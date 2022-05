Stefan Frei superstar +++ Chris Paul décisif

Chris Paul décisif Image: KEYSTONE/AP/Matt York Phoenix et Miami sont en route vers les finales des Conférences. Les Suns et le Heat mènent désormais 2-0 dans leur série respective face à Dallas et à Philadelphia. A l'Ouest, Phoenix a enlevé 120-109 l'acte II face aux Mavericks qui avaient pourtant viré en tête à la pause (60-58). Mais Chris Paul a su élever le niveau de son jeu pour forcer la décision. Le meneur, qui fêtera ses 37 ans vendredi, a inscrit 28 points, dont 14 dans l'ultime quarter. Malgré ses 35 points, Luka Doncic n'est pas parvenu à maintenir son équipe à flot dans cette seconde mi-temps à sens unique. A l'Est, Miami a battu 119-103 Philadelphia. Bourreau d'Atlanta au tour précédent, le Heat s'est appuyé sur le duo formé par Bam Adebayo (23 points) et par Jimmy Butler (22 points) pour rafler la mise.

Le jour de gloire de Stefan Frei Image: KEYSTONE/AP/Ted S. Warren Jour de gloire pour Stefan Frei ! Le portier saint-gallois a enlevé la Ligue des Champions de la CONCACAF avec Seattle. Il a, surtout, été désigné comme le meilleur joueur de la compétition. Portés par 68'761 spectateurs pour la plus grande affluence de leur histoire, les Seattle Sounders ont battu les Mexicains des Pumas UNAM 3-0 lors du match retour de la finale. Ils avaient obtenu le nul 2-2 une semaine plus tôt lors du match aller. Avec Stefan Frei auteur notamment d'une parade miraculeuse peu après l'heure de jeu sur un coup-franc, le Péruvien Raul Ruidiaz, qui a signé un doublé, fut l'autre grand homme de cette soirée historique. Seattle est, en effet, devenu la première équipe de la MLS à enlever cette Ligue des Champions depuis... 22 ans. Cette compétition était la chasse gardée des clubs mexicains, victorieux des seize dernières éditions avant cette finale de 2022. Avant les Sounders, seuls deux autres clubs de MLS avaient été sacrés, D.C. United en 1998 et les Los Angeles Galaxy en 2000.

Un doublé et une option pour Nino Niederreiter Image: KEYSTONE/AP/Karl B DeBlaker Nino Niederreiter et Carolina ont fait un grand pas vers la demi-finale de la Conférence Est. Les Hurricanes mènent 2-0 dans la série "sauvage" qui les oppose à Boston. Sur leur glace, El Nino et ses coéquipiers ont remporté 5-2 l'acte II, deux jours après avoir gagné 5-1 le match initial de la série. Ce matelas de 2-0 semble confortable avant l'acte III qui se déroulera ce vendredi à Boston. Déjà buteur lundi, Nino Niederreiter a signé un doublé pour s'affirmer comme l'un des hommes forts des Hurricanes. Le Grison a signé le 4-1 en supériorité numérique à la 39e avant d'inscrire le 5-2 dans la cage vide à 41'' de la sirène. Cette rencontre a été marquée par les malheurs d'Antti Raanta. Le portier finlandais de Carolina, titularisé lors de ces play-off en raison de la blessure du no 1 Frederik Andersen, a été blessé au visage après un choc avec David Pastrnak à la 8e minute, un choc jugé volontaire par le coach des Hurricaines Rod Brind'Amour. Il a été remplacé par le rookie Pyotr Kochetkov, auteur de 30 arrêts, une performance récompensée par la troisième étoile. A l'Ouest, le Minnesota de Kevin Fiala a égalisé à 1-1 dans sa série contre St. Louis. Le Wild a enlevé sur sa glace 6-2 l'acte II grâce notamment à un triplé de Kirill Kaprizov. Auteur de 33 buts et de 52 assists en saison régulière, Kevin Fiala n'a pas comptabilisé le moindre point lors de cet acte II.

Ligue des champions: le Real Madrid en finale après un match fou Image: KEYSTONE/EPA/Rodrigo Jimenez Le Real Madrid s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions au bout du suspense. Il a battu Manchester City 3-1 après prolongations alors que les Anglais menaient encore à la 89e... Le scénario de cette double confrontation a été absolument fou. City, vainqueur 4-3 à l'aller, semblait sur la voie royale après le but de Mahrez (73e) et une assez nette domination. Mais le Real a réussi un hallucinant retournement de situation: le remplaçant Rodrygo a signé un doublé (90e/91e) et arraché les prolongations, alors que les Espagnols n'avaient pas cadré le moindre tir avant leur premier but! Un penalty obtenu et transformé par Benzema (95e) a ensuite envoyé les merengue au Stade de France. Le samedi 28 mai, ils retrouveront Liverpool en finale, comme déjà en 1981 (défaite 1-0 à Paris) et 2018 (victoire 3-1 à Kiev). Courtois décisif Outre les buteurs, le Real doit une fière chandelle à Courtois. Le gardien belge a multiplié les arrêts et maintenu son équipe en vie. Sans lui, les Madrilènes auraient subi une nette défaite. Souvent dominés dans le jeu, ils ont démontré d'énormes ressources morales et physiques pour ne rien lâcher et, au final, terrasser les Citizens. Ceux-ci s'ajoutent à l'impressionnante liste des victimes du Real ce printemps après le Paris Saint-Germain et Chelsea... Equipe la plus titrée dans la compétition, le Real tentera d'ajouter un 14e succès après ceux conquis en 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 et 2018. Les Madrilènes disputeront leur 17e finale. Jusqu'ici, ils n'en ont perdu que trois (1962, 1964, 1981). Nouvel échec pour Guardiola et City Pour sa part, Pep Guardiola court ainsi toujours après un nouveau sacre dans la compétition majeure après son doublé alors qu'il dirigeait Barcelone (2009/2011). Le technicien catalan a multiplié les échecs ensuite avec le Bayern Munich et Manchester City, malgré les énormes investissements consentis par le richissime club anglais. Cette nouvelle déconvenue, alors que la finale était vraiment proche, risque de faire très mal.

WTA: Jil Teichmann qualifiée pour les demi-finales à Madrid Image: KEYSTONE/AP/Bernat Armangue Jil Teichmann (WTA 35) continue de briller au tournoi WTA 1000 de Madrid. Sur l'ocre de la capitale espagnole, la Seelandaise s'est en effet qualifiée pour les demi-finales. Elle a battu l'Ukrainienne Anhelina Kalinina (WTA 37) en deux manches, 6-3 6-4. Jil Teichmann a conclu sur son service en convertissant sa troisième balle de match. Sur l'ensemble de la partie, la Seelandaise a ravi à cinq reprises le service de son adversaire, alors qu'elle a cédé le sien trois fois. Jamais encore la Suissesse âgée de 24 ans ne s'était hissée dans le dernier carré d'un tournoi de cette ampleur sur terre battue. Sa rivale en demi-finale n'est pas encore connue. Il s'agira de Sara Sorribes Tormo (ESP/WTA 47) ou Jessica Pegula (USA/WTA 14).

Près de 9,3 millions de dollars pour un maillot porté par Maradona Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Un collectionneur fortuné a déboursé près de 9,3 millions de dollars pour acheter un maillot de Diego Maradona. Il s'agit d'un record pour une pièce sportive de collection, selon Sotheby's. Le maillot en question était celui que portait le légendaire no 10 argentin quand il a crucifié l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde 1986 (2-1). Maradona avait alors marqué un but de la main, puis un autre après avoir dribblé la moitié de l'équipe anglaise. Le précédent record pour un vêtement de sport de collection était détenu par un maillot porté par la légende américaine du baseball Babe Ruth à la fin des années 1920, vendu en 2019 à 5,6 millions de dollars. Le prix dépasse même le manuscrit du manifeste olympique de 1892 vendu 8,8 millions de dollars en décembre 2019, établissant un record absolu. Acheteur inconnu La vente se déroulait sur internet depuis le 20 avril. Jusqu'à mercredi, une seule offre avait été enregistrée, à environ 5 millions de dollars. Mais la vente s'est animée dans les toutes dernières minutes, avec plusieurs offres se répondant, jusqu'à atteindre la somme de 9,28 millions de dollars, frais inclus. L'identité du ou des acheteurs n'a pas été dévoilée dans l'immédiat par Sotheby's. En 1986, Maradona avait échangé son maillot à la fin du match avec le milieu de terrain anglais Steve Hodge, qui en est resté propriétaire pendant plus de 35 ans et l'avait prêté au musée de Manchester. Les deux joueurs ont raconté l'épisode dans un de leurs livres respectifs. La "main de Dieu" Ce quart de finale à Mexico, lourd de symboles quatre ans après la guerre des Malouines entre l'Angleterre et l'Argentine, est entré dans l'histoire et a contribué à écrire la légende contrastée de Maradona, décédé en novembre 2020. A la 51e minute, juste après un ballon détourné dans sa surface par Steve Hodge, le capitaine argentin avait marqué de la main - "la main de Dieu", avait dit le joueur - mais le but avait été validé par l'arbitre. Seulement quatre minutes plus tard, "El Pibe de Oro" avait inscrit un but d'anthologie, élu "but du siècle" lors d'un vote de la FIFA, en partant de son camp et en éliminant quatre joueurs anglais puis le gardien Peter Shilton pour marquer. L'Argentine avait ensuite remporté la Coupe du monde.

Angleterre: à 74 ans, Roy Hodgson dit stop Roy Hodgson veut profiter de son temps libre Image: KEYSTONE/EPA/ANDREW YATES Roy Hodgson (74 ans) ne veut plus entraîner. Le Britannique, appelé en janvier au chevet de Watford, quittera son poste au terme de la saison. Les Hornets vont sans doute être relégués. Hodgson a dit vouloir désormais profiter de son temps libre et de sa famille, notamment de son épouse. "J'ai beaucoup apprécié faire ce métier, mais nous sommes dans un monde très exigeant", a-t-il déclaré en marge de la remise d'une récompense à Buckingham Palace, où il a reçu un CBE (commandeur de l'ordre de l'empire britannique) pour services rendus au football. Roy Hodgson a derrière lui une carrière d'entraîneur de plus de 45 ans. Il a notamment dirigé les équipes nationales de Suisse et d'Angleterre. En clubs, il est passé entre autres par Neuchâtel Xamax, Grasshopper, Inter Milan, Blackburn Rovers, Fulham, Liverpool, West Bromwich Albion et Crystal Palace avant son ultime pige à Watford. Les Hornets se déplacent samedi sur la pelouse de Crystal Palace et seront officiellement relégués s'ils ne gagnent pas.

Rohrbach et Aeschlimann à Langnau Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Les Langnau Tigers ont engagé pour la saison prochaine les deux attaquants Dario Rohrbach et Marc Aeschlimann. Le premier nommé, qui appartenait à Ajoie, faisait déjà l'objet d'un prêt chez les Emmentalois depuis janvier. Il est désormais sous contrat, tout comme Auschlimann, qui débarque en provenance des Zurich Lions. Ils ont signé pour un an, annoncent les Tigers mercredi.

Thoune va se séparer de Carlos Bernegger Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Thoune se cherche un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. L'équipe actuellement 5e de Challenge League a résilié le contrat de son coach Carlos Bernegger, qui portait jusqu'à l'été 2024. "Des divergences de vues sur le style de jeu" sont à l'origine de cette décision, annonce mercredi le club bernois. Bernegger, 53 ans, avait repris l'équipe en octobre 2020 pour la conduire d'emblée en barrage de promotion-relégation, où elle s'est inclinée contre Sion le printemps dernier. Cette année, sans démériter, les Oberlandais ont perdu le contact avec les trois formations de pointe que sont Winterthour, Schffhouse et Aarau.

Une entame catastrophique pour les Predators à Denver Image: KEYSTONE/AP/Jack Dempsey Une entame de play-off en forme de cauchemar pour Roman Josi et Nashville ! Les Predators se sont inclinés 7-2 à Denver face à Colorado qui furent menés 5-0 après seulement 15'04 de jeu. Appelé à remplacer dans la cage des Predators le titulaire Juuse Saros annoncé blessé à la jambe au gauche, David Rittich a été "chassé" après s'être incliné à cinq reprises sur les treize tirs qui lui ont été adressés. L'Avalanche a signé le 1-0 après 2'20'' de jeu par Nathan MacKinnon sur un jeu de puissance avant de doubler la mise... 22'' plus tard par Devon Toews. Aligné durant 24'03'', Roman Josi a accusé un bilan de -1. Le capitaine des Predators devra trouver les mots pour relancer son équipe avant l'acte II de jeudi. Nashville sera toujours privé de Juuse Saros, le gardien aux 38 victoires cette saison. Dans les autres rencontres de la soirée, Washington s'est imposé 4-2 à Sunrise face à Florida dans la patinoire de la... meilleure équipe de la saison régulière. Enfin au Madison Square Garden, Pittsburgh a battu 4-3 les Rangers grâce à une réussite d'Evgeny Malkin après 5'58'' de jeu dans la... troisième prolongation.

Ja Morant étincelant Image: KEYSTONE/AP/Brandon Dill Emmené par un Ja Morant dans un soir de grâce avec ses 47 points, Memphis a égalisé à 1-1 dans sa demi-finale de la Conférence Ouest devant Golden State. Les Grizzlies ont remporté 106-101 l'acte II. Ja Morant a inscrit les... 15 derniers points de ses couleurs avec notamment un panier à 1'42'' du buzzer pour mener 100-99. Déjà auteur de 47 points l'an dernier lors de l'acte II face à Utah, le MIP - le joueur le plus en progrès - de la saison est devenu le troisième joueur de l'histoire à avoir marqué au moins 45 points à deux reprises en play-off avant ses 23 ans après... LeBron James et Kobe Bryant. Crédités seulement d'un 7 sur 38 derrière la ligne des trois points, les Warriors n'en ont pas fini avec cette série. Ils ont toutefois l'occasion de prendre le large lors des deux prochains matches qui se joueront à San Francisco. A l'Est, Boston est également revenu à la hauteur de Milwaukee après sa défaite initiale. Portés par leur public, les Celtics se sont imposés 109-86 devant leur public. Avec un Jaylen Brown qui a inscrit 25 de ses 30 points avant la pause, Boston a très vite forcé la décision face au Champion en titre resté loin du compte malgré les 28 points de Giannis Antetokounmpo

Ligue des champions: Liverpool jouera la finale Luis Diaz signe le 2-2 Image: KEYSTONE/AP/Alberto Saiz Liverpool s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions. Les Reds, vainqueurs 2-0 à l'aller, ont gagné 3-2 à Villarreal. Mais ils ont eu peur, car les Espagnols menaient 2-0 à la pause. On a failli assister à une sensation: Villarreal a marché sur son adversaire en première mi-temps, marquant par Dia (3e) et Coquelin (41e). Méconnaissables, les Reds avaient à peu près tout raté, tant défensivement qu'offensivement. Les mots justes Jürgen Klopp a sans doute dû trouver les mots justes pour remettre son équipe sur la bonne voie. Car après la pause, aussi sans doute grâce à l'entrée en jeu de Luis Diaz à la place de Diogo Jota, Liverpool a retrouvé son jeu et une certaine sérénité. Après un tir d'Alexander-Arnold dévié par Coquelin sur la barre (55e), les Anglais ont marqué par Fabinho (62e), bien aidé par une grosse bourde du gardien Rulli. Diaz a ponctué sa prestation de classe en égalisant (67e) avant que Mané ne donne la victoire à un Liverpool décidément renversant. Présence justifiée Villarreal, qui n'avait rien montré à Anfield Road, a cette fois justifié sa présence dans le dernier carré. Les hommes d'Unai Emery ont livré une première période de haute volée. Mais ils n'ont pas tenu la distance contre un adversaire quand même plus fort. Liverpool disputera ainsi la 10e finale de son histoire en C1, la troisième en cinq ans. Les Reds en ont gagné six (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019) pour trois défaites (1985, 2007, 2018). Ils restent aussi en lice pour un inédit quadruplé jamais encore réalisé par un club anglais. Déjà vainqueur de la Coupe de la Ligue, Liverpool disputera la finale de la Coupe d'Angleterre le 14 mai contre Chelsea, et donc aussi celle de la Ligue des champions face à Manchester City ou Real Madrid. Reste le championnat, épreuve dans laquelle Jürgen Klopp et ses hommes comptent un point de retard sur Manchester City à quatre matches de la fin. La période actuelle est très excitante pour les supporters des Reds...

Madrid: Jil Teichmann se hisse en quarts de finale Jil Teichmann brille Image: KEYSTONE/AP/Bernat Armangue Jil Teichmann (WTA 35) disputera les quarts de finale du tournoi WTA 1000 de Madrid. La Seelandaise a acquis ce droit en s'imposant 6-3 6-1 en 8es de finale contre la Kazakh Elena Rybakina (WTA 18). La Suissesse a fait preuve d'autorité face à une adversaire qu'elle affrontait pour la première fois. Elle a plié l'affaire en 1h17. Elle n'avait jusqu'ici jamais été aussi loin dans un tournoi WTA 1000 sur terre battue. Quatre fois le break Jil Teichmann a su saisir ses opportunités en convertissant quatre de ses sept balles de break. En face, son adversaire n'a jamais réussi à prendre le service de la Seelandaise, malgré six occasions. Madrid réussit bien à la Suissesse: après avoir sorti la Tchèque Petra Kvitova (WTA 30) et la Canadienne Leylah Fernandez (WTA 20), c'est la troisième fois de suite qu'elle s'impose face à une adversaire mieux classée qu'elle. Au prochain tour, Jil Teichmann affrontera la Britannique Emma Raducanu (WTA 11) ou l'Ukrainienne Angelina Kalinina (WTA 37).

Championnat du monde: un nouveau renfort de NHL pour Fischer Pius Suter avec le maillot des Red Wings Image: KEYSTONE/AP/PAUL SANCYA L'attaquant Pius Suter (25 ans) disputera le championnat du monde avec l'équipe de Suisse. La nouvelle a été confirmée par Steve Yzerman, le manager des Detroit Red Wings. Cette saison, Suter a marqué 15 buts et donné 21 assists avec son club. Il est le sixième joueur suisse évoluant en NHL à venir renforcer la sélection de Patrick Fischer en vue des Mondiaux en Finlande. La compétition aura lieu du 13 au 29 mai. Avant lui, Dean Kukan (Columbus Blue Jackets), Janis Moser (Arizona Coyotes), Timo Meier (San Jose Sharks), Nico Hischier et Jonas Siegenthaler (tous deux New Jersey Devils) avaient annoncé leur présence. Tous ont fini leur saison en NHL, leurs clubs respectifs ne s'étant pas qualifiés pour les play-off.