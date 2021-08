Steve Guerdat éliminé +++ Duplantis facile champion olympique

Guerdat éliminé, Fuchs et Mändli en finale Steve Guerdat ne disputera pas la finale individuelle Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Steve Guerdat et Venard de Cerisy ne disputeront pas la finale de l'épreuve individuelle des JO de Tokyo mercredi. Le Jurassien a échoué dès les qualifications après avoir commis une faute sur le cinquième obstacle. Martin Fuchs, sur Clooney, et Beat Mändli, qui monte Dsarie, font en revanche partie des 30 finalistes. Sacré en 2012 à Londres et 4e en 2016 à Rio, Steve Guerdat n'est pas parvenu à signer le sans faute qui lui aurait suffi pour briguer une médaille. Il aurait pu se permettre un dépassement de temps mais pas une perche, un handicap qui s'est avéré rédhibitoire dans des qualifications disputées sur une seule manche. Deux jours pour rebondir La déception est immense pour le Jurassien, qui dispute à 39 ans ses cinquièmes Jeux olympiques. Il s'est classé au 33e rang avec 4 points, à égalité avec onze autres cavaliers. La 30e place est occupée par le seul Daniel Meech (2 points). Steve Guerdat a deux jours pour oublier cet échec inattendu et rebondir avant les qualifications de l'épreuve par équipe, qu'il disputera en compagnie du "rookie" neuchâtelois Bryan Balsiger et de Martin Fuchs. Le trio rêve d'offrir à la Suisse son premier titre olympique par équipe. 25 sans faute No 2 mondial et champion d'Europe 2019, son compère Martin Fuchs sera en revanche bien présent mercredi en finale (dès 12h en Suisse). Le Zurichois a signé l'un des 25 sans faute sur Clooney. Beat Mändli, 26e sur Dsarie, s'en est quant à lui sorti avec un point de pénalité pour dépassement de temps.

Le Brésil bat le Mexique aux tirs au but et file en finale Dani Alves sont en finale du tournoi olympique Image: KEYSTONE/AP/Andre Penner Le Brésil, sacré chez lui en 2016, s'est qualifié mardi pour la finale du tournoi masculin messieurs des Jeux de Tokyo. Les Auriverde se sont imposés à l'issue des tirs au but (0-0, 4-1 tab) face au Mexique à Kashima. Les Brésiliens, chez qui l'ex-Sédunois Matheux Cunha est entré en jeu à la 115e, tenteront samedi de remporter le deuxième titre olympique de leur histoire. Ils se mesureront en finale à l'Espagne, qui a battu le Japon 1-0 après prolongation dans l'autre demi-finale à Saitama. Dans ce duel alléchant sur le papier entre les deux derniers champions olympiques, l'ouverture du score n'est jamais arrivée et les deux équipes ont dû recourir aux tirs au but. Une séance lors de laquelle les Mexicains Vasquez et Aguirre n'ont pas converti leurs tentatives contre un sans-faute de Dani Alves et ses coéquipiers face au gardien Guillermo Ochoa.

Le Suédois seul sur sa planète à la perche Image: KEYSTONE/EPA/DIEGO AZUBEL Il n'a fallu que quatre sauts à Armand Duplantis pour s'assurer le titre olympique à la perche, à Tokyo. Le prodige suédois a ensuite échoué à deux reprises de très peu contre son record du monde. Déjà sûr de gagner après avoir franchi toutes ses barres au premier essai jusqu'à 5m97, puis 6m02, "Mondo" a ensuite demandé une barre à 6m19, 1 cm de plus que son record du monde. A sa première et à sa troisième tentative, il a semblé réussir mais il a fait tomber la barre avec son torse en phase descendante, alors qu'il s'était élevé bien au-dessus. Le Suédois qui vit aux Etats-Unis n'a pas été avare de ses efforts et a fait le show. L'Américain Chris Nilsen cueille l'argent avec 5m97 et le revenant brésilien Thiago Braz, tenant du titre, le bronze avec 5m87. A 21 ans seulement, c'est la 22e fois que "Mondo" franchit 6m ou plus. Le Suédois, invaincu l'an dernier en seize compétitions, domine dans toutes les conditions. A côté de ses records et de ses séries de succès en meeting, il manquait au jeune champion une consécration planétaire, lui qui avait été battu aux Mondiaux 2019 à Doha par Sam Kendricks. L'Américain exclu à Tokyo pour après avoir attrapé la Covid, Duplantis n'avait pas grand monde à craindre et aurait sans doute été de toute façon bien au-dessus du lot. Le public suisse pourra le revoir à l'oeuvre à Athletissima à Lausanne, le 26 août.

Kambundji a un peu fléchi, doublé pour Thompson Mujinga Kambundji a tenu le choc. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Mujinga Kambundji a pris la 7e place de la finale olympique du 200 m. Bien placée en sortie de virage, la Bernoise a un peu fléchi ensuite dans une course survolée par Elaine Thompson-Herah. La Jamaïcaine a fusé en 21''53, 2e chrono de l'histoire, à 0''19 du record du monde de Florence Griffith-Joyner (en 1988). Elle réalise le doublé 100-200 m à Tokyo, comme à Rio en 2016. Mujinga Kambundji aura été d'une incroyable régularité sur le demi-tour de piste: 22''26 en séries et en demi-finales, et 22''30 en finale. Elle a ainsi égalé deux fois son record national de 2019, après avoir pris la 6e place de la finale du 100 m. La Bernoise de 29 ans indiscutablement franchi un palier à Tokyo. Elle fut certes médaillée de bronze aux Mondiaux 2019 à Doha, mais le niveau était moins élevé. Elle avait glané sa médaille en 22''53. A Tokyo, la 3e place, occupée par l'Américaine Gabrielle Thomas, s'est jouée à 21''87, et l'argent, qui revient à l'athlète hyperandrogène namibienne Christine Mboma, en 21''81. "Je n'ai pas réussi la course parfaite mais je suis fière de mes performances", a dit Kambundji, seule Européenne dans cette finale.

Mu irrésistible Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner La nouvelle sensation américaine Athing Mu a dominé la finale olympique du 800 m pour remporter un premier grand titre, à 19 ans. La longiligne athlète a mené de bout en bout et usé ses rivales. Athing Mu succède au palmarès à la Sud-Africaine Caster Semenya, absente de ces JO en raison du nouveau règlement sur l'hyperandrogénie qui l'oblige à suivre un traitement ou à changer de distance. L'Américaine, déjà invincible dans les réunions universitaires, est partie vite, tout en en gardant sous le pied pour se détacher plus clairement sur la fin. En 1'55''21, elle est devenue à Tokyo la 10e athlète la plus rapide de l'histoire et a précédé une autre jeune femme de 19 ans, la Britannique Keely Hodgkinson (1'55''88), le bronze revenant à l'Amérficaine Raevin Rogers (1'56''81). C'est le premier titre d'une Américaine sur 800 m depuis Madeline Manning en 1968.

Le Bâlois file en demies du 110 m haies, 7e temps des séries Jason Joseph arrive en forme au bon moment. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Jason Joseph s'est qualifié avec brio pour les demi-finales olympiques du 110 m haies à Tokyo. Il a couru en 13''31 en séries, à 0''02 de son record national, battant plusieurs cracks. Le Bâlois qui s'est préparé aux Etats-Unis sous la houlette du réputé coach Rana Reider s'est qualifié directement, à la place, en terminant deuxième de sa série remportée par le Jamaïcain Ronald Levy (13''19). Il a notamment devancé l'expérimenté Britannique Andrew Pozzi et a réalisé le 7e chrono de toutes les séries. De quoi lui permettre de nourrir de beaux espoirs, s'il confirme en demi-finales (à 04h00 mercredi, heure suisse). Cette saison, Joseph peinait à se mettre sur orbite après son record de 2020 mais il semble arriver à son top au bon moment. Après un départ correct, le Bâlois a vite accéléré au point de se faire un peu peur: "Après la troisième haie, j'allais de plus en plus vite et je suis ensuite arrivé trop proche des obstacles. J'ai dû un peu ralentir pour éviter l'accident", a-t-il raconté, à la fois heureux et soulagé de sa performance après "une année diffcile" jusque-là. Derrière le no 1, l'Américain Grant Holloway (13''02 mardi), l'épreuve apparaît assez ouverte. Le Jamaïcain Omar McLeod, tenant du titre et compagnon d'entraînement de Joseph en Floride, ne s'était pas qualifié pour Tokyo. Reais en progrès Le Grison William Reais, qui s'était qualifié un peu plus tôt pour les demi-finales du 200 m (20''51 en séries), a été éliminé à ce stade. Le champion d'Europe M23 n'a pas démérité, prenant la 5e place de sa demie et le 17e rang final, en 20''44. Ces demi-finales ont été marquées par les 19''73 du Canadien Andre de Grasse, médaillé de bronze sur 100 m, et par la très belle impression laissée par l'Américain Erriyon Knighton (20''02), 17 ans, en qui beaucoup voient le successeur d'Usain Bolt. Sur 5000 m, le Zurichois Jonas Raess a été éliminé avec le 24e temps, en 13'43''52.

Les États-Unis balaient l'Espagne et font de nouveau peur Image: KEYSTONE/AP/Eric Gay Les Etats-Unis, triples champions olympiques en titre, et leurs stars de NBA ont écarté sans ménagement l'Espagne (95-81) pour se qualifier pour les demi-finales des Jeux de Tokyo. Comme en finale à Pékin en 2008, puis à Londres en 2012, la Roja a subi la loi des États-Unis. Et alors que ces derniers n'avaient pas montré un visage conquérant en phase de groupes, notamment marquée par une défaite inaugurale face à la France (83-76), laissant présager la possibilité d'un revers aussi prématuré que cuisant dans ce choc, il n'en a rien été. En s'imposant avec la manière face aux champions du monde en titre espagnols, que beaucoup voyaient armés pour prendre une belle revanche et frapper un grand coup à Tokyo, les Américains ont rappelé à la concurrence prête à les défier qu'ils demeuraient les favoris de ce tournoi. Dans le dernier carré, jeudi, ils retrouveront soit l'Australie, soit l'Argentine opposées en soirée dans la Super Arena, où une ovation leur a été réservée par pas mal de membres de délégations de tous pays, venus garnir les tribunes. Rubio vainement magnifique Justement pointée du doigt, en première semaine, pour sa propension à privilégier les "match-ups" (un contre un), sans vraiment réciter un basket collectif, faute d'avoir pu mettre des automatismes en place, "Team USA" a montré du mieux de ce côté-là. C'était, avec leur savoir-faire défensif à peaufiner, une des conditions sine qua non pour vaincre l'Espagne, mieux armée dans le secteur intérieur. Le grand artisan de leur victoire s'est nommé, sans surprise, Kevin Durant, auteur de 29 points (4 passes, 2 interceptions) qui a livré un superbe duel de scoreurs à distance avec Ricky Rubio, formidable machine à marquer (38 points, à 13/20) qui a longtemps tenu à flot l'Espagne.

Le rêve en or des Bleus continue Gobert (27) et la France sont en demi-finales Image: KEYSTONE/AP/Charlie Neibergall L'équipe de France a bataillé pour écarter l'Italie (84-75) de sa route vers les demi-finales. Les Bleus s'offrent ainsi deux chances de médaille olympique à Tokyo. Quand on a Nicolas "Batman" Batum et Rudy "Gobzilla" Gobert à plein régime dans son équipe, il est permis d'envisager une issue favorable, surtout avec Evan Fournier pour assurer le rendement offensif (21 points). Pourtant que cette victoire fut dure à remporter pour aller dans le dernier carré ! Le parcours des Français, animés d'une force tranquille et parfaits jusque-là, se poursuit donc après trois victoires en phase de groupe, notamment celle retentissante contre les Etats-Unis qui leur avait offert une 1re place synonyme de tirage au sort favorable. Il leur évitait de croiser l'Espagne, qui venait d'ailleurs de se faire éliminer juste avant par Team USA. Cet alignement favorable des planètes devant, l'espèrent-ils, aboutir à quelque chose de brillant au pays du soleil levant, va devoir désormais traverser la pluie d'astéroïdes slovènes, qui promet de nombreuses turbulences avec l'astre Luka Doncic en prime, dès jeudi au prochain tour. Surtout s'ils commettent autant de pertes de balle en attaque (20) que contre les Azzurri.

Simone Biles en bronze à la poutre, domination asiatique Image: KEYSTONE/EPA/TATYANA ZENKOVICH La superstar Simone Biles a remporté la médaille de bronze lors de la finale de la poutre aux JO de Tokyo. L'or est revenu à la Chinoise Guan Chenchen, qui succède à l'Américaine. A l'arrêt depuis une semaine en raison de problèmes de repères dans l'espace, Simone Biles, quadruple championne olympique à Rio, a obtenu la note de 14,000 points. Elle a présenté un exercice simplifié à la poutre. Elle a été devancée par Guan avec 14,633 points et par une autre gymnaste chinoise, Tang Xijing (14,233 pts). C'est la seule finale aux appareils que dispute Simone Biles à ces joutes, depuis son abandon lors du concours par équipes, il y a une semaine. Elle tenait à se battre et à "sortir" en beauté. La Chine a aussi été à l'honneur aux barres parallèles. Zou Jingyuan, champion du monde de la spécialité en 2017 et 2018, s'est imposé avec un score de 16,233 points, devant l'Allemand Lukas Dauser (15,700) et le Turc Ferhat Arican (15,633). La troisième finale du jour, celle de la barre fixe masculine, a été gagnée par le Japonais Daiki Hashimoto, déjà sacré au concours général. Le jeune champion de 19 ans s'est imposé avec un score de 15,066 points, devant le Croate Tin Srbic (14,900) et le Russe Nikita Nagornyy (14,533).

Sam Bennett de retour chez Bora Image: KEYSTONE/AP/FRANCK FAUGERE L'équipe Bora a officialisé mardi le retour pour les deux prochaines années du sprinteur irlandais Sam Bennett (Deceuninck), maillot vert du Tour de France 2020. Bennett, absent du dernier Tour de France, avait quitté la formation allemande fin 2019 après six saisons passées sous ses couleurs. Trois autres coureurs, le Néo-Zélandais Shane Archbold (32 ans, Deceuninck), l'Irlandais Ryan Mullen (26 ans, Trek) et le Néerlandais Danny van Poppel (28 ans, Intermarché), se sont également engagés pour deux ans afin de former un groupe sprint. Départ de Sagan Jeudi, Bora avait fait part du départ en fin d'année de sa star, le Slovaque Peter Sagan, et du sprinteur allemand Pascal Ackermann. Bennett (30 ans), qui n'a plus couru depuis le Tour d'Algarve début mai, compte à son palmarès des succès d'étapes dans les trois grands tours, deux au Tour de France, trois au Giro et trois à la Vuelta. "J'ai passé deux excellentes années chez Deceuninck/Quick-Step, mon équipe de rêve depuis l'enfance", a déclaré Sam Bennett, qui a été vivement critiqué par le patron de la formation belge Patrick Lefevere ces dernières semaines pour son choix. "Cependant, je me sens prêt à rentrer chez moi pour être le leader d'équipe que je veux être. Je suis prêt à assumer le rôle".

