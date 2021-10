Steingruber à la retraite +++ Chimiothérapie pour Pelé

Equipe de Suisse: une surprise de taille dans la sélection Image: KEYSTONE/AP/Laurent Cipriani Murat Yakin a réservé une surprise de taille dans sa liste des 24 sélectionnés pour les rencontres contre l'Irlande du Nord et la Lituanie. Il n'a pas appelé Michael Frey. Brillant depuis le début de saison sous les couleurs du Royal Anvers, le buteur bernois n'a pas trouvé grâce aux yeux du nouveau sélectionneur. Murat Yakin a préféré rappeler Albian Ajeti (Celtic Glacgow) et Cedric Itten (Greuther Fürth). Quatre retours Par rapport aux rencontres contre l'Italie (0-0) et l'Irlande du Nord (0-0), le sélectionneur enregistre les retours de Breel Embolo, de Mario Gavranovic, de Kevin Mbabu et de Xherdan Shaqiri. On rappellera qu'il doit déplorer les absences de son capitaine Granit Xhaka et de son buteur Haris Seferovic, tous deux blessés. La Suisse affrontera l'Irlande du Nord le samedi 9 octobre à Genève avant de rencontrer la Lituanie trois jours plus tard à Vilnius. Ces deux matches entrent dans le cadre du tour préliminaire pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. La Suisse se doit de remporter ces deux rencontres si elle entend rester dans la course avec l'Italie pour la qualification directe qui ne reviendra qu'au vainqueur du groupe.

Giulia Steingruber met un terme à sa carrière Giulia Steingruber juste avant d'annoncer sa retraite Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Giulia Steingruber (27 ans) dit stop. La Saint-Galloise, gymnaste suisse la plus titrée de l'histoire, a annoncé sa retraite sportive vendredi lors d'une conférence de presse à Gossau. "Ma tête et mon corps sont fatigués", a déclaré la championne face aux journalistes. Les cinq dernières années ont été difficiles pour elle, avec diverses blessures et le décès de sa soeur, a-t-elle aussi expliqué. Immense palmarès Le palmarès de Giulia Steingruber force le respect. Elle a obtenu du bronze tant aux Jeux olympiques qu'aux championnats du monde, ainsi que six titres européens. Sa décision ne constitue pas une grosse surprise, elle l'avait d'ailleurs déjà sous-entendue après les JO de Tokyo. Elle a remporté son dernier titre européen au saut ce printemps à Bâle, malgré une déchirure musculaire à une cuisse subie quelques jours avant la compétition. La Saint-Galloise avait ainsi décroché sa dixième médaille aux championnats d'Europe. Au niveau continental, Giulia Steingruber a récolté six fois l'or, au saut (2013, 2014, 2016, 2021), concours général (2015) et sol (2016). Elle a ajouté à sa collection une médaille d'argent (saut 2015) et trois de bronze (saut 2012, sol 2014 et 2015). Première Suissesse médaillée olympique La Saint-Galloise restera surtout dans l'histoire de sa discipline comme la première Suissesse à avoir obtenu une médaille olympique. Elle avait en effet terminé troisième à Rio en 2016 au saut, sa grande spécialité. Au Brésil, elle avait eu aussi l'honneur de porter le drapeau suisse lors de la cérémonie d'ouverture. Après ces JO, Giulia Steingruber avait pris une pause avant de se soumettre à une opération à un pied. De retour en automne 2017, elle avait comblé la dernière lacune à son palmarès en prenant le bronze lors des Mondiaux de Montréal. Blessures à répétition En été 2018, peu avant les Européens de Glasgow, la Suissesse a été victime d'une déchirure du ligament croisé du genou gauche. Sa préparation pour les JO de Tokyo, repoussés à l'été 2021 en raison de la pandémie, a aussi été perturbée. Une déchirure musculaire, des effets secondaires après la vaccination anti-Covid 19 et un kyste à un poignet après une contusion ont freiné la gymnaste. Elle a manqué de justesse la lutte pour les médailles au saut au Japon, tout comme à Londres en 2012.

Daniel Sturridge part en Australie Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Daniel Sturridge (32 ans) tente un nouveau pari. L'attaquant anglais, ancien de Liverpool et de l'équipe nationale, a signé un contrat d'une saison avec le club australien de Perth Glory. "Quand l'opportunité s'est présentée, cela m'a semblé être la bonne chose à faire, d'emmener mon talent quelque part où je peux apprécier de jouer mon football dans un championnat compétitif et essayer d'aider l'équipe à avoir le plus de succès possible", a souligné le natif de Birmingham. Trio prolifique Sturridge a commencé sa carrière à Manchester City avant de passer à Chelsea en 2009. Il a connu sa meilleure période à Liverpool après un transfert à Anfield en 2013. Il a marqué 24 buts lors de la saison 2013/14 au sein d'un trio d'attaque prolifique aux côtés de son compatriote Raheem Sterling et de l'Uruguayen Luis Suarez, alors que les Reds étaient tout proches de remporter la Premier League. Il a également participé avec l'Angleterre à la Coupe du monde 2014 et à l'Euro 2016, et a obtenu au total 26 sélections sous le maillot des "Three Lions", la dernière en 2017. La suite de sa carrière à Liverpool a été largement perturbée par des blessures et il s'est engagé gratuitement avec le club turc de Trabzonspor en 2019. Suspension Ce contrat a été résilié par consentement mutuel en mars 2020. Il avait alors été frappé d'une suspension au niveau mondial d'une durée de quatre mois, accusé d'avoir transmis des informations privilégiées à son frère afin de parier sur son transfert potentiel au FC Séville en janvier 2018.

Pelé quitte l'hôpital, mais suivra une chimiothérapie Image: KEYSTONE/AP L'ancien footballeur de légende Pelé, 80 ans, est sorti jeudi de l'hôpital où il avait été admis il y a un mois et avait subi une ablation d'une tumeur "suspecte". Il devra suivre une chimiothérapie. "Edson Arantes do Nascimento a été autorisé à sortir de l'hôpital ce jeudi matin. Son état de santé est stable et il suivra une chimiothérapie, après son opération pour retirer une tumeur au côlon, le 4 septembre", a expliqué dans un communiqué l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo. Même si ce bulletin médical ne cite pas le mot "cancer", la chimiothérapie est habituellement utilisée pour traiter cette maladie. "Heureux de rentrer à la maison" "Je suis très heureux de rentrer à la maison, merci à vous tous, qui avez rendu ma vie plus heureuse avec tous ces messages d'amour", a publié Pelé sur son compte Instagram, un message illustré d'une photo de lui souriant, un béret sur la tête, aux côtés de son épouse et de l'équipe médicale. Le triple champion du monde brésilien avait été admis à l'hôpital le 31 août pour des examens de routine où une tumeur "suspecte" au côlon a été détectée. Il a été opéré quatre jours plus tard. Le résultat de la biopsie de la tumeur n'a toujours pas été rendu public. Le "Roi" du football a ensuite passé une dizaine de jours dans une unité de soins intensifs, où il est retourné brièvement quelques jours plus tard en raison de difficultés respiratoires. L'hôpital n'a publié que très peu de bulletins officiels et de nombreuses rumeurs ont circulé sur l'état de santé de celui que beaucoup considèrent comme le plus grand footballeur de tous les temps. Messi félicité Une de ses filles, Kely Nascimento, a alors décidé de rassurer les fans avec des photos et vidéos montrant son père, toujours souriant et plein d'humour malgré une fatigue apparente. On l'a vu notamment faire du vélo d'appartement, jouer aux cartes, ou chanter l'hymne de Santos, le club où il a brillé de 1956 à 1974, avant de rejoindre le New York Cosmos en fin de carrière. Pelé a lui-même publié quelques informations sur son compte Instagram, qui compte plus de 7 millions d'abonnés. Dans une de ces publications, il a tenu à féliciter l'Argentin Lionel Messi, qui a battu le 9 septembre son record du nombre buts marqués en sélection par un joueur sud-américain, avec 79 buts marqués, contre 77 pour le Brésilien. Seul footballeur de l'histoire à avoir remporté trois fois la Coupe du Monde (1958, 1962, 1970), Pelé a fait très peu d'apparitions publiques ces dernières années. L'ancien numéro 10 de la Seleçao, qui aura 81 ans le 23 octobre, a inquiété ses fans à plusieurs reprises en raison de sa santé fragile. Le Brésilien est un des derniers monstres sacrés du football, après les décès de Johan Cruyff, en 2016, et surtout de Diego Maradona, en novembre 2020.

9e quart de l'année pour Bencic Image: KEYSTONE/AP/Elise Amendola Belinda Bencic (WTA 12) sera présente au rendez-vous des quarts de finale à Chicago. La championne olympique de simple a dominé la Tchèque Tereza Martincova (WTA 53) 6-2 7-6 (7/5) en 8e de finale. Il s'en est fallu de peu pour que Belinda Bencic soit contrainte de disputer un troisième set. La St-Galloise a en effet dû écarter trois balles de deuxième manche de manière consécutive à 5-6 0/40 sur son service, avant de s'en sortir de justesse au tie-break. C'est la neuvième fois de l'année que Belinda Bencic atteint les quarts de finale, un record pour elle sur une saison. Mais elle reste sur quatre éliminations successives à ce stade de la compétition, qu'elle n'a d'ailleurs plus dépassé depuis son sacre à Tokyo. Tête de série no 3 du tableau dans l'Illinois, Belinda Bencic devra battre Elena Rybakina (WTA 17) vendredi pour retrouver le dernier carré. Elle a remporté leur seul précédent face-à-face, en demi-finale du tournoi olympique (7-6 4-6 6-3), où la Kazakhe avait échoué à la 4e place.

Conference League: mission accomplie pour le FC Bâle, mais... Cabral ouvre le score Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Bâle a rempli sa mission lors de la 2e journée de Conference League. Les Rhénans ont battu Kairat Almaty 4-2 après avoir mené 4-0. Leur dernière demi-heure a toutefois été quelconque. Les joueurs de Patrick Rahmen ont maîtrisé les airs dans la surface adverse. Les deux premiers buts ont ainsi été marqués de la tête, par Cabral (15e) et Lang (21e). Ce dernier a aussi inscrit le numéro trois sur une frappe déviée par un défenseur (40e). A la reprise, au terme d'un beau mouvement collectif, Ndoye a salé l'addition (49e) sur un caviar de Tavares. Les Bâlois se sont alors un peu déconcentrés, ce qui a permis à Kanté de réduire l'écart (65e). Une erreur du jeune Djiga, entré à la mi-temps, offrait ensuite un penalty aux Kazakhs, que Ricardo Alves transformait (69e). Les Rhénans ont vraiment été dans le dur sur la fin du match. Et Lindner a dû effectuer quelques parades bienvenues. Car si le Kairat était revenu à 4-3, qui sait ce qu'il aurait pu advenir... Meilleur visage Après son entrée en matière mitigée dans ce groupe H voici deux semaines - avec un terne 0-0 à Bakou face à Qarabag Agdam -, le FCB a donc montré cette fois un meilleur visage, du moins pendant une heure. Il faut certes relativiser un peu, car l'opposition des Kazakhs s'est avérée assez moyenne, surtout sur le plan défensif. Dans l'autre direction, ils ont par contre montré quelques qualités inattendues. Une fois encore, c'est Arthur Cabral qui a montré la voie. L'attaquant brésilien, après avoir manqué une première occasion dès la 7e, s'est racheté peu après, en profitant d'une remise de Millar. Statistiques affolantes Cabral affiche des statistiques affolantes cette saison. En seize matches toutes compétitions confondues, il a marqué à vingt reprises! Michael Lang, auteur d'un doublé, a rappelé qu'il était un défenseur toujours autant attiré par le but adverse. Son retour sur les bords du Rhin, après une expérience mitigée en Bundesliga, semble lui avoir fait du bien.

Teichmann dominée par la vice-championne olympique Image: KEYSTONE/AP/DARRON CUMMINGS Jil Teichmann (WTA 38) a connu l'élimination en 8e de finale du tournoi WTA 500 de Chicago. La Suissesse s'est inclinée 6-4 6-3 devant la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 41) jeudi. Tête de série no 16 du tableau, Jil Teichmann a été nettement dominée pour son premier duel avec la vice-championne olympique de simple. La finaliste du dernier tournoi WTA 1000 de Cincinnati n'a pas su saisir sa chance en début de partie, manquant trois balles de break consécutives dans le deuxième jeu. La gauchère ne s'est plus procuré la moindre occasion sur le service adverse par la suite. Marketa Vondrousova, qui avait sorti Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 13) la veille, s'est quant à elle montrée diablement efficace: la finaliste de Roland-Garros 2019 a converti les trois balles de break dont elle a bénéficié dans une rencontre qui a duré 1h19'.

Super League: GC sans Abrashi pour plusieurs semaines Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Les Grasshoppers déplorent une nouvelle blessure de leur capitaine Amir Abrashi. Son absence pourrait aller jusqu'à six semaines. L'international albanais a été victime d'une déchirure musculaire à la cuisse droite le 23 septembre contre Lugano (1-1). Le milieu de terrain âgé de 31 ans avait déjà eu une blessure similaire récemment. Il avait été éloigné des pelouses durant trois semaines.

Tobias Stephan prolonge d'une saison à Lausanne Tobias Stephan gardera toujours la cage de Lausanne la saison prochaine. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Lausanne HC a prolongé d'une année le contrat de son gardien Tobias Stephan (37 ans). Arrivé au début de la saison 2019-20 à Lausanne, le portier suisse a revêtu à 85 reprises le maillot des Vaudois. Repêché en 2002 par les Dallas Stars, Tobias Stephan a notamment disputé 92 matchs en AHL et 11 en NHL entre 2006 et 2009, avant de revenir en Suisse lors de la saison 09-10 sous les couleurs de Genève Servette, club pour lequel il a disputé cinq saisons. Il a ensuite joué cinq ans à Zoug, avant de rejoindre la capitale vaudoise. Vainqueur de la Coupe de Suisse avec Zoug en 2019 et nommé à deux reprises meilleur gardien de National League, Tobias Stephan a disputé plus de 850 rencontres dans l’élite du hockey suisse.

Ajoie: Jonathan Hazen absent quatre mois Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Le sort a été particulièrement dur pour Jonathan Hazen et le HC Ajoie. L'attaquant canadien du club jurassien est blessé au genou et sera absent pendant quatre mois. Incontestable pilier de l'équipe, Hazen touchait enfin à la National League avec la promotion du HC Ajoie. Las, le Québécois a subi une blessure au genou mardi dernier à Rapperswil-Jona. Il devra subir une opération de la rotule samedi matin. Son indisponibilité est estimée à environ quatre mois selon un communiqué du club. Hazen (31 ans) ne devrait pas revenir sur les patinoires avant fin janvier - début février. Le club jurassien n'a donc pas d'autres solutions que d'activer le marché des joueurs étrangers pour remplacer son précieux attaquant. En huit matches dans la catégorie supérieure, Hazen a inscrit deux buts et réalisé quatre assists. Suite à la blessure au genou contractée mardi dernier à Rapperswil, Jonathan Hazen subira une opération de la rotule samedi matin. Son indisponibilité est estimée à environ 4 moi

Le Barça à la dérive, Koeman dans la tempête Image: KEYSTONE/EPA/MANUEL DE ALMEIDA Barcelone, bateau ivre: à nouveau humilié mercredi en Ligue des champions par Benfica (3-0), lourdement endetté et désormais orphelin de Lionel Messi, le Barça s'enfonce dans une interminable crise. Elle pourrait être fatale à Ronald Koeman, proche de l'éviction un an après son arrivée. C'est un faux départ historique pour le FC Barcelone, giflé 3-0 par le Bayern Munich au Camp Nou puis sur le même score à Lisbonne mercredi. Le club catalan n'avait plus perdu deux matches de rang en phase de groupes de Ligue des champions depuis septembre 2000... alors que le tout jeune Messi, alors adolescent, venait d'atterrir en Catalogne. Sur les deux premières journées de C1, le Barça n'a toujours pas cadré un seul tir, a marqué 0 but et en a encaissé 6, et a surtout essuyé deux claques monumentales. "Sinistre total", "Dans les cordes", "Dévastés", "Ceci est un cauchemar"... Les unes de la presse madrilène et barcelonaise étaient très critiques jeudi matin envers la formation catalane et son entraîneur néerlandais, au point que plusieurs noms, dont celui de l'ancien capitaine blaugrana Xavi, sont déjà avancés pour lui succéder. "Le résultat est dur à accepter. Il ne traduit pas ce qu'on a vu sur le terrain", s'est défendu Koeman (58 ans). "Je ne vais pas discuter du niveau de cette équipe. Tout le monde sait quel est le problème du Barça aujourd'hui. On ne peut pas juger une équipe qui n'est plus celle d'il y a quelques années en arrière." Choix incompris Le technicien, engagé à l'été 2020 à la place de Quique Setien pour redresser un Barça qui prenait déjà l'eau, affronte une tempête d'une ampleur inédite pour lui. Selon le journal catalan Sport, le président Joan Laporta et ses proches conseillers se sont réunis dans les bureaux du club jusqu'à 4 heures du matin, après être rentrés de Lisbonne dans la nuit, pour décider de l'avenir de l'ex-sélectionneur "Oranje"... Mais d'après Mundo Deportivo, aucune décision ne devrait être prise à chaud, surtout vu la proximité de l'affiche de Liga samedi (21h00) face au champion d'Espagne en titre, l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann, qui a battu l'AC Milan sur le fil mercredi (2-1) en C1. Mais de quel crédit dispose désormais Koeman ? Les choix du technicien néerlandais mercredi pour tenter de redresser un Barça mené 1-0 après trois minutes de jeu ont été très mal accueillis en Catalogne. Koeman a sorti son pilier défensif Gerard Piqué dès la demi-heure de jeu, par peur qu'il soit sanctionné d'un carton rouge. Il a fait descendre Frenkie de Jong en défense centrale, alors que son compatriote était le seul à porter le danger devant les cages lisboètes. Et Koeman a oublié son jeune prodige Ansu Fati sur le banc, lui qui venait de marquer pour son grand retour de blessure, le week-end dernier contre Levante. Quatorze millions d'euros Déjà sonné après le 4-1 encaissé face au Paris Saint-Germain au Camp Nou en février, le Barça devra toutefois y songer à deux fois avant de remercier son entraîneur: le limogeage de Koeman coûterait quatorze millions d'euros en frais de licenciement au club blaugrana, qui doit déjà éponger une énorme dette estimée à 1,35 milliard d'euros à long terme. "Je me sens soutenu par mes joueurs et leur attitude. Le reste, je ne sais pas. Par le club, je ne sais pas", a lancé Koeman, sous contrat jusqu'à l'été 2022 mais presque résigné mercredi soir. Ses joueurs l'ont effectivement épaulé au coup de sifflet final. "On est dans une situation critique, vraiment. Ce serait très facile de virer Koeman, mais on a tous des responsabilités", a réagi le capitaine Sergio Busquets. "Je ne crois pas que changer d'entraîneur pourrait solutionner quelque chose", a soutenu Frenkie de Jong. Pourtant, la presse catalane a déjà avancé les noms des potentiels successeurs du technicien néerlandais: légende du Camp Nou, Xavi, actuel entraîneur d'Al-Sadd au Qatar, semble tenir la corde, mais l'Italien Andrea Pirlo, libre depuis son éviction de la Juventus Turin fin mai, et Roberto Martinez, le sélectionneur espagnol de la Belgique, sont également cités.

Le Qatar accueillera son premier Grand Prix le 21 novembre Image: KEYSTONE/AP/Sergei Grits Le Qatar va accueillir pour la première fois de son histoire un Grand Prix de Formule 1, le 21 novembre prochain, qui sera ensuite ajouté au calendrier pour dix ans dès 2023. Pour la saison 2021, le Grand Prix du Qatar remplace le Grand Prix d'Australie, qui devait se tenir à cette date mais avait été annulé en raison de la pandémie. Il s'agira de la 20e course de l'année sur 22 au total, un record. Il sera organisé à 18h00 locales, en nocturne, sur le circuit de Losail, près de la capitale Doha, qui accueille déjà chaque année un Grand Prix du championnat du monde de MotoGP. La confirmation de cette course, attendue depuis plusieurs semaines, permet à la F1 de garder un record de 22 Grands Prix au total cette saison, malgré de nombreux changements dus à la situation sanitaire mondiale. Quinze GP ont déjà été organisés jusqu'ici et le prochain est prévu en Turquie le 10 octobre. Ensuite, la F1 ira aux Etats-Unis le 24 octobre. Puis trois courses seront donc organisées en trois semaines, au Mexique (7 novembre), Brésil (14 novembre) et Qatar (21 novembre). L'Arabie Saoudite (5 décembre), également une première pour ce pays, et Abou Dhabi (12 décembre) clôtureront une lutte pour le titre extrêmement serrée entre Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull), séparés de deux points seulement avant la 16e manche. Partenariat de 10 ans La F1 et le Qatar ont par ailleurs signé un partenariat pour dix années, dès 2023, sur un circuit qui pourrait être nouveau. Il n'y aura pas de course en 2022 pour ne pas interférer avec l'organisation de la Coupe du monde de football. Le Qatar, qui a fait du sport un élément de "soft power" majeur depuis des années, est sous le feu des critiques d'organisations de défense des droits humains pour son traitement des travailleurs migrants, dont beaucoup sont impliqués dans les préparatifs du Mondial. Face à ces critiques, les autorités du Qatar estiment avoir fait plus que tout autre pays de la région pour améliorer le bien-être des travailleurs.

World athletics ouvre une procédure Image: KEYSTONE/EPA PAP La Fédération internationale d'athlétisme a indiqué jeudi avoir ouvert une procédure contre les deux entraîneurs bélarusses exclus des Jeux olympiques de Tokyo. Elle agit dans le cadre de l'affaire Krystsina Tsimanouskaya, la sprinteuse qui avait fait défection pour se réfugier en Pologne. "À la suite de l'incident impliquant l'athlète bélarusse Krystsina Tsimanouskaya aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 et de la décision prise par le CIO d'annuler et de retirer leur accréditations à deux entraîneurs, MM. A. Shimak et Y. Maisevich, à titre de mesure provisoire durant les Jeux, le CIO et World Athletics ont convenu de poursuivre l'enquête et d'ouvrir une procédure officielle à l'encontre des deux entraîneurs susmentionnés", écrit World athletics dans un communiqué. C'est l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU), organe indépendant créé en 2017 et chargé notamment de la lutte antidopage, anticorruption et antifraude pour l'athlétisme mondial, qui doit poursuivre l'enquête et s'occuper de la procédure. Krystsina Tsimanouskaya s'était retrouvée au coeur d'un scandale international lors des JO de Tokyo, qu'elle avait fui avec l'aide du CIO, craignant un rapatriement de force et l'emprisonnement au Bélarus après avoir critiqué sa fédération d'athlétisme. Elle avait finalement reçu un visa humanitaire pour la Pologne, où elle se trouve désormais. Depuis la réélection contestée du président Alexandre Loukachenko en 2020, suivie de manifestations historiques contre le pouvoir, les autorités bélarusses mènent une répression inlassable. Des milliers d'opposants ont été arrêtés ou ont dû s'exiler.

Ligue des champions: Manchester United gagne au finish Image: KEYSTONE/EPA/Peter Powell Manchester United a réagi après sa défaite à Berne contre YB. Lors de la 2e journée de Ligue des champions, les Red Devils ont battu Villarreal 2-1 à Old Trafford, avec pas mal de réussite. Les Espagnols, prochains adversaires de YB dans ce groupe F, ont dominé en première mi-temps sans pouvoir concrétiser. Coupable de deux gros ratés auparavant, Paco Alcacer a ouvert le score de manière méritée (53e). Man U a égalisé sur une volée somptueuse d'Alex Telles (60e). Villarreal est ensuite passé plus près de la victoire que des Anglais assez décevants et pour qui le gardien De Gea a été l'homme du match. Pour sa 178e apparition en C1, record absolu, Cristiano Ronaldo s'est une fois encore mué en sauveur en arrachant la victoire à la 95e... Bayern top, Barcelone flop Le Bayern Munich caracole déjà en tête du groupe E. A domicile, les Bavarois ont écrasé Dynamo Kiev 5-0 pour compter le maximum de six points. Lewandowski a signé les deux premières réussites (12e pen/27e) avant celles de Gnabry (68e), Sané (74e) et Choupo-Moting (87e). A l'opposé, le FC Barcelone reste scotché à zéro point. Les Catalans ont été battus 3-0 à Lisbonne par le Benfica (sans Seferovic blessé) dont les buts ont été inscrits par Nunez (3e/79e pen) et Rafa Silva (69e). Ronald Koeman doit commencer à trembler pour son poste... Steffen marque Dans le groupe G, Renato Steffen a marqué pour Wolfsburg, qui a fait 1-1 à domicile contre le FC Séville. L'international suisse a ouvert le score à la 48e, les Espagnols égalisant en fin de rencontre sur un très controversé penalty de Rakitic. Kevin Mbabu était aussi titulaire pour les Loups, mais il a été remplacé à la 62e, Steffen sortant pour sa part une dizaine de minutes plus tard. Salzbourg est en tête du groupe avec quatre points. Les Autrichiens ont battu Lille 2-1 grâce à deux penalties convertis par Adeyemi. Le tenant battu Tenant du trophée, Chelsea s'est incliné 1-0 à Turin contre la Juventus dans le groupe H. Chiesa a marqué le seul but dix secondes après avoir donné le coup d'envoi de la seconde période.