est engagé avec l'Olympiakos Pirée. Le demi de 30 ans avait déjà porté les couleurs de l'Olympiakos entre 2014 et 2016. Son contrat court jusqu'au 30 juin 2024. Sélectionné à 12 reprises en équipe de Suisse, Pajtim Kasami fut, faut-il le rappeler, le grand artisan du maintien du FC Sion en Super League en 2020 avec un but et un assist lors du dernier match de la saison remporté 2-1 face au Servette FC à Genève.

Genève s'impose en leader, Lausanne broie du noir Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Genève est un leader légitime en National League. Les Aigles ont dominé Fribourg 5-2 aux Vernets, alors que Lausanne a subi un troisième revers de rang, 3-0 à Berne. Très bon match proposé par les deux équipes dans ce premier derby de la saison. Les Fribourgeois sont certainement sortis de la glace avec le sentiment d'avoir été lésés par les arbitres, mais au final Genève a été un peu plus percutant que Fribourg. L'ire de Christian Dubé et de ses hommes trouve son origine à la 42e minute lorsque Noah Rod a inscrit le 3-2 décisif. Ce qui a rendu fou le banc des Dragons, c'est la présumée position de hors-jeu d'un attaquant genevois sur l'action. Les arbitres ont passé du temps à analyser cette séquence et n'ont pas eu la certitude pour renverser leur idée de base. Sur les ralentis, on a l'impression de voir du blanc entre le patin et la ligne bleue, mais la qualité des images demeure toujours problématique dans ce genre de situation. Les Dragons auraient toutefois pu revenir dans la partie puisqu'à la 45e, Josh Jooris a été renvoyé au vestiaire pour un coup de genou selon les directeurs de jeu. Fribourg n'a malheureusement rien fait de cette période de supériorité. Galvanisés d'avoir tenu le score, les Aigles ont pu battre à deux reprises Reto Berra par Smirnovs et Winnik. Une bonne préparation avant le derby lémanique. Lausanne creuse encore Lausanne continue pour sa part de proposer un spectacle difficile à regarder pour ses supporters. Après avoir subi la loi de Zurich et Rapperswil à la maison, les Lions ont été battus par Berne dans la capitale. Les hommes de John Fust ont d'emblée senti que cette soirée ne serait pas favorable à leurs desseins. Après trois minutes, Sceviour a trouvé la faille pour ouvrir le score. Titularisé aux buts, Viktor Östlund n'a eu aucune chance sur le tir. A la 15e, c'est Scherwey qui a doublé la mise en contournant la cage. Les Ours se sont mis à l'abri d'un éventuel retour lausannois à la 29e grâce à Vermin, un ancien de la maison lausannoise. Incapables de marquer pendant sept tiers, les Vaudois traversent une passe très compliquée. John Fust pourra compter sur le retour de suspension de Salomäki samedi soir contre Genève, mais il faudra davantage que la présence du Finlandais pour inverser la tendance actuelle. Si le LHC ne met pas d'émotions dans son jeu, cela risque bien de sentir le roussi pour l'entraîneur canado-suisse. Bienne ou la presque remontada Ajoie est cette fois tombé sur un adversaire plus coriace que lors des deux derniers matches à domicile. Face aux Zurich Lions, les Jurassiens ont dû s'avouer vaincus 4-0. Point de retour magnifique cette fois à Porrentruy, les Ajoulots se sont cassé les dents sur le gardien Hrubec et face à des Lions qui n'ont pas pris cette rencontre en dilettante. Les joueurs de Rikard Grönborg ont fait la différence lors du troisième tiers en marquant à trois reprises. Bienne et Rapperswil ont offert un spectacle haletant au public saint-gallois. Les Lakers l'ont finalement emporté 6-5, mais les Seelandais ne sont pas passés loin d'une incroyable remontada. Menés 5-1 à la 37e, les Biennois ont changé de visage pour revenir sur les talons de Rappi (5-4 à la 47e) grâce à un power-play efficace. Mais les joueurs de Stefan Hedlund ont repris deux longueurs d'avance à la faveur du troisième but de l'intenable Nicklas Jensen. Le deuxième but de Yannick Rathgeb quelques secondes après ne suffisant pas. Comme Lausanne, Lugano ne va pas bien. Et la victoire dans le derby tessinois mardi n'a rien changé. Menant pourtant rapidement 2-0 grâce à un doublé de Thürkauf, les Bianconeri se sont finalement inclinés 5-4 à domicile contre Kloten. Autant dire que là aussi, la place de Chris McSorley vacille. Dans le dernier match de la soirée, Davos a fait le nécessaire pour dominer Langnau 3-1.

Hüsler en demies après avoir sauvé deux balles de match Image: KEYSTONE/EPA/SARAH YENESEL Marc-Andrea Hüsler (ATP 95) figure pour la troisième fois de sa carrière dans le dernier carré d'un tournoi ATP. Le Zurichois s'est hissé en demi-finales à Sofia en battant le Polonais Kamil Majchrzak (ATP 119) 6-7 (4/7) 7-6 (8/6) 6-3, après avoir écarté deux balles de match. Le gaucher de 26 ans s'est retrouvé à un point de la défaite à 4/6 dans le tie-break de la deuxième manche, dont il a donc remporté les quatre derniers points. Il a même écarté la première balle de match sur le service de Kamil Majchrzak, qu'il a vaincu pour la première fois en trois affrontements. Le no 1 helvétique a ensuite dominé les débats dans le troisième set. Il a alors signé le break à deux reprises, dont une pour conclure cette partie après 2h18' de jeu et confirmer ainsi le succès de prestige obtenu la veille face au 14e joueur mondial Pablo Carreño Busta. Stoppé par Miomir Kecmanovic à Kitzbühel en 2020 et par Laslo Djere à Winston-Salem le mois dernier, Marc-Andrea Hüsler n'affrontera pas un joueur serbe pour sa troisième demi-finale ATP. Il se mesurera à l'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 132), issu des qualifications, ou à l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 30), tête de série no 4 du tableau.

Neymar se défend après avoir affiché son soutien à Bolsonaro Image: KEYSTONE/EPA Neymar s'est défendu face aux critiques visant son soutien public au président sortant Jair Bolsonaro, à quelques jours d'une élection ultra-polarisée au Brésil. L'attaquant-vedette de la Seleçao s'est exprimé dans un tweet publié vendredi. "On parle de démocratie et d'un tas de choses, mais quand quelqu'un a une opinion différente il est attaqué par ces mêmes personnes qui parlent de démocratie. Va comprendre", a tweeté le joueur du Paris St-Germain. Dans une vidéo publiée jeudi sur Tik-Tok, Neymar avait mimé en souriant une chanson appelant à voter pour le président brésilien, candidat à sa réélection dans un scrutin dont le premier tour se déroule dimanche. Avec ses huit millions d'abonnés sur TikTok et près de 180 millions sur Instagram, il est un soutien de poids pour le chef de l'Etat sortant distancé dans les sondages par l'ex-président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva. Jair Bolsonaro a rapidement tweeté la vidéo de Neymar, en ajoutant comme commentaire "Merci, @neymarjr!". Critiques Ce soutien public de Neymar a entraîné de très nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et dans la presse brésilienne. Parmi les critiques se trouve l'ancien international brésilien Walter Casagrande, qui a jugé dans une de ses chroniques pour le média brésilien UOL Esporte que Neymar avait "montré toute son incohérence, son aliénation, et son manque de conscience sociale". L'ancien attaquant des Corinthians de Sao Paulo note que malgré son soutien affiché envers son coéquipier Richarlison, récemment victime d'un acte raciste au Parc des Princes, "Neymar soutient le candidat avec le plus de préjugés de l'histoire politique brésilienne, qui a déjà eu des propos homophobes, machistes et manifestement racistes". En réponse à cette chronique, Neymar a répondu par un "like" d'un tweet se moquant de Casagrande.

Bencic domine Vekic 6-4 6-1 en quarts à Tallinn Image: KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE Belinda Bencic (WTA 14) disputera samedi à Tallin sa quatrième demi-finale de l'année sur le circuit WTA. La St-Galloise a dominé Donna Vekic (WTA 85) 6-4 6-1 vendredi en quart de finale. Décevante à l'US Open où elle avait échoué dès le 3e tour, Belinda Bencic retrouve le dernier carré pour la première fois depuis la mi-juin à Berlin et cette finale perdue sur abandon face à Ons Jabeur. Elle s'est imposée pour la quatrième fois en cinq duels avec Donna Vekic, qui est l'une de ses meilleures amies sur le circuit. La championne olympique 2021 de simple a dominé les débats face à la Croate, même si elle a perdu à trois reprises son service dans le premier set. Elle a bien mieux géré une deuxième manche dans laquelle elle a mené rapidement 3-0, effaçant les trois balles de break auxquelles elle a fait face. Belinda Bencic restait sur deux échecs au stade des quarts de finale, à Lausanne en juillet et à Toronto en août. Elle pourrait d'ailleurs retrouver en demi-finales son "bourreau" de l'Open du Canada, Beatriz Haddad Maia (WTA 15), qui doit affronter Barbora Krejcikova (WTA 27) en quarts.

Nadal va passer au 2e rang mondial Nadal passera au 2e rang mondial lundi prochain Image: KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE Rafael Nadal va dépasser Casper Ruud dans le prochain classement ATP. Battu en quarts de finale à Séoul vendredi, le Norvégien cédera en effet la 2e place mondiale au gaucher majorquin lundi. En lice le week-end dernier à Londres pour la Laver Cup, Casper Ruud s'est incliné 6-2 3-6 6-2 devant le Japonais Yoshihito Nishioka (ATP 56) vendredi dans la capitale sud-coréenne. Il s'était hissé au 2e rang de la hiérarchie après sa finale à l'US Open. Rafael Nadal n'a plus occupé l'une des deux premières places du classement depuis le mois d'avril 2021. Mais l'homme aux 22 titres majeurs, dont l'épouse attend un heureux événement, ne reviendra peut-être pas de sitôt sur les courts. Un retour au sommet semble pour l'heure difficile à imaginer. Le Majorquin accusera lundi prochain 930 points de retard sur le nouveau no 1 mondial, son compatriote et champion de l'US Open Carlos Alcaraz. Ce sera d'ailleurs la première fois depuis l'an 2000 (Andre Agassi et Pete Sampras) que les deux premiers rangs du classement ATP sont occupés par des représentants d'un même pays. Et il s'agira d'une première pour le tennis masculin espagnol.

Un Grand prix en Inde pour la première fois, dès 2023 Image: KEYSTONE/EPA/JAVIER CEBOLLADA Le championnat du monde de MotoGP va faire étape pour la première fois en Inde dès 2023, a annoncé son promoteur, la Dorna, qui espère séduire le deuxième pays le plus peuplé du monde. La course est prévue sur le circuit international de Buddh, non loin de New Delhi, qui a accueilli trois fois la Formule 1 entre 2011 et 2013. "Nous avons beaucoup de fans en Inde et sommes ravis de pouvoir apporter ce sport sur leurs terres. L'Inde est également un marché clé pour l'industrie de la moto", a réagi le patron de la Dorna, Carmelo Ezpeleta, en marge du Grand prix de Thaïlande prévu dimanche. "C'est un jour historique pour l'industrie du sport et un hommage à la célébration du 75e anniversaire de l'Inde", à la suite de la partition de 1947, a déclaré Anurag Thakur, le ministre indien des Sports, cité dans le communiqué. L'information était dans les tuyaux depuis l'annonce mi-septembre par la Dorna d'un Grand Prix "dans un avenir proche" au pays de 1,4 milliard d'habitants. Il s'agit de la deuxième nouveauté pour 2023 annoncée en quelques jours, après le Kazakhstan. Aucune date n'a été annoncée pour le Grand Prix d'Inde. Une course sprint le samedi Confronté à une baisse de fréquentation lors de certains Grand Prix européens, le promoteur du MotoGP cherche à rebondir en élargissant son audience mondiale. Plus tôt en septembre, la Dorna a signé un protocole d'accord avec l'Arabie saoudite pour qu'elle accueille prochainement une des manches du Championnat du monde de MotoGP, sans préciser de date ni de circuit. Pour l'heure, le calendrier officiel du MotoGP pour la saison prochaine n'a pas encore été publié mais pourrait comporter un total de 21 courses, comme il était prévu en 2022 avant l'annulation du GP de Finlande. Nouveauté l'an prochain: chaque événement comportera deux courses, une course sprint le samedi et le véritable Grand Prix le dimanche.

Inquiétude pour Tua Tagovailoa, hospitalisé après un plaquage Image: KEYSTONE/AP/Jeff Dean Star des Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa a été hospitalisé jeudi, quatre jours après avoir passé un protocole commotion cérébrale lors d'une autre rencontre. Touché à la nuque et à la tête lors d'un match de NFL à Cincinnati, le quarterback "est conscient et peut bouger ses membres jusqu'à leurs extrémités", a déclaré la franchise de Miami dans un tweet se voulant quelque peu rassurant. Peu avant la pause, Tagovailoa a été "saqué" (plaqué) au niveau des jambes par un défenseur des Cincinnati Bengals. L'action a paru plutôt anodine, mais le QB des Dolphins a mal chuté sur ses cervicales, sa nuque et l'arrière de son crâne. L'image est apparue bien plus impressionnante au ralenti, en voyant soudainement ses doigts des deux mains se raidir de façon incontrôlée. Le corps médical de son équipe est vite allé s'occuper de lui, une minerve a été posée et il a été évacué sur une civière. Critiques Cette blessure survient quatre jours après une autre subie contre les Buffalo Bills, quand un défenseur des Bills l'a plaqué, sa tête cognant violemment le sol. Tagovailoa s'était immédiatement levé mais n'avait pu marcher seul et s'était de nouveau effondré. Entré au vestiaire au deuxième quart-temps, il est revenu après la pause finir la rencontre après avoir passé sans encombre le protocole commotion cérébrale imposé dans ce type de situation. Tagovailoa s'est alors montré décisif dans la victoire des Dolphins contre les Bills (21-19). Des critiques ont néanmoins plu sur la décision de l'équipe floridienne de le faire reprendre la partie après cette action dangereuse, bien que la franchise, par la voix de son entraîneur Mike McDaniel, a évoqué "une blessure au bas du dos" et non à la tête.

La Suisse en finale A, un duel avec la Belgique pour les JO Image: KEYSTONE/DPA/UWE ANSPACH La Suisse a terminé 6e et s'est qualifiée pour la finale A de la Coupe des nations à Barcelone. Elle reste ainsi en lice pour une place aux Jeux olympiques. Sur les 14 nations engagées, huit en le droit de participer à la finale A. Avec huit points, la Suisse s'est classée 6e. Et parmi les concurrents pour le ticket olympique, seule la Belgique a également réussi à se qualifier pour dimanche. Les scores seront remis à zéro et celui qui obtiendra le meilleur classement entre la Suisse et la Belgique décrochera son billet pour les JO de 2024 à Paris. Edouard Schmitz (Quno), qui participait pour la première fois à la finale, a commis une faute, tandis que Pius Schwizer (Vancouver de Lanlore) a réalisé un sans-faute. Niklaus Rutschi (Cardano) et ses neuf points ont été biffés, alors que Martin Fuchs (Conner Jei) a commis une faute sur le dernier saut. "Nous avons maintenant atteint notre objectif premier, qui était de nous qualifier pour la finale A, a déclaré le chef d'équipe Michel Sorg. Je suis très satisfait de mes cavaliers et maintenant nous regardons vers l'avant. Pour des raisons tactiques, nous avons ménagé Steve Guerdat avec Venard de Cerisy lors de ce tour, il va remplacer Niklaus Rutschi." La Suisse avait manqué sa première chance d'obtenir une place pour les Jeux de Paris lors des championnats du monde de Herning en août. L'Irlande, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Suède et les Pays-Bas y ont obtenu leur billet. La France est également pré-qualifiée en tant qu'organisateur.

Hüsler se qualifie pour les quarts de finale Image: KEYSTONE/AP/Dolores Ochoa Marc-Andrea Hüsler a réussi l'une des plus belles performances de sa carrière en 8e de finale à Sofia. Le Zurichois a battu l'Espagnol Pablo Carreño Busta (ATP 14) 6-3 3-6 6-2. Matricule 95 à l'ATP, le grand gaucher n'avait jusqu'ici battu qu'un seul top 20 dans sa carrière: Fabio Fognini en septembre 2020 à Kitzbühel. Il avait d'ailleurs atteint pour la première fois les demi-finales d'un tournoi ATP à cette occasion. Dans cette partie, Hüsler s'est montré solide au service, ne le lâchant qu'une fois lors du second set. Dans le troisième, c'est lui qui a pris les devants, même s'il n'a pas pu breaker tout de suite l'Espagnol malgré quatre possibilités à 1-0. Mais à 2-2, le Zurichois est devenu irrésistible pour ne laisser que deux points en quatre jeux à son adversaire. Pour Hüsler, il s'agit du deuxième quart de finale cette année après Winston-Salem où il était allé en demies. En quarts de finale en Bulgarie, il affrontera le Polonais Kamil Majchrzak (ATP 119).

Pas de vaccination obligatoire pour les visiteurs au Qatar Pas besoin de vaccination antiCovid pour entrer au Qatar pendant la Coupe du monde. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La vaccination contre le Covid-19 ne sera pas obligatoire pour les spectateurs de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Ils devront toutefois présenter un test négatif pour se rendre dans le pays, ont annoncé jeudi le gouvernement et le Comité suprême d'organisation. "Les personnes arrivant au Qatar ne sont pas tenues d'effectuer une quarantaine, quel que soit leur statut vaccinal ou leur pays d'origine", précisent les organisateurs. Au comptoir d'enregistrement de son aéroport de départ, tout visiteur âgé de six ans et plus devra par contre présenter un résultat négatif de moins de 48h avant l'heure de départ pour un test PCR et de moins de 24h pour un test antigénique. Il ne sera pas nécessaire d'effectuer un nouveau test à l'arrivée. Le port du masque sera obligatoire pour tous dans les transports publics et dans les établissements de santé. Toute personne testée positive pendant le tournoi devra s'isoler pendant 5 jours puis porter un masque pendant 5 jours. Les visiteurs de plus de 18 ans devront également télécharger l'application de traçage Ehteraz, requise pour pénétrer dans les lieux publics fermés. Des informations supplémentaires sur l'utilisation d'Ehteraz pendant le tournoi, notamment dans les stades, "seront communiquées en temps voulu", ont indiqué les organisateurs à l'AFP. Ils précisent également que "les soins de santé d'urgence seront fournis gratuitement dans les hôpitaux publics pour les titulaires de la carte Hayya", qui fait office de visa pour le Qatar et de billet de match. L'ensemble des hôpitaux, centres médicaux, cliniques et pharmacies privés ou publics du pays seront ouverts aux visiteurs. Le tournoi aura lieu du 20 novembre au 18 décembre.

Jil Teichmann sortie par une qualifiée au deuxième tour Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Jil Teichmann (WTA 36) a été éliminée au deuxième tour du tournoi WTA de Tallinn (EST). La Biennoise a subi la loi de la qualifiée belge Ysaline Bonaventure (ATP 138) 6-7 (8/10) 3-6. Sur le score de 6-5 dans le tie-break, Teichmann n'a pas pu transformer une balle de set. Par la suite, elle a encore défendu deux balles de set contre elle avant d'abandonner la manche à la troisième balle de set. Dans la deuxième manche, la Biennoise s'est rapidement retrouvée menée 1-4 et n'a plus régaté contre la Belge. Pour Teichmann, il s'agit déjà de la troisième défaite face à Bonaventure en quatre duels.